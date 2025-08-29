ビデオプロジェクトを効率化するFree Asanaビデオ制作テンプレート

Teamsの46%が、クリエイティブチームと開発チーム間のフィードバック管理に最も苦労しています。さらに、タイムライン全体の可視性のリミットと共有されたベストプラクティスの欠如が、ビデオ納品を遅らせる要因となっています。
Asanaのビデオ制作テンプレートは、台本、素材、制作タスクを整理するのに役立ちます。ただし、コミュニケーションを完全に一元化したり、制作の全フェーズにわたるリアルタイムの追跡を提供したりするものではありません。
本記事では、Asanaのビデオ制作テンプレートを解説するとともに、タスク・ファイル・締切・コミュニケーションを一元管理できる強力な代替ツール「ClickUp」をご紹介します。
さあ、始めましょう！🎬
Asanaビデオ制作テンプレートとは？
Asanaのビデオ制作テンプレートは、チームがビデオ作成プロセスをプラン・管理するための事前構築済みプロジェクトレイアウトです。脚本作成、素材収集、撮影、編集、最終確認といった各ステップを体系的にマップする枠組みを提供します。
各タスクには期限付きでチームメンバーを割り当てられるため、全員が担当範囲と仕事の納期を把握できます。これらのテンプレートは制作ステップを標準化し、チーム連携を強化、どのフェーズも見落とさないことを保証します。
Teamsは、マーケティングキャンペーン、説明ビデオ、ソーシャルメディアコンテンツなど、特定のビデオタイプに合わせてテンプレートをカスタムすることも可能です。
Asana & ClickUpのトップビデオ制作テンプレート
|テンプレート名
|*テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です*
|*主な機能
|Asana ディスカバリー クリエイティブ制作テンプレート
|テンプレートをダウンロード
|ビデオ制作チーム、コンテンツマネージャー、クリエイティブスタジオ
|標準化されたワークフロー；分類用のカスタムフィールド；プランのための単一hub
|Asanaクリエイティブリクエストテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|プロデューサー、コンテンツコーディネーター、マーケティングチーム
|クリエイティブ仕様書；依頼タイプ別分類；組み込みワークフローフェーズ；円滑な依頼管理
|Asana編集カレンダーテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|ビデオ制作チーム、マーケティング部門、コンテンツ管理者
|締切管理用のビジュアルカレンダー；各フェーズへのタスク割り当て；簡単な期日と優先度の調整
|Asanaクリエイティブアセットフィードバックと承認
|テンプレートをダウンロード
|ビデオエディター、クリエイティブチーム
|集中管理されたフィードバック、レビューサイクル、参考資料の添付ファイル、自動通知、カンバン/ボードのレイアウト
|Asana タイムラインテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|ビデオマーケティング、クロス機能のチーム
|時系列タイムライン；マイルストーン；タスク依存関係；作業負荷とボトルネックを可視化
|Asanaデザインプロジェクトプランテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|ビデオデザイナー、モーショングラフィックスTeams、制作マネージャー
|標準化されたワークフロー；アセットや参照資料の添付ファイル；クライアント/キャンペーン別の分類；進捗ダッシュボード
|Asanaコンテンツ戦略テンプレート
|テンプレートをダウンロード
|ビデオマーケティングチーム、コンテンツストラテジスト、制作マネージャー
|視聴者インサイトを文書化；アセットを監査；コンテンツテーマをプラン；ステータスフィールドで進捗を追跡
|Asanaブレインダンプテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|散らばったアイデアを管理するビデオのTeams
|アイデアをフェーズ別に分類緊急度タグで管理アイデアをアクションアイテムに変換リアルタイム共同作業
|Asana ビジョンボードテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|クリエイティブリーダー、ビデオ制作チーム
|クリエイティブディレクションのためのデジタルスペース：テーマ別に整理、参考資料をアップロード、コンセプトレビューのリマインダー
|Asana エージェンシーコラボレーションテンプレート
|テンプレートをダウンロード
|マーケティングチーム、クリエイティブディレクター、プロデューサー
|締切管理用のタイムラインビューで電子メールスレッドをコメントで置き換えコストとアセットを監視
|ClickUp アジェンダテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|反復可能なミーティング構造を必要とする Teams
|ミーティングの詳細、参加者チェックリスト、ライブメモ、フォローアップタスク、ClickUp電子メール連携
|ClickUp ミーティングテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|あらゆるタイプのミーティングを管理するTeams
|カスタマイズ可能なアジェンダ、Googleスライド埋め込み、リアルタイムフィードバック
