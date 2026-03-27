De 10 beste apps voor aantekeningen in 2026 (gratis en betaald)

Als je op zoek bent naar een speciale app voor aantekeningen, begrijpen we dat. Daarom hebben we hieronder een lijst met onze favoriete notitie-apps opgenomen.

De beste app's voor aantekeningen in één oogopslag

Hier zijn de beste notitie-apps in één oogopslag:

App Het meest geschikt voor Opvallende functie ClickUp Beste gratis notitie-app met AI en takenbeheerfuncties AI- en automatiseringsmogelijkheden om aantekeningen samen te vatten en te analyseren en actiepunten te genereren Notion Samenwerkingsgerichte, aanpasbare werkruimte Uitgebreide integratie- en aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor aantekeningen, documenten, wiki's en meer Evernote Uitgebreide aantekeningen ordenen Krachtige zoek- en organisatiefuncties Microsoft OneNote Flexibel aantekeningen maken Een vrij vormbaar canvas waarop je overal kunt klikken om tekst toe te voegen Apple Notes Naadloze integratie met Apple-apparaten Eenvoudige, overzichtelijke gebruikersinterface met iCloud-synchronisatie Google Keep Snel vastleggen en ordenen met Google Diepe integratie met andere Google-apps en -services Obsidian Geavanceerd notities maken met onderling gekoppelde aantekeningen Versiegeschiedenis voor aantekeningen Joplin Open-source-liefhebbers die privacy een waarde vinden Volledig aanpasbaar en uitbreidbaar met plug-ins Simplenote Fans van minimalisme en gratis apps zonder afleiding Focus op aantekeningen in platte tekst en eenvoudige synchronisatie Bear Mooie, minimalistische thema's Markdown-format en focusmodus

De 10 beste apps voor het maken van aantekeningen

We hebben een lijst met apps opgesteld die niet alleen populair zijn bij professionals, maar die vrijwel iedereen in zijn voordeel kan gebruiken: studenten, freelancers, eigenaars van bedrijven of kantoormedewerkers.

Laten we beginnen met onze interne favoriet.

1. ClickUp — de beste gratis notitie-app met AI

Probeer ClickUp documents Werk samen met teamleden in ClickUp Docs om lettertypen aan te passen, taakrelaties toe te voegen of rechtstreeks vanuit het document naar taken te koppelen

ClickUp is de afgelopen jaren mijn favoriete app voor het maken van aantekeningen geweest, en daar heb ik een goede reden voor.

Ik gebruik ClickUp Docs om aantekeningen en taken te noteren en mijn kennisbank en wiki's op te bouwen. Dit maakt het voor mij gemakkelijk om taken toe te wijzen en in realtime samen te werken met teamleden.

Dankzij de opmaakopties voor rijke tekst, zoals opsommingstekens, checklists, banners, koppen, markeringen en codeblokken, kan ik mijn documenten aangepast maken en bepaalde delen van mijn aantekeningen extra laten opvallen (een pluspunt voor visuele leerlingen!). Je kunt ook multimedia-elementen toevoegen en insluiten in Docs.

Ik heb deze functies zowel op de web- als op de mobiele versie gebruikt, en ze werken overal vlekkeloos.

ClickUp ondersteunt ook bidirectionele koppelingen binnen ClickUp-taken via relaties – een naadloze manier om vergelijkbare taken met elkaar te verbinden en een uitgebreid overzicht van mijn werkstroom te krijgen.

ClickUp Brain is nu een integraal onderdeel van mijn strategie voor het maken van notities. Deze AI-tool helpt me bij het samenvatten van lange notities, het maken van tabellen met nauwkeurige gegevens, het ontvangen van geautomatiseerde taakupdates en het snel vinden van informatie vanuit elke plek in mijn ClickUp-werkruimte.

Als ik haast heb, gebruik ik ClickUp Brain om reactiethreads bij Taken samen te vatten, zodat ik begrijp wat er aan de hand is zonder alle meer dan 200 reacties te hoeven lezen. (Ik gebruik dit vaak om de kern van de zaak te onderscheiden en snel te zien waar mijn team mee bezig is.)

Als je echter vooral moeite hebt met het maken van notities tijdens vergaderingen, schakel dan de ClickUp AI Meeting Notetaker in! Deze legt elk detail van de vergadering vast en levert het aan je uit als een gestructureerd ClickUp-document, zodat je je meer kunt concentreren op wat er wordt gezegd in plaats van je te haasten om aantekeningen te maken. Zodra je het document hebt ontvangen, vraag je ClickUp Brain gewoon om taken aan te maken op basis van de notities of stuur je een samenvatting naar je collega's via ClickUp Chat. Lees hier meer informatie. 👇🏼

ClickUp's Notepad is een andere functie waar ik op vertrouw voor het snel maken van aantekeningen, of ik nu op mijn telefoon of desktop werk. Het is onbedoeld mijn favoriete schrijfapp geworden. Ik maak hier veel van mijn eerste concepten met eenvoudige formaten voordat ik ze ergens anders naartoe verplaats.

