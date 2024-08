10 van de beste software voor onderzoeksbeheer in 2024

Jongleer je met onderzoeksprojecten en heb je moeite om alles bij te houden? Maak je geen zorgen. Met een handige nieuwe onderzoekstool in de aanslag kun je veel productiever zijn.

Maar wat als je geen tijd hebt om tientallen tools en apps voor onderzoeksbeheer door te spitten om de perfecte oplossing te vinden? Daar komen wij om de hoek kijken!

We hebben de top 10 van softwaretools voor onderzoeksbeheer voor 2024 samengesteld, zodat je kunt kiezen uit het beste van het beste.

Het is tijd om een level omhoog te gaan! 🙌

Wat moet je zoeken in software voor onderzoeksbeheer?

Of je nu een individuele onderzoeker bent of een onderzoeksteam leidt, softwaretools voor onderzoeksbeheer maken alles beter. Hier zijn enkele van de functies die we prioriteit gaven bij het kiezen van de 10 tools op onze lijst:

Intuïtieve gebruikersinterface: De meeste tools hebben een leercurve, maar een configureerbare gebruikersinterface maakt het makkelijker om je op je gemak te voelen

De meeste tools hebben een leercurve, maar een configureerbare gebruikersinterface maakt het makkelijker om je op je gemak te voelen Compatibiliteit: De beste tools bieden downloadbare software, mobiele apps en webgebaseerde apps, zodat uw teamleden kunnen werken met Android, iOS, Mac, Windows, Linux en hun favoriete webbrowsers

De beste tools bieden downloadbare software, mobiele apps en webgebaseerde apps, zodat uw teamleden kunnen werken met Android, iOS, Mac, Windows, Linux en hun favoriete webbrowsers Integraties: Als jij en je team zaken als projectmanagementsoftware gebruiken, zoek dan naar onderzoeksmanagementtools die met al deze zaken integreren

Als jij en je team zaken als projectmanagementsoftware gebruiken, zoek dan naar onderzoeksmanagementtools die met al deze zaken integreren Automaties: Automatisering van bedrijfsprocessen zorgt voor de dagelijkse taken, zodat u zich kunt concentreren op de goede dingen

Automatisering van bedrijfsprocessen zorgt voor de dagelijkse taken, zodat u zich kunt concentreren op de goede dingen Templates: Zoek iets dat je workflow stroomlijnt met kant-en-klare templates voor dingen alsmiddelenbeheerprojectbeheer,processen in kaart brengenenonderzoeksplanning ## De 10 beste onderzoeksbeheersoftware voor gebruik in 2024

Oké, laten we stoppen met tijd verspillen en naar het goede werk gaan. Hier zijn onze keuzes voor de 10 beste softwaretools voor onderzoeksbeheer in 2024.

Maak effectieve onderzoeksplannen en stroomlijn uw project van concept tot voltooiing met ClickUp

ClickUp is een cloudgebaseerde krachtpatser met tonnen onderzoeks- en software voor projectbeheer functies voor uw onderzoeksprojecten. Het is om een paar redenen onze beste keuze.

Ten eerste hebben we er ontelbare uren aan besteed om het te verfijnen tot een van de nuttigste tools die er zijn. Het wordt hoog gewaardeerd en staat bovenaan verschillende andere lijsten, waaronder G2's beste projectmanagementsoftwareproducten en -tools in 2024 .

ClickUp heeft real-time samenwerking functies, gratis Gantt-diagrammen aI-schrijftools, hulpmiddelen voor projectdocumentatie en nog veel meer. Het doet bijna alles wat je vraagt met aanpasbare ClickUp Dashboards en tientallen handige sjablonen.

Bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor onderzoeksproject splitst complexe taken op, organiseert uw bronnen en communiceert uw voortgang met behulp van tools voor gegevensvisualisatie . En ClickUp Documenten dienen als een eenvoudige wiki-software waarmee je prachtige documenten en wiki's kunt maken die gemakkelijk te koppelen zijn aan je workflows.

