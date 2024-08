10 beste CRO-tools om de conversie van websites te verhogen in 2024

Gebruikers naar een website lokken is als een lekkende emmer. Stel je de website voor als de emmer en de gebruikers als het water. Omdat het water er voortdurend uit sijpelt, moet je steeds meer water toevoegen om de capaciteit op peil te houden. U kunt ook een aantal gaten dichten om het lekken te beperken.

Bij conversieoptimalisatie (CRO) draait het allemaal om het repareren van de lekkende emmer.

Bij deze praktijk gaat het om het strategisch verfijnen van het ontwerp of de inhoud van uw website om te zorgen voor een gestage stroom van succesvolle gebruikersinteracties. Met een gegevensgestuurde aanpak helpt CRO u marktaandeel te behouden in dit steeds veranderende digitale landschap.

In dit artikel verkennen we 10 van onze favoriete CRO tools van 2024. We laten hun mogelijkheden en prijsmodellen zien en bespreken de voor- en nadelen.

Wat moet je zoeken in een CRO Tool?

Neem de volgende kenmerken en eigenschappen in overweging wanneer je tools voor conversatieoptimalisatie doorneemt:

Web analytics tools : De tool moet gedetailleerde inzichten bieden in het gedrag van gebruikers, met relevante statistieken zoals conversie- en doorklikpercentages

: De tool moet gedetailleerde inzichten bieden in het gedrag van gebruikers, met relevante statistieken zoals conversie- en doorklikpercentages Testen : Geen enkele CRO tool zou compleet zijn zonder het testen. Zoek naar oplossingen met meerdere testopties, waaronder A/B- en multivariate tests

: Geen enkele CRO tool zou compleet zijn zonder het testen. Zoek naar oplossingen met meerdere testopties, waaronder A/B- en multivariate tests Visualisatie : Gebruikersgedrag is veel gemakkelijker te navigeren met functies voor visuele weergave, zoals heatmaps en sessieregistratie

: Gebruikersgedrag is veel gemakkelijker te navigeren met functies voor visuele weergave, zoals heatmaps en sessieregistratie Gegevensbeheer : CRO omvat veel gegevens, dus uw tool moet deze op een duidelijke manier presenteren en organiseren

: CRO omvat veel gegevens, dus uw tool moet deze op een duidelijke manier presenteren en organiseren Gebruiksgemak : Alle partijen die betrokken zijn bij het CRO-proces, waaronder marketeers, UI- en UX-ontwerpers en ontwikkelaars, moeten de tool zonder uitgebreide training kunnen begrijpen

: Alle partijen die betrokken zijn bij het CRO-proces, waaronder marketeers, UI- en UX-ontwerpers en ontwikkelaars, moeten de tool zonder uitgebreide training kunnen begrijpen Aanpasbaarheid : Je moet de tool kunnen personaliseren om je bedrijfsbehoeften te weerspiegelen en kunnen opschalen naarmate er meer gebruikers en medewerkers bijkomen

: Je moet de tool kunnen personaliseren om je bedrijfsbehoeften te weerspiegelen en kunnen opschalen naarmate er meer gebruikers en medewerkers bijkomen Integratie: Idealiter integreert de CRO oplossing naadloos met andere nuttige tools, zoalsmarketingautomatiseringssoftwarecontentmanagementsystemen en code-editors

Het omarmen van een van deze tools kan een game-changer zijn voor je online aanwezigheid. Ze geven je de kracht om je bezoekers om te zetten in betrokken klanten, conversies te stimuleren en je bedrijf een boost te geven! ⭐

Beste voor het beheren van CRO-gegevens

Organiseer uw CRO-strategie met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Hoewel ClickUp in de eerste plaats een alles-in-één projectbeheertool is, heeft het veel functies om CRO-strategieën op elke schaal te ondersteunen.

Met ClickUp Doelen en Dashboards u kunt uw campagnedoelstellingen, tijdlijnen en doelen definiëren en vervolgens automatisch de voortgang bijhouden. Het platform biedt 15+ weergaven om uw marketingfunnel, teamplanning en werklastbeheer te overzien, zodat u uw marketingkalender moeiteloos.

