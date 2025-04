10 Apple Notes alternatieven voor digitaal aantekeningen maken in 2025

Apps voor het maken van aantekeningen helpen je om je briljante ideeën vast te leggen, herinneringen op te halen en je gedachten te ordenen zodat je ze kunt gebruiken wanneer de tijd rijp is - en nog veel meer.

Met geavanceerde functies zoals AI-samenvatting, naadloze samenwerking en meer, kunnen ze je tweede brein zijn. Maar als je alleen Apple Notes gebruikt om aantekeningen te maken, mis je misschien een aantal geavanceerde functies van andere apps voor het maken van aantekeningen.

Om je te helpen bij het kiezen van een krachtig alternatief voor Apple Notes dat verder gaat dan alleen het maken van aantekeningen, hebben we een lijst met 10 apps samengesteld. Deze apps gaan verder dan eenvoudig aantekeningen maken en zijn geweldige alternatieven voor Apple Notes.

Laten we deze Apple Notes alternatieven bekijken en de app vinden die perfect bij jou past!

**Wat moet je zoeken in Apple Notes alternatieven?

Bij het vinden van Apple Notes alternatieven gaat het niet alleen om het vervangen van de Mac app voor aantekeningen maken met een andere optie; je moet de fijne kneepjes ervan bekijken. De beste app voor het maken van aantekeningen heeft alle volgende functies:

Organisatiegemak: Als je de gewoonte hebt om dingen willekeurig op te schrijven, zullen je aantekeningen er onoverzichtelijk uit gaan zien als je ze niet goed organiseert. Daarom moet de app voor het maken van aantekeningen de mogelijkheid hebben om aantekeningen in een logische structuur te organiseren, inclusief mappen op meerdere niveaus, geavanceerde tagging-opties of zelfs projectmanagement-mogelijkheden, indien van toepassing

Media-rijke aantekeningen: We hebben meer nodig dan tekst in onze aantekeningen; misschien willen we tabellen, checklists, diagrammen, afbeeldingen of andere multimedia toevoegen. Overweeg daarom alternatieven voor Apple Notes die het toevoegen van afbeeldingen, geluidsopnamen of zelfs video's ondersteunen om je aantekeningen te verbeteren

Samen aantekeningen maken: Kies een app met een robuuste functie voor samenwerking, vooral als je met een team werkt. Je kunt gezamenlijke aantekeningen delen, taken of to-dos voor teamleden maken, herinneringen toevoegen en opmerkingen achterlaten voor een duidelijk begrip

Cross-platform functies : Niet iedereen is graag beperkt tot het ecosysteem van Apple. In tegenstelling tot Apple Notes, dat alleen met iOS-apparaten werkt, geef je misschien de voorkeur aan apps voor het maken van aantekeningen die op meerdere apparaten en verschillende platforms werken

: Niet iedereen is graag beperkt tot het ecosysteem van Apple. In tegenstelling tot Apple Notes, dat alleen met iOS-apparaten werkt, geef je misschien de voorkeur aan apps voor het maken van aantekeningen die op meerdere apparaten en verschillende platforms werken AI-voordeel: Geavanceerde apps voor het maken van aantekeningen nu aI gebruiken om aantekeningen te maken om je werkstroom te verbeteren. Ontdek functies zoals slimme samenvattingen die automatisch sleutelpunten samenvatten, tools voor het genereren van content die je helpen bij het brainstormen over ideeën, of de mogelijkheid om automatisch actiepunten te genereren uit je aantekeningen en Taken

De 10 beste alternatieven voor Apple aantekeningen om te gebruiken in 2024

Nu je weet aan welke functies je prioriteit moet geven, gaan we 10 uitstekende Apple Notes-alternatieven bekijken, die elk unieke functies bieden om aan verschillende behoeften te voldoen:

1. ClickUp

ClickUp is de ideale keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een robuuste app voor het maken van aantekeningen die veel functies bevat en waarmee ze kunnen samenwerken. Het platform gaat verder dan eenvoudige functies voor het maken van aantekeningen en biedt een krachtige werkruimte die al uw productiviteit, het maken van aantekeningen en het plannen van projecten gemakkelijk in één platform integreert.

gemakkelijk taken toewijzen en opmerkingen toevoegen met ClickUp Docs_

Bovendien kunt u met ClickUp Documenten kunt u uw aantekeningen integreren en gemakkelijk documenten of bijlagen toevoegen. Van samenwerking in realtime, rijke formattering, privacycontroles en AI-documenten, kunt u op de hoogte blijven van ideeën en nog meer doen met uw aantekeningen.

documenten en tekst in enkele seconden samenvatten met ClickUp AI_ ClickUp Brein helpt u de kracht van menselijke ideeën te combineren met die van AI. Het is 's werelds eerste neurale netwerk dat Taken, documenten, mensen en alle kennis van uw bedrijf met AI verbindt.

