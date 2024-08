Hoe je het succes van SaaS-klanten optimaliseert

Geen enkel bedrijf wil "We overwegen andere opties" horen van een klant die al heel lang klant is.

Zakelijke leiders in de drie biljoen dollar Software as a Service (SaaS) markt weten dat het terugdringen van churn sterk afhangt van teams voor klantensucces. Als Customer Success Manager moet u signalen van potentiële opzegging oppikken en de manier waarop u uw volgende stap plant, is van cruciaal belang om hun vertrouwen te herstellen en de waarde van uw product te versterken.

In dit artikel verkennen we de sleutel rollen binnen een Customer Success team en bespreken we hoe u effectieve strategieën voor klantensucces kunt implementeren. We bespreken ook essentiële tools en metrieken voor het meten van succes en delen strategieën voor teams voor klantensucces om veelvoorkomende uitdagingen te overwinnen.

Wat is klantsucces in SaaS?

**Het is een proactieve benadering die zich richt op de hele levenscyclus van de klant, van het in dienst nemen tot het gebruik en de verlenging, maar het belangrijkste is ervoor te zorgen dat ze waarde halen uit uw product of dienst.

Onderzoek toont aan dat het behouden van een klant vijf tot zes keer goedkoper is dan een nieuwe aan te schaffen, en zelfs een toename van 5% in retentie kan de winst verhogen met 25% tot 95% . Het optimaliseren van het succes van de klant is de sleutel om dit te bereiken.

Naast het stimuleren van nieuwe klantenwerving en klantenbinding het succes van klanten in SaaS-bedrijven helpt:

Het verbeteren van de klanttevredenheid: Tevreden klanten zullen eerder pleitbezorgers van uw merk worden en uw product doorverwijzen naar anderen. Initiatieven voor klantensucces helpen ervoor te zorgen dat klanten tevreden zijn en het meeste uit uw product halen

Tevreden klanten zullen eerder pleitbezorgers van uw merk worden en uw product doorverwijzen naar anderen. Initiatieven voor klantensucces helpen ervoor te zorgen dat klanten tevreden zijn en het meeste uit uw product halen De productontwikkeling verbeteren: Teams voor klantensucces verzamelen waardevolle feedback van klanten die kan worden gebruikt om het product te verbeteren en ervoor te zorgen dat het voldoet aan de veranderende behoeften van het bestaande klantenbestand

Soms wordt het door elkaar gebruikt met klantervaring en klantenservice of ondersteuning, maar klantsucces verschilt op verschillende manieren. Het succes van de klant richt zich op de relatie op lange termijn met de klant en zijn algemene bedrijfsdoelstellingen.

Aan de andere kant omvat klantervaring of CX alle interacties van klanten met uw merk, product en service tijdens hun hele reis. Klantenservice is reactieve hulp bieden aan klanten die technische problemen ondervinden of vragen hebben over het gebruik van een product.

Customer Success integreert al deze aspecten om een positieve klantervaring te garanderen en succes op lange termijn te stimuleren.

Ook lezen: 37 SaaS voorbeelden die je moet kennen in 2024

Het SaaS-klantensucces team en sleutelrollen begrijpen

Inzicht in het SaaS customer success team is de sleutel tot de groei van uw bedrijf. Elke rol, van de Customer Success Manager tot de Chief Customer Officer, zorgt er op unieke wijze voor dat klanten het meeste uit hun software halen.

Hier volgt een overzicht van de sleutel rollen binnen het customer success team:

Manager klantensucces (CSM)

De CSM, of toegewijde customer success manager, is het belangrijkste contactpunt voor voortdurende ondersteuning en het opbouwen van relaties. Ze zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van nieuwe klanten, het waarborgen van de acceptatie van het product, het identificeren van upsell-mogelijkheden en het proactief beheren van de gezondheid van de klant.

Hier volgen enkele voorbeelden van wat een Customer Success Manager (CSM) doet:

Onboardt nieuwe klanten en helpt hen aan de slag te gaan met het product

Identificeert doelen en uitdagingen van de klant

Ontwikkelt een abonnement op het succes van de klant

Biedt doorlopende ondersteuning en begeleiding aan klanten

Houdt de gezondheid van klanten bij en identificeert risicoklanten

Pleit voor bestaande klanten binnen het bedrijf

Implementatiespecialist

Implementatiespecialisten richten zich op de eerste installatie en integratie van de software. Ze begeleiden klanten bij het inwerkproces en zorgen voor een soepele overgang van aankoop naar dagelijks gebruik.

