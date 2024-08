Gegevens gebruiken om groei te versnellen: Onthulling van de 10 beste SaaS Analytics Tools in 2024

Inzicht in de prestaties van je business komt neer op het analyseren van gegevens. Cijfers laten duidelijk zien hoe goed je product het doet, hoeveel verkopen je in een bepaalde tijd hebt gemaakt en hoeveel geld je hebt verdiend. 💰

Als je een Software as a Service (SaaS)-bedrijf runt, kun je het beste in de gaten houden hoe mensen met je product omgaan met SaaS-analysesoftware. Deze tools doen het zware werk, het verzamelen en decoderen van gegevens van verkoop, marketing en marketing feedback van klanten . Bovendien verpakken ze het in overzichtelijke grafieken en rapporten, zodat het eenvoudig is om de voortgang bij te houden.

Er zijn zoveel tools beschikbaar dat we de 10 beste SaaS-analysetools hebben samengesteld om je te helpen slimme beslissingen te nemen op basis van je gegevens. Laten we de voor- en nadelen en de prijs bekijken om de beste optie voor jouw SaaS-bedrijf te vinden! 🕵

Het kiezen van de juiste SaaS-analysetool kan u helpen om gegevensgestuurde beslissingen te nemen. De ideale tool moet uw specifieke vereisten, mogelijkheden en budget ondersteunen. Hier zijn een aantal sleutel aspecten om te overwegen:

Gebruiksgemak: Een gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve navigatie zorgen ervoor dat belanghebbenden gegevens kunnen openen en interpreteren zonder uitgebreide training

Aanpassing: Zoek naar SaaStools waarmee dashboards kunnen worden aangepast en flexibele rapportage, zodat u analyses kunt afstemmen op uw business

Schaalbaarheid: Een goede tool moet flexibel zijn en meegroeien met uw eisen naarmate uw SaaS-bedrijf groeit

Datavisualisatie: De tool moet robuusteopties voor datavisualisatie zoals grafieken, grafieken en interactieve displays, om complexe gegevens in een begrijpelijk format te presenteren

Gegevensintegratie: Zorg ervoor dat de tool verbinding kan maken met gegevens uit verschillende databronnen, zoals databases, CRM of marketingplatforms, en deze kan integreren

Samenwerking: Zoek naar functies waarmee teamleden gemakkelijk kunnen samenwerken en waarmee delen van rapporten en inzichten binnen de organisatie mogelijk zijn

De ideale SaaS-analysesoftware moet zijn als een kameleon, die zich moeiteloos aanpast aan uw SaaS-systeem business eisen . 🦎

We hebben ons best gedaan om de beste oplossingen te vinden. Laten we eens kijken wat de beste SaaS analytische tools te bieden hebben op het gebied van functies, limieten en prijsopties.

1. ProfitWell

Via: ProfitWell ProfitWell is een analyseprogramma dat al je statistieken over abonnementen op één plek verzamelt. Het controleert de inkomsten, de groei van gebruikers en andere sleutelgegevens van SaaS.

De real-time analyse- en rapportagemogelijkheden houden je op de hoogte en geven je gepersonaliseerde KPI's voor slimme besluitvorming . Met nauwkeurige gegevens over productprestaties, klanten, concurrenten en omzet kunt u beginnen met het maken van invloedrijke keuzes.

De algoritmen van ProfitWell helpen ook bij het terugdringen van churn rates. Door gebruik te maken van real-world industriegegevens en markttrends, begeleidt het je bij de instelling van de perfecte prijzen voor je producten en upgrades, waardoor de klantenbinding wordt verbeterd. 🌬️

ProfitWell beste functies

Real-time rapportage

Prijs- en retentie-audits

ROI-analyse

Churn bijhouden

Mobiele app beschikbaar

ProfitWell limieten

Ondersteuning voor PayPal-facturering is niet beschikbaar

Gegevens zijn niet altijd volledig nauwkeurig

ProfitWell prijzen

ProfitWell Metrics: Eindeloos gratis

Eindeloos gratis Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ProfitWell beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

4.9/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

2. HockeyStack

Via: HockeyStack HockeyStack verhoogt inkomsten door een krachtige mix van attributie, liftanalyse en marketingmixmodellering. Het verzamelt gegevens van uw website, CRM, advertentieplatforms, marketingautomatisering, ABM-platform en datawarehouse.

