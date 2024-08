Creatief worden met communicatie: 10 gratis digitale prikbordsjablonen

In het huidige digitale tijdperk kunnen traditionele communicatiemethoden voor bedrijven achterhaald aanvoelen. Met zoveel kanalen en berichten die rondvliegen, is het makkelijk om belangrijke informatie kwijt te raken.

Digitale sjablonen voor prikborden zijn de moderne versie van probleemloze communicatie . Ze worden geleverd met vooraf ontworpen kaders, waarmee u informatie, aankondigingen en berichten kunt presenteren in een dynamisch digitaal format met pakkende afbeeldingen, grafieken en gepersonaliseerde achtergronden.

Maar niet alle sjablonen zijn hetzelfde. Wij hebben het zware werk gedaan en zijn verheugd om je de top 10 digitale sjablonen voor prikborden voor te stellen. Laten we eens kijken naar hun unieke functies, zodat u de perfecte sjabloon voor uw bedrijf kunt vinden! 👌

Wat is een sjabloon voor een digitaal prikbord?

Digitale sjablonen voor prikborden zijn vooraf ontworpen lay-outs die het aanmaken van digital signage content voor prikborden vereenvoudigen. Ze bieden verschillende ontwerpopties en zijn eenvoudig aan te passen, zodat je met aantrekkelijk en informatief materiaal voor digitale displays kunt komen. Deze veelzijdigheid maakt ze geschikt voor verschillende organisaties, van scholen tot bedrijven.

Deze sjablonen bevatten een bereik aan ontwerpelementen, zoals achtergronden, afbeeldingen, tekstvakken en afbeeldingen, waarmee gebruikers content kunnen maken zoals bedrijfsupdates, persberichten notificaties over gebeurtenissen en planningen.

In tegenstelling tot het vanaf het begin ontwikkelen van content voor digitale informatieborden, bespaart het gebruik van sjablonen voor digitale informatieborden tijd en moeiteen zorgt het voor een consistente en professionele uitstraling van de digitale informatieborden van uw organisatie. Door het merk van uw organisatie, berichten en relevante informatie toe te voegen aan een sjabloon, kunt u een visueel aantrekkelijk en informatief digitaal prikbord maken dat effectief voldoet aan de behoeften van uw organisatie.

Wat maakt een goed sjabloon voor een digitaal prikbord?

Een praktisch sjabloon voor een digitaal prikbord heeft meestal de volgende kenmerken:

Visueel aantrekkelijk ontwerp : Het moet aantrekkelijk en opvallend zijn om de aandacht van de kijker te trekken. Bovendien versterken graphics, video's en afbeeldingsbestanden de boodschap en de aandacht van de kijkerhet publiek gefocust houden *Aanpassing: Gebruikers moeten de sjabloon gemakkelijk kunnen aanpassen om hun eigen content toe te voegen, zoals tekst, afbeeldingen en video's

: Het moet aantrekkelijk en opvallend zijn om de aandacht van de kijker te trekken. Bovendien versterken graphics, video's en afbeeldingsbestanden de boodschap en de aandacht van de kijkerhet publiek gefocust houden *Aanpassing: Gebruikers moeten de sjabloon gemakkelijk kunnen aanpassen om hun eigen content toe te voegen, zoals tekst, afbeeldingen en video's Relevantie :Het sjabloon moet relevant zijn voor het doel van het prikbord, of het nu gaat om reclame, aankondigingen, roosters of andere informatie

:Het sjabloon moet relevant zijn voor het doel van het prikbord, of het nu gaat om reclame, aankondigingen, roosters of andere informatie Zichtbare tekst : Tekst moet goed leesbaar zijn, met de juiste lettertypes, groottes en kleuren met eenvoudige thema-opties

: Tekst moet goed leesbaar zijn, met de juiste lettertypes, groottes en kleuren met eenvoudige thema-opties Consistentie : Een goed sjabloon moetovereenkomen met uw huisstijl en een consistente uitstraling hebben voor alle content

: Een goed sjabloon moetovereenkomen met uw huisstijl en een consistente uitstraling hebben voor alle content Schaalbaarheid : Sjablonen moeten kunnen worden aangepast aan verschillende schermgroottes en oriëntaties

: Sjablonen moeten kunnen worden aangepast aan verschillende schermgroottes en oriëntaties Gebruikersvriendelijke interface : Het moet voor niet-ontwerpers gemakkelijk zijn om content te creëren en bij te werken

: Het moet voor niet-ontwerpers gemakkelijk zijn om content te creëren en bij te werken Compatibiliteit:Zorg ervoor dat het sjabloon werkt met de door u gekozen digital signage software of platform

10 digitale sjablonen voor prikborden voor gebruik in 2024

Het creëren van digital signage content vanaf nul kan een echte hoofdbreker zijn. Gelukkig helpen wij je met een selectie van de beste sjablonen voor digitale prikborden in PowerPoint en ClickUp alles is ingesteld om uw creatieve reis een turbo te geven. ✈️

Zet je schrap, want we staan op het punt om in hun handige functies te duiken!

1. ClickUp Bord Sjabloon

Het ClickUp Board Sjabloon houdt je team op de hoogte van de voortgang van Taken met een gebruiksvriendelijk Kanban-bord

Maak moeiteloos gepersonaliseerde digitale prikborden met de ClickUp Bord Sjabloon . Met dit gebruiksvriendelijke hulpmiddel kunt u Taken weergeven op een Kanban-bord project maken en werkstroombeheer een koud kunstje. 🍃

Stel je voor dat je de efficiëntie van Taakbeheer wilt verbeteren. Met het digitale prikbord krijgt je team een duidelijke weergave van de status van taken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen taken die in voortgang zijn, die voltooid zijn en taken die nog in behandeling zijn.

Het sjabloon heeft kolommen die verschillende fasen van een project voorstellen. Elke kaart op het bord vertegenwoordigt een taak en je kunt de status ervan eenvoudig bijwerken met slepen en neerzetten. Voor nog meer gemak kun je de leden van je team de status van hun taken laten aanpassen naarmate ze vorderen.

Een manier nodig om te communiceren werk prioriteiten aan uw team? Dankzij de visuele weergave op het digitale prikbord kunnen Teams snel vaststellen welke Taken onmiddellijke aandacht vereisen en welke ze later kunnen aanpakken. Dit wordt mogelijk gemaakt door vijf niveaus van urgentie, bereik van Low tot Urgent. 🚩

Taken kaarten kunnen zelfs een omslag hebben. Ze zijn een fantastische manier om je bord op te breken, kopteksten te introduceren of een persoonlijk tintje aan je kaarten te geven.

2. ClickUp memo sjabloon

Schrijf snel en effectief memo's met het ClickUp Memo Sjabloon

Bent u op zoek naar een sjabloon voor alle doeleinden om structuur aan te brengen in uw digitale prikborden en gemakkelijk team communicatiedoelen ? Kijk niet verder dan de ClickUp memo sjabloon ! 👀

Dit veelzijdige document sjabloon is je one-stop oplossing voor het weergeven van verschillende soorten informatie, of het nu gaat om verzoeken, status updates, aankondigingen, instructies of feedback. Het is het raamwerk dat je nodig hebt om berichten kristalhelder uit te zenden, zodat alle relevante details duidelijk zijn.

Dek al je bases met secties zoals:

Inleiding : Zet de toon voor je bericht

: Zet de toon voor je bericht Inhoud : Zet de belangrijkste content uiteen

: Zet de belangrijkste content uiteen Conclusie: Vat samen en bevat actiepunten

Het sjabloon biedt standaard velden zoals Onderwerp en Categorie, waarmee je het memotype kunt specificeren. Je vindt standaard categorieën zoals Actieverzoek, Dringend, Aankondiging of Aandacht vereist, en als die niet helemaal passen, kun je je eigen categorieën maken.

Om hier teken aan toe te voegen ClickUp document geef uw bedrijfsnaam, adres en websitelink weer in de koptekst. Maak het sjabloon visueel aantrekkelijker door afbeeldingen, grafieken, tabellen en tabellen toe te voegen om uw boodschap effectiever over te brengen!

Profiteer van de ClickUp AI-schrijftool om memo's met de gewenste toon te maken of de grammatica en leesbaarheid van je huidige concepten te verbeteren.

3. ClickUp Project Board Sjabloon

Zorg ervoor dat uw team altijd op de hoogte is van alle projectwijzigingen gedurende het jaar met het ClickUp Project Board Template

Op zoek naar een eenvoudige manier om het hele jaar door op de hoogte te blijven van je projecten en je team op de hoogte te houden? De ClickUp Project Board Sjabloon kan het proces zo eenvoudig als taart maken! 🍰

Hiermee kunt u taken voor meerdere projecten op één centrale plaats vastleggen, waardoor de organisatie van een project wordt gestroomlijnd. Je kunt de prioriteiten van je taken gemakkelijk aanpassen met aangepaste statussen en als er onderweg iets verandert, kun je het gewoon met slepen en neerzetten herschikken.

Je team kan de standaard weergave Progress Board gebruiken als digitaal prikbord om alle projecten gegroepeerd op status te zien. Dit biedt een snel overzicht van projecten in fases zoals Onderzoek, Brainstormen, Lopend en Voltooid, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van de voortgang van elk project. 🖼️

Als u meer wilt weten over het werk van individuele afdelingen, dan is de Department Board weergave de juiste keuze. Hier kunt u een unieke afbeelding instellen voor de kaarten van elke afdeling, waardoor u aansprekende beelden toevoegt aan de mix. Als je op deze kaarten klikt, zie je details zoals het toegewezen budget, de duur en het inspanningsniveau, netjes weergegeven in aangepaste velden.

Om projecten te zien op basis van het kwartaal van het jaar waartoe ze behoren, kies je voor de Lijstweergave Projecten. Het is misschien niet zo visueel aantrekkelijk als een Kanban-bord, maar het geeft netjes alle taken weer met essentiële informatie zoals prioriteit, duur en afdeling.

4. ClickUp Werknemer Memo Sjabloon

Houd uw werknemers naadloos op de hoogte van alle bedrijfsupdates met het ClickUp Employee Memo Template

Als uw bedrijf afhankelijk is van regelmatige, persoonlijke communicatie met werknemers, dan wilt u niets missen van de ClickUp sjabloon voor werknemersmemo's . Het helpt u om gemakkelijk nieuwe strategieën te delen, veranderingen te introduceren of mededelingen te doen -en daar tijd mee besparen! 🕒

De tool is geschikt voor verschillende communicatiebehoeften, of je nu werkt met cross-functionele of teams op afstand . Je kunt het gebruiken om een individuele werknemer, een hele afdeling of het hele bedrijf aan te spreken.

Dit Taak sjabloon zit vol met aanpasbare velden en een handige checklist, zodat het kan dienen als een digitale planner . Pas het aan uw behoeften aan: gebruik aangepaste velden om de leden van het team te selecteren en kies de relevante afdeling uit een vervolgkeuzemenu.

Om alle benodigde informatie te verzamelen, moet u het volgende invullen nog te doen lijst velden:

Categorie :Bepaal of het een aankondiging, een dringende update of een verzoek om actie is

:Bepaal of het een aankondiging, een dringende update of een verzoek om actie is Inleiding : Stel de fase in voor uw memo

: Stel de fase in voor uw memo Taken en actieplan : Duik in de puntjes op de i van wat er nog te doen staat

: Duik in de puntjes op de i van wat er nog te doen staat Conclusie : Sluit het netjes af

: Sluit het netjes af Bijlage: Voeg indien nodig extra materialen of documenten toe

Als je meesterwerk klaar is, kun je het gebruiken als prikbord, zodat al je werknemers er gemakkelijk bij kunnen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

5. ClickUp sjabloon voor interne communicatie

Gebruik het ClickUp sjabloon voor interne communicatie om gebeurtenissen of wijzigingen aan uw werknemers aan te kondigen

In het tijdperk van alles wat digitaal is, is het vertrouwen op traditionele prikborden voor interne communicatie is alsof je een fax probeert te versturen in een wereld van instant messaging. Gelukkig zijn de ClickUp sjabloon voor interne communicatie komt te hulp en fungeert als uw prikbord voor alle belangrijke bedrijfsinformatie. 📌

Met dit sjabloon kunt u moeiteloos gebeurtenissen binnen het bedrijf en hun schema's delen met teams en afdelingen, zodat uw werknemers altijd op de hoogte zijn. De Lijstweergave toont alle gebeurtenissen gecategoriseerd per afdeling en vergezeld van aangepaste velden zoals Type, Status en Beschrijving.

Op de hoogte blijven is een fluitje van een cent met twee handige bordweergaven:

Event Type Board:Organiseert gebeurtenissen per gebeurteniscategorie zoals Interviews, Webinars & Training, Enquêtes of Wekelijkse Nieuwsbrieven Statusbord:Groepeert gebeurtenissen op aangepaste status zoals Nog te doen, In uitvoering of Gepland

Op beide borden kunt u een korte beschrijving van de gebeurtenis opnemen voor de context en aangepaste velden gebruiken om het beoogde publiek aan te duiden, of het nu gaat om een specifieke afdeling, cursisten of alle werknemers. Als de status van de gebeurtenis verandert, kun je de kaart naar de volgende fase slepen.

Om ervoor te zorgen dat er geen deadlines worden gemist, kunnen je medewerkers de weergave Communicatiekalender openen om alle aankomende gebeurtenissen te zien. Bovendien kun je taken opnieuw plannen of een plek vinden voor ongeplande taken door ze te verplaatsen naar een betere datum. 📅

6. PowerPoint Interactief Prikbord Sjabloon by SlidesGo

PowerPoint Interactief Bulletin Board Sjabloon door SlidesGo biedt aanpasbare dia's met boeiende afbeeldingen om het delen van informatie boeiender te maken

Heb je genoeg van saaie, tekst-rijke PowerPoint-presentaties die je leerlingen laten geeuwen? De veelzijdige PowerPoint Interactive Bulletin Board Template van SlidesGo brengt energie in je lessen en maakt van leren en informatie delen een boeiend avontuur. 🚵‍♂️

Het sjabloon helpt je om je presentatie te vullen met dynamische visuals zoals afbeeldingen, vormen en aantekeningen die ontworpen zijn om je leerlingen te boeien. De achtergrond lijkt op een klassiek kurkbord met texturen, punaises, post-it's, papier en afbeeldingen. De handgetekende titel voegt een vleugje creativiteit toe, waardoor het voelt als een echte klassikale les, zelfs op afstand.

Het sjabloon is volledig bewerkbaar en eenvoudig aan te passen. Hij wordt geleverd met 33 unieke dia's, maar je kunt er zoveel opnemen als je nodig hebt. Maak het je eigen met:

Eenvoudig te bewerken afbeeldingen, kaarten en mockups

Meer dan 500 pictogrammen en de extensie Flaticon voor gepersonaliseerde dia's

Afbeeldingen, vormen, lettertypen en unieke kleurenschema's

7. PowerPoint Prikbord Presentatie door SlidesMania

De PowerPoint Bulletin Board Presentation van SlidesMania biedt voltooide aanpassingen, gebruiksvriendelijke eenvoud en een geweldige manier om de klassieke esthetiek van een kurkbord te behouden

De PowerPoint Bulletin Board Presentation van SlidesMania combineert de ouderwetse charme van een kurkbord met alle voordelen van het digitaal maken van aankondigingen.

Dit sjabloon voor prikborden is heel eenvoudig: het heeft functies als papieren vellen, plakbriefjes en punaises. Gebruik ze om aankondigingen te doen, nieuws en ideeën te delen met je team, werknemers in te werken of voor elk ander doel dat u nodig hebt.

Je kunt het je eigen maken door de kleuren van het papier te veranderen, te experimenteren met lettertypes, dia's toe te voegen of te verwijderen en door afbeeldingsbestanden en grafieken in te voegen om je publiek te boeien.

Voor extra gemak is er een dia met vastgemaakte spelden in verschillende kleuren die je gemakkelijk kunt kopiëren en plakken, zodat je niet vastzit aan alleen rode spelden. Bovendien is er een reeks pictogrammen om je te helpen je punten te illustreren en een consistente stijl te behouden tijdens je presentatie. Of je ze nu gebruikt zoals ze zijn of je eigen pictogrammen gebruikt, de keuze is aan jou.

8. PowerPoint Bulletin Board Sjabloon door FPPT.com

Pas het PowerPoint Bulletin Board sjabloon van FPPT.com aan om uw ideale digitale prikbord voor elk doel te maken

Als u op zoek bent naar een moeiteloze manier om uw team op de hoogte te houden of een eenvoudige maar boeiende klassikale presentatie wilt maken, dan is de PowerPoint Bulletin Board Template van FPPT.com hier om u te helpen. Het presenteert u met lege kurkbord-geïnspireerde dia's die wachten op uw creatieve touch. 👆

Stel je deze sjabloon voor als je eigen canvas, waar de bruine achtergrond levendig wordt als je iets toevoegt:

Levendige afbeeldingsbestanden en dynamische vormen Kleurrijke aantekeningen en boeiende afbeeldingen Een speels en gemakkelijk leesbaar lettertype om uw publiek betrokken te houden Een array aan pictogrammen voor die extra visuele punch

Is de bruine kurkplaat niet helemaal jouw stijl? Geen probleem! Kop naar het deelvenster Thumbnails, klik met de rechtermuisknop op de optie Achtergrond wijzigen en voila! Je hebt het sjabloon een voltooide make-over gegeven die helemaal bij jouw smaak past.

Omdat de dia's volledig aanpasbaar zijn, kunnen ze dienen als digitaal prikbord voor vrijwel alles, van bedrijfsaankondigingen en projectupdates tot promoties voor evenementen en samenwerking tussen teams.

9. PowerPoint Interactief Prikbord door SlidesCarnival

PowerPoint Interactief Bulletin Bord door SlidesCarnival biedt een creatieve speeltuin voor het maken van een boeiende terug naar school bulletin board

Boei leerlingen van alle leeftijden met het creatief gemaaktePowerPoint Interactive Bulletin Board van SlidesCarnival! Dit dynamische en levendige sjabloon is op maat gemaakt voor leerkrachten die van leren een boeiende en onvergetelijke ervaring willen maken.

Dit digitale Terug naar school prikbord is een geweldige manier om je klas te starten door je leerlingen hartelijk welkom te heten en ze een voorproefje te geven van de spannende lessen die komen gaan.

En als je je leerlingen voor het eerst ontmoet, kun je de dia's gebruiken om een gedeelte "Over mij" te maken, zodat ze je beter leren kennen. Voeg een vriendelijke foto van jezelf toe, plaats een leuk kader en laat vanaf de eerste dag een positieve eerste indruk achter bij je leerlingen! 🌸

Met dit gebruiksvriendelijke sjabloon krijg je:

Meer dan 25 kant-en-klare dia's die je naar wens kunt aanpassen

Een collage layout in vastmaakstijl met een mix van oranje, paarse en bruine tinten

Talrijke grafieken, kaders, lijnen en vormen die eindeloze creatieve mogelijkheden bieden

Handige animatie- en overgangsfuncties voor elke dia om de betrokkenheid te behouden

10. PowerPoint Digitaal Prikbord door SlidesAcademy

Gebruik een PowerPoint Digital Bulletin Board van SlidesAcademy voor boeiende communicatie met je collega's of studenten

Wil je de communicatie verbeteren en effectiever verbinding maken met je collega's of studenten? Het PowerPoint Digital Bulletin Board van SlidesAcademy is jouw oplossing voor een naadloze informatie-uitwisseling. 📢

Dit gebruiksvriendelijke sjabloon voor een digitaal prikbord zit boordevol elementen die uw berichten tot leven brengen, waaronder:

Veelkleurige spelden die u gemakkelijk kunt kopiëren en plakken Levendig gekleurde plakbriefjes Opvallende lettertypes om je content te laten opvallen

Maar dat is nog niet alles: er hangen snapshot-illustraties, afbeeldingen en pictogrammen op de kurkplaat, zodat je een origineel en pakkend ontwerp kunt maken. Met 13 dia's tot je beschikking is het toevoegen van nieuwe of bewerking en verwijderen van dia's die niet helemaal bij je passen een fluitje van een cent.

Als je meer op de academische kant gericht bent, is hier een tip: vul die aantekeningen met content en voeg er een paar afbeeldingsbestanden aan toe om je leerlingen bezig te houden. En om je lessen kristalhelder te maken, aarzel dan niet om er wat grafieken en grafieken bij te doen.

Stroomlijn communicatie met de beste sjablonen voor digitale prikborden

U hoeft niets te missen als u deze gratis digitale sjablonen voor prikborden aan het werk zet. Of het nu gaat om het verspreiden van aankondigingen, het op de hoogte houden van je bedrijf of het faciliteren van interne teamcommunicatie, ze hebben het allemaal. Bovendien zijn ze eenvoudig online te gebruiken, waardoor ze een droom zijn die uitkomt voor externe of hybride teams!

Maar wacht, er valt nog meer te ontdekken! Neem een kijkje bij de ClickUp sjabloonbibliotheek -een schatkist gevuld met 1000+ sjablonen, verspreid over memo knutselen , team samenwerking en communicatie abonnement . Met deze sjablonen in je gereedschapskist is succes gegarandeerd! 🎉