Ze kunnen de software bijvoorbeeld zo configureren dat deze aansluit op de bestaande workflows van de client, waardoor de verstoring tot een minimum wordt beperkt en de time-to-value wordt versneld. Implementatiespecialisten kunnen ook trainingssessies verzorgen om klanten in staat te stellen effectief gebruik te maken van de functies van het product.

Vice-president klantensucces

De VP van Customer Success houdt toezicht op de hele afdeling en stemt de strategie voor klantensucces af op de bredere doelen van het bedrijf. Ze stellen doelen, managen het team en stimuleren initiatieven om de klanttevredenheid en klantenbinding te verbeteren. Een voorbeeld van een rol is het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor het succes van de klant om churn te verminderen of de klantbetrokkenheid te vergroten.

De VP van CS fungeert ook als verbindingspersoon tussen het customer success team en andere afdelingen, zoals productontwikkeling en verkoop.

Chief Customer Officer (CCO)

In grotere SaaS-organisaties is de CCO een senior leidinggevende die verantwoordelijk is voor de algehele klantervaring. Hij of zij komt op voor de behoeften van de klant op directieniveau en zorgt ervoor dat alle afdelingen op één lijn zitten met de klantgerichte doelen van het bedrijf.

De CCO houdt toezicht op alle klantgerichte functies, waaronder succes bij de klant, klantenservice en professionele diensten. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het stimuleren van klantbehoud, klanttevredenheid en de waarde van de klantlevenscyclus.

Een CCO kan bijvoorbeeld het voortouw nemen bij een bedrijfsbreed initiatief om feedbackmechanismen voor klanten te verbeteren.

Operationeel manager voor klantsucces

Customer Success Operations Managers optimaliseren processen en tools om het customer success team te ondersteunen. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van customer success workflows, het beheren van customer success tools en technologieën en het bieden van operationele ondersteuning aan CSM's.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld een nieuw CRM-systeem implementeren om klantinteracties en prestatiecijfers beter bij te houden.

Het proces van SaaS-klantsucces: Implementatie tot engagement

Het bouwen van een sterk abonnement op het succes van de klant is de basis voor het bereiken van langdurige relaties met klanten in SaaS. Dit zijn de essentiële stappen in het proces van klantsucces:

Bepaal de specifieke doelen die u wilt dat klanten bereiken met uw product

die u wilt dat klanten bereiken met uw product Groepeer klanten op basis van hun behoeften, gebruikspatronen en grootte van het bedrijf

op basis van hun behoeften, gebruikspatronen en grootte van het bedrijf Schets de sleutelcontactmomenten die klanten zullen hebben met uw product of service, van inwerken tot doorlopend gebruik

die klanten zullen hebben met uw product of service, van inwerken tot doorlopend gebruik Creëer een gestructureerd onboardingproces om klanten snel en efficiënt op weg te helpen

om klanten snel en efficiënt op weg te helpen Ontwikkel programma's om klanten voor te lichten, productadoptie te stimuleren en betrokkenheid te bevorderen

voor te lichten, productadoptie te stimuleren en betrokkenheid te bevorderen Onderhoud regelmatig communicatie met klanten om hun behoeften te begrijpen en eventuele problemen aan te pakken

communicatie met klanten om hun behoeften te begrijpen en eventuele problemen aan te pakken Stel mechanismen in om feedback van klanten te verzamelen en gebruik deze om uw product en diensten te verbeteren

Een persoonlijke inwerkervaring is cruciaal om nieuwe klanten op succes voor te bereiden. Dit kan aangepast trainingsmateriaal, een-op-een coaching sessies en op maat gemaakte productconfiguraties omvatten.

Klanteducatie stelt gebruikers in staat om het maximale uit uw product te halen. Dit kan worden bereikt door middel van uitgebreide kennisartikelen, video tutorials en interactieve trainingsmodules.

Klanteducatie - een sleutelpijler van HubSpot's strategie voor klantensucces

De HubSpot Academie speelt een cruciale rol in de strategie voor het succes van HubSpot's klanten door uitgebreide leermiddelen aan te bieden die zijn ontworpen om bestaande klanten te versterken en hun ervaring met de tools van HubSpot te verbeteren.

