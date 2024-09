Top 10 Joplin Alternatieven voor efficiënt aantekeningen maken in 2024

Joplin is sinds kort erg populair onder gebruikers omdat het een gratis app is om aantekeningen te maken. Het biedt een duidelijke interface en functies voor het organiseren en beheren van aantekeningen. Ik gebruik Joplin al geruime tijd en vind het een geweldig hulpmiddel voor het maken van aantekeningen.

Maar toen mijn eisen complexer werden, begon ik tegen bepaalde problemen aan te lopen.

Het gebrek aan geavanceerde functies maakte Joplin minder geschikt voor mijn specifieke werkstroom. Verschillende gebruikers van Joplin zijn op zoek naar betere opties vanwege de vele limieten van de tool.

Om aan mijn behoeften te voldoen, heb ik wat gesleuteld aan andere software voor het maken van aantekeningen op de markt. Op basis van deze persoonlijke ervaringen en de inzichten van mijn team hier bij ClickUp, heb ik enkele van de beste alternatieven voor Joplin verzameld waaruit je kunt kiezen om aantekeningen te maken.

Laten we eens kijken!

**Wat moet je zoeken in Joplin Alternatieven?

Na het uitproberen van verschillende Joplin alternatieven, ontdekte ik dat functies zoals real-time samenwerking, geavanceerde zoekfuncties en ingebouwd taakbeheer mijn productiviteit en aantekeningorganisatie aanzienlijk verbeterden.

Hier zijn enkele sleutel factoren die je in overweging moet nemen voordat je een geschikt Joplin alternatief selecteert:

Robuuste organisatie van notities: Overweeg een tool met flexibele hiërarchische structuren, tagging en zoekmogelijkheden om je notities efficiënt te beheren

Overweeg een tool met flexibele hiërarchische structuren, tagging en zoekmogelijkheden om je notities efficiënt te beheren Geavanceerde opmaakopties: Zoek naar een tool die opmaak in rijke tekst, blokken code en aanpasbare sjablonen ondersteunt om de presentatie van uw aantekeningen te verbeteren

Zoek naar een tool die opmaak in rijke tekst, blokken code en aanpasbare sjablonen ondersteunt om de presentatie van uw aantekeningen te verbeteren Compatibel met meerdere platforms: Zorg ervoor dat de tool toegankelijk is op alle apparaten van uw voorkeur (bijv. desktop, mobiel, tablet) om aantekeningen naadloos te kunnen synchroniseren

Zorg ervoor dat de tool toegankelijk is op alle apparaten van uw voorkeur (bijv. desktop, mobiel, tablet) om aantekeningen naadloos te kunnen synchroniseren Functies voor samenwerking: Geef de voorkeur aan een tool die samenwerking in realtime, gedeelde notitieblokken en versiebeheer biedt

Geef de voorkeur aan een tool die samenwerking in realtime, gedeelde notitieblokken en versiebeheer biedt Integratiemogelijkheden: Beoordeel hoe goed de tool integreert met andere apps voor productiviteit om uw werkstroom te stroomlijnen

Beoordeel hoe goed de tool integreert met andere apps voor productiviteit om uw werkstroom te stroomlijnen Aanpasbaarheid: Zoek naar software voor het maken van aantekeningen die aanpassingsmogelijkheden biedt, zoals thema's, sneltoetsen en plugins, om de ervaring aan uw voorkeuren aan te passen

Zoek naar software voor het maken van aantekeningen die aanpassingsmogelijkheden biedt, zoals thema's, sneltoetsen en plugins, om de ervaring aan uw voorkeuren aan te passen Ondersteuning voor Markdown: Zorg ervoor dat de tool ondersteuning biedt voor Markdown of een Markdown editor plugin als je de voorkeur geeft aan Markdown aantekeningen vanwege de eenvoud en efficiëntie

Zorg ervoor dat de tool ondersteuning biedt voor Markdown of een Markdown editor plugin als je de voorkeur geeft aan Markdown aantekeningen vanwege de eenvoud en efficiëntie Door AI ondersteunde functies: Overweeg een app voor het maken van aantekeningen die functies biedt zoals intelligente zoeksuggesties, natuurlijke taalverwerking, brainstormen en mogelijkheden om content te genereren

De 10 beste Joplin alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu weet je wat je prioriteit moet geven aan software voor aantekeningen. Laten we eens kijken naar de top 10 aantekeningen alternatieven voor Joplin:

1. ClickUp (Beste voor projectmanagement, samenwerking en documentatie)

ClickUp is een van de beste apps voor het aantekeningen maken en heeft me geholpen om het proces van aantekeningen maken aanzienlijk te verbeteren.

