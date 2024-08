Van vereisten tot implementatie: Hoe een Requirements Traceability Matrix te gebruiken

De sleutel tot succesvol uitrollen van een project is het grondig begrijpen van de uitvoervereisten en een tastbare inspanning leveren om deze te adresseren in de test- en beoordelingsfasen . Dit is echter meestal een uitdaging omdat er binnen de processen verschillende relaties bestaan, die vaak leiden tot hiaten in de oplevering en defecten.

Als u streeft naar de crème de la crème van producten te bouwen is een checklist niet voldoende. Je hebt een systeem nodig dat eisen koppelt aan testen, testen aan resultaten en problemen aan oplossingen.

Een manier om er zeker van te zijn dat je alle bases hebt afgedekt, is door de functies van je eindproduct te vergelijken met de oorspronkelijke vereisten . Maar het doorspitten van meerdere documenten om de steeds veranderende vereisten bij te houden is niet eenvoudig en niet productief!

Dat is precies waar een requirements traceability matrix (RTM) van pas komt, die projectmanagers helpt om teamprocessen afgestemd te houden op vereisten in een gecentraliseerde ruimte. 😁

Deze uitgebreide gids helpt u:

De traceerbaarheidsmatrix voor vereisten begrijpen

De matrix vanaf nul maken

De best practices voor het traceerbaarheidsproces gebruiken

Wat is het doel van een traceerbaarheidsmatrix?

Het traceren van de voortgang binnen projecten vanuit een granulaire lens is altijd een lastige klus geweest voor projectmanagers, vooral in softwareteams. Hoewel elke traceerbaarheidsgerelateerde to-do-lijst je helpt overzicht te houden over projectorganisatietaken, heb je er op de lange termijn niet veel aan.

Het zit zo: elke beslissing of verandering in het perspectief van een stakeholder binnen het project kan dingen door elkaar schudden en aanleiding geven tot nieuwe eisen. Dit heeft direct invloed op het werk van het testteam, waarbij medewerkers zich verloren voelen in de informatie en niet niet weten wat ze prioriteit moeten geven .

Dat is waar een traceerbaarheidsmatrix zorgt voor transparantie voor alle belanghebbenden. Het dient als een one-stop, grid-achtig document voor zakelijke vereisten om project- en softwaretesteams te helpen:

Projecttaken te plannen volgens de huidige vereisten

Taken delegeren voor optimale kwaliteit en levertijd

Een duidelijk beeld hebben van de status van alle testactiviteiten

Vermijd beslissingen die kunnen knoeien met overkoepelende projectdoelen Een traceerbaarheidsmatrix zorgt ervoor dat elke kerntaak van een project wordt afgevinkt, wat helpt om een meer solide en bruikbaar eindproduct .

Wat is een Requirement Traceability Matrix?

Een requirements traceability (RT) matrix of RTM wordt vaak gebruikt als een verankeringsdocument in groeiende softwareprojecten.

Wanneer twee of meer basisdocumenten van een project met elkaar in verband moeten worden gebracht en hun veel-op-veel relaties moeten worden gecontroleerd op volledigheid, is het resultaat een matrix voor de traceerbaarheid van vereisten. Het is een handig hulpmiddel om de initiële vereisten van je project in kaart te brengen en te koppelen aan de testscripts of cases die ermee overeenkomen, waardoor gemiste of verweesde vereisten in het proces worden voorkomen. 🌷

Als je op zoek bent naar een eenvoudige checklist, dan is dit het niet. Een RTM is een gedetailleerd, levend document om evoluerende projectaanvragen bij te houden en uiteindelijk een product afleveren dat voldoet aan de oorspronkelijke verwachtingen van de gebruiker, zo niet deze overtreft. De wijzigingsverzoeken kunnen afkomstig zijn van gebruikers, specifieke belanghebbenden of interne afdelingen zoals de verkoopafdeling .

