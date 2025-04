10 verschillende soorten marketing om uw merk te promoten

Wist je dat een ondernemer uit de late jaren 1700, Josiah Wedgwood, algemeen bekend staat als de pionier van de moderne marketing? Voor zijn aardewerkbedrijf maakte hij gebruik van direct mail, gratis levering, een gratis aanbieding, enz.

In de afgelopen eeuwen is de definitie van 'modern' echter drastisch veranderd. Dingen die de afgelopen tien jaar uniek en innovatief waren, zijn nu al passé. Wat gisteren modern was, zal morgen waarschijnlijk traditioneel of zelfs achterhaald zijn.

Daarom is het belangrijk om te begrijpen welke soorten marketing je tot je beschikking hebt. Laten we vandaag het spectrum verkennen.

Traditionele marketing

Traditionele marketing verwijst naar strategieën, praktijken en technieken die al lang door organisaties worden gebruikt als onderdeel van hun promotionele activiteiten. Traditioneel wordt meestal gebruikt als het tegenovergestelde van digitaal, dat als modern wordt beschouwd.

Enkele van de meest gebruikte traditionele marketingstrategieën zijn:

Print advertising : Het plaatsen van promoties en advertenties in kranten, tijdschriften, magazines, enz.

: Het plaatsen van promoties en advertenties in kranten, tijdschriften, magazines, enz. Televisiereclame : Video reclame en edutainment programma's op TV

: Video reclame en edutainment programma's op TV Buitenreclame : Billboards, posters, banners, enz.

: Billboards, posters, banners, enz. Evenementen : Partnerschappen, sponsoring en displayreclame op gebeurtenissen in de industrie

: Partnerschappen, sponsoring en displayreclame op gebeurtenissen in de industrie Directe marketing: Promotionele e-mails, catalogi, telefoontjes, enz.

Digitale marketing

Digitale marketing verwijst naar tactieken die gebruik maken van internetgebaseerde online kanalen, zoals zoekmachines, sociale media, mobiele apparaten, enz. Digitale marketing heeft een bereik aan mogelijkheden geopend voor merken.

bereik: Meer dan 90% van de Amerikanen heeft een smartphone 15% van de volwassenen in de VS gebruikt internet uitsluitend via dat apparaat. Op een gewone dag, klanten 6,5 uur online . Als een merk genoeg mensen moet bereiken, is online de place to be.

lage invoerbarrières: Iedereen kan een digitale marketingcampagne starten met slechts $$100. Dit nivelleert het speelveld voor individuele ondernemers en kleine bedrijven. Dit maakt het veld gelijk voor individuele ondernemers en kleine bedrijven.

efficiëntie: Online marketing creëert grote hoeveelheden gegevens die merken kunnen gebruiken om hun campagnes te creëren, te controleren en te optimaliseren. Dit maakt marketing kostenefficiënter en zorgt voor een hoger rendement op investering.

aanpassing: In tegenstelling tot drukwerk, televisie of billboards kunnen online advertenties worden aangepast aan de rente van de kijker.

targeting: Met digitale marketing kun je doelgroepen fijnmaziger segmenteren. Retargeting kan contextueel en tijdig zijn, waardoor het een effectieve marketingstrategie is.

aanpasbaarheid: Als een campagne niet werkt, kun je de parameters direct veranderen. Er vloeit geld uit; pauzeer de campagne met één klik op de knop. Een gebeurtenis in de echte wereld maakt het irrelevant; stop de campagne.

🎯 Compounding effect: Social media marketing campagnes creëren een vliegwiel, vergroten het bereik en bouwen voort op mond-tot-mondreclame. Dit creëert evenveel geloofwaardigheid als zichtbaarheid.

Het is dus geen wonder dat digitale marketing sinds de opkomst van het internet begin jaren negentig exponentieel is gegroeid. En zich ook snel ontwikkelt.

