Creatieve Briefing Voorbeelden: Hoe schrijf je een Marketing Creative Briefing in 8 stappen?

Zoals Boromir ooit zei in het filmische meesterwerk The Lord Of The Rings, "Je maakt niet zomaar een grappige video." 🤌 Oké, we hebben wat artistieke vrijheden genomen, maar het gevoel is waar! Je kunt niet zomaar een creatief project in elkaar flansen zonder Creatieve Briefing Voorbeelden en verwachten dat het succes heeft.

Creatieve projecten vereisen zorgvuldig onderzoek, bewuste abonnementen en samenwerking om succesvol te zijn. En voordat teams aan de slag kunnen, moeten deze elementen worden gebundeld in een informatief document dat bekend staat als de creatieve briefing. ✨

maar hoe weet je of je creatieve brief aan alle boxen voldoet?

Volg de instructies om alles te leren wat je moet weten om een effectieve creatieve briefing op te stellen, inclusief een gedetailleerd overzicht, stap-voor-stap werkstroom, goede voorbeelden en meer. Plus, toegang tot aanpasbare sjablonen voor creatieve briefings!

Wat is een creatieve briefing?

Een creatieve briefing is een kort maar informatief document waarin de belangrijkste details van een creatief project worden beschreven en dat het team van idee tot eindproduct leidt. Het is de sleutel tot het maken van een stappenplan en het vastleggen van informatie die je moet weten, zoals:

Vereisten voor het project

Merk richtlijnen

Creatieve middelen

Doel

Doelgroep en berichtgeving

KPI's

Reikwijdte en tijdlijn

En meer - afhankelijk van uw project! 🎨

Creatieve briefings zijn standaard voor de meeste bureaus en marketing teams . En als een ontwerpopdracht de creatieve briefing begint met een verzoek van een client, een belanghebbende of een andere afdeling binnen je organisatie.

Hoewel het team dat het project ontwikkelt de uiteindelijke eigenaar is van de creatieve briefing, is het opstellen ervan een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen.

Documenten eenvoudig formatteren en eraan samenwerken met het team zonder overlap in ClickUp

Begin met het bespreken van het verzoek zelf. Ga deze vergadering in met de intentie om de visie, missie en het doel van de aanvrager of client te begrijpen om de elementen te vinden die er voor hen echt toe doen. Van daaruit kunt u eventuele onmiddellijke uitdagingen aanpakken en uw sectorexpertise aanbieden om het project tot leven te brengen.

Het doel is om iedereen aan boord van het project abonnement te krijgen - vooral je belanghebbenden. Met de eisen in steen, teams ontwerpen , schrijvers en marketeers weten precies hoe creatief ze met je project om moeten gaan en wat er wordt verwacht.

Wat hoort er in een creatieve briefing?

Wat het standaardiseren van creatieve briefings zo moeilijk maakt, is de steeds veranderende aard van elk individueel project. Maar dat is ook wat je briefing zo waardevol maakt!

Effectiever samenwerken met clients of interne teams met virtuele Whiteboards om innovatie te stimuleren

Een creatief project kan van alles zijn, van het lanceren van een complexe reclamecampagne tot het produceren van een webserie. Elk project heeft zijn eigen uitdagingen, maar de creatieve briefing is er om creatieve teams te helpen deze problemen zo snel mogelijk te identificeren en op te lossen.

Zie je creatieve briefing als een betrouwbare bron van waarheid waar je tijdens het hele project naar terug kunt grijpen. Of het nu is om updates te geven, je werk te vergelijken met het oorspronkelijke abonnement of je berichtgeving te controleren, de briefing is je Poolster. ⭐️

Voorbeelden creatieve briefings

Het schema en de werkstroom die we hebben besproken, zijn geschikt voor vrijwel elk creatief project. Maar dat betekent niet dat elke briefing er hetzelfde uitziet. Creatieve briefings zijn het uitgangspunt voor elk creatief project, hoe groot of klein het ook is. Sommige projecten zullen zwaarder leunen op bepaalde onderdelen van de creatieve briefing dan andere. Hier zijn een paar voorbeelden van creatieve briefings om je te helpen de verschillen tussen projecten in te schatten.

Bonus:_ AI Schetsgeneratoren !

Creatieve briefings voor reclamecampagnes

Opdrachten voor reclame- en marketingcampagnes bereiken een bereik van enigszins eenvoudig tot zeer complex, afhankelijk van de reikwijdte van het werk. In dit voorbeeld van een creatieve briefing kun je aanvullend onderzoek, meerdere visuele referenties en verschillende conceptbeoordelingen opnemen om ervoor te zorgen dat de productie en levering vlekkeloos verlopen.