Het beste is dat ik deze invoer ook kan omzetten in bij te houden Taaken, als dat nodig is.

Als de aantekening bijvoorbeeld luidt: 'Offertes naar Sam via e-mail sturen', kan ik daar snel een Taak van maken met een deadline en andere details.

Als ik geen tijd heb om te bellen om iets aan een teamlid uit te leggen, gebruik ik ClickUp Clips. Hiermee kan ik schermopnames direct in aantekeningen delen, wat een visueel en interactief element toevoegt dat zelfs bij sommige top-apps voor aantekeningen ontbreekt.

Je kunt voor deze Clips gebruikmaken van AI-aangedreven transcriptie, waardoor elk gesproken woord doorzoekbaar wordt binnen ClickUp.

Transcribeer spraak- en video-antekeningen met AI met behulp van ClickUp Clips

Je kunt ook het gratis online notitieblok van ClickUp direct in je browser uitproberen, zonder dat je een aanmelding hoeft te doen.

Daarnaast biedt ClickUp veel sjablonen voor aantekeningen om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen. Mijn favoriet is het sjabloon voor projectaantekeningen van ClickUp.

Downloaden van dit sjabloon Beheer de vele onderdelen van je project met gedetailleerde aantekeningen met behulp van ClickUp's sjabloon voor projectnotities

Het bevat aanpasbare statussen om de voortgang van projecten bij te houden, aangepaste velden om projectgegevens efficiënt te categoriseren en te visualiseren, en aangepaste weergaven zoals Lijst, Gantt, Kalender en meer om aan te passen aan uw werkstroom.

Ik gebruik dit sjabloon om:

Organiseer projectdetails (zoals projectbriefing, scope en mijlpalen) op één plek, met zichtbaarheid voor alle betrokkenen

Wijs taken toe aan teamleden

Blijf op de hoogte van wijzigingen in Taaken

Houd de voortgang van taken bij en identificeer knelpunten

Zorg voor duidelijke communicatie tussen teamleden

De beste functies van ClickUp

Downloaden van ClickUp om aantekeningen te maken op elk apparaat dat je maar wilt: mobiel, desktop, Chrome-extensie, slimme wearables en meer

Gebruik de Chrome-extensie voor het snel knippen van webpagina's en het maken van schermafbeeldingen

Zet aantekeningen om in actiepunten en houd je takenlijst onder controle

Maak aantekeningen voor persoonlijk gebruik of deel ze en werk samen met anderen – u bepaalt zelf wie toegang heeft tot uw aantekeningen

Krijg toegang tot functies voor notities maken, taak- en projectmanagement en teamsamenwerking in één app

Limieten van ClickUp

Er is een kleine leercurve als je geavanceerde functies voor taakbeheer wilt gebruiken

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Ik ben niet de enige; veel ClickUp-gebruikers zijn het erover eens dat Notepad voor hen een onmisbaar hulpmiddel is geworden. Een van hen noemt ClickUp de beste app voor projectmanagement en benadrukt:

Vroeger gebruikte ik plakbriefjes, maar nu kan ik met Notepads mijn aantekeningen en gespreksonderwerpen ordenen op onderwerp, client en prioriteit, vooral als ik iets moet onthouden voor vergaderingen met klanten.

Vroeger gebruikte ik plakbriefjes, maar nu kan ik met Notepads mijn aantekeningen en gespreksonderwerpen ordenen op onderwerp, client en prioriteit, vooral als ik iets moet onthouden voor vergaderingen met klanten.

