10 beste software voor websiteoptimalisatie in 2024

Websiteoptimalisatie vergt voortdurende inspanning. U moet creatief zijn, u aanpassen en voortdurend nieuwe dingen proberen om de concurrentie voor te blijven. Bovendien moet u er klaar voor zijn wanneer zoekmachines wijzigingen aanbrengen in hun algoritmen.

Tools voor websiteoptimalisatie maken het proces eenvoudiger en intuïtiever. Er zijn veel verschillende opties om uit te kiezen, waaronder gespecialiseerde tools en alles-in-één software.

Hier delen we 10 van de beste tools voor websiteoptimalisatie voor marketingteams en zelfstandige ondernemers. Van tools die helpen bij het identificeren van zoekwoorden tot software die in de gebruikerservaring duikt, er is genoeg beschikbaar om je te helpen websiteverkeer te stimuleren, conversies te bevorderen en de betrokkenheid te verbeteren. 🙌

Het grote aantal tools voor websiteoptimalisatie kan het moeilijk maken om de juiste eruit te pikken. Sommige zijn beter voor complexere marketinginitiatieven, terwijl andere eenvoudig genoeg zijn voor individuele gebruikers. 🌻

Aangepaste velden helpen uw SEO-team om op de hoogte te blijven van alle blogupdates en -taken in ClickUp

Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van tools voor websiteoptimalisatie:

Samenwerking: Marketingteams werken voortdurend aan meerdere initiatieven tegelijk. Zoek naar een tool die teamworkfunctionaliteit biedt, zodat iedereen weet wat zijn taken zijn en wat de volgende in de pijplijn is

Marketingteams werken voortdurend aan meerdere initiatieven tegelijk. Zoek naar een tool die teamworkfunctionaliteit biedt, zodat iedereen weet wat zijn taken zijn en wat de volgende in de pijplijn is Analyse: Gegevens zijn de hoeksteen van elk websiteoptimalisatieproject. Kies een tool die diepgaande analyses biedt om de bezoekersaantallen, conversiepercentages en andere statistieken bij te houden

Gegevens zijn de hoeksteen van elk websiteoptimalisatieproject. Kies een tool die diepgaande analyses biedt om de bezoekersaantallen, conversiepercentages en andere statistieken bij te houden Inzichten: Het bouwen van betere contentmarketingplannen betekent begrijpen hoe lezers en consumenten omgaan met uw inhoud. Uw website optimalisatie tool moet inzicht bieden in het gedrag van gebruikers en hoe verschillende browsers uw site crawlen en wegversperringen of frustraties identificeren

Het bouwen van betere contentmarketingplannen betekent begrijpen hoe lezers en consumenten omgaan met uw inhoud. Uw website optimalisatie tool moet inzicht bieden in het gedrag van gebruikers en hoe verschillende browsers uw site crawlen en wegversperringen of frustraties identificeren Integraties: Hoewel sommige tools voor websiteoptimalisatie veel tegelijk doen, zul je meestal een paar verschillende tools gebruiken voor specifieke optimalisatieprocessen. Kies tools die integraties bieden, zodat alles naadloos samenwerkt

Van tools voor webdesign naar analytische databases en marketingplan-software er zijn eindeloos veel opties als het gaat om optimalisatiesoftware. Hier hebben we de 10 beste gratis en betaalde tools voor websiteoptimalisatie uitgelicht om door de ruis heen te breken. 👀

1. ClickUp #### Beste voor website optimalisatie projectmanagement

Gebruik drill-down in ClickUp Dashboards om taken binnen de grafiek te wijzigen of bij te werken voor naadloze bewerkingen

ClickUp is een marketing projectmanagement essentieel voor verschillende website-optimalisatietaken. De app is ontworpen als een alles-in-één hub voor je processen. Of je nu contentkalenders en blogpostpromoties bijhoudt of je verdiept in CSS- en HTML-projecten, met deze tool blijf je georganiseerd. 💪

Zoals software voor beheer van websiteprojecten gebruik ClickUp om een hub op te zetten voor uw contentwerk. Bouw workflows om te coördineren met teamleden van verschillende afdelingen en laat opmerkingen achter bij taken om de teamcommunicatie te verbeteren.

Verdeel websiteprojecten in eenvoudig te beheren stappen dankzij taakautomatisering. Stel begin- en einddata in en gebruik de vier verschillende prioriteitsvlaggen om uw team te laten weten waar het eerst aan moet werken.