Dit is ook een goed voorbeeld van het type project dat meer dan één CTA kan bevatten. Hoewel er altijd één primair doel achter de campagne zit, is het belangrijk dat het creatieve team en de belanghebbenden het eens zijn over de marketing-KPI's , deliverables en het leveringsproces zo snel mogelijk.

Nieuw bij het schrijven van campagnebriefings? De beste plek om te beginnen is met een aanpasbaar sjabloon zoals de_ Sjabloon voor campagnebriefing door ClickUp !

Creatieve briefings voor contentmarketing

Embed live ClickUp Docs direct in Whiteboards om toegang te krijgen tot belangrijke project documenten, onderzoek en context zonder ooit uw bord te verlaten

Een creatieve briefing voor contentmarketing leidt de blog- en SEO-teams bij het ontwikkelen van artikelen, kopij en materiaal dat aanslaat bij het bedrijf, zijn klanten en daarbuiten! Het publiek, de doelstellingen, de strategie voor berichtgeving en de tijdlijn zijn cruciaal in content marketing projecten vooral als je een strak content kalender .

Contentmarketingdoelen omvatten alles van het vergroten van de merkbekendheid tot het genereren van potentiële verkoopleads. Ze worden vaak gemaakt voor de eigen website van het merk, sociale mediaplatforms, nieuwsbrieven, of content database .

Het succes van het project wordt over het algemeen bepaald door websiteverkeer, engagementpercentages, conversies en verschillende sociale-mediametrics om terug te koppelen naar de grotere doelen van het bedrijf.

Veel bedrijven gebruiken deze projecten om hun thought leadership te vestigen door samen te werken met publicaties van derden, waarvoor een gedetailleerde briefing nodig is om de merkspecifieke tone of voice en stijlrichtlijnen te volgen.

Website herontwerp briefings Werkstromen voor webdesign zijn geen kleinigheid en openen de deur naar tal van unieke creatieve elementen, waaronder UX-overwegingen, functionele vereisten, creatieve procesbehoeften en nog veel meer! Creatieve briefings voor het herontwerpen van websites volgen nog steeds dezelfde basisstappen en -structuur, maar moeten door een andere bril worden bekeken:

Zijn de afbeeldingen, typografie en berichtgeving consistent met het merk?

Kunnen gebruikers gemakkelijk door de website navigeren en het product of de diensten bereiken?

Ondersteunt het ontwerp de functionaliteit die je nodig hebt?

Maak een zeer visueel en kleurrijk Brand Book met het sjabloon Merkrichtlijnen van ClickUp

Met zoveel elementen op een website, kan er veel heen en weer gaan tussen de ontwerpers en de client. Om te voorkomen dat je team leegloopt door constante sessies en kleine aanpassingen, moet je als creatieve projectmanager duidelijke grenzen stellen aan het aantal bewerkingen dat je toestaat op het project voor de deadline.

Het is niet nodig om meer dan twee rondes te doen.

Hoe schrijf je een creatieve briefing?

Zelfs als je ontwerp klaar is, is er een strategische aanpak om je briefing zo efficiënt mogelijk te voltooien. Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat je team en stakeholders op dezelfde pagina zitten tijdens het creatieve briefingproces, zodat er geen middel onbeproefd blijft!

Visualiseer uw projecten abonnementen met meer dan 15 weergaven in ClickUp waaronder Lijst, Bord en Kalender

Stap 1: Geef het project een naam

Begin sterk met een van de meest cruciale onderdelen van uw project - de naam! De naam van uw project moet duidelijk en beknopt zijn en tegelijkertijd de bedoeling overbrengen. Het hoeft niet flitsend of grappig te zijn, maar het moet je target publiek aanspreken en hen dwingen meer informatie te willen. In zekere zin is de naam de eerste indruk van je project of business.

In het overzicht kun je de projectnaam wat meer ontleden ten behoeve van het team. Gebruik je overzicht in een zin of minder om alle vragen te beantwoorden die overblijven na de projectnaam om miscommunicatie of heen-en-weer gepraat tussen belanghebbenden en het creatieve team te voorkomen. Dit kan een korte uitleg zijn van wat het project zal zijn en wat de kernboodschap ervan zal zijn.

