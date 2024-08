10 Continuous Deployment tools voor softwareteams in 2024

Continue inzet is een sleutelonderdeel geworden van succesvolle softwareteams tools voor app-ontwikkeling en processen. Het bespaart teams tijd bij het testen en implementeren van de broncode in een productieomgeving, waardoor bedrijven hun productiviteit kunnen verhogen en hun productieprocessen kunnen versnellen veel bedrijfsprocessen kunnen automatiseren .

Softwareontwikkelaars kunnen kiezen uit veel continuous deployment tools, maar sommige zijn aanzienlijk beter dan andere. Laten we eens kijken naar enkele van de beste opties in 2024, zodat je kunt beslissen welke tool het beste is voor jouw team.

Wat is continue implementatie?

Continuous deployment verwijst naar de automatisering van softwarereleases naar een productieomgeving. Het is een logisch gevolg van continue integratie, het automatisch bouwen en testen van wijzigingen in de broncode.

Tools voor continue implementatie gaan een stap verder en implementeren de gevalideerde builds van een tool voor continue integratie, waardoor eindgebruikers sneller toegang krijgen tot belangrijke bugfixes en opwindende nieuwe functies.

Deze combinatie van continue integratie en continue implementatie (CI/CD) in twee stappen wordt steeds meer vereist voor moderne teams die software ontwikkelen. Samen verminderen ze de behoefte aan handmatige tussenkomst en elimineren ze veel menselijke fouten, waardoor ze een geweldig hulpmiddel zijn voor teams die proberen uit te vinden hoe ze sneller kunnen werken .

Als je op zoek bent naar continuous deployment tools, zorg er dan voor dat de tools die je kiest voldoen aan je behoeften, nu en in de toekomst. Houd bij het evalueren van uw keuzes de volgende punten in gedachten:

Integratiemogelijkheden: Je team werkt waarschijnlijk met andere softwareontwikkelingsprogramma's. De gekozen oplossing moet goed integreren met de tools in uw implementatieproces

Geautomatiseerde rollbacks: Er kunnen dingen misgaan wanneer je code implementeert. Als je iets kapot maakt, moet je continuous integration systeem het makkelijk maken om de wijzigingen terug te draaien

Schaalbaarheid: Uw business heeft nu misschien minimale behoeften, maar dat zal niet altijd zo zijn. Zorg ervoor dat je continuous deployment tools grotere, complexere projecten aankunnen

Multiple Environments: Softwareontwikkelingsteams werken in fases, waarbij test- en productieomgevingen vaak gescheiden worden gehouden. De tools die u kiest, moeten dat mogelijk maken

Realtime bewaking: Als een van uw implementatieprocessen fout gaat, moet u dat onmiddellijk weten. Goede tools controleren op fouten en stellen de relevante leden van het team op de hoogte

Aanpassing: Het ontwikkelingsproces van elk bedrijf kan in de loop der tijd veranderen. Uw tools moeten flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan veranderende bedrijfsbehoeften

Om je te helpen bij je zoektocht naar de juiste continuous deployment tool voor jouw behoeften, hebben we een lijst samengesteld met enkele van de beste opties die momenteel op de markt zijn.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementoplossing, en de speciale functies voor softwareteams kan er een vitaal onderdeel van het ontwikkelingsproces van je team van maken.

ClickUp's integraties met belangrijke DevOps en CI/CD tools maken het een vitale hulpmiddel voor productbeheer voor elk softwareproject. De leden van het team kunnen samenwerken om roadmaps en documentatie te maken terwijl het ontwikkelingsproces zich ontvouwt. Je kunt de voortgang van de ontwikkeling begeleiden door middel van Sprint backlogs, waarbij je eenvoudig taken kunt bijhouden en toewijzen. U kunt ook projectdoelstellingen toevoegen naar een ClickUp dashboard, wijs ze toe aan een team lid en bijhoud hun voortgang.

