Slash-commando's: Functionaliteit en gebruikersbetrokkenheid verbeteren

Vraag je je wel eens af hoeveel van je werktijd iets tastbaars oplevert?

Het zal je verbazen om te weten hoeveel van je tijd en energie opgaat aan werk over werk! Meer dan de helft van je dag gaat waarschijnlijk op aan activiteiten die verband houden met taken in plaats van de kerntaken zelf.

Als je het je nog steeds afvraagt, hebben we het over niet-productief 'werk' zoals het beantwoorden van e-mails of berichten, het vragen om input, het bijwonen van vergaderingen, het wachten op goedkeuringen of feedback, het zoeken naar documenten, gegevens of bestanden - je snapt de essentie.

Dit geldt niet alleen voor jou, maar ook voor de gebruikers van je applicatie of product. Gelukkig kunnen schuine streep-commando's taken vereenvoudigen en terugbrengen tot een paar toetsaanslagen of klikken. Hier volgt een gedetailleerde blik op deze tijdbesparende functie en hoe je deze kunt gebruiken om de betrokkenheid van gebruikers bij je product te verbeteren!

Wist u trouwens dat u slash-opdrachten kunt gebruiken in ClickUp?

Wat zijn schuine streep commando's?

efficiënter werken met ClickUp Slash-opdrachten_

We hebben allemaal wel een paar sneltoetsen die we regelmatig gebruiken om tijd te besparen. Zo zijn er bijvoorbeeld de basis Ctrl/Cmd + S om een bestand op te slaan, Ctrl/Cmd + C en V om elementen te kopiëren en te plakken, enz.

Slash-commando's zijn zoiets, maar dan beter. Je hebt ze waarschijnlijk al gebruikt in apps zoals Slack.

Slash-opdrachten zijn snelkoppelingen die beginnen met een voorwaartse schuine streep ("/"). Wanneer ze gevolgd worden door een sleutelwoord of een actie, vertellen ze het platform om een functie (of een reeks functies) uit te voeren. Ze zijn het geheim van een power user om sneller te werken.

Voordelen van het inschakelen van interactiviteit door het integreren van Slash commando's

Slash-commando's zijn vrij normaal in messaging-apps, sociale mediaplatforms en samenwerkingstools. We zijn er dol op omdat ze ons tijd en moeite besparen. Hier zijn een paar redenen waarom je ze zou moeten proberen:

Snelle actie

Slash-opdrachten beperken de invoer van gebruikers tot een paar tikken of klikken. Gebruikers hoeven niet langer elke menuoptie uit te vouwen en te scannen om een opdracht te vinden en uit te voeren. Ze hoeven alleen maar de slash gevolgd door de opdracht in het invoerveld te typen en het platform doet de rest.

Dus of ze nu een antwoordbericht willen typen, iemand een taak willen toewijzen, een herinnering willen instellen of meer, ze kunnen het direct en naadloos doen met minimale inspanning.

Sneltoetsen

Een slash-opdracht is als een

hulpmiddel voor procesverbetering

voor toetsenbordgerichte workflows. Het geeft gebruikers toegang tot bijna de volledige functieset van het platform en zorgt voor interactie met minimale gebruikersinvoer.

Het is vooral handig voor krachtige gebruikers die de voorkeur geven aan tekstgebaseerde interfaces die comfortabeler, natuurlijker en handiger zijn dan een muis. Dat wil niet zeggen dat deze commando's volledig tekstueel zijn - sommige zijn hybride en ondersteunen muisinvoer. Op deze manier kun je flexibiliteit bieden op basis van gebruikersvoorkeuren.

Verminderde cognitieve belasting

Genereer verschillende inhoudsvormen en -indelingen met de slash-opdrachtfunctie van ClickUp AI

Slashopdrachten zijn de ultieme

productiviteitsmiddelen

ze voorkomen dat gebruikers zich overweldigd voelen door de cognitieve belasting van een taak te verminderen.

In plaats van het uit het hoofd leren van platformnavigatie of het bijhouden van verschillende knoppen of pictogrammen, kunnen gebruikers gewoon een vaste set commando's onthouden voor de repetitieve handeling. Het elimineert ook alle rommel in de interface door deze commando's intuïtiever te maken.

Aangezien dit vaak algemene commando's zijn, zal het simpelweg invoeren van het schuine streep-teken een reeks acties of antwoorden weergeven. Deze duidelijke en consistente methode om actie te initiëren maakt mentale bandbreedte vrij voor complexer werk.

