10 beste alternatieven en concurrenten voor Google Keep 2025

We houden allemaal van een goede, functie-rijke app voor het maken van aantekeningen, maar soms kunnen zelfs de populairste tools zoals Google Keep een limiet aanvoelen.

Om te beginnen is Google Keep voor het organiseren sterk afhankelijk van kleur-codeerde labels en vastgemaakte aantekeningen, die weliswaar een functie hebben, maar niet de diepgang of flexibiliteit bieden die sommige gebruikers nodig hebben. Als u iemand bent die notities graag op een meer gestructureerde, gedetailleerde manier organiseert (bijvoorbeeld per project, categorie of prioriteit), dan heeft u een alternatief voor Google Keep nodig.

Als je ooit hebt verlangd naar een robuustere en flexibele aantekeningen-ervaring dan wat Google Keep biedt, dan ben je hier aan het juiste adres. Er zijn verschillende alternatieven beschikbaar, die elk iets nieuws te bieden hebben dat de manier waarop je je aantekeningen beheert volledig kan veranderen.

In deze lijst leggen we uit waarom deze apps wellicht de slimste keuze zijn voor jouw manier van werk.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Google Keep?

Hoewel Google Keep prima voldoet voor snelle aantekeningen, zijn er tal van redenen waarom je misschien alternatieven wilt verkennen. Enkele daarvan zijn 👇

Beperkte organisatie-functies : Het limiet tagging- en labelsysteem van Google Keep kan het moeilijk maken om grote hoeveelheden aantekeningen te beheren. Alternatieven bieden meer geavanceerde categorisatie-opties, zoals notitieboeken, mappen of geneste tags.

Gebrek aan integratie met taakbeheer: Als je meer nodig hebt dan alleen een plek om ideeën op te schrijven, heb je misschien aantekening-tools nodig die kunnen worden geïntegreerd met taakbeheersystemen. Alternatieven voor Google Keep hebben vaak ingebouwde takenlijsten, herinneringen en functies voor het bijhouden van projecten, zodat je je doelen niet uit het oog verliest.

Limiet aanpassingsmogelijkheden : Als je je aantekeningen graag aangepast personaliseert, schiet Google Keep tekort. Geavanceerde tools voor het maken van aantekeningen bieden vaak betere opties voor het aanpassen van lay-outs, thema's en zelfs het uiterlijk van aantekeningen.

Basiszoekfunctie: Google Keep heeft een basiszoekfunctie, maar sommige alternatieven bieden krachtigere zoekfuncties, zoals zoeken binnen specifieke tags, filteren op contenttype (afbeeldingen, audio, links) of zelfs complexe booleaans zoekopdrachten.

De top 10 alternatieven voor Google Keep in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Kladblok, gezamenlijke documenten, rich text-opmaak, ingesloten media, versien geschiedenis, veilig deel, AI-assistent Individuen, kleine teams en ondernemingen die behoefte hebben aan een flexibele, geïntegreerde oplossing voor het maken van aantekeningen en projectmanagement. Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Evernote OCR-zoekfunctie, notitieblokken en tags, documentscanner, AI-bewerkingstools Teams die veel onderzoekende aantekeningen met multimedia beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/maand Microsoft OneNote Vrij te gebruiken aantekeningblok, gekoppelde aantekeningen, meeslepende reader, AI Copilot, zoeken in audio/video Gebruikers van Microsoft-software die op zoek zijn naar naadloze delen van aantekeningen Gratis met een Microsoft 365-abonnement Apple Aantekening Opnames met transcriptie, gekoppelde notities AES-GCM-versleuteling met Face ID/wachtwoordontgrendeling, tags, slimme mappen, Smart Script Personen die de voorkeur geven aan aantekeningen met veiligheid op Apple-apparaten Free Standard Aantekeningen Open source, end-to-end versleutelde aantekeningen, rich text, Markdown, dynamische checklists, versleutelde back-ups, slimme weergaven Teams op afstand en verspreide teams die privacy voorop stellen en versleutelde aantekeningen willen maken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 63 per jaar Joplin Open source, offline aantekeningen maken, Web Clipper, volledige Markdown, LaTeX-wiskunde, ondersteuning voor diagrammen, aangepaste CSS-stijlen, subnotitieblokken, tekeningen/schetsen in aantekeningen Kleine tot middelgrote teams die op zoek zijn naar open-source aantekening-apps die offline ondersteunen Gratis (open source); betaalde abonnementen vanaf $ 3,50 per maand Bear Markdown, inline styling, to-do selectievakjes, geneste tags, code blokken met syntaxisaccentuering voor meer dan 150 talen, Focusmodus, geavanceerd zoeken Creatieve personen en schrijvers die behoefte hebben aan stijlvolle aantekeningen met een creatieve flair Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 2,99/maand Nimbus Aantekening (Fuse Base) Multi-format 'Super Documents', OCR-zoekfunctie in afbeeldingen/scans, e-mail-naar-aantekening, veiligheid openbare merkportals, IFTTT-integratie, ingebouwde databases Marketingteams die merkportals en kenniscentra voor clients beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand Zoho Notebook Platformonafhankelijke aantekeningen, smartcards, notitieboeken met omslagen, tags en stapels, notitieborden, audiotranscriptie, AI-schetsherkenning Zoho-gebruikers die aantekeningen integreren met zakelijke tools Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 1,99/maand Simplenote Minimalistische aantekeningen in platte tekst/Markdown, geneste tags, checklists, realtime samenwerking, publiceren, mobiele widgets, bulkimport Personen die op zoek zijn naar een minimalistische, afleidingsvrije manier om aantekeningen te maken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per jaar