Stap 2: Coördineer je doelen met langetermijndoelen

Met de naam en de beschrijving van je project in de hand, ben je klaar om je belangrijkste doelstellingen en doelen te schetsen. Uw doelstellingen zijn gedetailleerd en projectspecifiek. Dit is uw kans om het team af te stemmen op mogelijke tegenslagen voordat ze zich voordoen, CTA's en de waarde van het project te bewijzen.

Blijf op schema om je doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatisch bijhouden van voortgang

Dit alles begint met het definiëren van deze sleutelpunten:

Het probleem dat je aanpakt

Hoe het project het zal oplossen

Waarom het moet gebeuren

Door het wat, hoe en waarom van je project vast te leggen, stel je de verwachting in voor hoe een succesvol resultaat eruit zal zien als alles achter de rug is. Van daaruit kun je verbindingen leggen tussen de meer fijnmazige doelstellingen van het project en de grotere doelen of missie van het bedrijf.

Stap 3: Identificeer uw target doelgroep

Geef sleutelinformatie over uw target doelgroep weer, waaronder hun motivaties, demografische gegevens en professionele geschiedenis met behulp van de Sjabloon gebruikerspersoonlijkheid door ClickUp

Je target doelgroep is de groep die het meeste baat zal hebben bij je project of campagne en vertelt het creatieve team met wie ze in verbinding staan. Als je al gebruikersprofielen voor je Business hebt gemaakt, gebruik dan deze bronnen en marktonderzoek om dit gedeelte op te bouwen! Je hoeft het levensverhaal van je gebruiker niet te vertellen, maar zorg er wel voor dat je basisinformatie verstrekt, zoals:

Demografische gegevens : Leeftijd, titel, opleiding, burgerlijke status en etniciteit

: Leeftijd, titel, opleiding, burgerlijke status en etniciteit Gedrag : Kooptrends en -geschiedenis

: Kooptrends en -geschiedenis Psychografie : Hun algemene interesses, meningen en attitudes)

: Hun algemene interesses, meningen en attitudes) Locatie: Niet alleen fysiek! Denk na over waar u uw klant digitaal kunt vinden

Stap 4: Bevestig uw strategie voor berichtgeving

Nu u weet op wie u uw marketing richt, kunt u de beste manieren bepalen om met hen in contact te komen. Bij uw strategie voor berichtgeving gaat het erom dat u op het juiste moment op de juiste plaats bent en uw publiek aanspreekt op de manier waarop zij willen worden aangesproken.

AKA, hoe ga je je creatieve project verspreiden onder de mensen voor wie het bedoeld is?

Bouw en pas uw user story map aan met een flexibel en voorgeformatteerd sjabloon in ClickUp

Houd rekening met de sociale media en online platforms die uw doelgroep het meest gebruikt en maak content op maat voor deze kanalen. Deze voorbedachte rade zal u helpen om belangrijke beslissingen te nemen, zoals het maken van een video, een geschreven bericht of een reeks foto's om uw publiek naar uw product of service te trekken.

Maar daar houdt het niet op. Zodra het lid van je publiek je website bezoekt, je CTA bereikt of op je link klikt, moet je ze begroeten met consistente en vertrouwde berichten om ze helemaal door de trechter te leiden.

Stap 5: Bepaal de uiteindelijke deliverables

Ahh, nu komt het belangrijkste - wat het project eigenlijk is.

De voorgaande hoofdstukken van je creatieve briefing zijn essentieel voor de rechtvaardiging, instelling en omlijsting van je middelen voor een succesvolle lancering. Maar er zijn veel manieren om de strategie en visie van het project tot op dit punt te interpreteren. Gebruik dit gedeelte om elk grijs gebied en mogelijke miscommunicatie te elimineren door precies aan te geven wat het creatieve team gaat leveren.

Pas uw Whiteboards eenvoudig aan door documenten, Taken en meer toe te voegen

Uw uiteindelijke creatieve deliverables omvatten alle gevraagde digitale of fysieke media, specifieke ontwerpelementen, referenties naar soortgelijk werk, vereisten voor grootte of format, mockups en meer. Om er zeker van te zijn dat je client of stakeholder helemaal tevreden is met het eindproduct, is het beter om je te richten op de details dan te veel aan de verbeelding over te laten.

Stap 6: Budgetteer uw tijd en middelen

Het is misschien niet je favoriete onderdeel van het werk, maar het is zo belangrijk om volledig transparant te zijn over je budget. Je budget is geen limiet, het helpt het creatieve team om te bepalen hoe creatief ze kunnen zijn met het verzoek.

Zorg ervoor dat je aantekent of er wat speelruimte in het budget zit en wanneer het project het maximumbedrag heeft bereikt. Zie je budget als de stootrails op een bowlingbaan. Deze grenzen geven het creatieve team duidelijke richtlijnen om binnen te werken.