Consistentie tussen platforms

Net zoals Ctrl + S een universele opdracht is voor 'Opslaan', heb je ook globale opdrachten voor verschillende platforms en toepassingen. Als gebruikers eenmaal meer vertrouwd zijn met de algemene syntaxis, kunnen ze dezelfde slash-commando's in meerdere apps gebruiken om hun werk verder te stroomlijnen en te versnellen.

Deze toepassingscommando's verminderen ook de leercurve bij het invoeren van een nieuwe softwareoplossing of een nieuw platform, waardoor je het gebruik en de adoptie kunt verbeteren.

Sneller samenwerken

Slash-commando's zijn een belangrijk kenmerk van de meeste communicatieplatforms die het volgende ondersteunen

samenwerking

. Ze stroomlijnen de communicatie en taakuitvoering in gedeelde werkruimten.

Een dergelijke basis voor samenwerking maakt het eenvoudiger voor teams om een specifieke actie te initiëren, input te delen, informatie op te halen, taken toe te wijzen, toegang te krijgen tot gedeelde bronnen, herinneringen af te geven, enz.

De directe en gestandaardiseerde aard van Slash-commando's helpt gebruikers om snel, efficiënt en in realtime te werken om het collectieve werk te stroomlijnen.

Automatisering en integratie

andere taken op ClickUp uitvoeren met schuine streep-commando's_

In zekere zin is een slash-opdracht een bericht of

documentautomatisering

strategie. Een proces met meerdere stappen wordt gereduceerd tot een schuine streep en een opdracht. Deze commando's kunnen andere geautomatiseerde workflows activeren en een kettingreactie creëren die het grotere doel ondersteunt.

Verder kunnen applicaties die slash-commando's ondersteunen integreren met andere compatibele platformen om de functionaliteit en toepasbaarheid uit te breiden. Dit zorgt voor interoperabiliteit tussen verschillende diensten of omgevingen waar je standaard of consistente syntaxis kunt gebruiken om een taak uit te voeren of te voltooien.

Verbeterde toegankelijkheid

Slash-commando's verbeteren de toegankelijkheid omdat ze een alternatief zijn voor grafische interfaces. Deze op tekst gebaseerde lay-out kan een pluspunt zijn voor krachtige gebruikers die de voorkeur geven aan interacties via het toetsenbord. Tegelijkertijd maakt het het digitale platform ook toegankelijk voor personen met specifieke toegankelijkheidsvereisten met betrekking tot het gebruik van een muis of grafische interface.

De standaardisatie van slash-commando's maakt het ook voorspelbaarder en gestroomlijnder, zelfs voor nieuwe gebruikers die de lengte en breedte van de applicatie nog moeten verkennen. Verder maken de eenvoud en consistentie van slash commando's het toegankelijk voor alle gebruikers, ongeacht hun technische achtergrond en andere mogelijkheden.

Ruimte voor maatwerk

De standaardisatie van de globale slash-commando's maakt ze bruikbaar in bijna alle instellingen. Een andere USP van deze functie ligt echter in de aanpassingsmogelijkheden. U kunt schuine streep-commando's maken voor de specifieke behoeften van uw toepassing en workflows of algemene digitale ervaringen op maat maken.

Maak aangepaste slash-commando's en neem ze op in het platform en de geïntegreerde services. Deze worden opgeslagen in een aanpasbare bibliotheek van slash-opdrachten en een korte beschrijving van hun rol.

Je kunt ook onderzoeken of je bepaalde aangepaste slashcommandofuncties toegankelijk kunt maken voor bepaalde gebruikers, zodat zij deze kunnen aanpassen. Deze mogelijkheid om tools en workflows aan te passen aan specifieke

werkstijlen

versnelt de productiviteit en helpt uw gebruikers meer te bereiken in minder tijd.

gebruik Slash-opdrachten om snel rijke tekst toe te voegen aan elke ClickUp taakbeschrijving_

Tips, trucs en beste praktijken voor de implementatie van Slash-opdrachten

Nu u begrijpt hoe slash commando's uw applicatie ten goede komen, laten we eens kijken naar een paar best practices voor het implementeren ervan. Deze zijn:

Memorabele syntaxis : Gebruik eenvoudige, makkelijk te onthouden en intuïtieve syntaxis bij het ontwerpen van slash commando's. Dit verbetert hun herinneringswaarde en verbetert de adoptiepercentages