|ClickUp ミーティングトラッカーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクト横断でミーティングのプランを行うTeamsとマネージャー
|カスタムフィールド、複数ビュー、タグ＆優先度
|ClickUpプロジェクトキックオフミーティングテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、チームリーダー、クライアント対応チーム
|役割の割り当て、成果物の追跡、ネストサブタスク、意思決定の記録、チーム紹介
|ClickUp ミーティング 議事録 (MoM) テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|ミーティングの明確な記録が必要な Teams
|タイムライン記録、期限付きアクションアイテム、チェックリスト連携、添付ファイル、過去のミーティング参照
優れたAsanaビデオ制作プロセステンプレートの条件とは？
Asanaビデオ制作テンプレートを選ぶ際に注目すべきポイントは以下の通りです：
- ワークフローのフェーズを定義：*プロジェクトをプリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクションなどの明確なフェーズに分割します
- 構造化されたサブタスクを含む：* 脚本草案、撮影、編集、承認など、細かいアクションをリスト化し、ステップの漏れを防止します
- カスタムフィールドを使用：* アセットフォーマット、優先度、承認フェーズ、配布チャネルなどの詳細を追加し、整理を向上させます
- 反復作業を自動化：*タスクの移動、仕事の割り当て、レビュー担当者への通知を自動化し、手動でのフォローアップを削減
- 柔軟性を実現：*標準的なビデオプロジェクト管理ワークフローの大半をカバーしつつ、独自のプロジェクトに合わせて調整する余地を残します
💡 プロの秘訣：コンテンツコラボレーションソフトウェアを活用し、脚本・素材・フィードバックがリアルタイムで進化する「生きているストーリーボード」を作成しましょう。これにより、ビデオ制作の混乱を創造的な遊び場へと変えることができます。
Free Asanaビデオ制作テンプレート
以下は、撮影プランの立案、タスクの割り当て、進捗の追跡をゼロから始める必要なく行える、チーム向けの既成フレームワークを提供する、優れた無料Asanaビデオ制作テンプレートの一部です。
1. Asana ディスカバリー クリエイティブ制作テンプレート
ビデオ制作プロジェクトの管理は煩雑になりがちです。複数の関係者、重複するタイムライン、無数のアセットが、遅延や混乱を招くことがよくあります。
Asanaの「Discoveryクリエイティブ制作テンプレート」はこの複雑さを解消し、ビデオコンテンツを効率的にプラン・追跡・納品*するための単一のhubを提供します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 電子メールやフォルダを探し回ることなく、脚本、編集、グラフィック、最終カットを追跡できます
- 各アセットタイプごとに、プリプロダクションから公開までの明確なロードマップでビデオ制作プロセスを標準化します。
- カスタムフィールドを活用し、ビデオの種類・チャンネル・ステータス別に分類。優先順位付けやフィルタリングが容易になります。
📌 こんな方に最適： ワークフローの効率化と全ビデオプロジェクトにおける一貫性の維持を目指すビデオ制作Teams、コンテンツマネージャー、クリエイティブスタジオ。
2. Asanaクリエイティブリクエストテンプレート
Asanaのクリエイティブリクエストテンプレートは、ビデオ制作のリクエストをすべて管理し優先順位をつけるための体系的なシステムをプロバイダーします。
ソーシャルClipからチュートリアルビデオまで、あらゆる依頼に必要な詳細が含まれ、ワークフローを円滑に進み、期日通りに完了することを保証します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- フォーマット、解像度、プラットフォーム、納期など、クリエイティブ仕様を事前に収集しましょう
- ソーシャルビデオ、プロモーションコンテンツ、社内向け更新情報など、依頼内容を種類別に分類し、より精緻なプランを実現します。
- リクエストを「新規」「進行中」「審査中」「承認待ち」「完了する」などの組み込みフェーズで管理します
📌 最適なユーザー: 複数のクリエイティブ依頼を管理するプロデューサー、コンテンツコーディネーター、マーケティングTeams（ストーリーボード作成向け）
🔍 ご存知ですか？ 史上最長の映画はスウェーデンの実験映画『ロジスティクス』（2012年）です。857時間（35日間連続！）にわたり、歩数計が工場から店頭に並ぶまでの製造過程を記録しています。
3. Asana編集カレンダーテンプレート
Asanaの編集カレンダーテンプレートは、ビデオ制作チームやコンテンツ Teamsに対し、今後の全アセットの明確な視覚的ロードマップを提供します。
ブログ記事やニュースレターからビデオスクリプトやソーシャルClipまで、このテンプレートはコンテンツ作成の全フェーズにおける整理、追跡、共同作業をカバーします。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- カレンダー上で締切を可視化し、逆算スケジュールを作成して今後のローンチを予測しましょう
- 制作の各フェーズごとにチームメンバーにタスクを割り当て、責任の所在を明確にします
- スケジュールやキャンペーンが日々変化する中で、期日や優先度を簡単に調整できます
📌 こんな方に最適：企業ビデオやその他のコンテンツのプラン・追跡・公開に構造化されたカレンダーが必要なビデオ制作Teams、マーケティング部門、コンテンツマネージャー。
4. Asana クリエイティブアセットのフィードバックと承認
