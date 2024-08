10 Beste Webflow Alternatieven voor het bouwen van fantastische websites

Nog niet zo lang geleden, als je een website wilde bouwen en geen idee had hoe je moest coderen, nou, laten we zeggen dat je een probleem had! 😅

Vroeger was het bouwen van een website een ingewikkeld proces waarvoor je een grondige kennis van HTML, CSS en JavaScript nodig had. Maar vandaag de dag is het landschap drastisch veranderd. Moderne no-code websitebouwers zoals Webflow hebben het aanmaken van websites gedemocratiseerd en toegankelijk gemaakt voor niet-techneuten.

Maar zelfs met zijn krachtige functies en ontwerpmogelijkheden is Webflow niet voor iedereen geschikt. In dit artikel gaan we dieper in op de 10 meest functionele Webflow alternatieven die op dit moment beschikbaar zijn, en onderzoeken we hun mogelijkheden, beperkingen en prijzen.

Maar dat is nog niet alles! Blijf kijken tot het einde, want dan laten we een handige tool zien die orde kan scheppen in het vaak chaotische proces van het bouwen van een website! 💗

Wat is Webflow?

Webflow is voornamelijk gestructureerd als een content management systeem (CMS) wat het onderscheidt van drag-and-drop website builder software.

Dit gezegd hebbende, is het de moeite waard om aan te tonen dat Webflow een unieke middenweg bewandelt. Het combineert de diepgaande aanpassingsmogelijkheden die gebruikelijk zijn in traditionele CMS-platforms zoals WordPress met enkele gebruiksvriendelijke functies die kenmerkend zijn voor moderne, no-code andere websitebouwers.

Via: Webflow Deze mix biedt een niveau van controle dat perfect kan zijn voor ervaren gebruikers en ontwikkelaars, maar overweldigend voor beginners. 👀

Webflow schittert in het ontwerp en SEO (zoekmachine optimalisatie) afdelingen, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor digitale marketeers. Maar als het op e-commerce aankomt, is het platform misschien geen schaalbare oplossing bieden wat een van de belangrijkste limieten van de websitebouwers is.

Hoe kiest u het beste Webflow-alternatief?

Deze richtlijnen kunnen u helpen een Webflow-alternatief te vinden dat niet alleen aan uw eisen voor het bouwen van websites voldoet, maar deze misschien zelfs overtreft:

Gebruiksgemak: Het platform moet intuïtief te gebruiken zijn voor iemand met uw vaardigheidsniveau Ontwerpflexibiliteit en aanpassingen: Zoek naar variatie in ontwerp- en aanpassingsopties. Misschien wilt u sjablonen voor formats als business, portfolio en blog Mobiele responsiviteit: Gezien het toenemende aantal gebruikers van draagbare apparaten, hebt u een websitebouwer nodig die zich aanpast aan verschillende schermgroottes SEO-functies: Ingebouwde SEO-mogelijkheden kunnen uw website helpen beter te scoren in zoekmachines, waardoor u meer organisch verkeer krijgt E-commerce functies: Als u een online winkel hebt, wilt u ook kijken naar voorraadbeheer, op de gebruiker gerichte functies voor bestellingen en instellingen voor verzendopties Ingebouwde analyses: Real-time analyse kan inzichten van onschatbare waarde bieden in het gedrag van gebruikers, zodat u uw website datagestuurd kunt aanpassen (d.w.z. verbinding maken met Google Analytics) Schaalbaarheid: Groeiende bedrijven willen misschien de beschikbare ondersteuning voor meer opslagruimte of bandbreedte voor de website onderzoeken

Bouw uw droomwebsite: 10 beste Webflow alternatieven in 2024

Het maakt niet uit wat voor soort website je wilt maken, wees gerust er is een perfecte websitebouwer voor jou.