Merken vinden uitzonderlijk nieuwe manieren om de aandacht van potentiële klanten te trekken. Moment marketing, proximity marketing en live video shopping zijn slechts een handvol opkomende trends. Laten we er meer in detail bekijken.

Vormen van digitale marketing

Afhankelijk van het kanaal dat je gebruikt, de tactiek die je uitprobeert en de boodschap die je deelt, zijn er tientallen soorten digitale marketing. Laten we hier de meest effectieve, populaire of interessante bespreken.

1. Content marketing

Contentmarketing verwijst naar het aanmaken, publiceren en verdelen van content via eigen, betaalde en verdiende kanalen. Het is de basis van alle digitale marketing. Het is ook de valuta in inbound marketingactiviteiten. Je moet het dus laten tellen.

Contentmarketingactiviteiten

Als onderdeel van je contentmarketingactiviteiten zou je:

Content publiceren op sociale media om naamsbekendheid op te bouwen

Resources op uw website hosten als gated content die mensen kunnen downloaden door u hun e-mail ID te geven (vastgelegd als een lead)

Webinars organiseren om uw doelgroep te onderwijzen en te betrekken bij de verkooptrechter

Voorbeeld van contentmarketing

Spotify Wrapped 2023 [Bron: Spotify ]

Elk jaar creëert Spotify Wrapped buitengewone content op basis van de gegevens die ze hebben over de luistergewoonten van de klant. Het vat de topartiesten, albums, liedjes en podcasts van de klant samen om ze een blik te gunnen op het afgelopen jaar. Dit prikkelt een gevoel van nostalgie en is ook aantrekkelijk genoeg om te willen delen.

Content marketing best practices

Maak het interessant: Het internet is overladen met content. Om op te vallen, moet je je content interessant maken. Ga uit van de interesses van je klanten en bied ze iets zinvols.

Personaliseer het: Generieke content is een dubbeltje in een dozijn. Pas je content aan om op het juiste moment te voldoen aan de behoeften, rente en voorkeuren van de klant.

Bundel kennis: Informeer de klant door middel van verschillende formulieren en soorten content over uw onderwerp van expertise. Gebruik herhaling en herhaling zorgvuldig.

Waarde bieden: Verkoop niet meteen. Bied eerst waarde. Leid de lezer op. Geef ze tools, enz. voordat je je product aanbiedt.

2. Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

SEO is het creëren en optimaliseren van content om hoger te scoren op pagina's met zoekmachineresultaten (SERP's).

SEO-activiteiten

Een typische SEO-praktijk omvat:

Onderzoek : Inzicht in zoekwoorden waar uw klanten naar zoeken, hun patronen en behoeften

: Inzicht in zoekwoorden waar uw klanten naar zoeken, hun patronen en behoeften Content strategie : Het opbouwen van een kalender met onderwerpen en ideeën om consistent te publiceren op de lange termijn

: Het opbouwen van een kalender met onderwerpen en ideeën om consistent te publiceren op de lange termijn Contentoptimalisatie : Content creëren die voldoet aan de SEO best practices rond trefwoordgebruik, structuur, interne koppelingen, etc.

: Content creëren die voldoet aan de SEO best practices rond trefwoordgebruik, structuur, interne koppelingen, etc. Linkbuilding : Links uitwisselen met gerenommeerde websites om geloofwaardigheid op te bouwen

: Links uitwisselen met gerenommeerde websites om geloofwaardigheid op te bouwen Technische SEO: Instelling van de website om deze aantrekkelijk te maken en gemakkelijk te indexeren voor crawler bots

SEO voorbeelden

Elke organisatie doet aan SEO met wisselend succes. Er zijn verschillende voorbeelden over het hele spectrum. In de marketingwereld staat HubSpot bekend als een van de beste.

Op het gebied van winkelen staat Amazon bovenaan de lijst. Voor educatieve content staat Wikipedia bovenaan. En voor alle merkgerelateerde zoektermen scoort de overeenkomstige website van het merk beter dan alle andere.