Hebben we al gezegd dat veel van deze dingen beschikbaar zijn in het Free Forever-plan? 🤩

ClickUp beste functies:

Integratie met 1000+ andere tools, waaronder Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub en Asana

Aanpasbare dashboards, meldingen, spreadsheets, sjablonen, tijdregistratie, automatiseringen en meer

ClickUp AIschrijfassistent vat statistieken samen, stelt e-mails samen, genereert actie-items, stelt metagegevens op en maakt berichten voor sociale media in enkele seconden

Mobiele app, webgebaseerde app en desktopsoftware werken op alle besturingssystemen

Functies voor taakbeheer organiseren en automatiseren je onderzoeksproces, of je nu academisch onderzoek doet voor je scriptie of de onderzoeksgegevens van je bedrijf beheert

Met meerdere weergaven en tools kun je grote datasets organiseren met complexe visualisaties om referenties, onderzoek en meer te beheren

ClickUp beperkingen:

Sommige nieuwe gebruikers melden een leercurve (opgelost met eenvoudige, gratis tutorials)

ClickUp AI is niet beschikbaar in het Free Forever-plan (probeer het eerst gratis uit)

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Zakelijk: $12/maand per jaarlijks betaalde gebruiker

$12/maand per jaarlijks betaalde gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Tableau

via Tableau Tableau is een hulpmiddel voor gegevensvisualisatie dat wordt aangestuurd door Salesforce. Het is ontworpen om gegevens uit verschillende bronnen te verbinden op één enkel analyseplatform. De referentiebeheersoftware maakt het eenvoudiger om complexe onderzoeksgegevens te organiseren met behulp van een drag-and-drop interface en interactieve dashboards.

Tableau maakt je leven gemakkelijker met toegang tot een reeks opties voor gegevensanalyse en -deling. En het is ontworpen voor iedereen, van studenten en docenten tot datawetenschappers en bedrijfseigenaren.

Tableau beste functies:

Tableau Cloud biedt een cloudgebaseerd analyseplatform dat betere bedrijfsresultaten stimuleert en geïntegreerd gegevensbeheer biedt

Tableau Prep is een moderne tool die het sneller en gemakkelijker maakt om uw onderzoeksgegevens samen te voegen, te bewerken en te organiseren voor een efficiënte analyse

Integratie met een breed scala aan producten om samenwerking, data storytelling en besluitvorming eenvoudiger te maken

Trainingsmodules voor het inwerken van uw team minimaliseren de leercurve met de vele onderzoeksbeheertools van Tableau

Tableau beperkingen:

Gebruikers melden dat grote bestanden soms lange laadtijden vereisen en kunnen leiden tot crashes

Sommige reviews vermelden bugs in nieuwe versies van Tableau software

Tableau prijzen:

Tableau Viewer: $15/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$15/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Tableau Explorer: $42/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$42/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Tableau Creator: $70/maand per jaarlijks betaalde gebruiker

Tableau beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

4.3/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

3. GanttPRO

via GanttPRO GanttPRO is een middelenbeheersysteem dat Gantt-diagrammen gebruikt voor efficiënt projectbeheer. Het is ook een software voor onderzoek en referentiebeheer die perfect is voor het beheren van teams en het organiseren van uw workflow.

Importeer Excel-spreadsheets en -grafieken of gebruik kant-en-klare sjablonen om je projecten snel op te starten. Van alle tools voor onderzoeksbeheer in deze lijst helpt GanttPRO je bij het organiseren van alles wat je nodig hebt voor scriptieonderzoek, analyse van zakelijke gegevens, wikipagina's, bibliografieën en meer. 🛠️

GanttPRO beste functies:

Met meerdere weergaven kun jeKanban en scrumborden naast Gantt-diagrammen voor beter onderzoek en visualisatie van de werkruimte

Integraties met Slack, OneDrive, Google Drive en MS Teams verzamelen al je werk op één plaats

Tijdlogboeken laten je bijhouden hoeveel tijd je besteedt aan elke onderzoekstaak

