Stack di IA per le piccole e medie imprese

Un rapporto della Camera di Commercio degli Stati Uniti ha rilevato che il 58% delle piccole imprese gestisce quattro o più piattaforme. E il risultato è prevedibile: un assistente di scrittura si trova in una scheda, gli aggiornamenti sui progetti in un'altra, mentre il contesto relativo ai clienti finisce in qualche modo per non essere presente in nessuna delle due.

Per risolvere questo problema, questa guida ti accompagna nella creazione di uno stack di IA snello e con connessione per le piccole e medie imprese.

Vedremo quali livelli sono davvero importanti, quali strumenti appartengono a ciascuno di essi e come implementare il tutto senza interferire con il lavoro che il tuo team sta già svolgendo. 🙌

La risposta breve: uno stack di IA minimo che funziona davvero

La maggior parte dei team in crescita acquista troppi strumenti di IA che si sovrappongono o si affida a un unico chatbot definendola una strategia. Questo fa sì che i responsabili operativi e i fondatori debbano pagare per una proliferazione di strumenti.

Ecco come puoi organizzare il tuo stack tecnologico:

Livello 1: Un Un assistente di IA generativa per la stesura di bozze e il brainstorming

Livello 2: Un hub di lavoro centrale in cui coesistono attività, documenti e comunicazioni

Livello 3: Un unico CRM rivolto ai clienti per il monitoraggio dei lead e dei follow-up

Livello 4: Strumenti di IA per il marketing e la pubblicazione di contenuti

Livello 5: Automazione per trasferire i dati tra i tuoi strumenti senza lavoro richiesto

Di seguito esamineremo ogni livello, ti consiglieremo strumenti specifici e ti forniremo un piano di implementazione settimanale.

Una ricerca di BCG sull'IA ha rilevato che le aziende leader nel settore si concentrano in media su 3,5 casi d'uso rispetto ai 6,1 delle altre aziende, e che tali leader si aspettano un ROI 2,1 volte superiore.

Questa proliferazione dell'IA comporta che i risultati si trovino in luoghi diversi, costringendo il tuo team a passare continuamente da una scheda all'altra solo per trovare il contesto di base. Ecco perché hai bisogno di uno stack di IA:

Centralizza le tue funzionalità di IA invece di destreggiarti tra strumenti scollegati tra loro

Migliora la coerenza dei dati grazie a un'unica fonte di verità

Accelera il processo decisionale grazie a informazioni consolidate

Adatta l'adozione dell'IA alla crescita della tua azienda senza dover ricostruire i sistemi

Automatizza i processi end-to-end anziché le singole attività

Riduce i costi eliminando strumenti ridondanti e sovrapposizioni

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare un'unica piattaforma? In quanto app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp è adatto a ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Cosa dovrebbe realmente fare il tuo stack di IA per il tuo team

È incredibilmente facile lasciarsi conquistare da demo di IA impressionanti che sembrano fantastiche ma che stravolgono completamente il modo in cui opera il tuo team. Imporre nuovi processi al tuo team porta a una scarsa adozione, a uno spreco di budget e a una curva di apprendimento ripida che richiede un amministratore dedicato.

Assicurati che il tuo stack di IA:

Si adatta ai flussi di lavoro esistenti: si integra nel modo in cui il tuo team lavora già, invece di inventare nuove regole

Elimina il lavoro manuale: consente di risparmiare tempo in modo tangibile su un'attività specifica che attualmente viene svolta manualmente

Condivide il contesto: effettua una connessione ad almeno un altro strumento del tuo stack in modo che il flusso dei dati sia naturale

Non richiede amministratori: non richiede supporto aggiuntivo per la configurazione e garantisce che il tuo team possa gestire lo strumento

Garantisce la sicurezza dei dati: ti garantisce di sapere esattamente dove finiscono le informazioni dei clienti e chi può accedervi

Se uno strumento non soddisfa almeno tre di questi criteri, non ha posto nel tuo stack.

I livelli del tuo stack di IA

Uno stack di IA efficace è un insieme di livelli progettati appositamente per lavorare in sinergia e trasformare gli input in risultati. In questa sezione analizzeremo i livelli chiave di uno stack di IA moderno e le responsabilità di ciascuno di essi.

