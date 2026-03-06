15 beste ClickUp-integraties om nu te proberen

Een gemiddelde werknemer besteedt dagelijks ongeveer 2,5 uur aan het zoeken naar informatie. Om dat in perspectief te plaatsen: elke werknemer besteedt meer dan één volledige werkweek per maand aan het zoeken naar informatie, en fungeert in feite als een menselijke zoekmachine.

Deze gids leidt je door 15 ClickUp-integraties die dit probleem oplossen. Deze meer dan 1000 integraties zorgen voor rechtstreekse verbindingen tussen je essentiële tools en je ClickUp-werkruimte. Zo heb je alle informatie die je nodig hebt om te ontsnappen aan 'werk over werk' onder één dak.

En wat meer is? In veel gevallen heb je deze integraties niet eens nodig, omdat ClickUp het werk al zelf doet! Laten we dus eens kijken naar de beste ClickUp-integraties en ontdekken waarom ClickUp op zichzelf al uitblinkt als jouw Converged AI-werkruimte.

Wat zijn ClickUp-integraties?

ClickUp-integraties zijn digitale verbindingen die je externe werkapps (zoals GitHub, Google Drive, Figma en meer) aan je ClickUp-werkruimte koppelen, waardoor gegevens automatisch tussen beide kunnen worden uitgewisseld. Ze houden in feite je tech-stack bij elkaar, waardoor je niet langer handmatig informatie hoeft te kopiëren en plakken of tussen tabbladen hoeft te schakelen om een enkele statusupdate te vinden.

Deze verbindingen vallen over het algemeen in twee categorieën:

Native integraties : Bouw en onderhoud betrouwbare, directe koppelingen tussen ClickUp en populaire tools zoals Slack, GitHub of Google Agenda

Connectors van derden: Gebruik platforms zoals Zapier of Make als universele vertaler, waarmee je je bereik uitbreidt naar duizenden andere apps via aangepaste triggers en acties

ClickUp-integraties variëren van een eenvoudige insluiting van een Google Document in een taak of instelling tot een complexe tweerichtingssynchronisatie die CRM-records en ClickUp-aangepaste velden op elkaar afstemt met behulp van veldtoewijzing. U kunt API-tokens en webhooks gebruiken om werkstroomautomatisering te realiseren, waardoor ClickUp uw enige bron van waarheid wordt. Het maakt ook eindelijk een einde aan 'Work Sprawl' — de versnippering van werkzaamheden over meerdere, losstaande tools, platforms en systemen die niet met elkaar communiceren.

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken 4 keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms.

Kenniswerkers zoals jij schakelen 1.200 keer per dag tussen apps. Duizend tweehonderd. Laat dat even tot je doordringen.

Door een verbinding te maken tussen je dagelijkse tools en ClickUp, kun je deze tijd (bijna 4 uur per week) terugwinnen en tegelijkertijd je productiviteit verhogen.

Dit zijn de ClickUp-integraties die we je aanraden om eens uit te proberen:

1. Slack

Slack is een populaire tool voor realtime berichtenuitwisseling voor teams die op verschillende locaties werken. Het probleem? Dat is alles wat het doet.

Wanneer je projecten in ClickUp staan, terwijl je gesprekken in Slack plaatsvinden, brengt die kloof kosten met zich mee. Het betekent dat elke keer dat er een geweldig idee of een belangrijke beslissing in een kanaal wordt gedeeld, het risico bestaat dat dit ondergesneeuwd raakt en vergeten wordt.

Je teamleden moeten handmatig door discussiethreads spitten om dat ene bericht te vinden wanneer ze het nodig hebben, dagen of soms zelfs weken later. Dit alles alleen maar om een vluchtig gesprek om te zetten in een traceerbare update voor een Taak kan te veel werk zijn!

De ClickUp-Slack-integratie overbrugt deze kloof door asynchrone werkstroomen van projectmanagement te koppelen aan synchrone chat. Hiermee kun je werk direct vastleggen en je projectmanagement synchroon houden met de realtime communicatie van je team. Nu kunnen je snelle chats direct je gestructureerde werkstroomen voeden zonder dat je ook maar iets mist.

Belangrijkste functies van de Slack + ClickUp-integratie

Maak taken aan op basis van berichten: Zet elk Slack-bericht met één klik om in een Zet elk Slack-bericht met één klik om in een ClickUp-taak , waarbij de oorspronkelijke context automatisch wordt bijgevoegd

Taaklinks uitvouwen: Plak een taak-URL in een kanaal en deze wordt automatisch uitgevouwen om een Plak een taak-URL in een kanaal en deze wordt automatisch uitgevouwen om een taakvoorbeeld te tonen met de status, de toegewezen persoon en de deadline

Kanaalmeldingen: stuur automatische notificaties voor opmerkingen en wijzigingen in de status naar een aangewezen kanaal om iedereen op de hoogte te houden

Slash-commando's: Gebruik het commando /clickup om snel acties uit te voeren, zoals een taak aanmaken, de status van een taak wijzigen of een opmerking toevoegen, zonder Slack te verlaten

💡 Pro-tip: Hoewel de integratie helpt, zorgt het gescheiden houden van chat en werk in aparte apps nog steeds voor informatiesilo's en een versnipperde context. Als je afleidingen volledig wilt elimineren, brengt ClickUp Chat je gesprekken rechtstreeks naar de plek waar je werkt. Maak speciale kanalen die verbinding maken met je ClickUp-ruimtes, mappen en lijsten