De beste alternatieven voor Google Keep om te gebruiken

Laten we elk van deze tools in detail bespreken 👇

ClickUp (beste alles-in-één tool die aantekeningen maken combineert met projectmanagement)

Noteer je gedachten en organiseer ze direct met ClickUp Notepad

In een tijdperk waarin ideeën op elk moment kunnen opkomen en projecten voortdurend context vereisen, is het maken van aantekeningen veel meer geworden dan alleen maar snel wat krabbels maken. Het is nu de ruggengraat van hoe we onze gedachten vastleggen, verfijnen en omzetten in actie. Daarom beschouwt ClickUp het maken van aantekeningen als een levend onderdeel van uw werk.

Voor persoonlijke aantekeningen, snelle lijstjes of ideeën die je nog niet wilt vastleggen, biedt ClickUp Notepad een privé-ruimte binnen je werkruimte. Je kunt gedachten opschrijven, checklists maken en bestanden toevoegen zonder je werkstroom te onderbreken.

Leg snel ideeën vast en format ze onderweg met ClickUp Notepad

Het is ook goed doordacht voor flexibiliteit. Met de tekstwerkbalk en content blokken kunt u uw aantekeningen voorzien van banners, koppen, markeringen, codefragmenten, citaten en scheidingslijnen.

Je kunt ook afbeeldingen, video's of bestanden als bijlage toevoegen met een eenvoudige slash-opdracht, checklist insluiten om persoonlijke taken bij te houden en blokken herschikken om je gedachten te ordenen.

Voeg direct je favoriete content-blokken toe in ClickUp Notepad

Het beheren van aantekeningen voelt ook heel natuurlijk aan. Hernoem ze zodat ze bij hun doel passen, zet ze om in taken of sorteer ze op meest recente voor snelle toegang.

En als Notepad de plek is waar ideeën ontstaan, dan is ClickUp Docs de plek waar ze uitgroeien tot volledig gerealiseerde projecten. Zodra een gedachte te groot is geworden om snel vast te leggen, kun je deze met één klik omzetten van een aantekening naar een document.

Schrijf en beheer gedetailleerde werkstroom en aantekeningen met ClickUp Document

Bovendien ondersteunt Docs volledige kenniswiki's, met hiërarchische pagina's en subpagina's die u kunt verslepen, nesten en herschikken om een duidelijke navigatie op te bouwen.

Omslagafbeeldingen, pagina-iconen en aangepaste format geven elke sectie een visueel teken, terwijl de gecentraliseerde Docs Hub snel zoeken mogelijk maakt in zowel kleine als grote werkruimten.

ClickUp Docs ondersteunt ook het importeren vanuit andere platforms, het exporteren naar PDF, HTML of Markdown, en een versiegeschiedenis om wijzigingen ongedaan te maken.

Als u op zoek bent naar een AI-partner om vergaderingen samen te vatten en actiepunten uit uw aantekeningen te identificeren, dan is ClickUp Brain de ingebouwde intelligentie die stil op de achtergrond werkt en klaar staat om u te helpen wanneer u dat nodig hebt.

Vraag het om de laatste keer dat je over een specifiek project hebt geschreven te zoeken, en het zal direct het juiste gedeelte naar voren halen. Geef het een lang, rommelig concept van een vergadering, en het zal het omzetten in een overzichtelijke lijst met actiepunten.

Vind eerdere projectdocumenten en werkstroom direct terug met ClickUp Brain

💡 Pro-tip: Markeer in ClickUp Documenten de tekst die u wilt verfijnen en gebruik vervolgens de tekstwerkbalk om ClickUp Brain direct op te roepen. Het corrigeert grammatica, verkort of verlengt tekst en herschrijft deze zelfs voor de eenvoud. Verfijn en bewerk tekst moeiteloos met ClickUp Document in combinatie met ClickUp Brain

De beste functies van ClickUp

Gecentraliseerde kennisopslagruimte: bouw een doorzoekbare informatiehub van documenten en wiki's met ClickUp Knowledge Management , voltooid met tags, gekoppelde pagina's en ingesloten content.

Geautomatiseerde uitvoering van workflows: Elimineer repetitieve handelingen met Elimineer repetitieve handelingen met ClickUp Autopilot Agents , die taken toewijzen, items verplaatsen, updates versturen en samenvattingen maken op basis van triggers of mijlpalen.

Visuele samenwerkingsruimtes: Breng processen en ideeën in kaart in ClickUp Whiteboards met behulp van plaknotities, stroomdiagrammen en live taak-embeddings.

Aantekeningen waar je ze nodig hebt: voeg aantekeningen en documenten toe aan taken, chatten of zelfs aan je agenda-gebeurtenissen en bekijk ze onderweg met de mobiele app van ClickUp.

Bruikbare vergaderdiscussies: Neem automatisch aantekeningen op van de vergadering op en deel daarna samenvattingen en sleutelpunten met de AI Notetaker.