: Gebruik eenvoudige, makkelijk te onthouden en intuïtieve syntaxis bij het ontwerpen van slash commando's. Dit verbetert hun herinneringswaarde en verbetert de adoptiepercentages Templatize succes : Overweeg om hetzelfde te templatiseren terwijl je het toevoegt aan je softwaretoepassing of platform voor algemene functies waarvoor slash-commando's al aanwezig zijn. Dit zorgt voor bekendheid en bevordert de acceptatie van slash commando's

: Overweeg om hetzelfde te templatiseren terwijl je het toevoegt aan je softwaretoepassing of platform voor algemene functies waarvoor slash-commando's al aanwezig zijn. Dit zorgt voor bekendheid en bevordert de acceptatie van slash commando's Documenteer alles : Bied duidelijke en uitgebreide documentatie voor de lijst met slash-opdrachten. Neem use-cases, descriptors en uitleg op in deze bibliotheek om te laten zien hoe gebruikers deze slash-commando's kunnen gebruiken

: Bied duidelijke en uitgebreide documentatie voor de lijst met slash-opdrachten. Neem use-cases, descriptors en uitleg op in deze bibliotheek om te laten zien hoe gebruikers deze slash-commando's kunnen gebruiken Implementeer toegangscontrole : Introduceer toegangscontrole om de toegang tot specifieke slash commando's te beheren (of gebruikers toe te staan deze te beheren) op basis van de gebruikersrol en machtigingen. Met dit mechanisme kunnen alleen geautoriseerde personen bepaalde functies uitvoeren

: Introduceer toegangscontrole om de toegang tot specifieke slash commando's te beheren (of gebruikers toe te staan deze te beheren) op basis van de gebruikersrol en machtigingen. Met dit mechanisme kunnen alleen geautoriseerde personen bepaalde functies uitvoeren Standaardiseer ze : Maak slash commando's consistent in het hele platform. Integreer de slash-commando functionaliteit ook in de applicatie om consistentie in de UI en UX te introduceren

: Maak slash commando's consistent in het hele platform. Integreer de slash-commando functionaliteit ook in de applicatie om consistentie in de UI en UX te introduceren Ondersteun maatwerk : Sta gebruikers toe om slash-commando's aan te passen aan hun persoonlijke behoeften. Deze flexibiliteit zal hen helpen meer waarde te halen uit slash commando's en tegelijkertijd te voldoen aan hun specifieke eisen

: Sta gebruikers toe om slash-commando's aan te passen aan hun persoonlijke behoeften. Deze flexibiliteit zal hen helpen meer waarde te halen uit slash commando's en tegelijkertijd te voldoen aan hun specifieke eisen Test op edge cases : Test de prestaties van uw slash-opdrachten in verschillende scenario's. Test daarbij ook op randgevallen om potentiële fouten te identificeren die de gebruikerservaring en bruikbaarheid kunnen verstoren

: Test de prestaties van uw slash-opdrachten in verschillende scenario's. Test daarbij ook op randgevallen om potentiële fouten te identificeren die de gebruikerservaring en bruikbaarheid kunnen verstoren Optimaliseer de prestaties : Test de reactiesnelheid van slash-opdrachten om snelle responstijden te garanderen. Een trage, vertraagde of haperende uitvoering kan leiden tot frustraties bij gebruikers en de efficiëntie van slash-commando's ondermijnen

: Test de reactiesnelheid van slash-opdrachten om snelle responstijden te garanderen. Een trage, vertraagde of haperende uitvoering kan leiden tot frustraties bij gebruikers en de efficiëntie van slash-commando's ondermijnen Versterk de beveiliging : Implementeer robuuste beveiligingsmaatregelen om misbruik van slash commando's te voorkomen. Door te zorgen voor de juiste verificatie en autorisatie wordt ook voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot gevoelige commando's

: Implementeer robuuste beveiligingsmaatregelen om misbruik van slash commando's te voorkomen. Door te zorgen voor de juiste verificatie en autorisatie wordt ook voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot gevoelige commando's Vraag om feedback : Zet een feedbackmechanisme op om feedback van gebruikers over slash-commando's te verzamelen. Zo'n feedbacklus maakt de weg vrij voor voortdurende verbetering en verfijning van de functionaliteiten en toepasbaarheid van slashcommando's

: Zet een feedbackmechanisme op om feedback van gebruikers over slash-commando's te verzamelen. Zo'n feedbacklus maakt de weg vrij voor voortdurende verbetering en verfijning van de functionaliteiten en toepasbaarheid van slashcommando's Gebruikerseducatie: Vergemakkelijk het inwerken van gebruikers en deel nuttige gidsen, tips en andere bronnen om gebruikers aan te moedigen slash commando's op te pakken met een minimale leercurve

**Foutreacties en hoe ze te verzenden?

Foutreacties geven berichten weer wanneer een slash commando om verschillende redenen niet kan worden uitgevoerd. Zulke foutberichten moeten gestructureerd zijn om waarde te bieden en nuttige suggesties te geven om het probleem op te lossen. Anders zal de gebruiker alleen maar gefrustreerd raken en de functie of het platform helemaal niet meer gebruiken!

