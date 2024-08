10 hoogwaardige Lean Canvas-sjablonen voor slimme ondernemers

Traditionele Business-abonnementen kunnen behoorlijk uitgebreid worden en eindigen vaak op een plank. Ze bevatten meestal pagina na pagina met informatie over strategische doelen, operationele logistiek en marketingdoelstellingen die zelden worden gelezen, laat staan bijgewerkt.

De behoefte aan een beknopter en makkelijker te begrijpen business-abonnement leidde tot het concept van een lean canvas. Ontwikkeld door auteur en ondernemer Ash Maurya , een lean canvas sjabloon helpt bij het creëren van een super gedistilleerde weergave van uw traditionele business model, die dient als een productieve probleem-oplossing gids.

Zeg maar dag tegen lange, saaie business-abonnementen en hallo tegen een document van één pagina dat echt gelezen wordt. 🥳

Een functioneel lean canvas-document vanaf nul maken is tijdrovend. Daarom vertrouwen topondernemers op sjablonen om hun visie efficiënt over te brengen. In dit artikel presenteren we 10 geavanceerde lean canvas-sjablonen om je te helpen een oplossingsgericht businessmodel te maken!

Wat is een Lean Canvas Sjabloon?

Een lean canvas sjabloon is een scherpe business model blauwdruk die kritieke concepten voor het bereiken van onmiddellijke doelen schetst en visualiseert. Het is een vereenvoudigd alternatief voor traditionele, ellenlange business-abonnementen, omdat het helpt bij het samenvatten van de bruikbare statistieken om je bedrijfsidee om te zetten in een winstgevend product of een winstgevende dienst.

Lean canvas sjablonen zijn ontworpen om snel te maken, met alleen aandacht voor de meest kritieke elementen van een bedrijf zakelijk voorstel . Ze kunnen secties bevatten voor het identificeren van kerngebieden zoals:

Ideale pijnpunten van de klant

Voorgestelde oplossing(en) via het product of de service

Target klantsegmenten

Uniek waardevoorstel (UVP)

Kanalen om klanten te bereiken

Inkomstenstromen

Kostenstructuur

Prestatiecijfers

Het enige wat je nog moet doen is het document voltooien om de belangrijkste aannames en strategieën van het businessmodel te communiceren aan je team, investeerders en andere belanghebbenden.

Dit sjabloon is een levend hulpmiddel dat iteratief denken aanmoedigt, waardoor het voor ondernemers gemakkelijker wordt om hun bedrijfsmodellen aan te passen en te verfijnen terwijl ze leren van marktvariabelen en feedback van klanten. 🗣️

Hoe kan een Lean Canvas Sjabloon jouw team helpen?

Een lean canvas sjabloon kan je team aanzienlijk helpen door een gebruikersvriendelijk kader te bieden om strategieën te ontwikkelen rond bedrijfsconcepten. Enkele prominente voordelen zijn:

Het behouden van een klantgerichte aanpak: Teams kunnen prioriteit geven aan vergaderingen met klanten door zich te richten op de ontwikkeling van functies en kleinschalige marketingideeën De afstemming tussen teams verbeteren: Bevordertpraktische samenwerking tussen de leden van het team door een to-the-point, regelmatig bijgewerkte visuele weergave van het business model te bieden Middelen optimaliseren: Stimuleert een systematische aanpak voor het identificeren van leverings- of marktrisico's en het testen van strategieën om deze risico's te minimaliseren, zodat u kwaliteitsproducten kunt maken met een minimale toewijzing van tijd, geld en menselijke inspanningen Startup sneller lanceren: Helpt nieuwe en ervaren ondernemers waardevolle tijd te besparen door het proces van het creëren en aanpassen van bedrijfsmodellen te versnellen Accountability: Het documenteren van sleutelaannames, verantwoordelijkheden en meetgegevens in het sjabloon helpt bij het toewijzen van eigendom en verantwoordelijkheid voor de prestaties en het succes van het project Praktisch problemen oplossen: Maakt het gemakkelijk om een actie abonnement op te stellen voor het leveren van producten met een hoge waarde of waar veel vraag naar is door het sjabloon te volgen