Als je de creatieve sappen aan het stromen moet krijgen, gebruik dan de ClickUp Whiteboard of Mindmap weergaven om nieuwe optimalisatiestrategieën met uw team te brainstormen. Om testvariaties te analyseren, legt u uw gegevens over gebruikersgedrag voor en na vast en verzamelt u alles in een lijst- of bordweergave voor een duidelijke vergelijking. ⚖️

Als je niet zeker weet waar je moet beginnen, ClickUp's Sjabloonbibliotheek heeft u onder controle. Verken opties zoals de ClickUp A/B-testsjabloon en de ClickUp Inhoudsbeheer en Testsjabloon om uw testworkflows en conversiepercentages bij te houden.

Als u AI-gestuurde inzichten nodig hebt voor uw website, maak dan gebruik van de ClickUp ChatGPT-prompts voor optimalisatie van conversieratio Sjabloon om ideeën te stimuleren voor het verbeteren van de gebruikerservaring, het maximaliseren van doorklikpercentages, enz.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp Doelen met automatischevoortgangsrapportage om de belangrijkste prestatie-indicatoren te meten

Tools voor het in kaart brengen van het klanttraject om een volledig beeld te krijgen van de klantervaring van begin tot eind

Feedbacktools omteamsamenwerking te verbeteren en communicatie

Integreert met meer dan 1.000 werkapps om kwantitatieve gegevens te bekijken

Whiteboards en mindmaps voor brainstormsessies

Duizenden gratis sjablonen voor elk gebruik

Beschikbaar op mobiele en desktop apps

ClickUp beperkingen

Het duurt even om het platform onder de knie te krijgen vanwege de vele functies

De mobiele app kan wat verbetering gebruiken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Beste voor A/B-testen

2. VWO

Via: VWO Als het op A/B-testen aankomt, zijn er maar weinig conversieoptimalisatiesoftware die VWO kunnen overtreffen. Deze gratis hulpmiddel voor websiteoptimalisatie helpt apps en websites te optimaliseren met behulp van verschillende design- en contentvariatietests. Met deze waardevolle inzichten kun je intelligente verbeteringen doorvoeren en conversies verhogen over verschillende kanalen.

Hoewel de nadruk ligt op A/B-testen, kan VWO je helpen bij het hele CRO-programma. Het platform biedt vier hoofdproducten:

Testing: Helpt bij het uitvoeren van gerichte tests op de client-side, server-side en mobiele app Insights: Ondersteunt het gebruik van sessie-opnames, heatmaps en enquêtes om gebruikersgedrag te documenteren Personaliseren: Creëer op maat gemaakte digitale ervaringen om conversies te stimuleren Deploy: Pas uw website aan zonder IT-ondersteuning

VWO wordt geleverd met zowel een code- als een visuele editor, voor zowel de tech-savvy als de tech-shy. 🫣

VWO beste functies

Verschillende kwantitatieve en kwalitatieve tests

Gegevensgestuurde personalisatie

Visuele en code editor

Integratie met meer dan 40 tools

VWO beperkingen

Het uitvoeren van meerdere complexe tests tegelijk kan leiden tot prestatieproblemen

De prijs kan relatief hoog zijn voor kleine bedrijven in vergelijking met andere CRO testing tools

VWO prijzen (VWO Testen)

Starter : Gratis

: Gratis Groei : $308/maand

: $308/maand Pro : $710/maand

: $710/maand Enterprise: $1.243/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

VWO Test beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

Beste voor webanalyse en analyse van gebruikersgedrag

3. Google Analytics

Via: Google Analytics Google Analytics is een populaire tool voor webanalyse. Dit bekende platform stelt je in staat om het klanttraject tijdens de hele levenscyclus op het web of mobiel te begrijpen. Van gegevensverzameling tot real-time rapportage, Google Analytics biedt alles wat je nodig hebt om je CRO-programma te vergemakkelijken.

Een van de meest opvallende functies van het platform is het gebruik van machine learning-modellen en automatisering. Na het analyseren van je gegevens doet de engine voorspellingen en belicht het bruikbare inzichten om je digitale ervaringen te verbeteren. 💻

Als je overstapt naar Google Analytics 4, kun je profiteren van Exploraties, analyses die relevant zijn voor CRO, zoals conversiepad- en trechterverkenningen. Maak visuele verkenningen in vrije vorm door metrics en segmenten naar het aangewezen canvas te slepen.