Gebruik bovendien sjablonen om het contentcreatieproces sneller dan ooit te maken. Met ClickUp's sjabloon voor websiteontwikkeling definieer de projectdoelen en schets het optimalisatieproces. Wijs onmiddellijk taken toe, controleer de voortgang met behulp van Gantt-diagrammen en maak tests om te zien hoe goed uw wijzigingen presteren.

ClickUp beste eigenschappen

Integraties met tientallen marketingtools, waaronder HubSpot, Grammarly en Jira, zorgen voor een naadloze werkomgeving

Met meer dan 1000 sjablonen, waaronder deSEO projectmanagement sjabloon-kunt u landingspagina's, plugins, pop-ups en meer optimaliseren in minder tijd

Real-time samenwerking betekent dat u direct in de app kunt werken aan wijzigingen in de inhoud

ClickUp AI maakt het schrijven van productbeschrijvingen, webpaginakopieën en blogartikelen eenvoudiger dan ooit

U kunt een inhoudsdatabase met de tabelweergave en aangepaste velden zoals artikel-URL, onderwerpcluster, CTA, auteur en inhoudsscore

Triggers voor taakautomatisering, zoals het taggen van een manager wanneer een taak te laat is, helpen het project op schema te houden

Met delen met gasten kun je de toegang tot bepaalde taken beperken als je met freelancers werkt, terwijl je met openbare weergaven klanten een goed overzicht kunt geven van waar je aan werkt

ClickUp beperkingen

Het grote aantal functies betekent dat u wat tijd zult moeten besteden aan het rondsnuffelen en leren hoe u de functies kunt gebruiken die het beste werken voor uw bedrijf

De nieuwe AI-functies zijn alleen beschikbaar in betaalde plannen, wat beperkend kan zijn voor kleinere teams

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Schreeuwende kikker

Beste voor website audits

via Schreeuwende kikker Gerangschikt in onze post over de beste SEO agency software screaming Frog is een toptool voor on-page SEO en technische SEO. Gebruik het voor site audits om gebroken links te vinden, XML sitemaps te evalueren en site prestaties te onderzoeken.

Gebruik deze gratis tool om dubbele inhoud te markeren en directe redirects te maken om gebruikers naar de juiste webpagina's te sturen. Deel de inzichten met uw team als onderdeel van uw website projectbeheer proces.

Snelheidstests tonen je gebreken in je CSS en websiteontwerp die het bouncepercentage kunnen verhogen en de gebruikerservaring kunnen verlagen. Maak gebruik van de testtools om de laadsnelheid van je website te meten en deel de feedback met je ontwikkelteam zodat je direct wijzigingen kunt aanbrengen.

Screaming Frog beste eigenschappen

De Spider SEO tool controleert technische aspecten van je site zodat browsers webpagina's effectief kunnen crawlen

De alles-in-één optimalisatie tool biedt pay-per-click (PPC) diensten, link-building campagnes en conversie optimalisatie (CRO) analyses

De gratis versie bevat maximaal 500 URL's, waardoor het een uitstekende keuze is voor startups, influencers en solobloggers

Screaming Frog beperkingen

Het crawlen van grote websites kan tijdrovend zijn, dus je moet extra tijd inplannen voor deze taken

De technische aard van de tool betekent dat er een steilere leercurve is voor nieuwe gebruikers

Screaming Frog prijzen

Gratis: $0 met beperkingen

$0 met beperkingen Betaald: $259/jaar

Screaming Frog beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (80+ beoordelingen)

: 4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

3. Surfer

Beste voor website audits

via Surfer Surfer is een van de beste SEO-tools om marketeers te helpen zoekwoorden te identificeren en on-page optimalisatie te verbeteren. Gebruik Surfer om uw contentstrategie te plannen en verbeterpunten op uw webpagina's te identificeren. 🛠️

Met de geïntegreerde inhoudseditor is het eenvoudig om oude inhoud op te schonen of nieuwe stukken te verbeteren zodat ze de beste kans hebben om goed te scoren. Maak snel een overzicht dat je kunt delen met je medewerkers of freelance schrijvers om ze op het juiste spoor te zetten bij het maken van nieuwe content.

Als je content sneller wilt optimaliseren, gebruik je de Surfer AI add-on om volledige artikelen te maken in minder dan 20 minuten. Bovendien kunt u relevante zoekwoorden vinden, nieuwe onderwerpen identificeren en uw autoriteit opbouwen. Je kunt in contact komen met nieuwe doelgroepen of vragen vinden waarin bepaalde klantsegmenten geïnteresseerd zijn.

