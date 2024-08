10 beste ERD-tools voor het visualiseren en ontwerpen van complexe databasemodellen

Een goed databasesysteem speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van de dagelijkse activiteiten van elke organisatie. Het helpt je bij het organiseren, ophalen en vergelijken van allerlei soorten gegevens, van het bijhouden van voorraden tot het vastleggen van klantinformatie en transacties.

Voor het creëren en beheren van goed presterende opslagplaatsen is echter een blauwdruk nodig. Database entiteitsrelatiediagrammen helpen je die eerste opzet te ontwikkelen door individuele attributen en onderlinge relaties binnen records te definiëren.

Oorspronkelijk voorgesteld door Dr. Peter Chen , een Taiwanees-Amerikaanse computerwetenschapper, bevordert dit stroomschema-model een nauwkeurig begrip van databaseschema's voor technische en niet-technische gebruikers.

Als je op zoek bent naar tools van topkwaliteit om de perfecte ERD te maken, dan heb je geluk! We verkennen 10 praktische ERD-tools die visuele duidelijkheid bieden om samenhangende databasemodellen te maken. 💯

Wat is een ERD-diagram?

Een entiteitsrelatiediagram (ERD) is een soort stroomdiagram dat gebruikt wordt bij het ontwerpen van databases. Het illustreert de structuur en relaties binnen een database aan de hand van drie componenten:

Entiteiten: Duidt objecten of concepten in de database aan Attributen: Definieert de eigenschappen van entiteiten. In een typisch ERD-model kom je vier typen attributen tegen: Key attributen zijn voor unieke identificatie samengestelde attributen_ zijn onderverdeeld in kleinere attributen meerwaarde-attributen_ bevatten meerdere waarden afgeleide attributen_ worden berekend op basis van andere attributen Relationships: Legt verbindingen of associaties tussen entiteiten, die kunnen zijn:

Één-op-één (1:1) zijn Een-op-veel (1:N) Meer-op-een (N:1) Many-to-Many (N:N)

Deze wisselwerking tussen attributen en relaties onthult een duidelijke en beknopte manier om de gegevensorganisatie binnen een complex systeem weer te geven. Laten we zeggen dat je relatiediagrammen maakt voor een school - een ER-diagram zal je helpen om op een logische manier de verbinding tussen studenten, cursussen en leden van de faculteit in kaart te brengen. 🧑‍🏫

Wat te zoeken in een ERD-tool

Hoewel een ERD-tool moet voldoen aan uw specifieke behoeften en voorkeuren, zijn hier enkele algemene factoren om te overwegen:

Ingebouwde bibliotheken:Zoek naar ERD sjablonen en symboolbibliotheken binnen de tool omdiagram aan te maken efficiënter te maken Gebruiksgemak: Het is ideaal om een intuïtieve interface te hebben waarvoor gebruikers geen uitgebreide training nodig hebben Diagrammingsmogelijkheden: Zoek naar uitgebreide functies voor diagrammen en aanpassingsmogelijkheden. Gewenste tools zijndigitale whiteboards en mindmaps om je te helpen visueel aantrekkelijke ER-diagrammen te maken Compatibiliteit met databases: U wilt misschien dat de software uw gekozen databasebeheersysteem (DBMS) ondersteunt of ermee integreert Functies voor samenwerking: Als je in een team werkt, heb je functies nodig voor samenwerking in realtime, zoals Redactie en versiebeheer vooreffectieve werkstroom6. Import en export opties: De mogelijkheid om bestaande databaseschema's te importeren en ER-diagrammen te exporteren naar verschillende formats (bijv. PDF, PNG, SVG) kan noodzakelijk zijn

Nu de basisprincipes van ERD-tools bekend zijn, gaan we ons verdiepen in de top 10 opties voor het maken van databasediagrammen. 😍

ClickUp Whiteboards bieden alle creatieve en samenwerkingsfuncties die u nodig hebt om online stroomdiagrammen en diagrammen te maken

ClickUp is veel meer dan alleen maar een hulpmiddel voor het maken van diagrammen - het is een uitgebreid productiviteitsplatform dat taken, discussies en documenten naadloos integreert.