SEO best practices

Doe grondig zoekwoordenonderzoek en beperk uw landschap tot de zoekwoorden die het meest relevant zijn voor uw merk

Maak content voor de lezer en optimaliseer deze voor crawlers, niet andersom

Wees consistent - zelfs uw best geplaatste artikelen kunnen zakken in de SERP als u niet consistent bent

Focus ook op structuur, hiërarchie van informatie, koppen, koppelingen, enz

3. Zoekmachinemarketing (SEM)

Zoekmachinemarketing is wanneer u betaalt om advertenties bovenaan de SERP te plaatsen. Het is een sleutel tactiek voor uitgaande marketing.

SEM-activiteiten

SEM, ook bekend als pay-per-click (PPC), is het proces van bieden op relevante zoekwoorden zodat merken de klant kunnen ontmoeten op het exacte moment dat ze naar iets op zoek zijn.

De belangrijkste reden waarom SEM werkt, is omdat merken een direct verband leggen tussen marketingactiviteiten en verkopen.

Instance, als je 1$ per klik betaalt en 1 op de 100 converteert naar een betalende klant, dan zijn je acquisitiekosten $100$. Als je een product van $$$a verkoopt, is dit een geweldige ROI.

Met toenemende concurrentie en lage invoerbarrières gaan de kosten van SEM echter omhoog. Zonder gekwalificeerde SEM specialisten, betaal je misschien meer geld dan je van plan was met weinig beloning.

SEM voorbeeld

gesponsorde zoekresultaten voor de term 'iPad mini' [Bron:] google ]

PPC is vooral effectief voor e-commerce of SaaS-tools. Als een klant bijvoorbeeld "iPad Mini" googelt, vindt hij advertenties van verschillende verkopers die concurreren om bovenaan de pagina te verschijnen.

In de lijst met 'gesponsorde' resultaten stelt SEM merken in staat om anorganisch bovenaan de SERP te verschijnen. Aan de andere kant gebruiken SaaS-tools SEM in hun voordeel door klanten op het juiste moment aan te melden voor gratis proefversies of demo's.

SEM best practices

Combineer SEO en SEM inspanningen voor betere prestaties

Optimaliseer landingspagina's om conversies te maximaliseren

Voeg negatieve zoekwoorden toe om verspilling te voorkomen

Gebruik aantrekkelijke CTA's

Regelmatig optimaliseren, slecht presterende campagnes verwijderen en dubbel inzetten op de goed presterende campagnes

4. Sociale-mediamarketing

In de kern omvat sociale mediamarketing alle activiteiten die merken ondernemen op platforms zoals Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok, enz. Typisch omvat dit het volgende.

Sociale mediamarketingactiviteiten

Orginele content : Regelmatig content posten op het platform, vaak herpublicaties van andere formats

: Regelmatig content posten op het platform, vaak herpublicaties van andere formats Adverteren : Targeting van specifieke doelgroepen op basis van voorkeuren en gebruiksgewoonten op het platform met dynamische en aangepaste advertenties

: Targeting van specifieke doelgroepen op basis van voorkeuren en gebruiksgewoonten op het platform met dynamische en aangepaste advertenties Live gebeurtenissen : Online live gebeurtenissen, zoals productlanceringen, webinars en vragen aan beroemdheden (AMA's)

: Online live gebeurtenissen, zoals productlanceringen, webinars en vragen aan beroemdheden (AMA's) Quizzen en wedstrijden : Promotionele wedstrijden, weggeefacties en prijzen

: Promotionele wedstrijden, weggeefacties en prijzen Influencer marketing: Daarover later meer

Social media marketing voorbeeld

Duolingo advertenties op sociale media [Bron: Instagram ]

In de afgelopen jaren is de taalonderwijs app Duolingo fantastisch geweest in zijn social media campagnes. Duolingo gebruikt de community- en gamification-aspecten van het merk en post regelmatig hilarische content op sociale media. Ze hebben een online identiteit gecreëerd die leuk, gedenkwaardig en effectief is.