Surfer beste eigenschappen

Surfer Academie biedt webinars, trainingen en kennisbanken om je te helpen meer te leren over zoekmachineoptimalisatie en functies om je doelen te bereiken

Groei Flow AI-gegenereerde takentijd besparen besteed aan drukke werkzaamheden en laten je weten wat de volgende stap is

Integraties met WordPress, Jasper en SEMRush maken het maken van inhoud naadloos

Surfer beperkingen

De tool is meer gericht op contentmogelijkheden en minder op technische aspecten, dus je zult een andere tool moeten gebruiken om diepere inzichten te krijgen

Sommige gebruikers vinden de keyword research tool niet zo robuust als de alternatieven

Surfer prijzen

Essentieel: $69/maand

$69/maand Geavanceerd: $149/maand

$149/maand Max: $249/maand

$249/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Surfer beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

4.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (300+ beoordelingen)

4. SE Klassering

Beste voor trefwoordonderzoek

via SE rangschikking Verkrijg bruikbare inzichten in uw inhoud en websiteprestaties met SE Ranking. Gebruik deze tool om pagina rankings te monitoren zodat u wijzigingen kunt aanbrengen wanneer u verkeer ziet dalen. De backlink monitor en on-site SEO checker tools geven inzicht in technische aspecten van je website prestaties.

Gebruik het ingebouwde SEO onderzoeksgereedschap om nieuwe zoekwoordkansen te vinden en de concurrentie te beoordelen. U kunt ook de moeilijkheidsscore van een zoekwoord, het zoekvolume en de gemiddelde prijs per klik analyseren.

Als u een bureau runt, kunt u direct aangepaste SEO-optimalisatie maken rapporten voor uw klanten met behulp van de gegevensrijke generator. Ze kunnen zelfs automatisch in de inbox van je klanten worden afgeleverd.

SE Ranking beste eigenschappen

De Keyword Rank Tracker geeft inzicht in welke posts goed presteren en welke verbeterd moeten worden

DeConcurrent Analyse Tool identificeert dingen die concurrenten goed doen, zodat je je zo nodig kunt aanpassen

De SE Ranking API biedt verbeterde mogelijkheden voor bureaus

SE Ranking beperkingen

Sommige gebruikers vonden dat inzichten minder diepgaand waren in vergelijking met concurrenten zoals Ahrefs en Moz

Er zijn niet veel functies voor PPC optimalisatie

SE Ranking prijzen

Essentieel: $44/maand

$44/maand Pro: $87.20/maand

$87.20/maand Zakelijk: $191.20/maand

SE Ranking beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

5. Ahrefs

Beste voor trefwoordonderzoek

via Ahrefs Ahrefs is een belangrijk hulpmiddel voor verschillende optimalisatiestrategieën. Met de Ahrefs Keyword Explorer vult u uw inhoudsopgave met onderwerpen die u tot nu toe misschien hebt gemist. U kunt ook de moeilijkheidsscore van een zoekwoord, het zoekvolume en het geschatte aantal klikken analyseren.

Voor reeds gepubliceerde inhoud kunt u uw positie op de resultatenpagina's van zoekmachines (SERP's) bijhouden om op de hoogte te blijven van berichten die omhoog of omlaag gaan.

Met het hulpprogramma Site Explorer kun je de URL van een concurrent invoeren om te zien voor welke zoekwoorden zij scoren en welke berichten voor hen het beste presteren. Met deze functie kun je zelfs de kwaliteit van hun backlinks zien en of ze betaald zoeken gebruiken.

Je kunt ook een site-audit uitvoeren om de bruikbaarheid van je site te beoordelen. Na de scan krijgt u inzichten in hoe u uw inhoud kunt verbeteren voor websitebezoekers en crawls van zoekmachines. 🤩

Ahrefs beste functies

Een alles-in-één dashboard biedt een solide overzicht van de prestaties van je content

Gebruik de Keyword Explorer om nieuwe content te creëren en oude artikelen te optimaliseren

Met de Rank Tracker kunt u de prestaties naadloos volgen

AI-ondersteunde zoekwoord onderzoek tools ingebouwd in de Trefwoordverkenner

Ahrefs beperkingen

Er is geen gratis proefversie, dus je zult moeten betalen, zelfs als je het gewoon wilt uitproberen

Deze tool biedt geen zoekintentie-informatie, wat betekent dat je tijd moet besteden aan het doorkammen van rapporten en het doen van je eigen beoordeling

Ahrefs prijzen

Lite: $99/maand

$99/maand Standaard: $199/maand

$199/maand Geavanceerd: $399/maand Enterprise: $999/maand

Ahrefs beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

6. Semrush

Beste voor trefwoordonderzoek

via Semrush Semrush is een van de beste tools voor websiteoptimalisatie voor het uitvoeren van site-audits en het onderzoeken van trefwoorden. Gebruik de auditfunctie om meer dan 130 controles uit te voeren om problemen met zoekmachineoptimalisatie te ontdekken, de vitaliteit van het web te beoordelen en de snelheid te optimaliseren.