Samenwerken concept in kaart brengen en diagrammen sessies naar een geheel nieuw niveau met ClickUp Whiteboards . Het is een canvas in vrije vorm voor brainstormsessies en projectplanning, waarbij meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen bijdragen door middel van schetsen, teksten, afbeeldingen, vormen, connectoren, plakbriefjes en andere media-elementen.

Wilt u geen ERD vanaf nul opbouwen? Maak gebruik van ClickUp's uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor diagrammen en in kaart brengen! Breng moeiteloos uw ERD in kaart met de ClickUp Entity Relationship Diagram sjabloon -Ideaal om complexe gegevensstructuren op te stellen zonder codeervaardigheden.

Met dit Whiteboard sjabloon kunt u moeiteloos primaire en vreemde sleutels aanmaken met behulp van aangepaste velden, waardoor u in één oogopslag inzicht krijgt in uw ERD relaties. Leg verbindingen binnen enkele seconden met drag-and-drop knooppunten. Gebruik de zoomniveaus om uw gegevens op elke schaal te modelleren. We raden aan om eenvoudige ClickUp Automatiseringen om beperkingen toe te passen op ER-modellen. Op die manier kunt u consistente en foutloze uitvoer garanderen. 🥰

Modelleer datasets nauwkeurig met behulp van het ClickUp Entity Relationship Diagram-sjabloon ClickUp mindmaps is een andere functie voor het maken van diagrammen die u kunt verkennen. Hiermee kunt u projecten, ideeën en taken organiseren door relaties en hiërarchieën te illustreren.

Over het algemeen is ClickUp een zeer visuele functie projectmanagement oplossing. Met zeer FUNCTIE aanpasbare dashboards , 1000+ integratieopties en 15+ weergaven kunt u in een handomdraai database structuurelementen weergeven, beoordelen en logisch met elkaar verbinden!

ClickUp beste functies

Real-time brainstormen enprojecten plannen met Whiteboards en mindmaps

Sjablonen met intelligente flowcharting werkbalk en ERD vormen

15+ weergaven zoals bord- en tabelweergaven, voor het overzien en abonneren van relaties tussen entiteiten

Eenvoudig exporteren en importeren van gegevens en diagrammen

Drag-and-drop interface om zonder code in kaart te brengen

Aanpasbare gegevenstoegangsniveaus metClickUp hiërarchie* ClickUp Documenten om uw ERD-kennisbank te centraliseren

ClickUp limieten

Het kost tijd om de vele functies te leren kennen

De mobiele app heeft minder functies dan de web versie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met het bedrijf voor prijzen

: Neem contact op met het bedrijf voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Lucidchart

Via: Lucidchart Lucidoscoop, zoals zijn topconcurrenten is een veelzijdige tool voor het maken van professionele ER-diagrammen en ontwerpideeën, zelfs voor de meest complexe datasets. Het maakt realtime bewerking in de cloud mogelijk, waardoor het een ideale optie is voor teams op afstand en teams die verdeeld zijn.

Je kunt diagrammen vanaf nul maken of een schat aan sjablonen, symbolen en notaties gebruiken om het proces te versnellen.

Maak een leeg diagram en open de ERD vormbibliotheek van Lucidchart door te klikken op de knop Vormen in het menu aan de linkerkant van het scherm. Eenmaal geactiveerd, kun je moeiteloos ERD vormen naar het canvas slepen en neerzetten, wat je een goede start geeft.

Het verbinden van deze vormen is al even intuïtief, want je kunt ze koppelen door te slepen vanaf de rode stippen aan de vormranden en de lijnuiteinden aan te passen met de werkbalk boven het canvas. 🎨

Lucidchart beste functies

Real-time samenwerking met wereldwijde teams

Talloze sjablonen, symbolen en aanpassingsopties

Schone, intuïtieve interface

Ondersteunt import en export van Visio

Lucidchart beperkingen

Ondermaatse laadtijd

Aanpassen van visuele elementen kan ingewikkeld zijn

Lucidchart prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Individueel : begint bij $7.95 per maand

: begint bij $7.95 per maand Team : begint bij $9 per gebruiker per maand

: begint bij $9 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

3. SnelDBD

Via: QuickDBD QuickDBD is een gratis ER-diagramtool voor wie precisie en toetsenbordefficiëntie belangrijk vindt. Hiermee kun je snel databaseschema's schetsen door gewoon te typen-alles wat je hoeft te doen is informatie over entiteiten invoeren en relevante gegevensboxen verschijnen op het scherm! ⌨️

Maar daar stopt het niet!

QuickDBD blinkt ook uit op het gebied van samenwerking. De handige share-link functie maakt het werken met je team aan lopende structuren een fluitje van een cent. Bovendien ondersteunt het schema-import vanuit databases zoals MySQL, MariaDB, Oracle en SQL Server, zodat je ERD's kunt genereren zonder te hoeven wisselen tussen platforms.

QuickDBD beste functies

Commando's invoeren via toetsenbord

Privé of openbaar delen van ERD's

Schema-import vanuit MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server

Ondersteunt export in PDF/RTF formats

QuickDBD beperkingen

Gebruikers van het gratis abonnement zijn beperkt tot 10 tabellen per diagram

Privé opslagruimte alleen beschikbaar voor Pro gebruikers

QuickDBD prijzen

Basis : Free

: Free Pro: $14/maand of $95,00/jaar

QuickDBD beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

: 4.8/5 (Minder dan 5 beoordelingen) Capterra: 5/5 (5+ beoordelingen)

4. Creately

Via: Creately Creately haalt de complexiteit uit de flowcharting-vergelijking door een intuïtief platform te bieden dat ruwe gegevens omzet in gepolijste ERD's. 🎁

Met een interactieve drag-and-drop interface en een handige werkbalk heb je de vrijheid om conceptuele, logische of fysieke datastructuren te bouwen. Pas ze aan door kleuren, lettertypes en attributen aan te passen aan je abonnement. Je kunt een diagram tekst zoeken om een bepaald knooppunt in een groot netwerk te vinden.

Creately biedt onbeperkte realtime cursors, zodat je kunt samenwerken met collega's. Je kunt ook opmerkingen gebruiken voor asynchrone discussies en follow-ups. Net als ClickUp kun je met deze tool meerdere toegangs- en rolniveaus configureren om het beoordelen en goedkeuren van ER-diagrammen te beheren.

Creately beste functies

Intuïtieve drag-and-drop functie

Personalisaties met één klik

Real-time cursors voor samenwerking

Aanpasbare toegangsniveaus

Creëerbare limieten

Soms traag om te laden

Gratis versie kan beter

Creately prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Starter : $5 per gebruiker per maand

: $5 per gebruiker per maand Business : $89 vast tarief per maand

: $89 vast tarief per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Creately beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (900+ beoordelingen)

: 4.4/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

5. DBDiagram

Via: DBDiagram DBDiagram is een topkeuze voor ontwikkelaars en analisten die op zoek zijn naar een kosteneffectieve webgebaseerde tool voor het diagrammen van entiteitsrelaties. Gebruiksvriendelijkheid staat voorop, zodat professionals hun ideeën kunnen omzetten in duidelijke diagrammen met minimale code.

Maar dit is het uitdagende deel: DBDiagram doet er nog een schepje bovenop door u toe te staan ER diagrammen rechtstreeks uit SQL dump-bestanden te halen. Het kan zelfs SQL-statements genereren om een databaseschema te maken. Deze tool draait helemaal om gemak omdat je kunt integreren met populaire webframeworks zoals Rails of Django en je schema.rb of models.py bestanden in een handomdraai kunt uploaden!

Als je ER-diagrammen klaar zijn, kun je ze snel omzetten in PDF's en ze met één klik delen met je team of intern verspreiden. 🖱️

DBDiagram beste functies

Diagrammen maken met minimale code

Importeert ER-diagrammen uit SQL-dumpbestanden

Integraties met webframeworks

Maakt conversie en delen van PDF mogelijk

DBDiagram beperkingen

Omgaan met vreemde sleutels kan beter

Aanpassingen beperkt

DBDiagram prijzen

Persona : Free Forever

: Free Forever Personal Pro : $7,5/maand

: $7,5/maand Teams: $35/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

DBDiagram beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (Onder 5 beoordelingen)

: 4.3/5 (Onder 5 beoordelingen) Product Hunt: 4/5 (30+ beoordelingen)

6. SmartDraw

Via: SmartDraw SmartDraw doet zijn naam eer aan en biedt een probleemloze benadering van het diagrammen van entiteitsrelaties. Wat het onderscheidt is de mogelijkheid om automatisch ERD's te genereren met behulp van je bestaande database, waarbij een eerste ontwerp wordt geleverd dat je verder kunt aanpassen.