Koppel elk bericht aan gerelateerde ClickUp-taken en -documenten

Zet berichten met één klik om in uitvoerbare Taaken Je kunt ook AI gebruiken om lange threads samen te vatten tot actiepunten en opmerkingen op te volgen zonder je projectweergave te verlaten. En om de overstap van Slack gemakkelijker te maken, kun je zelfs je Slack-kanalen en -geschiedenis met één klik importeren in ClickUp Chat. 🎥 Lees hier meer informatie:

2. Google Agenda

Als je taken in ClickUp staan en je vergaderingen in een aparte kalender, moet je steeds tussen tabbladen schakelen om je dag te plannen. En als je de kleinste details over het hoofd ziet, zit je al snel overboekt. Je projectdeadlines botsen met opeenvolgende vergaderingen, waardoor er geen ruimte overblijft voor voortgang met je geplande taken.

Bekijk de gebeurtenissen van vandaag en morgen vanuit de AI-opdrachtbalk met behulp van de ClickUp-Google Agenda-integratie

De ClickUp-Google Agenda-integratie lost dit op door je taken en afspraken in één weergave te synchroniseren. Door deze twee tools met elkaar te verbinden, zorg je ervoor dat elke deadline samen met je vergaderingen wordt weergegeven, waardoor je een realistisch beeld krijgt van je dagelijkse capaciteit.

Belangrijkste functies van de Google Agenda + ClickUp-integratie

Tweerichtingssynchronisatie: maak een ClickUp-taak aan en zie deze in je Google Agenda; verplaats een agenda-gebeurtenis en de deadline van de taak wordt bijgewerkt in ClickUp

Tijdblokken: Sleep taken vanuit de zijbalk van ClickUp rechtstreeks naar je kalender om tijd te reserveren voor je belangrijkste werk

Zichtbaarheid van vergaderingen: Bekijk je Google Agenda-gebeurtenissen in Bekijk je Google Agenda-gebeurtenissen in de native ClickUp-agendaweergave om een voltooid beeld te krijgen van je beschikbaarheid bij het plannen van taken

Persoonlijke en werkruimte-verbindingen: koppel privékalender's aan je persoonlijke Planner of koppel gedeelde teamkalender's aan specifieke : koppel privékalender's aan je persoonlijke Planner of koppel gedeelde teamkalender's aan specifieke ClickUp-mappen en -lijsten

📌 Het voordeel van ClickUp: Terwijl een standaard synchronisatie je op de hoogte houdt, gaat ClickUp Kalender een stap verder door AI te gebruiken om je dag te plannen. In plaats van handmatig blokken te verplaatsen wanneer een vergadering uitloopt, kan ClickUp automatisch focus-tijd reserveren en taken opnieuw inplannen op basis van je prioriteiten. Het verandert je kalender van een statisch raster in een adaptieve assistent die ervoor zorgt dat je altijd genoeg tijd hebt om je deadlines te halen.

3. Zoom

De meesten van ons gebruiken Zoom als synoniem voor videovergaderingen. En het is geweldig om ze in te plannen, bij te wonen en op te nemen. Maar wat gebeurt er nadat de vergadering is afgelopen?

De opname staat in de Zoom-cloud, je vergaderaantekeningen staan in een aparte app of document, en de actiepunten zijn verspreid over e-mails of berichten. Dit maakt het moeilijk voor iedereen die de vergadering heeft gemist om bij te blijven.

Open een persoonlijke vergaderruimte, neem deel aan geplande vergaderingen en ontvang vergadernotities in je ClickUp-inbox met de ClickUp-Zoom-integratie

De ClickUp-Zoom-integratie vult deze leemte door de context van je vergadering rechtstreeks in je projectwerkstroom op te nemen. Je kunt Zoom-gesprekken starten of plannen vanuit een ClickUp-taak. En na afloop ontvang je de opname van de vergadering in ClickUp.

Het resultaat? Discussies en beslissingen blijven gecentraliseerd op de plek waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt.

Belangrijkste functies van de Zoom + ClickUp-integratie

Start vergaderingen vanuit ClickUp-taken: Start een Zoom-gesprek met één klik, en de vergaderlink wordt automatisch toegevoegd aan de betreffende taak, zodat je er gemakkelijk toegang toe hebt

Plan toekomstige vergaderingen: Maak rechtstreeks vanuit een Taak een nieuwe Zoom-vergadering aan voor een specifieke datum en tijd, zodat je projecttijdlijn en vergaderingen synchroniseren

Links naar opnames: Voeg de URL van de cloudopname na het gesprek toe als bijlage bij de taak, zodat iedereen die de discussie wil terugkijken, deze gemakkelijk kan terugvinden

🛑 Maar dat is nog niet alles! Als je verder wilt gaan dan alleen het 'koppelen' van je vergaderingen en de afhandeling daadwerkelijk wilt automatiseren, zijn ClickUp SyncUps en de AI Notetaker de ultieme upgrades. In plaats van handmatige follow-ups neemt de AI Notetaker deel aan je SyncUps (en zelfs je Zoom-, Google Meet- of Teams-vergaderingen) om in realtime doorzoekbare transcripties, slimme samenvattingen en belangrijke conclusies vast te leggen.