Hoewel de tool vooral bekend is voor projectmanagement, is het een geweldig alternatief voor Joplin, dat de efficiëntie verhoogt en de productiviteit optimaliseert. ClickUp Documenten hiermee kan ik documenten maken en organiseren op basis van mijn werkstroom. Ik heb Docs gebruikt om rapporten op te stellen, wiki's te maken , schrijf blogs en artikelen, ontwikkel abonnementen voor projecten of sla belangrijke aantekeningen op-alles op één plek.

ClickUp Docs biedt ook functies voor samenwerking in realtime, waarmee teams documenten tegelijkertijd kunnen bewerken en becommentariëren.

content bewerken met rijke opmaak en slash commando's in ClickUp Docs_ ClickUp Brein is rechtstreeks in ClickUp Docs geïntegreerd. Hierdoor kan ik ClickUp Brain rechtstreeks in het document gebruiken om ideeën te brainstormen en onderwerpen te onderzoeken zonder de tekst editor te verlaten - en zelfs binnen enkele seconden content genereren in ClickUp Docs door specifieke instructies te geven aan de AI-schrijver.

fouten herstellen, content wijzigen of teksten direct in documenten samenvatten met ClickUp AI_

Met ClickUp Brain kan ik ook snel tekst direct in het document vertalen. Dit is handig wanneer ik content moet opstellen voor een wereldwijd publiek, zoals een internationaal team waarmee ik werk.

Creëer eenvoudig to-dos met ClickUp Notepad

Met de rijke bewerkingsopties voor tekst kan ik mijn aantekeningen opmaken met kleuren, kopteksten en opsommingstekens, waardoor alles visueel overzichtelijk blijft.

lijsten bewerken in ClickUp Kladblok met uitgebreide opmaakopties_

Noot: Om te leren hoe u beter aantekeningen kunt maken, kunt u deze bekijken veelgebruikte methoden en sjablonen om aantekeningen te maken!

Beste functies van ClickUp

Toegang tot kant-en-klare sjablonen voor het maken van verschillende documenttypen viaClickUp sjablonen* Wijzigingen in documenten bijhouden en teruggaan naar vorige versies met behulp van functies voor versiebeheer in ClickUp Docs

Ideeën visualiseren en gezamenlijk brainstormen metClickUp Mindmaps enClickUp Whiteboards Herinneringen toevoegen viaClickUp Herinneringen en maak en beheer checklists binnen aantekeningen of taken viaClickUp Taak Checklists E-mails en blogs schrijven, ideeën genereren voor marketingcampagnes met behulp van generatieveAI-schrijftools Integreer met populaire tools zoals Google Werkruimte, Slack en Zoom metClickUp integraties Effectief aantekeningen organiseren gebruik tags om eenvoudig te zoeken en te filteren

De productiviteit van teams en de voortgang van projecten bewaken metClickUp tijdsregistratie* Koppel aantekeningen en documenten aan taken, projecten of andere documenten en krijg er gemakkelijk toegang toe viaClickUp Universeel zoeken Beperkingen van ClickUp

De mobiele app van ClickUp biedt nog niet alle mogelijkheden die beschikbaar zijn in de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per ClickUp-werkruimte lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Notion (Beste voor samenwerken aan documenten en bijhouden van taken)

via Notion Ik heb Notion gebruikt om projecten bij te houden, mijn dag in te plannen en zelfs om samen te werken met mijn team. Het beste aan Notion is dat het super aanpasbaar is en dat je het kunt aanpassen aan je behoeften om wiki's te maken of hele websites te bouwen.

Met Notion kunnen gebruikers zelfs aangepaste databases maken om van alles bij te houden, van taken tot gewoontes. Ik waardeer het ook dat ik voorgemaakte sjablonen voor terugkerende taken kan aanpassen om mijn werkstroom te stroomlijnen.

