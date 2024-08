10 Beste AI Websitebouwers & -generatoren in 2024

Bij webontwikkeling speelt kunstmatige intelligentie (AI) een grote rol bij het automatiseren en stroomlijnen van taken. Websitebouwers met AI maken het maken van websites eenvoudiger dan ooit, terwijl ontwikkelaars zich kunnen richten op belangrijke elementen zoals het aanpassen van het ontwerp.

Om je te helpen de beste AI-websitebouwer voor jouw behoeften te vinden, hebben we een lijst van best beoordeelde software samengesteld om je zoektocht te verfijnen!

Wat moet je zoeken in een AI-websitebouwer?

Let op de volgende kenmerken wanneer je je een weg baant door de enorme oceaan van AI-websitebouwers en hun uitgebreide ingebouwde AI-tools:

Gebruiksvriendelijke interface: Uw AI-websitebouwer moet gebruiksgemak vooropstellen. Het bouwen van een complete basiswebsite binnen enkele minuten moet een naadloos proces zijn

Uw AI-websitebouwer moet gebruiksgemak vooropstellen. Het bouwen van een complete basiswebsite binnen enkele minuten moet een naadloos proces zijn Aanpasbaarheid: Kies een AI-websitebouwer die zich kan aanpassen aan uw ontwerpvoorkeuren en die uw gewenste website-elementen kan integreren

Kies een AI-websitebouwer die zich kan aanpassen aan uw ontwerpvoorkeuren en die uw gewenste website-elementen kan integreren Integratiemogelijkheden: De AI-websitebouwer van uw keuze moet naadloos integreren met de andere apps en tools die u gebruikt voor het maken van websites

De AI-websitebouwer van uw keuze moet naadloos integreren met de andere apps en tools die u gebruikt voor het maken van websites Aanpassingsmogelijkheden: Zoek een AI-websitebouwer die uw unieke visie respecteert en aanpassingsmogelijkheden biedt om aan uw ontwerpelementen te voldoen

Zoek een AI-websitebouwer die uw unieke visie respecteert en aanpassingsmogelijkheden biedt om aan uw ontwerpelementen te voldoen Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de AI website builder kan meegroeien met uw bedrijf. Uwwebsite moet soepel kunnen meegroeien met uw bedrijf

Zorg ervoor dat de AI website builder kan meegroeien met uw bedrijf. Uwwebsite moet soepel kunnen meegroeien met uw bedrijf Kosteneffectiviteit: Als u naar de prijs kijkt, kies dan bij voorkeur een AI-websitebouwer die veel waar biedt voor het geld dat u investeert

De 10 beste AI websitebouwers om een professionele website te bouwen

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Beste voor AI-aangedreven beheer van websiteprojecten ClickUp is een productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams van elke omvang om taakbeheer, projectbeheer en

productbeheer .

De ingebouwde AI-assistent , een juweeltje binnen het platform, brengt mogelijkheden als nooit tevoren. Hij kan vervaldata voorspellen, monotone taken automatiseren of met behulp van AI puntige inzichten bieden voor de gebruikerservaring van websites. Geen codeervaardigheden nodig!

Deze AI-marketingtool is alsof je een digitale strateeg aan boord hebt als aanvulling op je app-ontwikkeltool of AI-websitebouwer. Duik in de uitgebreide functies en ontdek hoe ClickUp uw websiteproces kan transformeren met behulp van AI.

ClickUp beste functies

Dit is een krachtige alles-in-éénAI-projectbeheertool. Met meer dan 1.000+ integraties, zeg vaarwel tegen app-hoppen wanneer je een website maakt

Gebruik de AI-schrijver om snel inhoud voor uw webpagina's te genereren

Verwerkt alles van HR tot projectmanagement-KPI's

Taakbeheertools op maat voor verschillende bedrijfsbehoeften

Duik in de wereld vanapps zonder code met ClickUp

Krijg sneller meer gedaan met behulp van AI met vooraf gebouwde lay-outs zoals dezeSjablonen voor productlancering.