Gebruik het om aantekeningen van audio of vergaderingen om te zetten in uitvoerbare taken, gedetailleerde documenten samen te vatten in beknopte notities en zelfs content te creëren met behulp van eenvoudige aanwijzingen.

Plus, met de ClickUp sjabloon voor dagelijkse aantekeningen kunt u gemakkelijk al uw aantekeningen organiseren en in kaart brengen aan de hand van uw doelen. Dit sjabloon is ideaal voor beginners en bevat standaard eenvoudig te gebruiken invoer om u te helpen gedetailleerde aantekeningen te maken, taken in te plannen en voortgang bij te houden.

Plus, met de ClickUp sjabloon voor dagelijkse aantekeningen kunt u gemakkelijk al uw aantekeningen organiseren en in kaart brengen aan de hand van uw doelen. Dit sjabloon is ideaal voor beginners en bevat standaard eenvoudig te gebruiken invoer om u te helpen gedetailleerde aantekeningen te maken, taken in te plannen en voortgang bij te houden.

Het gaat dus verder dan een eenvoudige app voor het maken van aantekeningen en kan uw voltooide assistent zijn voor productiviteit en projectmanagement.

De beste functies van ClickUp

Maak, organiseer en werk samen aan aantekeningen naast taken, planningen en documenten - alles binnen één platform

Gebruik ClickUp Universeel zoeken , een robuuste zoekfunctie om u te helpen aantekeningen te vinden in uw hele werkruimte, ongeacht hoe u ze indeelt

Leg gedachten en inspiratie vast wanneer u maar wilt, met de ClickUp mobiele app en de extensie voor Chrome om aantekeningen te maken, bestaande aantekeningen te openen en altijd productief te blijven

Houd uw aantekeningen nauwkeurig georganiseerd met ClickUp-taak Tags , een flexibel tagging-systeem. Wijs tags toe om uw aantekeningen te categoriseren op onderwerp, project of andere relevante criteria voor het moeiteloos terugvinden van informatie

Master ClickUp's intuïtieve Slash commando's om tekst te formatteren, taken aan te maken of aantekeningen toe te wijzen

Zet uw aantekeningen om in volwaardige ClickUp Docs, zodat u media kunt integreren, taken kunt toewijzen en gebruik kunt maken van realtime samenwerkingsfuncties

Maak aantekeningen zelfs wanneer u offline bent, met de functie om bestaande aantekeningen te openen en te bewerken, nieuwe aan te maken en wijzigingen te synchroniseren wanneer u een stabiele internetverbinding hebt

Afbeeldingen, bestanden en koppelingen direct in je aantekeningen insluiten voor extra context

Integreer je aantekeningen met ClickUp mindmaps of brainstorm erover met je teams met behulp van ClickUp Whiteboards waarmee u uw ideeën kunt visualiseren en uw projecten naadloos kunt organiseren

Maak gebruik van ClickUp Brein voor het aanmaken van content van hoge kwaliteit, het maken van Taken en ander gebruik

Ontvang duizenden kant-en-klare sjablonen om uw ideeën vast te leggen, snelle aantekeningen en actie-items vast te leggen

ClickUp beperkingen

Hoewel ClickUp superieure functies heeft, kan het een steile leercurve hebben in vergelijking met een eenvoudige app voor het maken van aantekeningen

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Notion AI

Via Notie Notion is een aanpasbare werkruimte met meerdere functies, zoals het maken van documenten en wiki's, projectmanagement en zelfs eenvoudig aantekeningen maken. Met Notion AI is het maken van aantekeningen eenvoudig: je kunt aantekeningen en andere informatie in je werkruimte vinden, aantekeningen omzetten in documenten of andere inzichten met behulp van de AI-schrijver en het gebruiken als je persoonlijke assistent.

