Hoe functionele afhankelijkheden gebruiken in Database-ontwerp

Wordt u overspoeld door gegevens? Zelfs de meest ervaren dataprofessionals hebben moeite om bovenop de vloedgolf aan gegevens te blijven die wordt gegenereerd door een digital-first wereld - om nog maar te zwijgen over het stroomlijnen van processen te stroomlijnen . Van webanalyses tot klantgegevens en prestatiecijfers, u bent verantwoordelijk voor het zo nauwkeurig en actueel mogelijk houden van deze gegevens. ✨

Een solide databaseontwerp is noodzakelijk voor het maken en onderhouden van een database voor uw bedrijf, maar zelfs dan moet u weten hoe u uw werk vrij kunt houden van kruisbesmetting en gegevensredundantie. Afhankelijkheden definiëren de relatie tussen gegevensattributen, wat helpt bij alles van gegevensnauwkeurigheid tot geavanceerde inzichten.

De kick? Er zijn zoveel soorten afhankelijkheid om uit te kiezen. Maar functionele afhankelijkheden zijn een must als je staat te popelen om een database te maken.

In deze gids leggen we uit wat een functionele afhankelijkheid is, geven we je een paar voorbeelden van alle functionele afhankelijkheden en geven we handige tips om het maximale uit je relationele database te halen.

Wat is een functionele afhankelijkheid?

Een functionele afhankelijkheid is een soort afhankelijkheid met een relatie tussen twee variabelen. Aan de linkerkant heb je de determinerende eigenschap, ook bekend als de primaire sleutel, en aan de rechterkant heb je de afhankelijke eigenschap, ook bekend als de niet-sleutel eigenschap. De functie of uitkomst verandert afhankelijk van de relatie tussen de twee variabelen.

We weten dat dit een beetje ingewikkeld klinkt, dus hier lees je hoe functionele afhankelijkheid werkt:

Laten we zeggen dat jesoftware voor klantendatabase om de verjaardagen van uw klanten bij te houden. U wilt klanten op hun verjaardag een persoonlijke e-mail sturen om goodwill te kweken U moet een functionele afhankelijkheid gebruiken om een e-mail te sturen naar elke gebruiker op zijn verjaardag - immers, zou een irrelevante "Gelukkige verjaardag" naar 300 mensen er niet een beetje vreemd uitzien? In dit geval is de functie van het verzenden van een e-mail afhankelijk van de variabele van de verjaardag van de klant Als je dit soort relaties in je database wilt, moet je een functionele afhankelijkheid instellen tussen de verjaardag van de klant en de functie die de e-mail op hun verjaardag verstuurt

Functionele afhankelijkheid is fundamenteel voor databasenormalisatie. Door normalisatie organiseer je een database - net als het opruimen van een kamer - om gegevens te ordenen en zo herhaling te voorkomen.

De regels van functionele afhankelijkheid in databasemanagementsystemen

Functionele afhankelijkheden volgen verschillende inferentieregels-ook wel Armstrongs Axioma's genoemd.

Er zijn drie belangrijke regels voor functionele afhankelijkheid:

Reflexiviteit : De Reflexieve Regel zegt dat als attribuut A betrekking heeft op attribuut X, dat attribuut X dan ook betrekking heeft op attribuut A. Bijvoorbeeld, als A iemands voornaam is en X iemands achternaam, dan zullen deze twee attributen altijd betrekking hebben op elkaar Augmentatie: De augmentatieregel zegt dat als je gegevens toevoegt aan een variabele, ook wel augmentatie genoemd, je die augmentatie moet toevoegen aan de verzameling attributen. Dus als u het veld voornaam uitbreidt met een bijnaam, heeft dat veld nu ook betrekking op het veld achternaam Overdraagbaarheid: De regel voor overdraagbaarheid zegt dat als attribuut A betrekking heeft op attribuut C, attribuut B door associatie ook gelijk is aan attribuut C. Laat dit je hersenen niet breken - overgankelijke afhankelijkheid betekent dat soms één ding een ander ding kan bepalen, dat weer een derde ding bepaalt. Bijvoorbeeld, als je barcodes genereert in jeCRM-platform voor klanten op basis van hun voor- en achternaam, dan bepaalt de naam de plaats van de klant in een alfabetische lijst

Functionele afhankelijkheden zetten uw gegevensmodellen om in daadwerkelijke relatieschema's met SQL, waardoor uw gegevensintegriteit behouden blijft. In de praktijk kunt u functionele afhankelijkheid gebruiken in uw databasebeheersysteem, of DBMS, om u te bevrijden van gegevensovertolligheden en "oeps"-momenten die databases kapotmaken. 👀

Maak databasemigraties naadloos in ClickUp

Volledige functionele afhankelijkheid versus gedeeltelijke functionele afhankelijkheid

Voordat we naar de verschillende soorten functionele afhankelijkheden kijken, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen gedeeltelijk en volledig functionele afhankelijkheden.