Samenwerkingstools maken het gemakkelijk voor onderzoeksteams om samen te werken en in realtime te communiceren

GanttPRO beperkingen:

Sommige weergaven hebben beperkte aanpassingsopties

Reviews vermelden problemen met het verplaatsen en converteren van taken

GanttPRO prijzen:

Basis: $9,99/maand per gebruiker

$9,99/maand per gebruiker Pro: $15,99/maand per gebruiker

$15,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GanttPRO beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

4.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

4. Klipfolio

via Klipfolio Klipfolio is een zakelijke dashboardtool die uw onderzoeksgegevens in realtime controleert. Het is een op statistieken gericht platform dat iedereen helpt betere beslissingen te nemen met toegang tot de gegevens die ze nodig hebben wanneer ze die nodig hebben. ✨

Individuele gebruikers en datateams kunnen deze krachtige analysetool gebruiken om gegevens te catalogiseren in een gebruiksvriendelijk platform dat self-serve toegang biedt tot onderzoeksinformatie. Stel effectieve rapporten op voor teamprojecten, organiseer citaten voor onderzoekspapers en maak nuttige dashboards voor eindgebruikers.

Klipfolio beste functies:

Integraties met meer dan 100 andere tools en apps, van Ahrefs tot Zapier, met tientallen opties daar tussenin

Compatibiliteit met mobiele Android- en iOS-apparaten en de meeste populaire webbrowsers

Met Klip Annotations kun je snel en eenvoudig annotaties maken, bijwerken en verwijderen

Gebruiksvriendelijke interface helpt de leercurve voor nieuwe gebruikers te verkleinen

Klipfolio-beperkingen:

Sommige beoordelingen vermelden een gebrek aan waarschuwingen en meldingen

Sommige gebruikers melden problemen met het opnieuw moeten opstarten van de applicatie na het toevoegen van elementen aan hun dashboard

Klipfolio prijzen:

Go: $125/maand

$125/maand Pro: $300/maand

$300/maand Zakelijk: $800/maand

Klipfolio beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. Alinea

via Alinea Whatagraph is een rapportagetool die helpt bij het beheren en visualiseren van onderzoeksgegevens met aanpasbare sjablonen voor efficiënte marketingprojecten. Verplaats gegevens, deel rapporten met belanghebbenden en bouw verbluffende rapporten. 🦋

Whatagraph vervangt meerdere tools en verzamelt het werk van je team in een gebruiksvriendelijk dataplatform met een gebruiksvriendelijk dashboard. Deze tool is ontworpen met in-house dataonderzoek en marketingteams in het achterhoofd.

Whatagraph beste eigenschappen:

Integraties met meer dan 40 tools en apps, waaronder YouTube, Google BigQuery, LinkedIn en BigCommerce

Automatiseert de overdracht van onderzoeksgegevens om je teamleden uren werk te besparen en je workflow te stroomlijnen

Genereert kwaliteitsrapporten in minder tijd met behulp van software voor gegevensanalyse

Analyseert en beheert prestatiegegevens van webpagina's om je marketingteam de informatie te geven die ze nodig hebben om resultaten te boeken

Watagraph beperkingen:

Sommige reviews vermelden trage reacties van de klantenservice

Sommige gebruikers melden bugs die hun onderzoeksproces vertragen

Geen echte project management software functies

wat #### Alinea prijzen:

Professional: $223/maand jaarlijks betaald

$223/maand jaarlijks betaald Premium: $335/maand jaarlijks betaald

$335/maand jaarlijks betaald Maatwerk: Neem contact op voor prijzen

whatagraph beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

6. Kijker

via Google Looker (ook bekend als Google Looker Studio) is een browsergebaseerd gegevensanalyseplatform dat een unieke modelleertaal gebruikt om onderzoeksgegevens te gebruiken, te analyseren en te visualiseren. Gebruik het voor bestuurde en zelfbedienings business intelligence (BI) en om de beste apps te bouwen voor de statistieken van uw organisatie.