De beste functies van Notion AI

Schrijf aantekeningen en sla ze op in een gecentraliseerde werkruimte met andere middelen zoals wiki's, documenten en projecten

Gebruik de kracht van AI om aantekeningen te maken, spraakmemo's vast te leggen en ze te converteren naar verschillende formats

Organiseer aantekeningen in documenten en andere pagina's om uw informatie te structureren op een manier die voor u werkt

Verrijk je aantekeningen met afbeeldingen, video's, geluidsopnamen en sluit zelfs stukjes code in voor meer dynamiek bij het maken van aantekeningen

Samenwerken met je team met realtime bewerking, commentaar en het toewijzen van Taken

Notion AI limieten

De flexibiliteit van Notion AI kan ook een tweesnijdend zwaard zijn. Alleen al het aantal aanpassingsmogelijkheden kan wat tijd kosten om te leren en onder de knie te krijgen

Het gratis abonnement van Notion is functioneel, maar de meeste essentiële functies zitten opgesloten achter betaalde abonnementen

Prijzen voor Notion

Gratis

Plus : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Business : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Notion AI is beschikbaar als add-on voor $10 per lid per maand

Notion AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5000+beoordelingen)

4.7/5 (5000+beoordelingen) **Capterra: 4.8/5 (2000+weergaven)

3. OneNote

via Microsoft OneNote Microsoft OneNote is een Office 365-product waarmee je naadloos aantekeningen kunt maken en deze kunt integreren met andere Microsoft 365-apps, zoals Word, Excel en meer. Dit maakt het een handige keuze voor degenen die al geïnvesteerd hebben in het Microsoft ecosysteem. OneNote is inbegrepen bij de meeste Microsoft 365 abonnementen, waardoor het een kosteneffectieve optie is voor degenen die de suite al gebruiken.

Bovendien heeft OneNote een aantal krachtige functies waarmee je audio aantekeningen kunt maken, discussies tijdens een team vergadering kunt samenvatten in aantekeningen voor vergaderingen en to-do lijsten kunt maken van je eenvoudige notities.

De beste functies van OneNote

Schrijf aantekeningen en integreer ze met andere Microsoft Office 365 producten, waardoor het de ideale optie is voor uw onderneming

Organiseer uw aantekeningen met behulp van digitale notitieblokken en secties, die de vertrouwde structuur van een fysiek notitieblok nabootsen

Toegang tot je aantekeningen op verschillende apparaten dankzij de beschikbaarheid van OneNote op Windows, Mac, Android en iOS

De beperkingen van OneNote

Niet de ideale optie als standalone app, omdat het gericht is op mensen die al gebruik maken van het Office 365 ecosysteem

Hoewel OneNote basisfuncties voor samenwerking biedt, is het misschien niet zo robuust als sommige concurrenten voor complexe projecten in teamverband

Prijzen voor OneNote

Gratis beschikbaar met een Microsoft 365 abonnement

Zonder Microsoft 365, $6,99/maand of $69,99/jaar voor 1 TB

OneNote beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1800+beoordelingen)

4.5/5 (1800+beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1500+beoordelingen)

4. Evernote

via Evernote De volgende op onze lijst van Apple Notes alternatieven is Evernote, een speler die al lang bekend staat om zijn robuuste functies en veelzijdigheid. Het begon als een primaire app voor aantekeningen maken voor Android en iOS. Maar door de jaren heen is de app geschikt voor een breed bereik van gebruikers, van studenten die onderzoek beheren tot professionals die complexe projecten organiseren.

Evernote beste functies

Schrijf aantekeningen met krachtige functies, waaronder webclipping, handschriftherkenning, krachtige zoekfunctie en integraties met verschillende productiviteitstools

Maak aantekeningen en bekijk bestaande aantekeningen zelfs zonder internetverbinding en synchroniseer ze later, waardoor Evernote handig is voor gebruikers onderweg

Organiseer uw aantekeningen met behulp van notitieblokken en een flexibel tagging systeem voor het efficiënt terugvinden van informatie

Toegang tot je aantekeningen op verschillende apparaten dankzij de beschikbaarheid van Evernote op Windows, Mac, Android en iOS

Evernote limieten

Het gratis abonnement beperkt de opslagruimte en bepaalde functies, met slechts één notitieblok en maximaal 50 aantekeningen, waardoor krachtige gebruikers mogelijk worden gehinderd

Evernote's overvloed aan functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers die wat tijd nodig hebben om zich aan te passen

Evernote prijzen

Forever Free

Persoonlijk : $14,99/maand

: $14,99/maand Professioneel: $17,99/maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2000+beoordelingen)

4.4/5 (2000+beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8000+beoordelingen)

5. Obsidiaan

via Obsidiaan Obsidian is een privé en flexibele app voor het maken van aantekeningen. Het is niet alleen een eenvoudige app voor het schrijven en organiseren van aantekeningen, maar ook voor het maken van een mindmap. A mededinger voor Notion en andere visuele apps voor organisaties, Obsidian is geschikt voor kenniswerkers, studenten en iedereen die zijn ideeën wil verbinden met zijn bronnen. Het maakt gebruik van een concept genaamd 'gekoppelde aantekeningen' om een web van onderling verbonden informatie te bevorderen.