Ideeën omzetten in waardegedreven activiteiten: 10 beste Excel & ClickUp Lean Canvas sjablonen

Het vinden van het ideale sjabloon voor een lean canvas kan een ontmoedigende Taak lijken. In plaats van eindeloze koppelingen door te spitten of je toevlucht te nemen tot proefversies en fouten, kun je het beste beginnen met deze 10 door experts ontworpen sjablonen van ClickUp en Excel. ⏬

1. ClickUp Lean Canvas Sjabloon

Het voltooien van het formulier op dit Lean Canvas sjabloon resulteert in het automatisch genereren van Taken, waardoor er geen ruimte is voor onoplettendheid

Het structureren van uw ideeën en ze omzetten in uitvoerbare abonnementen kan een vermoeiende onderneming zijn. Maar met de doordacht ontworpen ClickUp Lean Canvas Sjabloon kunt u uw groeiende business in een mum van tijd op het juiste spoor krijgen. 💗

Dit sjabloon bevat een kant-en-klare Lijst in je Werkruimte, die dient als een kaart om standaard lean canvas-elementen te identificeren, zoals:

Target klantsegmenten

Onmiddellijkwaarde voorstel* Middelen nodig voor operationele eisen

Winnende oplossingen

Inkomstenstromen

Gebruik Aangepaste velden om uw veronderstellingen op te splitsen, te visualiseren en te categoriseren, hetzij per klantsegment, kosten, statistieken, kanalen of andere factoren. Dit geeft u stevige controle over het organiseren en aanpakken van zakelijke uitdagingen.

De weergave Lean Canvas Form van het sjabloon stroomlijnt het structureren van ideeën, zodat je gemakkelijk bruikbare informatie kunt vastleggen. Elke Voltooid ClickUp Formulier genereert automatisch Taken-volg ze via statussen als Complete, In Progress en To Do.

Zie de Lijstweergave als uw centrale hub. Het presenteert je geschetste lean canvas problems als gedetailleerde kaarten op een drag-and-drop interface, die duidelijk relevante klantsegmenten en potentiële manieren om die markten te betreden laten zien.

Met de Lean Table weergave kunt u de kolommen van de taken aanpassen aan uw behoeften, waardoor navigatie, bewerking in bulk en het exporteren van gegevens een fluitje van een cent wordt.

2. ClickUp Lean Business-abonnement sjabloon

ClickUp's Lean Business-abonnement sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het effectief plannen en uitvoeren van uw bedrijfsstrategie

Wilt u een hulpbronnenefficiënt bedrijfsmodel ontwerpen om in te spelen op nieuwe marktkansen? Kijk dan eens naar de ClickUp Lean Business-abonnement sjabloon -het bespaart u tijd en moeite door u te helpen bij het definiëren van doelen effectief te definiëren en op elk moment een samenvatting te geven van de status van het project.

Net als het vorige sjabloon heeft dit aangepaste velden om uw business-abonnement te visualiseren. U kunt attributen definiëren via vervolgkeuzemenu's, tekstomschrijvingen toevoegen of bestanden uploaden om het veld te verrijken met relevante gegevens.

Wat deze sjabloon onderscheidt, zijn de hands-on bedrijfsspecifieke weergavetypen, waaronder de volgende:

Samenvatting van het plan- vat de sleutel elementen van uw business model samen in een lijst. Het biedt projectbeschrijvingen, identificatie van de taakmanager en realtime updates van de status van taken Business Model Canvas Weergave-een weergave van een bord dat Taken stapelt in slanke canvas thema's zoals:

probleem bestaande alternatieven oplossing belangrijkste gegevens_ oneerlijk voordeel Aanwezigheid in lijstweergave hiermee kunt u taken ordenen op basis van hun belang voor een meer deadline-vriendelijke layout 🚩

Als uw startup strikte budgetbeperkingen heeft, raden we u aan een uitgebreide spreadsheet te maken met behulp van de optie Tabel weergave in ClickUp . U kunt marketing-, reclame- en personeelsbudgetten van tevoren instellen en onnodige uitgaven vermijden terwijl u uw slanke businessmodel ontwikkelt.