Het brede array van sjablonen met op maat gemaakte rechthoekige, ovale en diamanten ERD vormen zorgt voor een soepele reis van ontwerp tot voltooiing. Als de sjablonen niet helemaal aan uw behoeften voldoen, kunt u handmatig vormen kiezen en gegevens invoeren, zodat de uiteindelijke resultaten overeenkomen met uw visie. 👁️‍🗨️

Voeg de gegenereerde diagrammen eenvoudig toe aan apps van Microsoft Office of Google Werkruimte. SmartDraw integreert met gangbare systemen voor bestandsopslag, zodat je diagrammen kunt opslaan zonder parallelle mappen en toestemmingen aan te maken.

Bekijk de top SmartDraw alternatieven om uw zoekopdracht uit te breiden!

SmartDraw beste functies

Vooraf ontworpen sjablonen

Genereert automatisch ERD's vanuit je bestaande database

Handige integraties

Ondersteuning via telefoon, chatten en e-mail

SmartDraw limieten

Beperkte keuze aan symbolen

Sommige gebruikers vinden het tijdrovend om de standaard tekst in de sjablonen te verwijderen

SmartDraw-prijzen

Enkel gebruiker: $9,95/maand

$9,95/maand Meerdere gebruikers: begint bij $8,25/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers)

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

7. Miro

Via: MiroZoals Lucidchart en ClickUp, Miro helpt u met talloze sjablonen die alles dekken, van waardeketens tot projectscopes. Het ERD sjabloon wordt geleverd met een voorgedefinieerde in kaart brengen om uw datamodel te creëren. De typische stappen zijn onder andere:

Identificeren en benoemen van entiteiten Verbindingslijnen gebruiken (op de werkbalk of met sneltoets L) om relaties te leggen Het diagram aanpassen en voltooien

Miro voegt een vleugje magie toe met geavanceerde interactieve functies die je gezamenlijke diagramervaring verbeteren. Zie het als brainstormen op een echt whiteboard, of je nu op kantoor bent of thuis werkt. Iedereen kan meedoen, dankzij functies zoals digitale post-it aantekeningen en met de hand tekenen. 🖍️

Miro beste functies

Real-time teamwerk en bewerking van documenten

Biedt toegang tot meerdere bestandsformaten

Biedt talloze sjablonen naast ERD's

Kan worden geïntegreerd met andere tools en platforms

Miro beperkingen

Beperkte offline mogelijkheden

Steile leercurve

Prijzen Miro

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Starter : $8/maand per lid

: $8/maand per lid Business : $16/maand per lid

: $16/maand per lid Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

8. Canva

Via: Canva Canva's ER-diagrammaker is niet alleen handig maar ook gebruiksvriendelijk. Het maakt indruk met goed uitgewerkte functies om ingewikkelde verbindingen binnen je dataset te laten zien, zodat je mogelijke fouten in de logica of ontwerpfouten sneller kunt detecteren. 🐞

Canva laat je kiezen uit meer dan 20 grafiektypes om ER-modellen in verschillende situaties weer te geven, zodat je diagrammen zowel uitgebreid als visueel aantrekkelijk zijn. Het maakt ook gemakkelijk leesbare grafieken met een hoge resolutie mogelijk.

Wat Canva onderscheidt zijn de rijke aanpassingsmogelijkheden. U kunt entiteiten, attributen en relaties weergeven met tal van ontwerpelementen, waaronder afbeeldingen en grafieken. Om je diagrammen te delen en in te sluiten, gebruik je gewoon de knoppen voor downloaden en exporteren die geïntegreerd zijn in de diagramsoftware .