Een hub voor samenwerkingprojectuitvoeringom ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit als je samen een website maakt

Hulp van buitenaf nodig? ClickUp heeft een gids vooruitbesteding van projectbeheer ClickUp beperkingen

Enigszins steile leercurve door uitgebreide functies

Af en toe overweldigende meldingen

Mobiele versie bevat mogelijk niet alle desktopfunctionaliteiten

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Wix ADI

via Wix ADI

Beste voor AI-ondersteunde websitebouw

Wix Artificial Design Intelligence (ADI) is de toekomst van intuïtief websiteontwerp. Door de bestaande ontwerpmogelijkheden samen te voegen met de kracht van kunstmatige intelligentie, stelt het een unieke AI-websitebouwer samen op basis van eenvoudige vragen aan de gebruiker.

Het proces elimineert uitgebreid handmatig ontwerp of je AI-gegenereerde website, waardoor het bouwen van een website een plezierige bezigheid wordt in plaats van een taak.

Elke website die door Wix ADI's website-generator wordt gemaakt, onderscheidt zich van de rest en zorgt ervoor dat geen twee websites een identiek ontwerp hebben.

Wix ADI beste eigenschappen

De AI-websitebouwer maakt direct gepersonaliseerde sites met de optie van een gratis domein bij bepaalde prijsplanvereisten

Mobiele optimalisatie zorgt ervoor dat je AI-website er onberispelijk uitziet op alle apparaten

De one-pager optie in deze website generator is perfect voor portfolio's of evenementensites

Gebruik de handige drag-and-drop editorfunctie om op elk moment de volledige controle over het proces terug te nemen van de AI-websitebouwer

AI content writer stelt website copy voor

AI-logo maker tools

Wix ADI beperkingen

Sjablonen kunnen beperkend zijn voor websitebouwers met geavanceerde ontwerpbehoeften

Je bestaande website migreren naar een ander platform kan lastig zijn

Geen gratis versie van deze geweldige AI website generator

Wix ADI prijzen

Light: $16/maand

$16/maand Core : $27/maand

: $27/maand Zakelijk : $32/maand

: $32/maand Business Elite : $159/maand

: $159/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Wix ADI beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9.200+ beoordelingen)

3. GoDaddy AI

via GoDaddy AI

Beste voor AI-ondersteunde websitebouw

Navigeren door het online rijk is een complexe aangelegenheid, vooral voor kleine bedrijven. GoDaddy AI komt naar voren als een reddende genade, speciaal op maat gemaakt voor hen.

Hoewel GoDaddy bekend staat om zijn domeinregistratie en hostingdiensten, heeft het bedrijf zich met AI gepositioneerd als een aanbieder van holistische bedrijfsoplossingen.

De AI-gestuurde functies helpen bij het maken van responsieve websites, het voorstellen van contentverbeteringen en zelfs bij digitale marketinginspanningen. Het hoogtepunt? De naadloze integratie met GoDaddy's andere diensten.

GoDaddy AI beste functies

Suggesties op maat voor websiteontwerp op basis van bedrijfstype

Aanbevelingen voor inhoudsverbetering om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten

Digitale marketingbegeleiding voor een effectief online bereik

Naadloze integratie met de hosting- en domeinservices van GoDaddy

Gepersonaliseerde gebruikerservaringen op basis van bezoekersgedrag

AI-gestuurde SEO-suggesties voor een betere positie in zoekmachines

Real-time siteanalyse om prestaties te volgen en te optimaliseren

GoDaddy AI beperkingen

Kan beperkend aanvoelen voor doorgewinterde ontwikkelaars die op zoek zijn naar ingewikkelde aanpassingen

Beperkte geavanceerde marketingtools in vergelijking met standalone platforms

Sommige gebruikers vinden de overgang tussen de verschillende services van GoDaddy een beetje omslachtig

GoDaddy AI prijzen

Bezoek de prijzenpagina van GoDaddy AI om alle verschillende pakketten en functies te begrijpen die beschikbaar zijn voor aankoop

GoDaddy AI beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (800+ beoordelingen)

: 3.9/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.100+ beoordelingen)

Bekijk deze_ AI kalenders !

4. 10Web

via 10Web

Het beste voor WordPress websites

10Web is een AI-websitebouwer die innovatie koppelt aan functionaliteit en gebruikers een gestroomlijnde webdesignervaring biedt. Stel je voor dat je de wereldberoemde flexibiliteit van WordPress combineert met het pure gemak van een AI-websitebouwer. Dat is 10Web voor u.