3. ClickUp Business Model Canvas Sjabloon

Dit Whiteboard sjabloon begint met negen duidelijk gedefinieerde en kleurgecodeerde segmenten, die de fundamentele structuur bieden voor uw business model canvas

Als u piekert over hoe u een ruw idee kunt omzetten in een goed gestructureerd business-abonnement kijk dan niet verder dan de ClickUp Business Model Canvas Sjabloon ! Het geeft teams de mogelijkheid om innovatief samen te werken op een gedeeld Whiteboard. U kunt het gebruiken om:

Uw bedrijfsstrategie te plannen door groeigebieden af te bakenen

Afbrekenklantreizen met behulp van uwmarketing- en verkoopteams* Samenwerken aan geïnformeerde besluitvorming voor prijsstelling, productie en verdeling

Het sjabloon begint met deze negen afzonderlijke, kleurgecodeerde segmenten die dienen als de basis van uw lean business model canvas:

Sleutelpartners Sleutelactiviteiten Waarde Relaties met klanten Klantsegmenten Kanalen Sleutel bronnen Kostenstructuur Inkomstenstroom

Vertrouw op de aanwijzingen in het sjabloon om de bedrijfsgegevens, de namen van de deelnemende teamgenoten en de aanmaakdatum op te geven. En als je meerdere versies van je businessmodel hebt, kun je de versies een naam en nummer geven.

Het beste deel? ClickUp Whiteboards hebben een oneindig canvas en een gemakkelijk te navigeren werkbalk met opties om plakbriefjes, afbeeldingen en andere media items toe te voegen. U zult nooit ruimte tekort komen om uw ideeën te verkennen en te ontwikkelen. 🔄

4. ClickUp Startup Canvas Whiteboard Sjabloon

Dit sjabloon voor whiteboards is gebruiksvriendelijk en helpt u een beknopte momentopname te maken van uw bedrijf en de weg naar succes Een succesvolle startup lanceren is een zorgvuldige mix van goede abonnementen en effectieve actie. Hoe kun je ervoor zorgen dat je startup een sterke start maakt? Dat is waar de ClickUp Startup Canvas Whiteboard Sjabloon komt binnen. 🔝

Dit sjabloon is uw beste partner voor lean business modeling en het testen van ideeën met lage toewijzing om uw waardepropositie en verdienmodel uit te stippelen. Standaard krijgt u 13 uitgebreide segmenten die vrijwel elke hoek van uw startup behandelen.

Laten we zeggen dat je werkt aan de lancering van een agri-tech startup om boeren te helpen landbouwmachines te kopen tegen lage kosten. Begin met het noemen van je sleutelpartners en het schetsen van het probleem dat je bedrijf of product oplost (zoals het verminderen van handarbeid tegen betaalbare prijzen). Misschien wil je je target markt definiëren, concurrenten en substituten identificeren, doelen stellen (zoals een winstmarge van 20% aanhouden) en zelfs de kosten van apparatuur schatten. 🌱

Dit Whiteboard-sjabloon van één pagina is super gebruiksvriendelijk en helpt u om een beknopte momentopname van uw bedrijf te maken, inclusief wat u wilt bereiken en hoe u van plan bent om te slagen. De professionele layout is ideaal voor presentaties aan investeerders, maar het kan ook dienen als een ruw ontwerp van een uitgebreider business-abonnement naarmate uw bedrijf groeit.

5. ClickUp Squad Brainstorm Sjabloon

Werk goed als een team met dit sjabloon voor team brainstormsjablonen van ClickUp

Op zoek naar een dynamisch hulpmiddel om de samenwerking binnen uw team te verbeteren? De ClickUp Squad Brainstorm Sjabloon kan uw go-to oplossing zijn! Als het in jouw team draait om slimmer werken, niet om harder werken, dan is dit sjabloon er om dat te realiseren. 💡

Zoals de naam al zegt, is dit sjabloon uw gestroomlijnde brainstormgids en helpt je bij het verzamelen en categoriseren van ideeën van elk team lid. Binnen dit interactieve en zeer aanpasbare Whiteboard krijg je het Team Work Canvas om je bruikbare ideeën te organiseren en te prioriteren.