Je vindt RT-matrices in de vorm van grafieken of tabellen met aparte rijen voor elke eis en bijbehorende testtechnieken. Afhankelijk van de branche waarin je je bevindt, kun je secties hebben voor:

Requirement ID

Beschrijving van eis

Rechtvaardiging of bedrijfsbehoefte

Testcase-ID

Testresultaat of uitvoeringsstatus

Test scripts

Deliverable

Werkstructuur of WBS

Opmerkingen

Typen traceerbaarheidsmatrices voor eisen

Traceerbaarheid legt verbanden tussen eisen, processen, testgevallen en uiteindelijke uitvoerelementen. De traceerrichting geeft aan hoe de correlatie tot stand komt - als reactie op een eis of als bevestiging ervan.

Op basis van de richting kun je drie hoofdtypen traceerbaarheidsformaten in matrices verwachten:

Voorwaartse traceerbaarheid: De eis dicteert een voorwaartse of toekomstige actie, zoals een test. Het geeft een overzicht van deontwikkeling van het project van het begin tot de voltooiing ▶️ Achterwaartse traceerbaarheid: Met achterwaartse traceerbaarheid traceer je elke testcase terug naar een vereiste. Dit zorgt ervoor dat elke test is ontworpen om afwijkingen van descope van het projectevenals onnodige acties ◀️ Bidirectionele traceerbaarheid: Een combinatie van zowel voorwaartse als achterwaartse modellen, het biedt de meest complete vorm van traceerbaarheid. Het ondersteunt het verificatieproces van het matchen van testgevallen met vereisten 🔁

Hoe maak je een Requirements Traceability Matrix: 5 Stappen

Zoals hierboven besproken, wordt een requirementstraceerbaarheidsmatrix gepresenteerd via een grafiek of een tabel. Voor veel gebruikers is Excel de beste keuze om het diagram te maken, maar het biedt misschien geen uitgebreide ondersteuning om alle wendingen van een project op te schrijven.

Veel productteams geven nu de voorkeur aan projectmanagementsoftware om veelzijdige traceerbaarheidsmatrices vanaf nul te ontwikkelen. Het is een snellere aanpak omdat deze tools de verzamel- en ordeningsprocessen vereenvoudigen en realtime zichtbaarheid van componenten bieden aan het hele team. Denk er dus over na om meer te doen dan alleen de standaard Excel-spreadsheet -we zijn aan het praten:

Doelen bijhouden

Documenten maken die de eisen van de klant vastleggen

Takenlijsten samenstellen

Zorgen voor volledige testdekking

Velden aanpassen

Al je werk nauwgezet nakijken

Dat alles netjes bij elkaar op één plek- ClickUp ! 🤩

Ontvang end-to-end ondersteuning bij het bouwen en onderhouden van een matrix voor de traceerbaarheid van vereisten met ClickUp

Als uitgebreide softwareoplossing voor projectbeheer maakt ClickUp het voor iedereen gemakkelijk om een matrix voor de traceerbaarheid van vereisten te maken binnen de tool. Bovendien zijn de praktische communicatie- en functies voor workflowplanning helpen u door alle projectfasen heen!

Ontdek hieronder de vijf standaardstappen om een handige matrix voor de traceerbaarheid van vereisten te maken.

Stap 1: Verzamel RTM-doelen van verschillende belanghebbenden

RTM-doelen zijn eisen die zijn verzameld van klanten, interne teams of andere belanghebbenden. Deze doelen kunnen variëren van het toevoegen van nieuwe functies aan uw product tot het verbeteren van risicomanagement.

Stel dat je project gaat over het ontwikkelen van een fitness-app met de nadruk op gebruikerservaring. In dit geval benadrukt de klant twee belangrijke functies: integreren van gepersonaliseerde trainingsplannen op basis van gebruikersvoorkeuren en integreren van realtime trackingfuncties om de voortgang naadloos te volgen. Het doel van dit project is om een uitgebreid fitnessplatform te bieden dat tegemoet komt aan individuele behoeften en een gezondheidsbewuste gemeenschap voedt.

Idealiter zou de projectmanager de zakelijke behoeften van de klant verzamelen en vervolgens met het team praten om specifieke verzoeken te noteren om de output te materialiseren. Vervolgens splitsen ze elk groot doel op in kleinere, uitvoerbare stappen.