Google Analytics beste functies

Web- en mobiele app-analyse

Machine learning en automatisering voor slimmere inzichten

Aanpasbare real-time rapportage

Visualisatie via slepen en neerzetten

Integratie met andere Google-oplossingen en Salesforce Marketing Cloud

Google Analytics-beperkingen

De interface zou gebruiksvriendelijker kunnen zijn

Directe klantenondersteuning is beperkt

Google Analytics prijzen

Gratis

360: vanaf $12.500/maand

Google Analytics beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (6.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.000+ beoordelingen)

4. Mixpanel

Via: Mixpanel Mixpanel is een eenvoudige maar krachtige tool die u helpt om datagestuurde en zelfverzekerde productbeslissingen te nemen. Met zijn gebruikersvriendelijke ontwerp en rapportagefuncties maakt het complexe tests en analyses begrijpelijk voor elke gebruiker. Het is schaalbaar, waardoor het een geschikte tool voor kleine bedrijven en ondernemingen. 💼

Met Mixpanel kunt u monitoren en analyseren hoe gebruikers die interacteren met mobiele en webapplicaties converteren langs kritieke trajecten. Zoom in op segmenten om verborgen patronen en wrijvingspunten bloot te leggen.

Bekijk geautomatiseerde varianttesten om het potentieel van nieuwe functies en andere websitewijzigingen te evalueren. Je kunt ook tekst, afbeeldingen en video's toevoegen voor meer context en een beter beeld van de website statusrapporten personaliseren met uw favoriete ontwerptools.

Mixpanel beste eigenschappen

Aantrekkelijke interface en eenvoudig te volgen analyses

Gedetailleerde gegevensverkenning en live updates

Rapporten aanpassen met ontwerptools

Gratis onbeperkte integraties

Basissjablonen voor eenvoudigere installatie

Mixpanel beperkingen

Ondersteunt mogelijk geen complexe analyses die precisie vereisen

Geen real-time waarschuwingen

Mixpanel prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Groei : vanaf $20/maand

: vanaf $20/maand Onderneming: vanaf $833/maand

Mixpanel beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Beste voor gebruikersfeedback en live chat

5. LiveChat

Via: LiveChat Een manier om de betrokkenheid van gebruikers bij uw website te bevorderen, is door bereikbare en betrouwbare klantenondersteuning te bieden. 🙋

Dat is precies waar LiveChat voor bedoeld is. Het biedt je een verscheidenheid aan chattools die je kunt integreren in meerdere kanalen. De implementatie is snel en efficiënt, waardoor u en uw klanten tijd besparen.

Met LiveChat kunt u klanten ondersteunen bij problemen en hen aanmoedigen om actie te ondernemen voor conversie. Beheer alle interacties vanaf één dashboard en volg de impact op de omzet en ROI.

Met het AI-platform kun je snel antwoorden genereren, toon aanpassen en fouten corrigeren. Het kan ook chats samenvatten en bezoekers automatisch segmenteren op basis van interesse.

LiveChat biedt gedetailleerde rapportages op basis van gebruikersgedrag en chatbeoordelingen, zodat je de prestaties van je agents kunt bepalen en kunt zien welke impact ze hebben op je omzet en ROI de voortgang van een project te volgen .

LiveChat beste functies

Aanpasbare chatbot voor meerdere kanalen

Tools voor gedragsanalyse om gebruikersgedrag bij te houden en meer

AI-ondersteunde reacties schrijven en chat-samenvatting

Automatische gebruikerssegmentatie

Prestatiemonitoring van agents en bijhouden van doelen

200+ integraties

LiveChat-beperkingen

Kan ontoereikend zijn voor het oplossen van complexe of technische problemen

LiveChat voor mobiel kan betere stabiliteit en functieverbeteringen gebruiken

LiveChat prijzen

Starter : $20/maand*

: $20/maand* Team : $41/maand

: $41/maand Zakelijk : $59/maand

: $59/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

LiveChat beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (700+ beoordelingen)

: 4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

6. Hotjar

Via: Hotjar Hotjar opent de deur naar inzicht in elke beweging van je websitebezoekers.Leverage feedbackformulieren voor gebruikers , interviews en enquêtes om te ontdekken wat uw doelkopers echt nodig hebben. 🚪