Deze tool bestudeert website gedrag en conversie gebeurtenissen en transformeert deze in een waardevolle first-party dataset voor analyse. Door klanttrajecten in kaart brengen en het toekennen van belang aan touchpoints door middel van multi-touch, single-touch en machine-learning modellen, schetst HockeyStack een levendig beeld van de paden die leiden naar succes. 🥇

Met de software kun je ook gepersonaliseerde marketing KPI's , rapporten en dashboards binnen de interface. Stel pijplijn- en omzettargets in en houd deze bij of segmenteer gegevens op basis van producten, prijzen, regio's of persona's voor een gedetailleerd inzicht in prestaties.

HockeyStack beste functies

Unified data bijhouden

Geautomatiseerde gegevensopschoning

Machine lerende algoritmen

Granulaire analyse

KPI en metriek bijhouden

HockeyStack limieten

De eerste installatie kan tijdrovend zijn

Het platform biedt geen educatief instapmateriaal

HockeyStack prijzen

Groei: $1.399/maand

$1.399/maand Aangepast: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

HockeyStack beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

3. Google Analytics

Google Analytics via Google ondersteunen Als de populairste SaaS-analysesoftware biedt Google Analytics toegang tot bijna alle meetgegevens die u nodig hebt om de websiteprestaties te evalueren. Het omvat zowel acquisitiecijfers zoals websiteverkeer als gedragsindicatoren zoals bouncepercentage en conversies.

Via een gebruiksvriendelijk dashboard biedt Google Analytics een uitsplitsing van de demografische gegevens van uw bezoekers, zoals geslacht, leeftijd, locatie en zelfs de apparaten die ze gebruiken.

Dit hulpmiddel is een goudmijn voor digitale marketeers -het helpt de meest impactvolle sociale kanalen of marketingcampagnes die verkeer naar uw site leiden. Dit inzicht stuurt uw focus en richt de aandacht waar dat het meest nodig is of benadrukt de kanalen die verantwoordelijk zijn voor het meeste verkeer. 🚦

Google Analytics beste functies

Rapportage van verkeer

Conversie bijhouden

Rapporten in real-time

Inzicht in werkstroom gebruikersgedrag

Integreert met Google producten zoals AdWords en Search Console

Google Analytics limieten

Gegevensextractie kan een beetje traag zijn

Geautomatiseerde klantenservice is niet altijd behulpzaam

Google Analytics prijzen

Gratis

Voor Ondernemingen: Neem contact op voor prijzen

Google Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (6.000+ beoordelingen)

4.5/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.000+ beoordelingen)

4. Quantcast

Via: Quantcast Quantcast combineert AI en machinaal leren met realtime gegevens om het verkeer op je website te onthullen en inzicht te krijgen in de demografie en psychografie van bezoekers en andere relevante webanalysegegevens.

De tool haalt informatie uit meer dan 100 miljoen internetbronnen. Vervolgens analyseert het deze informatie en biedt het gebruikers nauwkeurige en actuele perspectieven op websiteverkeer, publiekssamenstelling en koperpersona's op basis van koopvoorkeuren, gedrag en locatie. 📍

Quantcast rapporteert ook over interesses voor winkelen, mediavoorkeuren en beroepen van bezoekers/klanten. Deze kunnen u helpen bij het verzamelen van grondigere gegevens te verzamelen over de voorkeuren van klanten .