🧨 Niet elke gemiste item is een probleem (tenzij je een klein bedrijf hebt) Wanneer je je werk beheert via meerdere afzonderlijke apps, zonder ondersteuning van operations of beheerders, komt al die coördinatie op de schouders van één persoon terecht, meestal op die van jou. Videoproductiebedrijf path8 Productions kwam op dat punt toen ze opschaalden. Het werk was verspreid over tools als Smartsheet, Slack, Toggl en Dropbox Paper. Producenten besteedden tijd aan het kopiëren van updates tussen systemen in plaats van projecten vooruit te helpen, wat de oplevering vertraagde en het risico op vertragingen vergrootte. In plaats van meer processen of personeel toe te voegen, hebben ze alles gebundeld in ClickUp's Small Business Suite. ⚡ De impact 6 tools vervangen door één geïntegreerde werkruimte

60% minder tijd besteed aan de voorbereiding van teamvergaderingen (van 30–60 minuten naar ~10 minuten)

Volledig geïmplementeerd in minder dan 8 weken

Realtime zichtbaarheid in planning, berichtenverkeer en tijdsregistratie Nu communicatie, projectopvolging en tijdsregistratie gecentraliseerd zijn, is het probleem van het 'elke tool bijwerken' verdwenen. Producenten registreren nu rechtstreeks tijd op taken, gesprekken blijven gekoppeld aan het werk en agenda's voor vergaderingen stellen zichzelf samen op basis van live projectgegevens. Voor oprichter Pat Henderson was efficiëntie niet het grootste voordeel. Het was de mogelijkheid om het team snel te laten werken zonder extra operationele kosten. Vervang meer dan 20 tools door één krachtige werkruimte in ClickUp

2. Notion — de beste aanpasbare werkruimten voor je aantekeningen, taken en wiki's

via Notion

De notitie-ervaring van Notion ondersteunt verschillende soorten content, waaronder afbeeldingen, tekstnotities, bladwijzers, video's en code. Je kunt deze aan je aantekeningen toevoegen met intuïtieve bedieningselementen zoals slepen en neerzetten en slash-commando's.

We waren erg te spreken over de aanpassingsmogelijkheden. Hiermee konden we onze werkruimte afstemmen op verschillende persoonlijke en teambehoeften, zoals het wijzigen van privacy-instellingen om vertrouwelijke aantekeningen van vergaderingen privé te houden of ze indien nodig te delen met teamleden.

Een minpuntje dat het team had bij Notion is de wirwar aan navigatie; je raakt soms verdwaald in de app en de navigatiebalk is niet altijd even handig. Aan de andere kant is het behoorlijk populair bij mensen die databases en wiki's willen maken. Ga maar na.

De gebruikerservaring is soms wisselend; vensters die je als aparte pagina's zou willen openen, openen vaak als pop-ups en vice versa. Het hangt natuurlijk af van je persoonlijke voorkeur.

Tijdens het testen van de app heb ik wat met Notion AI gespeeld om te ontdekken hoe het het maken van aantekeningen en het organiseren kan vereenvoudigen. Ik heb een lijst met taken opgeschreven, voornamelijk gerelateerd aan de lancering van een nieuw product, en Notion AI vulde snel automatisch de stappen in die ik moest volgen om die taken te voltooien. Hoewel ze niet helemaal accuraat waren, deed de tool het redelijk goed.

Het platform werkt goed voor multifunctionele teams waar samenwerking een must is. Opmerkingen en realtime bewerking bieden een naadloze manier om met teams op afstand ideeën te bedenken, snel feedback te verzamelen en te geven, en iedereen op één lijn te houden.

De beste functies van Notion

Maak aangepaste sjablonen en integreer je database in je aantekeningen

Krijg snel toegang tot belangrijke informatie via de zijbalk

Schrijf en formatteer aantekeningen met Markdown

Concentreer je op wat je schrijft met een meeslepende ervaring die al het andere even naar de achtergrond doet verdwijnen

Limieten van Notion

De complexe functies en gebruikersinterface kunnen intimiderend zijn voor nieuwe gebruikers

Biedt geen functie voor schermopname of transcriptie – daarvoor moet je op zoek gaan naar alternatieven voor Notion

De mobiele app voelt wat onhandig aan in vergelijking met de desktopversie

Prijzen van Notion

Basic : Gratis

Plus : $ 12 per zetel per maand

Business : $ 24 per gebruiker per maand

Enterprise : Aangepaste prijzen

Notion AI kan voor $ 10 per lid per maand aan je abonnement worden toegevoegd

Beoordelingen en recensies van Notion

G2 : 4,7/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

3. Evernote — de beste organisatie en zoekfunctie voor aantekeningen

via Evernote

Met Evernote is het een kwestie van je eerste liefde nooit vergeten. Ik heb jarenlang met Evernote geëxperimenteerd om mijn ideale ervaring en werkstroom te creëren, maar het is nooit helemaal gelukt.

Van aantekeningen, taken en taken tot je favoriete bronnen van het internet: met Evernote kun je alles wat je wilt eenvoudig opslaan op het apparaat van je keuze.

Ik kon Evernote snel integreren met ClickUp, Google Agenda, Slack en Microsoft Teams, zodat al mijn stand-ups, client-vergaderingen en herinneringen automatisch werden gesynchroniseerd met Evernote.