ビデオプロジェクトのフィードバックの追跡は、複数回のレビュー、散在するメモ、矛盾する意見によって混乱しがちで、制作の遅延を招く可能性があります。
Asanaのクリエイティブ素材フィードバック・承認テンプレートは、ビデオ素材とフィードバックを一元管理。チームが効率的にコンテンツをレビュー、修正、最終確定するのを支援します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 各ビデオのレビューサイクルを「下書き」「審査中」「修正必要」「承認済み」などの明確なフェーズで追跡します。
- 参照資料、ストーリーボード、または脚本をタスクに直接添付ファイルとして添付し、レビュー担当者に背景情報を提供します
- 提出されたフィードバックや承認の受信を自動通知する設定
- 視覚的なカンバンまたはボードのレイアウトを活用し、どのビデオがインプット待ちで、どのビデオが制作準備完了状態かを確認しましょう
📌 こんな方に最適： フィードバックを収集し、遅延なくビデオコンテンツを完成させるための明確で整理されたシステムを必要とするビデオエディター。
🔍 ご存知でしたか？ スポーツ中継でも映画のようなビデオ技法が使われています。1990年代のNHL中継で見られた光るホッケーパックは、拡張ビデオ制作の初期の試みでしたが、ファンの評価が二分したため、数シーズン後に廃止されました。
5. Asanaタイムラインテンプレート
Asanaのタイムラインテンプレートを活用し、ビデオプロジェクトを精密にプラン・実行しましょう。
プリプロダクションのプランや撮影スケジュールから、ポストプロダクションの編集や最終公開まで、このテンプレートは全ステップを明確に可視化。チームは作業量を把握し、リソースを調整し、予期せぬ事態なく納期を守れます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 脚本作成、撮影、編集、公開を含むビデオプロジェクト全体を時系列のタイムラインで可視化します
- ストーリーボード承認、ファーストカット、クライアントレビューなど主要なフェーズのマイルストーンを設定し、進捗を追跡しましょう
- タスクの依存関係を追加して各ステップの接続を可視化し、エディターとプロデューサーが優先すべき作業を確実に把握できるようにします
- 重複するタスクやリソース制約をビューすることで、潜在的なボトルネックを早期に特定します
📌 最適な用途 複数のビデオプロジェクトを調整し、タイムラインの全体像の概要を把握する必要があるビデオマーケティングチームやクロスファンクショナルチーム。
6. Asanaデザインプロジェクトプランテンプレート
クリエイティブなビデオプロジェクトを管理するには、進捗を追跡し、貢献者を調整し、締切の可視性を確保するシステムが必要です。
Asanaのデザインプロジェクトプランテンプレートは、ビデオチームがオブジェクトを定義し、責任を割り当て、全アセットを管理するための構造化された枠組みを提供し、制作が円滑かつ予測可能に進むことを保証します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- ソーシャルClip、プロモーション、チュートリアル、キャンペーン素材など、各ビデオタイプごとに標準化されたワークフローを設定しましょう。
- アセット、参考資料、デザインファイルをタスクに直接添付ファイルとして添付し、関連するすべての資料に簡単にアクセスできるようにします
- クライアント、キャンペーン、コンテンツタイプ別にプロジェクトを分類し、プランを体系化しましょう
- ダッシュボードで進捗を監視し、順調に進んでいるもの、レビュー中、承認待ちのものを確認しましょう。
📌 こんな方に最適：高品質なビデオプロジェクトを効率的に実行するための、構造化された再現可能なシステムを必要とするビデオデザイナー、モーショングラフィックスチーム、制作マネージャー。
7. Asana コンテンツ戦略テンプレート
成功するビデオキャンペーンは、アイデア・制作・配布をビジネス目標と整合させる明確なコンテンツ戦略から始まります。
Asanaのコンテンツ戦略テンプレートは、ビデオ Teams が制作内容をプランし、責任を割り当て、チャネル横断でパフォーマンスを追跡することを支援し、すべてのビデオがマーケティングオブジェクトをサポートすることを保証します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 視聴者インサイト、コンテンツマーケティングのKPI、プラットフォームの好みを記録し、適切な視聴者に合わせたビデオコンテンツを制作しましょう。
- 既存のビデオアセットを監査し、再利用に適した高パフォーマンスコンテンツを特定するとともに、カバー範囲の不足箇所を明らかにします。
- コンテンツのテーマとフォーマットをプランし、キャンペーン、ファネルフェーズ、またはプラットフォームごとにビデオをグループ化します
- 「企画中」「制作中」「編集中」「公開準備完了」などのステータスフィールドで進捗を追跡
📌 こんな方に最適：ビデオコンテンツキャンペーンを戦略的にプランする必要がある動画マーケティングTeams、コンテンツストラテジスト、制作マネージャー。
🧠 豆知識：ビデオ史上初の「特殊効果」は1896年、映画作家ジョルジュ・メリエスがパリの街角を撮影中に誤ってカメラを停止させた際に発生しました。撮影を再開すると、馬車が霊柩車に変わっていたのです。
8. Asanaブレインダンプテンプレート
ビデオプロジェクトを管理する際、アイデアが注文通りに浮かぶことは稀です。シーンのコンセプトは台本レビュー中に、ショットのアイデアは編集中に突然浮かぶかもしれません。それらを捕捉する場所がなければ、閃きは消え去るか、混乱を増幅させるだけです。