Leg nauwkeurige transcripties vast met sprekerslabels, samenvattingen, opnames en actiepunten die overzichtelijk in één document worden weergegeven, met behulp van ClickUp AI Notetaker

En het beste? ClickUp AI identificeert actiepunten tijdens het gesprek en kan deze automatisch omzetten in toegewezen taken zodra de vergadering is afgelopen. Met deze krachtige combinatie profiteer je van alle voordelen van een video-gesprek zonder het gedoe van handmatig notities maken of taken aanmaken.

4. Microsoft Teams

Voor organisaties die werken met Microsoft 365 is Microsoft Teams de toegangspoort tot hun werkdag. Maar de voortdurende noodzaak om terug te gaan naar een aparte tool voor projectmanagement om taken bij te werken of de voortgang te controleren, houdt je team gevangen in een vicieuze cirkel van contextwisselingen. Het haalt je team uit hun werkstroom en maakt het moeilijker om gesprekken en werk op elkaar af te stemmen.

Breng relevante details samen in taken voor een volledige context met behulp van de ClickUp-Microsoft Teams-integratie

Door ClickUp te integreren met Microsoft Teams wordt deze barrière weggenomen, omdat je werkruimte direct in je communicatiehub wordt ingebed. In plaats van Teams te verlaten om je werk te beheren, kun je je borden, lijsten en documenten vanuit ClickUp rechtstreeks in je kanalen halen.

Belangrijkste functies van de Microsoft Teams + ClickUp-integratie

Tabblad insluiten: Maak elke ClickUp-weergave of elk ClickUp-dashboard vast als een apart tabblad binnen een Teams-kanaal voor directe, contextuele toegang tot je werk

Notificaties in kanalen: Stel Stel ClickUp-automatiseringen in om notificaties voor wijzigingen in de status of nieuwe reacties rechtstreeks naar een Teams-kanaal te sturen

Unfurl-links: Plak een taak-URL in een willekeurige chat om automatisch een adaptieve kaart weer te geven met uitgebreide voorbeelden, inclusief de status, de toegewezen persoon en de prioriteit

Persoonlijke app: Voeg ClickUp toe aan je Teams-zijbalk om toegang te krijgen tot je Voeg ClickUp toe aan je Teams-zijbalk om toegang te krijgen tot je ClickUp-startpagina , notificaties en 'Mijn werk' zonder ooit naar een browsertabblad te hoeven schakelen

5. HubSpot

Elke salesprofessional kan dit beamen: een gesloten deal is slechts het begin van een complex traject naar succes bij de klant. De echte uitdaging begint tijdens de overdracht – wanneer een ‘Gesloten Won’-deal moet worden omgezet in een project of onboarding-werkstroom.

Zonder een verbinding tussen je HubSpot CRM en je projectmanagementtool raken cruciale clientgegevens begraven in HubSpot-threads, wat leidt tot vertraagde projectstarts en een onsamenhangende klantervaring.

Gebruik HubSpot om een taak in ClickUp aan te maken met behulp van de ClickUp-HubSpot-integratie

Je kunt de overdracht van sales naar service automatiseren met de ClickUp-HubSpot-integratie. Door je CRM-gegevens rechtstreeks te koppelen aan je projectuitvoering, zorg je ervoor dat wanneer een deal wordt gesloten, het juiste team op de hoogte wordt gesteld en het werk begint met volledige context.

Belangrijkste functies van de HubSpot + ClickUp-integratie

Maak taken aan op basis van deals: Trigger automatisch een nieuwe ClickUp-taak of pas een project-sjabloon toe wanneer een deal een bepaalde fase in je pijplijn bereikt

Synchroniseer contacten en bedrijven: koppel HubSpot-records aan ClickUp-taken, zodat je projectteam direct toegang heeft tot klantinformatie

Automatiseringstriggers: Gebruik bidirectionele automatiseringstriggers om HubSpot-tickets bij te werken wanneer een ClickUp-taak is voltooid, of omgekeerd

Integreer ClickUp in HubSpot: Geef je verkoopteam de mogelijkheid om de status van projecttaken rechtstreeks in de HubSpot-interface te bekijken

Terwijl de meeste integraties alleen basisgegevens verplaatsen, kun je met ClickUp specifieke HubSpot-eigenschappen – zoals dealwaarde, valuta of sluitingsdatum – in kaart brengen bij ClickUp-aangepaste velden. Dit betekent dat je fulfilmentteam een volledig ingevulde projectbriefing krijgt waarin alle technische vereisten en klantvoorkeuren al zijn ingevuld.

6. Salesforce

Voor ondernemingsteams is Salesforce vaak de bron van waarheid voor klantgegevens. Maar de uitvoering van projecten vindt vaak plaats in een volledig apart systeem. Dit zorgt voor een aanzienlijke informatiekloof, waardoor projectteams geen context hebben en verkopers in het ongewisse blijven over de voortgang na de verkoop. Het resultaat is een onsamenhangende klantervaring en eindeloze interne follow-ups.

Bekijk content-voorbeelden zonder bang te zijn dat je informatie mist met de Salesforce-ClickUp-integratie

Uw team kan de kloof tussen uw verkoop- en leveringsteams overbruggen met de Salesforce-ClickUp-integratie. Deze zorgt ervoor dat de gegevens die tijdens de verkoopcyclus worden vastgelegd, rechtstreeks naar uw productiewerkruimte worden gestuurd. Dit geeft leveringsteams de context die ze nodig hebben om meteen aan de slag te gaan.