Ga je een online winkel beginnen? A blog met miljoenen hits ? Of u moet uw merknaam behouden met een stijlgids? Dan hebben wij misschien wel de juiste keuze voor u - bekijk de top 10 platforms om uw eigen websitedroom werkelijkheid te laten worden! 🌝

1. WordPress

Via: WordPress Als je op zoek bent naar een content management systeem om elk detail van je zelfgehoste website te verfijnen, zoek dan niet verder dan WordPress. Met volledige toegang tot de code kun je de instellingen van het ontwerp en de SEO-plugins aanpassen aan je specifieke doelen. 🛠️

Het platform ondersteunt verschillende soorten content, waaronder posts in lange formaten en interviews. Bovendien heb je de optie om een functie voor spraakgestuurd zoeken toe te voegen om de website-ervaring voor mobiele gebruikers te verbeteren.

Het beste aan WordPress is dat de basis versie absoluut gratis is! Als open-source platform nodigt het iedereen uit om thema's en plugins bij te dragen - sommige makers bieden ze gratis aan, terwijl anderen geld vragen voor hun producten. Aantekening: je zult nog steeds moeten betalen voor een hostingdienst als je kiest voor het gratis WordPress abonnement.

WordPress beste functies

Open-source platform voor de populaire websitebouwer

Volledige controle over de code van de website

Meer dan 59.000 plugins en 11.000 thema's

Flexibiliteit om services van derden te integreren

beperkingen van WordPress

Problemen met compatibiliteit kunnen zich voordoen bij updates

Vergeleken met andere websitebouwers is er geen speciale klantenservice omdat het op vrijwilligers draait

WordPress prijzen

Gratis

Persoonlijk: $4/maand

$4/maand Premium: $8/maand

$8/maand Business: $25/maand

$25/maand Zakelijk : $45/maand

: $45/maand Enterprise: begint bij $25.000/jaar

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

WordPress beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (14.500+ beoordelingen)

2. Shopify

Via: Shopify Shopify is een one-stop-shop voor het bouwen van e-commerce websites, die een breed spectrum van verkopers bedient - van beginners tot doorgewinterde ondernemers. Je kunt een domeinnaam kopen via Shopify of een bestaande verbinden. De hosting is bij de service inbegrepen.

Met onbeperkte opslagruimte, bandbreedte en productlijsten is Shopify een zeer schaalbare oplossing voor groeiende bedrijven. Het is een ideale tool voor webdesign dankzij de gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface. Maak gebruik van Shopify's kant-en-klare thema's en AI-gestuurde tekstgeneratie om binnen een paar uur een volledig functionerende webwinkel op te zetten! 🛒

Shopify beste functies

Slepen en neerzettenAI website bouwer* 100+ gratis en premium thema's

Ingebouwde betalingsverwerking

Inventaris beheer

Unlimited bandbreedte, waardoor dit eruit springt in onze lijst van Webflow alternatieven

Shopify beperkingen

Kan duur zijn voor kleine bedrijven door oplopende plugin kosten of web apps

Beperkte advertentiemogelijkheden omdat je niet veel productvarianten kunt maken

Shopify prijzen

Starter : $5/maand

: $5/maand Basis : $24/maand

: $24/maand Shopify : $69/maand

: $69/maand Detailhandel : $79/maand

: $79/maand Geavanceerd: $299/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Shopify beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (6.000+ beoordelingen)

3. Wix

Via: Wix Met drie verschillende editors voor websites die voldoen aan verschillende complexiteitseisen, zorgt Wix ervoor dat iedereen een website kan bouwen, ongeacht hun technische expertise. Voeg daar de collectie van meer dan 800 sjablonen aan toe, met mobielvriendelijke opties! 📱

Hoewel Wix een aantal e-commerce functies biedt, zoals online betalingen en voorraadbeheer, is het meer geschikt voor het maken van persoonlijke of zakelijke websites en blogs.

Wix SEO Wiz heeft tools zoals meta- en canonieke tags en directe indexering door Google, zodat je je website zoekmachinevriendelijk kunt maken!