Asanaのブレインダンプテンプレートは、ビデオ制作チームが大小あらゆるアイデアをひとつのスペースに集約し、整理・優先順位付けを行い、実行可能なアクションに変換するのを支援します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- プリプロダクション、撮影、ポストプロダクションなどのカテゴリにエントリーを分類し、迅速に整理しましょう
- 緊急度タグでタスクの優先順位付けを行い、締切前に注力すべき事項に集中しましょう
- 漠然としたアイデアを、期日と添付ファイル付きの割り当て可能なアクションアイテムに変換しましょう
- リアルタイムで共同作業を行い、監督、エディター、プロデューサーがブレインストーミングをしながらも進捗を追跡を見失うことなく進められます。
📌 こんな方に最適：制作フェーズ全体で潜在的なリスクや課題を抱え、散在するアイデアを管理するビデオのTeams。
9. Asana ビジョンボードテンプレート
大規模なビデオプロジェクトは、往々にして「白紙のページ」フェーズから始まります。Asanaのビジョンボードテンプレートは、制作チームにデジタルスペースを提供し、クリエイティブの方向性をマップし、参考資料を収集し、カメラが回り始める前にルックアンドフィールを共有するための基盤となります。
ストーリーボードテンプレートとして機能し、高レベルのビジョンを実行可能なクリエイティブタスクと期限に分解するのに役立ちます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- クリエイティブなインスピレーションを捉え、脚本、ムードリファレンス、ストーリーボードをボードに直接アップロードしましょう
- カンバンボードを活用し、物語構成、撮影技法、音響、ビジュアルスタイルなどのテーマ別にアイデアを整理しましょう
- 引用文、スタイル参考資料、競合他社の例を追加し、チーム全体でトーンと方向性を統一しましょう
- コンセプトレビューのリマインダーを設定し、制作が進むにつれてビジョンを進化させ続けましょう
📌 こんな方に最適：制作開始前にブレインストーミング、参考資料の収集、スタイルやトーンの統一を行う共有スペースが必要なクリエイティブリーダーやビデオ制作チーム。
10. Asana エージェンシーコラボレーションテンプレート
外部代理店とのビデオプロジェクト調整では、脚本、予算、編集、そして延々と続く電子メールのやり取りが付き物です。
Asanaのエージェンシーコラボレーションテンプレートはすべてを一箇所に集約。社内チームと外部パートナーが常に連携を保ち、企画段階から最終編集まで一貫した進捗管理を実現します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- タイムラインビューで、脚本・撮影スケジュール・ラフカット・最終納品物の締切と優先度を設定
- 長い電子メールスレッドを、各成果物に直接紐づくタスクコメント、ファイル添付ファイル、フィードバックに置き換える
- 広告バリエーション、モーショングラフィックス、異なるチャンネル向けのビデオフォーマットなどのアセットと並行してコストを管理します。
📌 最適な対象：広告キャンペーンやブランドビデオの制作において、外部代理店と仕事をするマーケティングTeams、クリエイティブディレクター、プロデューサー。
Asanaの制限事項
Asanaはプロジェクト管理に広く利用されていますが、欠点がないわけではありません。
ビデオ制作ワークフローにこれらのテンプレートを導入する前に、そのリミットや不足する可能性のある点を理解することが不可欠です。
- *外部時間追跡ツールが必要：Asanaには組み込みの時間追跡機能がないため、正確な請求やリソース配分にはサードパーティ製アプリに依存する必要があります
- タスクごとの担当者は1名のみ：* タスクを複数のチームメンバーに割り当てられないため、共同作業が複雑化し、タスクの複製などの回避策が必要になる場合があります。
- *レポート作成と分析のカスタム性が低い：組み込みのダッシュボードとレポートはリミットであり、詳細なデータ分析やモニタリングには外部ツールが必要となる場合が多い
- 受信トレイの混乱と通知の過剰: ユーザーからは、受信トレイが更新情報で溢れかえり、優先度の高いタスクから注意がそらされ、全体的な集中力が低下するとレポート作成されています
🔍 ご存知ですか？ミュージックビデオは映像編集文化の形成に形を与えました。MTVは1981年、史上初のミュージックビデオ『Video Killed the Radio Star』（ザ・バグルズ）の放送で幕を開けました。まさにそのタイトル通り、ビデオが音声フォーマットに取って代わる時代の到来を予言していたのです。
ビデオコンテンツのプラン・制作におけるAsanaテンプレートの代替案
Asanaのリミットが窮屈に感じられるなら、ClickUpのマーケティングプロジェクト管理ソフトウェアがより柔軟な代替案を提供します。
仕事のためのすべてアプリであるClickUpは、タスク、ドキュメント、アセット、承認プロセスを一元管理。マーケティングやクリエイティブチームがキャンペーンのプラン、共同作業、成果物提供をより容易に行えるようにします。高度なカスタム機能、組み込みの自動化、AIアシスタントを備えたClickUpは、すべてのマーケティングツールを単一のプラットフォームに統合します。
マーケティングビデオ制作プロジェクトの全フェーズを簡単にプラン・実行・管理できる、トップクラスのFree ClickUpテンプレートをご紹介します。🎥
1. ClickUpビデオ制作テンプレート
ビデオプロジェクトは、ストーリーボード作成、機材手配、撮影、編集、最終納品といった複数の工程を経て進行します。