De tool is ook offline beschikbaar, dus het is geruststellend om te weten dat ik nog steeds toegang heb tot mijn aantekeningen als ik ga kamperen of op reis ben zonder internetverbinding.

De AI-aangedreven zoekfunctie van Evernote is snel en intuïtief. Deze werkt in pdf's, documenten en afbeeldingen, dus het doorzoeken van een groot aantal aantekeningen en content is nooit een probleem.

De functie Taken laat je projectstappen in kaart brengen en verantwoordelijkheden aan anderen toewijzen – een geweldige manier om onderweg samen te werken met je team.

De beste functies van Evernote

Sla fragmenten van het web rechtstreeks op in je aantekeningen met Web Clipper

Scan, digitaliseer en organiseer papieren documenten met de camera van je telefoon

Bewerk aantekeningen en taken in realtime en zorg dat alle bijdragers op één pagina zitten

Beperkingen van Evernote

Een beperkte gratis versie die gebruikers naar een premiumabonnement leidt. Als je op zoek bent naar een goedkopere optie, bekijk dan andere notitie-apps op deze lijst of ontdek deze Evernote-alternatieven

Prijzen van Evernote

Free

Privé : $ 14,99/maand

Aangepaste abonnementen beschikbaar

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2 : 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8200 beoordelingen)

De meeste gebruikers vinden het geweldig hoe snel en gemakkelijk ze hun aantekeningen kunnen vinden en ordenen in Evernote. Een gebruiker waardeert ook de mogelijkheid om aantekeningen aan elkaar te koppelen en zo naadloos een kennisbank op te bouwen:

Ik ben er echt van overtuigd dat Evernote zijn logo te danken heeft aan het feit dat het helpt om een olifantengeheugen op te bouwen, niet alleen wat betreft capaciteit, maar ook wat betreft de grenzeloze verbindingen die je kunt leggen en verrijken, volgens je eigen classificatieregels. Je kunt zoveel tags, notitieboeken en subnotitieboeken toevoegen als je wilt, om nog maar te zwijgen van de interne links die aantekeningen met elkaar koppelen.

Ik ben er echt van overtuigd dat Evernote zijn logo te danken heeft aan het feit dat het helpt om een olifantengeheugen op te bouwen, niet alleen wat betreft capaciteit, maar ook wat betreft de grenzeloze verbindingen die je kunt leggen en verrijken, volgens je eigen classificatieregels. Je kunt zoveel tags, notitieboeken en subnotitieboeken toevoegen als je wilt, om nog maar te zwijgen van de interne links die aantekeningen met elkaar koppelen.

4. Microsoft OneNote — de beste gratis app voor vrijhandig notities maken met synchronisatie tussen meerdere apparaten en samenwerkingsmogelijkheden

via OneNote

Microsoft OneNote biedt een reeks tools voor het maken van aantekeningen die geschikt zijn voor verschillende invoermethoden, waaronder typen, handschrift en tekenen.

Je kunt content van het web rechtstreeks in je aantekeningen opnemen, waardoor het onderzoeks- en documentatieproces wordt verfijnd. Ik heb de organisatie van OneNote altijd geweldig gevonden. Het is zo eenvoudig om met zo min mogelijk klikken te vinden wat je zoekt. Wat ik ook geweldig vind, is dat de app minder rigide is en soepeler omgaat met tekst, nummers en afbeeldingen.

Je kunt snel een formule, een tabel of een afbeelding aan dezelfde aantekening toevoegen. Ik waardeer de soepelheid van deze aanpak – het voelt als een natuurlijke ervaring voor het maken van aantekeningen en het bijhouden van een dagboek.

OneNote-sjablonen bieden een handig uitgangspunt voor het ordenen van je aantekeningen, of je nu een project plant, taken bijhoudt of een dagboek bijhoudt.

Ons team heeft de samenwerkingsfuncties getest, die vrijwel naadloos werkten. Je kunt samenwerken (aan boodschappenlijstjes, inkopen voor een feestje of taken op het werk) met familieleden of je team, en je aantekeningen worden in realtime bijgewerkt. Er is altijd die onderlinge verbondenheid van de Microsoft-suite die het zowel een USP als een beperking maakt – het hangt ervan af aan wie je het vraagt.