Binnen enkele minuten kan deze geniale AI-websitebouwer een gratis WordPress-website maken, waardoor uren handmatig werk tot het verleden behoren.

Voor wie van WordPress houdt, maar verlangt naar eenvoudigere methoden voor het bouwen van websites, zoals een drag-and-drop interface met AI-gestuurde tools, is 10Web de perfecte oplossing voor professionele websites.

10Web beste eigenschappen

Importeer elke website om zijn WordPress-tweeling te krijgen

Bouw aangepaste websites met intuïtieve tools voor het genereren van websites

Er zijn plugins voor alles, van fotogalerijen tot SEO

Maak websites die er vlekkeloos uitzien op alle apparaattypen

Gebruiksvriendelijke AI-tools helpen de snelheid van websites te verhogen

Geautomatiseerde realtime back-ups en 24/7 bewaking

Tools om de zichtbaarheid van websites in zoekmachines te verbeteren

10Web beperkingen

Beperkt tot het WordPress platform

Sommige geavanceerde functies voor het genereren van websites hebben een steilere leercurve

Compatibiliteitsproblemen met plugins kunnen optreden

10Web prijzen

Starter : $10/maand

: $10/maand Premium : $15/maand

: $15/maand Ultimate: $23/maand

10Web beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (80+ beoordelingen)

: 4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

5. CodeWP

via CodeWP

Beste voor WordPress websites

Op het gebied van AI-websitebouwers schittert CodeWP. Deze AI-websitebouwer gebruikt de kracht van AI om ontwerpen direct om te zetten in responsieve WordPress-thema's.

Voer eerst je gewenste ontwerp in de website generator in. Kijk dan verbaasd toe hoe de AI-websitebouwer van CodeWP het interpreteert en kneedt tot een dynamisch WordPress-thema, klaar om bezoekers te betoveren.

Dit is de beste AI-websitebouwer om je creativiteit te combineren met geavanceerde technologie.

CodeWP beste functies

Hoewel beperkt, biedt CodeWP een gratis AI website builder

Zet ontwerpen moeiteloos om in WordPress-thema's

Zorgt voor consistente prestaties in verschillende browsers

Geeft prioriteit aan sitesnelheid voor een betere gebruikerservaring

Website generator past zich aan aan mobiele telefoons, tablets en desktops

Gestroomlijnd voor WooCommerce integratie

SEO-tools geven je een betere zichtbaarheid in zoekmachines

Compatibel met populaire WordPress-plugins

CodeWP beperkingen

Specifiek afgestemd op WordPress; niet zo veelzijdig als andere AI-websitebouwers

Geavanceerde aanpassingen kunnen handmatige aanpassingen aan de website generator vereisen

Af en toe discrepanties tussen het originele ontwerp en het geconverteerde thema

CodeWP prijzen

Gratis

Pro : $12/maand

: $12/maand Bureau: $36/maand

CodeWP beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Hostinger

via Hostinger

Beste voor het bouwen van websites met slepen en neerzetten

Hostinger wordt vooral geroemd als een krachtpatser op het gebied van webhosting, maar pakt ook uit met zijn integratie van geavanceerde AI-tools voor het bouwen van websites.

De tools voor het maken van websites gaan diep in op de nuances van websiteprestaties en zorgen voor optimale snelheid, veiligheid en gebruikerservaring.

De Hostinger website builder overbrugt betaalbaarheid en uitstekende website prestaties met zijn budgetvriendelijke pakketten en AI tools.

Hostinger beste eigenschappen

Hosting van topkwaliteit zonder de hoge prijs

Eenvoudige drag-and-drop editor met AI-inzichten

De Hostinger website builder is geoptimaliseerd voor het maken van websites met WordPress

WordPress installatie met één klik

Verbeterde beveiliging en prestaties dankzij Cloudflare-integratie

AI inzichten voor betere zoekmachine ranking

Geautomatiseerde dagelijkse back-ups voor gemoedsrust

Altijd en overal chatten met echte mensen

Genereer snel tekst met de AI-editor

Beperkingen van hostinger

Geen dedicated IP op gedeelde hostingpakketten

Upselling tijdens het afrekenen kan verwarrend zijn

Beperkte opslagruimte op basispakketten

Hostinger prijzen

Premium : $2,99/maand

: $2,99/maand Zakelijk : $3,99/maand

: $3,99/maand Cloud Startup: $9,99/maand

Hostinger beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (370+ beoordelingen)

: 4.4/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

7. Jimdo

via Jimdo

Beste voor het bouwen van websites via slepen en neerzetten

Als tijd van belang is, levert de Jimdo AI websitebouwer. Aangedreven door het Dolphin AI-systeem tovert dit platform gepersonaliseerde, responsieve websites tevoorschijn in drie minuten.