Sjablonen voor aantekeningen: Bespaar tijd en moeite met aanpasbare aantekeningssjablonen, zoals Bespaar tijd en moeite met aanpasbare aantekeningssjablonen, zoals het sjabloon voor vergaderingaantekeningen van ClickUp

Geavanceerd taakbeheer: verdeel werk in uitvoerbare stappen met ClickUp-taak met subtaaken, afhankelijkheden, terugkerende schema's en aangepaste velden, terwijl je kunt schakelen tussen weergaven zoals Lijst, Bord of Tijdlijn.

Limiet van ClickUp

Nieuwe gebruikers voelen zich soms overweldigd door de vele functies in ClickUp.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind het geweldig dat het zowel een app voor het maken van aantekeningen als een app voor projectmanagement is, alles in één. Dankzij de functies en configuratie kun je gemakkelijk meerdere projecten bijhouden en de weergave van de dashboard voor alle taken bekijken.

Ik vind het geweldig dat het zowel een app voor het maken van aantekeningen als een app voor projectmanagement is, alles in één. Dankzij de functies en configuratie kun je gemakkelijk meerdere projecten bijhouden en de weergave van de dashboard voor alle taken bekijken.

💡 Pro-tip: Geen tijd om aantekeningen te maken? Praat gewoon! Dicteer je aantekeningen aan ClickUp Brain MAX met de one-touch Talk to Text-functie, en je tekstnotities worden opgeslagen waar je ze nodig hebt! Zet uw woorden om in bruikbare aantekeningen die u overal kunt gebruiken, met Talk to Text in ClickUp. Teams die Talk to Text gebruiken, kunnen 400% meer schrijven zonder te typen en bijna een uur per dag besparen.

2. Evernote (het beste voor het beheren van onderzoeksintensieve aantekeningen met multimedia)

via Evernote

Evernote, een app voor notities en productiviteit, verzamelt uw aantekeningen, bestanden en ideeën op één plek, zodat u ze later gemakkelijk terug kunt vinden. U kunt getypte tekst, afbeeldingen, pdf's, gescande documenten, audio en handgeschreven pagina's opslaan, waarbij alles doorzoekbaar is en georganiseerd met notitieboeken en tags.

Het is even goed in het structureren van je ideeën. Je kunt checklist toevoegen, bestanden insluiten, foto's invoegen of aantekeningen aan elkaar gekoppeld om een verbonden web van informatie te creëren.

Bovendien verandert de ingebouwde documentscanner uw telefoon in een draagbaar hulpmiddel voor het vastleggen van bonnen, contracten en whiteboards, terwijl optische tekenherkenning (OCR) de tekst in afbeeldingen volledig doorzoekbaar maakt.

De beste functies van Evernote

Vat je aantekeningen samen, herschrijf ze of converteer ze direct naar verschillende formaten met de AI Edit -tools van Evernote.

Sla pagina's, artikelen en schermafbeeldingen op met behulp van de Web Clipper

Zoek in gescande whiteboards, pdf's en Office-bestanden met diepgaande OCR en indexering van bijlagen

Koppel aantekeningen aan elkaar om kennisnetwerken in verbinding op te bouwen en automatisch klikbare tabellen van inhoud te genereren.

Maak een verbinding met je kalender om aantekeningen te synchroniseren met kalender-gebeurtenissen.

Limiet van Evernote

Sommige gebruikers melden problemen met het toevoegen van bijlagen, exporteren en een slecht werkende zoekfunctie die aantekening-specifieke en alle aantekeningen door elkaar haalt.

Prijzen van Evernote

Free Forever

Persoonlijk: $14,99/maand

Professional: $17,99/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2: 4. 4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

Een recensent van Capterra zegt:

Evernote Teams is een uitstekende tool voor het verzamelen van aantekeningen en voor samenwerking op het gebied van werk en projecten. Ik vind het vooral geweldig dat ik notitieboeken, aantekeningen en taken kan schrijven, deze kan ordenen in tags en ze kan labelen met een notitieboek. De opties voor het maken van aantekeningen zijn dus behoorlijk goed. Ik krijg gratis tekstformat en afbeeldingen, maar ook audioclips.

Evernote Teams is een uitstekende tool voor het verzamelen van notities en voor samenwerking op het gebied van werk en projecten. Ik vind het vooral geweldig dat ik notitieboeken, notities en taken kan schrijven, deze kan ordenen in tags en ze kan labelen met een notitieboek. De opties voor het maken van notities zijn dus behoorlijk goed. Ik krijg gratis tekstformat en afbeeldingen, maar ook audiofragmenten.

👀 Wist je dat? Leonardo da Vinci schreef veel van zijn aantekeningen achterstevoren ( spiegelschrift ), mogelijk om vlekken te voorkomen, omdat hij linkshandig was, of om zijn ideeën privé te houden.

3. Microsoft OneNote (het beste voor het naadloos delen van aantekeningen binnen Microsoft-ecosystemen)

via Microsoft OneNote

OneNote is het levende notitieboek van Microsoft dat zich aanpast aan uw projecten, cursussen of persoonlijke kennisbank. Met het vrije canvas kunt u tekst, schetsen, audio en afbeeldingen overal op de pagina plaatsen, zodat uw aantekeningen de vorm van uw gedachten kunnen volgen.

Wanneer u onderzoek doet of plannen maakt op basis van meerdere bronnen, kunt u met gekoppelde aantekeningen uw tekst koppelen aan de exacte dia, webpagina of het document waarnaar deze verwijst. Voor wie met een stylus werkt, biedt Pen-Focused Weergave snelle toegang tot aangepaste inkttools, waardoor het net zo comfortabel is om ideeën te schetsen als om aantekeningen te maken bij collegeslides.

Daarnaast wordt het bekijken en herzien van materiaal eenvoudiger met Immersive Reader, dat aantekeningen hardop kan voorlezen, ze kan vertalen, grammaticale structuren kan markeren en uw weergave regel voor regel kan focussen.

In vergelijking met sommige alternatieven voor OneNote met geavanceerde realtime samenwerkingsfuncties, kan de co-auteuring-ervaring van OneNote echter enigszins als een limiet aanvoelen.

De beste functies van Microsoft OneNote

Leg webcontent vast, maak aantekeningen en deel deze vanaf elke locatie met behulp van de Web Clipper .

Zoek in audio- en video-opnames naar gesproken woorden en navigeer vervolgens met snelkoppelingen voor snel afspelen wanneer u het exacte moment nodig hebt.

Speel inktstreken opnieuw af om een diagram of brainstorm te bekijken, perfect om te zien hoe een oplossing tot stand is gekomen.

Vraag Copilot om pagina's samen te vatten, actiepunten te extraheren, spraaknotities te transcriberen of een overzicht van je aantekeningen op te stellen als je weinig tijd hebt.

Deel aantekeningen en werk er samen aan met teamleden

Limiet van Microsoft OneNote

Sommige gebruikers melden vertragingen bij het synchroniseren wanneer ze van apparaat wisselen, zonder dat duidelijk is welke aantekening versie de meest recente is.

Prijzen van Microsoft OneNote

Gratis met het Microsoft 365-abonnement

Beoordelingen en recensies van Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft OneNote?

Een G2-recensent zegt:

OneNote wordt binnen onze organisatie veel gebruikt om taken en informatie bij te houden. Hiermee kunnen we meerdere notitieblokken openen om aantekeningen te maken en deze te groeperen. Het maakt het mogelijk om de aantekeningen die tijdens vergaderingen zijn gemaakt te synchroniseren met de kalender en takenlijsten in Outlook. Ook kan men een bepaald notitieblok met anderen delen.

OneNote wordt binnen onze organisatie veel gebruikt om taken en informatie bij te houden. Hiermee kunnen we meerdere notitieblokken openen om aantekeningen te maken en deze te groeperen. Het maakt het mogelijk om de aantekeningen die tijdens vergaderingen zijn gemaakt te synchroniseren met de kalender en takenlijst in Outlook. Ook kan men een bepaald notitieblok met anderen delen.

👀 Wist je dat? In 1968 creëerde 3M-wetenschapper Spencer Silver per ongeluk een lijm die nauwelijks ergens aan kleefde – een totale flop... totdat het jaren later de wereldveranderende Post-it Aantekening werd.

4. Apple Notes (het beste voor het veilig maken van aantekeningen op Apple-apparaten)

via Apple Aantekeningen

Apple Notes is de ingebouwde aantekeningen-app van Apple, beschikbaar op iPhone, iPad en Mac, ontworpen voor snelle notities en georganiseerde opslagruimte voor kennis.

In Notes kun je verder gaan dan alleen het maken van aantekeningen en opnames toevoegen samen met hun transcriptie. En als je een student bent die werkt aan wiskunde, is het oplossen van vergelijkingen onderweg ook ongelooflijk eenvoudig. Typ gewoon 'x = 10' op de ene regel en '4 * x = ' op de volgende, en Notes berekent het voor je.

Je kunt antekeningen aan elkaar koppelen met '>>' om een persoonlijk web van gerelateerde gedachten op te bouwen. Alle antekeningen zijn beveiligd met AES-256-encryptie en je kunt ook een extra laag veiligheid toevoegen met Face ID, Touch ID of een aangepast wachtwoord voor Notities.

De beste functies van Apple Notes

Organiseer aantekeningen met tags, slimme mappen en snelle interne aantekening gekoppeld

Voeg tabellen, checklist, afbeeldingen, links en meer toe aan je aantekeningen

Dicteer je aantekeningen aan de Siri AI-assistent en ze verschijnen meteen in de Notities-app.

Gebruik Smart Script op de iPad om handgeschreven aantekeningen in realtime te verfijnen en op te schonen.

Lees aantekeningen voor of vertaal ze en markeer grammatica met de Immersive Reader

Bekijk je aantekeningen op al je Apple-apparaten

Limiet van Apple Notes

Sommige gebruikers rapporteren dat de aantekeningen die ze opslaan verdwijnen en niet meer kunnen worden hersteld, ondanks iCloud-synchroniseren.

Prijzen van Apple Aantekeningen

Voor altijd gratis met Apple-apparaten

Beoordelingen en recensies van Apple Notes

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Apple Aantekeningen?

Een Quora-gebruiker zegt:

Ik vond Notes niet zo bijzonder, totdat ik het ging gebruiken om interessante artikelen in op te slaan, een tijdlijn bij te houden toen we onlangs een huis kochten en zelfs een speciale aantekening voor mijn vrouw met alles wat ze moet weten als ik zou komen te overlijden. Notes is onmisbaar geworden en kan worden gedeeld, enz. Het kan zelfs video's, foto's en audiomedia bevatten.

Ik vond Notes niet zo bijzonder, totdat ik het ging gebruiken om interessante artikelen in op te slaan, een tijdlijn bij te houden toen we onlangs een huis kochten en zelfs een speciale aantekening voor mijn vrouw met alles wat ze moet weten als ik zou komen te overlijden. Notes is onmisbaar geworden en kan worden gedeeld, enz. Het kan zelfs video's, foto's en audiomedia bevatten.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 90% van de mensen stelt doelen op het gebied van gezondheid of carrièregroei, maar passieprojecten en hobby's blijven vaak achterwege. Maar leuke ideeën verdienen ook aandacht. Schrijf ze op in ClickUp Notepad of schets ze uit via ClickUp Whiteboards, en maak eindelijk die creatieve projecten af waar je al maanden mee bezig bent. Het enige wat je nodig hebt, is een abonnement. 🤓 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers zeggen dat ze sinds de overstap naar deze tool ongeveer 10% meer werk kunnen verzetten, inclusief het leuke werk.

5. Standard Notes (het beste voor privacy-first, versleutelde aantekeningen)

via Standard Aantekeningen

Standard Notes is een kluisachtige app voor het maken van aantekeningen, gebouwd rond privacy-first-principes en krachtige modulariteit. Met dit open source-platform kun je schrijven in platte tekst, rich text, Markdown, spreadsheets en meer.

Een van de hoogtepunten is dat de veiligheid van uw aantekeningen wordt gegarandeerd met gecontroleerde, zero-knowledge end-to-end-encryptie, wat betekent dat alleen u de sleutels hebt.

Voor wie meer wil dan alleen tekst, biedt 'Super Notes' geavanceerde blokken zoals format rich text, ingesloten bestanden, dynamische checklist en zelfs ingesloten afbeeldingen.

Dagelijkse versleutelde back-ups komen in je inbox terecht en de revisiegeschiedenis op lange termijn werkt als een oneindige ongedaanmaakfunctie. De functie Moments voegt een extra dimensie toe waarmee je versleutelde foto's kunt vastleggen die aan specifieke aantekeningen zijn gekoppeld voor visueel dagboek of context.

De beste functies van Standard Notes

Houd een dagboek bij met automatisch gegenereerde aantekeningen en een optioneel versleuteld fotologboek Moments.

Organiseer al uw gegevens en aantekeningen eenvoudig met Smart Weergaven voor dynamische filters op basis van tag, content of datumbereiken.

Pas de interface aan met thema's of voeg aangepaste CSS toe voor een gepersonaliseerde werkruimte.

Beveilig je aantekeningen met een wachtwoord en biometrische gegevens op je mobiele telefoon.

Limiet van Standard Aantekeningen

De gratis versie heeft limietten voor tekst, biedt geen samenwerkingsmogelijkheden en vertoont bugs op Linux met een verouderde gebruikersinterface.

Prijzen van Standard Aantekeningen

Standaard: Gratis

Productiviteit: $63/jaar

Professioneel: $ 84/jaar

Beoordelingen en recensies van Standard Notes

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over standaard aantekeningen?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind het prettig dat ze privacy boven alles stellen met hun zeer veilige, versleutelde kanaal voor het synchroniseren van gegevens en aantekeningen tussen apparaten. En ik vind het geweldig dat ze ontwikkelaarstools hebben.

Ik vind het prettig dat ze privacy boven alles stellen met hun zeer veilige, versleutelde kanaal voor het synchroniseren van gegevens en aantekeningen tussen apparaten. En ik vind het geweldig dat ze ontwikkelaarstools hebben.

💡 Pro-tip: Begin elke notitie-aantekening tijdens een vergadering door bovenaan de datum en drie sleutelresultaten te noteren die u uit de vergadering wilt halen. Zo blijven uw aantekeningen gericht op het vastleggen van informatie die bijdraagt aan die specifieke doelen, in plaats van alles letterlijk te noteren.

6. Joplin (het beste voor open-source aantekeningen die offline worden ondersteund)

via Joplin

Joplin is een open-source app voor het maken van aantekeningen en het beheren van taken, ontworpen voor mensen die zowel controle als flexibiliteit waarderen in de manier waarop hun informatie wordt opgeslagen, georganiseerd en geraadpleegd.

Het werkt naadloos op desktop, mobiel en zelfs de opdrachtregel, met de optie om te synchroniseren via diensten zoals Dropbox, OneDrive of uw eigen server.

Wat Joplin zo bijzonder maakt, is dat het zich aan een breed bereik aan werkstroom kan aanpassen. Je kunt hele webpagina's opslaan, fragmenten uit artikelen knippen of schermafbeeldingen maken en deze rechtstreeks in gestructureerde notitieboeken opslaan met de Web Clipper.

Voor wie zijn werkruimte graag nauwkeurig afstemt, biedt Joplin verschillende aangepaste aanpassingslagen. U kunt de weergave van Markdown wijzigen door een userstyle.css-bestand toe te voegen aan uw profieldirectory en uw eigen CSS toe te passen om zowel het uiterlijk op het scherm als het uiterlijk van uw afgedrukte aantekeningen te bepalen. De volledige interface kan ook worden herontworpen met userchrome.css.

De beste functies van Joplin

Werk in Markdown met WYSIWYG-bewerking, ondersteuning voor diagrammen, LaTeX-wiskunde en aangepaste stijlopties

Organiseer notitieblokken in subnotitieblokken om een duidelijke, boomachtige hiërarchie te creëren voor projecten, werk of persoonlijke categorieën.

Voeg tekeningen rechtstreeks in aantekeningen in en voer bewerking uit: teken met een stylus of touchscreen, zoom in voor details en voeg meerdere schetsen in.

Leg audiobestanden en foto's vast als bijlagen toe aan je aantekeningen

Deel en maak samen met anderen aantekeningen

Limiet van Joplin

Gebruikers wijzen erop dat de tool geen PDF-OCR heeft, waardoor ze voor gescande zoekopdrachten aangewezen zijn op externe tools.

Sommige recensenten hebben rapportage gedaan over het moeilijk bewerken van aantekeningen in de mobiele app.

Prijzen van Joplin

Open source: Gratis

Joplin Cloud Basic: $3,5/maand

Joplin Cloud Pro: $7/maand

Joplin Cloud Teams: $9,50/maand

Omgerekend vanuit Europese prijzen*

Joplin beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Joplin?

Een G2-recensent zegt:

Ik ben dol op de organisatiestructuur van de aantekeningen, waarbij je notitieblokken kunt hebben met daarin verschillende aantekeningen. Ik vind het ook geweldig dat de aantekeningen worden opgeslagen in Markdown, waardoor ze gemakkelijk te lezen zijn dankzij het voorbeeldvenster, en dat de aantekeningen een erg kleine grootte behouden omdat er geen enorme hoeveelheid onnodige rommel wordt opgeslagen.

Ik ben dol op de organisatiestructuur van de aantekeningen, waarbij je notitieblokken kunt hebben met daarin verschillende aantekeningen. Ik vind het ook geweldig dat de aantekeningen worden opgeslagen in Markdown, waardoor ze gemakkelijk te lezen zijn dankzij het voorbeeldvenster, en dat de aantekeningen een erg kleine grootte behouden omdat er geen enorme hoeveelheid onnodige rommel wordt opgeslagen.

🌟 Bonus: Verbeter het maken van aantekeningen met een AI-aangedreven productiviteitstool die kan worden geïntegreerd met al uw bestanden en apps, zowel lokaal als in de cloud. ClickUp Brain MAX begrijpt uw taken, documenten, vergaderingen en teamdynamiek en biedt intelligente inzichten en contextueel relevante automatiseringen. Dit zorgt ervoor dat uw aantekeningen niet alleen tekstinvoer zijn, maar ook in verbinding staan met lopend werk en doelstellingen. Ga naar ClickUp Brain MAX voor een uiterst contextuele werkruimte

7. Bear (het beste voor stijlvolle aantekeningen met creatieve flair)

via Bear

Bear is beschikbaar op iPhone, iPad en Mac en combineert een overzichtelijke schrijfruimte met een robuust tagsysteem waarmee je geneste, op hashtags gebaseerde hiërarchieën kunt maken. Dit betekent dat je anterekenen kunt groeperen in categorieën met meerdere niveaus zonder afhankelijk te zijn van starre mappen.

De Markdown-first-aanpak zorgt ervoor dat de format snel en licht blijft, terwijl inline styling, to-do-selectievakjes en ondersteuning voor afbeeldingen, schetsen en bijlagen je flexibiliteit bieden bij het vastleggen van ideeën. De editor ondersteunt ook code-blokken met syntaxisaccentuering voor meer dan 150 programmeertalen.

Op dit platform kun je booleaans operatoren en tagfilters gebruiken en zelfs zoeken in specifieke bijlagen. De 'Focusmodus' verbergt alles behalve je tekst, terwijl je met aangepaste thema's en typografie-instellingen de werkruimte naar eigen voorkeur kunt aanpassen.

Beste functies van Bear

Gebruik tags zoals #project/2025/fase1 om intuïtieve hiërarchieën op te bouwen en voeg TagCons (aangepaste pictogrammen) toe voor snelle visuele navigatie.

Koppel aantekeningen van specifieke koppen met [[note title]] of [[/Heading]], en gebruik vervolgens aliassen om de linktekst duidelijk en betekenisvol te houden.

Maak een 'Dashboard'-aantekening die dynamisch gekoppeld is aan alle aantekeningen onder een bepaalde tag met behulp van snelkoppelingen.

Deel en exporteer je aantekeningen in meerdere formaten en beveilig ze zelfs met een wachtwoord.

Beperking van Bear

Het ontbreken om Windows- of Android-apps te ondersteunen legt een limiet aan het gebruik op verschillende platforms.

Prijzen van Bear

Free

Pro: $ 2,99/maand

Beoordelingen en recensies van Bear

G2: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Bear?

Een recensent van Capterra zegt:

De teksteditor Bear is een uitzonderlijke tool voor iedereen die snelheid en schoonheid in zijn schrijfsoftware waardeert. Het is snel en de interface is prachtig, met een strak en minimalistisch ontwerp. Een van de opvallende functies van Bear zijn de zoek- en opvraagmogelijkheden. Het vinden van oude aantekeningen of specifieke tekstregels gaat snel, zelfs met een grote bibliotheek. En Bear ondersteunt Markdown uitstekend.

Bear text editor is een uitzonderlijke tool voor iedereen die snelheid en schoonheid in zijn schrijfsoftware waardeert. Het is snel en de interface is prachtig, met een strak en minimalistisch ontwerp. Een van de opvallende functies van Bear zijn de zoek- en opvraagmogelijkheden. Het vinden van oude aantekeningen of specifieke tekstregels gaat snel, zelfs met een grote bibliotheek. En Bear ondersteunt Markdown uitstekend.

📑 Bekijk dit eens: De beste alternatieven voor Bear App voor het maken van aantekeningen

8. Nimbus Aantekening (het beste voor merkgebonden client-portalen en kenniscentra)

via Nimbus Aantekening

Nimbus Aantekening, onderdeel van Fuse Base, is een multi-format werkruimte die een aantekening omzet in een kleine kennissite.

Je kunt 'Super Documents' maken waarin je tekst, tabellen, pdf's, afbeeldingen, video's en webcaptures op één plek kunt combineren, en vervolgens alles terugvinden met OCR, dat in afbeeldingen en scans zoekt. Het is gemaakt voor teams en clientwerk, met werkruimten die projecten gescheiden en georganiseerd houden.

Je kunt ook e-mails doorsturen naar een privéadres van Nimbus om gesprekken en bijlagen om te zetten in aantekeningen.

Op dit platform kun je makkelijk dingen delen met teams en collega's. Publiceer aantekeningen of hele mappen als openbare pagina's met je merk en een aangepast subdomein, voeg indien nodig een wachtwoord toe en voeg zelfs aangepaste HTML- of JS-widgets toe voor interactieve documenten of clientportalen.

De beste functies van Nimbus Aantekening

Leg context vast naast herinneringen door tijd- of locatiegebaseerde meldingen in te stellen in elke aantekening, en kies of ze een melding op je apparaat geven of via e-mail worden verzonden.

Gebruik IFTTT om content op te halen of aantekeningen te triggeren uit meer dan 900 diensten.

Stel dynamische dashboard samen met behulp van ingebouwde tabellen en databases ('TablesDB's') die in aantekeningen zijn opgenomen.

Beheer meerdere gebruikers en werkruimten voor uw organisatie met een gecentraliseerde organisatieconsole.

Limiet van Nimbus Aantekening

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat het verlies van JSON-exports hun mogelijkheden voor gegevensmigratie beperkt.

Prijzen van Nimbus aantekening

Solo : $ 39/maand

Essentials : $ 99/maand

Geavanceerd : $ 332/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onbeperkt: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nimbus Note

G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nimbus Aantekening?

Een G2-recensent zegt:

FuseBase heeft een krachtige documenteditor in combinatie met website-achtige portals. Een mooie optie om de onboarding-tijd van clients te verkorten, aangezien we onze trainingen en handleidingen hebben gecentraliseerd. Tot nu toe bevalt het prima – geautomatiseerde taakherinneringen en de stap-voor-stap werkstroom-editor zijn voorlopig mijn favorieten.

FuseBase heeft een krachtige documenteditor in combinatie met website-achtige portals. Een mooie optie om de onboarding-tijd van clients te verkorten, aangezien we onze trainingen en handleidingen hebben gecentraliseerd. Tot nu toe bevalt het prima – geautomatiseerde taakherinneringen en de stap-voor-stap workflow-editor zijn voorlopig mijn favorieten.

🎯 Meeting Hack: Probeer tijdens een vergadering trefwoordtriggers te gebruiken om discussieonderwerpen automatisch te categoriseren terwijl ze worden getranscribeerd. Stel bijvoorbeeld uw notulensoftware zo in dat meldingen van 'budget', 'deadline' of 'actiepunt' worden getagd, zodat u later bij het teruglezen direct naar specifieke discussieonderwerpen kunt springen.

via Zoho Notebook

Zoho Notebook is de platformonafhankelijke aantekeningen-app van Zoho Corporation, beschikbaar op iOS, Android, Mac, Windows, Linux en het web. De app is ontwikkeld om ideeën vast te leggen in tekst, afbeeldingen, audio, checklist, schetsen en bestanden.

In Notebook past elke 'notitiekaart' zich aan de content aan die je maakt. Een tekstkaart biedt je bijvoorbeeld een afleidingsvrije ruimte om te schrijven, terwijl checklistkaarten je helpen om takenlijsten te maken of items in een overzichtelijke lijst te ordenen.

Voor een goede organisatie kun je aantekeningen naar notitieboeken met aanpasbare omslagen slepen, ze met tag groeperen of gerelateerde aantekeningen bij elkaar stapelen voor snelle navigatie.

En als je visueel werkt, kun je met Noteboards (borden in Kanban-stijl) content ordenen als kaarten die je vrij kunt verplaatsen.

De beste functies van Zoho Notebook

Neem spraakmemo's op als audiokaarten die automatisch worden omgezet in doorzoekbare tekst en markeer het afspelen synchroniseren met de opname.

Scan documenten met de camera van je telefoon en sla ze op en exporteer ze als PDF-bestanden.

Maak video-kaarten waarmee je tegelijkertijd je scherm en jezelf kunt opnemen, inclusief hoofdstukmarkeringen en eenvoudige openbare links om te delen.

Gebruik AI Sketch Recognition in Sketch Cards om ruwe cirkels, rechthoeken en pijlen om te zetten in perfecte vormen voor strakke diagrammen en mindmaps.

Download Notebook AI voor hulp bij snel schrijven en grammaticasuggesties.

Limiet van Zoho Notebook

Gebruikers wijzen op problemen, zoals vreemde opmaak bij kopiëren en plakken, verloren paragrafen en Markdown niet ondersteund.

Prijzen van Zoho Notebook

Notebook Essential: Gratis

Notebook Pro: $ 1,99/maand

Notebook for Business: $ 4,99/gebruiker/maand

Zoho Notebook beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Notebook?

Een recensent van Capterra zegt:

Deze software is gebruiksvriendelijk en voldoet uitstekend voor het maken van notities en andere functies. Sommige functies zijn erg handig voor dagelijkse taken, zoals herinneringen.

Deze software is gebruiksvriendelijk en voldoet uitstekend voor het maken van aantekeningen en andere functies. Sommige functies zijn erg handig voor dagelijkse taken, zoals herinneringen.

👀 Wist je dat? Zettelkasten ('slip-box') is een eeuwenoude Duitse methode om kleine aantekeningen aan elkaar gekoppeld te maken. Niklas Luhmann gebruikte deze methode om meer dan 70 boeken te schrijven. 😱

10. Simplenote (het beste voor minimalistische, afleidingsvrije aantekeningen)

via Simplenote

Simplenote is een minimalistische, afleidingsvrije oplossing voor het maken van aantekeningen, gebaseerd opplatte tekst en Markdown. Dat is een van de redenen waarom het gemakkelijk te gebruiken is en toch geschikt is voor alles, van snelle lijstjes tot persoonlijk kennisbeheer.

Het tagsysteem gaat verder dan eenvoudige labels door geneste tag structuren mogelijk te maken, waardoor u aantekeningen op een flexibele manier kunt categoriseren zonder ze in starre mappen op te sluiten. Voor samenwerkingswerk kunt u anderen uitnodigen om een aantekening in realtime te bewerken of deze met één klik als alleen-lezen webpagina te publiceren.

Op mobiele apparaten kunt u met de widget direct een nieuwe aantekening maken zonder de app te openen. Desktopgebruikers kunnen ook bulkbestanden importeren vanuit Evernote, Markdown of platte tekstbestanden om al hun aantekeningen op één plek te verzamelen.

De beste functies van Simplenote

Gebruik interne links om aantekeningen moeiteloos te koppelen aan [[note title]]-referenties.

Maak geneste checklists met behulp van GitHub-achtige Markdown-syntaxis

Schakel Focus Mode in om zonder afleiding te schrijven met alleen een leeg canvas en een cursor.

Sorteer aantekeningen op aanmaakdatum, wijzigingsdatum en alfabetisch

Maak aantekeningen rechtstreeks via de Siri-assistent op iOS-apparaten

Limiet van Simplenote

Gebruikers maken aantekening van een gebrek aan organisatie, format, tags en geavanceerde functies.

Je kunt niets anders dan tekst aan een aantekening toevoegen.

Prijzen van Simplenote

Free

Premium: $ 10 per jaar

Simplenote beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Simplenote?

Een recensent van Capterra zegt:

Er zijn een paar dingen die ik erg leuk vind aan Simplenote. Ten eerste is het een heel eenvoudige en gebruiksvriendelijke app voor het maken van aantekeningen. Het heeft niet veel toeters en bellen, wat ik erg op prijs stel. Ten tweede synchroniseert het met al mijn apparaten, zodat ik altijd toegang heb tot mijn aantekeningen, waar ik ook ben. En ten slotte heeft het een geweldige zoekfunctie waarmee ik gemakkelijk kan vinden wat ik zoek.

Er zijn een paar dingen die ik erg leuk vind aan Simplenote. Ten eerste is het een heel eenvoudige en gebruiksvriendelijke app voor het maken van aantekeningen. Het heeft niet veel toeters en bellen, wat ik erg op prijs stel. Ten tweede synchroniseert het met al mijn apparaten, zodat ik altijd toegang heb tot mijn aantekeningen, waar ik ook ben. En ten slotte heeft het een geweldige zoekfunctie waarmee ik gemakkelijk kan vinden wat ik zoek.

Breng je aantekeningen en projecten naar een hoger niveau met ClickUp

Google Keep is prima om snel wat ideeën op te schrijven, maar als je ideeën zich beginnen te vermenigvuldigen, heb je een ruimte nodig die mee kan groeien.

ClickUp biedt je dat (en meer). Het is een levendige werkruimte waar elke aantekening een taak, een project of onderdeel van een groter plan kan worden.

Dankzij de documenten met verbinding, realtime samenwerking en AI-tools raakt uw informatie niet verloren in een zee van verspreide bestanden. In plaats daarvan is alles georganiseerd, doorzoekbaar en klaar voor gebruik wanneer u dat nodig hebt.

ClickUp overbrugt de kloof tussen het vastleggen van ideeën en het uitvoeren ervan. Het is het platform dat gelijke tred houdt wanneer het werk snel gaat, zich aanpast aan uw stijl wanneer prioriteiten verschuiven en u helpt het grote geheel te zien zonder de details uit het oog te verliezen.

👉 Probeer ClickUp vandaag nog en breng duidelijkheid, structuur en momentum in alles wat je doet.

Meld je aan bij ClickUp om het meeste uit elke dag te halen. ☀️