Wix beste functies

Drie eenvoudige editors voor het bouwen van websites

800+ sjablonen om sneller websites te bouwen

Geavanceerde SEO-tools

500+ app integraties (analytics, geavanceerde marketingtools, etc.)

Mobiele app om je website onderweg te beheren

Wix beperkingen

Beperkte aanpassingen voor geavanceerde ontwikkelaars

Navigatie kan beter

Wix prijzen

Licht: $16/maand

$16/maand Core: $27/maand

$27/maand Business: $32/maand

$32/maand Elite Business: $159/maand

$159/maand Enterprise: Beschikbaar na contact

Wix beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Wix alternatieven !

4. Squarespace

Via: Squarespace Of u nu op zoek bent naar een visueel verbluffende online portfolio, publiceer een stijlgids om te helpen uw merkactiva te beheren of een retailwebsite lanceren, Squarespace helpt je. Squarespace is een van de beste Webflow-alternatieven vanwege de intuïtieve drag-and-drop editor, waarmee je websites kunt aanpassen aan gebruikssituaties zoals merchandising, het boeken van afspraken en afrekenen.

Een van de opvallende functies van het platform is de mobiele optimalisatie. Squarespace sjablonen zijn ontworpen om er goed uit te zien en goed te functioneren op alle apparaten. Bovendien krijg je ondersteuning voor Accelerated Mobile Pages (AMP), een technologie die lichtgewicht versies van webpagina's produceert om de laadtijd op mobiele apparaten te versnellen. ⚡

Squarespace beste functies

Sjablonen geoptimaliseerd voor mobiel ontwerp

Geïntegreerde e-commerce functies

AMP ondersteunen

Ingebouwde SEO-tools (geen code schrijven of markup bewerken)

Squarespace beperkingen

Niet helemaal geschikt voor het bouwen van uitgebreide websites

Weinig integraties met derden

Squarespace prijzen

Persoonlijk : $16/maand

: $16/maand Business : $23/maand

: $23/maand Commerce (Basis) : $27/maand

: $27/maand Commerce (Geavanceerd) : $49/maand

: $49/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Squarespace beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

5. SITE123

Via: SITE123 SITE123 is een ideale toegangspoort voor wie voor het eerst een website wil aanmaken. De vereenvoudigde interface biedt 16 aanpasbare sjablonen voor gebruikssituaties zoals Business, Blog en Gezondheid & Welzijn. U kunt uw website in drie stappen opstarten:

Kies uw type website Upload uw content of stel deze samen met de drag-and-drop editor Publiceer

Met SITE123 kun je gratis een aangepast subdomein maken of je domein verbinden voor een prijs.

SITE123 biedt een bereik aan e-commerce opties, maar geavanceerde betaaloplossingen zoals PayPal en Stripe zijn alleen toegankelijk met een Premium abonnement.

SITE123 beste functies

16 aanpasbare sjablonen voor verschillende niches

Flexibele e-commerce website-bouw met categorie- en productaanpassingen

Gratis tijdelijk subdomein

Ondersteunt one-page website structuren

SITE123 limieten

Limiet aantal tekens aangepaste code en aantal pagina's afgetopt

Geen telefonische ondersteuning

SITE123 prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Premium: $12.80/maand

SITE123 beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (10+ beoordelingen)

: 4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (250+ beoordelingen)

6. Weebly

Via: Weebly Weebly (nu eigendom van Square, Inc.) biedt essentiële functies voor het bouwen van websites zonder dat code vereist is. Met de intuïtieve drag-and-drop editor kun je in een handomdraai een website of online winkel ontwerpen of schakelen naar de HTML/CSS editor voor meer controle over de look en feel van je site. 🎨

Het platform biedt meer dan 40 thema's voor gewone websites en 15 thema's voor online winkels - allemaal mobiel-responsief. U kunt ook e-mails versturen naar uw lijst met abonnees.