Quantcast beste functies

AI-gestuurde inzichten

Real-time gegevensanalyse

Toegang tot gegevens uit meer dan 100 miljoen databronnen

Bijhouden van gegevens voor apps

Gedetailleerde rapportage

Quantcast limieten

Aangepaste rapporten en gegevensfilters zouden gedetailleerder kunnen zijn

Meer opties voor gegevenssegmentering zouden nuttig kunnen zijn

Quantcast-prijzen

Quantcast Measure: Gratis

Gratis Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Quantcast beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

5. Baremetrics

Via: Baremetrics Baremetrics is een gebruiksvriendelijk platform waarmee je je klantenbestand kunt analyseren en statistieken zoals LTV, MRR en andere sleutelcijfers van je SaaS-applicatie kunt inspecteren. Je kunt kiezen voor maandelijks, wekelijks of dagelijkse rapportages zodat je altijd op de hoogte bent.

Baremetrics stopt hier niet: het biedt gegevens over vergelijkbare bedrijven, waardoor je een breder perspectief krijgt van je prestaties.

Gebruik het Control Center voor een overzicht op hoog niveau van uw hele bedrijf. Gebruik Smart Dashboards om alles te overzien, van terugkerende inkomsten tot klantverloop, of gebruik de functie Forecasting van Baremetrics voor voorspellingen en abonnementen. 🔮

Het platform integreert met grote payment providers zoals Square, PayPal en Shopify.

Baremetrics beste functies

Analytics API voor eenvoudige integratie

Prognoses voor nauwkeurige voorspellingen

Klantsegmentatie

Controlecentrum voor een 360° overzicht van de business

Gebruiksvriendelijke interface

Baremetrics limieten

De instelling van integraties kan even duren

Er kunnen af en toe bugs in het systeem zitten

Baremetrics prijzen

Afhankelijk van de maandelijks terugkerende inkomsten en begint bij $108/maand

Baremetrics beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 3.3/5 (minder dan 10 beoordelingen)

6. Kissmetrics

Via: Kissmetrics Kissmetrics onderscheidt zich als een person-based analytics tool, die je helpt de statistieken die je online SaaS business ondersteunen te vinden, te begrijpen en te verbeteren. De SaaS-analyses omvatten het hele klanttraject, van nieuwe abonnementen tot maandelijks terugkerende inkomsten.

De software monitort elk bezoek aan je website, zelfs voordat bezoekers zich aanmelden. Deze informatie geeft inzicht in waar ze vandaan kwamen, wat ze opzochten op uw site en wat hen uiteindelijk overtuigde om klant te worden. 🛒

Zodra bezoekers klanten zijn geworden, kunt u ze segmenteren op basis van verschillende eigenschappen zoals abonnementniveaus en demografische gegevens. U kunt zelfs datapunten opdelen en inzicht krijgen in gebruikspatronen en marketingeffectiviteit.

Kissmetrics beste functies

Snelle rapportage

Testen van de werkstroom van gebruikers

Automatisering van e-mail

Eenvoudige dashboards voor inzicht in gegevens

Trechter bijhouden

Kissmetrics beperkingen

Het zou intuïtiever en gebruiksvriendelijker kunnen zijn

Het zou goed zijn om meer dashboard opties toe te voegen

Kissmetrics prijzen

Zilver: $199/maand

$199/maand **Goud:499 $/maand

Platina: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Betaal-as-you-Go: 0.0025/gebeurtenis

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Kissmetrics beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

7. GrafiekMogul

Via: ChartMogul ChartMogul is een handig gegevensplatform voor abonnementen dat gekoppeld is aan uw factureringsprovider en dat realtime SaaS-analyses levert.

Met de app kun je klanten segmenteren met handige filters, waardoor je actiegericht inzicht krijgt in hoe je sleutelcijfers verschillen per geografische regio. Door maandelijkse of driemaandelijkse targets in te stellen, kun je je groeitraject naadloos bijhouden. 📈

De magie van ChartMogul ligt in de geautomatiseerde rapportage van vitale SaaS-gegevens zoals maandelijks terugkerende inkomsten (MRR), churn en LTV. Bovendien rust het je team uit met tools om je abonnementsgegevens effectief te verwerken.

Door gebruik te maken van de integraties met het directe factureringsplatform heb je toegang tot historische en individuele MRR-bewegingen. Dit proces omvat het samenvoegen van relevante invoer om een schone en samenhangende dataset te creëren.