Met de tools voor zoekwoordonderzoek kunt u trends in organisch zoekverkeer analyseren om te zien voor welke termen uw rivalen scoren en om nieuwe ideeën voor inhoud te vinden. Met de Keyword Magic tool krijgt u nieuwe ideeën van één zoekwoord en met de Keyword Gap tool ziet u gebieden waar u mogelijk content mist in organische zoekopdrachten.

Semrush beste functies

Verhoog websiteverkeer met behulp van Semrush's on-page SEO-audits en tools voor concurrentieanalyse

Maak eencontent-marketingstrategie met onderwerponderzoek en beheer de voortgang met behulp van de ingebouwde inhoudskalender

Voer een backlinkaudit en -analyse uit om uw linkbuildingstrategie te verbeteren

Semrush beperkingen

Verkeersgegevens zijn gebaseerd op schattingen, dus het is niet zo nauwkeurig als sommige andere alternatieven

SemRush-gegevens zijn beperkt tot Google, dus je krijgt geen inzichten van andere zoekmachines zoals Bing

Semrush prijzen

Pro: $129.95/maand

$129.95/maand Guru: $249.95/maand

$249.95/maand Zakelijk: 499,95 $/maand

Semrush beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.700+ beoordelingen)

4.5/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.100+ beoordelingen)

7. PageSpeed-inzichten

Beste voor siteoptimalisatie

via PageSpeed Inzichten Google PageSpeed Insights is een hulpmiddel voor de snelheid van webpagina's dat informatie geeft over projectontwikkeling strategieën door gebieden te markeren waar de websiteprestaties te wensen overlaten. Plug een URL in de gratis tool en krijg direct feedback over laadsnelheid, snelheid van webpagina's en technische inzichten.

De tool doet suggesties om laadtijden en de algehele snelheid van de website te verbeteren. Deze omvatten technische veranderingen zoals het verminderen van ongebruikte Javascript, het gebruik van afbeeldingen van de juiste grootte en het gebruik van tekstcompressie. 👨🏽‍💻

PageSpeed beste eigenschappen

De interface is eenvoudig en gebruiksvriendelijk zonder veel afleidende functies

Het is aanpasbaar zodat je het kunt gebruiken op landingspagina's, e-commercesites en blogpagina's

Het bevat lab- en praktijkgegevens, waardoor het nuttig is voor zowel debugging als het beoordelen van de echte gebruikerservaring

PageSpeed-beperkingen:

Er is geen maandelijkse rapportage, dus je moet de tests opnieuw uitvoeren als je de websitegegevens in de loop van de tijd wilt bijhouden

De tool is ontworpen voor technische medewerkers, dus het kan verwarrend zijn voor beginnende gebruikers

PageSpeed prijzen

Gratis

PageSpeed beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. GTmetrix

Beste voor siteoptimalisatie

via GTmetrix Op zoek naar manieren om uw site optimalisatie strategie uit te bouwen? Neem dan contact op met GTmetrix, een tool die is ontworpen om u te helpen bij het beoordelen en verbeteren van de websiteprestaties. Om te beginnen voert u een URL in en klikt u op "test uw site"

Binnen enkele seconden krijgt u feedback over de snelheid, structuur en laadtijden van uw site. Aan de hand van deze informatie kunt u wijzigingen aanbrengen om de crawlbaarheid en indexering door zoekmachines te verbeteren.

GTmetrix beste eigenschappen

Kleurgecodeerde resultaten maken het eenvoudig om snel verbeterpunten te identificeren

Als u tests genereert, kunt u op het tabblad Geschiedenis klikken om te zien hoe de prestaties in de loop van de tijd zijn verbeterd of verminderd

De interface is gebruiksvriendelijk zonder al te veel toeters en bellen

GTmetrix beperkingen

Resultaten zijn vrij technisch, dus niet altijd even inzichtelijk voor gebruikers zonder ontwikkelingsachtergrond

Er is geen ranglijst voor welke statistieken een grotere impact hebben op de SERP's, wat het stellen van prioriteiten kan bemoeilijken

GTmetrix prijzen

Basis: Gratis

Gratis Alleen: $13/maand

$13/maand Starter: $25/maand

$25/maand Groei: $50/maand

GTmetrix beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

9. Hotjar

Beste voor siteoptimalisatie

via Hotjar Hotjar is een optimalisatieprogramma waarmee je projecten in de gaten kunt houden en krijg diepgaande inzichten in de gebruikerservaring op uw site. De tool is ontworpen voor A/B-testen en multivariate testen en genereert opnames om te zien hoe echte gebruikers door uw site navigeren.