Kortom, je hebt bruikbare foutmeldingen nodig om gebruikers te stimuleren het probleem aan te pakken en verder te gaan. Hier zijn een paar tips, trucs en best practices voor het verzenden van bruikbare foutberichten:

Volg een formaat: Een foutreactie moet een goed gedefinieerd en consistent formaat volgen dat aangeeft dat er een probleem is opgetreden. Daarnaast moet het normaal gesproken drie elementen bevatten - een korte beschrijving van de fout, mogelijke redenen waarom het commando niet is uitgevoerd en instructies om het probleem op te lossen. Dit driedelige foutbericht is informatiever dan een algemene foutreactie

Een foutreactie moet een goed gedefinieerd en consistent formaat volgen dat aangeeft dat er een probleem is opgetreden. Daarnaast moet het normaal gesproken drie elementen bevatten - een korte beschrijving van de fout, mogelijke redenen waarom het commando niet is uitgevoerd en instructies om het probleem op te lossen. Dit driedelige foutbericht is informatiever dan een algemene foutreactie Gebruik een gebruiksvriendelijke taal: Het bericht moet eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn. Vermijd waar mogelijk zware technische termen of ingewikkeld jargon. U wilt dat zelfs een leek begrijpt waarom de opdracht is mislukt en hoe hij het probleem kan oplossen

Het bericht moet eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn. Vermijd waar mogelijk zware technische termen of ingewikkeld jargon. U wilt dat zelfs een leek begrijpt waarom de opdracht is mislukt en hoe hij het probleem kan oplossen Context bieden: Als je laat zien waarom het slash-commando niet is uitgevoerd, krijg je contextspecifieke informatie die van pas kan komen bij het oplossen van het probleem. Dit verduidelijkt waarom de opdracht niet is uitgevoerd en hoe gebruikers de oorzaak kunnen verhelpen. Als iemand bijvoorbeeld een ongeautoriseerde invoer in een database probeert te maken, laat hem dan weten dat hij niet de beheerdersrechten heeft voor dit verzoek en dat hij het kan afbreken of hetzelfde kan doen

Als je laat zien waarom het slash-commando niet is uitgevoerd, krijg je contextspecifieke informatie die van pas kan komen bij het oplossen van het probleem. Dit verduidelijkt waarom de opdracht niet is uitgevoerd en hoe gebruikers de oorzaak kunnen verhelpen. Als iemand bijvoorbeeld een ongeautoriseerde invoer in een database probeert te maken, laat hem dan weten dat hij niet de beheerdersrechten heeft voor dit verzoek en dat hij het kan afbreken of hetzelfde kan doen **Als uw foutmeldingen niet bruikbaar zijn of onvoldoende informatie bevatten, kan de gebruiker proberen het commando herhaaldelijk uit te voeren. Beperking van de snelheid kan effectief bescherming bieden tegen spamming en voortdurende pogingen om onjuiste code uit te voeren. Laat de gebruiker weten dat hij de snelheid voor het uitvoeren van opdrachten heeft overschreden en dat hij het na een bepaalde tijd opnieuw moet proberen

Extra hulp uitbreiden: Hoewel foutreacties uitgebreid moeten zijn, is er maar zoveel dat u kunt weergeven in de beperkte ruimte van een dialoogvenster of pop-up. Om te voorkomen dat gebruikers vastlopen, biedt u ze de mogelijkheid om een bibliotheek met helponderwerpen en mogelijke oplossingen te verkennen

