10 AI-tools voor besluitvorming om problemen efficiënt aan te pakken

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft geholpen systemen te bouwen die dingen kunnen doen die ooit sciencefiction waren. Hoewel de hedendaagse AI misschien niet ultrabewust is zoals Skynet uit The Terminator, stelt het ons wel in staat om taken te automatiseren en de bedrijfsvoering te stroomlijnen.

Ondanks deze belangrijke ontwikkelingen vragen veel gebruikers zich af of AI-systemen de menselijke intelligentie en het menselijk onderscheidingsvermogen voor kritieke beslissingen kunnen evenaren. Hoewel (nog) niets de menselijke wijsheid kan vervangen, kun je zeker gebruik maken van AI hulpmiddelen voor besluitvorming om sneller oplossingen te vinden!

Wanneer het gebrek aan ideeën eerder een plaag dan een gezonde uitdaging wordt, maken slimme teams gebruik van deze AI-tools om gegevenstrends te onderzoeken en weloverwogen beslissingen te nemen in verschillende scenario's.

In deze gids hebben we de 10 beste AI-tools verzameld die menselijk inzicht aanvullen en helpen de manier waarop we zakelijke beslissingen nemen te transformeren! 🤖

Wat is een AI-tool voor het nemen van beslissingen?

Een AI-tool voor besluitvorming verwijst naar software die algoritmes gebruikt die gebruik maken van kunstmatige intelligentie om taken te voltooien in het bereik van leren, analyseren en begrijpen van geaggregeerde gegevens, evenals het oplossen van problemen. Vanwege de analytische aard van deze activiteiten kun je verwachten dat besluitvormingsgerichte AI-systemen:

Geprogrammeerd zijn om de functie van het menselijk brein tot op zekere hoogte na te bootsen

Leren van gegevens en voorspellende modellen ontwikkelen op basis van machinaal leren

Gegevens rationaliseren en analyseren en de gewenste acties ondernemen

Deze tools kunnen bedrijven helpen waardevolle inzichten te krijgen, zoals consumentengedrag en de verwachte vraag, vooral voor gegevensbeheer. Wat is er zo geweldig aan dergelijke inzichten, vraag je je misschien af? Eén woord: patronen.

AI is misschien niet zo creatief als mensen, maar kan wel patronen ontdekken die we meestal missen bij machine-learningtechnieken. Door trends en analyses voor grote datasets te verzamelen, krijg je een beter inzicht in het probleem, wat uiteindelijk de kwaliteit van je beslissingen verbetert.

Als een analytische AI-tool bijvoorbeeld suggereert dat steeds meer consumenten een bepaald product kopen, kun je twee belangrijke stappen zetten: de productie verhogen om aan de voorspelde vraag te voldoen of op de populariteit van het product inspelen om het op de wereldmarkt te introduceren. 🌍

Wat moet je zoeken in een AI-tool voor besluitvorming?

Hier zijn enkele kwaliteiten waar je rekening mee moet houden bij de selectie van een AI-tool om zakelijke beslissingen te ondersteunen:

Capaciteit voor gegevensanalyse: Omdat AI-besluitvorming draait om gegevensinzichten, moet u een tool vinden die compatibel is met de gegevens die u moet analyseren Nauwkeurigheid van de beoordeling: Alle AI-systemen zijn gevoelig voor het maken van fouten, maar goed opgeleide tools hebben doorgaans solide nauwkeurigheidspercentages die leiden tot het verkrijgen van betere metriek en betere beoordelingenwinnende beslissingen3. Foutdetectie: Met deze kan het niet misgaan. Zoek een tool die eventuele fouten in uw werkstromen kan opsporen om projectfouten te voorkomen Privacy van gegevens: Ervoor zorgen dat het systeem zich houdt aan de regels voor privacy en veiligheid van gegevens Generatieve mogelijkheden: Zoek naar AI-tools die je kunnen helpen bij het genereren van rapportages of het creëren van content (bijvoorbeeld casestudy's) om analytische oefeningen te vergemakkelijken Flexibiliteit: Probeer een tool in handen te krijgen die iedereen in het bedrijf kan gebruiken, niet alleen de IT'ers. Misschien wil je ook kijken of de AI-software van je keuze geschikt is voor specifieke teams, zoalssoftwareontwikkeling ofklantenservice 🎧