Best practices voor sociale-mediamarketing

Differentieer: Sociale media is de plek waar mensen vaak gedachteloos scrollen. Maak content die opvalt om de aandacht van de gebruiker te trekken.

Kort: Maak je content hapklaar zodat mensen het kunnen consumeren en verder kunnen gaan.

Hergebruik: Wanneer klanten uw content (in hapklare grootte) voor het eerst zien, zullen ze er waarschijnlijk weinig aandacht aan besteden. Hergebruik en herhaal je boodschap zodat ze op tijd actie kunnen ondernemen.

Engageer: Betrek je klanten actief. Plaats niet alleen content zodat ze het kunnen zien. Nodig ze uit om te liken, delen, reageren, enz. voor een diepere betrokkenheid.

5. E-mail

E-mailmarketing is de digitale versie van direct mailing. Simpel gezegd is het het proces van het gebruik van het e-mail kanaal als onderdeel van de promotiestrategie . Innovatieve marketeers hebben echter een dynamische en opwindende e-mailmarketingpraktijk gecreëerd.

Emailmarketingactiviteiten

Nieuwsbrieven: Regelmatige educatieve content bedoeld om de lezer aan te trekken en te betrekken bij het onderwerp van hun rente. Elk nummer is een bewijs van het succes van deze tactiek.

Emailcampagnes: Een reeks e-mails ontworpen om een specifiek doel te bereiken. Instances sturen bijvoorbeeld onboarding e-mailcampagnes wanneer een klant zich inschrijft voor een product.

Promotionele e-mails: E-mails met details over verkopen, promoties, last-minute aanbiedingen, enz. die bedoeld zijn om de klant onmiddellijk tot actie aan te zetten.

Emailmarketing voorbeelden

Grammarly e-mail bij opzeggen abonnement [Bron: Grammarly ]

De belangrijkste e-mail is de e-mail die je stuurt als een klant het met je uitmaakt. Dit voorbeeld van Grammarly is emotioneel maar niet opdringerig. Het is geruststellend over de toegang van de gebruiker terwijl het subtiel uitnodigt om opnieuw in te schrijven.

Email marketing best practices

Verbeter uw onderwerpregels : Innoveer, experimenteer en focus op onderwerpregels om de open rates te verbeteren

: Innoveer, experimenteer en focus op onderwerpregels om de open rates te verbeteren Neem meerdere koppelingen op : Creëer mogelijkheden voor de lezer om meer informatie te krijgen of actie te ondernemen vanuit de e-mail

: Creëer mogelijkheden voor de lezer om meer informatie te krijgen of actie te ondernemen vanuit de e-mail Maak de e-mail responsief : Stel mensen in staat om uw e-mails op hun mobiel te lezen zonder scheel te kijken

: Stel mensen in staat om uw e-mails op hun mobiel te lezen zonder scheel te kijken Maak het opt-in: Maak de afmeldlink goed zichtbaar-je wilt toch niet blijven hangen bij een ongeïnteresseerde gebruiker

6. Invloedrijke marketing

Een belangrijk onderdeel van social mediamarketing is samenwerking met influencers. Merken kiezen populaire social media-influencers in hun branche om hen te helpen hun producten te promoten.