Nel corso del percorso, vedremo come ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, si inserisce in ogni livello, riunendo attività, documenti, automazioni e IA in un unico sistema unificato. 🤩

Maggiori informazioni sul suo sistema unificato:

Livello n. 1: un assistente IA centrale per la riflessione e la stesura

Fissare una pagina bianca fa perdere ore di tempo prezioso ogni settimana. Quando i membri del team devono scrivere proposte o riepilogare lunghe discussioni partendo da zero, perdono slancio nel lavoro strategico vero e proprio. Dovrebbe consentire:

Prima bozza: Creazione di email, proposte e documenti interni che necessitano di un punto di partenza

Riassunto: riassumere appunti di riunioni, lunghe discussioni e ricerche in punti chiave

Brainstorming: Ideazione di approcci per le campagne, nomi delle funzionalità/funzioni e riformulazione dei problemi

Analisi dei dati semplificata: estrarre modelli da un foglio di calcolo e confrontare le opzioni

Adattamento del tono: Riscrittura dello stesso messaggio per diversi tipi di pubblico

Alcuni strumenti da prendere in considerazione:

Strumento Punti di forza Ideale per Da tenere d'occhio ChatGPT Ecosistema di plugin versatile Ampie funzionalità Può essere generico senza prompt dettagliati Claude Ragionamento a lungo termine Lavoro intensivo con i documenti Ecosistema di integrazione più snello Gemini Integrazioni avanzate con Google Workspace Utenti dell'ecosistema Google Ancora in fase di maturazione per attività complesse

🀚 Vantaggio di ClickUp: Accedi a modelli come ChatGPT, Claude e Gemini direttamente dalla tua area di lavoro e dal web con ClickUp Brain MAX in un'unica interfaccia. In questo modo, il tuo team potrà scegliere il modello più adatto all'attività e lavorare partendo dal contesto reale, invece di passare da uno strumento all'altro o ricominciare da zero ogni volta. Accedi a tutti gli strumenti del Livello 1 del tuo stack di IA in un'unica interfaccia con ClickUp Brain MAX Ad esempio, un product marketer che sta redigendo un piano di lancio può utilizzare ChatGPT per generare rapidamente una prima bozza approssimativa e poi passare a Claude per riepilogare un lungo PRD o un documento di ricerca sui clienti.

Elimina la proliferazione dell'IA:

Livello n. 2: un hub di lavoro centrale con IA integrata

La maggior parte dei team gestisce le proprie operazioni attraverso un mosaico di documenti, fogli di calcolo, app di chat e bacheche di progetto che non comunicano tra loro. Questa frammentazione del lavoro costringe tutti a passare continuamente da un'app all'altra, causando la perdita degli aggiornamenti tra GitHub e Google Drive.

ClickUp offre un'unica piattaforma sicura in cui progetti, documenti, conversazioni e analisi convivono, con l'IA integrata come livello di intelligenza in grado di comprendere realmente il tuo lavoro.

Effettua ricerche tra tutte le attività, i documenti e le conversazioni e automatizza il lavoro di routine con ClickUp Brain, il livello di IA integrato direttamente in questa area di lavoro di ClickUp. Effettua ricerche tra tutte le attività, i documenti e le conversazioni presenti nel tuo account per automatizzare il lavoro di routine senza uscire dalla piattaforma.

Ottieni un'IA sensibile al contesto che estrae informazioni da tutto il tuo stack tecnologico con ClickUp Brain

Ti aiuta a:

Rimettersi in pari dopo un periodo di assenza: riepiloga/riassume cosa è cambiato nei tuoi progetti, così puoi evitare le discussioni infinite in chat

Scrivere un aggiornamento di stato: recupera le attività completate di recente e redige un riepilogo/riassunto che puoi modificare in pochi secondi

Trovare una decisione nascosta: utilizza utilizza ClickUp Enterprise Search su documenti e commenti per trovare le risposte all'istante

Smistamento automatico delle richieste in arrivo: suggerisce gli assegnatari e le priorità in base ai modelli passati