Op basis van bovenstaande factoren hebben we een lijst samengesteld van de 10 meest functionele AI-tools voor besluitvorming. Ze kunnen helpen bij een of meer stappen in het oplossen van problemen, zoals het verzamelen, verwerken, optimaliseren en voorspellen van gegevens. Bekijk hun individuele beoordelingen voor meer informatie! 🌈

Vonk creativiteit aan, maak sjablonen of genereer razendsnel kopij met 's werelds beste brainstormpartner

Als u op zoek bent naar een one-stop oplossing om uw besluitvormingsprocessen te verbeteren, maak dan kennis met ClickUp! 🥰

Het platform dient als centrale hub voor al uw werk, of het nu gaat om projectmanagement of agile abonnement . Maar vandaag bespreken we ClickUp AI zijn eigen AI-assistent die bedrijven kan helpen projectgegevens te evalueren en slimmere beslissingen te nemen.

Stel dat je ideeën moet onderzoeken en brainstormen voor een nieuwe marketingcampagne . Het enige wat u hoeft te doen is:

ClickUp AI starten vanuit je werkbalk of commandocentrum Ontdek 100+ rol-specifieke, op onderzoek gebaseerde aanwijzingen Kies of pas een prompt aan op basis van uw rol en intentie

Moet u een casestudy of een artikel schrijven? Met ClickUp's Schrijven met AI functie kunt u in enkele seconden rapporten, content briefings en volledige blogs laten schrijven. De uitvoer is meestal consistent omdat ClickUp AI goed getraind is!

ClickUp AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om snel belangrijke documenten zoals een case study te produceren

Je kunt de AI-assistent ook gebruiken om perfect geformatteerde e-mails, productbeschrijvingen en andere alledaagse items te schrijven om tijd te besparen.

ClickUp AI blinkt uit in het analyseren en opsporen van fouten in gegevens. Het heeft oog voor detail en kan alles vinden wat niet klopt in de content, zoals grammatica, werkstroom en toon. Als je geen tijd hebt om in lange documenten te duiken voordat je een beslissing neemt, kan de AI-tool dat wel:

Schriftelijke content, taakbeschrijvingen en opmerkingen samenvatten

Actiepunten uit de geanalyseerde gegevens halen

probeer niet langer de traduceringsfunctie van de AI-tool uit!

Weet je niet zeker wat dit betekent? Nou, laat ClickUp AI's vertaalvermogen kan dat aan! Het kan 10+ talen omzetten naar het Engels, zodat u gegevens van over de hele wereld kunt verkennen voor besluitvorming met een breed bereik!

Probeer voor beslissingen waar je de kriebels van krijgt ClickUp's kader voor besluitvorming om concurrerende keuzes objectief te analyseren.

Geniet van een consistent en uniform proces voor het nemen van beslissingen met het ClickUp sjabloon voor het kaderdocument voor besluitvorming

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

Het kost tijd om alle functies van ClickUp AI te verkennen, maar de gemakkelijk te leren hulpmiddelen van ClickUp kunnen helpen

Mobiele apps hebben mogelijk geen volledige AI-functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Athenic AI (Voorheen AskEdith)

Via: Atheense AI Teams die de hele tijd met grafieken en statistieken werken, zullen hier dol op zijn! Athenic AI, voorheen AskEdith, is een tool gericht op ondernemingen die self-service data analytics biedt.

Het hoofddoel is eenvoudig: teams helpen zich meer te richten op de gegevens zelf in plaats van tijd te besteden aan het maken van spreadsheets en tabellen. U kunt gegevens ophalen voor zowel producten als de huidige markt van uw bedrijfstak.

Pas je dashboard aan en voeg meerdere gegevensgrafieken op één plaats toe. Met behulp van cohort retentie analyse, kunt u de afhankelijkheid van functies in productdatasets met heat maps. Gebruik deze tool niet alleen voor het analyseren van marketing- en productgegevens, maar ook voor rapportage via ERP (Enterprise Resource Planning). Met deze functie kun je relevante bedrijfsgegevens tegelijkertijd aan de leden van je team verstrekken, zodat ze eenvoudig query's kunnen intypen om antwoorden te krijgen.❓