De Academy werd gelanceerd in 2012 en biedt verschillende cursussen en certificeringen die nauw zijn afgestemd op hun inbound marketing methodologie en het content vliegwiel. Deze afstemming helpt klanten te begrijpen hoe de tools van HubSpot kunnen worden ingezet om hun doelen te bereiken, waardoor de klanttevredenheid en klantenbinding worden verbeterd.

Tevreden klanten die zich gesterkt voelen door hun kennis en vaardigheden zijn eerder geneigd om HubSpot te promoten, wat leidt tot meer verwijzingen en positieve mond-tot-mondreclame. HubSpot Academy draagt zo bij aan het opbouwen van een gemeenschap van pleitbezorgers van het merk die kunnen helpen nieuwe klanten aan te trekken.

Feedback van klanten vastleggen, analyseren en gebruiken voor succes

Feedback van klanten biedt inzichten van onschatbare waarde in de behoeften, pijnpunten en tevredenheidsniveaus van klanten.

Hier zijn een paar snelle tips voor SaaS-bedrijven:

Gebruik verschillende kanalen om feedback te verzamelen, waaronder enquêtes, in-app feedback tools, klantinterviews en social media monitoring

Gebruik gegevensanalyse om trends en patronen in de feedback van klanten te identificeren. Deel feedback in in thema's en geef prioriteit op basis van de impact

Voer veranderingen door op basis van feedback, of het nu gaat om productverbeteringen, verbeterde ondersteuningsprocessen of betere communicatie met klanten

Hoe ClickUp feedback van klanten prioriteert ClickUp gebruikt openbare Canny-borden om ideeën voor nieuwe functies en suggesties voor het verbeteren van bestaande functies vast te leggen. Het team neemt elke post, opmerking en stem in overweging bij het toevoegen van nieuwe functies en verbeteringen aan ClickUp.

Gebruikers kunnen:

Stemmen op verbeteringen aan bestaande functies of nieuwe functies voorstellen

Verbeteringen aan de mobiele app voorstellen

Apps of platforms voorstellen om te integreren met ClickUp

Stemmen op talen waarin ze ClickUp vertaald willen zien

Hoewel we niet kunnen garanderen dat elk verzoek wordt geïmplementeerd, nemen we feedback ter harte en houden we rekening met stemmen en opmerkingen. Gebruikers ontvangen statusupdates via e-mail wanneer functieverzoeken door de werkstroom voor productontwikkeling gaan. Dien hier een ClickUp functieverzoek in of deel feedback!

Afstemmen van klant- en productteams voor succes

Effectieve samenwerking tussen customer success managers en productteams is essentieel voor het stimuleren van klanttevredenheid en productinnovatie.

Het is cruciaal om:

Regelmatig feedback en inzichten te delen met het product team om de product roadmap te informeren

om de product roadmap te informeren Klantensucces te betrekken bij het productplanningsproces om ervoor te zorgen dat nieuwe functies en functies zijn afgestemd op de behoeften van de klant

om ervoor te zorgen dat nieuwe functies en functies zijn afgestemd op de behoeften van de klant Een klantgerichte cultuur binnen de organisatie te stimuleren door feedback van klanten prioriteit te geven bij beslissingen over productontwikkeling

De rol van Aha-momenten in het stimuleren van klantbetrokkenheid

Aha-momenten doen zich voor wanneer klanten aanzienlijke waarde uit uw product halen.

👀 Leuk weetje

Voor e-mailmarketingsoftware Mailchimp wordt het Aha-moment ervaren wanneer gebruikers met succes hun eerste e-mail versturen of hun eerste automatisering instellen.

Voor de planningstool Calendly wordt het bereikt wanneer gebruikers hun Google Agenda verbinden.

Het identificeren en creëren van deze momenten kan de betrokkenheid en retentie van klanten aanzienlijk vergroten.