Op SEO-gebied kun je met Weebly gemakkelijk metatags, alt tags en paginaspecifieke beschrijvingen integreren om je site hoger te laten scoren in de zoekresultaten.

Weebly beste functies

Ondersteunt zowel drag-and-drop als een HTML/CSS bewerking

Mobiel-responsieve website en online-winkel thema's

Ingebouwde e-mailmarketing- en SEO-tools

Ondersteund door Square voor veilige betalingsverwerking

Weebly beperkingen

Beperkte code aanpassingsmogelijkheden

Sommige gebruikers vinden dat de ontwikkelingsaspecten zijn verwaarloosd na de overname van Square

Weebly prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Persoonlijk : $10/maand

: $10/maand Professioneel : $12/maand

: $12/maand Prestaties: $26/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Weebly beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (450+ beoordelingen)

: 4.1/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.500+ beoordelingen)

7. HubSpot CMS Hub

Via: HubSpot CMS Hub van HubSpot stroomlijnt de proces voor het aanmaken van content en schittert het meest als het gaat om marketinggerichte functies. Zo kun je bijvoorbeeld je social media accounts overzien en posts plannen om het bereik voor je doelgroep te optimaliseren, allemaal vanaf één dashboard.

HubSpot helpt bij het real-time monitoren van sleutel prestatie indicatoren zoals webverkeer, klantbetrokkenheid en tevredenheidsniveaus. Met de A/B-testmogelijkheden kunt u uw website fijn afstellen om conversiepercentages te verhogen . Een ander verkoopargument is het vereenvoudigd aanmaken van blogs met HubSpot's gratis AI-schrijftool dat grotendeels gebaseerd is op OpenAI's generatieve AI-technologie.

HubSpot CMS Hub beste functies

Marketinggerichte functies zoals A/B-testen en e-mailcampagnes

Beheer van sociale media vanuit een gecentraliseerd dashboard

Ingebouwde analytics

AI schrijfassistent

Geïntegreerde SSL voor verbeterde veiligheid van de website

HubSpot CMS Hub limieten

Zou een versiebeheersysteem kunnen gebruiken

De functie rapportage kan moeilijk te gebruiken zijn

HubSpot CMS Hub prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Starters : $23/maand

: $23/maand Professioneel : $360/maand

: $360/maand Enterprise: $1.200/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

HubSpot CMS Hub beoordelingen en reviews

G2 : 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

8. Hoster

Via: Hostinger Hostinger, oorspronkelijk een webhostingservice, heeft onlangs zijn bereik uitgebreid door een geïntegreerd Website Builder & Web Hosting abonnement uit te rollen. Het platform biedt meer dan 140 stijlvolle sjablonen, aanpasbaar met een intuïtieve drag-and-drop editor.

De AI builder van het platform is gericht op beginners en legt de basis voor je site, waardoor je werk eenvoudiger wordt. Naast het bouwen van websites, breidt het platform zijn diensten uit met AI genereren van content biedt functies zoals het aanmaken van logo's en het schrijven van content.

Op het gebied van e-commerce is Hostinger geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven door de verkoop van maximaal 500 producten te ondersteunen.

Hostinger beste functies

140+ voorontworpen sjablonen

AI-tools voor het bouwen van websites en het genereren van content

E-commerce ondersteunen

Gratis domein voor het eerste jaar

Hostinger limieten

De respons van chatten kan traag zijn

Geen optie om bestanden te uploaden voor clients van gebruikers

Hostinger prijzen

Premium : $2,99/maand ($6,99/maand bij verlenging)

: $2,99/maand ($6,99/maand bij verlenging) Business : $3,99/maand ($8,99/maand bij verlenging)

: $3,99/maand ($8,99/maand bij verlenging) Cloud Startup: $8,99/maand ($19,99/maand bij verlenging)