Athenic AI beste functies

Intuïtieve service voor gegevensanalyse

Verenigt meerdere grafieken op één dashboard

Cohort retentie analyse met heat maps

ERP rapportage

Athenic AI limieten

Werkt soms trager

Grafische functies in het hogere segment zijn voor verbetering vatbaar

Athenic AI prijzen

Starter : $10/maand per zetel

: $10/maand per zetel Pro : $60/maand per zetel

: $60/maand per zetel Enterprise: Aangepast

Athenic AI beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (Minder dan vijf beoordelingen)

3. Plank

Via: Baseboard Baseboard is een andere AI-tool die opties voor datavisualisatie biedt om bruikbare inzichten te verkrijgen. Met behulp van natuurlijke taalverwerking kunnen product- en gegevensanalyseteams dashboards maken met boeiende statistieken en grafieken.

Het gebruik van het platform is eenvoudig en vereist geen codeerervaring. Het volledig aanpasbare dashboard maakt het ontwerpen van grafieken een fluitje van een cent! 🍃

Deel dashboards met je collega's om ze een boost te geven samenwerking in teams en samen dezelfde statistieken beoordelen. Aangezien deze tool een kleine opknapbeurt krijgt, kun je na de volledige release meer functies verwachten.

Baseboard beste functies

Hoogwaardige grafische weergave van gegevens

Eenvoudig te gebruiken zonder kennis van codering

Aanpasbare rapportages

Maakt delen van dashboards mogelijk

Baseboard beperkingen

Nog niet beschikbaar voor publiek gebruik

Prijzen Baseboard

Nog geen prijzen beschikbaar

Baseboard beoordelingen en reviews

Er zijn nog geen beoordelingen beschikbaar

bekijk deze_ *AI codeertools* _!**_

4. AI-advieshulpmiddelen

Via: AI-advieshulpmiddelen Geef uw business analytics een boost met AI Consulting Tools. Met de kracht om SWOT (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) pESTEL (Politiek, Economisch, Sociaal, Technologisch, Juridisch en Milieu), mager canvas en gebruiker persona rapportages ondersteunt de tool besluitvorming waarbij veel op het spel staat.

In eerste instantie gebouwd als een AI-tool voor HR en marketingteams, kan het platform helpen bij zowel interne als externe beslissingen. Het maakt gebruik van bedrijfsbeschrijvingen en klant- en marktgegevens om een SWOT-analyse . Aan de hand van dezelfde beschrijvingen kunt u een PESTEL-analyse maken met details over externe factoren die uw huidige bedrijfsactiviteiten kunnen beïnvloeden.

Dit platform is ook geschikt voor agile teams die moeten voorspellen personeelsplanning gebaseerd op interne trends.

AI Consulting beste functies

Uitgebreide interne en externe analyses

AI-gestuurde rapportage

Ondersteunt onbeperkt aantal persona's van gebruikers

AI Consulting limieten

Geen gratis abonnement

Beperkt aantal rapportages

AI Consulting prijzen

Maandelijks : $12,99/maand

: $12,99/maand Jaarlijks: $9,99/maand

AI Consulting beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

5. AI zoeken

Via: AI vinden Findly AI is de ChatGPT van besluitvorming op basis van gegevensanalyse. Gemaakt voor analisten, verkoopagenten, consultants en teams op afstand het platform heeft een gebruiksvriendelijke, chatbot-achtige interface waar je gewoon een prompt intypt om het gewenste resultaat te krijgen.

Met de Findly AI-assistent kun je e-commercetrends op de voet volgen. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke producten het meest besteld/geretourneerd zijn, zodat je een beslissing kunt nemen over herbevoorrading.

Voor instellingen in de gezondheidszorg maakt Findly komaf met dashboards en biedt het volgende real-time patiëntinformatie en de status van medische benodigdheden in een vraag-en-antwoord format.

Teams hebben ook de optie om het platform te gebruiken als een hulpmiddel voor gegevensvisualisatie en zet ruwe gegevens om in tabellen en grafieken. Met Slack integratie kun je het proces van het verzenden van datarapporten naar specifieke kanalen automatiseren en belanghebbenden op de hoogte houden.