Laten we zeggen dat je je organigram gegevens in een database. Bij volledige functionele afhankelijkheid is een kenmerk afhankelijk van een andere verzameling kenmerken, maar niet van een subset van dat kenmerk. Dus laten we zeggen dat we een combinatie hebben van "Werknemersnaam" en "ID werknemer" die een "Locatie" bepaalt

Als je "Werknemersnaam" en "ID werknemer" weet, kun je de "Locatie" bepalen je kunt echter niet alleen naar deze twee variabelen kijken om de "Locatie" te bepalen In dit geval is de "Locatie" volledig afhankelijk van de combinatie van "Werknemersnaam" en "ID werknemer"

Er is sprake van gedeeltelijke functionele afhankelijkheid als een attribuut alleen afhankelijk is van een deel van de primaire sleutel in plaats van de samengestelde primaire sleutel. Als je bijvoorbeeld het gegevensveld "Gewerkte jaren" kunt achterhalen met "ID werknemer", heb je een gedeeltelijke afhankelijkheid omdat "Gewerkte jaren" niet afhankelijk is van "Locatie"

Het klinkt misschien als een klein verschil, maar dit heeft grote gevolgen voor de normalisatie van gegevens. Gedeeltelijke functionele afhankelijkheden kunnen leiden tot redundanties in je database, wat betekent dat je ze moet aanpakken in de tweede normale vorm, of 2NF, van het normalisatieproces. Dit is niet het einde van de wereld, maar het is zeker iets dat je later moet oplossen. 🛠️

Eerste, tweede en derde normale formulieren in SQL

Wanneer je gegevens normaliseert, is het doel om alle onregelmatigheden bij het invoegen, bijwerken of verwijderen in je database te elimineren die een ravage kunnen aanrichten. Er zijn drie stappen om gegevens te normaliseren met functionele afhankelijkheid.

Eerste normale formulier

Zie de eerste normale vorm als de basis voor het bouwen van een systeem waarin je functionele afhankelijkheden kunt gebruiken. Het legt de basis voor het identificeren van afhankelijkheid in de tweede en derde normale vorm. Technisch gesproken heeft 1NF attributen die alleen atomaire waarden bevatten, waardoor er geen herhalende groepen zijn.

Tweede normale vorm

Nadat je gegevens door 1NF hebt gehaald, heb je een tabel waar alle niet-sleutel attributen volledig functioneel afhankelijk zijn van de primaire sleutel. In 2NF verwijder je gedeeltelijke afhankelijkheid door tabellen te splitsen om dubbel te controleren of elk niet-sleutel attribuut volledig afhankelijk is van de primaire sleutel.

Derde normale vorm

Nadat een gegevenstabel in 2NF staat, gaat hij over naar 3NF wanneer alle attributen enkel functioneel afhankelijk zijn van de primaire sleutel en niets anders. In 3ND verwijder je alle transitieve afhankelijkheden door meer tabel splitsing in deze fase.

1NF stelt de fase in voor functionele afhankelijkheden, terwijl 2NF en 3NF verfijnen hoe je die gegevens organiseert door de functionele afhankelijkheden te herstructureren. Dit zorgt ervoor dat je elk stukje data opslaat op de meest logische plaats, waardoor redundanties worden verminderd en de data-integriteit wordt verbeterd.

Visualiseer en beheer uw productroadmap in de weergave ClickUp Tijdlijn

Soorten functionele afhankelijkheid met voorbeelden

Als u klaar bent om functionele afhankelijkheid te gaan gebruiken, zijn er vier opties waaruit u kunt kiezen.

Triviaal

Triviale afhankelijkheid is een basistype van functionele afhankelijkheid waarbij een attribuut of verzameling attributen zichzelf bepaalt. Elke afhankelijkheid is hier een subset van je determinant. Met andere woorden, als C een deelverzameling is van A, is de functionele relatie triviaal.

Het klinkt misschien een beetje voor de hand liggend, maar een voorbeeld is het identificeren van de titel van een boek als je zowel de titel als de auteur kent. Het is vrij eenvoudig om de relatie tussen deze twee attributen te zien en daarom zijn triviale functionele afhankelijkheden het eenvoudigst te begrijpen.

Niet-triviaal

Hier worden de dingen interessanter. In een niet-triviale functionele afhankelijkheid kan een attribuut een ander attribuut bepalen. In dit geval is A een verzameling attributen en B ook, maar B is geen deelverzameling van A. Als B geen deelverzameling van A is, hebben ze een niet-triviale relatie.