De AI-tools van Jimdo analyseren gebruikersvoorkeuren in realtime en zorgen ervoor dat elke site op maat wordt gemaakt om aan te slaan bij het publiek. Ondanks enkele betalende functies is de gratis AI-websitebouwer van Jimdo nog steeds krachtig.

Jimdo beste functies

Maakt snel sites op basis van bedrijfstype en voorkeuren

Intuïtieve interface, zelfs voor beginners

Ingebouwde AI-tools om de zichtbaarheid in zoekmachines te verbeteren

Sites passen zich automatisch aan elk apparaat aan

Domeinnamen op maat voor branding

Gemakkelijk online winkels opzetten en beheren

Sluit naadloos aan op de belangrijkste platforms

Jimdo-beperkingen

Beperkte creatieve vrijheid in vergelijking met traditionele AI-websitebouwers

E-commerce functies zouden geavanceerder kunnen

Geen app store van derden voor integraties

Jimdo prijzen

Play : Gratis

: Gratis Bedrijfsvermeldingen: $4/maand

$4/maand Start : $9/maand

: $9/maand Groeien : $14/maand

: $14/maand E-commerce : $19/maand

: $19/maand Unlimited: $39/maand

Jimdo beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (18+ beoordelingen)

: 3.9/5 (18+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (35+ beoordelingen)

8. Unbounce

via Unbounce

Beste voor AI landingspagina's maken

Maak visueel aantrekkelijke landingspagina's die ook conversie-geoptimaliseerd zijn met de AI-tool van Unbounce. Terwijl gebruikers met deze AI-websitebouwer werken, leren de AI-tools ijverig, passen ze zich aan en scherpen ze hun optimalisatietechnieken aan.

Unbounce begrijpt dat de huidige digitale markt voor AI-gegenereerde websites hevig concurrerend is, en om op te vallen hebben bedrijven meer nodig dan alleen een AI-bouwer en aantrekkelijke ontwerpen.

Unbounce gebruikt zijn robuuste AI-websitebouwer om bezoekersgedrag te analyseren, conversiemetingen bij te houden en realtime verbeteringen voor te stellen die eenvoudig te implementeren zijn zonder codering of technische ervaring.

Of je nu een doorgewinterde marketeer bent of net op het punt staat voor het eerst een website te maken, Unbounce is de beste AI-websitebouwer om je landingspagina's te laten opvallen en effectief te laten converteren.

Unbounce beste functies

Stemt landingspaginakopieën af op basis van de zoekcriteria van bezoekers

AI-gestuurde aanbevelingen om de conversie te verbeteren

Genereer een website zonder kennis van codering

100+ aanpasbare sjablonen voor verschillende campagnes

Vergelijk paginaversies voor optimale prestaties

Ultrasnelle mobiele pagina's voor een verbeterde gebruikerservaring

Garandeert gegevensbeveiliging voor jou en je bezoekers

Unbounce-beperkingen

Een steilere leercurve voor nieuwe gebruikers

Geavanceerde functies kunnen complex lijken voor sommigen

Hogere prijzen in vergelijking met sommige van de beste AI websitebouwers

Unbounce prijzen

Lancering : $99/maand

: $99/maand Optimaliseren : $145/maand

: $145/maand Versnel : $240/maand

: $240/maand Concierge: $625/maand

Unbounce beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (350 beoordelingen)

: 4.4/5 (350 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (250 beoordelingen)

9. Kader AI

via Kader AI

Het beste voor e-commerce websites

In de enorme oceaan van webdesign tools voor je online winkel, komt Framer AI naar voren als een baken van innovatie in de AI website builder ruimte. Met deze AI-bouwer maak je niet alleen ontwerpen, maar ook ervaringen.

Voor ontwerpers die op zoek zijn naar een mix van kunst en technologie, belooft Framer AI website generator precies dat.