De beste functies van Obsidian

Schrijf en formatteer je aantekeningen met Markdown, een lichtgewicht opmaaktaal die flexibiliteit en controle biedt over de opmaak van tekst

Maak een netwerk van onderling verbonden aantekeningen, zodat je relaties tussen ideeën kunt onderzoeken en een uitgebreide kennisbank kunt opbouwen

Sla je aantekeningen lokaal op je apparaat op, zodat je volledige controle over je gegevens hebt

Discord en de discussieforums gebruiken voor ondersteuning, rapportage van bugs en hulp bij query's van andere gebruikers van Obsidian

Koppel van alles en nog wat, van ideeën, mensen, plaatsen, boeken en zelfs Wiki's, waardoor het een geweldige Notion alternatief Obsidische limieten

Heeft een steile leercurve vanwege de unieke benadering die enige investering vereist in het leren van de kernconcepten en functies

Obsidian prijzen

Persoonlijk gebruik : Free forever

: Free forever Commercieel gebruik: $50/jaar per gebruiker

Obsidiaanse beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.9/5 (20+Votes)

6. Beer

via beertje Bear is een eenvoudige Markdown app voor het maken van aantekeningen waarmee je aantekeningen kunt vastleggen, tekst, foto's, tabellen en to-do lijsten in dezelfde aantekening kunt opnemen en alles kunt organiseren. Deze app voor het maken van aantekeningen heeft een prachtige gebruikersinterface en richt zich op eenvoud zonder essentiële functies op te offeren.

Beste functies

Gebruik Markdown voor basisopmaak en behoud controle over de structuur van je aantekeningen

Gebruik de zoekfunctie om snel specifieke informatie te vinden in je aantekeningen

Organiseer uw aantekeningen met behulp van een flexibel tagging systeem voor het efficiënt terugvinden van informatie

Aantekeningen exporteren naar formaten zoals PDF, HTML, DOCX, JPG en meer voor eenvoudige toegang op meerdere apparaten

Beperkingen

De meeste geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar met het Pro abonnement

Hoewel Bear een desktop-app heeft, voelt het zich meer thuis op mobiele apparaten

Bear prijzen

Free forever

Bear Pro: $2,99/jaar

Bear beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+beoordelingen)

4.6/5 (40+beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10 beoordelingen)

7. Simplenote

via google Play Simplenote is een eenvoudige en afleidingsvrije app voor het maken van aantekeningen die het maken van aantekeningen boven alles stelt. Het is gratis, biedt functies voor samenwerking en helpt je aantekeningen te organiseren met behulp van tags, zodat je ze direct kunt doorzoeken.

De beste functies van Simplenote

Laad elke aantekening direct, want de app synchroniseert continu je gegevens met al je apparaten en apps

Krijg naadloos toegang tot je aantekeningen op verschillende apparaten doordat Simplenote beschikbaar is op Windows, Mac, Android, iOS en zelfs het web

Gebruik Markdown opmaak voor het structureren van essentiële tekst in je aantekeningen

Samenwerken aan aantekeningen met basis functies zoals gedeelde toegang en versie geschiedenis

De beperkingen van Simplenote

Simplenote geeft bewust voorrang aan eenvoud en gaat ten koste van geavanceerde functies zoals multimedia ondersteuning of complexe organisatie opties

Geen offline toegang, wat betekent dat je altijd een internetverbinding nodig hebt om je aantekeningen te openen en te bewerken

Prijzen voor Simplenote

Free Forever

Simplenote beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (35+beoordelingen)

4.2/5 (35+beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

8. Supernotes

via Supernoten Supernotes is een krachtige app voor het maken van aantekeningen die speciaal is gebouwd voor iPad en andere Apple-apparaten. Met de functies voor het maken van aantekeningen in rijke tekst kun je de Apple Pencil gebruiken om te tekenen, krabbelen en de ervaring van handgeschreven aantekeningen nabootsen op je apparaten.

De beste functies van Supernotes

Schrijf handgeschreven aantekeningen en schets je ideeën met de Supernotes natuurlijke penschrijf functie

Maak aantekeningen in PDF's, ebooks en andere documenten met een uitgebreide set tools

Personaliseer je aantekeningen met verschillende penstijlen, sjablonen en kleurthema's

Organiseer uw aantekeningen met behulp van mappen en een tagging systeem voor het efficiënt terugvinden van informatie

Supernotes limieten

Beperkt tot het Apple ecosysteem, omdat het voornamelijk is gemaakt voor de iPad met recente updates om het beschikbaar te maken op Mac, Linux en Windows

Vereist een betaald abonnement voor toegang tot geavanceerde functies voor het maken van aantekeningen

Prijzen voor Supernotes

Starter : Free

: Free Unlimited: $10/maand

Supernotes beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Boost Aantekening

via Boost Notitie Boost Note is een documentgedreven tool voor projectmanagement die erop gericht is externe DevOps-teams en programmeurs in staat te stellen naadloos samen te werken aan projecten. De focus op een schone opmaak van code en functies die gericht zijn op ontwikkelaars maken het een sterke kanshebber voor programmeurs.

Boost Note beste functies

Schrijf aantekeningen met syntax highlighting, omdat Boost Notes uitblinkt in het omgaan met code met syntax highlighting, waardoor het gemakkelijk is om stukjes code in je aantekeningen te schrijven, te lezen en te delen

Integreert naadloos met Git, een populair versiebeheersysteem dat gebruikt wordt door ontwikkelaars, waardoor je versies kunt bijhouden en kunt samenwerken aan stukjes code binnen notities

Minimaliseer afleiding met de minimalistische interface waardoor je je kunt concentreren op je code en aantekeningen

Beperkingen aantekeningen versterken

Hoewel krachtig voor ontwikkelaars, zijn de functies van Boostnote minder aantrekkelijk voor gebruikers buiten het veld van codering

Het gratis abonnement beperkt de opslagruimte en samenwerkingsfuncties

De prijzen van Boostnote

Free Forever

Standaard: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Pro: $10/maand per gebruiker

Boost aantekeningen beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Polynote

via Polynote Polynote is een experimentele omgeving voor het maken van aantekeningen, gebouwd op Scala, een programmeertaal met een hoog niveau en een algemeen doel. Dit hulpmiddel is voornamelijk getarget op datawetenschappers en ingenieurs die codering en andere elementen sterk integreren in hun proces van aantekeningen maken.

De USP van Polynote is de ondersteuning voor het mengen van meerdere talen in één notitieblok en het naadloos delen van gegevens tussen deze talen.

De beste functies van Polynote

Voer code uit in je aantekeningen met behulp van verschillende kernels zoals Python en Scala, waardoor het ideaal is voor gegevensanalyse en visualisatie

Integreer je aantekeningen en codes naadloos met Apache Spark voor het verkennen, analyseren en visualiseren van grotere datasets direct binnen je aantekeningen

Schrijf stukjes code in verschillende talen (Scala, Python, SQL) binnen je aantekeningen, met delen van variabelen voor een samenhangende werkstroom

Polynote beperkingen

Zeer complex voor gebruikers die eenvoudige Apple aantekeningen alternatieven willen

Het uitvoeren van code binnen een omgeving voor het maken van aantekeningen kan gevolgen hebben voor de veiligheid. Het is raadzaam om voorzichtig te zijn en Polynote alleen te gebruiken op een vertrouwde computer

Door zijn experimentele aard heeft Polynote een kleinere gebruikersbasis en beperkte ondersteuning in vergelijking met andere Notes apps

Polynote prijzen

Gratis

Polynote beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

Verander uw ideeën in krachtige acties met behulp van ClickUp

Bent u er klaar voor om Apple Notes de rug toe te keren en krachtigere aantekeningen te maken? Begin met het verkennen van de opties die we hebben gepresenteerd en ontdek de app die het beste bij uw werkstroom past!

Beheer aantekeningen op meerdere apparaten en platforms met ClickUp Notes

Als we één goed Apple Notes-alternatief uit deze lijst zouden moeten kiezen als onze primaire app voor het maken van notities, dan zouden we ClickUp kiezen. Deze app blinkt uit door zijn robuuste mogelijkheden voor productiviteit en projectmanagement, met uitzonderlijke functies en een AI-assistent.

Aantekeningen vereenvoudigen en aanwijzingen gebruiken om Taken te genereren met ClickUp Brain

Met ClickUp Brain, een assistent op basis van AI (beschikbaar in betaalde abonnementen), kunt u creatieve teksten genereren, notities samenvatten en actie-items selecteren, waardoor uw aantekeningen- en documentatieprocessen verder worden gestroomlijnd.

Het bevat ook kant-en-klare sjablonen voor productiviteit zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor uw aantekeningen maken en zelfs to-do lijsten maken, doelen bijhouden en algemene taken beheren. Aanmelden en ga vandaag nog aan de slag met het Free Forever-abonnement van ClickUp om uw aantekeningen naar een hoger niveau te tillen.