Hostinger beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

9. Softr

Via: Softr Softr gaat over het maken van softwaretoepassingen met behulp van kant-en-klare sjablonen-er komt geen code aan te pas. Zet je app in een paar minuten in elkaar met behulp van de drag-and-drop interface en kant-en-klare blokken zoals Lijsten, Grafieken en Formulieren. 📊

Met Softr kun je je applicatie verbinden met bestaande databases en databronnen, zoals Airtables of Google Spreadsheets voor automatische gegevenssynchronisatie. De leden van je team kunnen de applicatie weergeven, bewerken of ermee interageren, waardoor het een ideale oplossing is voor het maken van een privé intranet voor teams je eigen CRM-systeem (beheer van klantrelaties) of een aangepast portaal voor clients.

Softr beste functies

Drag-and-drop interface met vooraf gebouwde blokken

Naadloze integratie van databases en databronnen

Werkstroom automatisering via Zapier of Make

Aanpasbare toestemmingen en toegangsniveaus voor gebruikers

Softr beperkingen

Dashboardsjablonen zijn beperkt

Mobiele responsiviteit kan worden verbeterd

Softr prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Basis : $49/maand

: $49/maand Professioneel : $139/maand

: $139/maand Business : $269/maand

: $269/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Softr beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (200+ beoordelingen)

: 4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

10. Groot Kartel

Via: Groot kartel Big Cartel staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid en focus op eenvoud en is een e-commerce oplossing speciaal ontworpen voor de creatieve gemeenschap. U kunt kiezen uit 16 gratis mobiele thema's en vervolgens aangepaste pagina's invullen met bedrijfsspecifieke gegevens. 🛍️

Hoewel Big Cartel niet vol zit met geavanceerde functies, kun je er gemakkelijk mee aan de slag met opties als:

Stripe of PayPal voor betalingsverwerking Basisfuncties voor verzenden Tools voor het analyseren van websiteprestaties

Het biedt sleutel integraties, zoals Mailchimp en Instagram, voor marketing en promotie. Je kunt je winkel ook verbinden met een bereik van andere apps via Zapier.

Big Cartel beste functies

Intuïtief dashboard voor gebruikers

16 gratis mobiel-responsieve thema's

Geïntegreerde oplossingen voor betaling, verzending en prestatieanalyse

Ingebouwde integraties met Mailchimp en Instagram

Geen extra transactiekosten in rekening gebracht

Big Cartel limieten

Minder functies dan wat concurrenten bieden

Integratie met Instagram kan beter

Big Cartel prijzen

Goud : Free

: Free Platina : $9,99/maand

: $9,99/maand Diamant: $19,99/maand

Big Cartel beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (20+ beoordelingen)

: 4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

Andere gereedschappen

Een websitebouwer is slechts één stukje van de puzzel die een effectieve online aanwezigheid heet. Veel van je succes hangt af van kritieke elementen zoals de kwaliteit van de content die je produceert en hoe goed je je website beheert. Daarom raden experts aan om naast een websitebouwer ook gespecialiseerde projectmanagement tools zoals ClickUp-expert te gebruiken! 🥇

ClickUp Een mooie, visueel verbluffende website wekt de interesse van bezoekers, maar het is alleen overtuigende, informatieve en goed gemaakte content die hen betrokken houdt. Goed nieuws:

ClickUp AI kan u helpen om dergelijke content sneller dan ooit te maken!

ClickUp AI gebruiken om publieksspecifieke content te genereren

ClickUp AI is uw persoonlijke editor die uw teksten bijschaaft, zodat ze helder en boeiend zijn, afhankelijk van de lezer voor wie u ze schrijft. Met directe samenvattingen, functies voor grammaticacontrole en rolspecifieke aanwijzingen kunt u alles regelen, van het schrijven van content tot het structureren ervan met voorgeformatteerde kopteksten en tabellen.