De beste functies van Microsoft OneNote

Creëer het gevoel van een fysiek ringbandboek met aparte secties en pagina's in de layout van het digitale notitieboek

Zet handgeschreven aantekeningen om in getypte tekst

Synchroniseer je aantekeningen tussen apparaten en platforms, zodat de continuïteit van je gedachten behouden blijft

Je hebt ook offline toegang tot je aantekeningen

Beperkingen van Microsoft OneNote

Gebruikers moeten een Microsoft 365-abonnement hebben om toegang te krijgen tot de tool. Anders moet je je toevlucht nemen tot alternatieven voor OneNote

Biedt voornamelijk integratie met Microsoft-producten, wat beperkend is voor gebruikers van andere ecosystemen

Prijzen van Microsoft OneNote

Free

Er zijn betaalde abonnementen beschikbaar

Beoordelingen en recensies van Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

5. Apple Notes — de beste integratie voor aantekeningen voor Apple-gebruikers

via Apple Notes

Apple Notes is een eenvoudige maar efficiënte app voor aantekeningen die op alle Apple-apparaten werkt. Als je volledig in het Apple-ecosysteem zit, zou dit wel eens je favoriete tool kunnen worden.

Het is nog steeds de meest eenvoudige app als je binnen het Apple-ecosysteem werkt – roep hem op elk moment op je Mac op vanuit de rechteronderhoek, en hij verschijnt meteen. De synchronisatie werkt meestal prima; iets op je telefoon kopiëren en op je desktop plakken is pure magie. Het zijn de kleine dingen die de ervaring naar een hoger niveau tillen.

Verwacht niet te veel van de app, anders zul je teleurgesteld worden. Alleen al het verplaatsen van tekst, format en inspringen is niet eenvoudig of intuïtief. Meer geavanceerde toepassingen worden niet ondersteund.

Je kunt verschillende soorten content opslaan, waaronder afbeeldingen, weblinks, handgeschreven aantekeningen, kaarten, pdf's en schetsen.

Ik geef de voorkeur aan de scanfunctie van Apple Notes om documenten rechtstreeks vanaf mijn iPhone te scannen – ik heb geen externe scanners nodig! De documenten worden direct in Notes opgeslagen als pdf's.

De beste functies van Apple Notes

Maak aantekeningen, voer bewerkingen uit op lijsten, organiseer aantekeningen in mappen en beheer bijlagen

Zet belangrijke aantekeningen bovenaan vast voor snelle toegang

Voeg tags toe om aantekeningen gemakkelijk te sorteren en terug te vinden

Kant-en-klare sjablonen voor Apple Notes

Beperkingen van Apple Notes

Beperkt tot gebruikers binnen het Apple-ecosysteem

Prijzen van Apple Notes

Free: Gratis beschikbaar op alle Apple-apparaten

Beoordelingen en recensies van Apple Notes

G2 : Niet beschikbaar

Capterra: Niet beschikbaar

Bekijk deze alternatieven voor Apple Notes!

6. Google Keep — het beste voor eenvoudige aantekeningen en herinneringen

via Google Keep

Met Google Keep kunnen gebruikers moeiteloos allerlei soorten content vastleggen, zoals aantekeningen, lijstjes, foto's en audio, en dit allemaal ordenen op een digitaal prikbord.

Aantekeningen delen met familie en vrienden is eenvoudig. Je kunt bijvoorbeeld een boodschappenlijst delen en updates in realtime zien wanneer items worden afgevinkt – heen-en-weer-communicatie is niet nodig.

Ik vind de functie voor spraakmemo's van Google Keep persoonlijk erg handig. Als ik haast heb en een belangrijke aantekening moet noteren, kan ik gewoon een spraakmemo opnemen en deze later omzetten in tekst – snel en efficiënt!

Net als bij Apple Notes is het lastig om iets complexers of geavanceerder uit de tool te halen. Je zou denken dat Google meer moeite zou doen om de Keep-ervaring te combineren met Google Taak en Kalender, maar dat is niet gebeurd. Het blijven afzonderlijke ervaringen, wat frustrerend kan zijn als je op zoek bent naar alles-in-één-software of -ervaring.

De beste functies van Google Keep

Laat je op de juiste plek en op het juiste moment herinneren aan je taken met op tijd en locatie gebaseerde herinneringen

Organiseer aantekeningen met labels en kleuren

Integreer je aantekeningen naadloos met Google Documenten, Google Agenda en andere apps binnen het Google-ecosysteem

Maak aantekeningen vast op het startscherm van je apparaat en houd je taken met prioriteit goed in de gaten

Beperkingen van Google Keep

Meer geschikt voor snelle aantekeningen dan voor gedetailleerde, uitgebreide aantekeningen

De functies zijn te beperkt voor het overzichtelijk ordenen van aantekeningen

Prijzen van Google Keep

Gratis: Volledig gratis te gebruiken met een Google-account

Beoordelingen en recensies van Google Keep

G2 : Niet beschikbaar

Capterra: Niet beschikbaar

Bekijk deze alternatieven voor Google Keep!