Belangrijkste functies van de Salesforce + ClickUp-integratie

Automatisering van opportunity naar taak: Maak automatisch een nieuw ClickUp-project of een nieuwe ClickUp-taak aan wanneer een Salesforce-opportunity wordt gemarkeerd als 'Gesloten Won'

Bidirectionele veldsynchronisatie: Houd gegevens consistent op alle platforms door Salesforce-velden in kaart te brengen bij ClickUp-aangepaste velden, zodat updates in beide tools overal worden doorgevoerd

Accountkoppeling: Koppel Salesforce-accountrecords rechtstreeks aan Koppel Salesforce-accountrecords rechtstreeks aan ClickUp-lijsten of -mappen voor snelle en eenvoudige navigatie

Zichtbaarheid voor sales: Integreer Integreer ClickUp weergaven rechtstreeks in Salesforce, zodat verkopers de status van projecten en mijlpalen kunnen bijhouden zonder hun CRM te verlaten

💡 Pro-tip: De Salesforce ClickUp-verbinding maakt een verbinding tussen twee systemen mogelijk, waardoor de informatiekloof wordt verkleind. ClickUp CRM maakt echter volledig een einde aan deze kloof. Door je verkooppijplijn en projectuitvoering samen te brengen op één platform, heb je geen complexe Apex-triggers of middleware van derden meer nodig. Identificeer prospects, sluit deals en ontdek inzichten met datagestuurde beslissingen met ClickUp CRM Met de ingebouwde CRM-functies van ClickUp kun je de grootte van deals berekenen in de tabelweergave, klantcontacten beheren via geïntegreerde e-mail en AI gebruiken om de accountgeschiedenis samen te vatten. Het is een snellere, flexibelere manier om de volledige klantcyclus te beheren, van lead tot langetermijnpartner, allemaal op één plek.

7. Google Drive

Heb je wel eens het gevoel dat je Google Drive-bestanden vaak 'dakloos' worden? Van verlaten prototypemodellen tot meerdere versies van rapporten over het verkoopvolume in het tweede kwartaal: alles belandt uiteindelijk op één hoop.

Wanneer bestanden niet direct gekoppeld zijn aan de taken die ze ondersteunen, wordt het frustrerend moeilijk om een specifieke projectspecificatie of spreadsheet te vinden.

🌟 Ter illustratie: uit een recent onderzoek van ClickUp blijkt dat 1 op de 5 professionals dagelijks meer dan 3 uur kwijt is aan het zoeken naar bestanden, berichten of aanvullende informatie over hun taken.

Afgezien van de verspilde tijd vergroot deze versnippering het risico dat iemand met een verouderde versie werkt, wat leidt tot kostbare fouten en afwijkende deliverables.

Beheer en bekijk bestanden in één ruimte met de Google Drive-ClickUp-integratie

Met de Google Drive-ClickUp-integratie kunt u uw bestanden en taken bij elkaar houden. In plaats van alleen maar links te plakken, kunt u Google Documenten, Spreadsheets en Slides rechtstreeks binnen uw ClickUp-taken bijvoegen, bekijken en zelfs maken. Zo zorgt u ervoor dat al uw werk en de bijbehorende documentatie op één plek staan.

Belangrijkste functies van de Google Drive + ClickUp-integratie

Bijlagen toevoegen: Koppel Drive-bestanden rechtstreeks aan taken om uitgebreide voorbeelden weer te geven die de toegewezen persoon direct context bieden

Maak nieuwe documenten: Genereer een nieuw Google-document, Sheet of Slide vanuit een ClickUp-taak; het bestand wordt automatisch opgeslagen op je Drive en gekoppeld aan de taak

Zoeken en koppelen: Blader door je persoonlijke en gedeelde Drive-mappen zonder tussen tabbladen te schakelen, zodat je relevante bestanden gemakkelijk kunt vinden en als bijlage bijvoegen

Versiebeheer: Zorg ervoor dat je team altijd de nieuwste versie van het bestand bekijkt, zodat er geen verwarring ontstaat door handmatig opnieuw uploaden

💡 Pro-tip: Zelfs met een overzichtelijke bestandsstructuur kan het vinden van die ene specifieke presentatie aanvoelen als zoeken naar een speld in een hooiberg. In dit geval kan ClickUp Brain MAX je volledig bevrijden van handmatig zoeken. Het maakt gebruik van Enterprise Search om al je met ClickUp gekoppelde apps te doorzoeken – inclusief Google Drive, Slack en Gmail – om het exacte bestand of stukje informatie te vinden dat je nodig hebt met een eenvoudige prompt in natuurlijke taal. Het beste aan deze desktop AI Super App is dat deze de context van je werk begrijpt om de meest relevante gegevens te vinden. Met ClickUp Brain MAX krijg je een intelligente, geïntegreerde zoekfunctie voor ClickUp-ruimtes, cloudopslag, GitHub en het web – allemaal vanuit één AI-interface op je desktop

8. Dropbox

Voor creatieve teams is Dropbox vaak de centrale hub voor ontwerpmaterialen, video's en andere grote bestanden. Het probleem is dat feedback en goedkeuringen meestal plaatsvinden in een aparte tool voor projectmanagement.

Het dwingt ontwerpers om voortdurend opmerkingen te downloaden en nieuwe versies opnieuw te uploaden. Deze omslachtige werkstroom vertraagt de beoordelingscyclus en zorgt ervoor dat feedback gemakkelijk verloren gaat.

Typ /Dropbox in een taakcommentaar om met een paar klikken bestanden als bijlagen toe te voegen via de ClickUp-Dropbox-integratie

Met de ClickUp-Dropbox-integratie kun je je Dropbox-bestanden rechtstreeks koppelen aan ClickUp-taken. Zo blijven je bestanden en de gesprekken erover op één plek. Dit helpt de algehele productiviteit van je team te verbeteren en zorgt ervoor dat alle feedback wordt vastgelegd op de plek waar het werk plaatsvindt.

Belangrijkste functies van de Dropbox + ClickUp-integratie

Bestanden bijvoegen: Koppel Dropbox-bestanden of hele mappen rechtstreeks aan taken, zodat je team direct toegang heeft tot de benodigde bronnen

Voorbeeldweergave: Bekijk afbeeldingen, PDF's en gangbare creatieve bestandstypen in hoge kwaliteit als bestandsvoorbeelden zonder dat je ze naar je lokale schijf hoeft te downloaden

Bladeren door mappen: Navigeer vanuit de ClickUp-interface door je Dropbox-map om bestanden binnen enkele seconden te vinden en als bijlage toe te voegen

Slash-commando's: Gebruik /Dropbox in een opmerking bij een taak om snel een bestandslink op te halen zonder je werkstroom te onderbreken

9. GitHub

Uw projectmanagers en belanghebbenden kunnen niet zien wat er binnen GitHub gebeurt zonder afhankelijk te zijn van het engineeringteam. Ze zijn gedwongen te vertrouwen op handmatige statusupdates of lange vergaderingen om erachter te komen of een functie klaar is om getest te worden. Dit gebrek aan zichtbaarheid zorgt voor een kloof tussen de technische uitvoering en de bredere projecttijdlijn.

Stel je standaardnaamformat in vanuit GitHub in het App Center met de GitHub-ClickUp-integratie

In dit geval is het ideaal om je ontwikkelingswerkstroom transparant te maken met de GitHub-ClickUp-integratie. Door opslagplaatsen rechtstreeks aan je werkruimte te koppelen, maak je de voortgang van de engineering voor iedereen zichtbaar – zonder dat een GitHub-login nodig is. Of een ontwikkelaar nu een fix pusht of een verzoek opent, de updates stromen automatisch naar ClickUp, waardoor het hele team synchroniseert.

Belangrijkste functies van de GitHub + ClickUp-integratie

Koppel branches en pull-aanvragen: koppel een nieuwe GitHub-branch of pull-aanvraag aan een ClickUp-taak om de statusupdate automatisch te zien

Commit-referenties: Vermeld een Taak-ID in je commit-bericht (bijv. #abc123) om de code-wijziging automatisch te koppelen aan de bijbehorende ClickUp-taak

Automatiseer statuswijzigingen: Gebruik Gebruik ClickUp Webhooks om een taak te verplaatsen en zo triggers activeren, zoals het verplaatsen van een taak naar 'In Review' wanneer een PR wordt geopend of naar 'Gesloten' zodra de code wordt samengevoegd

Zichtbaarheid voor projectmanagers: Bekijk alle gerelateerde GitHub-activiteiten, inclusief bron- en target-vertakkingen, zonder de ClickUp-taakweergave te verlaten

👀 Wist je dat? De GitHub–ClickUp-integratie geeft iedereen zichtbaarheid op het gebied van ontwikkelingsactiviteiten. Maar met Codegen in ClickUp kun je een idee omzetten in code zonder ClickUp te verlaten. In plaats van alleen commits en pull-verzoeken te synchroniseren, kun je een taak toewijzen aan Codegen of @codegen vermelden, waarna het de taakcontext analyseert, code genereert of corrigeert en zelfs automatisch een pull-aanvraag aanmaakt. Dat betekent dat het werk binnen ClickUp kan worden voortgezet – en niet alleen daar wordt gerapporteerd. Automatiseer de overdracht van AI-suggesties naar echte pull-aanvragen in de werkstroom van je team met ClickUp Codegen

10. Zapier

Zapier is de universele connector voor de moderne tech stack en koppelt ClickUp aan meer dan 6.000 apps zonder ook maar één regel code. Hoewel ClickUp een uitgebreide bibliotheek met native integraties biedt, vult Zapier de hiaten op voor nichetools of zeer specifieke app-overschrijdende werkstroomen.

Het elimineert het handmatige werk door als een digitaal relais te fungeren en gegevens automatisch tussen je gespecialiseerde apps en je centrale werkruimte te verplaatsen.

Stel een trigger in om wijzigingen in aangepaste velden op een specifieke locatie in je werkruimte te monitoren met behulp van de Zapier-ClickUp-integratie

Door gebruik te maken van de Zapier-ClickUp-integratie kunt u ClickUp omtoveren tot een volledig geautomatiseerd commandocentrum. Het controleert op triggers in uw andere tools – zoals een nieuwe lead in een niche-CRM of het verzenden van een formulier – en voert onmiddellijk acties uit in ClickUp om uw projecten op gang te houden.

Belangrijkste functies van de Zapier + ClickUp-integratie

Triggers: Start een geautomatiseerde werkstroom (een Zap) zodra er een taak wordt aangemaakt, de status verandert of er een nieuwe opmerking wordt geplaatst in ClickUp

Acties: Maak taken aan, werk aangepaste velden bij, plaats opmerkingen of voeg bijlagen toe in ClickUp op basis van gebeurtenissen in je andere apps

Zaps met meerdere stappen: Koppel complexe reeksen aan elkaar, zoals het aannemen van een ticket voor klantenservice, het aanmaken van een ClickUp-taak en het tegelijkertijd informeren van een specifiek Slack-kanaal

Filters en paden: Gebruik Gebruik voorwaardelijke logica om ervoor te zorgen dat Zaps alleen worden geactiveerd wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, zoals het doorsturen van tickets met 'Hoge prioriteit' naar een speciale map

📌 Het voordeel van ClickUp: meer dan alleen Zapier, met native agents en automatiseringen

Hoewel Zapier uitstekend geschikt is voor het maken van verbindingen tussen externe apps, kun je complexe, meerstapswerkstroomen vaak volledig binnen ClickUp afhandelen met behulp van ClickUp-automatiseringen en Super Agents. Dit vermindert je afhankelijkheid van abonnementen bij derden en centraliseert je logica.

Met ClickUp-automatiseringen kun je de routinetaken stroomlijnen die plaatsvinden na een trigger. Wanneer de status van een taak bijvoorbeeld verandert in 'Juridische beoordeling', kan ClickUp de taak automatisch opnieuw toewijzen, een specifieke 'Dringend'-tag toevoegen en een e-mail versturen naar een partner.

Met de AI Automation Builder hoef je velden niet eens handmatig in kaart te brengen; je beschrijft de werkstroom gewoon in gewoon Engels, en ClickUp configureert de logica voor je.

Voor een nog geavanceerdere uitvoering fungeren Super Agents als AI-aangedreven teamgenoten die direct in je werkruimte aanwezig zijn. In tegenstelling tot een standaard 'if-this-then-that'-Zap beschikken deze agents over een oneindig geheugen en kennis om je specifieke projecten contextueel te behandelen.

Je kunt zelfs een agent @vermelden tijdens het chatten om gegevens te laten analyseren, projectbriefings op te stellen of wekelijkse rapporten samen te vatten. Ze verplaatsen niet alleen gegevens; ze houden rekening met de context van je werk om 24/7 taken op menselijk niveau uit te voeren.

Bouw Super Agents in ClickUp om taken van begin tot eind te automatiseren, zonder ook maar één regel code te schrijven

11. Miro

Miro biedt een oneindig canvas om complexe ideeën in kaart te brengen. De grootste hindernis voor creatieve teams is echter de kloof tussen het bedenken en het uitvoeren van ideeën. Briljante concepten die op digitale plakbriefjes zijn vastgelegd, blijven vaak in Miro staan, los van de gestructureerde projectplannen in ClickUp.

Het is onvermijdelijk dat je uiteindelijk je momentum verliest en actiematen vergeet.

Gebruik de ClickUp-Miro-integratie om een bestaande ClickUp-taak toe te voegen aan je Miro-bord

De ClickUp-Miro-integratie zorgt ervoor dat je visuele werk naadloos aansluit op je projectoplevering. Door je borden te verbinden met je werkruimte kun je de overstap maken van brainstormen op hoog niveau naar gedetailleerd taakbeheer, zonder dat de oorspronkelijke creatieve context verloren gaat.

Belangrijkste functies van de Miro + ClickUp-integratie

Borden insluiten: Gebruik een /miro -slashcommando om live, interactieve Miro-borden rechtstreeks toe te voegen aan ClickUp-taken of -documenten voor een naadloze weergave in de juiste context

Maak taken aan vanuit sticky notes: Zet elk object of elke sticky note op je Miro-bord met slechts een paar klikken om in een ClickUp-taak, zodat ideeën direct uitvoerbaar worden

Koppel borden aan projecten: Voeg relevante Miro-borden toe aan mappen of lijsten, zodat je team altijd het visuele referentiemateriaal bij de hand heeft dat nodig is om een project te voltooien

Bidirectionele zichtbaarheid: voeg bestaande ClickUp-taken toe aan een Miro-bord om realtime statussen en ID's te zien terwijl je werkstroomen in kaart brengt

😇 Er is ook nog een andere oplossing: kies voor nul-app-wisseling! Hoewel de Miro-integratie krachtig is, bieden ClickUp Whiteboards een nog naadlozere ervaring door het wisselen tussen apps volledig te elimineren. Omdat Whiteboards native zijn aan het platform, kun je elke vorm of aantekening met één klik omzetten in een Taak, en die taken blijven permanent gekoppeld aan het bord.

Zet plaknotities, vormen en tekst rechtstreeks vanuit je ClickUp-Whiteboard om in taken

Je kunt ook AI-beeldgeneratie gebruiken om tekstprompts direct op het canvas om te zetten in afbeeldingen en teamgenoten @vermelden of documenten koppelen zonder de interface te verlaten. Het is het enige virtuele whiteboard dat volledig is gekoppeld aan je chat, taken en projecttijdlijnen, waardoor het een slimmer alternatief is voor dynamische teams die in één adem willen brainstormen en bouwen.

12. Loom

Ben je het beu om een complex visueel proces uit te leggen of gedetailleerde feedback te geven via tekst? We snappen het. Je besteedt het grootste deel van je tijd aan het schrijven van instructies, die vervolgens verkeerd worden geïnterpreteerd. Het delen van een video-link in een chatkanaal kan een beter alternatief zijn, hoewel dit ook zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt.

De links raken gemakkelijk ondergesneeuwd, waardoor je team in een situatie van ‘linkrot’ terechtkomt: ze moeten zichzelf herhalen of verspillen tijd met het doorzoeken van de geschiedenis naar een specifieke handleiding.