Dit sjabloon downloaden

Budget sjabloon projectmanagement van ClickUp

Als je hulp nodig hebt bij het begroten van je project, probeer dan de ClickUp Budget sjabloon voor projectmanagement om elk detail en elke kostenpost uit te splitsen.

En laten we niet vergeten dat de leden van het creatieve team hier experts in zijn! De uitdaging om projecten uit te werken binnen een vooraf bepaalde reeks vereisten is niets nieuws voor hen.

Met een glashelder budget om het project goed te beginnen, zal niemand teleurgesteld zijn of voor een ongewenste verrassing komen te staan.

Dit sjabloon downloaden

Stap 7: Stel uw mijlpalen in en vervolgens de tijdlijn

Wanneer u uw tijdlijn in kaart brengt, is het gemakkelijker om te beginnen met de belangrijke data in uw project, ook wel de mijlpalen van uw project genoemd! Deze mijlpalen zijn onder andere:

De start van je project

Goedkeuring creatieve briefing

Conceptbeoordelingen

Voltooiing productie

Definitieve omzetting activa

Projectmijlpalen visualiseren met weergave in Gantt in ClickUp

Met deze data kunt u de taken tussen elke mijlpaal, subtaken, afhankelijkheid, terugkerende vergaderingen en meer verder uitwerken.

Uw goedgekeurde tijdlijn en mijlpalen zullen de centrale bron zijn voor het opstellen van een gedetailleerde projectroutekaart en het correct delegeren van de individuele werklasten van de teams.

Stap 8: Benoem uw sleutelactoren

Om volledige transparantie te creëren met alle betrokkenen, moet u ervoor zorgen dat u elke belangrijke speler voor het creatieve project identificeert.

Voor de projectmanager verduidelijkt dit elk contactpunt, hun titels en hun uiteindelijke handtekeningen. Voor het project zelf fungeert dit deel van de creatieve brief ook als een papieren spoor dat documenteert of bepaalde aspecten van het project zijn goedgekeurd en wanneer.

Stap 9: De briefing vastleggen

Zodra je de eerste creatieve briefing hebt opgesteld, stuur je hem terug naar je client en belanghebbenden voor de definitieve goedkeuring. Dan is het tijd om hem in gebruik te nemen!

Nadat de creatieve briefing is beoordeeld en geaccepteerd, moeten er geen bewerkingen meer plaatsvinden. Maar alle projecten zijn natuurlijk anders! Als er op enig moment wijzigingen worden aangebracht in de briefing, zorg er dan voor dat je deze grondig documenteert, dateert en deelt met alle betrokkenen in een goede vergadering over het project.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CleanShot-2022-08-26-at-09.28.46.png Werkstroom voor goedkeuring van ontwerp in ClickUp Mindmaps /$$$img/

Goedkeuringsworkflow voor ontwerp in ClickUp Mindmaps

Sjablonen voor creatieve briefing

Zelfs met een duidelijk overzicht en stapsgewijze workflow gaat er niets boven een kant-en-klaar en aanpasbaar sjabloon om uw creatieve briefingproces te stroomlijnen.

Deze hulpmiddelen zijn zo ontworpen dat ze elk essentieel element bevatten om fouten te voorkomen die je later kunnen achtervolgen. Je ideale sjabloon voor creatieve briefings sluit naadloos aan op je software voor creatief projectmanagement en kan gemakkelijk worden aangepast aan de behoeften van elk project.

ClickUp is toonaangevend op het gebied van sjablonen voor creatieve en ontwerpteams met zijn eigen uitgebreide Sjabloonbibliotheek . Met meer dan 1.000 sjablonen en elke week nieuwe sjablonen, heeft ClickUp voor u de juiste sjabloon, ongeacht uw toepassing! Hier zijn een paar van onze favoriete sjablonen voor creatieve briefings om uw volgende project een vliegende start te geven.

1. Sjabloon voor creatief beknopt document

Dit sjabloon downloaden

Sjabloon voor creatieve briefing door ClickUp

Als je op zoek bent naar een zorgvuldig samengesteld, beginnersvriendelijk en collaboratief sjabloon voor creatieve instructies, dan is dit het! De Sjabloon voor creatieve briefing door ClickUp is het geheim om het marketingteam, de stakeholders en de clients op één lijn te krijgen over alle creatieve projectelementen ruim voordat het project begint.