Gebruik de heatmaps voor conversieoptimalisatie om inzicht te krijgen in waar gebruikers op klikken en waar ze frustraties ervaren. Breng wijzigingen aan op uw site na het uitvoeren van tests of lanceer nieuwe initiatieven op basis van de inzichten. 📚

Krijg feedback en leer meer over uw klanttraject dankzij formulieren en enquêtes van uw eigen gebruikers. Zij kunnen de klantervaring documenteren, nieuwe producten aanvragen en ideeën delen over hoe u uw site voor lezers kunt verbeteren.

Hotjar beste eigenschappen

Gebruik heatmaps om je marketing funnel te visualiseren en te zien waar gebruikers afhaken, zodat je weet waar je ontwikkelteam veranderingen moet aanbrengen

Verhoog conversies door frustraties in de weergave van je site te identificeren en te corrigeren

Tests uitvoeren om te zien welke kanalen en marketinginitiatieven het beste presteren

Prestaties vergelijken en gebruikersgedrag volgen op desktop- en mobiele apps

Hotjar beperkingen

Je moet heatmaps instellen op elke site afzonderlijk

De Hotjar tools-Observe voor heatmaps en opnames, Ask voor enquêtes en feedback, en Engage voor gebruikersinterviews- vereisen aparte abonnementen

Hotjar prijzen

Observe Basic: $0 altijd

$0 altijd Observe Plus: $32/maand

$32/maand Zakelijk: $80/maand

$80/maand Schaal: $171/maand

$171/maand Basis: Voor altijd $0

Voor altijd $0 Ask Plus: $48/maand

$48/maand Ask Zakelijk: $64/maand

$64/maand Ask Scale: $128/maand

$128/maand Engage Basis: Voor altijd $0

Voor altijd $0 Engage Plus: $280/maand

$280/maand Engage Business: $440/maand

$440/maand Engage Schaal: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Aangepast pakket: Combineer de betaalde plannen Observe en Ask voor een korting

Hotjar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

10. NitroPack

Beste voor siteoptimalisatie

via NitroPack NitroPack is een alles-in-één weboptimalisatieplatform. Het integreert met hostingsites, plugins en websitebeheerders zoals WordPress en WooCommerce. Het is ideaal voor beginners omdat je geen coderingstalen hoeft te kennen om het effectief te gebruiken.

Gebruik deze tool om afbeeldingen te optimaliseren en te comprimeren, en om je cache automatisch bij te werken zodat gebruikers altijd toegang hebben tot de nieuwste en beste informatie. CSS- en HTML-optimalisatietools zorgen ervoor dat uw code schoon is en dat de site snel laadt. ✅

NitroPack beste eigenschappen

Ingebouwde CDN-tools verbeteren automatisch de laadtijd en verlagen de ontwikkelingskosten

JavaScript-optimalisatie schoont uw codering op en maakt deze kleiner om de snelheid van uw site te verhogen

NitroPack pakt alle belangrijke vitale punten van het web aan om ervoor te zorgen dat je site is geoptimaliseerd voor zoekmachines

NitroPack beperkingen

Het integreert niet met alle content management systemen

Sommige gebruikers hadden problemen met wijzigingen in de JavaScript-codering, maar deze kunnen worden aangepast in je instellingen

NitroPack prijzen

Zakelijk: $17.50/maand

$17.50/maand Groei: $42.50/maand

$42.50/maand Schaal: $146.67/maand

$146.67/maand Op maat: Neem contact op voor prijzen

NitroPack beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: N/A

Optimaliseer uw website met ClickUp

Met deze verschillende tools voor websiteoptimalisatie vindt u nieuwe manieren om uw inhoud te verbeteren, de snelheid van uw site te verhogen en de interactie tussen gebruikers en uw website te verbeteren. Van all-in-one tools tot stand-alone opties die integreren met software die u regelmatig gebruikt, er is voor ieder wat wils.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften Meld u vandaag aan voor ClickUp en om uw website en contentcreatieprocessen te optimaliseren. Gebruik ClickUp's projectmanagement hub om het maken van content te plannen, siteverbeteringstaken aan het ontwikkelteam toe te wijzen en zoekresultaten in de loop van de tijd te controleren. Maak gebruik van integraties en sjablonen om uw workflows soepeler en effectiever te maken. ✨