Hotjar is een veelzijdige CRO-oplossing met opvallende producten die elk een ander type gebruikersanalyse omvatten:

Observe: Voor het visualiseren van gebruikersgedrag met heatmaps en opnames Ask: Voor het verzamelen van feedbackreacties en enquêtes met AI-ondersteunde vraagcreatie en responsanalyse Engage: Voor het verzamelen van inzichten uit de eerste hand door middel van één-op-één gebruikersinterviews (u kiest de gebruikers en de vergoeding is optioneel)

Gebruik Hotjar's dashboard om alle gebruikersgegevens op één plek te bekijken. Spot trends voor diepere inzichten en vergelijk pre- en post-release statistieken. Met de Funnels functie kun je in een mum van tijd conversie valkuilen identificeren en oplossen.

Hotjar beste functies

Heatmaps en sessie-opnames

Website feedback en AI-ondersteunde enquêtes

Eén-op-één gebruikersinterviews

Uitgebreid rapportage dashboard

Funnels voor drop-off analyse

No-code integraties

Hotjar beperkingen

Laadtijd kan af en toe traag zijn

Beperkt gratis plan dat mogelijk geen veel verkeer ondersteunt

Hotjar prijzen

Let op:

Basis : Gratis

: Gratis Plus : $32/maand

: $32/maand Zakelijk : $80/maand

: $80/maand Schaal: $171/maand

Vragen:

Basis : Gratis

: Gratis Plus : $48/maand

: $48/maand Zakelijk : $64/maand

: $64/maand Schaal: $128/maand

Engage:

Basis : Gratis

: Gratis Plus : $280/maand

: $280/maand Zakelijk : $440/maand

: $440/maand Schaal: Prijzen op maat

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Hotjar beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

Beste voor gebruikerservaring en gedragstracering

7. Gek ei

Via: Gek ei Crazy Egg is het geesteskind van Neil Patel, een bekende ondernemer en marketinggoeroe. Het is een uitgebreide CRO-tool die diepgaande inzichten biedt om uw productoptimalisatie en marketingplannen . 🔋

Met Crazy Egg heb je toegang tot verschillende visuele rapporten, variërend van traditionele heatmaps, scrollmaps en opnames tot numerieke lijsten. Het biedt efficiënte A/B-tests die real-time resultaten opleveren terwijl geen coderingsvaardigheden vereist .

Met aanpasbare verkeersanalyse, weergave van bezoekers en het bijhouden van Javascript-fouten, kun je gemakkelijk knelpunten op uw website identificeren. Andere opmerkelijke functies zijn gebruikersonderzoeken, het bijhouden van doelen en voortgang en aanpasbare CTA's met statistieken.

Crazy Egg beste functies

Snel en naadloos A/B testen met live resultaten

Analyse van verkeer

Javascript foutopsporing

Toegankelijke enquêtes

Aanpasbare CTA's met inzichten

Kant-en-klare integratie met 20+ marketingtools

Crazy Egg beperkingen

Het platform kan soms vertragen

Beperkte rapportageopties

Crazy Egg prijzen

Basic : $29/maand

: $29/maand Standaard : $49/maand

: $49/maand Plus : $99/maand

: $99/maand Pro : $249/maand

: $249/maand Onderneming: Prijzen op maat

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Crazy Egg beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (100+ beoordelingen)

: 4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

8. Volledig verhaal

Via: Volledig verhaal FullStory is een DXI-platform (digital experience intelligence) dat uw website kan transformeren in een goudmijn van gebruikersinzichten en -kansen! 💰

Met zijn end-to-end analytics hebt u toegang tot alle gegevens die u nodig hebt om uw product op maat te maken en op de markt te brengen op uw doelgroepen. De auto-capture technologie helpt je om het hele gebruikerspad met terugwerkende kracht vast te leggen om pijnpunten op te sporen en kritieke problemen met de paginaprestaties te identificeren.

Weet u niet zeker hoe u uw middelen toe te wijzen ? Kwantificeer de impact van wijzigingen om prioriteit te geven aan de taken die uw inkomsten het meest kunnen verhogen.

FullStory hecht veel waarde aan de privacy en beveiliging van gebruikers. De eersteklas Privacy-by-Default aanpak zorgt ervoor dat de tool alleen verzamelt wat nodig is en nooit gevoelige gebruikersgegevens.