Aha-momenten begrijpen: Analyseer het gedrag en de feedback van klanten om de sleutel Aha-momenten te identificeren

Analyseer het gedrag en de feedback van klanten om de sleutel Aha-momenten te identificeren Ontwerpen voor Aha-momenten: Functies en interacties opnemen die zijn ontworpen om Aha-momenten te triggeren

Functies en interacties opnemen die zijn ontworpen om Aha-momenten te triggeren De impact meten: De impact van Aha-momenten op klanttevredenheid en retentie bijhouden

Het belang van proactieve klantinteracties en hoe deze te implementeren

Proactieve klantbetrokkenheid helpt om sterkere relaties op te bouwen, potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren en de klanttevredenheid te verhogen. Dit is cruciaal voor het succes van SaaS-klanten.

Gepersonaliseerde communicatie: Gebruik klantgegevens om gepersonaliseerde communicatie te leveren, zoals gerichte e-mailcampagnes en in-app berichten

Gebruik klantgegevens om gepersonaliseerde communicatie te leveren, zoals gerichte e-mailcampagnes en in-app berichten Score voor klantgezondheid: Ontwikkel een scoresysteem voor klantgezondheid om klanten te identificeren die het risico lopen op churn en proactief in te grijpen

Ontwikkel een scoresysteem voor klantgezondheid om klanten te identificeren die het risico lopen op churn en proactief in te grijpen Playbooks voor klantensucces: Maak playbooks voor verschillende klantsegmenten en fases in de levenscyclus om proactieve interacties te begeleiden

Klanten vroeg in hun levenscyclus betrekken kan hun algehele ervaring en succes op lange termijn aanzienlijk beïnvloeden. Richt je op het bieden van een soepele en effectieve onboarding-ervaring voor klanten en identificeer en pak mogelijke problemen of uitdagingen vroeg in het klanttraject aan.

Geweldige onboarding is de beste manier om ervoor te zorgen dat klanten niet terugkeren. Het inzicht hier is duidelijk: vlak na de aankoop is de klant het meest enthousiast over het product. Ze geven je de tijd om dingen werkend te krijgen. Als je op dat moment niet aan hun verwachtingen voldoet, is het later veel moeilijker om dingen recht te zetten, omdat ze emotioneel verder zijn gegaan. Stap één is dus het ontwikkelen van een goed onboardingprogramma en stap twee is dan controleren of je onboarding succesvol was met behulp van een enquête aan het einde. Idealiter levert dit een meting op die u kunt gebruiken om problemen te identificeren en vroegtijdig op te lossen.

David Skok, General Partner, Matrix Partners (Bron: De SaaS-churnbijbel) Ook lezen: 10 strategieën voor klantenwerving om businessgroei te stimuleren

De juiste hulpmiddelen kunnen de processen voor klantenwerving en succes stroomlijnen, de efficiëntie verbeteren en de klanttevredenheid verhogen. ClickUp is een uitgebreid platform voor klantensucces dat communicatie stroomlijnt, klantinteracties bijhoudt en gegevens analyseert om waardevolle inzichten te verschaffen. Voorbeeld, Software voor CRM projectmanagement van ClickUp is de ultieme CRM-oplossing voor projectmanagement en samenwerking voor het beheren van verschillende aspecten van het succes van SaaS-klanten.

Bekijk relaties met klanten in één oogopslag in de ClickUp CRM Software voor projectmanagement CRM-software verbetert het beheer van klantrelaties door een uniform platform te bieden om klantinteracties bij te houden, verkooppijplijnen te beheren en workflows te automatiseren. Het helpt u:

Leads en deals in elke fase bijhouden met aanpasbare fasen en statussen

Taken automatiseren zoals follow-up e-mails en status updates om tijd te besparen en consistentie te garanderen

Naadloos integreren met andere tools zoals e-mail, kalenders en marketingplatforms voor een holistische weergave van klantgegevens

Ook lezen: 15 SaaS-marketingstrategieën om klanten te winnen (en te houden) Snelle tips:

Stem de verkooppijplijn af op uw specifieke verkoopproces

Stel automatiseringen in voor routinematige taken om het verkoopteam gefocust te houden op activiteiten met een hoge waarde

Houd klantgegevens bijgewerkt om nauwkeurige bijhouding en rapportage te garanderen

Evenzo, ClickUp Software voor projectmanagement voor klantenservice is ontwikkeld om ondersteuningsprocessen te stroomlijnen en de klanttevredenheid te verhogen.