Als je al je doelen en vereisten op één plek in kaart wilt brengen, ClickUp Doelen is de manier om te gaan. Hiermee kunt u RTM-doelen van elke grootte definiëren en deze koppelen aan specifieke belanghebbenden of verantwoordelijken.

Zodra je uw ClickUp werkruimte hebt ingesteld ga naar de pagina Doelen in de linker zijbalk door te klikken op Nieuw doel. Zodra u je doelen hebt verzameld breek ze op in kleinere, meetbare delen door Targets te maken. Het platform ondersteunt vier soorten Targets voor matrices:

Aantal: Volg de toename of afname binnen een bereik van getallen Waar/Onwaar: Markeert een doel als Geen of Niet gedaan Currency: Wijzigingen in monetaire doelen bijhouden Taak: Bewaakt de voltooiing van een enkele taak, subtaak of een hele lijst

Selecteer uit verschillende doeltypen om te meten op valuta, percentages, getallen en op waar of onwaar

Met ClickUp kunt u mappen en sprints maken om specifieke doelen te volgen en zelfs mijlpalen instellen om kritieke testmatrixtaken en voortgangspunten te markeren.

Stap 2: Projectartefacten verzamelen en taken definiëren Projectartefacten zijn de vele documenten, zoals de

projectcontract , wijzigingslogboek en projectplan die karakter toevoegen aan je werkstroomprocessen. Ze vormen de kern van je requirements traceerbaarheidsmatrix en helpen je testgevallen te verbinden met de relevante artefacten.

Het doel van deze stap is om je product- of softwaretestteam alle contextuele documenten binnen handbereik te geven, zodat ze een beter inzicht krijgen in taken, subtaken en testcases productachterstanden . ClickUp Documenten gebruiken om alle benodigde projectdocumenten, testgevallen en testresultaten te maken en op te slaan. Documenten bewerken leef met meerdere teamleden, organiseer ze in mappen of koppel ze aan je RTM-taken - alles KLIKT gewoon! 🥳

Het ClickUp Business Requirements Document is de perfecte manier om elk aspect van een bedrijfsproject te schetsen voordat u begint

Wilt u tijd besparen op documentatiewerk? Gebruik ClickUp AI om goed gestructureerde projectdocumenten te genereren met slechts een paar aanwijzingen! Het platform biedt ook verschillende kant-en-klare sjablonen zoals:

Zodra u uw projectartefacten hebt verzameld, gebruikt u Taken in ClickUp om een lijst samen te stellen van de taken en subtaken met betrekking tot uw traceerbaarheidsproces. Dit geeft u een betere visualisatie van het netwerk van deliverables die je volgt via de testmatrix. Je kunt meerdere takenlijsten samenstellen, die elk een specifieke vereiste behandelen, en afhankelijkheden maken om de volgorde van onderling gerelateerde taken te definiëren.

Bekijk, voeg toe of verwijder een taak van of naar andere takenlijsten om de zichtbaarheid en samenwerking tussen teams te verbeteren

Stap 3: De matrix maken

Klaar om de RT-matrix te maken? 🏗️

Zodra u klaar bent met stap 2, kiest u de spreadsheet of grafiek hulpmiddel om de matrix voor de traceerbaarheid van vereisten te maken. Hier is een ruw overzicht van de te volgen stappen:

Selecteer welke kolommen je wilt opnemen in je RTM. Heb je verschillende requirement ID's nodig, hun beschrijvingen, test case identifiers, of meer? Plot de rijen en kolommen op basis van het type matrix. Bijvoorbeeld, in het geval van voorwaartse traceerbaarheid, zouden de rijen en kolommen respectievelijk vereisten en testgeval-ID's vertegenwoordigen (u wilt misschien alles met kleur coderen voor een vlottere traceerbaarheid) Maak links tussen vereisten en gerelateerde parameters binnen de matrix

Het punt is om een visuele, enkelvoudige vensterinterface te hebben om de relatie tussen verschillende vereisten in kaart te brengen en voltooide doelen af te vinken.

Als je vertrouwd bent met spreadsheets, is de ClickUp Tabelweergave kan een uitstekend hulpmiddel zijn om je RT-matrix op elke schaal aan te passen! Voeg zoveel kolommen toe als u wilt, maak Aangepaste velden voor informatie, en gebruik drag-and-drop acties om je RTM aan te passen.

Organiseer, sorteer en filter taken in de ClickUp 3.0 Tabelweergave om sneller inzicht te krijgen in al uw werk

Als u de voorkeur geeft aan rijke visualisaties, kunt u ook het volgende ontdekken Oneindig Whiteboard van ClickUp om verbanden te leggen tussen vereisten en testgevallen.

Voor dat extra steuntje in de rug gebruikt u ClickUp's diverse matrixsjablonen om je RTM te maken. Onze favoriet is de ClickUp Traceerbaarheidsmatrix Sjabloon . Gebruik het om verbanden systematisch in kaart te brengen, zodat u beter in staat bent om:

De relatie tussen vereisten en testresultaten te bepalen

De veranderingen te visualiseren die hebben plaatsgevonden in delevenscyclus van projectontwikkeling* De redenering achter bepaalde beslissingen begrijpen

Gebruik deze geavanceerde traceerbaarheidsmatrixsjabloon om testgevallen te beoordelen voor al uw behoeften!

Stap 4: De RTM gaan gebruiken

In dit stadium zou u de matrixstructuur en relevante koppen moeten hebben. U hoeft alleen nog maar de RT-matrix in te vullen! 📝

Je kunt beginnen met het in kaart brengen van testgevallen met je testteam en ervoor zorgen dat alles uit de backlog aan bod komt.

Een van de vele voordelen van ClickUp is dat u niet hoeft te kopiëren-plakken of heen en weer te bewegen tussen backlogs en taakchecklists. U kunt alle eerder gemaakte lijsten gewoon verplaatsen naar uw RTM met al hun details, en ze worden weergegeven in elke weergave die u kiest.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

U kunt bijvoorbeeld de Lijst , Bestuur of Kalender om een overzicht te krijgen van alle lopende taken, gecategoriseerd op basis van hun Aangepaste status zoals Geslaagd, Verlopen of In wacht. Bekijk onderling afhankelijke taken en behandel de capaciteitsplanning met behulp van de Gantt-diagram en Werklastweergaven .

Het platform maakt ook naadloze communicatiekanalen tussen afdelingen mogelijk via de Chatweergave toewijsbare opmerkingen en workflow proofing tools, zodat geen enkele eis wordt genegeerd!

Stap 5: Beoordelen, valideren en onderhouden

Zie de matrix voor de traceerbaarheid van vereisten als een document dat altijd verandert. Als er dingen veranderen, zoals eisen die wegvallen of nieuwe testgevallen die opduiken, moet u de matrix aanpassen om iedereen op de hoogte te houden.

Onthoud: Het initiële ID-nummer van de vereisten blijft hetzelfde, zelfs als je dingen herschikt of opnieuw gebruikt. ⚠️ Dashboards in ClickUp zullen u helpen de resultaten bekijken en de prestaties van het project bijhouden door middel van testgegevens. Gebruik de aanpasbare oplossing om:

Teamtaken eenvoudig te verdelen, blokkades te bespreken en de voortgang bij te houden

De toewijzing van middelen te visualiseren, efficiënte en inefficiënte gebieden te identificeren

Doelen te beoordelen door het voltooien van taken,projecttijd bijhoudenen workflowanalyse in een beveiligd controlecentrum

Maak, bewerk en organiseer aangepaste velden in ClickUp en maak uw zoeklogistiek eenvoudiger

Groot winnen: beheer uw Requirements Traceability Matrix met ClickUp 39% van de projecten mislukken door een gebrek aan goede planning en het bijhouden van middelen en je wilt zeker niet dat jouw project deel uitmaakt van deze statistiek. Maak je geen zorgen, dat gebeurt niet!

We beloofden een grote winst met ClickUp, en de grote winst is wat u krijgt! 🏆

Verschillende weergaven, aangepaste velden, 1000+ integraties, volgfuncties en meer-je krijgt alle nuttige functies gratis! Meld u vandaag nog aan om uw RTM-matrix te bouwen !