FullStory beste eigenschappen

Automatisch gegevens verzamelen en analyseren

Gepersonaliseerd dashboard

Toonaangevende privacy-instellingen en beveiligingsprocedures

Beschikbaar voor mobiel

Meer dan 50 kant-en-klare integraties en open API

FullStory beperkingen

Geen functies voor feedbackformulieren en enquêtes

Het kan moeilijk zijn om specifieke momenten in gebruikersverhalen te herhalen

FullStory prijzen

Onderneming : Prijzen op aanvraag

: Prijzen op aanvraag Geavanceerd : Prijzen op aanvraag

: Prijzen op aanvraag Zakelijk: Prijzen op aanvraag

FullStory beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

Beste voor evenementen en gegevensanalyse

9. Hoop

Via: Hoop Heap haalt het giswerk uit websiteoptimalisatie. Het is een alles-in-één platform voor digitale inzichten dat niet alleen wijst op de wrijvingspunten en hun oorzaken, maar ook suggesties doet voor mogelijke oplossingen. 🛠️

Met zijn snippets legt Heap de volledige digitale ervaring vast, waarbij de gebruikersgegevens netjes worden georganiseerd voor een betere context. Het wijst de alternatieve paden van uw gebruikers aan en gebeurtenissen die sterk correleren met conversie- of retentiecijfers.

Onlangs heeft Heap session replays toegevoegd aan hun visualisatie toolkit . De herhalingen worden automatisch aangepast aan opmerkelijke gebeurtenissen om tijd te besparen. Ze zijn gemakkelijk te delen, zodat u samenwerken met je team voor beslissingen op basis van gegevens.

Heap beste eigenschappen

Gegevenssets die de volledige gebruikerservaring vastleggen

Benadrukt wrijvingspunten

Biedt inzicht in verbeterpotentieel

Zeer aanpasbare privacy- en beveiligingsinstellingen

Ondersteuning voor web en mobiel

100+ integraties

Hoop beperkingen

Volgt alleen frontend interacties

Beperkte visuele rapportagetools

Heap prijzen

Gratis

Groei : Prijs niet beschikbaar

: Prijs niet beschikbaar Pro : Prijs niet beschikbaar

: Prijs niet beschikbaar Premier: Prijs niet beschikbaar

Heap beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (900+ beoordelingen)

: 4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

Beste voor personalisatie en dynamische inhoud

10. Muiterij

Via: Muiterij Mutiny is een AI-ondersteunde CRO-tool waarmee marketeers omzetverhogende websites kunnen ontwikkelen - zonder de hulp van ontwikkelaars!

Dankzij ingebouwde data-integraties kan Mutiny gegevens van elke grootte aan. De AI-engine minimaliseert je werk door zowel publieks- als inhoudssuggesties te geven en motiverende koppen aan te bevelen voor geselecteerde groepen. Het stelt ook personalisatie playbooks voor die voortkomen uit de meest opmerkelijke succesverhalen van het bedrijf. 🏆

Met de visuele editor kunt u verschillende variaties testen, ongeacht de specificaties of oorsprong van uw website. Houd een overzicht bij van uw conversieprogramma's met interessante statistieken zoals het totale aantal extra leads en conversieverhogingen.

Mutiny beste eigenschappen

AI-publieks- en inhoudsvoorstellen

A/B-testen met een visuele editor

Playbook aanbevelingen

Samenvattingen van conversieprogramma's

Acht ingebouwde integraties

Mutiny beperkingen

A/B-testen kan beter

Af en toe visuele bugs

Mutiny prijzen

Geen prijsinformatie beschikbaar

Mutiny beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (20+ beoordelingen)

: 4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (5+ beoordelingen)

Elke CRO tool heeft zijn eigen manier om met gegevens en het optimalisatieproces om te gaan, maar ze zijn allemaal ontworpen om je te helpen van twijfel naar slagkracht met meer conversies.

Je kunt platformwijzigingen doorvoeren die aanslaan bij je bezoekers door waardevolle inzichten te krijgen, gebruikersgedrag te visualiseren en hypotheses te testen. Op hun beurt zullen ze betrokken klanten worden, waardoor uw rendement op investering .

Laat al dat water dus niet weglekken - gebruik een van deze handige tools en houd je gebruikersemmer overvloedig en stromend!