Beste functies van Notion

Maak snel aantekeningen en pas databases eenvoudig aan om aantekeningen, taken en projecten op te slaan en te organiseren

Deel en bewerk documenten in realtime met samenwerkingstools

Overal toegang tot alle aantekeningen en documenten met de mobiele app en het webgebaseerde platform van Notion

Beperkingen van Notion

De betaalde abonnementen kunnen duur zijn voor individuen of kleine teams

Mist geavanceerde opmaakopties voor tekst en afbeeldingen in vergelijking met zijn concurrenten

Prijzen voor Notion

Free Forever

Plus : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Notion AI is beschikbaar als add-on voor $10 per lid per maand

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5000+ beoordelingen)

4.7/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

3. Bear (Beste voor schrijven in Markdown voor een schoon format)

via Beer Bear is een favoriet onder Apple gebruikers en is perfect voor het noteren van ideeën, het maken van aantekeningen en zelfs het schrijven van blogberichten. Ik hou van de eenvoudige interface omdat het niet overweldigend is zoals sommige andere apps voor het maken van aantekeningen. Het programma tagt mijn aantekeningen automatisch op basis van trefwoorden, categoriseert mijn aantekeningen, en helpt me georganiseerd te blijven en snel te vinden wat ik nodig heb.

Wat ik erg waardeer is de mogelijkheid om mijn aantekeningen te exporteren in verschillende formaten, zoals PDF of Markdown bestanden. Bovendien is de donkere modus van Bear een redder in nood voor late schrijfsessies.

Bear beste functies

Exporteer je aantekeningen naar verschillende formats, waaronder PDF, DOCX, JPG, Markdown bestanden en HTML

Organiseer aantekeningen met tags en mappen om ze gemakkelijk terug te vinden

Synchroniseer je aantekeningen op meerdere apparaten met iCloud

Beperkingen

Geen versie aantekening geschiedenis of undo/redo functie voor per ongeluk verwijderde of gewijzigde aantekeningen

Geen ingebouwde functies voor projectmanagement of het bijhouden van projecten

Bear prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Bear Pro: $2,99/jaar

Bear beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: N/A

4. Google Documenten (het beste voor samenwerken met anderen in realtime)

via Google Documenten Met Google Documenten heb ik overal toegang tot aantekeningen, op elk apparaat. Het is geweldig voor het schrijven van essays, cv's, blogs, het maken van documenten en zelfs voor het samenwerken met anderen aan projecten. Dankzij Docs is het ook super gemakkelijk om documenten met teams te delen en wijzigingen bij te houden

Een functie die erg handig is, is de ingebouwde spellingscontrole en grammaticacontrole als ik iets professioneels probeer te schrijven. De integratie met andere Google tools zoals Sheets en Slides maakt het eenvoudig om presentaties en spreadsheets te maken.

Google Documenten beste functies

Online documenten maken en bewerken met een vertrouwde tekstverwerkerinterface

In realtime samenwerken met anderen aan gedeelde documenten

Naadloos integreren met andere tools van Google Werkruimte, zoals Google Spreadsheets en Slides

Google Documenten beperkingen

Internetverbinding vereist om documenten te openen en te bewerken

Gebrek aan geavanceerde functies voor complexe opmaak en layout van documenten

Prijzen van Google Documenten

Free Forever

Business Starter: $7,20/maand per gebruiker

$7,20/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $14,40/maand per gebruiker

$14,40/maand per gebruiker Business Plus: $21,60/maand per gebruiker

Google Documenten beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.000+ beoordelingen)

4.6/5 (42.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (28.000+ beoordelingen)

5. Obsidian (het beste voor het koppelen van gerelateerde aantekeningen voor een beter begrip)

via Obsidiaan Obsidian helpt me mijn ideeën te verbinden, mijn persoonlijke kennisbasis op te bouwen en helpen om van het maken van aantekeningen een productieve activiteit te maken . Ik hou ervan hoe ik meerdere aantekeningen aan elkaar kan koppelen, zodat er een web van informatie ontstaat dat gemakkelijk te verkennen is. Het is alsof je een mindmap hebt van aantekeningen die zijn georganiseerd zoals jij dat wilt.