Trascrizione delle riunioni: ti fornisce ti fornisce riepiloghi completi di tutte le tue riunioni con azioni da intraprendere specifiche grazie a ClickUp AI Notetaker

Creazione di bozze iniziali: ti aiuta a scrivere bozze iniziali per email, testi di marketing, blog, saggi, procedure operative standard e qualsiasi cosa serva al tuo team

Livello n. 3: un unico strumento di comunicazione con i clienti o CRM basato sull'IA

Il monitoraggio dei lead e il follow-up con i clienti spesso si trasformano in un groviglio disordinato di caselle di posta sparse e post-it. Quando il contesto del cliente è frammentato, i rappresentanti di vendita dimenticano di dare seguito alle richieste e le trattative promettenti si raffreddano completamente.

Il miglior CRM è quello che il tuo team utilizzerà effettivamente in modo costante:

Email di follow-up redatta automaticamente: evita ai rappresentanti di dover scrivere lo stesso messaggio 40 volte a settimana

Lead scoring: individua i potenziali clienti più promettenti in base ai modelli di coinvolgimento individua i potenziali clienti più promettenti in base ai modelli di coinvolgimento

Riassunto delle riunioni: registra i punti chiave e i passaggi successivi senza dover prendere appunti manualmente

Promemoria intelligenti: Segnala le opportunità che stanno perdendo slancio prima che scompaiano

Ecco alcuni strumenti da provare:

Strumento Ideale per Funzionalità di IA Ha una connessione con HubSpot CRM Punto di partenza gratis Redazione di email, lead scoring La maggior parte delle principali piattaforme Pipedrive Piccoli team fortemente orientati al commerciale Previsioni sulle trattative Zapier, principali provider di email Zoho CRM Budget-conscious teams Suggerimenti per il flusso di lavoro Zoho Suite, app di terze parti

🚀 Vantaggio di ClickUp: collega il tuo livello CRM direttamente all'esecuzione trasformando i dati dei clienti in report visivi in tempo reale utilizzando le dashboard di ClickUp. Le schede personalizzabili fungono da elementi costitutivi per il monitoraggio e la gestione delle relazioni, integrando dinamicamente i dati reali delle aree di lavoro. Ad esempio, puoi creare una dashboard con una scheda grafico a barre per mostrare la fase dell'affare, una scheda di calcolo che proietta i ricavi e una scheda elenco attività per i follow-up in sospeso. In pratica, questo cambia il modo in cui un team commerciale o di account si prepara alla comunicazione con il cliente. Partecipa alle riunioni con riepiloghi dei tuoi dati pronti per la condivisione grazie a ClickUp Brain nelle dashboard di ClickUp

Inoltre, ClickUp Brain estende questa funzionalità dal "visualizzare i dati" al "spiegarli". Utilizzando le schede IA come Executive Summary o Project Update, è in grado di generare automaticamente un riassunto conciso di ciò che sta accadendo nell'account di quel cliente.

Crea la tua dashboard:

La pressione costante di pubblicare contenuti costringe i piccoli team a scervellarsi per capire cosa pubblicare dopo. Senza un sistema chiaro, i lead in entrata si esauriscono e la visibilità del marchio crolla.

I moderni costruttori di siti web come Squarespace, Wix e Webflow ora includono di serie funzionalità di progettazione assistita dall'IA, generazione di testi e suggerimenti SEO. Per la maggior parte delle PMI, la piattaforma del sito web stessa gestisce gran parte di ciò che in passato richiedeva strumenti separati.

Se il traffico organico è importante, strumenti come Surfer, Clearscope o Semrush aiutano il tuo team a scrivere contenuti che corrispondono a ciò che le persone cercano effettivamente. Tuttavia, se non pubblichi almeno due o quattro contenuti al mese, questi strumenti non valgono ancora la sottoscrizione.