Influencermarketingactiviteiten

Promoties : Influencers worden merkambassadeurs voor het merk

: Influencers worden merkambassadeurs voor het merk Reviews : Influencers die reviews plaatsen over producten die ze gratis van het merk hebben ontvangen

: Influencers die reviews plaatsen over producten die ze gratis van het merk hebben ontvangen Samenwerkingen : Merken maken producten met inzicht en feedback van influencers

: Merken maken producten met inzicht en feedback van influencers Sponsoring : Merken sponsoren specifieke soorten video's/content van influencers

: Merken sponsoren specifieke soorten video's/content van influencers Demo's: Make-up merken doen dit veel, influencers uitnodigen om het product uit te proberen en te demonstreren hoe je het gebruikt

Influencer marketing voorbeelden

de bekroonde influencer-marketingcampagne van Dove (Bron:) Shorty Awards )

Dove maakt regelmatig gebruik van influencer marketing om hun boodschap over zelfvertrouwen en inclusiviteit te verspreiden. Voor verschillende campagnes schakelen ze meer dan 1.000 beïnvloeders in om een langdurige en krachtige impact te creëren.

Influencer marketing best practices

Kies zorgvuldig: Doe grondig onderzoek naar alle influencers met wie u wilt werken om te zien of hun waarden overeenkomen met die van het merk.

Wees strategisch: Nodig influencers niet alleen uit om over je project te posten. Zorg ervoor dat ze strategische partners worden door middel van voortdurende samenwerking.

Inschakelen: Geef influencers alle middelen, zoals content, berichtgeving, scripts, monsters van producten, enz.

Meten: Het bereik van influencer marketing kan aantrekkelijk zijn. Maar meet het rendement op uw omzet nauwkeurig.

7. Affiliate marketing

Bij affiliate marketing gebruik je een derde partij of tussenpersoon om je producten te promoten in ruil voor een commissie. Instance, verschillende influencers werken ook als affiliates, vooral voor digitale producten en e-commerce websites.

Affiliate marketing activiteiten

Meld de juiste soort affiliate partners aan met de relevante doelgroep

Ontwerp het commissiemechanisme

Stel ze in staat met de middelen die ze nodig hebben

Maak affiliate links aan die uw partners kunnen gebruiken

Automatisering en processen instellen om affiliateactiviteiten op schaal bij te houden

Affiliate marketing voorbeelden

Amazon affiliate programma (Bron: Amazon )

Amazon.com heeft een van de grootste affiliate programma's ter wereld. Influencers, particulieren, kleine bedrijven en YouTubers verdienen commissies van Amazon voor het aanbevelen van producten.

De beste praktijken voor affiliatemarketing

Bouw relaties op: Affiliates zijn ook een soort merkambassadeurs. Ze bevelen uw producten aan bij een publiek dat hen vertrouwt. Bouw relaties op met je affiliates.

Creëer gelaagde programma's: Affiliates bevelen producten aan voor commissies. Stimuleer dus diegenen die meer aanbevelen. Bied hogere commissies voor degenen die betere resultaten boeken.

Diversifieer: Hoewel het goed is om je te concentreren op je niche, moet je ook je affiliate partnerschappen diversifiëren. Stel een reeks partners samen die het hele spectrum van je klantenbestand bestrijken.

8. Mobiele marketing

Mobiele marketing is het gebruik van de mobiele telefoon als kanaal voor promotionele berichten. Met smartphones zijn de mogelijkheden eindeloos.

Mobiele marketingactiviteiten

SMS : De meest eenvoudige en populaire vorm van mobiele marketing - zo oud dat het bijna als traditioneel wordt beschouwd

: De meest eenvoudige en populaire vorm van mobiele marketing - zo oud dat het bijna als traditioneel wordt beschouwd App notificaties : Moderne marketingprofessionals gebruiken app notificaties op creatieve manieren om gebruikers aan te trekken en aan zich te binden

: Moderne marketingprofessionals gebruiken app notificaties op creatieve manieren om gebruikers aan te trekken en aan zich te binden Mobiele advertenties : Betaalde advertenties met tekst of afbeeldingen op mobiele apparaten, app stores, enz.