Obsidian is ook geweldig voor mensen zoals onderzoekers of auteurs die hun gedachten willen ordenen en effectiever aantekeningen willen maken. Ik heb gemerkt dat gebruikers de app kunnen aanpassen aan hun behoeften, met opties om plugins toe te voegen, thema's te veranderen en aangepaste sjablonen te maken.

Obsidian beste functies

Koppel gerelateerde aantekeningen aan elkaar om een web van aantekeningen te maken

Embed afbeeldingen, blokken code en andere media direct in je aantekeningen

Exporteer je aantekeningen naar verschillende formaten, waaronder PDF en Markdown bestanden

Obsidian limieten

Beperkte functies voor online samenwerking in vergelijking met andere apps voor het maken van aantekeningen

Steile leercurve voor beginnende gebruikers

Obsidian prijzen

Free Forever

Commercieel gebruik: $50/jaar

Obsidian beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (28+ beoordelingen)

6. Document360 (Beste voor samenwerken aan en organiseren van content)

via Document360 Document360 is een platform om al je belangrijke informatie efficiënt op te slaan, te organiseren en te delen. Ik kon gemakkelijk interne kennisbanken maken , artikelen, handleidingen en zelfs FAQs ermee.

Het heeft mijn kennisbeheerproces gestroomlijnd en de algehele productiviteit verbeterd.

Document360 bevat ook een zoekfunctie waarmee we gemakkelijk kunnen vinden wat we nodig hebben en wanneer we het nodig hebben. Ik hou ook van de samenwerkingsfuncties die Document360 biedt. Gebruikers kunnen in realtime samen aan documenten werken en zelfs taken toewijzen aan verschillende leden van het team.

Document360 beste functies

Organiseer je content met categorieën, tags en zoekfuncties

Integreer met populaire tools zoals Slack, Jira en Intercom

Gebruik AI-functies zoals suggesties voor content en zoekoptimalisatie

Document360 limieten

Mist geavanceerde opmaakopties in vergelijking met andere tekstverwerkers

Biedt hogere prijzen vergeleken met andere software voor het maken van aantekeningen

Document360 prijzen

Standaard : $199/maand per gebruiker

: $199/maand per gebruiker Professioneel : $299/maand per gebruiker

: $299/maand per gebruiker Business : $399/maand per gebruiker

: $399/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Document360 beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

7. OneNote (Beste voor het organiseren van aantekeningen in een notitie format)

via Microsoft OneNote is flexibel en perfect om je aantekeningen op een gestructureerde manier digitaal te organiseren. Ik kon aparte notitieblokken, secties en pagina's maken voor mijn schrijfwerk, waardoor het sorteren van mijn content moeiteloos verliep.

Met OneNote kunnen gebruikers ook multimedia inhoud toevoegen - tekst, afbeeldingen, audio en zelfs video. Deze functie hielp me om mijn saaie content visueel aantrekkelijk te maken. Bovendien is de integratie met andere Microsoft tools zoals Word en Excel een groot pluspunt, omdat het me helpt om gemakkelijk samen te werken en mijn aantekeningen in realtime met mijn team te delen.

De beste functies van OneNote

Maak verschillende soorten aantekeningen, waaronder tekst, audio, video en tekeningen

Organiseer je aantekeningen in een notitie format met secties en pagina's

Handschriftherkenning gebruiken om handgeschreven aantekeningen om te zetten in tekst

De beperkingen van OneNote

Biedt basissamenwerkingstools, wat inefficiënt is voor complex projectmanagement

Hogere prijzen vergeleken met andere apps voor het maken van aantekeningen

Prijzen voor OneNote

Free Forever

Microsoft 365 Personal: $6,99/maand

$6,99/maand Microsoft 365 Family: $9.99/maand

OneNote beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1800+ beoordelingen)

4.5/5 (1800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1700+ beoordelingen)

8. Evernote (Beste voor aantekeningen maken en brainstormen)

via Evernote Evernote biedt verschillende flexibiliteitsopties, wat betekent dat ik aantekeningen, notitieblokken en zelfs tags kan maken om mijn informatie georganiseerd te houden.

Met de tool kan ik ook verschillende soorten content aan mijn aantekeningen toevoegen, zoals tekst, afbeeldingen, audio en zelfs video. De zoekfunctie is ook handig! Je kunt zoeken op specifieke trefwoorden of tags als je snel iets wilt vinden.