ChartMogul beste functies

Geautomatiseerde rapportage

Klantsegmentatie

Real-time analyses

Tools voor gegevenscontrole en bewerking

Mobiele app beschikbaar

ChartMogul limieten

Geautomatiseerde updates voor eenmalige kosten zijn niet beschikbaar

De onboarding van databronnen kan te complex zijn

ChartMogul prijzen

Free: Voor SaaS-oprichters met minder dan $10.000 MRR

Voor SaaS-oprichters met minder dan $10.000 MRR Schaal: Afhankelijk van de maandelijks terugkerende inkomsten

Afhankelijk van de maandelijks terugkerende inkomsten Volume: Afhankelijk van de maandelijks terugkerende inkomsten

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ChartMogul beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4.6/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

8. Gek ei

Via: Gek ei Crazy Egg is een website analytics tool voor SaaS bedrijven . Via intuïtieve functies zoals scrollmaps, heatmaps en clickmaps krijgen marketeers bruikbare inzichten in de prestatiegegevens van hun website. Deze visuele momentopnames zorgen voor een beter begrip van het gedrag van gebruikers.

De tool biedt een uitgebreide vergelijkingsfunctie, waarmee gebruikers de prestaties van verschillende elementen zoals verwijzend verkeer, campagnes en landingspagina's kunnen beoordelen. Het organiseert de parameters van campagnes, zodat alle verkeersbronnen op één handige locatie kunnen worden geanalyseerd.

De functie voor automatische foutdetectie identificeert bezoekers met fouten, en markeert de meest cruciale problemen die moeten worden opgelost. U kunt dan prioriteit geven aan wat onmiddellijke aandacht nodig heeft en minder dringende problemen uitstellen. ⚠️

Crazy Egg beste functies

Automatische foutdetectie

Uitgebreide verkeersanalyse

Snapshots om meer informatie te krijgen over het gedrag van gebruikers

Vergelijking van siteprestaties

Diepgaande rapportage

Crazy Egg limieten

Filters op snapshots zijn beperkt tot datum en apparaat

Klantenservice is soms traag

Crazy Egg prijzen

Standaard: $49/maand

$49/maand Plus: $99/maand

$99/maand Enterprise: $249/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Crazy Egg beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

9. Mixpanel

Via: Mixpanel Mixpanel helpt marketinganalyses door te focussen op de precieze acties die gebruikers op uw website ondernemen. Dit platform analyseert het gedrag van gebruikers, de navigatie door de trechter van uw website en het productgebruik. Door de werkelijke acties van gebruikers te vergelijken, optimaliseert het SaaS-diensten voor betere klantenbinding .

Verkrijg inzicht in de activiteiten van gebruikers binnen uw product, of u nu specifieke functies onderzoekt of gebruikers groepeert op basis van activeringsmetriek en locatie. Real-time bijhouden van gebeurtenissen van gebruikers identificeert gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Zodra deze zijn geïdentificeerd, maakt Mixpanel een verbeter abonnement en meet de impact van deze veranderingen op de betrokkenheid en retentie van gebruikers.

U kunt ook zeer betrokken klanten identificeren en potentiële opzegrisico's waarmee u proactieve maatregelen kunt nemen om uw maandelijks terugkerende inkomsten te laten groeien. 📈

Mixpanel beste functies

Segmentering van gebruikers

Gebruiker gebeurtenissen bijhouden

Trechteranalyse

SQL-vrije verkenning

Groei en retentie meten

Mixpanel limieten

Rapportagefilters kunnen onbetrouwbaar zijn en vertragen bij het opslaan van wijzigingen

Het extraheren van gegevens uit het platform kan enigszins limiet zijn

Mixpanel prijzen

Starter: Free

Free Groei: $20/maand

$20/maand Enterprise: $833/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Mixpanel beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

10. Woopra

Via: Woopra Woopra biedt aangepaste oplossingen voor productmarketing teams, verkoop- en ondersteuningsteams, met uitgebreide customer journey analytics. 🧪

People Profiles biedt een gecentraliseerde plaats voor gebruikersacties zoals betalingen op de website, interactie en e-mail engagement. Woopra biedt full-funnel attributie, onboarding optimalisatie , het volgen van trends in functies, het bijhouden van de groei van abonnementen en cohortanalyse.

U kunt het gedrag van gebruikers op verschillende touchpoints analyseren, wat kan helpen bij het creëren van betere strategieën voor werving, betrokkenheid en retentie. Verzamel gegevens van verschillende gebieden zoals product, marketing, verkoop en ondersteuning en onderneem actie op basis van ingebouwde triggers.

Woopra beste functies

Realtime bijhouden van gebruikersactiviteiten

Ingebouwde automatiseringen en triggers

Niet-lineairanalyse van klanttraject* Segmentatiemogelijkheden

Rapporten voor trendanalyse

Woopra beperkingen

De gebruikersinterface kan onintuïtief en overweldigend zijn

Sommige gebruikers hebben af en toe last van bugs op het platform

Woopra prijzen

Core: Gratis

Gratis Pro: $999/maand

$999/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Woopra beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

SaaS-analysetools zijn van onschatbare waarde voor het bijhouden en begrijpen van het gedrag van uw klanten om weloverwogen beslissingen te nemen. Maar het runnen van SaaS-bedrijven vereist meer dan alleen het omgaan met gegevens.

Dat is waar ClickUp in stapt: het is een krachtige oplossing voor het plannen, bijhouden en uitvoeren van al uw bedrijfsactiviteiten in één enkel platform! Laten we eens kijken hoe deze krachtpatser op het gebied van projectmanagement het volgende kan doen uw bedrijfsprocessen naar een hoger niveau kan tillen ! ⚡

Gebruik 15+ projectweergaven, werk samen in documenten en houd bedrijfsprocessen bij op dashboards met ClickUp

Als u op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke tool om uw processen van begin tot eind bij te houden, dan is ClickUp de ultieme oplossing voor business management ! Met zijn talrijke functies voor samenwerking, weergave van projecten en duizenden integraties is het beheren van activiteiten een fluitje van een cent. 🍰

Beheer uw taken met behulp van weergaven zoals Lijsten, Gantt-grafieken en Borden in de aanpasbare installatie van ClickUp. Houd uw doelen en afhankelijkheid van taken in de gaten via de Weergave kalender en de voortgang van taken bijhouden in de Tijdlijnweergave.

Verbeter het teamwerk door taken toe te wijzen aan meerdere leden van het team en discussies te starten via threads met opmerkingen. Vervolgens kunt u opmerkingen omzetten in uitvoerbare taken en schermopnamen delen om te communiceren wat er gedaan moet worden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Docs.gif ClickUp Documenten /%img/

Gebruik ClickUp Docs om een samenwerkend krachtpatser voor gegevens te maken

De ClickUp Documenten functie helpt u uw bedrijfsprocessen te documenteren en te koppelen. U kunt bestanden delen binnen realtime chatten en ontvang notificaties over wijzigingen of updates van je team.

Gebruik ClickUp Dashboards om vitale projectindicatoren op één plaats weer te geven. U kunt uw dashboard aanpassen met kaarten, tijd bijhouden taken en Sprints en observeer alle processen als een havik. 🦅

Integreer ClickUp met meer dan 200 tools zoals Slack, Figma en verschillende apps voor cloud opslagruimte. Bovendien kunt u ClickUp via Zapier koppelen met SaaS-analysesoftware zoals Google Analytics, Mixpanel en Profitwell voor een meer gestroomlijnde werkstroom.

ClickUp beste functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Vereenvoudig, organiseer en voer Business Operations uit met ClickUp

Maximaliseer de groei van uw bedrijf door te begrijpen wat klanten stimuleert om te blijven en wat hen ertoe aanzet om te vertrekken met behulp van de top 10 SaaS-analysetools. Duik diep in de inzichten van uw websiteverkeer, vergelijk het met concurrenten en verbeter uw strategieën.

Voor een uitgebreide oplossing voor bedrijfsbeheer, clickUp gratis proberen ! Ontketen zijn krachtige tools voor projectmanagement en business-abonnementen om activiteiten te stroomlijnen en groei te stimuleren! 📈