Van het definiëren van het doel van je project tot het schetsen van het budget, dit sjabloon beschrijft elk onmisbaar element van de creatieve briefing in een gebruiksvriendelijk format met vooraf gemaakte tabellen, checklists en aanwijzingen om je te begeleiden.

Deze kant-en-klare ClickUp document wordt ook geleverd met elke krachtige functie waar ClickUp bekend om staat, inclusief:

Threaded entoegewezen commentaar om uw bewerkingsproces te stroomlijnen

Slash commando's om taken, websites van derden, rijke styling en media in te sluiten voor extra context in uw sjabloon

Geneste pagina's om uw creatieve briefing uit te breiden naar het productieproces en een visuele hiërarchie op te bouwen

Eenvoudige @-vermeldingen om leden naar uw document te roepen

Aangepaste instellingen voor delen en toestemming om te bepalen wie je brief kan bewerken of weergeven

En nog veel meer! Krijg helemaal gratis toegang tot dit sjabloon in al zijn glorie

Dit sjabloon downloaden

2. Sjabloon Creatieve Briefing Vraagplanning

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-24-at-3.16.14-PM.png Creative Brief Demand Planning Sjabloon van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427714&\_gl=1\*1xo5n91\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUUktODdJMFJyUU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQXZEX0J3Q.tU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik de Creative Brief Demand Planning sjabloon van ClickUp alleen of in combinatie met de sjabloon hierboven om duidelijke doelen te stellen voor uw creatieve project. Dit sjabloon neemt het traditionele voorbeeld van een creatieve briefing een stap verder met functies om u te helpen uw ideeën uit te voeren op het moment dat u inspiratie krijgt.

Deze intuïtieve Lijst sjabloon is de droom van elke creatieve projectmanager met vijf aangepaste statussen om de voortgang visueel weer te geven, 20 Aangepaste velden om Taken in seconden te filteren en sorteren en zeven aangepaste weergaven om je projecten vanuit elke hoek te beheren. Onder deze vele weergaven vind je:

Een kant-en-klare Lijst om al je creatieve werk te organiseren

Een creatieve briefingEen formulier om alle nodige informatie van de client te verzamelen

Elk aanvaard project wordt gerangschikt in een schoonTabel weergave* Een gedetailleerde kalender om op de hoogte te blijven van deadlines en projectenMijlpalen En nog veel meer. Vooral als je bureau met meer dan één creatief project tegelijk werkt, is deze sjabloon iets voor jou.

Dit sjabloon downloaden

3. Sjabloon voor creatieve briefing Whiteboard

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-24-at-3.13.58-PM.png Creative Briefing Whiteboard Sjabloon van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-188470786&\_gl=1\*1xo5n91\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUUktODdJMFJyUU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQXZEX0J3Q.tU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

We zeggen niet dat we het beste voor het laatst hebben bewaard, maar het is zeker het meest interactieve! De Creative Briefing Whiteboard Sjabloon van ClickUp overbrugt de kloof tussen business en design om effectief ideeën en vereisten te communiceren vanaf hetzelfde zeer visuele canvas.

In tegenstelling tot software voor digitale whiteboards , ClickUp Whiteboards maak onmiddellijk verbinding met uw werkstroom met de kracht om elke tekst om te zetten in uitvoerbare Taken. Dit is niet zomaar een voorgestructureerd diagram .

Dit sjabloon blijft bij je lang nadat je eigen creatieve brief is goedgekeurd met workflow Automatiseringen zeven aangepaste statussen en negen aangepaste velden om je creatieve proces te vereenvoudigen. Bovendien zijn er vier kant-en-klare projectweergaven om je tijdlijn en workflows vorm te geven.

Breng uw projecten verder met creatieve briefings

Oké, we hebben veel stof behandeld. Zullen we hergroeperen? Nu heb je:

De must-have elementen van elke creatieve briefing

Een gedetailleerd overzicht om je eigen ontwerp te maken

Een stap-voor-stap werkstroom

Drie voorbeelden van creatieve briefings

Meerdere sjablonen voor creatieve briefings

Het enige wat u nog hoeft te doen is inloggen op ClickUp en uw creatieve briefing voor uw ogen zien veranderen!

ClickUp is de enige productiviteitssoftware die krachtig genoeg is om al uw creatieve werk te centraliseren in één samenwerkingsplatform. Met meer dan 1.000 integraties , een uitgebreide sjabloonbibliotheek, honderden functies voor projectmanagement en flexibele prijsstelling clickUp is de one-stop-shop oplossing voor teams in verschillende sectoren.

Wat is er niet leuk aan? Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit !