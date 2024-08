10 beste alles-in-één software-oplossingen voor uw werkstroom in 2024

Jongleren met meerdere tools en platforms om werk en werkstromen te beheren is een realiteit geworden op de moderne werkplek, waardoor het een uitdaging is om op het juiste spoor te blijven en de focus te behouden.

Het vinden van de juiste alles-in-één software kan uw werkstromen aanzienlijk verbeteren, of u nu een kleine startup bent of een grote onderneming.

Met zo'n tool kunnen je teams uitsluitend WERKEN zich richten op diepgaand werk gericht op het verblijden van klanten en het winnen in de markt, zonder voortdurend te hoeven schakelen tussen verschillende apps. De keuze voor een alles-in-één oplossing vergemakkelijkt de samenwerking en stroomlijnt processen.

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste alles-in-één softwareoplossingen die de manier waarop je werkt in 2024 kunnen veranderen. Deze tools zijn ontworpen om Taakbeheer, samenwerking en productiviteit te verbeteren door de noodzaak van constant wisselen tussen verschillende apps weg te nemen context-omschakelen tussen verschillende apps en systemen.

Van projectmanagement tot teamcommunicatie, deze oplossingen bieden een divers bereik aan functies om aan verschillende behoeften te voldoen, je werk te vereenvoudigen en de efficiëntie te verhogen.

Laten we eens kijken naar deze alles-in-één softwareoplossingen die een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop je werkt in 2024!

Wat moet je zoeken in alles-in-één software?

Met talloze tools kan het een uitdaging zijn om de juiste software voor jezelf en je team te kiezen. Om het evaluatieproces te vergemakkelijken, hebben we een lijst samengesteld met must-haves voor alles-in-één software:

Functieset : Evalueer de functies die de software biedt en zorg ervoor dat ze alle essentiële aspecten van je werk dekken, zoals projectmanagement, projectmanagement, het bijhouden van taken, samenwerking tussen teams, communicatie en rapportage/analyse

: Evalueer de functies die de software biedt en zorg ervoor dat ze alle essentiële aspecten van je werk dekken, zoals projectmanagement, projectmanagement, het bijhouden van taken, samenwerking tussen teams, communicatie en rapportage/analyse Gebruiksgemak : Geef de voorkeur aan intuïtieve, gebruiksvriendelijke software die een minimale training van je team vereist. Aangezien de tool een aantal van uw apps kan vervangen, is een goede gebruikerservaring van cruciaal belang. Externe toegang is een geweldige add-on voor hybride werkplekken of werkplekken op afstand

: Geef de voorkeur aan intuïtieve, gebruiksvriendelijke software die een minimale training van je team vereist. Aangezien de tool een aantal van uw apps kan vervangen, is een goede gebruikerservaring van cruciaal belang. Externe toegang is een geweldige add-on voor hybride werkplekken of werkplekken op afstand Aanpassing : Zoek naar software die kan worden aangepast aan je specifieke werkstromen, processen en merkeisen

: Zoek naar software die kan worden aangepast aan je specifieke werkstromen, processen en merkeisen Integratiemogelijkheden : Controleer of de software integreert met andere tools en platforms die uw bedrijf al gebruikt, zoals CRM-systemen, boekhoudsoftware, clients voor e-mail en andere systementools voor productiviteit *Schaalbaarheid: Overweeg de schaalbaarheid van de software om de groei van uw business aan te kunnen en de werklast te verhogen zonder afbreuk te doen aan prestaties of functionaliteit

: Controleer of de software integreert met andere tools en platforms die uw bedrijf al gebruikt, zoals CRM-systemen, boekhoudsoftware, clients voor e-mail en andere systementools voor productiviteit *Schaalbaarheid: Overweeg de schaalbaarheid van de software om de groei van uw business aan te kunnen en de werklast te verhogen zonder afbreuk te doen aan prestaties of functionaliteit Veiligheid : Zorg ervoor dat de software robuuste functies biedt voor de veiligheid, gegevensversleuteling, toegangscontroles en naleving van industriële regelgeving om gevoelige informatie te beschermen

: Zorg ervoor dat de software robuuste functies biedt voor de veiligheid, gegevensversleuteling, toegangscontroles en naleving van industriële regelgeving om gevoelige informatie te beschermen Klantenservice : Evalueer het niveau van klantenservice dat wordt geboden door de software provider - hun beschikbaarheid, reactiesnelheid en kwaliteit van de hulp

: Evalueer het niveau van klantenservice dat wordt geboden door de software provider - hun beschikbaarheid, reactiesnelheid en kwaliteit van de hulp Prijzen en waarde: Vergelijk abonnementen, licentiemodellen en functies met toegevoegde waarde om te bepalen wat het beste bij uw budget past en wat de waarde is van een alles-in-één tool voor uw organisatie

De 10 beste alles-in-één software voor gebruik in 2024

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste alles-in-één software die de productiviteit van je teams op de werkplek kan verhogen.

Laten we ze stuk voor stuk bekijken. 🙌

1. ClickUp

ClickUp is niet zomaar een productiviteitstool: het is uw alles-in-één oplossing voor alles wat u nodig hebt om georganiseerd en efficiënt te blijven.

ClickUp brengt niet alleen al uw werk op één plaats, maar biedt ook een schaalbare, robuuste architectuur, een aantrekkelijke gebruikersinterface en vele volledig aanpasbare functies. Dit maakt ClickUp tot een van de meest geavanceerde alles-in-één softwaretools van dit moment.

Laten we eens kijken hoe. ClickUp's projectmanagement mogelijkheden brengen teams dichter bij elkaar met verbonden werkstromen, samenwerkende documenten, realtime dashboards en meer, zodat iedereen sneller kan werken, slimmer kan werken en tijd en kosten kan besparen.

Werk samen met je teams in de ClickUp Software voor projectmanagement

Begin met de instelling Doelen in ClickUp waarmee u voortgang kunt bijhouden met numerieke, monetaire, waar/onwaar en Taak Doelen. Maak Sprint Doelen, wekelijkse verkoopdoelen en meer door taken van verschillende Teams toe te voegen aan een Doel.

Je kunt dan overkoepelende Doelen opdelen in beheersbare ClickUp-taak en Subtaken die gemakkelijker zijn toe te wijzen, bij te werken en samen bij te houden.

Met ClickUp Weergaven kunt u de voortgang van uw taken en projecten visualiseren op de manier die voor u het beste werkt. U kunt kiezen uit meer dan 15 weergaven, waaronder ClickUp's Gantt grafieken (voor een overzicht van de tijdlijnen van projecten), Kanban-borden (om de status van taken in één oogopslag te volgen), weergave in kalenders (om ervoor te zorgen dat u nooit belangrijke deadlines mist) en meer.

ClickUp Views biedt 15+ manieren waarop u de voortgang van uw project kunt visualiseren

Wilt u uw teamleden context geven bij Taken? Neem een snelle schermdemo of tutorial op met ClickUp's Clips. Deze ingebouwde schermrecorder vereenvoudigt het vastleggen en delen van uw schermen zonder ClickUp te verlaten! Bovendien is communiceren op deze manier veel gemakkelijker en sneller dan het typen van lange berichten en e-mails.

Gebruik ClickUp Clips om je scherm op te nemen en eenvoudig informatie te delen met je team

Maar dat is nog niet alles: ClickUp gaat verder dan de basissamenwerkingstools met zijn virtuele assistent op basis van AI, ClickUp Brein waarmee u terugkerende taken kunt automatiseren, relevante acties kunt voorstellen op basis van uw werkcontext en zelfs tijdlijnen voor projecten kunt voorspellen.

Foutbestendig schrijven met ClickUp Brain's AI Writer voor werk

Behalve dat u het kunt gebruiken om projectupdates samen te vatten en antwoorden op te halen uit de kennisbank van uw bedrijf, kunt u het ook gebruiken als een AI-schrijver voor werk. Brainstorm ideeën, schrijf boeiende content (van elevator pitches tot lange blog posts) en gebruik de geavanceerde grammatica- en spellingscontrole om uw schrijfwerk verder te polijsten.

Je kunt ook Whiteboards in ClickUp wanneer u liever met uw team brainstormt en ideeën verzamelt dan met AI. En voor het organiseren van die wirwar van gedachten, feiten en scenario's in uw hoofd? Er is geen betere tool dan Mindmaps van ClickUp .

Gebruik ClickUp om prachtige documenten, wiki's en meer te maken en verbind ze met werkstromen om ideeën met uw team uit te voeren

Als u Klaar bent met het organiseren van uw ideeën, documenteer ze dan veilig met behulp van ClickUp Documenten . U kunt documenten samen met uw team maken en bewerken, zodat iedereen letterlijk op dezelfde pagina blijft.

Pro-tip: Gebruik deze extra productiviteit hacks om je werk sneller Klaar te krijgen!

En wat is er nog meer? Met 1000+ ClickUp integraties is het verbinden en organiseren van uw werkstromen gemakkelijker dan ooit.

En wanneer u alle verbonden apps in uw werkruimte wilt doorzoeken, ClickUp's universele zoekfunctie kan een redder in nood zijn.

Onmiddellijk toegang tot al uw informatie en bestanden met ClickUp's Universal Search

ClickUp's veelzijdigheid is geschikt voor een breed bereik van gebruikers en projecten. Marketingteams kunnen campagnes abonneren, creatieve teams kunnen ontwerpprocessen stroomlijnen en ontwikkelingsteams kunnen Sprints beheren - allemaal binnen ClickUp. Het is de tool die alle andere vervangt.

ClickUp beste functies

Met ClickUp Docs kunt u samenwerken met verschillende teams, regio's en tijdzones

Gebruik maken van de uitgebreide bibliotheek van ClickUp sjablonen om een voorsprong te krijgen op al uw items van het werk

Eenvoudig mijlpalen voor projecten instellen en bijhouden met ClickUp Goals

Brainstorm en werk visueel samen met ClickUp Whiteboards

Beheer uw relaties met klanten effectief metClickUp's CRM functie ClickUp beperkingen

Gebruikers die voor het eerst met ClickUp werken, hebben misschien wat tijd nodig om te wennen aan alle functies die ClickUp biedt

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Business : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per ClickUp-werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Monday.com

via maandag.nl Monday is een veelzijdige, intuïtieve, alles-in-één softwareoplossing die het volgende verbetert projectmanagement teamsamenwerking en automatisering van de werkstroom.

De visueel aantrekkelijke en aanpasbare interface stelt gebruikers in staat om dynamische Kanban-borden, tijdlijnen en Gantt grafieken op maat van hun specifieke behoeften te maken.

Een mogelijk nadeel van het gebruik van Monday is dat het weliswaar veel functies biedt, maar dat sommige gebruikers en bedrijven bepaalde geavanceerde functies of integraties beperkt vinden.

Afhankelijk van de complexiteit en specifieke behoeften van je organisatie, moet je misschien evalueren of de mogelijkheden van Monday volledig overeenkomen met je alles-in-één softwarevereisten.

Monday beste functies

Projecten beheren met visuele en intuïtieve Kanban-borden

Taken automatiseren met aanpasbare workflows

Samenwerken met tools zoals opmerkingen, vermeldingen en delen van bestanden

Maak gebruik van integraties met populaire apps zoals Slack, Zoom en Google Werkruimte

Gegevens visualiseren met dashboards en rapporten voor inzichten

Monday beperkingen

De layout kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

De mobiele app heeft niet alle functies die de desktop-app biedt

Maandag prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Basic : Vanaf $12/gebruiker per maand

: Vanaf $12/gebruiker per maand Standaard : Vanaf $14/gebruiker per maand

: Vanaf $14/gebruiker per maand Pro: Begint bij $24/gebruiker per maand

Begint bij $24/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (10.700+ beoordelingen)

4.7/5 (10.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

3. Zapier

via Zapier Zapier is een automatiseringstool die je workflows organiseert en meerdere tools met elkaar verbindt. Met meer dan 6.000 apps in zijn arsenaal stelt Zapier bedrijven in staat om bijna alles denkbaar te automatiseren.

Door terugkerende taken te automatiseren en je favoriete apps met elkaar te verbinden, vereenvoudigt Zapier complexe processen en maakt het tijd vrij voor je team om zich te richten op innovatie en groei.

Of je nu gebruikersinterfaces combineert, gegevenstabellen manipuleert of logica toepast, het intuïtieve platform van Zapier maakt automatisering voor iedereen toegankelijk.

De enige uitdaging is dat het sterk afhankelijk is van integratie met andere apps en veel ingebouwde mogelijkheden mist. Als een app geen Zapier-integratie heeft of als de integratie beperkt is, kan dit workflows belemmeren.

Zapier beste functies

Maak geautomatiseerde workflows (Zaps) met de eenvoudige drag-and-drop functionaliteit

Complexe werkstromen creëren met meerdere acties en voorwaarden binnen één Zap

Triggers en acties aanpassen op basis van specifieke criteria, voor flexibiliteit en controle over geautomatiseerde Taken

Gebruik maken van kant-en-klare Zap sjablonen voor veelvoorkomende use cases, zodat gebruikers eenvoudig aan de slag kunnen met automatisering en tijd besparen bij de installatie

Zapier beperkingen

Het gratis abonnement heeft beperkte functies en gebruikers vinden de betaalde abonnementen duur

Heeft een steile leercurve, vooral voor niet-technische gebruikers

Zapier prijzen

Free : Gratis

: Gratis Professioneel : Begint bij $29,99/gebruiker per maand

: Begint bij $29,99/gebruiker per maand Teams : Begint bij $103,50/maand voor onbeperkte gebruikers

: Begint bij $103,50/maand voor onbeperkte gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

4.5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.800+ beoordelingen)

4. Airtable

via Airtable Airtable is een low-code platform bedoeld om moderne apps te bouwen. Wat Airtable zo bijzonder maakt, is de gebruiksvriendelijke interface, het flexibele ontwerp en de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, waardoor gebruikers oplossingen op maat kunnen maken voor verschillende use cases.

Met Airtable kun je het allemaal doen: van het ontwerpen van rich-text documenten, wiki's en kennisbanken met multimedia content en interactieve elementen tot projectmanagement met functies voor het bijhouden en plannen van taken.

Airtable stelt teams ook in staat om slimmer en efficiënter te werken met geavanceerde automatiseringen met aangepaste triggers, acties en voorwaarden.

Grotere teams kunnen de prijs echter onhoudbaar vinden en de voorkeur geven aan betaalbaardere Airtable alternatieven.

Airtable beste functies

Databases en tabellen aanpassen met unieke veldtypen zoals bijlagen, selectievakjes en gekoppelde records

Gebruik functies voor samenwerking zoals realtime bewerking, opmerkingen en vermeldingen voor efficiënt teamwerk

Gebruik filteropties, groepering en sortering om gegevens effectief te organiseren en te analyseren

Integreer met een groot bereik aan apps en tools met behulp van ingebouwde integraties en integraties van derden

Profiteer van offline toegang en native mobiele apps om overal en altijd aan projecten te werken

Airtable beperkingen

Gebruikers rapporteren af en toe traagheid als de database groter wordt

Het kan relatief duur worden voor grotere teams

Airtable prijzen

Gratis

Teams : $24/gebruiker per maand

: $24/gebruiker per maand Business: $54/gebruiker per maand

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

4.6/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

5. Coda

via Coda Coda biedt een mix van het aanmaken van documenten, spreadsheet functies en app integraties. Dit maakt Coda een echt aanpasbaar en flexibel platform voor teams om projecten, workflows en gegevens op één plek te beheren.

Met Coda kunnen gebruikers interactieve documenten maken, 'docs' genaamd, die tekst, tabellen, afbeeldingen en interactieve elementen zoals knoppen, formules en automatiseringen combineren, waardoor teams op maat gemaakte oplossingen kunnen bouwen voor hun specifieke behoeften.

Een van de unieke functies van Coda is de schaalbare en flexibele 'bouwblok'-aanpak, waarmee je aangepaste sjablonen, workflows en applicaties kunt maken. Je kunt kant-en-klare blokken gebruiken of je eigen blokken ontwerpen.

Coda beste functies

In realtime samenwerken met teamleden aan documenten en projecten

Herhaalde bedrijfsprocessen automatiseren met formules en voorwaardelijke opmaak

Taken, projecten en deadlines organiseren en bijhouden met aanpasbare weergaven

Aangepaste toepassingen en oplossingen ontwerpen voor specifieke bedrijfsbehoeften

Coda limieten

Gebruikers rapporteren af en toe problemen met laden

Kan beperkt zijn in functionaliteit als het gaat om het gebruik van kant-en-klare sjablonen en mobiliteit van documenten

Coda prijzen

Gratis

Pro : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Teams : $36/maand voor onbeperkte gebruikers

: $36/maand voor onbeperkte gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Coda beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (450+ beoordelingen)

4.7/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

6. Notion

via Notion Business vertrouwt op Notion voor het centraliseren van projectmanagement, samenwerking, delen van kennis en het organiseren van taken in één platform, waardoor er niet langer meerdere tools nodig zijn en de efficiëntie van teams verbetert.

Een van de belangrijkste sterke punten van Notion is de aanpasbare werkruimte, waarmee teams op maat gemaakte databases, wiki's, lijsten met taken en projectboards kunnen maken op basis van hun behoeften.

Dankzij deze flexibiliteit kunnen teams informatie structureren, samenwerken aan projecten, voortgang bijhouden en transparantie en afstemming tussen afdelingen bevorderen.

Notion beste functies

Maak gebruik van het flexibele systeem voor bewerking op basis van blokken waarmee gebruikers verschillende typen content (tekst, afbeeldingen, bestanden, enz.) binnen dezelfde pagina kunnen mixen en matchen

Maak relationele databases, organiseer gegevens en bouw dynamische weergaven en filters voor gegevensbeheer en -analyse

Gebruik Notion als een gecentraliseerde hub voor het opslaan en delen van kennis, documenten en bronnen om samen te werken met teams en afdelingen

Krijg dingen sneller gedaan met uitgebreide sneltoetsen

Notion beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen tijd nodig hebben om het te leren

De mobiele app is minder intuïtief en enigszins omslachtig

Notion prijzen

Gratis

Plus : $10/gebruiker per maand

: $10/gebruiker per maand Business : $18/gebruiker per maand

: $18/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.200+ beoordelingen)

4.7/5 (5.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.100+ beoordelingen)

7. Wrike

via Wrike Wrike biedt een reeks functies waarmee teams werkstromen kunnen stroomlijnen, de voortgang van projecten kunnen bijhouden en doelen effectief kunnen bereiken.

Van het plannen en organiseren van taken tot het uitvoeren van projecten en het rapporteren van resultaten, Wrike biedt alles wat je zoekt in een alles-in-één software. Dit maakt Wrike een effectieve tool voor bedrijven van elke grootte.

Wrike onderscheidt zich door de mogelijkheid om projectmanagement en samenwerking te centraliseren in één platform. Wrike zorgt ervoor dat teams georganiseerd blijven en zich richten op het leveren van resultaten met aanpasbare dashboards, grafieken en functies voor het prioriteren van taken.

Wrike beste functies

Veilig samenwerken met klanten, aannemers en belanghebbenden buiten uw interne teams met extern delen van taken en projecten

Aangepaste werkstromen maken met aangepaste statussen voor taken, goedkeuringen en notificaties

Resources toewijzen, werklasten bijhouden en het gebruik van resources in projecten optimaliseren

Datagestuurde beslissingen nemen met geavanceerde rapportagemogelijkheden zoals aanpasbare dashboards en visuele analyses

Wrike beperkingen

Gebruikers hebben mogelijk beperkte offline toegang tot hun taken en projecten

Relatief duur. Kleinere teams geven misschien de voorkeur aan meerbetaalbare alternatieven voor Wrike Wrike prijzen

Gratis

Teams : $9.80/gebruiker per maand

: $9.80/gebruiker per maand Business : $24,80/gebruiker per maand

: $24,80/gebruiker per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.600+ beoordelingen)

4.2/5 (3.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.600+ beoordelingen)

8. Trello

via Trello Met Trello kunnen gebruikers borden, lijsten en kaarten maken om hun projecten te visualiseren, prioriteiten in te stellen en taken aan leden van het team toe te wijzen. Deze visuele weergave resulteert in een snel en eenvoudig begrip van de status van projecten en de werkstroom, wat de transparantie en verantwoordelijkheid binnen teams bevordert.

Of je nu een marketingcampagne beheert, een productlancering organiseert of teamtaken coördineert, Trello's aanpasbare functies, zoals labels, deadlines en checklists, stellen gebruikers in staat om boards aan te passen aan hun specifieke behoeften.

Trello beste functies

Ontgrendel 'Power-Ups' voor extra functies en integraties

Automatiseer werkstromen met 'Butler commando's'

Taken organiseren zonder te zweten met de drag-and-drop interface van Trello

Werk samen met tools zoals opmerkingen, bijlagen en vermeldingen

Taken onderweg beheren op de mobiele app

Gebruik het systeem voor het bijhouden van activiteiten en notificaties voor realtime updates

Trello beperkingen

Gebruikers rapporteren beperkte tijdsregistratie functies die belangrijk zijn voor projectmanagement

Het kan lastig zijn om terugkerende taken uit te schakelen als ze niet meer nodig zijn

Je kunt niet op Trello werken als je offline bent

Trello prijzen

Gratis

Standaard : $6/gebruiker per maand

: $6/gebruiker per maand Premium : $12,50/gebruiker per maand

: $12,50/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.500+ beoordelingen)

4.4/5 (13.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.100+ beoordelingen)

9. Asana

via Asana Een andere alles-in-één software, Asana, biedt een bereik aan functies op maat voor projectmanagement en samenwerking. Met het platform kunnen gebruikers gedetailleerde abonnementen voor projecten maken en de voortgang bijhouden op één enkel dashboard.