De ClickUp- en Loom-integratie brengt asynchrone video rechtstreeks in je projectwerkstroom. Door opnames in te sluiten op de plek waar het werk gebeurt, zorg je ervoor dat elke schermopname en videoboodschap aan de relevante Taak of het relevante document blijft gekoppeld, wat direct duidelijkheid biedt voor de toegewezen persoon.

Belangrijkste functies van de Loom + ClickUp-integratie

Opnames insluiten: Plak een Loom-link in een taak of document, en deze wordt automatisch omgezet in een afspeelbare video, zodat teamleden deze kunnen bekijken zonder ClickUp te verlaten

Opnemen vanuit ClickUp: Start de Loom-recorder rechtstreeks vanuit een taakcommentaar om binnen enkele seconden je scherm en stem op te nemen

Toevoegen aan Docs: Sluit video-tutorials en SOP's rechtstreeks in Sluit video-tutorials en SOP's rechtstreeks in ClickUp Docs in om uitgebreide, visuele documentatie te maken die gemakkelijk te volgen is

Directe voorbeelden: Bekijk direct een thumbnail en video-details, zodat je al context hebt voordat je op afspelen drukt

🙂 Klaar om dat extra abonnement op te zeggen? Maak kennis met ClickUp Clips!

Waarom zou je betalen voor een aparte tool voor schermopnames als je dit allemaal gratis kunt doen binnen je werkruimte? ClickUp Clips is de native, door AI aangestuurde evolutie van de asynchrone video. Omdat het direct in ClickUp is ingebouwd, worden je clips automatisch geïndexeerd en zijn ze doorzoekbaar.

Wat maakt het nog beter? ClickUp Brain kan je Clips automatisch transcriberen, de belangrijkste punten samenvatten en zelfs vermelde actiepunten met één klik omzetten in toegewezen taken. Elke opname wordt opgeslagen in je gecentraliseerde Clips Hub, zodat je nooit meer op een digitale speurtocht hoeft te gaan naar een ontbrekende link. Het is sneller, slimmer en houdt je budget binnen de perken.

Gebruik ClickUp Brain om audio- en video-Clips van ClickUp om te zetten in bruikbare inzichten

🧠 Leuk weetje: 41% van de teams die zijn overgestapt op ClickUp gaf aan 3 of meer tools te hebben vervangen door ClickUp, terwijl 60% aangaf elke week 3+ uur te besparen!

13. Harvest

Voor bureaus en consultants is Harvest de betrouwbare standaard voor het beheren van factureerbare uren en facturering aan klanten. Het bijhouden van uren in een vacuüm – los van je projectmanagementtool – zorgt echter aan het einde van elke maand voor een enorme administratieve last. Zonder een directe koppeling word je gedwongen tot een vervelend handmatig afstemmingsproces, waarbij je invoeren aan taken moet koppelen om er zeker van te zijn dat je facturen kloppen.

Gebruik de ClickUp-Harvest-integratie om tijd bij te houden in een ClickUp-taak

In plaats van alles afzonderlijk bij te houden, kun je je timers rechtstreeks synchroniseren met je werkruimte via de ClickUp-Harvest-integratie. Dit zorgt ervoor dat elke geregistreerde minuut automatisch wordt toegewezen aan de juiste taak, waardoor je duidelijk zichtbaarheid krijgt op projectkosten en teamcapaciteit.

Belangrijkste functies van de Harvest + ClickUp-integratie

Tijd bijhouden voor taken: start een Harvest-timer rechtstreeks vanuit een ClickUp-taak; de geregistreerde duur, de titel van de taak en het Taak-ID worden automatisch gesynchroniseerd met je Harvest-urenregistratie

Projecttoewijzing: Koppel specifieke Harvest-projecten aan Koppel specifieke Harvest-projecten aan ClickUp-ruimtes of -mappen om je financiële rapportage overzichtelijk te houden en in lijn te brengen met de hiërarchie van je werkruimte

Facturering : Genereer gedetailleerde Harvest-facturen met behulp van gedetailleerde gegevens op taakniveau die rechtstreeks uit het dagelijkse werk van je team worden gehaald

Handmatige invoer: voeg tijd achteraf toe of pas deze aan in het ClickUp-taak-modaal venster als je bent vergeten om op dat moment de timer te starten

📌 Het voordeel van ClickUp: alles-in-één tijdsregistratie en rapportage

Als je het beu bent om tussen apps te schakelen, kun je alles samenbrengen met ClickUp tijdsregistratie. Omdat deze functie in het platform is ingebouwd, beschik je over een algemene timer die je volgt op desktop, mobiel en zelfs in de ClickUp Chrome-extensie.

Registreer tijdregistraties zonder over te schakelen naar een externe tool, met behulp van ClickUp Project Tijdsregistratie

ClickUp doet meer dan alleen uren registreren; het biedt Urenregistratie en gedetailleerde tijdrapportages die je daadwerkelijke inspanningen vergelijken met je ClickUp-tijdsinschattingen. Je kunt tijd als factureerbaar markeren, beschrijvende aantekeningen aan invoeren toevoegen en roll-ups gebruiken om de totale tijd te zien die aan hele projecten of subtaaken is besteed. Het is een slimmere manier om de activiteiten van je bureau te beheren zonder extra abonnementskosten.

🟧 Leuk weetje: Tijdsregistratie is geen moderne uitvinding van bedrijven; de oudste vermelding van het bijhouden van werkuren dateert uit 1772 v.Chr. in de Codex Hammurabi, waar de eerste wetten met betrekking tot minimumlonen en duur van de taken in steen werden gegraveerd.

14. Figma

Komt dit scenario je bekend voor? Je ontwerpers delen links in Slack, ontwikkelaars zoeken informatie via threads en feedback komt verspreid terecht in verschillende kanalen en Figma-opmerkingen.

De kans is groot dat deze versnipperde werkstroom ervoor zorgt dat je ontwikkelaars werken met verouderde ontwerpbestanden, wat het resultaat is van duur en frustrerend herwerk.

Bekijk een gedetailleerd voorbeeld van een Figma-URL rechtstreeks in ClickUp met de ClickUp-Figma-integratie

Gebruik de ClickUp-Figma-integratie om je live ontwerpen rechtstreeks in je werkstroom te halen. Door je bestanden naast de implementatietaken te plaatsen, creëer je één enkele bron van waarheid die ervoor zorgt dat je creatieve en technische teams perfect op elkaar zijn afgestemd.

Belangrijkste functies van de Figma + ClickUp-integratie

Ontwerpen insluiten: Plak een Figma-URL in een ClickUp-taak of document om een interactief voorbeeld weer te geven; je kunt door het bestand pannen en zoomen zonder ClickUp ooit te verlaten

Afstemming van opmerkingen: Centraliseer je feedback door ontwerpiteraties te bespreken in ClickUp-opmerkingen, direct naast de subtaaken voor ontwikkeling

Versiebeheer: Ingesloten bestanden beschikken over functies voor versie-updates die automatisch worden synchroniseerd, zodat belanghebbenden en ontwikkelaars altijd de meest recente versie te zien krijgen

Figma-app-paneel: zodra je een bestand koppelt, verschijnt er een speciaal Figma-pictogram in je taakzijbalk, dat fungeert als een snelkoppelingshub voor alle ontwerpbestanden die bij dat werkstuk horen

15. ClickUp API

Native integraties en no-code tools zoals Zapier dekken de meeste behoeften, maar ondernemingsteams hebben vaak eigen interne systemen of zeer specifieke werkstroomen die een maatwerkoplossing vereisen. Wanneer er geen kant-en-klare connector bestaat, blijf je vaak zitten met datasilo's of handmatige workarounds die het momentum van je team onderbreken.

De ClickUp-API biedt je ontwikkelaars de bouwstenen om een aangepaste oplossing te creëren. Deze REST-API biedt programmatische toegang tot je volledige werkruimte – inclusief taken, lijsten, mappen en opmerkingen – en overbrugt de kloof tussen ClickUp en je interne tools voor een werkelijk naadloze werkstroom.

Belangrijkste functies van de ClickUp-API

Volledige CRUD-toegang: Maak, lees, werk bij en verwijder taken, lijsten, mappen en meer programmatisch om uw systemen perfect gesynchroniseerd te houden

Webhooks: Abonneer je op realtime gebeurtenissen, zoals het aanmaken van een Taak of een wijziging in de status, om gegevens automatisch naar je externe applicaties te sturen op het moment dat ze plaatsvinden

OAuth 2.0: Bouw veilige integraties op niveau van de onderneming die namens gebruikers verificeren, met strikte inachtneming van hun bestaande toestemmingen

Rate limieten en paginering: Beheer grootschalige gegevensverzoeken met goed gedocumenteerde limieten en op de cursor gebaseerde paginering voor stabiele prestaties

Hoe kies je de juiste ClickUp-integraties voor je team?

Met meer dan 1.000 ClickUp-integraties beschikbaar in de ClickUp App Marketplace, kan het verleidelijk zijn om in de valkuil van integratie-overload te trappen, maar een slimme strategie voor het consolideren van tools is de sleutel.

Begin met het in kaart brengen van de huidige werkstroom van je team. Zoek uit op welke punten je handmatig gegevens tussen applicaties verplaatst – dit zijn de belangrijkste kandidaten voor integratie.

Hier is een eenvoudige manier om prioriteiten te stellen:

Communicatie en agenda: Begin met de tools die je hele team dagelijks gebruikt, zoals Slack, Microsoft Teams en Google Agenda. Deze integraties leveren direct waarde op door het schakelen tussen verschillende omgevingen voor iedereen te verminderen Afdelingsspecifieke tools: Kijk vervolgens naar de pijnpunten op afdelingsniveau. Als de overdracht van leads naar de verkoopafdeling traag verloopt, integreer dan HubSpot of Salesforce. Als je creatieve team worstelt met assetmanagement, maak dan een verbinding met Figma en Dropbox Niche- en aangepaste werkstroomen: Gebruik ten slotte voor eventuele resterende hiaten connectoren van derden, zoals Zapier of de ClickUp-API, om aangepaste oplossingen te bouwen

👏 Pas dit proces toe: Test één nieuwe integratie per keer. Vraag feedback aan je team en kijk of het daadwerkelijk tijd bespaart voordat je een volgende toevoegt. Het doel is om een werkruimte te creëren die zich aanpast aan de behoeften van je team, waarbij ClickUp fungeert als het centrale knooppunt voor al je werk.

De juiste integraties veranderen ClickUp van een op zichzelf staande software voor projectmanagement in één platform waarmee je je hele Business kunt runnen.