: Betaalde advertenties met tekst of afbeeldingen op mobiele apparaten, app stores, enz. Nabijheidsmarketing: Berichten wanneer een gebruiker een bepaalde locatie passeert, zoals een winkelcentrum of een winkel

Mobiele marketing voorbeelden

Push notificaties van headspace [Bron: Headspace ]

Headspace stuurt een aantal van de meest doordachte en tijdige notificaties. Ze zijn ontworpen om mindfulness te integreren in alledaagse activiteiten.

Mobiele marketing best practices

Stuur alleen berichten naar klanten die zich actief hebben aangemeld

Beperk het aantal berichten dat je verstuurt - je wilt niet vervelend zijn

Houd berichten kort, kernachtig en aantrekkelijk

Bied waarde; wees informatief, educatief, humoristisch, of zelfs gewoon een herinnering

Maak het gemakkelijk om je uit te schrijven

9. Moment marketing

Zoals de naam al doet vermoeden, is momentmarketing de carpe diem-benadering van marketing. Merken over de hele wereld gebruiken feestdagen, gebeurtenissen of zelfs sociale media-incidenten om een marketingboodschap te creëren.

Het bekerontwerp voor de feestdagen van Starbucks is een van de populairste voorbeelden van momentmarketing. Verschillende merken voeren campagnes voor de Fourth of July, Thanksgiving, Kerstmis, enz. Maar momentmarketing is veel spontaner dan dat.

Oreo's moment marketing post na de 2013 Super Bowl blackout (Bron: Oreo op Twitter )

In 2013, toen er een stroomstoring was tijdens de Super Bowl, speelde het Amerikaanse koekjesmerk Oreo in op het idee. De post op sociale media ging viraal en zorgde wereldwijd voor miljoenen lachsalvo's.

Bonus lezen: Hier is de mondelinge geschiedenis van hoe de Oreo-post tot stand kwam .

Moment marketing best practices

Kies het juiste moment (spring niet op alles in)

Houd de boodschap on-brand (weersta de verleiding om slim te zijn zonder rekening te houden met de merkstem)

Wees positief (wees niet kritisch over een ander merk)

Maak het visueel voor meer impact (zet je kernachtige clou op een mooie achtergrond)

10. Guerrillamarketing

Guerrillamarketing, populair gemaakt door Jay Conrad Levinson in zijn gelijknamige boek uit 1984, is het gebruik van onconventionele methoden om een merk te promoten. Goede guerrillamarketing is schokkend, ontwrichtend en schraperig.

doelen bijhouden met ClickUp_

Stel numerieke, monetaire, waar/onwaar en Taak Doelen in. Organiseer ze in mappen om de voortgang te bekijken. Deel het veilig met het team met de juiste toegangscontrole. Splits de marketingdoelen in taken die elk lid van het team het hele jaar door moet voltooien.

2. Kies je kanalen

Er zijn verschillende sociale mediaplatforms en elke paar weken komen er nieuwe bij. Ze zijn niet allemaal geschikt voor jou.

Als je een B2B-product verkoopt, vind je misschien meer rente op LinkedIn dan op TikTok. Als je een schoonheidsproduct verkoopt, zijn kanalen als Instagram of YouTube misschien relevanter. Kies dus de juiste combinatie van kanalen die passen bij je zakelijke behoeften.

Deel vervolgens je zakelijke doelen op in kanaalspecifieke doelstellingen. Instance, je zou influencer marketing kunnen gebruiken om merkbekendheid te creëren over een nieuwe productlancering, terwijl je social media advertenties plaatst om de verkoop te stimuleren.

3. Maak een abonnement op uw activiteiten

Zodra je hebt ingesteld wat je moet bereiken, is het tijd om het hoe te plannen. Hier is een hulpmiddel voor projectmanagement essentieel. Als dit nieuw voor je is, bekijk dan een handvol voorbeelden van marketing abonnementen van tevoren om wat inspiratie op te doen.

Hiërarchie in projecten instellen: Organiseer je werk met ClickUp-taak in projecten, taken, subtaken, checklists, enz.