Met zijn geavanceerde AI-mogelijkheden biedt deze AI-websitebouwer voorspellende ontwerpfuncties en stelt hij onderweg verbeteringen en uitbreidingen voor je AI-website voor.

Of je nu een AI website generator nodig hebt voor een eenvoudige homepage of een ingewikkelde webapplicatie, Framer AI zorgt ervoor dat je ontwerpen visueel aantrekkelijk zijn en een gebruiksvriendelijke interface hebben.

Framer AI beste eigenschappen

Genereer een website en ontwerp, bewerk en bekijk die AI-website in één gedeelde ruimte

Gebruik de AI website generator om eenvoudig interactieve componenten toe te voegen zoals hover effecten, sliders en meer

Valideer ontwerpen in de website builder voordat ze volledig worden ontwikkeld

De AI website generator zet professionele websites om in bruikbare code

Ga met één klik terug naar eerdere ontwerpen in uw website builder

AI-website functionaliteit uitbreiden met community plugins en marketingtools

Naadloze overgang van ontwerp naar ontwikkeling van uw AI-website

Framer AI beperkingen

De talloze AI-functies vereisen enige oefening om te beginnen met het bouwen van functionele websites, vooral voor beginners

Meer afgestemd op prototyping dan op het bouwen van volledige AI-websites

Bepaalde interactieve onderdelen kunnen er anders uitzien in het eindproduct

Framer AI prijzen

**Gratis

Mini: $5/maand

$5/maand Basis: $15/maand

$15/maand Pro: $30/maand

Framer AI beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

10. Shopify

via Shopify

Het beste voor e-commerce websites

Shopify's reis in de e-commerce wereld is legendarisch, maar de stap naar AI website integratie zet een nieuwe benchmark.

De AI-functies van Shopify bieden niet alleen een platform voor het opzetten van online winkels, maar stellen winkeleigenaren nu ook in staat om datagestuurde inzichten te verkrijgen voor hun AI-website.

Door gebruik te maken van AI-functies kunnen winkeltrends worden voorspeld, bezoekersgedrag worden geanalyseerd en zelfs routinetaken worden geautomatiseerd. Hierdoor hebben winkeleigenaren meer tijd om zich te richten op het product en de strategie in plaats van zich zorgen te maken over hun AI-website.

Shopify's AI-gestuurde chatbots verbeteren de interactie met klanten, begeleiden hen bij het selecteren van producten en beantwoorden vragen in realtime.

Nu de wereld van e-commerce steeds complexer wordt, zorgt Shopify's AI website maker ervoor dat winkeleigenaren altijd een stap voor zijn en zakelijke beslissingen kunnen nemen op basis van data en intelligentie.

Shopify beste functies

Begrijp klantgedrag en trends met AI-gestuurde functies

Gebruik de AI website generator om je online winkel aan te passen zonder codering

Maak een website en geniet van een eigen domein

Accepteer betalingen naadloos

Houd eenvoudig de voorraad bij

Winkel onderweg met mobiel responsieve ontwerpen

Zorg voor meer verkeer en verkoop

Krijg op elk moment hulp van echte mensen

Shopify beperkingen

Transactie kosten tenzij je Shopify Payments gebruikt

Geavanceerde AI website generator functies kunnen overweldigend zijn voor gebruikers die nieuw zijn in het beheren van complete websites

Sommige integraties met apps van derden zijn niet inbegrepen bij de basis AI website generator

Shopify prijzen

Basis : $39/maand

: $39/maand Shopify : $105/maand

: $105/maand Geavanceerd: $399/maand

Shopify beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (4.300+ beoordelingen)

: 4.4/5 (4.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (6.100+ beoordelingen)

Waarom ClickUp oppermachtig is in AI-gestuurd projectbeheer

Hoewel veel platforms talloze functies bieden, onderscheidt ClickUp zich als de beste websitebouwer. Waarom? Omdat ClickUp's AI niet zomaar een functie is, maar een platform voor webontwikkelaars om samen te werken met teams en klanten op één plaats.

Of u nu taken toewijst, projecttijdlijnen voor het maken van websites voorspelt of diep in de gebruikerservaring van websites duikt, de AI-gestuurde inzichten van ClickUp zijn ongeëvenaard.

Klaar om de volledige kracht van AI-tools in projectbeheer in te zetten? Probeer ClickUp vandaag gratis uit !