7. Obsidian — het beste voor geavanceerd notities maken met onderling gekoppelde aantekeningen

via Obsidian

Obsidian is een notitie-app die handig is voor mensen zoals ik, die honderden of duizenden aantekeningen op hun apparaten hebben staan.

Wat ik het leukste vind aan deze tool zijn de onderlinge en bidirectionele koppelingen: je kunt verbindingen leggen tussen aantekeningen, ideeën, mensen, plaatsen en meer.

Ik heb bijvoorbeeld meerdere aantekeningen opgeslagen over verschillende marketingcampagnes, allemaal voor hetzelfde product. Door ze te koppelen, kon ik alles geïntegreerd houden en snel relevante aantekeningen vinden. Een interactieve grafiek brengt ook verborgen patronen in de aantekeningen aan het licht en visualiseert de relaties tussen ze.

Wat dat betreft ben ik een grote fan van Obsidian en Notion. Maar als ik Notion en Obsidian rechtstreeks met elkaar moet vergelijken, kies ik zonder twijfel voor Notion, omdat de functies voor het delen van aantekeningen en samenwerken veel soepeler werken. Obsidian is geweldig als je veel tijd aan de tool zelf wilt besteden. Als je op zoek bent naar samenwerkings- of integratiefuncties waarmee je informatie of taken kunt doorsturen om je werkstroom voor productiviteit te ondersteunen, dan is het daar niet voor gebouwd.

De beste functies van Obsidian

Brainstorm, doe onderzoek en bedenk ideeën op Canva – je persoonlijke ruimte

Houd de versiegeschiedenis van aantekeningen tot een jaar lang bij

Creëer een gepersonaliseerde ervaring met plug-ins en thema's

Bepaal zelf welke bestanden je met welke apparaten wilt synchroniseren

Limieten van Obsidian

Samenwerken met anderen aan aantekeningen is een complex proces

In de eerste plaats een desktop-app; de mobiele versie is niet zo robuust of gebruiksvriendelijk

Prijzen van Obsidian

Privé : Gratis

Synchroniseren: $ 5 per gebruiker per maand

Publiceren: $10 per site per maand

Beoordelingen en recensies van Obsidian

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

De meeste Obsidian-gebruikers zweren bij het gemak van het gebruik van Markdown om hun aantekeningen in de app te formatten.

De ondersteuning van Obsidian voor Markdown is ook geweldig. Het maakt het gemakkelijk om mijn aantekeningen te formatten en afbeeldingen, tabellen en andere media toe te voegen

De ondersteuning van Obsidian voor Markdown is ook geweldig. Het maakt het gemakkelijk om mijn aantekeningen te formatten en afbeeldingen, tabellen en andere media toe te voegen

Sommigen vinden het echter jammer dat veel basis- en interessante functies – zoals cloud-synchronisatie en een abonnement voor meerdere apparaten – alleen tegen betaling beschikbaar zijn.

Nadelen: “Je moet betalen voor het abonnement voor koppeling met meerdere apparaten, ik vind dat het een eenmalige betaling zou moeten zijn.”

Nadelen: “Je moet betalen voor het abonnement voor koppeling met meerdere apparaten, ik vind dat het een eenmalige betaling zou moeten zijn.”

8. Joplin — de beste open-source notitie-app met een sterke focus op privacy

via Joplin

Joplin is een open-source app voor aantekeningen die je helpt je gedachten onder woorden te brengen en er veiligheid in te brengen bij toegang ertoe op Windows, macOS, Linux en iOS. De tool ondersteunt multimedianotities, waaronder afbeeldingen, video's, pdf's en audiobestanden.

De functies voor delen en samenwerken werken naadloos. Hierdoor kon ik mijn aantekeningen delen met vrienden, familie en collega's en zonder gedoe samen met hen aan de aantekeningen werken.

Er was ook een optie om een aantekening (op internet) op te slaan en de link met anderen te delen – een eenvoudige manier om takenlijsten, bedrijfswiki's of notities van vergaderingen met een grote groep mensen te delen.

Joplin biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden via plug-ins, aangepaste thema's en teksteditors (zoals Rich Text en Markdown), zodat je de tool helemaal naar je eigen smaak kunt aanpassen.

Hoewel het een open-source-app is, waarborgt deze de gegevensprivacy met End-To-End Encryption (E2EE). Je aantekeningen zijn alleen voor jou toegankelijk, tenzij je ervoor kiest ze te delen.