Het sjabloon biedt negen kleurgecodeerde discussiesecties, die ervoor zorgen dat elk aspect van teamdynamiek is duidelijk en gemakkelijk te herkennen. Het omvat categorieën zoals Team Health, Team Rhythm en Team Consensus, zodat u kunt begrijpen hoe deze concepten aansluiten bij uw overkoepelende teamdoelstellingen. Je kunt deze sjabloon ook gebruiken om afspraken te maken over vergaderingen en goedkeuringen van werkstromen, zodat er orde komt in de chaotische gang van zaken bij nieuwe startups.

De leden van het team kunnen gewoon een plakbriefje pakken, hun ideeën invoeren en deze met slepen en neerzetten op het themabord plaatsen. Gebruik statussen zoals Open en Complete om de voortgang van elk idee bij te houden.

6. ClickUp Proces efficiënt maken sjabloon

Het sjabloon ClickUp Process Efficiënt maken is ontworpen om inefficiënte processen aan te pakken door verspilling te elimineren

De ClickUp Proces efficiënt aanmaken sjabloon gaat over het elimineren van procesafval om werkstromen te optimaliseren voor slanke teams van projecten . Het belangrijkste idee hier is om uw huidige processen over de afdelingen heen te visualiseren, knelpunten in de efficiëntie aan te wijzen en zich te ontdoen van taken met een lage waarde en veel middelen die uw team vertragen. 🛞

Dit sjabloon heeft vooraf ontworpen aangepaste velden om gegevens over Taken vast te leggen aan de hand van attributen zoals complexiteit van de taak, voltooiingspercentage, rol en inspanningsniveau. Vul de gegevens in voor de processen die u controleert en krijg een gelijkmatige vergelijkingsbasis.

De meerdere weergaven in het sjabloon zijn ontworpen om processen vanuit verschillende perspectieven te visualiseren. Met de Proces Overzicht lijstweergave kunt u bijvoorbeeld taken voor lopende of geplande processen maken en beheren.

Dan is er de Weergave gantt grafiek deze weergave geeft uw activiteiten weer op een tijdlijn en visualiseert duidelijk hun start- en einddatum, duur en afhankelijkheid. Het is ongelooflijk handig om bij te houden welke Taken op anderen wachten en middelen achterhouden.

De SIPOC (Suppliers, Inputs, Processes, Outputs, and Customers) Diagram whiteboard weergave is fantastisch voor teamsamenwerking omdat het je helpt je bedrijfsproces van begin tot eind te schetsen voordat je het implementeert. De Process Map-weergave heeft een unieke visuele benadering, waarmee u het volgende kunt doen in kaart brengen van uw processen en merk snel verbeterpunten op.

7. ClickUp Business Stappenplan Sjabloon

De strategische routekaart van uw bedrijf weergeven in de tijdlijnweergave van ClickUp

De ClickUp Business Stappenplan Sjabloon gaat niet alleen over het visualiseren van uw business model-het ondersteunt efficiënte projecten bijhouden en beheer om je teams op één lijn en productief te houden.

Stel u voor dat u een marketingcampagne beheert. De Alle initiatieven per kwartaal Lijstweergave van het sjabloon fungeert als uw campagnekalender taken per kwartaal en een duidelijk abonnement voor elke periode.

U kunt het volgende instellen specifieke doelen voor het kwartaal, zoals het stimuleren van websiteverkeer en betrokkenheid bij sociale media . De Lijstweergave strategische doelen fungeert als de blauwdruk van uw strategie en groepeert taken op basis van gedefinieerde doelen. De weergave Roadmap Gantt kunt u zien als uw tijdlijn van het project . Het zal de volgorde van marketingactiviteiten en hun afhankelijkheid duidelijk maken, waardoor je marketing abonnement goed gestructureerd en tijdgebonden wordt.

De Timeline per Business Category weergave pakt het anders aan en helpt je te bepalen welke projectactiviteit de meeste tijd zal kosten. En het beste deel?