ClickUpビデオ制作テンプレートは、コンセプトから完了するまでチームを導く明確で再現性のあるフレームワークを提供します。カスタマイズ可能なワークフロー、専用フィールド、柔軟なビューにより、遅延や意思疎通の齟齬を減らしつつ、動画プロジェクトのプラン・追跡・納品を統合的に行える環境を実現します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- コンセプト、編集、最終編集、公開といったClickUpカスタムタスクステータスで制作の全フェーズを追跡しましょう。
- ClickUpカスタムフィールド（例：場所の住所、スタッフ要件、パートナーエージェンシー）を活用し、プロジェクト固有の詳細情報を記録しましょう。
- 「ビデオ制作プロセス」「公開日」「プロジェクトリスト」などのビューでタイムラインと責任範囲を可視化
- 依存関係、時間追跡、リマインダーを活用し、ポストプロダクションをスケジュール通りに進めましょう
📌 こんな方に最適： 単発の企業ビデオから大規模なビデオキャンペーンまで、すべてを管理するビデオ制作チームのTeams、クリエイティブエージェンシー、社内マーケティングチーム。
📮 ClickUpインサイト：Monday blues？実はMondayは週の生産性において弱点（意図しない駄洒落）として浮き彫りになっており、35%の労働者が最も生産性が低い日と認識しています。この落ち込みは、Mondayの朝に更新情報や週の優先度を探すのに費やす時間とエネルギーに起因していると考えられます。
ClickUpのようなすべて仕事アプリがここで役立ちます。インスタンスとして、ClickUp Brain（ClickUp内蔵のAIアシスタント）なら、重要な更新事項や優先度を数秒で「まとめて把握」できます。さらに、統合アプリを含む仕事に必要なあらゆる情報は、ClickUpの「Connected Search」で検索可能です。ClickUpのナレッジマネジメントを活用すれば、組織全体の共有リファレンス構築も簡単です！💁
2. ClickUp ビデオ制作タイムラインテンプレート
ClickUpビデオ作成タイムラインテンプレートは、ビデオ作成の各段階を明確に可視化するスケジュールを提供します。複数のスプレッドシートやチャットで日付を管理する代わりに、1つの 動的なタイムライン上ですべてのプロセスをマップできます。
各タスクは締切に紐付けられ、論理的に順序付けられるため、次に何が行われるか、誰が担当するかを常に把握できます。このテンプレートにより、制作カレンダーは常に整理され、正確で、変化に即座に対応できる柔軟性を保ちます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- ドラッグ＆ドロップ式のClickUpガントチャートビューで、スケジュールを簡単に作成・調整
- 撮影終了日、編集チェックポイント、リリース期限などの鍵のマイルストーンを追跡し、可視性を向上させましょう。
- 並行タスク追跡で、ストーリーボードの最終調整中にスクリプト作成など重複するワークフローを管理
- 単一の撮影日のプランニングにはZoomインし、制作サイクル全体の全体像を把握するにはZoomアウトして高レベルなビューで把握しましょう
📌 こんな方に最適： 複数の撮影、編集、納期を正確に追跡し、リソースを効率的にスケジュールする必要がある制作マネージャー、クリエイティブディレクター、ビデオ制作チーム。
3. ClickUp YouTubeビデオ制作テンプレート
ClickUp YouTubeビデオ制作テンプレートは、チャンネル運営の一貫性を保ちたい作成者向けに設計された、すぐに使えるタスクテンプレートです。動画アイデアのブレインストーミングからYouTubeへの公開まで、ワークフローの全ステップを一箇所で管理できます。
公開スケジュールを確実に追跡し、すべてのビデオが適切な素材、タイトル、メタデータと共に公開されることを保証します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- プリプロダクション、撮影、編集、公開といった組み込みステータスで各制作フェーズを定義
- 脚本草案、サムネイル、ストーリーボード、ビデオアウトラインなどのクリエイティブ素材をすべて単一のタスクに保存
- YouTube特化型最適化のため、ビデオタイトル、キーワード、タグ、バナーアートなどのカスタムフィールドを追加
📌 こんな方に最適： ビデオのプランと公開を一貫して繰り返し行いたいYouTuber、クリエイティブチーム、マーケター
🚀 ClickUpの優位性：電子メールでビデオ編集の説明をしたことはありますか？ 面倒ですよね。ClickUp Clipsなら、作成者にとってそのプロセスが格段にスムーズになります。
Clipを使えば、画面録画に音声解説を加え、チームに意図を正確に伝えられます。サムネイルの微調整を指摘する時も、脚本草案をレビューする時も、ラフカットを説明する時も、長い電子メールスレッドに埋もれることなく、明確で接続されたフィードバックを実現します。
4. ClickUp YouTubeプラン・制作テンプレート
YouTubeビデオ制作テンプレートとは異なり、ClickUpのYouTubeプラン・制作テンプレートは、長期的なチャンネル成長に向けたコンテンツパイプライン全体を整理するのに役立ちます。
このコンテンツカレンダーテンプレートは指令センターとして機能します：ビデオコンセプトのブレインストーミングと優先順位付け、締切とのマップ、タスクの割り当て、成功を測るための分析統合が可能です。YouTubeコンテンツの円滑なフローを継続的に発信するための再現可能なシステム構築を支援します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- カスタムフィールドを活用し、各コンセプトのキーワード、ターゲット、ビデオのタイトル案を追跡しましょう
- チームにタスクを割り当て、貢献度を追跡して、より円滑なコラボレーションを実現しましょう。
- プロモーションキャンペーンをビデオプランと並行して構築し、リーチとエンゲージメントを最大化しましょう
📌 こんな方に最適：複数のビデオを同時に管理するフレームワークを求めるYouTube作成者や制作チーム。
🧠豆知識：『マトリックス』（1999年）で有名になったスローモーション回転カメラ効果「バレットタイム」は、静止カメラを円形に配置し同時にトリガーすることで撮影されました。その後、撮影したフレームを繋ぎ合わせることで、時間が凍結したような錯覚を生み出したのです。
5. ClickUp YouTubeサムネイルテンプレート
サムネイルはビデオがクリックされるか無視されるかを決定します。ClickUp YouTubeサムネイルテンプレートは、下書きやフィードバックを追跡するのを忘れずに、サムネイルのデザイン、レビュー、承認を行うための専用システムを提供します。
このテンプレートはサムネイル制作のクリエイティブプロセスに焦点を当て、公開前にすべてのビデオがブランドキットに沿った洗練された統一感のあるブランドイメージを実現します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 「やること」「進行中」「完了する」などのカスタムステータスで全草案を追跡
- サムネイル承認、サムネイルサンプル、デザイナー、デザイン進捗、タイトル承認など、8つのカスタムフィールドで重要な詳細情報を保存できます。
- サムネイル要約、サムネイルリスト、プロダクションボードなどの整理されたビューで、ワークフローを一目で管理できます。
- トレンド分析を習得し、デザイナーと簡単に共同作業を行い、画像アセットを添付ファイルとして添付し、フィードバックを共有し、承認済みバージョンを1か所で確定させましょう。
📌 最適なユーザー: ビデオサムネイルの制作ライフサイクルを管理するYouTube作成者やエディター
YouTube制作ワークフローにおけるClickUpの活用方法の詳細はこちらをご覧ください：
6. ClickUp YouTubeコンテンツプランテンプレート
ClickUp YouTubeコンテンツプランテンプレートは、アイデアのマップ、アップロードのスケジュール設定、パフォーマンスの追跡を支援し、締め切りを逃すことやアイデアの重複を防ぎます。
このテンプレートを使えば、タイトル、説明文、タグ、サムネイル、公開日を1つのhubで管理できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- カスタムフィールド（メモ、関連ファイル、公開日、コンテンツピラー、ビデオ番号、編集など）を活用し、コンテンツプランを詳細かつ体系的に管理しましょう。
- 繰り返しシリーズやフォーマットのプラン構造を、一から作り直すことなく複製できます
- 組み込みの時間追跡、タグ、依存関係の警告で作業量を管理
📌 こんな作成者やチームに最適： 急なアップロードから脱却し、体系的なコンテンツ計画を立てたい作成者やチーム
7. ClickUp YouTubeテンプレート
ClickUp YouTubeテンプレートは、オールインワンのフォルダテンプレートとして設計されており、チャンネル全体を一箇所で管理するのに役立ちます。
このソーシャルメディア用テンプレートは、制作やプランを超えて、プレイリストの整理、アップロードスケジュールの追跡、ビデオの分類、さらには公開ステータスの監視まで、専用のスペースを提供します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- コンテンツ作成の各フェーズに対応した既製のタスクリストとタイムラインで、ビデオ制作プロジェクト管理を簡素化しましょう。
- 「オープン」「検討中」「最終」「却下」などのカスタムステータスを活用し、企画から公開までの各ビデオの進捗を管理しましょう。
- プレイリスト、撮影済み、公開ステータス、カテゴリー、URLなどのカスタムフィールドで鍵の詳細を整理します
- ClickTipプレイリスト、20本のビデオ、アップロードスケジュール、リストビューなど、複数のビューで活動を追跡します。
📌 こんな方に最適： ビデオ制作とYouTubeプレゼンスの全体的な成長・組織化を管理する、チャンネル全体の管理システムを必要とする作成者やチーム。
🧠豆知識：1951年に録音された有名なストック効果音「ウィルヘルム・スクリーム」は、400本以上の映画やテレビ番組で再利用されています。現代の制作でも、ビデオエディターが内輪ネタとしてこっそり挿入することがあります。
8. ClickUpビデオ制作請求書テンプレート
ビデオプロジェクトの完成は仕事の一部に過ぎません。正確かつ期日通りに報酬を受け取ることも同様に重要です。ClickUpビデオ制作請求書テンプレート（ClickUpドキュメントで構築）は、動画業界向けにカスタマイズされたプロフェッショナルな請求書を作成するための、すぐに使える構造を提供します。
サービス内容、作業時間、料金を明記したプロフェッショナルな請求書を作成し、定期的なクライアントやリピートプロジェクト向けに請求書を数秒で複製できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 脚本作成、撮影、編集、グラフィック、旅費などのアイテムを正確に明細化します
- 撮影日数、機材レンタル、ポストプロダクション編集の総計を自動計算
- ClickUpフォームと連携し、クライアントの請求詳細を直接請求書に取り込みます
📌 こんな方に最適：プロフェッショナリズムを損なうことなく、請求業務を簡素化し財務の透明性を確保したいフリーランス、スタジオ、制作チーム。
9. ClickUp ビデオ/音声ポッドキャスト制作テンプレート
ClickUpのビデオ/オーディオポッドキャスト制作テンプレートは、各エピソードごとのワークフローを提供します。これにより、未処理事項を追いかける代わりに、魅力的なコンテンツ制作に集中できます。ゲストのブッキングからポストプロダクションまで、明確なステータスと期限で各エピソードを追跡可能です。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 脚本、ショーメモ、アートワーク、公開チェックリストを一元管理し、簡単にアクセスできるようにします