De beste functies van Asana zijn onder andere de weergave van de tijdlijn van een project, waarmee gebruikers projectplanningen en afhankelijkheid kunnen visualiseren, wat een betere planning en toewijzing van middelen mogelijk maakt.

Met functies zoals taakprioritering, subtaken en taaktoewijzingen stelt Asana teams in staat om effectief samen te werken en de doelen van projecten naadloos te bereiken.

Hoewel Asana een robuuste set functies biedt, vinden sommige gebruikers de leercurve aanvankelijk steil, vooral bij het navigeren door complexe projectstructuren en aangepaste instellingen.

Asana beste functies

Integreer met sleutel tools zoals Slack, Google Werkruimte en Microsoft Teams om taken en updates heen en terug te sturen

Verschillende kaarten van Asana met elkaar synchroniseren; belanghebbenden markeren en op de hoogte stellen van blokkades

Tag leden van het team om ze in realtime op de hoogte te stellen in de commentaarsectie

Eenvoudig prioriteiten stellen voor taken, subtaken en taaktoewijzingen voor effectieve samenwerking

Project abonnementen en workflows aanpassen voor teams van alle groottes en industrieën

Asana beperkingen

Sommige functies zijn alleen exclusief voor gebruikers van duurdere, duurdere abonnementen

Prijzen Asana

Persoonlijk: Gratis

Gratis Starter: $13,49/gebruiker per maand

$13,49/gebruiker per maand Geavanceerd : $30,49/gebruiker per maand

: $30,49/gebruiker per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.900+ beoordelingen)

4.3/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.500+ beoordelingen)

10. Todoist

via Todoist Todoist biedt een bereik aan functies, zoals projectborden, labels voor taken, herinneringen, checklists en terugkerende taken, waarmee gebruikers hun werkstromen kunnen aanpassen en hun werk onder controle kunnen houden.

Todoist onderscheidt zich door de integratie met andere apps en platforms, waardoor het een centrale hub wordt voor het beheren van Taken in verschillende tools.

Van integratie met agenda-apps voor het plannen van taken tot synchroniseren met tools voor projectmanagement voor gezamenlijke projecten, Todoist stroomlijnt het beheer van taken door alles op één plek samen te brengen.

Todoist beste functies

Samenwerken aan projecten door Taken te delen, verantwoordelijkheden toe te wijzen en opmerkingen toe te voegen

Herinneringen en deadlines voor taken instellen, zodat ze op tijd voltooid zijn en er geen stress is

Synchroniseren tussen apparaten en platforms, zodat gebruikers altijd en overal toegang hebben tot taken en updates

Integreren met een breed bereik aan apps en tools, zoals kalenders, clients voor e-mail en platforms voor projectmanagement

Productiviteitsgegevens en inzichten bijhouden, zoals het aantal voltooide taken en streaks

Todoist beperkingen

Het kan even duren voordat de niet-ingewijde gebruiker alle functies begrijpt

Een uitdagende interface kan gebruikers vragen om te zoeken naarTodoist alternatieven Todoist prijzen

Beginner: Free

Free Pro : $5/gebruiker per maand

: $5/gebruiker per maand Business: $8/gebruiker per maand

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (780+ beoordelingen)

4.4/5 (780+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2000+ beoordelingen)

Verbeter uw productiviteit doelen met ClickUp

Een alles-in-één softwaretool is een geweldige manier om het schakelen tussen meerdere apps te voorkomen. Het helpt ook om afleiding te verminderen, zodat u zich alleen op uw belangrijke Taken kunt concentreren.

Er zijn zoveel tools op de markt dat het de kunst is om een tool te kiezen die de meeste waarde biedt voor de prijs die je betaalt. Kies dus zorgvuldig.

En als je moeite hebt met kiezen, raden we ClickUp!

ClickUp is de ultieme alles-in-één softwareoplossing, met een uitgebreid pakket tools en functies om uw projecten efficiënt te beheren en de prestaties van uw teams te verbeteren.

De intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface is een bonus, waardoor uw teams alleen tijd hoeven te besteden aan de belangrijkste en strategische taken.

Dus, waar wacht je nog op? Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!