Hoewel foutreacties uitgebreid moeten zijn, is er maar zoveel dat u kunt weergeven in de beperkte ruimte van een dialoogvenster of pop-up. Om te voorkomen dat gebruikers vastlopen, biedt u ze de mogelijkheid om een bibliotheek met helponderwerpen en mogelijke oplossingen te verkennen Integreer lokale of culturele elementen: Als de applicatie verschillende talen ondersteunt en verschillende regio's bedient, houd dan rekening met deze variabelen om de gebruikerservaring aan te passen. Gebruikers in de VS gebruiken bijvoorbeeld de indeling MM/DD/JJJJ, terwijl gebruikers in Azië of Europa de indeling DD/MM/JJJJ gebruiken. Pas de standaardwaarde van invoerparameters aan op basis van dergelijke variaties om fouten te voorkomen

Als de applicatie verschillende talen ondersteunt en verschillende regio's bedient, houd dan rekening met deze variabelen om de gebruikerservaring aan te passen. Gebruikers in de VS gebruiken bijvoorbeeld de indeling MM/DD/JJJJ, terwijl gebruikers in Azië of Europa de indeling DD/MM/JJJJ gebruiken. Pas de standaardwaarde van invoerparameters aan op basis van dergelijke variaties om fouten te voorkomen Foutenregistratie en -bewaking: Implementeer een foutenregistratie- en bewakingsmechanisme aan de achterkant om foutdetails vast te leggen. Deze logbestanden kunnen ontwikkelaars helpen bij het identificeren van vaak voorkomende fouten en bij het testen van gerelateerde scenario's in toekomstige upgrades

De bovenstaande overwegingen kunnen de foutafhandeling verbeteren en bijdragen aan de algehele waardepropositie van slash commando's. Laten we nu eens kijken hoe we slash-commando's gebruiken in ClickUp.

gebruik Slash-opdrachten en rijke tekstbewerking om uw notities snel te organiseren in ClickUp Docs_

Gebruikersinteractie verbeteren met ClickUp Slash-opdrachten

Als merk dat productiviteit hoog in het vaandel heeft staan, zijn we vanaf het begin fan geweest van slash-opdrachten. Een slash-opdracht reduceert immers processen die uit meerdere stappen bestaan tot een minimum - vaak in een enkele workflow.

En daarom hebben we

ClickUp Slash commando's

op het hele platform.

Slash-commando's zijn beschikbaar bij elk ClickUp plan; gasten kunnen ze ook gebruiken. Daarnaast hebben we ze beschikbaar gemaakt voor:

Taak- en subtaakkaarten Taak-/subtaakbeschrijvingen Opmerkingen Whiteboards ClickUp Documenten Chat Kladblok Commando Centrum

We willen niet opscheppen, maar dat is nogal wat als je bedenkt dat dit een native functie is die beschikbaar is in de hele ClickUp omgeving. Omdat het een standalone functie is, hoef je zelfs niet afhankelijk te zijn van apps van derden of kanaalintegraties om er toegang toe te krijgen.

Natuurlijk kun je altijd integreren met je favoriete tools of platforms zoals Slack en Discord die iets soortgelijks bieden. Maar met ClickUp is één alles wat je nodig hebt!

Hier zijn een paar veelgebruikte slash-commando's die u kunt gebruiken op ClickUp:

/me = een taak aan uzelf toewijzen

/attach = voeg een bijlage toe aan de taak, chat of editor

/bul = een lijst met opsommingstekens maken

/check = een checklist maken

/ai = het ClickUp AI menu openen

/write = de ClickUp AI gebruiken om inhoud te genereren

/block = afhankelijkheid blokkeren implementeren

/doc = een ClickUp Documenten bestand

/today = stel vervaldatum in als vandaag

/move = een taak naar een andere lijst verplaatsen

/priority = een prioriteit toekennen aan een taak

/sd = geef de begindatum van een taak aan

/s = de taakstatus wijzigen

Uitchecken

de volledige slash-commandolijst die beschikbaar is op ClickUp

. Gebruik ze om contextuele hulp te bieden en herhaalde taken te automatiseren - de mogelijkheden zijn eindeloos.

Slash herhalen met slash commando's

Slash-commando's zijn handig als snelheid, precisie en eenvoud van het grootste belang zijn. Het zijn productiviteitstools die automatisering introduceren, handelingen gebruiksvriendelijker maken, cognitieve belasting verminderen en mensen helpen naadloos samen te werken en te communiceren.

Een dergelijk pakket aan voordelen maakt deze commando's tot een krachtige aanvulling op functierijke projectbeheertools. Probeer ze maar eens uit!

Als u op zoek bent naar andere manieren om productiever te zijn en kostbare tijd te besparen, gebruik dan ClickUp voor uw project- en workflowbeheer. Geloof ons niet op ons woord, probeer het vandaag nog gratis.