De beste functies van Joplin

Format je aantekeningen met Rich Text of Markdown

Sla webpagina's op of maak schermafbeeldingen rechtstreeks met de Web Clipper-extensie (beschikbaar voor Chrome en Firefox)

Werk offline en maak onderweg aantekeningen

Limieten van Joplin

De interface is niet zo gebruiksvriendelijk als sommige commerciële opties, waardoor de app minder aantrekkelijk is voor gebruikers die minder technisch onderlegd zijn

Het synchroniseren vereist iets meer installatie in vergelijking met andere gangbare app's voor aantekeningen

Prijzen van Joplin

Basic: Vanaf € 2,99/maand (ca. $ 3,25 USD)

Beoordelingen en recensies van Joplin

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Bekijk deze alternatieven voor Joplin!

9. Simplenote — het beste voor aantekeningen maken zonder afleiding, gericht op platte tekst

via Simplenote

Simplenote is een eenvoudige app voor aantekeningen die synchroniseert tussen meerdere apparaten en platforms, waaronder Android, iOS, Mac, Windows, Linux en browsers. Aantekeningen worden automatisch en in realtime bijgewerkt op alle apparaten – je hoeft niet te zoeken naar een 'synchroniseer'-knop!

Ik vond de functie voor versiegeschiedenis het nuttigst. Soms maak ik een gedetailleerde aantekening over een onderwerp, en zodra de klus geklaard is, voer ik de bewerking uit aan de aantekening met nieuwe content. Als ik die aantekening later terug wil halen, is dat niet meer mogelijk.

Simplenote is in zulke gevallen een redder in nood: het maakt bij elke wijziging een back-up van aantekeningen, zodat ik kan opzoeken wat ik dagen, weken of zelfs maanden geleden heb opgeschreven.

De interface lijkt sterk op die van Apple Aantekeningen, maar er is geen optie om afbeeldingen of schetsen toe te voegen.

De beste functies van Simplenote

Organiseer aantekeningen met behulp van tags en vind ze snel terug met de directe zoekfunctie van deze Android-app voor aantekeningen

Werk samen met vrienden en teamleden door lijsten te delen, instructies te plaatsen of aantekeningen online te publiceren

Schrijf, bekijk een voorbeeld en publiceer aantekeningen in Markdown-format

Beperkingen van Simplenote

Geen optie om tabellen in te voegen

Heeft geen enkele esthetische aantrekkingskracht

Prijzen van Simplenote

Gratis voor alle gebruikers

Beoordelingen en recensies van Simplenote

G2 : 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Simplenote lijkt een populaire keuze te zijn voor het maken van aantekeningen in klaslokalen en vergaderingen, waarbij gebruikers de eenvoudige, overzichtelijke gebruikersinterface waarderen.

Het heeft me (heel) goed geholpen bij vergaderingen om aantekeningen te maken.

Het heeft me (heel) goed geholpen bij vergaderingen om aantekeningen te maken.

Het nadeel is natuurlijk het gebrek aan extra's, zoals sjablonen, zoals deze gebruiker opmerkt.

10. Bear — mooiste, minimalistische gebruikersinterface (voor Apple-gebruikers)

via Bear

Bear is een op Markdown gebaseerde notitie-app waarmee je verschillende soorten content (waaronder tekst, foto's, tabellen en takenlijsten) binnen één aantekening kunt formateren en ordenen.

Ik vond de vormgeving geweldig, vooral de minimalistische gebruikersinterface – daardoor voelde ik me minder gespannen toen ik met de app aan het spelen was, ook al had ik een enorme lijst met taken die ik moest afwerken!

Bear is beschikbaar op Mac, iPhone en iPad. Het is een uitstekende keuze als je meer van het Apple-ecosysteem houdt en op zoek bent naar iets dat er visueel aantrekkelijker uitziet dan Apple Notes.

Als je kiest voor de betaalde versie, Bear PRO, krijg je toegang tot geavanceerde functies, zoals OCR-zoekmogelijkheden en het exporteren van aantekeningen naar meerdere formaten (PDF, HTML, DOCX en JPG). Het is het geld zeker waard als je van ontwerpen houdt.

De beste functies van Bear

Geef je aantekeningen een format met eenvoudige Markdown

Organiseer aantekeningen met flexibele tagsystemen

Gebruik de vouwfunctie om je op één sectie tegelijk te concentreren en de rest te verbergen

Aangepaste app met prachtige thema's

Beperkingen van Bear

Alleen beschikbaar op iOS en macOS, waardoor er een limiet is aan het gebruik dat beperkt blijft tot het Apple-ecosysteem.