- リスト、カレンダー、ボードなどの組み込みビューで公開カレンダーをプランしましょう
- ゲストへのリマインダー、ファイルリクエスト、ステータス更新などの反復タスクを自動化しましょう
- カスタムフィールド（ゲスト承認、生放送日、トランジスタリンク、YouTubeリンクなど）を活用し、すべての詳細情報を一箇所に集約しましょう
📌 こんな方に最適：音声のみの番組やビデオ中心の番組を制作するポッドキャスターで、エピソードの追跡と一貫性を保つための信頼できるシステムが必要な方。
10. ClickUp グラフィックデザインテンプレート
散らかったファイルフォルダや不明確なタイムラインは、クリエイティブなフローを妨げます。ClickUpグラフィックデザインテンプレートは、ファイルの整理、進捗の追跡、デザインの締切管理を支援し、創作に費やす時間を増やし、「final_final.jpg」ファイルを開く時間を減らします。
このテンプレートを使えば、構造化されたタスク管理でデザインファイルを即座に検索・アクセスでき、見積もり時間を割り当て、パイプライン内のデザイン依頼を優先順位付けできます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- リストビュー、ガントチャート、埋め込みビューでプロセスの全フェーズを可視化
- Figma、Illustrator、クラウドストレージなどのツールからリンクを埋め込み、デザインアセットを一元管理します
- カスタムフィールド（デザインフェーズ、ブリーフリンク、デザインリンク、コピーリンク、承認）でクリエイティブの詳細を整理
📌 こんな方に最適：フリーランス、代理店、社内デザイナーの方で、クリエイティブ依頼を草案から承認まで柔軟に追跡できるシステムをお探しの方。
11. ClickUp ストーリーボードテンプレート
ClickUpホワイトボードで構築されたClickUp ストーリーボードテンプレートは、シーンのスケッチ、カメラアングルのマップ、台詞の記録を支援し、制作開始前にチームが明確なビジュアルプランを共有できるようにします。
インタラクティブホワイトボードを使えば、ショートフィルム、ソーシャルビデオ、ゲームのカットシーンをショットごとにプランでき、クリエイティブプロセスをより整理され視覚的に進められます。
各シーンごとに、アクション、台詞、音声キュー、効果音プロンプトなどの詳細を追加できる柔軟性があるため、あなたのストーリーボードは完了するクリエイティブ設計図となります。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- フレームをドラッグ＆ドロップで再配置し、映像シーケンスを素早く調整
- プロジェクトに合わせて、無制限のBoxとセクションでカスタム可能
- メモやフィードバックを一元管理し、クリエイティブチームと制作チームの連携を強化しましょう
- 監督、脚本家、エディター、クライアントとリアルタイムで共同作業し、ストーリーボード上に直接コメントを追加できます。
📌 こんな方に最適：映像制作者、ビデオマーケター、代理店、ゲームデザイナーなど、クリエイティブの方向性を視覚的に伝える方法が必要な方。
12. ClickUpコンテンツカレンダーテンプレート
ClickUpコンテンツカレンダーテンプレートで、ブログ記事、キャンペーン、ソーシャルメディア投稿をすべてプランしましょう。
複数のマーケティングチャネルにわたるコンテンツの計画・スケジュール・追跡を支援し、ブレインストーミングから公開までチーム全体の連携を強化します。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- ClickUpのカレンダー、リスト、ボードビューで年間コンテンツ戦略を可視化しましょう
- アセット、カテゴリー、チャンネル、リンク、公開日などのカスタムフィールドで重要な詳細を追跡
- 添付ファイル、ブリーフ、コメントを一元管理し、フィードバックを各コンテンツのすぐ隣に配置します
📌 こんな方に最適：複数のプラットフォームでコンテンツをプラン・レビュー・公開するための中央 hub を求めるマーケティング Teams、コンテンツ作成者、代理店。
🚀 ClickUpの利点：ビデオのアイデアはあるが、計画を立てる時間がない？ClickUp Brainが面倒な作業を引き受けます。簡単なプロンプトを入力するだけで、ビデオの脚本、アウトライン、さらには完全なクリエイティブブリーフを数秒で作成します。
プロジェクトが大きすぎて手が付けられないと感じた時は、ClickUp Brainが明確なサブタスクに分解し、ワークフローをより管理しやすくします。
✅ このプロンプトをお試しください：「[あなたのトピック/製品/サービス]に関するビデオの60秒スクリプトを起草してください。その後、スクリプト作成、撮影、編集、サムネイル作成、公開といった実行可能なステップを含むコンテンツスケジュールに分割し、当社のコンテンツカレンダーに追加できるようにしてください。」
13. ClickUpコンテンツ管理テンプレート
ブログ、ニュースレター、ポッドキャスト、キャンペーンを複数の関係者と管理するのは、すぐに混乱しがちです。ClickUpコンテンツ管理テンプレートは、初期リクエストから最終承認まで、可視性を損なうことなくすべてを処理するための構造化されたカスタマイズ可能なシステムを提供します。
このテンプレートはマルチチャネルコンテンツ運用向けに設計されており、マーケティングエコシステム全体でアセットの作成、追跡、最適化が可能です。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- グローバルカレンダーとチャンネル別カレンダー（例：ブログ、ソーシャル、電子メール、ウェブ）を切り替えて、必要に応じて詳細表示や全体表示を切り替えられます。