Findly AI beste functies

Gebruiksvriendelijke interface voor vragen en antwoorden

Meerdere gebruikssituaties

Tools voor gegevensvisualisatie

Handige Google Analytics en Slack integraties

Ondersteunt CSV-export

Findly AI limieten

Meer integraties toevoegen zou goed zijn

Geen prijstransparantie

Findly AI prijzen

Gratis

Gestaffelde abonnementen beginnen bij €49/maand

Findly AI beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

6. PlotGPT

Via: PlotGPT Hier is iets dat niet alleen geïnspireerd is door ChatGPT maar er ook door aangedreven wordt-PlotGPT is een data analyzer die je helpt ChatGPT- en Chat GPT Plus-gegevens te vinden en aan te passen voor elke branche.

Zolang je prompts opgeeft voor bekende markten, zal PlotGPT zijn werk uitstekend doen en nauwkeurige resultaten leveren. Versterk uw besluitvormingsvaardigheden met:

Interactieve plotachtige gegevenspatronen en correlaties

Inzichten in tabellen

Infografieken

Een unieke functie hier is dat gebruikers de mogelijkheid krijgen om infographics te ontwerpen en te bewerken met behulp van VEGA editors. Als je de voorkeur geeft aan andere visualisatiesoftware, biedt PlotGPT de originele JSON-gegevens voor aangepaste plotten.

Aantekening: dit product staat nog in de kinderschoenen, dus je zult moeten wachten tot de functies en prijsmodellen duidelijker zijn. Gebruik onze verzameling van ChatGPT prompt sjablonen om uw interacties met deze tool te verbeteren.

PlotGPT beste functies

Nuttig voor inzichten op maat in verschillende sectoren

Bewerkbare infografieken

Proefversie beschikbaar

Informatieve rapporten in tabelvorm

PlotGPT limieten

Inzichten voor minder bekende industriegegevens kunnen onbetrouwbaar zijn

Betalingen worden alleen geaccepteerd via een creditcard

PlotGPT prijzen

maandelijks: €270/maand (momenteel met korting op €39/maand)

PlotGPT beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

7. Hal9

Via: Hal9 Hal9 is een andere gebruiksvriendelijke AI-rapportagetool die on-demand gegevens levert voor meerdere rollen. Het platform biedt kant-en-klare prompts om marketing-, verkoop- en logistieke afdelingen te helpen binnen enkele minuten de informatie te visualiseren die ze nodig hebben procesverbetering beslissingen over teams heen.

Zodra je de gewenste output hebt, kun je meer aanwijzingen geven om visuele bewerkingen uit te voeren. Met deelbare koppelingen heeft iedereen in je organisatie toegang tot de gegenereerde grafieken en grafieken. Je kunt Hal9 verbinden met een database op locatie of gebruiken met CSV-bestanden.

Over het algemeen is het een geweldig beginnersvriendelijk platform voor degenen die nog niet zo lang spelen met gegevens en inzichten uit de industrie.

Hal9 beste functies

Multi-afdeling analytics met generatieve AI

Interacties met databases via chatten

Ondersteunt cloud-infrastructuur voor ondernemingen

Deelbare inzichten

Hal9 limieten

Gebruikers kunnen de uiteindelijke uitvoer mogelijk niet opslaan in Python- of CSV-formaten

De gratis versie heeft mogelijk zeer beperkte functies

Hal9 prijzen

Gratis

Neem contact op voor demo en prijzen

Hal9 beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (Onder 10 beoordelingen)

8. Intellibase

Via: Intellibase Intellibase vergemakkelijkt gebruikersgerichte besluitvorming door bedrijven in staat te stellen te leren over de eisen van hun klanten. Met inzichten zoals de meest gewilde verzoeken en problemen bij het ondersteunen, kunt u eenvoudig beslissen aan welke functies u de volgende keer moet werken. Elke trend in klantverzoeken krijgt automatisch een tag en wordt gepresenteerd, waardoor het niet meer nodig is om ruwe gegevens te filteren. 🌝

Door sleutelwoorden te gebruiken voor elk gegevenstype, kunt u snel roadmaps maken om prioriteit te geven aan producten die uw publiek echt wil en kunt u het volgende verbeteren klantensucces beoordeling. U kunt bijvoorbeeld het trefwoord "integraties" gebruiken om aanvragen voor specifieke integraties te onderzoeken.

Verbind Intellibase verder met tools zoals Slack, HubSpot en Zendesk om te communiceren met clients en de werkstroom van informatie op gang houden.

Intellibase beste functies

Biedt trends in de vraag van klanten

Elke trend wordt automatisch getagd

Zoeken op trefwoord naar specifieke gegevens

Integraties met platforms zoals Slack en Zendesk

Intellibase limieten

Abonnementsprijzen kunnen aan de hoge kant zijn voor kleine bedrijven

Biedt alleen klantgerelateerde analyses

Intellibase prijzen

Starter : $860/jaar

: $860/jaar Pro : $4.300/jaar

: $4.300/jaar Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Intellibase beoordelingen en reviews

Gartner: 4.2/5 (Onder 10 beoordelingen)

9. GrafiekAI

Via: GrafiekAI ChartAI is een kant-en-klare software die wordt aangedreven door GPT-4. Zoals de naam al doet vermoeden, is het meer een diagramgereedschap maar richt zich op het maken van visuals die procesgebaseerde beslissingen stimuleren. Gebruik het platform om te creëren:

Business kan dit hulpmiddel gebruiken om tijd te besparen op het maken van visuals en een duidelijk begrip krijgen van alle gegevens die ze nodig hebben. Van marktvoorspellingen tot industrietrends, zolang GPT-4 het kan, kan ChartAI het ook. 💪

Nadat je je hebt geabonneerd op ChartAI, krijg je een bepaald aantal kredieten of reacties die je gedurende de maand kunt gebruiken. Hoe hoger je abonnement, hoe meer kredieten je krijgt.

ChartAI beste functies

Doet tegelijkertijd dienst als diagram en alsonderzoeksbeheer hulpmiddel

Creëert visuals op basis van eenvoudige aanwijzingen

Bevat verschillende sjablonen voor diagrammen

Video tutorials

ChartAI beperkingen

Het gratis abonnement staat slechts drie kredieten toe

De geleverde afbeeldingen zijn mogelijk te eenvoudig in vergelijking met concurrerende producten

ChartAI prijzen

Hacker : $5/maand

: $5/maand Consultant : $24/maand met 150 kredieten

: $24/maand met 150 kredieten Startup : $99/maand met 1.000 kredieten

: $99/maand met 1.000 kredieten Enterprise: $900/maand met 10.000 kredieten

ChartAI beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

10. Slimmere verkoop

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Smarter-Sales-1400x784.png Smartersales /%img/

Via: Slimmere verkoop Business bedrijven die hun besluitvormingsproces met betrekking tot klantgesprekken zal Smarter Sales zeer nuttig vinden! 🤝

Voor elk transcript van een klantgesprek biedt Smarter Sales feedback en inzichten om u te helpen betere beslissingen te nemen voor ondersteunende initiatieven. Met behulp van de suggesties kunnen managers verbeteringsgebieden identificeren voor agenten en neem coachingsbeslissingen op basis van gegevens.

Voor betere optimalisatie van de werkstroom kunnen managers chatten met gepersonaliseerde AI en grafieken op maat maken om gegevens van verkoopgesprekken weer te geven. Bovendien kunnen ze profiteren van geautomatiseerde invoer van CRM-gegevens voor verbeterde efficiëntie.

Slimmere verkoop beste functies

AI-gegenereerde feedback voor elk gesprek

Inzicht in teamprestaties

Gepersonaliseerde AI-chatten

Integraties met tools zoals Google Meet en Zoom

Smarter Sales limieten

Relatief nieuw product

Kan alleen gegevens leveren voor klantenservice transcripts

Smarter Sales prijzen

Neem contact op voor prijzen

Smarter Sales beoordelingen en reviews

Nog geen beoordelingen beschikbaar

Gebruik ClickUp voor stabiele ondersteuning bij het nemen van beslissingen

Zoals je vast al hebt gemerkt, bieden veel tools op onze lijst directe ondersteuning voor analyse en datavisualisatie om de besluitvorming te verbeteren. Toch is het gebruik van AI bij het nemen van beslissingen een relatief nieuw concept en daarom bevinden veel van de gepresenteerde producten zich nog in de ontwikkelingsfase.

Als je een stabiele, hooggewaardeerde AI-tool nodig hebt om beslissingen te vergemakkelijken, clickUp eens proberen . Het helpt je niet alleen AI te gebruiken, maar ook meerdere projectmanagement tools en sjablonen voor het oplossen van allerlei problemen! 😻