🚀 Vantaggio di ClickUp: Redigi, modifica e collabora senza soluzione di continuità sull'intera pipeline dei contenuti utilizzando ClickUp Docs. Questi documenti supportano pagine nidificate, collaborazione in tempo reale, attività incorporate e formattazione avanzata. Ciò significa che le bozze del tuo blog, i testi delle landing page e i brief delle campagne possono coesistere con timeline, titolari e aggiornamenti di stato. Chiedi a ClickUp Brain di redigere i tuoi testi di marketing all'interno di ClickUp Docs Se abbinato a ClickUp Brain (che è integrato direttamente al suo interno!), avrai a disposizione un livello di scrittura e modifica integrato. Puoi utilizzarlo per generare bozze iniziali di post per il blog, riscrivere sezioni per migliorarne la chiarezza o il tono, riepilogare contenuti lunghi o trasformare note grezze in articoli strutturati. Poiché ha accesso al contesto della tua area di lavoro, il risultato si basa sui tuoi progetti reali, non su prompt generici.

📌 Esempio di prompt: Scrivi un post sul blog di 1.200 parole rivolto ai titolari di piccole imprese dal titolo "Come creare uno stack di IA senza spendere troppo". Mantieni un tono pratico e non tecnico. Includi sezioni sugli errori più comuni, un semplice framework a 4 livelli e consigli pratici sugli strumenti da utilizzare. Aggiungi una breve introduzione, sottotitoli chiari e una conclusione concisa

Livello n. 5: automazione semplice che garantisce la connessione del tuo stack di IA

Il trasferimento manuale dei dati tra diverse piattaforme software trasforma il tuo team in livelli di integrazione umani. Molte piattaforme dispongono di strumenti di automazione nativi. Ad esempio, quando un client firma un contratto nel tuo CRM, un'automazione nativa può creare istantaneamente il progetto di onboarding, assegnare il team e impostare le date di scadenza.

Per effettuare una connessione tra app separate, strumenti come Zapier o Make colmano il divario. L'invio di un modulo sul tuo sito web può creare contemporaneamente un lead nel CRM e un'attività nell'area di lavoro.

🚀 Vantaggio di ClickUp: Gestisci immediatamente i passaggi di consegne ripetitivi utilizzando le automazioni di ClickUp. Le regole basate su trigger spostano le attività, assegnano il lavoro, inviano notifiche e aggiornano i campi senza che nessuno debba premere un pulsante. Crea un flusso di lavoro di automazione personalizzato con semplici regole "se questo, allora fai quello" utilizzando ClickUp Automations

Un flusso di lavoro semplice ma potente per automatizzare i processi aziendali manuali potrebbe essere simile a questo:

Un nuovo potenziale cliente compila un modulo di richiesta demo sul tuo sito web

L'invio crea automaticamente un'attività di ClickUp

Aggiunge tutti i dettagli acquisiti, inclusi nome, azienda e requisiti

In base a regole predefinite, l'attività viene assegnata al venditore commerciale giusto

Viene taggato in base al tipo di lead (High Intent) e gli viene assegnata una data di scadenza per il follow-up entro 24 ore

Il nostro Playbook sull'IA per le piccole imprese spiega come utilizzare l'IA per eliminare le complicazioni operative, semplificare il lavoro ed evitare un inutile proliferare di strumenti.

Guida all'IA per le piccole imprese

La valutazione di nuovi software porta spesso a stack tecnologici gonfiati che confondono l'intero team. Pagare per strumenti complessi che nessuno capisce prosciuga il tuo budget e demoralizza il team.

Prima di scegliere, poniti queste domande:

Questo sostituisce il lavoro manuale?: Elimina qualcosa che già fai manualmente ogni settimana

È compatibile?: Si integra con almeno un altro strumento del tuo stack

È facile da imparare?: Assicura che il tuo team sia in grado di impararlo in meno di un'ora

È necessario un amministratore?: Elimina la necessità di una persona dedicata alla gestione

Sarà scalabile?: Ha senso se raddoppiate le vostre dimensioni

Se uno strumento non soddisfa più di due di questi requisiti, si tratta di un optional mascherato da elemento indispensabile. Aggiungi ai segnalibri questi strumenti migliori per integrare la GenAI nei processi aziendali e ricontrollali tra sei mesi.

🀚 Vantaggio di ClickUp: Estendi il tuo stack di IA dall'assistenza passiva all'esecuzione attiva con i Super Agenti di ClickUp. Questi agenti IA possono agire all'interno della tua area di lavoro invece di limitarsi a generare risposte. Progettati per integrarsi con le tue attività, i tuoi documenti e i tuoi flussi di lavoro, questi strumenti possono monitorare l'attività, trigger azioni e gestire processi in più passaggi in base al contesto, trasformando l'IA in un livello operativo. Crea Super Agent personalizzati su ClickUp per gestire il tuo flusso di lavoro senza interventi manuali Monitora continuamente i flussi di lavoro e intervieni quando vengono soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, rileva quando un'attività è in ritardo e inoltrala automaticamente al responsabile competente.

Un semplice piano di implementazione per il tuo stack di IA per PMI

L'implementazione di un intero stack tecnologico in una sola volta sovraccarica i dipendenti e interrompe le operazioni quotidiane. Troppi cambiamenti troppo rapidi hanno come risultato strumenti adottati solo a metà e enormi attriti tra i reparti.

Ecco come puoi utilizzare l'IA in modo efficace nel tuo business:

Organizza l'implementazione in modo graduale migrando i progetti attivi su ClickUp un passaggio alla volta Scegli il tuo assistente IA nelle prime due settimane e trasferisci i tuoi progetti attivi nelle prime due settimane e trasferisci i tuoi progetti attivi nell'hub centrale Importa le attività esistenti e lascia che il sistema indichi l'area di lavoro, così sarà pronta a rispondere alle domande fin dal primo giorno Assicurati che i membri del team si sentano a proprio agio entro la fine della seconda settimana Collega il tuo CRM e importa i contatti Configura le tue prime automazioni nelle settimane tre e quattro Configura le funzionalità/funzioni di IA del tuo costruttore di siti web e pubblica un contenuto se e pubblica un contenuto se gli strumenti di marketing sono pertinenti. Non ottimizzare ancora, limitati a stabilire la pipeline Identifica i passaggi più ripetitivi tra gli strumenti e crea delle automazioni per essi durante le settimane dalla quinta all'ottava Fai una breve retrospettiva per capire cosa funziona e rimuovere tutto ciò che crea attrito

🔍 Lo sapevi? Clippy, il cui nome ufficiale era Clippit, è stato introdotto da Microsoft in Office 97 come parte della funzionalità "Office Assistant" ed è stato il primo assistente IA ampiamente riconosciuto negli ambienti di lavoro. Sebbene fosse stato concepito per rendere l'informatica più accessibile e per assistere in attività come la formattazione, oggi viene ricordato come un "articolo di cancelleria senziente" che fallì a causa della sua incapacità di comprendere l'intento o il contesto dell'utente

Errori nello stack di IA che fanno sprecare tempo e denaro

Spesso le aziende acquistano software prima ancora di sapere quale problema stanno cercando di risolvere. Questa trappola dei costi irrecuperabili costringe i teams a continuare a utilizzare strumenti non integrati semplicemente perché li hanno già pagati.

Evita questi errori per risparmiare:

Acquistare strumenti prima di definire i flussi di lavoro: è necessario definire prima il è necessario definire prima il processo di gestione dei flussi di lavoro , poi lo strumento che fornisce il supporto per essi

Considerare strumenti di IA scollegati tra loro come l'intera strategia: un chatbot senza il contesto aziendale è solo un sofisticato sistema di completamento automatico

Automatizzare processi inefficienti: introdurre le automazioni prima che il team abbia sviluppato abitudini consolidate non fa altro che accelerare il caos

Saltare il test di connessione: gli strumenti isolati aumentano la proliferazione degli strumenti, invece di ridurla

Trascurare la sicurezza: Sappi esattamente dove finiscono i dati dei clienti prima di inserirli in qualsiasi sistema di IA a contatto con loro, per garantire Sappi esattamente dove finiscono i dati dei clienti prima di inserirli in qualsiasi sistema di IA a contatto con loro, per garantire la privacy dei dati

Mantenere strumenti inutilizzati: Tenere attive le sottoscrizioni solo perché le hai già pagate prosciuga il tuo budget

🔍 Lo sapevi? Nel 1890, la macchina tabulatrice di Herman Hollerith utilizzava schede perforate per automatizzare l'elaborazione dei dati del censimento, riducendo da dieci a soli due anni il lavoro richiesto.