ClickUp heeft een grote verzameling sjablonen voor elke stap van het projectmanagementproces in verschillende disciplines, inclusief sjablonen voor productieplanning en sjablonen voor post-productimplementatie om de klantrelaties te beheren. ClickUp heeft oplossingen om uw project bij te houden en uw klanten tevreden te houden.

ClickUp beste functies

Uitgebreide samenwerkingstools voor het maken van draaiboeken en documenten

Ondersteunt het beheer van Sprint backlogs en het bijhouden van problemen

Integratie van Git-tools voor geautomatiseerde workflows

Real-time voortgang bijhouden met agile dashboards

Integratie van AI-tools om de creativiteit van teams te stimuleren en problemen op te lossen

ClickUp beperkingen

Steile leercurve voor wie alle functies wil gebruiken

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van de werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. AWS CodeDeploy

Via Amazon AWS Als onderdeel van Amazon's uitgebreide AWS ecosysteem is CodeDeploy een gemakkelijke keuze voor bedrijven die zich al in die omgeving bevinden. Gebruikers van Amazon's EC2- of Lambda-service kunnen eenvoudig wijzigingen in code implementeren op deze platforms. CodeDeploy werkt ook met servers op locatie voor degenen die niet met de cloud van Amazon werken.

Deze software deployment tool heeft geautomatiseerde rollbacks, een extra vangnet als er iets fout gaat. Dankzij de gecentraliseerde controle kun je applicaties inzetten voor verschillende targets vanaf de CodeDeploy console of de Amazon CLI, wat zorgt voor een betrouwbaarder en consistenter proces.

AWS CodeDeploy beste functies

Geautomatiseerde implementaties

Integratie met AWS-services

Gecentraliseerde controle

Geminimaliseerde downtime

Lambda-implementaties

AWS CodeDeploy limieten

Initiële installatie kan complex zijn voor beginners

Beperkt tot het AWS-ecosysteem

Er kunnen soms vertragingen optreden bij de implementatie

AWS CodeDeploy prijzen

Free voor EC2, Lambda, ECS implementaties

$0,02 per Instance update voor on-premises gebruik

AWS CodeDeploy beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (3 beoordelingen)

3. CircleCI

Via CircleCI CircleCI legt sterk de nadruk op snelheid en flexibiliteit. Het integreert eenvoudig met de populairste versiebeheersystemen en ondersteunt Docker, waardoor ontwikkelaars een consistente ontwikkel- en productieomgeving kunnen onderhouden. Zeer aanpasbaar werkstromen vergroten de flexibiliteit van het platform, waardoor teams het CI/CD-proces kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften.

Door parallellisme en caching zorgt CircleCI ervoor dat de software zo snel mogelijk draait. Ontwikkelteams kunnen prestatiedashboards gebruiken om hen te helpen knelpunten in hun pijplijnen voor applicatie-implementatie te identificeren en te elimineren.

CircleCI beste functies

Docker ondersteunen

Aanpasbare werkstromen

Prestatie dashboards

Parallellisme en caching

Integratie met populaire versiebeheersystemen

beperkingen van CircleCI: ####

Complexe configuratie voor grotere projecten

Beperkte buildminuten op het gratis niveau

Debuggen van mislukte builds kan een uitdaging zijn

CircleCI-prijzen

Gratis

Prestaties: $15/maand

Schaal: $2.000/maand

Zelf gehost: Neem contact op met sales voor prijzen

CircleCI beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4. GitLab

Via GitLab Dit continue implementatietool begon als een eenvoudig versiebeheersysteem dat Git gebruikte. De evolutie naar een Voltooid DevOps-tool betekent dat het nu tools biedt voor elke fase van de ontwikkelingslevenscyclus. Zijn CI/CD pijplijn is een sleutel onderdeel van deze focus. Wanneer ontwikkelaars wijzigingen toewijzen aan GitLab gehoste code, vinden de CI/CD processen plaats binnen GitLab en hoeven ze niet te vertrouwen op aparte providers.

GitLab staat bekend om zijn sterke community-gedreven aanpak. Het biedt regelmatige updates en nieuwe functies die voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Kleine teams en grotere ondernemingen zijn welkom om zich bij de community aan te sluiten en feedback te geven voor toekomstige verbeteringen.

GitLab beste functies

Geïntegreerde CI/CD

Beheer van broncode

Agile tools voor projectmanagement

Geautomatiseerde DevOps

Kubernetes-integratie

GitLab beperkingen

Complexe interface voor beginners

Af en toe problemen met de prestaties

Beperkingen op CI/CD minuten in de gratis versie

GitLab prijzen

Gratis

Premium: $29/maand per gebruiker

Ultimate: $99/maand per gebruiker

GitLab beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (950+ beoordelingen)

5. Octopus Inzet

Via Octopus Uitrollen Deze software voor continue implementatie is bedoeld om het implementatieproces te vereenvoudigen door middel van automatisering en tools voor releasebeheer . Octopus Deploy maakt het mogelijk om applicaties uit te rollen over test-, staging- en productieomgevingen, waardoor het voor teams eenvoudiger wordt om programmawijzigingen te beheren. Het ondersteunt geavanceerde deployment patronen, zoals canary release en blue-green of rolling deployments.

Octopus Deploy beste functies

Multi-omgeving implementaties

Beheer van releases

Integratie met populaire CI servers

Geavanceerde deployment patronen

Ingebouwde conventies

Octopus Deploy beperkingen

Steile leercurve voor installatie

Niet-intuïtieve interface

Beperkte ingebouwde integraties in vergelijking met concurrenten

Octopus Deploy prijzen

Community: $10/maand

Professional: $12/maand

Enterprise: $18/maand

Octopus Deploy beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

6. Bamboe

Via Atlassian Bamboo van Atlassian is een krachtig hulpmiddel voor CI/CD dat naadloos samenwerkt met hun andere producten. Bedrijven die JIRA voor het bijhouden van problemen en Bitbucket voor versiebeheer kunnen Bamboo gebruiken voor hun CI/CD-behoeften en een meer uniforme ervaring krijgen dan andere tools voor geautomatiseerde software-implementatie kunnen bieden.

Het ondersteunen van geautomatiseerde parallelle tests helpt om uw werkstroom te optimaliseren . Bamboo legt ook sterk de nadruk op samenwerking, met veel functies die het volgende vergemakkelijken team communicatie door de hele CI/CD-pijplijn.

Bamboo beste functies

Ingebouwde Git vertakking workflows

Parallelle automatisering van tests

Deployment projecten

Aanpasbare build agents

Integratie met Atlassian producten

beperkingen van Bamboo ####

Hoge licentiekosten voor grotere teams

Verouderde UI

Beperkt plugin ecosysteem in vergelijking met Jenkins

Bamboo prijzen

Vanaf $1.200 per jaar

Beoordelingen en recensies over Bamboo

G2: 4.1/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

7. Codeship

Via Cloudbees Dit CI/CD-platform in de cloud is gericht op eenvoud. Het heeft een snelle installatie waarmee teams kunnen beginnen met het implementeren van code zonder een steile leercurve. De parallelle testpijplijnen van Codeship maken het testen van code efficiënter. Dankzij de ondersteuning van Docker is het voor teams eenvoudig om de levenscyclus van code te beheren, van het testen tot de implementatie.

Codeship integreert met populaire opslagplaatsen zoals GitHub en Bitbucket om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de meest voorkomende ontwikkelprocessen.

Codeship beste functies

Parallelle testpijplijnen

Docker ondersteunen

Eenvoudige installatie

Integratie met populaire opslagplaatsen

Snelle bouwtijden

Codeship beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Af en toe mislukte build

Beperkte integraties in vergelijking met andere platforms

Codeship prijzen

Starter: $49/maand

Essentieel: $99/maand

Vermogen: $399/maand

Codeship beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (15 beoordelingen)

8. Travis CI

Via Travis CI De oorspronkelijke bedoeling van Travis CI was een nauwe integratie met GitHub, maar het werkt nu met verschillende opslagplaatsen van broncode. Het automatiseert de implementatie van applicaties met een aantal geavanceerde functies, zoals de matrix builds, die testen op meerdere omgevingen mogelijk maken.

Het kan de code automatisch uitrollen naar de juiste omgeving en biedt een zeer aanpasbare manier voor teams om apps te implementeren, zodat het integreert met alle workflows.

Travis CI beste functies

GitHub integratie

Matrix bouwt

Docker ondersteunen

Ondersteuning voor meerdere talen

Auto-deployment mogelijkheden

Travis CI beperkingen

Verbose configuratie

Bouwtijden kunnen langzamer zijn dan die van concurrenten

Travis CI prijzen

Bootstrap: $64/maand

Startup: $ 119/maand

Klein bedrijf: $ 229/maand

Premium: $449/maand

Platinum: $779/maand

Travis CI beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

9. Jenkins

Via Jenkins De grootste naam in open-source CI/CD-tools, Jenkins heeft een uitgebreid plugin-ecosysteem dat ontwikkelaars meer flexibiliteit en aanpassingen biedt dan de meeste concurrenten. Plugins zijn beschikbaar voor meer dan alleen het implementeren van code en omvatten de bouw-, test- en bewakingsfasen van het project.

De open-source aard en de grote, actieve gemeenschap betekent dat Jenkins regelmatig wordt bijgewerkt met de nieuwste CI/CD-praktijken.

Jenkins beste functies

Uitgebreid plugin-ecosysteem

Pipeline als code

Gedistribueerde builds

Integratie met grote versiebeheersystemen

Zeer aanpasbaar

Jenkins beperkingen

Vereist regelmatig onderhoud en updates

Complexe installatie

Sommige plugins kunnen problemen hebben met compatibiliteit

Jenkins prijzen

Gratis

Jenkins beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (500+ beoordelingen)

10. Marionet

Via Puppet Puppet is een van de beste continuous deployment tools, waarmee ontwikkelaars hun deployment-infrastructuur kunnen definiëren met behulp van code. Dankzij de consistentie en schaalbaarheid kunnen installaties snel en gemakkelijk worden overgezet.

Met geautomatiseerde provisioning zorgt Puppet voor een efficiënte toewijzing van middelen voor continuous deployment. Realtime rapportage geeft inzicht in de continuous deployment pipeline voor het proactief oplossen van problemen. Deze tool integreert met populaire cloud platforms, zodat ontwikkelaars Puppet kunnen gebruiken om software te implementeren ongeacht de locatie van de host.

Puppet beste functies

Infrastructuur als code

Geautomatiseerde provisioning

Real-time contextbewuste rapportage

Rolgebaseerde toegangscontrole

Integratie met populaire providers van clouds

Puppet beperkingen

Steile leercurve voor beginners

De domeinspecifieke taal (DSL) kan een uitdaging zijn

Vereist speciale middelen voor grootschalige implementaties

Puppet prijzen

Open Source: Free

Enterprise: Neem contact op met sales voor prijzen

Puppet beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (43 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (24 beoordelingen)

Begin vandaag nog met efficiëntere implementaties

We hebben nu veel geweldige tools gezien die je team kan gebruiken om veel van het vervelende werk te automatiseren dat komt kijken bij softwareontwikkeling waardoor ze meer tijd hebben om zich te richten op het toevoegen van functies en het oplossen van bugs dan op het compileren en implementeren van code.

Om de productiviteit nog verder op te voeren, kunt u uw volgende project met ClickUp beheren. Duizenden gratis sjablonen zijn beschikbaar om je op weg te helpen en de leercurve te verkleinen.