Pas uw SaaS-werkstroom voor klantsucces aan met ClickUp Software voor klantenserviceprojectmanagement

Gebruik het om:

Support tickets bijhouden en beheren, van verzenden tot oplossen

Communicatie tussen ondersteuningsteams vergemakkelijken met opmerkingen, vermeldingen en delen van bestanden

Service Level Agreements (SLA's) bewaken om ervoor te zorgen dat problemen tijdig worden opgelost

Aangepaste velden en tags gebruiken om tickets effectief te categoriseren en prioriteren

SLA's definiëren en bewaken om aan de verwachtingen van de klant te voldoen en responstijden te verbeteren

Dashboards gebruiken om sleutelgegevens zoals responstijden en klanttevredenheidscijfers te visualiseren ClickUp sjabloon voor klantenservicemanagement is een ander effectief hulpmiddel voor het monitoren van inkomende klantenservice tickets en het beheren van hun oplossing van begin tot eind op één toegankelijke plaats.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-276.png Controleer eenvoudig inkomende tickets voor klantenservice met het ClickUp Customer Service Management sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102451746&department=support Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het helpt uw team voor klantensucces om supporttickets efficiënt te beheren, met opmerkelijke functies zoals de volgende:

Lijstweergave : Visualiseer tickets per type en escalatie in een flexibele lijst

: Visualiseer tickets per type en escalatie in een flexibele lijst Weergave op bord : Houd de voortgang van tickets bij met een Kanban-bord dat u kunt slepen en neerzetten

: Houd de voortgang van tickets bij met een Kanban-bord dat u kunt slepen en neerzetten Voorstelling voor formulieren : Snel formulieren voor klantenserviceverzoeken maken en beheren

: Snel formulieren voor klantenserviceverzoeken maken en beheren Document weergave: Toegang tot gedetailleerde instructies en documentatie

Organiseer, sorteer en filter taken in de ClickUp-taak tabelweergave om sneller inzicht te krijgen in al uw werk

Gebouwde formulieren : Gebruik de kant-en-klare formulieren om consistent en snel tickets aan te maken

: Gebruik de kant-en-klare formulieren om consistent en snel tickets aan te maken Aangepaste velden : Voeg aangepaste velden toe voor essentiële details zoals probleemtype en klanttevredenheid om ticketbeheer te stroomlijnen

: Voeg aangepaste velden toe voor essentiële details zoals probleemtype en klanttevredenheid om ticketbeheer te stroomlijnen Tijdsregistratie : Bewaak de tijd die aan elk ticket wordt besteed voor een beter resourcebeheer

: Bewaak de tijd die aan elk ticket wordt besteed voor een beter resourcebeheer Automatisering : Automatiseer tickettoewijzingen en notificaties om processen te stroomlijnen

: Automatiseer tickettoewijzingen en notificaties om processen te stroomlijnen Rapporten: Genereer rapporten over statistieken zoals responstijden en oplossingspercentages om gebieden voor verbetering te identificeren

Ook lezen: 10 beste AI-tools voor klantenservice om uw ondersteuning te verbeteren

Voordelen van het gebruik van Software voor klantensucces zoals ClickUp voor uw SaaS Business

ClickUp biedt een uniform platform voor het beheer van alle klantgegevens, zodat teams gemakkelijk toegang hebben en naadloos met elkaar kunnen communiceren. U kunt functies automatiseren om terugkerende taken te stroomlijnen, zodat het team voor klantensucces zich kan richten op activiteiten met een hoge waarde en de algehele productiviteit kan verbeteren.

ClickUp's software voor klanten succes stimuleert het succes van SaaS-bedrijven op de volgende manieren:

Real-time samenwerkingstools zorgen voor betere communicatie en coördinatie binnen teams die zich bezighouden met klantsucces

zorgen voor betere communicatie en coördinatie binnen teams die zich bezighouden met klantsucces Aangepaste werkstromen voor specifieke processen , zodat alle klantinteracties efficiënt en effectief worden beheerd

, zodat alle klantinteracties efficiënt en effectief worden beheerd Geavanceerde rapportage en analyses bieden bruikbare inzichten in klantgedrag, ondersteuningsprestaties en algemene succescijfers

bieden bruikbare inzichten in klantgedrag, ondersteuningsprestaties en algemene succescijfers Naadloze integratie met andere tools zorgt ervoor dat klantgegevens worden gesynchroniseerd, waardoor een holistische weergave van het klanttraject wordt verkregen

zorgt ervoor dat klantgegevens worden gesynchroniseerd, waardoor een holistische weergave van het klanttraject wordt verkregen SLA bijhouden, ticketbeheer en feedbackverzameling zorgen voor betere responstijden en klanttevredenheid