Lista di controllo dello stack di IA per le piccole e medie imprese

È facile perdere di vista quali strumenti sono necessari e quali invece creano solo confusione. La mancanza di livelli fondamentali lascia delle lacune nel flusso di lavoro, mentre la sovrapposizione di strumenti comporta uno spreco di denaro.

Verifica facilmente la tua configurazione assicurandoti che le operazioni principali funzionino:

Un unico assistente IA per la stesura e la riflessione

Un unico hub di lavoro centrale dove coesistono attività, documenti e chat

Un unico CRM per la comunicazione con i clienti e il monitoraggio della pipeline

Un unico strumento di marketing per la pubblicazione

Cinque o meno automazioni che garantiscono la connessione dei tuoi strumenti principali

Ogni strumento effettua una connessione con almeno un altro strumento

Non esistono due strumenti che svolgano esattamente lo stesso lavoro

The team reviews the stack every three months

Ecco cosa ha detto John Watson, Direttore dello Sviluppo Non Clinico presso Auregen BioTherapeutics, riguardo a ClickUp:

La nostra è una piccola azienda biotecnologica e utilizziamo ClickUp in tutta l'organizzazione per mappare e monitorare lo stato di avanzamento del nostro programma di sviluppo. Ci permette di coordinare diverse attività, dalla produzione ai test fino agli studi clinici, pianificarne le tempistiche e assegnare le responsabilità ai membri dello staff. Ci permette di stabilire le priorità e concentrare le risorse per raggiungere gli obiettivi chiave il più rapidamente possibile.

La nostra è una piccola azienda biotecnologica e utilizziamo ClickUp in tutta l'organizzazione per pianificare e monitorare lo stato di avanzamento del nostro programma di sviluppo. Ci permette di coordinare diverse attività, dalla produzione ai test fino agli studi clinici, pianificarne le tempistiche e assegnare le responsabilità ai membri dello staff. Ci permette di stabilire le priorità e concentrare le risorse per raggiungere gli obiettivi chiave il più rapidamente possibile.

"L'IA non è forse ClickUp il migliore?"

Quando ogni livello del tuo stack di IA è progettato con cura, il tuo team impiega meno tempo a mettere insieme i vari elementi e più tempo a portare avanti il lavoro.

È qui che ClickUp fa la differenza. Anziché aggiungere un altro strumento al tuo stack, sostituisce intere categorie riunendo tutto in un unico posto.

Con Docs, i tuoi contenuti e il tuo piano rimangono collegati all'esecuzione, mentre con le dashboard il tuo CRM e il contesto dei clienti diventano visibili e utilizzabili. E con ClickUp Brain e Super Agents, l'IA va oltre la semplice bozza per fornire effettivamente supporto alle decisioni e guidare i flussi di lavoro.

Domande frequenti

I costi variano notevolmente a seconda delle dimensioni del team e dei livelli necessari. Molte PMI creano uno stack funzionale utilizzando una combinazione di strumenti con diversi livelli di piano, scegliendo software che consolidano più funzioni.

Sì, perché l'IA integrata gestisce la stesura, la ricerca, la sintesi e l'automazione senza richiedere sottoscrizioni separate per ciascuna funzionalità. Questo riduce di fatto diversi livelli dello stack in un unico sistema unificato.

ChatGPT è un assistente generico che non conosce i tuoi progetti, i tuoi clienti o i tuoi documenti interni. Uno stack fornisce una connessione tra strumenti appositamente progettati che condividono il contesto all'interno della tua azienda, in modo che i risultati siano basati sul tuo lavoro effettivo.

Assolutamente sì, perché i team più piccoli risentono in modo ancora più acuto del cambio di contesto e dei passaggi di consegne manuali. Uno stack snello e interconnesso è uno degli investimenti più redditizi che un piccolo team possa fare, dato che non c'è nessuno a cui delegare il lavoro di routine.