- 「構想中」「開発中」「審査中」「保留中」「公開済み」といった詳細な進捗フェーズを伴う仕事を追跡し、制作状況を正確に可視化します。
- 予算、配信チャネル、リンク、マーケティングタスクの種類、モックアップの参考資料といった鍵の詳細を追加し、各コンテンツにより多くの文脈を与えましょう。
- カンバンプラン用のボードビュー、タスク優先順位付け用のリストビュー、リソース配分のタイムラインビュー、キャンペーンスケジューリング用のガントチャートをシームレスに切り替えられます。
📌 こんな方に最適：複雑なマルチチャネル運用を管理するコンテンツチームで、各フェーズにおける柔軟性と可視性を必要とする方。
ClickUpユーザーの声を聞いてみましょう：
ClickUpはチームの仕事を変革し、単一の信頼できる情報源を提供することでチームを一致団結させ、目標達成に集中し続けることを可能にしました。テンプレートや自動化機能を活用し、ワークフローを適切にセットアップしたことで、効率性とコミュニケーションにおいて画期的な変化をもたらしました。
ClickUpはチームの仕事を変革し、単一の信頼できる情報源を提供することでチームを一致団結させ、目標達成への集中を保証します。テンプレートや自動化機能を活用し、ワークフローのセットアップを適切に行うことで、効率性とコミュニケーションにおいて画期的な変化をもたらしました。
14. ClickUpクリエイティブプロジェクトプランテンプレート
ClickUpクリエイティブプロジェクトプランテンプレートはリスト形式で構築されており、クリエイティブチームがプロジェクトの各ステップを明確に分解・割り当て・追跡することを支援します。散在するメモや電子メールに頼る代わりに、クリエイティブワークフロー向けに設計された構造化されたフィールド、ステータス、ビューを利用できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- ブロック中、承認待ち、進行中、修正中、完了といったステータスで、クリエイティブプロセスの全フェーズを管理しましょう。
- 承認タイプ、プロジェクトフェーズ、最終成果物、担当チーム、下書きといった属性で重要な詳細を追加し、各成果物に必要な要素を正確に把握しましょう。
- クリエイティブプロジェクトリスト、タイムライン、進捗ボードを切り替えて仕事を管理しましょう
📌 こんな方に最適：広告キャンペーン、ビデオ撮影、ウェブサイトリニューアルなど、複数フェーズにわたるプロジェクトを管理するクリエイティブチーム。
15. ClickUpクリエイティブ＆デザインテンプレート
ClickUpクリエイティブ＆デザインテンプレートは、クリエイティブ依頼、キャンペーン、デザインアセットの受付から納品までの管理を目的としたフォルダテンプレートです。
すべてのアイデア、ブリーフ、アセットファイルを一元管理することで、デザインTeamsは更新情報の追跡ではなく実行に集中できます。
🌟 こんな点が気に入るはず：
- 「オープン」「コンセプト」「リクエスト処理済み」「閉じた」などのステータスで、各フェーズにおけるリクエストとクリエイティブ仕事の追跡を行い、プロジェクトの進捗を完全に可視化します。
- チャンネル、マーケティングタスクタイプ、モックアップのインスピレーション、オブジェクト、主要なマーケティング目標などの属性でプロジェクト固有の詳細を追加し、すべての依頼が明確に定義されるようにします。
- ミーティング議事録、ウェルカム、リスト、クリエイティブプロセスなどのビューを通じて仕事にアクセスし、依頼と実行の両方を管理しやすくします。
- クリエイティブリクエストフォームで、すべてのクリエイティブ依頼を体系的に管理しましょう
📌 こんな方に最適：大量のリクエスト（ソーシャルグラフィック、ブランドアセット、製品モックアップなど）を処理し、一元管理システムを必要とするデザインTeamsや社内クリエイティブエージェンシー。
16. ClickUpスタイルガイドテンプレート
ClickUpスタイルガイドテンプレートは、すべてのブランド要素を一元管理するためのドキュメントテンプレートです。ブランドの一貫性を確保する唯一の信頼できる情報源として機能し、すべての色、フォント、ロゴの使用が同じ基準に従うことを保証します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- ブランドを定義する要素（色、フォント、ロゴ仕様、使用ルールなど）をすべて一元管理するドキュメントに集約しましょう。
- ブランディング要素に構造化された属性を追加し、チームがプロジェクトをまたいで簡単に分類・参照できるようにします
- ドキュメントを超えてリスト、カレンダー、ガントチャート、ワークロードビューに拡張し、スタイル基準をプロジェクトワークフローに整合させましょう
- ClickUpのボードビューを活用し、ブランド適用例の具体的な例を提示。抽象的な概念を実践可能な指針に変換します
📌 こんな方に最適：一貫性を確保するための中央集約型インタラクティブブランドガイドを必要とする、マーケティング、デザイン、ブランドTeams。
ClickUpでビデオ制作の魔法を創り出そう
Asanaのビデオ制作テンプレートは、タスクを整理しプロジェクトを推進する確かな手段であり、チームが脚本、編集、スケジュールを確実に管理するのに役立ちます。
しかし、プロジェクトが大きくなったり複数の関係者が関わる場合、コミュニケーションや可視性の不足が進行を遅らせる可能性があります。
そこでClickUpが真価を発揮します。統合ワークスペース、リアルタイム追跡、組み込み型コラボレーション、カスタマイズ可能なテンプレートを備えたClickUpは、制作を最初から最後までスムーズに管理するためにチームが必要とするすべてを提供します。