Brainstorm ideeën: Breng je team samen om te brainstormen over ideeën voor geïntegreerde marketingcampagnes. Bijvoorbeeld: je teams voor sociale media, influencer marketing en videomarketing kunnen samenwerken om campagnes te ontwerpen die content delen/hergebruiken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image2-4-1400x945.png clickUp whiteboards /$$$img/

ClickUp Whiteboards voor gezamenlijk brainstormen

Gebruik ClickUp Whiteboards om uw ideeën in kaart te brengen, ze te verbinden en goedkeuringen te krijgen. Na goedkeuring kunt u direct Taken maken vanaf het Whiteboard en aan de slag gaan.

Plan je werk: Wijs startdata en einddata toe aan al je Taken om zo een marketing stappenplan . Zorg ervoor dat je geïntegreerde campagnes parallel werken om de impact te maximaliseren. Instance, als je guerrillamarketing uitvoert op de grond, zorg er dan voor dat je online team ook op de hoogte is.

zet ClickUp Brain onmiddellijk aan het werk voor uw geïntegreerde marketing_

Wat is er nog meer? Brainstorm ideeën, schrijf sneller, voer spellingscontroles uit, maak sjablonen en meer met ClickUp Brain. U kunt ClickUp Brain ook vragen stellen over uw geïntegreerde marketing projecten en onmiddellijk antwoorden krijgen.

Als u voor het eerst met projecten werkt, probeer dan het ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan . Dit beginnersvriendelijke sjabloon geeft je alles wat je nodig hebt, van het bijhouden van doelen tot het beheren van taken in één overzichtelijke weergave.

4. Meten en verbeteren

Voltooi je geïntegreerde marketinginspanningen door monitoring en het bijhouden van prestaties in te stellen.

Maak KPI-gestuurde rapportages met ClickUp Dashboards . Ga verder dan alleen uw projectmanagement metrics. Integreer verschillende marketingbeheertools en maak geconsolideerde rapportages voor al uw inspanningen. Van de prestaties van uw social media-posts en content marketing KPI's tot verkoopconversieratio's, voltooien binnen ClickUp.

geconsolideerde marketing dashboards met ClickUp_

Voer op basis van deze statistieken regelmatig retrospectives uit met uw teams. Pas zo nodig campagnes aan en optimaliseer ze. Voeg indien nodig kanalen/tactieken toe of verwijder ze en maximaliseer de resultaten.

Klinkt dat gemakkelijk? Wij dachten van niet.

Marketinguitdagingen overwinnen

Niemand heeft ooit gezegd dat marketing makkelijk was. In feite is moderne marketing zelfs nog moeilijker, gezien de ontelbare bewegende delen. Als je het gevoel hebt dat je vastzit, zijn hier enkele veelvoorkomende uitdagingen en manieren om ze te overwinnen.

Complexiteit

De grootste marketinguitdaging van vandaag is complexiteit. A recente studie blijkt dat marketeers wel tien kanalen gebruiken om hun producten te promoten. Tussen tekst, afbeeldingen, video, korte video's, podcasts, e-mails en posts op sociale media worstelen ze ook met verschillende formats voor content.

Het beheren van een dergelijke complexiteit op schaal vereist de beste software voor projectmanagement voor marketing . Kies er een die flexibel genoeg is om aan uw behoeften te voldoen. Zo helpen aangepaste velden in ClickUp teams bijhouden welke metriek ze nodig hebben.

Deze flexibiliteit helpt bij het doordacht en duurzaam beheren van complexiteit.

Bonus lezen: Hoe het ClickUp marketing team ClickUp gebruikt

Hersen bevriezing

Marketing is een dagelijkse sleur. Vooral als je in de sociale mediamarketing zit, moet je elke dag content creëren die uniek, creatief en aandachttrekkend is.