Trek klanten aan met stijlvolle, overtuigende content voor uw website of behoud ze met op maat gemaakte e-mails - ClickUp AI helpt u. Het tilt creativiteit naar een hoger niveau door u te helpen met het plannen en ideeën te brainstormen genereer moeiteloos nieuwe content briefings, verwerk inzichtelijke enquêtes of onthul een pittige marketing tagline die aanslaat bij uw publiek. 🤖

Van visie tot uitvoering: stroomlijn de reis van uw team met ClickUp

De ClickUp suite voor projectmanagement is ideaal om u te helpen vol vertrouwen een website te beheren. Of u nu alleen werkt of in een groot team, u kunt speciale lijsten met taken maken voor de ontwikkeling en het onderhoud van uw site.

Bewaak voortgang en werklasten op ClickUp Dashboards . Consolideer kritieke indicatoren zoals voortgang van het team, statussen van taken en tijdsregistratie om een holistische momentopname van uw websiteproject te krijgen. Samenwerking in realtime is ook een koud kunstje, dankzij functies zoals:

ClickUp Whiteboards voor uw ontwerp- en ontwikkelingsteams

Commentaar toewijzing

Direct chatten met emoji ondersteuning

Activeerbare notificaties

ClickUp biedt meer dan 15 aanpasbare weergaven - Lijst, Gantt, Board en meer - die het visualiseren van werkstromen eenvoudig en intuïtief maken.

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

Met ClickUp Doelen kunt u specifieke mijlpalen instellen en deze koppelen aan meetbare doelen, zodat u een duidelijker stappenplan voor het bouwen van een website krijgt. Voor drukke teamleiders raden we aan om de to-do lijsten en checklists van het platform te gebruiken, die het volgende mogelijk maken taakbeheer een wandeling in het park.

Een jumpstart nodig? Gebruik een van de 1000+ sjablonen op ClickUp om structuur toe te voegen aan uw project. Enkele van de beste opties zijn:

Abonneer u op alles wat met uw webdesignproces te maken heeft om ervoor te zorgen dat er niets door de mazen van het net glipt

ClickUp blinkt ook uit in het ondersteunen van softwareontwikkeling cycli met gedetailleerde bug bijhouden . Probeer de visuele stappenplannen om de voortgang, afhankelijkheid en blokkades te overzien en verduidelijk de prioriteiten voor alle betrokkenen.

Voor degenen die vertrouwen op Git-tools biedt ClickUp een volledig geïntegreerde Git-pijplijn, voltooid met aanpasbare release treinen en go-live checklists. Deze worden automatisch gesynchroniseerd binnen ClickUp om het releasebeheer te vereenvoudigen.

ClickUp beste functies

ClickUp documenten met AI-ondersteuning voor het maken en beheren van content

15+ aanpasbare weergaven voor projecten voor het plannen van websiteontwikkeling

Samenwerking in teamverband in realtime

Project mijlpalen om sleutel fases in website ontwikkeling te markeren

Functies voor tijdsregistratie om tijdlijnen voor oplevering te bewaken

Agile workflow ondersteunen

Visuele stappenplannen om teams voor ontwerp, content en ontwikkeling op één lijn te brengen

Geïntegreerde Git-tools voor vereenvoudigd releasebeheer

Gestroomlijnd bijhouden van bugs en problemen met aangepaste velden en statussen

ClickUp beperkingen

AI functies alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Geavanceerde functies hebben een leercurve

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

Kies uw Webflow-alternatief en begin met creëren met ClickUp!

Een website bouwen is één ding, maar een geweldige website maken is een heel ander spel. Dat is waar ClickUp schittert. 🌟

Met de ongeëvenaarde AI-hulp van het platform en website projectmanagement functies beschikt u over alle hulpmiddelen die u nodig hebt om te navigeren door de complexiteit van het bouwen van een eersteklas website. Dus, streef naar het buitengewone.. begin uw ClickUp reis vandaag nog met een gratis account!