Je hebt een niet-triviale relatie als je een database van boeken maakt, aan elk boek een unieke code toekent en de titel van het boek kunt opzoeken als je de code kent die aan het boek is toegekend.

Visualiseer hoe de taken in elke fase van het project stromen en categoriseer ze in doelen

Meervoudig gewaardeerd

Met een multivalued afhankelijkheid is een attribuut verbonden met verschillende andere attributen. Attributen in je set van afhankelijkheden zijn niet van elkaar afhankelijk. Dus, als attributen A en C geen functionele afhankelijkheid hebben, is de relatie tussen B, A en C multivalued.

Om door te gaan met de boekanalogie, dit is als een auteur die veel boeken heeft geschreven. Als je zijn naam kent, kun je een lijst maken van alle boeken die hij geschreven heeft. In een multivalente functionele afhankelijkheid heeft een auteur meerdere boeken gekoppeld aan zijn naam.

Overdraagbaar

Een transitieve functionele afhankelijkheid is wanneer een attribuut een ander attribuut bepaalt en dan nog een ander. Het is een soort kettingreactie. Als dit bekend klinkt, dan komt dat omdat dit type functionele afhankelijkheid de regel van transitiviteit volgt.

In dit geval, als A gelijk is aan B en B gelijk is aan C, dan moet A gelijk zijn aan C. Stel je bouwt een boekendatabase en je unieke boekcodes bepalen uitgevers en hun genres. Als je de code van het boek weet, kun je uitzoeken wie de uitgever is en wat hun genre is.

Hoe functionele afhankelijkheid te gebruiken voor databasebeheer

Sta je te popelen om functionele afhankelijkheden te gaan gebruiken? U bent vrij om functionele afhankelijkheden te gebruiken zoals u wilt, maar als u slimmer werk wilt doen met minder gedoe, kies dan voor ClickUp.

Hier vindt u een kort overzicht van hoe u een database in ClickUp bouwt en functionele afhankelijkheden integreert:

Eerst en vooral moet u een database instellen in ClickUp. U kunt gegevensbladen importeren vanuit Excel of uw eigen gegevensblad creëren vanuit het niets. ClickUp Tabel weergave maakt bulkbewerking en andere aangepaste weergaven mogelijk om gegevens over zo ongeveer alles bij te houden. ClickUp ook visualiseert gegevens om uw database in recordtijd af te ronden.

Het goede nieuws is dat je hier niet vanaf nul hoeft te beginnen. ClickUp's databasesjablonen maken het aanmaken van databases kinderspel.

De ClickUp Blog Databloonsjabloon is super handig voor het abonneren op content, en de ClickUp sjabloon voor personeelsdirectory is perfect om snel een database met contactgegevens voor collega's te maken. Dit is ook een database zonder code, dus als u een database wilt bouwen zonder SQL te leren, dan kunt u bij ons terecht.

Houd toezicht op het lopende werk van het publiceren van blogberichten met een kalender voor content

Functionele afhankelijkheid opnemen in ClickUp

Normaal gesproken zou u uw hart uit SQL moeten halen om functionele afhankelijkheid in een database te creëren. Gelukkig maakt de drag-and-drop interface van ClickUp het maken van Relationships tussen Taken en Documenten eenvoudig. Het kan geen kwaad dat AI-tools in ClickUp maken databasebeheer een makkie, zelfs als u zelf geen database-prof bent.

Dit is hoe u een afhankelijkheid in uw ClickUp database kunt maken .

Klik eerst op de Taak waarmee je wilt werken.

Ga naar Relationships > Afhankelijkheid. Kies uit Wacht op, Blokkeren en Taken om de relatie aan te passen.

Taken instellen om elkaar te blokkeren of op elkaar te wachten om een afhankelijkheid in ClickUp te maken

In dit geval kiezen we Wacht op en zoeken we een andere taak die betrekking heeft op de huidige taak.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/clickup-task-dependencies.png

/$$$img/

De relatie afhankelijkheid openen vanuit het menu Instellingen Taak

Klik op "Klaar" en je bent klaar! 🙌

Afhankelijkheid vereenvoudigen met ClickUp

Wie zegt dat databasebeheer ingewikkeld moet zijn? Zolang u de ins en outs van functionele afhankelijkheid begrijpt, ontwerpt u een snelle, nauwkeurige database die uw organisatie vooruit helpt.

U hoeft dit ook niet alleen te doen. ClickUp is een solide databasebeheersysteem dat gegevens combineert met sjablonen, projecten, Taken, Doelen en alles daartussenin.

Bespaar meer tijd en richt u op taken met een hoge waarde door over te schakelen op het echte alles-in-één platform van ClickUp.

Probeer het zelf: Maak gratis een ClickUp account aan om een betere database te bouwen!