Werk in realtime samen en maak gebruik van de snelste analytische databases die beschikbaar zijn. Dankzij de lichtgewicht architectuur van Looker kunnen ontwikkelaars snel flexibele data- en onderzoeksapps maken. 👀

Looker beste functies:

Intuïtieve gebruikersinterface minimaliseert de leercurve voor nieuwe gebruikers

Integraties met meerdere tools, waaronder BigQuery Standard SQL en BigQuery Legacy SQL databases

Aanpasbare grafieken, tabellen en rapporten stellen u in staat om gegevensinzichten te delen met uw team, klas of de wereld

Rapportinstellingen geven databasegebruikers en viewers de mogelijkheid om bestaande instellingen te bookmarken voor toekomstig gebruik

Looker beperkingen:

Gebruikers melden problemen met de gevarieerde prijsstructuur van Google Cloud en het ontbreken van een vast maandelijks bedrag

Sommige reviews melden problemen met dynamische tabellen die de volledige tekst van kopteksten niet weergeven

De focus op gegevens betekent weinig mogelijkheden voor projectmanagementsoftware

Looker prijzen:

Google Cloud Prijzen : Neem contact op om een offerte aan te vragen

Looker beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

7. Bit.ai

via Bit.ai Bit.ai is een document samenwerking platform ontworpen om snel en eenvoudig notities te maken, documenten te creëren en onderzoek te beheren. Het bouwt dynamische kennisbanken, projecten en technische documenten met verschillende opties voor delen en opmaken.

Gebruikers hebben toegang tot geavanceerde ontwerpopties, robuuste zoekfuncties, krachtige documenttracering en realtime samenwerkingstools. En teams kunnen met deze tool samenwerken vanuit de hele wereld op meerdere platforms en apparaten.

Bit.ai beste functies:

Met samenwerkingstools kunnen jij en je team samenwerken om documenten, wiki's, notities en webpagina's te maken

Integraties met tientallen andere tools en platforms, waaronder YouTube, Google Sheets, GitHub, Loom en Typeform

Intuïtief samenwerkings- en workflowontwerp maakt het maken van documenten eenvoudig voor nieuwe gebruikers

Dankzij automatiseringen kunt u onderzoeksprojecten sneller voltooien door kleine taken uit te voeren

Bit.ai beperkingen:

Sommige gebruikers noemen problemen met het maken van documenten

Sommige reviews melden problemen met de gebruikersinterface en een behoefte aan een gebruiksvriendelijkere ervaring

Prijzen van Bit.ai:

Gratis

Pro: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $20/maand per gebruiker

Bit.ai beoordelingen en recensies:

G2: 4/5 (10+ beoordelingen)

4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (5+ beoordelingen)

8. SciSpace (voorheen Typeset.io)

via SciSpace SciSpace, ook bekend als Typeset.io, is een krachtige app voor onderzoekers die is ontworpen om je tijd te besparen met behulp van de kracht van AI. Ontdek en bekijk een netwerk van relevante papers en krijg eenvoudige antwoorden van elke paper zonder uren diep in de inhoud te hoeven duiken.

Minimaliseer de tijd die je besteedt aan ondergeschikte taken en laat SciSpace het onderzoek voor je doen terwijl jij je antwoorden vindt. En je hebt toegang tot miljoenen papers en PDF's om de info te krijgen die je nodig hebt. Het is ook gemakkelijk te gebruiken in combinatie met toepassingen zoals Zotero en Mendeley.

SciSpace beste eigenschappen:

Toegang tot metadata van meer dan 200 miljoen papers en meer dan 50 miljoen Open Access full-text PDF's

Workspace stelt uitgevers, instellingen en onderzoekers in staat om samen te werken en efficiënt aan onderzoeksprojecten te werken

Automatiseringen minimaliseren tijdverlies door terugkerende taken, zodat u snel informatie ontdekt

Met de ingebouwde plagiaatcontrole kunt u uw documenten controleren en problemen identificeren die publicatie in de weg kunnen staan

SciSpace beperkingen:

Sommige reviews vermelden problemen met LaTeX-sjablonen

Gratis plan bevat geen belangrijke functies

Gebrek aan beoordelingen op belangrijke platforms

SciSpace prijzen:

Basis: Gratis

Gratis Premium: $9.99/maand

$9.99/maand Teams en Labs: $5.49/maand per gebruiker

SciSpace beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Eindnoot

via EndNote Bedrijven gebruiken EndNote om bibliografieën te maken en toegang te krijgen tot onderzoeksartikelen. Met deze gespecialiseerde software voor referentie- en onderzoeksbeheer kun je citaten beheren en opmaken. Het beschermt ook je werkstroom met efficiënte functies voor gegevensherstel. 📁

Vind, deel en gebruik onderzoek in uw EndNote-bibliotheken en werk aan uw onderzoek vanaf elke plek en op elk apparaat. De geïntegreerde tools voor het maken van documenten maken het schrijven efficiënter.

Endnote beste functies:

Licentie vereist een eenmalig bedrag in plaats van maandelijkse betalingen

Integraties met populaire tools zoals Microsoft Word, Google Docs en Open Office Writer

Compatibel met desktop, iPad en de meeste populaire webbrowsers

Handige organisatie- en onderzoeksbeheertools waarmee onderzoekers hun scripties kunnen opstellen en citeren of diepgaande onderzoekspapers kunnen schrijven, zodat ze hun werk sneller kunnen doen

Endnote beperkingen:

Sommige reviews vermelden een beperkte integratie mettekstverwerkingssoftware buiten Microsoft- en Google-producten

Soms moet u opmaakfouten in citaten handmatig corrigeren

Documentsysteem mist mogelijkheden voor taak- en projectmanagementsoftware

Endnote prijzen:

Volledige licentie: $274,95 eenmalige kosten

$274,95 eenmalige kosten Studentenlicentie: $149,95 eenmalige kosten

Endnote beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

10. Databox

via Databox Databox is een tool voor bedrijfsanalyse die uw gegevens verbindt en volgt vanaf elk apparaat. Monitor uw onderzoeksgegevens in realtime met behulp van één enkel dashboard om rapporten op te stellen en te delen, inzichten te ontdekken en trends te volgen. 📈

Ontvang dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse prestatie-updates die je kunt bekijken via e-mail en Slack en automatische waarschuwingen voor veranderingen in belangrijke statistieken. Alles gebeurt zonder codering of spreadsheets.

Databox beste functies:

Integraties met 100+ populaire tools, waaronder HubSpot Marketing, Google Analytics en Facebook Ads

Setup is eenvoudig te beheren voor niet-technische gebruikers en dataonderzoeksteams

Gegevensrapportage maakt het gemakkelijk om vooruitgang te boeken ten opzichte van je doelen en onderzoeksgegevens te delen met klanten

Aangepaste statistieken en conversiepercentages worden snel en eenvoudig berekend

Databox-beperkingen:

Reviews geven aan dat individuele gebruikers de zakelijk georiënteerde prijzen mogelijk te hoog vinden

Gebruikers noemen een gebrek aan aanpassingsmogelijkheden en visuele tools

De gratis versie biedt geen toegang tot de meeste functies en statistieken

Prijzen Databox:

Gratis

Startersversie: $59/maand

$59/maand Professioneel: $169/maand

$169/maand Groei: $399/maand

$399/maand Premium: $999/maand

Databox beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Ontketen de kracht van uw onderzoek

Met zo'n grote verscheidenheid aan software voor onderzoeksbeheer hierboven opgesomd, vindt u zeker een optie die doet wat u nodig hebt tegen een prijs die binnen uw budget past. Dus maak je klaar om je workflow te stroomlijnen, effectiever samen te werken en weer verliefd te worden op onderzoek. 😍

Als je een tool wilt die het allemaal doet voor een prijs die iedereen zich kan veroorloven, probeer dan eens ClickUp .