Voor sommige basisfuncties, zoals iCloud-synchronisatie en exportopties, is een abonnement vereist

Als je Windows of een ander besturingssysteem gebruikt, kun je deze alternatieven voor de Bear-app eens bekijken.

Prijzen van Bear

Basic : Gratis

Pro: $ 2,99/maand

Beoordelingen en recensies van Bear

G2 : 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (onvoldoende beoordelingen)

Waar moet je op letten bij app-notitie-apps?

Let bij de selectie van een app vooral op functies die aansluiten bij je professionele routine en je productiviteit verhogen. Ik ben nogal kieskeurig over hoe ik werk en de vele manieren die ik gebruik om me productief te voelen en me minder belast te voelen door de informatie die ik moet onthouden.

Hier zijn enkele sleutelaspecten om rekening mee te houden:

Organisatiefuncties: Notitie-apps met organisatietools zoals mappen, tags en krachtige zoekfuncties helpen je om aantekeningen gemakkelijk te categoriseren en terug te vinden (dit is voor mij superbelangrijk; bidirectionele koppelingen of afhankelijkheden zijn mijn favoriete functies. Het helpt me te begrijpen hoe mijn werk verband houdt met en afhankelijk is van andere prioriteiten of ideeën) Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat je notitie-app naadloos integreert met andere tools die je vaak gebruikt – zoals kalender-apps, Zorg ervoor dat je notitie-app naadloos integreert met andere tools die je vaak gebruikt – zoals kalender-apps, apps voor projectmanagement en samenwerkingsplatforms – om je werkstroom te stroomlijnen (ook dit is cruciaal voor mijn persoonlijke en professionele productiviteit). Ik sla mijn aantekeningen vaak op vanuit de Kindle om ze naar mijn projectmanagement-app te sturen als iets waar ik later naar wil teruggrijpen, en meestal, als ik iets op het web lees, wil ik een gerelateerd idee toevoegen als een mogelijk onderwerp voor de ClickUp-blog)* Gebruiksgemak: Zoek een app met een intuïtieve interface waarmee je snel en eenvoudig aantekeningen kunt toevoegen, bewerken, ordenen en terugvinden AI-ondersteuning: Zoek naar Zoek naar notitie-apps met AI-functionaliteit die je kunnen helpen bij het samenvatten van aantekeningen, het genereren van transcripties voor vergaderingen en video's, de intuïtieve bewerking of creatie van aantekeningen en het beter organiseren van je aantekeningen. (Dit heeft de grootste impact gehad op mijn manier van aantekeningen maken. Vroeger besteedde ik tijd aan het samenvatten van mijn slecht geschreven ruwe aantekeningen, maar nu laat ik dat aan AI over, wat me enorm veel tijd bespaart. Nu kan ik direct mijn gepolijste aantekeningen als uitgangspunt gebruiken. ) Toegang op alle apparaten: Kies een app die op al je apparaten synchroniseert, zodat je overal toegang hebt tot je aantekeningen – op kantoor, thuis of onderweg

Deze essentiële functies hebben me geholpen om de vele apps voor het maken van aantekeningen op de markt te doorzoeken en de beste voor jou te vinden.

Wat is de allerbeste app voor het maken van aantekeningen?

De apps die we hebben getest en geselecteerd hebben een paar dingen gemeen: ze zijn allemaal eenvoudig in gebruik, beschikbaar op verschillende platforms en helpen me om beter georganiseerd en met hogere productiviteit te werken.

Hoewel ze ideaal zijn om aantekeningen te maken en deze later terug te vinden, gaan maar weinig tools verder dan de basisfuncties.

Ik geef de voorkeur aan tools die me helpen een evenwicht te vinden tussen persoonlijke en professionele taken, dus ik kies het liefst voor apps met geavanceerde functies zoals teamsamenwerking, taakbeheer, projectmanagement en robuuste integraties.

Meerdere apps voor aantekeningen op mijn apparaat hebben, gaat voorbij aan het doel: het maakt mijn digitale ruimte alleen maar rommelig en overweldigt me. Daarom gebruik ik graag één krachtige app die veel functies heeft en integreert met mijn tech-stack.

Er is maar één software die aan alle eisen voldoet: ClickUp!

Het vereenvoudigt het maken van aantekeningen met Docs, Notepad en kant-en-klare sjablonen. De AI-mogelijkheden versnellen het schrijven, het opzoeken van oude aantekeningen en het transcriberen van spraaknotities. En dankzij projectmanagementtools houden we onze takenlijsten onder controle en kunnen we samenwerken met multifunctionele teams.