Doe het niet alleen. Gebruik een AI-marketingtool zoals ClickUp Brain om het ijs te breken. Vraag het om ideeën aan te dragen, onderzoek te doen of gewoon problemen met je te bespreken.

Samenwerking

Een gemiddeld marketingteam bestaat uit schrijvers, ontwerpers, webontwikkelaars, SEO-specialisten, PPC-experts, videomakers, editors, analisten, marketing ops-mensen, enz. Bij elke activiteit zijn vaak drie of meer mensen betrokken.

Stel een uitgebreide samenwerkingstool in zodat ze kunnen samenwerken. Nog beter is het als je samenwerking in je projectmanagement werkruimte kunt brengen, zoals ClickUp-werkruimte doet.

Organiseer gesprekken per project. Tag mensen, taken, documenten en chats om alles in context te houden. Creëer Taken rechtstreeks vanuit het chatbericht en ga aan de slag. Maak samenwerking eenvoudiger met ClickUp Chat.

Rapportage

Elk marketingteam gebruikt een aantal analysetools. Op zijn minst heb je website analytics, social media, e-mail metrics, influencer marketing, en tools voor campagnebeheer . De uitdaging is dat deze allemaal ongelijksoortig en overal verspreid zijn.

Consolideer ze door al uw geïntegreerde marketingbeheertools te koppelen aan ClickUp. Maak aanpasbare dashboards om de nummers die voor u belangrijk zijn in realtime te zien. Instellingen sjablonen voor analyse voor herhaalbaarheid en efficiëntie.

Achterop raken

Er gebeurt elke dag wel iets nieuws in de marketingwereld. De opkomst van generatieve AI heeft marketing ingrijpend veranderd. De op handen zijnde dood van cookies zou wel eens de doodsteek kunnen betekenen voor retargeting.

Nano-influencers (mensen met minder dan 100.000 volgers) ontsluiten onontgonnen markten. Live video shopping groeit enorm in Azië en doet ook zijn intrede in de westerse markten. Immersieve ervaringen en virtual reality zouden wel eens de volgende big thing kunnen zijn.

Dit alles bijhouden kan een uitdaging zijn voor marketeers. Het goede nieuws is dat je niet meteen op alles hoeft in te spelen.

wees op de hoogte: Lees wat er gebeurt in deze ruimte. Abonneer u op nieuwsbrieven of tijdschriften uit de branche.

wees waakzaam: De pionier is niet altijd in het voordeel. Wacht af en kijk toe. Stel je voor dat je weken bezig zou zijn met het creëren van een Mastodon-strategie toen deze booming was!

wees creatief: Als je wilt inzetten op een nieuw platform of een trend, wees dan creatief. Voer een kleine proefcampagne. Wijs er je innovatiebudget aan toe. Ga pas voluit als je zeker bent van de resultaten.

Bouw een solide basis voor geïntegreerde marketing met ClickUp

Marketing is een activiteit met een hoge waarde en een hoog volume. Marketing is een functie in de top vijf van de uitgaven van de meeste organisaties vandaag de dag. Een goede campagne kan de verkoop stimuleren, zoals de Stanley Cup die uitverkocht raakte na de virale TikTok.

Een slechte campagne kan stank veroorzaken. De tweet "Vrouwen horen in de keuken" van Burger King uit 2021 is een voorbeeld van een verkeerd marketinginitiatief. Hoewel het een provocerende vrouwendagcampagne was met progressieve tweets, werd deze niet goed ontvangen. Het merk moest de thread verwijderen en zijn excuses aanbieden.

Om hun werk consistent goed te doen, hebben merken een robuust software voor marketingactiviteiten . ClickUp is ontworpen om precies dat te zijn.

Met functies voor taakbeheer, planning, creativiteit, activabeheer, automatisering, rapportage en integratie is ClickUp de meest flexibele geïntegreerde marketingmanagementtool die u kunt vinden.

Voer uw marketing effectief uit. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .