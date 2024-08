10 essentiële sjablonen voor testcases voor software en producten

In de snelle wereld van softwareontwikkeling maken nieuwe producten, functies, tests en updates deel uit van de dagelijkse norm. Het ontwikkelen van een betrouwbaar testproces voor uw software en producten kan de efficiëntie van het testen en uw testuitvoering verbeteren.

Zo kunt u uw testscenario's soepel laten verlopen en altijd voorbereid zijn op de volgende ronde van handmatig testen.

Met alle stappen die bij testscenario's komen kijken, kan het ontwikkelen van het beste proces en testbeleid echter kostbaar en tijdrovend zijn. Tenzij je werkt met eersteklas, vooraf beproefde sjablonen voor testcases.

In deze gids bekijken we 10 van de beste van dit moment om je te helpen de juiste testcasesjablonen te kiezen voor je softwaretests.

Wat is een sjabloon voor testcases?

Een testcasesjabloon is een gestandaardiseerd formulier of document dat wordt gebruikt door software- en producttesters om de teststatus van individuele of meerdere testcases voor softwareapplicaties bij te houden.

Er zijn vele soorten sjablonen voor verschillende testscenario's en verschillende versies om je te helpen bij het beheren van verschillende soorten testcases in verschillende stadia.

In deze gids vind je alle soorten, van testcase documenten die checklists en notities bevatten tot documenten ontworpen voor het rapporteren van je resultaten of zelfs het beheren van meerdere testprojecten.

Een algemeen sjabloon voor testcases bevat gebieden voor het vastleggen van je teststappen, pre-condities, testgegevens, verwachte resultaten versus uitgevoerde test, werkelijke resultaten en (natuurlijk) de status geslaagd of mislukt. Hieronder laten we je een aantal verschillende soorten zien, van beginnersvriendelijk tot gevorderd, zodat je een testcase kunt kiezen die het beste bij jouw team past.

Combineer je sjabloon voor testcases met hulpmiddelen voor productbeheer , sjablonen voor documenten met productvereisten en de beste moderne QA testtools voor een krachtig pakket tools om uw nieuwste releases naar een hoger niveau te tillen.

Wat maakt een goed testcasesjabloon?

Een goed sjabloon voor een testcasebeschrijving is eenvoudig te gebruiken en dekt alle bases die nodig zijn om je project van begin tot eind te volgen.

Goede sjablonen voor testcasebeheer leiden je naar efficiënte processen voor testscenario's, helpen je bij het vastleggen en analyseren van belangrijke testgegevens en maken en delen eenvoudig rapporten met teamleden en belanghebbenden.

Zoek ook naar sjablonen die passen bij de grootte en behoeften van je team. Als je net begint met softwaretesten en maar één product per jaar hoeft te testen, kun je waarschijnlijk prima uit de voeten met een eenvoudig spreadsheetsjabloon.

Verzamel je taken in ClickUp om het werk eenvoudig te visualiseren of pas je lijst aan naar wens

Als je in een groot team zit dat meerdere producten beheert en je je workflow wilt stroomlijnen, zul je op zoek willen gaan naar complexere, gebruiksvriendelijke sjablonen die de hoge eisen op een supergeorganiseerde en gedetailleerde manier kunnen bijhouden.

Als jij en je softwareteam een agile mindset benaderen , no-code tools voor productmanagers is een mooi compliment voor je testcasesjabloon.

De beste sjablonen zijn degene die perfect passen bij de behoeften van je team, met weergaven waarmee je snel beoordelingen kunt maken en aanpassingsopties waarmee je het proces op maat kunt maken.

10 testcasesjablonen voor gebruik in 2024

In dit gedeelte bekijken we 10 van de populairste testcasesjablonen die je in 2024 kunt gebruiken. Veel van de sjablonen zijn aanpasbaar en flexibel en kunnen worden aangepast aan de behoeften van uw specifieke project.

1. ClickUp sjabloon voor testmanagement

ClickUp sjabloon voor testbeheer

Als uw Quality Assurance team op zoek is naar een sjabloon voor testcasebeheer dat kan helpen bij het beheren van het gehele testproces van begin tot eind, wilt u de ClickUp sjabloon voor testbeheer .

Dit sjabloon voor testcases helpt u om al uw testcases van begin tot eind te beheren. Van het ontwikkelen van een strategie tot het maken van testcases, het toewijzen ervan aan testers en het vastleggen van gebruikersfeedback, projectdoelstellingen bijhouden deze sjabloon helpt je om alles wat belangrijk is bij te houden en vast te leggen, bij elke stap die je zet.

Wanneer u met ClickUp-sjablonen werkt, kunt u altijd rekenen op een uitstekende samenwerking en uitstekende rapporten projectbeheertools binnen handbereik, evenals de mogelijkheid om sjablonen aan te passen en op maat te maken voor uw projecten.

Geniet van weergaven die het gemakkelijk maken om de set testgegevens die je nodig hebt te bekijken, waaronder Lijst, Bord, Whiteboard, Mindmap en nog veel meer.

De ClickUp Test Management Template helpt ervoor te zorgen dat uw product(en) betrouwbaar en klaar voor release zijn met een eenvoudig systeem om het hele proces te beheren. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Testgevallen Sjabloon

ClickUp Testgevallen sjabloon

ClickUp's Testgevallen Sjabloon is een beginnersvriendelijke sjabloon waarmee u de voortgang van individuele testgevallen nauwkeurig kunt volgen.

Wilt u uw projecten ontwikkelen, organiseren en prioriteren zodat u de resultaten gemakkelijk kunt beoordelen en weloverwogen beslissingen kunt nemen? Deze sjabloon helpt je daarbij.

Het voorbeeld template voor testcases biedt test management tools die essentiële velden bevatten voor een agile testcase, zoals testcase ID, testcase testbeschrijving naam, teststappen, verwachte resultaten en werkelijke resultaten. Het is ook aan te passen aan je specifieke behoeften.

Het wordt geleverd met een ruime keuze aan weergaven, aanpassingen en schaalbaarheid die ClickUp tot een van de beste keuzes maken voor elk type projectmanagement.

Deze sjabloon zal je helpen:

Plan en voer effectief uit: Biedt een gestructureerd raamwerk voor het ontwikkelen en uitvoeren van testcases

Biedt een gestructureerd raamwerk voor het ontwikkelen en uitvoeren van testcases Volg en visualiseer uw voortgang : Biedt een verscheidenheid aan weergaven die u kunt gebruiken om de voortgang van uw testresultaten te volgen en potentiële problemen vroegtijdig te identificeren

: Biedt een verscheidenheid aan weergaven die u kunt gebruiken om de voortgang van uw testresultaten te volgen en potentiële problemen vroegtijdig te identificeren Samenwerken met uw team : Geeft u een centrale locatie van waaruit u kunt samenwerken met uw team

: Geeft u een centrale locatie van waaruit u kunt samenwerken met uw team Volg en identificeer: Bevat een verscheidenheid aan rapporten die kunnen worden gebruikt om resultaten te volgen en sterke en zwakke punten te identificeren.

U zult dol zijn op de eenvoud van de Test Case Template van ClickUp, waarmee het hele team snel aan de slag kan! Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp testrapport sjabloon

ClickUp testrapport sjabloon

Maak uitgebreide testrapporten met deze ClickUp sjabloon voor testrapporten dat u helpt bij het schrijven van testgevallen en defecten terwijl u de resultaten snel organiseert en analyseert.

Deze sjabloon voor testrapporten bespaart tijd door een eenvoudig, gestandaardiseerd communicatiekader te bieden dat geschikt is voor zowel testers als belanghebbenden. Het laat je sneller rapporten maken terwijl je er zeker van bent dat je problemen die verbetering behoeven identificeert en aanpakt.

Met de sjabloon voor testrapporten kunt u, net als met de andere ClickUp Testsjablonen, weergaven, statussen en velden aanpassen.

Bovendien kunt u de tracking verbeteren met functies zoals:

Schermopname

Geautomatiseerde meldingen

Kunstmatige intelligentie

Om het meeste uit de ClickUp Testrapportsjabloon te halen, kunt u:

Een project aanmaken, taken toewijzen en samenwerken met belanghebbenden.

Meldingen instellen om u op de hoogte te houden van de laatste voortgang

Uw voortgang bijhouden met georganiseerde categorieën

Regelmatige vergaderingen houden en de voortgang controleren

Of u nu een software tester, ontwikkelaar of projectmanager bent, de ClickUp Testrapport Sjabloon kan u helpen om duidelijke en beknopte testrapporten te maken die u zullen helpen om de kwaliteit van uw software te verbeteren. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp bruikbaarheidstest sjabloon

ClickUp Gebruiksvriendelijkheidstestsjabloon

De ClickUp bruikbaarheidstestsjabloon is een uitgebreide tool die u kan helpen bij het plannen, organiseren en uitvoeren van gebruikstests voor uw product, website of app. De sjabloon bevat verschillende functies om u te helpen:

Deze testcase doc stroomlijnt het usability testproces met een gestandaardiseerde, maar aanpasbare aanpak waarmee je:

Plannen en organiseren van gebruikerstestsessies: Geeft je een gestructureerd raamwerk voor het plannen en organiseren van gebruikerstestsessies die ervoor zorgen dat alle noodzakelijke taken worden uitgevoerd

Geeft je een gestructureerd raamwerk voor het plannen en organiseren van gebruikerstestsessies die ervoor zorgen dat alle noodzakelijke taken worden uitgevoerd Belangrijke feedback verzamelen : Biedt u enquêtes, interviews en bruikbaarheidstestsessies die kunnen worden gebruikt om uw product te verbeteren.

: Biedt u enquêtes, interviews en bruikbaarheidstestsessies die kunnen worden gebruikt om uw product te verbeteren. Volg voortgang en resultaten: Biedt verschillende manieren om de voortgang en resultaten van uw gebruikstests bij te houden, zodat u gebieden kunt identificeren die verbetering behoeven

Of u nu een UX/UI-ontwerper, ontwikkelaar of marketeer bent, de ClickUp Usability Testing Template kan u helpen de gebruikerservaring van uw product te verbeteren. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp A/B-testsjabloon

ClickUp A/B Testen Sjabloon

Als je een marketeer, productmanager of ontwikkelaar bent, is de ClickUp A/B-testsjabloon helpt u bij het ontwerpen, uitvoeren en analyseren van al uw A/B-testprojecten.

Lanceer je een nieuwe campagne? Of het nu gaat om sociale media, advertenties, landingspagina's of een ander type digitale campagne, deze sjabloon helpt je de resultaten vast te leggen en te analyseren op een manier die het beste uit je inspanningen haalt.

ClickUp's A/B-testsjabloon geeft u een overzicht op hoog niveau van al uw A/B-campagnes met weergaven en aanpassingsopties die onverslaanbaar zijn. U kunt genieten van weergaven in lijsten, forums, kalenders en tijdlijnen met aanpasbare velden, tags, statussen en meer.

De sjabloon A/B-testsjabloon biedt ook:

Een gestructureerd kader om je te helpen bij het identificeren van de juiste variabelen om te testen

Hulp bij het opzetten van de test op een manier die statistisch verantwoord is

Begeleiding bij het efficiënt uitvoeren van A/B-tests

A/B-testanalyse (en verwachte resultaten) om je te helpen de winnende variatie te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen over je website, app of marketingcampagne

Voor elke marketingcampagne is de A/B-testsjabloon van ClickUp een uitstekende manier om uw hele team op één lijn te houden en de resultaten van uw tests te optimaliseren. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Traceerbaarheidsmatrix Test Sjabloon

ClickUp Traceerbaarheidsmatrix Testsjabloon

Wanneer u een sjabloon in spreadsheetstijl nodig hebt om de voortgang van uw testinspanningen en testtypen bij te houden en ervoor te zorgen dat alle vereisten worden getest, is de ClickUp Traceerbaarheidsmatrix Testsjabloon is klaar voor u!

Enkele van de kolommen in deze sjabloon zijn:

Requirement

Testgeval ID

Status

Blokkering

Succescriteria

Totaal aantal uitgevoerde tests

Slagingspercentage

Goedkeurder

Het bevat ook verschillende aangepaste velden die je kunt gebruiken om testgevallen bij te houden, zoals de prioriteit van de vereiste of de datum waarop het eigenlijke testresultaat of de eigenlijke testcase werd aangemaakt.

De ClickUp Traceability Matrix Testsjabloon kan worden gebruikt door iedereen die betrokken is bij het testproces, inclusief testers, ontwikkelaars en projectmanagers. Het is een waardevol hulpmiddel waarmee u kunt garanderen dat aan al uw testvereisten wordt voldaan en dat deze correct worden bijgehouden.

Als je op zoek bent naar een manier om je testproces te verbeteren, is ClickUp's Traceability Matrix Testsjabloon een geweldige optie. Het is een eenvoudig en effectief testmanagementhulpmiddel dat u kan helpen ervoor te zorgen dat uw softwarevereisten grondig worden getest. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Gebruikers Acceptatie Testen Checklist Sjabloon

ClickUp Checklist Gebruikers Acceptatie Testen Sjabloon

Klaar om alles naar buiten te brengen en te zien wat de eindgebruiker ervan vindt? De ClickUp Gebruikers Acceptatie Testen Checklist Sjabloon helpt u bij het testen en evalueren van de gebruikerservaring, zowel voor als na uw lancering.

De sjabloon in lijststijl biedt de UAT Gantt-weergave om je te helpen bij het organiseren, controleren en analyseren van al je taken in elke fase (Voltooid, In uitvoering, In wacht, Te doen).

Het is een waardevol hulpmiddel dat je helpt ervoor te zorgen dat alle stappen in het UAT-proces zijn voltooid, zodat je software klaar is voor de release.

Gebruik het om:

Het UAT-proces in alle stadia te volgen

Ervoor te zorgen dat u geen belangrijke stappen mist

Identificeer defecten vroeg in het proces

Transparantie bieden aan belanghebbenden

De algehele kwaliteit van uw product verbeteren

De ClickUp User Acceptance Testing Checklist Sjabloon kan worden gebruikt door iedereen die betrokken is bij de teststap van het UAT-proces, inclusief testers, ontwikkelaars en projectmanagers. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp A/B-sjabloon voor inhoudsbeheer en -testen

ClickUp A/B-inhoudsbeheer en testsjabloon

Het publiceren van content vereist veel testen. Zou het dan niet makkelijker zijn om je content vanaf dezelfde plek te beheren? Met de ClickUp A/B-inhoudbeheer en testsjabloon kunt u precies dat doen!

Deze sjabloon tilt de eerder genoemde A/B-testsjabloon van ClickUp naar een hoger niveau door er contentmanagementmogelijkheden aan toe te voegen.

De template helpt je bij het beheren van A/B-testcampagnes met tools en functies die het eenvoudig (en leuk!) maken om A/B-tests te maken, uit te voeren en te analyseren, inclusief:

Een lijstweergave om al je A/B-tests bij te houden

Een bordweergave om uw testworkflows en prioriteiten te visualiseren

Een kalenderweergave om uw testtaken te plannen

Een tijdlijnweergave om de duur van uw geautomatiseerde tests bij te houden

Aangepaste velden om extra informatie over je tests bij te houden, zoals het doel van de test, de doelgroep en de statistieken die je volgt

Met de weergaven Lijst, Bord, Tijdlijn en Kalender is het geen probleem om je content naadloos te organiseren en A/B-tests uit te voeren. Als u contentbeheer met A/B-testen wilt integreren, probeer dan vandaag nog de ClickUp A/B Content Management & Testing Template! Deze sjabloon downloaden

9. Excel Testgevallen Sjabloon door Guru99

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/052615_1220 DownloadsSam1.webp Excel Testgevallen sjabloon door Guru99 /img/

Een Test Case Template is een goed ontworpen document voor het ontwikkelen en beter begrijpen van de testcasegegevens voor een bepaald testscenario

De Excel Testgevallen sjabloon door Guru99 is een goed ontworpen testscenariodocument (voor Excel en Word) dat helpt bij je testplan en waarmee je je software testinspanningen kunt organiseren voor een beter begrip van je proces terwijl het zich ontvouwt.

Deze test management tool bevat de essentiële velden voor een testscenario, zoals ID van de testcase, beschrijving van de testcase, teststappen, verwachte resultaten en werkelijke resultaten. Deze sjabloon kan worden aangepast aan je specifieke behoeften. Als je op zoek bent naar een supersimpele spreadsheetoplossing die je kunt downloaden en offline kunt gebruiken, dan kan de Excel Test Case Template van Guru99 een uitstekende oplossing zijn! Deze sjabloon downloaden

10. Excel Testgevallen Sjabloon door Artoftesting

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Test-case-Template.webp Excel Testgevallen Sjabloon door Artoftesting /img/

Een Test Case is een document dat een reeks acties bevat die worden uitgevoerd om de verschillende functies van een applicatie te verifiëren

Op zoek naar een testcasesjabloon voor een kleiner project? De Excel sjabloon voor testcases door Artoftesting hiermee kun je testen bijhouden zonder dat je een database hoeft te configureren of te onderhouden of software voor testcasesjablonen hoeft te downloaden.

Dit sjabloon voor testcases is een eenvoudige en gemakkelijke manier om testcases te schrijven met behulp van Excel-sheets. Het bevat de essentiële velden voor een testcase, zoals:

Test case ID

Gedetailleerde beschrijving van de testcase

Test stappen

Verwacht resultaat vs. werkelijk resultaat van het testscenario Deze sjabloon downloaden ## Software testen verbeteren met de ideale sjabloon

Softwareontwikkeling is een dynamisch vakgebied dat vraagt om een grondige en efficiënte geautomatiseerde testprocedure.

In deze gids hebben we tien uitstekende sjablonen besproken, die aan verschillende behoeften voldoen. Het kiezen van de beste sjabloon voor jouw situatie kan een significante invloed hebben op hoe soepel alle teststappen verlopen. Verschillende zijn geschikt als agile sjablonen voor testcases, waaronder ClickUp, Excel en ArtofTesting testcase documenten.

Met deze tools kun je een testcase bijhouden en schrijven, een testprioriteit instellen, aan al je testvereisten voldoen, het formaat van de testcase wijzigen en de verwachte resultaten van het testscenario delen.

Of je nu de voorkeur geeft aan uitgebreide platforms zoals ClickUp's Test Management Template of meer eenvoudige test case management tools zoals het Microsoft Excel Test Case Template van Guru99, er is iets dat past bij de doelstellingen en het vaardigheidsniveau van elk team.

Wilt u uw producten naar een hoger niveau tillen? Overweeg software voor operationeel beheer , hulpmiddelen voor productbacklogbeheer en software voor productieplanning om het allemaal samen te voegen.

Wilt u uw aanpak verfijnen? Ontdek de flexibiliteit van de sjablonen van ClickUp en effen het pad voor efficiënte softwaretestgegevens. Duik vandaag nog in ClickUp Templates!