Ook lezen: 10 beste SaaS-beheersoftware voor operaties

Het meten van het succes van SaaS-klanten

Sleutelgegevens geven SaaS-bedrijven waardevolle inzichten in de gezondheid van klanten, productgebruik, opzeggingspercentage en algemene bedrijfsprestaties. Deze meetgegevens meten het succes van SaaS-klanten op basis van verschillende factoren zoals opzegpercentage en waarde van de klantlevenscyclus:

Net Promoter Score (NPS): Meet klantloyaliteit en belangenbehartiging

Meet klantloyaliteit en belangenbehartiging Customer Satisfaction Score (CSAT): Meet de tevredenheid van klanten over specifieke interacties of ervaringen

Meet de tevredenheid van klanten over specifieke interacties of ervaringen Customer Effort Score (CES): Meet het gemak waarmee klanten kunnen communiceren met uw bedrijf

Meet het gemak waarmee klanten kunnen communiceren met uw bedrijf Customer Churn Rate:* Meet de snelheid waarmee klanten hun abonnement opzeggen

Customer Lifetime Value (CLTV): Meet de totale inkomsten die een klant genereert gedurende zijn levensduur

Meet de totale inkomsten die een klant genereert gedurende zijn levensduur Productadoptie: Meet hoe klanten uw product gebruiken

Ook lezen: Gegevens gebruiken om groei te versnellen: Onthulling van de 10 beste SaaS-analysetools in 2024

KPI's voor klantervaring bijhouden en verbeteren met ClickUp

ClickUp biedt tools voor klantsucces om sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) met betrekking tot klantsucces bij te houden en te analyseren:

Aanpasbare dashboards : MaakDashboards in ClickUp om sleutelgegevens te visualiseren en voortgang naar doelen bij te houden

: MaakDashboards in ClickUp om sleutelgegevens te visualiseren en voortgang naar doelen bij te houden Doelen en targets : Stel duidelijke doelen en targets in voor SaaS klant succes statistieken

: Stel duidelijke doelen en targets in voor SaaS klant succes statistieken ClickUp Automatisering: Automatiseer gegevensverzameling en analyse met if-then triggers en acties om tijd te besparen en de nauwkeurigheid te verbeteren

Snelle tips voor SaaS-bedrijven:

Identificeer business metrics die direct gerelateerd zijn aan de doelen van het bedrijf

Schrijf duidelijke en specifieke sleutelprestatie-indicatoren op

Zet KPI's in een tool op afstand om de voortgang vast te leggen en te bewaken

Gebruik kant-en-klare sjablonen om het proces van het bijhouden van succes te stroomlijnen

De ClickUp KPI sjabloon is hier een geweldig voorbeeld. Het helpt u bij het bijhouden, meten en optimaliseren van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) die een directe invloed hebben op klanttevredenheid en klantenbinding.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-278.png Bijhouden en visualiseren van belangrijke prestatie-indicatoren die cruciaal zijn voor het succes van uw business met behulp van het ClickUp KPI sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik het sjabloon om dashboards te maken die uw belangrijkste KPI's in real-time visualiseren. Deze dashboards kunnen statistieken bevatten zoals churnpercentage, customer lifetime value, klanttevredenheidsscore en de oplostijd van klantenservice tickets.

Je kunt ook specifieke doelen instellen voor elke KPI en de voortgang bijhouden. Dit zorgt ervoor dat het SaaS customer success team gefocust is op de sleutel doelstellingen die het succes bepalen.