Evernote beste functies

Sla webpagina's of artikelen direct op in Evernote met één klik met de webclipper tool

Organiseer aantekeningen in hiërarchieën voor beter beheer

Snel aantekeningen vinden met behulp van trefwoorden, tags of zelfs handgeschreven tekst

Evernote limieten

De functies voor samenwerking zijn basaal in vergelijking met andere tools.

Het gratis abonnement beperkt de opslagruimte en functies, met slechts één notitieblok en 50 aantekeningen, waardoor krachtige gebruikers worden gehinderd

Evernote prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Persoonlijk : $14,99/maand

: $14,99/maand Professioneel : $17,99/maand

: $17,99/maand Teams: $24,99/maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8000+ beoordelingen)

9. Coda (Beste voor het gezamenlijk beheren van projecten en werkstromen)

via Coda Coda helpt je om de projecten van je hele team te organiseren. Ik kon documenten maken, databases instellen en zelfs websites bouwen, allemaal binnen één platform. Het beste aan Coda zijn de functies voor samenwerking, waardoor het gemakkelijk is om veranderingen bij te houden en als team op dezelfde pagina te blijven.

Ik heb Coda voor van alles gebruikt, van het plannen van productlanceringen tot het bijhouden van verkoopgegevens, en de ingebouwde formules en automatisering functies zijn super nuttig geweest. Ze automatiseren repetitieve taken en besparen teams veel tijd en moeite.

De beste functies van Coda

Werk samen aan documenten met meerdere leden van een team

Toegang tot een groot bereik aan sjablonen voor verschillende projecten

Tekst, spreadsheets en databases combineren in één document

Coda limieten

De app voor het maken van aantekeningen kan problemen opleveren bij het werken met grote documenten of complexe formules

Geen ingebouwde functie voor versiegeschiedenis om wijzigingen in vorige versies na verloop van tijd bij te houden

Prijzen van Coda

Free Forever

Pro : $12/maand

: $12/maand Teams : $36/maand

: $36/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Coda beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

10. Google Keep (het beste voor instellingen van herinneringen en het opslaan van bestanden)

via Google bijhouden Google Keep is geweldig voor het vastleggen van aantekeningen in platte tekst, of het nu gaat om het snel noteren van ideeën, het maken van boodschappenlijstjes of het instellen van herinneringen. Ik vind het heel gemakkelijk te gebruiken en veelzijdig voor verschillende soorten contentdoor afbeeldingen, spraakmemo's en zelfs tekeningen toe te voegen aan mijn aantekeningen

De zoekfunctie is handig, omdat je alles kunt vinden door een trefwoord in te typen of labels te gebruiken. De integratie met andere Google tools, zoals Gmail en Agenda, is een ander groot voordeel omdat het gebruikers helpt georganiseerd en productief te blijven.

Google Keep beste functies

Audio aantekeningen opnemen en transcriberen naar tekst

Herinneringen instellen op basis van tijd, locatie of aantekeningen

Integreer met andere Google apps zoals Gmail, Agenda en meer

Google Keep beperkingen

Kan niet terug naar vorige versies van aantekeningen

De app voor het maken van aantekeningen heeft niet zowel een Markdown als een rich text editor

De prijzen van Google Keep

Free Forever

Google Keep beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.000+ beoordelingen)

4.6/5 (42.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

Maak betere en slimmere aantekeningen met ClickUp

Na een grondige evaluatie van de top 10 tools voor het maken van aantekeningen, is het duidelijk dat elke tool zijn eigen sterke punten en beperkingen heeft. Als je echter je aantekeningen wilt omzetten in bruikbare items, dan is ClickUp een briljante keuze!

Het kan je helpen bij het maken en bewerken van documenten en zelfs bij het oppoetsen van je content met AI. Maar dat is nog niet alles! ClickUp kan ook uw projectmanagement volledig stroomlijnen met zijn geavanceerde, functierijke tools, waaronder automatisering en projectmanagement.

Dus of u nu een student, professional, projectmanager of teamleider bent, ClickUp kan u helpen uw productiviteit te verhogen, de samenwerking tussen teams te verbeteren en uw doelen efficiënter te bereiken. Aanmelden voor ClickUp en ervaar de kracht van een alles-in-één platform voor productiviteit!