Canva beste functies

20+ grafiektypes

Intuïtieve en eenvoudig te navigeren interface

Handige download- en exportopties

Uitgebreide collectie kleurenpaletten en lettertypesets

Canva limieten

Beperkte professionele functies voor bewerking

Kan vertragen met bepaalde integraties

Canva prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd **Pro $14,99/maand voor één persoon

Teams: $29,99/maand voor de eerste vijf personen

Canva beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.000+ beoordelingen)

9. EdrawMax

Via: EdrawMax EdrawMax is uw hulpmiddel voor het maken van visueel verbluffende grafieken en grafieken. Het is handig voor het ontwerpen van diagrammen met relaties tussen entiteiten dankzij de aanpasbare, opvallende ontwerptools. 🌻

Om een nieuwe ERD te maken, opent u uw EdrawMax account en navigeert u naar de Database Modeling sectie (aan de linkerkant van het scherm). Kies uit een van de sjablonen om te beginnen, of gebruik gewoon een leeg canvas.

Met EdrawMax kunt u eenvoudig complexe relaties tussen entiteiten definiëren met connectoren en lijnen en deze omzetten in het relationele schema. Het resulterende diagram kan u helpen om veel eerder op de hoogte te zijn van problemen, vooral als u fouten bij de implementatie wilt beperken.

Als je eenmaal in de probleemoplossende modus bent, kun je je diagram verfijnen door elementen toe te voegen of te verwijderen. Sla je bestanden veilig op in de cloud of exporteer ze in populaire formaten zoals PDF, Visio, HTML en SVG.

EdrawMax beste functies

Online en offline gebruik

Snap en Glue functie om vormen te verbinden

Exporteert bestanden in meerdere formaten

Beschikbaar op Windows, Mac en Linux

EdrawMax beperkingen

Kan duur zijn voor sommige gebruikers

Functies voor vergroten/verkleinen en uitlijnen moeten worden verbeterd

EdrawMax prijzen

Voor particulieren Abonnement : $99/jaar Levensduur abonnement : $198 (eenmalige betaling) Lifetime Bundel Plan : $245 (eenmalige betaling) Bundeljaarabonnement : $126,4/jaar

Voor Teams: $505,75/jaar (voor vijf gebruikers)

$505,75/jaar (voor vijf gebruikers) Voor Business: Beschikbaar na contact

EdrawMax beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (60+ beoordelingen)

: 4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

10. Visueel paradigma

Via: Visueel paradigma Visual Paradigm is een online tool met een intuïtieve editor voor ERD-modellering. De advertentie-vrije interface zorgt ervoor dat je ervaring gratis is.

Creëer ERD entiteiten met steekproef datasets of gebruik Model Transitor om bestaande diagrammen en overgangen te dupliceren. Gebruik de editors Table Record en Database View om uw gegevensstructuur methodisch te modelleren en tabellen, kolommen en onderlinge relaties toe te voegen voor een nauwkeurige visuele weergave. U kunt direct ad-hoc SQL-statements genereren voor uw gegevenstabellen.

Met onbeperkt diagrammen aanmaken en afbeeldingen exporteren zonder watermerk is dit platform een veelzijdige keuze voor zowel individuen als teams.

Visual Paradigm beste functies

Intuïtieve ERD editor

Unlimited diagrammen voor in aanmerking komende abonnees

Aantekeningen, tekst en afbeeldingen mogelijk

Dupliceren van modellen mogelijk

Visual Paradigm beperkingen

Ondermaatse integratie met andere systemen

ERD-tools niet beschikbaar voor Modeler-abonnees

Visual Paradigm prijzen

Modeler : $6/maand

: $6/maand Standaard : $19/maand

: $19/maand Professioneel : $35/maand (driemaandelijks factureringsmodel)

: $35/maand (driemaandelijks factureringsmodel) Enterprise: $89/maand (halfjaarlijks factureringsmodel)

Visual Paradigm beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (10+ beoordelingen)

: 4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

De kunst van entiteitsrelatiediagrammen leren beheersen

In uw zoektocht naar de beste tools voor het maken van diagrammen met entiteitsrelaties is het altijd slim om een tool te kiezen die aan uw specifieke eisen voldoet. De producten die we vandaag hebben besproken zijn zeer toegankelijk en verkrijgbaar in verschillende prijsklassen, dus uw besluitvormingsproces moet soepel verlopen.

Als opvallende keuze, clickUp overwegen -vereenvoudigt niet alleen het maken van diagrammen voor databasebeheerders, maar biedt ook een groot aantal andere functies voor productiviteit. 🤩