Snelle tips:

Definieer duidelijke en haalbare doelen voor elke KPI. Gebruik SMART-criteria (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant, Tijdgebonden) om ervoor te zorgen dat doelen goed gedefinieerd zijn

Plan regelmatig vergaderingen om de KPI-prestaties met je team te bespreken. Gebruik deze vergaderingen om de voortgang te bespreken, uitdagingen aan te pakken en uw SaaS-strategie voor klantensucces waar nodig aan te passen

Maak volledig gebruik van de grafieken en diagrammen van ClickUp om KPI-gegevens in een gemakkelijk te begrijpen format te presenteren. Dit helpt bij het snel identificeren van trends en het nemen van weloverwogen beslissingen

Uitdagingen in SaaS-klantensuccesstrategie en hoe ze te overwinnen 67% van de klanten zegt dat ze hogere verwachtingen hebben van goede ervaringen dan ooit tevoren. SaaS-bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen en innoveren om aan deze eisen te kunnen voldoen.

Hier zijn de sleuteluitdagingen in de functie voor succes bij de klant en hoe ze te overwinnen:

Terugvalbeheer

Ga churn tegen door proactieve strategieën voor klantsucces te implementeren, zoals klantgezondheidsscore en gerichte retentiecampagnes. Als bijvoorbeeld het gebruik van een klant daalt, start dan een check-in om eventuele problemen aan te pakken voordat ze escaleren. Bouw loyaliteit op door gepersonaliseerde ondersteuning en transparante communicatie.

👀 Leuk weetje

Zapier benadert klantenservice op een unieke manier door elke medewerker, ongeacht titel of functie, te betrekken bij het ondersteunen. Elke medewerker moet gedurende een dag, week of maand tijd besteden aan het spreken met klanten en proberen hun pijnpunten op te lossen. Deze "alle hens aan dek" strategie zorgt ervoor dat klanten snelle en deskundige hulp krijgen van het hele Zapier team.

Afsluiten van klanten

Maak een gestructureerd offboardingproces om waardevolle feedback te verzamelen. Als een klant bijvoorbeeld vertrekt, voer dan een exit-enquête uit om de redenen te begrijpen en verbeterpunten te identificeren. Gebruik deze feedback om uw toekomstige interacties met klanten te verbeteren en opzeggingen te verminderen.

Ik wou dat iemand me had verteld hoe belangrijk het is om churn als een leermogelijkheid weer te geven. We proberen nu exit-interviews te doen met elke klant die opzegt en de feedback is authentiek en tijdig. In deze gesprekken hebben we belangrijke mogelijkheden ontdekt om ons product te verbeteren. We zijn meer te weten gekomen over de gewenste resultaten en wat we moeten veranderen om die te bereiken. Het inzicht dat we krijgen vormt de basis voor onze strategie en de manier waarop we onze productroadmap prioriteren. Het stelt ons in staat om de hoofdoorzaak van churn op te lossen en het hopelijk te voorkomen voordat het bij toekomstige klanten gebeurt. We stoppen ook niet bij exitgesprekken. Het is niet omdat iemand stopt met je te betalen dat hij niet meer voor je supportert. We zien afgehaakte klanten meer als oud-leerlingen dan als vreemden. Als ze nog steeds bereid zijn om met je te praten en feedback te geven, kunnen ze enorm waardevol zijn. En wie weet, misschien kun je ze op een dag terugwinnen._

Jackson Noel, medeoprichter, Appcues (Bron: De SaaS-churnbijbel )

Problemen met klanten voorspellen

Gebruik klantgegevens en voorspellende analyses om potentiële problemen te voorzien. Als uit gegevens bijvoorbeeld blijkt dat een klant vaak contact opneemt met de klantenservice, bied dan proactief oplossingen of extra training aan om ontevredenheid te voorkomen.

Invloed van ongeplande uitval

Ongeplande uitval kan het vertrouwen van de klant ernstig schaden. Bereid u voor met een effectief communicatieplan, zoals real-time updates tijdens een storing en compensatieaanbiedingen, zoals servicekredieten, om de goodwill te behouden en negatieve gevolgen te minimaliseren.

SaaS klanttevredenheid verhogen met ClickUp

SaaS Customer Success is cruciaal voor het stimuleren van bedrijfsgroei en klanttevredenheid. Bedrijven kunnen sterke relaties met klanten opbouwen en groei op lange termijn bereiken door te investeren in een toegewijd team voor klantensucces, een effectieve strategie voor klantensucces te implementeren en de juiste middelen te gebruiken SaaS-tool .

ClickUp, met zijn veelzijdigheid en bereik aan functies, is een waardevol hulpmiddel om uw inspanningen als customer success manager te vergroten. Probeer ClickUp vandaag.