U kunt de duur van elk item eenvoudig aanpassen met slepen en neerzetten, waardoor uw abonnement nog flexibeler wordt! 🤸

8. Excel Business Model Canvas Sjabloon door BusinessModelAnalyst

Het Excel Business Model Canvas Sjabloon verdeelt uw business-abonnement in sleutel blokken

Het Excel Business Model Canvas Sjabloon van BusinessModelAnalyst elimineert de behoefte aan lange uitleg. In plaats daarvan richt het zich op één canvas.

Dit businessmodel sjabloon dient als uw blauwdruk en verdeelt uw bedrijfsstrategie in negen essentiële blokken. Deze omvatten Klantensegmenten om je primaire doelgroep te identificeren, Waardeproposities om je aanbod te differentiëren en Kanalen om te optimaliseren hoe je je klanten bereikt.

Het mooie is: het sjabloon biedt een gedetailleerde weergave van uw bedrijf op één scherm. Dit helpt u om uw businessmodel volledig te ontwerpen en te begrijpen hoe elk onderdeel in het grotere geheel past. 🖼️

9. Excel Business Model Canvas Sjabloon door Someka

Dit Excel sjabloon vereenvoudigt de Taak van het samenvatten, ontwerpen en analyseren van het strategisch abonnement van uw bedrijf

Het verkrijgen van een duidelijke momentopname van bedrijfscomponenten is cruciaal voor strategische abonnementen en het Excel Business Model Canvas Sjabloon van Someka is een waardevol hulpmiddel om dit te bereiken!

Dit lean canvas Excel sjabloon biedt een één pagina lean canvas model, wat het proces van het samenvatten, ontwerpen en analyseren van het strategisch plan van uw bedrijf vereenvoudigt. Het biedt twee opties om bedrijfsonderdelen te visualiseren:

Dynamisch Canvas: Bevat ruimte voor het maken van post-it aantekeningen met kleurcodering voor verschillende componenten Blanco Canvas: Geeft je meer vrijheid om je canvas te ontwerpen met een drag-and-drop editor. Je hebt de flexibiliteit om je aantekeningen aan te passen met verschillende opties zoals kleuren, lettertypes, contouren en meer op het tabblad vorm format

Dit sjabloon is compatibel met Excel 2010 en latere versies en is beschikbaar in een gebruiksklaar format voor zowel Mac- als Windows-platformen.

10. Excel Business Model Canvas en Lean Canvas Sjablonen door NeosChronos

Dit sjabloon is geschikt voor starters en bedrijven die hun planning en besluitvormingsprocedures willen vereenvoudigen en versnellen

Het Excel Business Model Canvas en Lean Canvas Sjabloon van NeosChronos is een tweevoudige oplossing voor softwareteams die hun businessmodel willen visualiseren volgens de principes van lean methodologie .

Het Excel-sjabloon bevat twee bladen: het business model canvas en de lean canvas planning. De eerste splitst je businessmodel op in sleutelcomponenten, zoals klantsegmenten, waardeproposities en inkomstenstromen. Met het 'lean canvas'-blad kun je op één pagina kort de problemen, oplossingen en sleutelgegevens van je startup definiëren. 📑

Het Excel-gebaseerde format zorgt voor georganiseerd invoer van gegevens en eenvoudige updates. Dit sjabloon is misschien niet voor iedereen geschikt, omdat je voortdurend tussen de twee bladen moet schakelen om de geregistreerde informatie te stroomlijnen. Maar het ontwerp is nog steeds behoorlijk solide!

Til uw Enterprise van de grond met het perfecte Lean Canvas Sjabloon

Lean canvassen zijn gebruikt door verschillende bedrijven met een miljardenomzet, waaronder Apple en Tesla . Je kunt je weg naar succes ook opschalen met de sjablonen die we hebben besproken. Ze zijn een geweldig startpunt voor ondernemers die hun stappen nauwkeurig willen plannen.

ClickUp heeft 1000+ andere sjablonen om de productiviteit van teams te verbeteren en ondersteuningsteamactiviteiten te ondersteunen bezoek de galerij om ze te bekijken ! 🕺