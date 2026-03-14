10 modelli gratuiti per il lead scoring (e come crearne uno)

Se il tuo team gestisce ogni lead allo stesso modo, la tua pipeline sta già perdendo tempo. 🕰️

Oggi, infatti, il lead scoring serve a garantire che i lead giusti ricevano attenzione per primi e che i follow-up avvengano tempestivamente.

E da fare al meglio, hai bisogno di un sistema di valutazione coerente che il tuo team possa utilizzare su diverse fonti e campagne.

In questo post effettueremo la condivisione di 10 modelli gratuiti per il lead scoring, illustrando a cosa serve ciascuno di essi e come scegliere la configurazione più adatta al tuo funnel.

Che cos'è un modello di lead scoring?

Un modello di lead scoring è uno schema strutturato che aiuta i team commerciali e di marketing ad assegnare valori numerici ai lead in base alla loro probabilità di diventare clienti. Organizza i criteri utilizzati per valutare i lead, quali dati demografici, informazioni sull'azienda, comportamento di coinvolgimento e intenzione di acquisto.

Ad esempio, un lead potrebbe ricevere punti per l'apertura di email di marketing, la visita alle pagine dei prezzi, il fatto di scaricare risorse o la corrispondenza con un profilo del cliente ideale (ICP). Più alto è il punteggio, più il lead è qualificato per l'attività di outreach commerciale.

Questo modello valuta inoltre i potenziali clienti in base a due dimensioni principali:

Dati espliciti: informazioni fornite direttamente dal lead, come il titolo professionale, la dimensione dell'azienda e il settore di appartenenza

Dati impliciti: segnali comportamentali che monitori, come aperture di email, visite alle pagine e scaricamenti di contenuti

Come creare un modello di lead scoring con i modelli

Hai trovato un modello per il lead scoring, ma è solo un foglio bianco.

Per rendere efficace un modello, devi personalizzarlo in base ai tuoi dati di vendita e al tuo ICP. Ora vediamo come costruire un modello di lead scoring che dia risultati. 🛠️

1. Definisci il tuo ICP

L'efficacia del tuo modello di lead scoring dipende dalla tua comprensione dei tuoi migliori clienti. Inizia con un elenco delle caratteristiche firmografiche e demografiche delle tue trattative con esito positivo.

Analizza i dati dei tuoi clienti esistenti per individuare modelli ricorrenti in termini di dimensioni dell'azienda, settore, titoli professionali e posizione geografica.

📝 Esempio: un'azienda SaaS specializzata nel project management potrebbe definire il proprio ICP come i responsabili marketing o i responsabili operativi di aziende SaaS B2B con 50-500 dipendenti. Un lead che corrisponde a questi attributi riceverebbe un punteggio di idoneità più alto nel modello di lead scoring.

2. Identifica i segnali comportamentali chiave

Non tutte le azioni hanno lo stesso peso.

Identifica i comportamenti specifici che sono correlati al percorso di un lead verso la conversione. I segnali di forte interesse, come la richiesta di demo o la visita alle pagine dei prezzi, dovrebbero avere un peso maggiore rispetto ai segnali di scarso interesse, come l'apertura di una singola email o una breve visita al sito web.

📝 Esempio: supponiamo che un lead del tuo ICP visiti il tuo sito web e scarichi una guida al prodotto (+5 punti). Qualche giorno dopo, partecipa a un webinar sul tuo prodotto (+10 punti) e poi visita la pagina dei prezzi (+15 punti). Queste azioni indicano un crescente interesse, quindi il suo punteggio aumenta man mano che si avvicina a diventare un lead qualificato.

3. Assegna i valori in punti

Una volta identificati i criteri chiave, è il momento di assegnare i punti. Assegna un peso a ciascun criterio in base alla sua correlazione con un esito positivo della conversione.

Ad esempio, un lead con il titolo di "Direttore" nel tuo settore di riferimento potrebbe valere 20 punti, mentre una visita a un post del blog potrebbe valerne solo due. Devi inoltre implementare un punteggio negativo per i fattori di squalifica, come i lead provenienti dal dominio email di un concorrente o quelli di un settore che non servi.

💡 Consiglio da esperto: assegna un punteggio esponenzialmente più alto alle azioni basate sull'intenzione rispetto a quelle puramente informative. Una richiesta di demo (50 punti) dovrebbe avere un peso decisamente maggiore rispetto a una visita al blog (2 punti), poiché il divario comportamentale è enorme.

4. Stabilisci i punteggi minimi

Una volta implementato il sistema a punti, è necessario definire il significato effettivo dei punteggi. Stabilisci soglie di punteggio chiare che determinino quando un lead diventa un lead qualificato dal marketing (MQL) o un lead qualificato dal settore commerciale (SQL).

Puoi creare livelli per segmentare ulteriormente i tuoi lead, ad esempio lead "caldi" (80+ punti), lead "tiepidi" (50-79 punti) e lead "freddi" (meno di 50 punti). In ClickUp, puoi utilizzare gli stati personalizzati per rappresentare visivamente questi livelli nella tua pipeline.

Crea stati personalizzati in ClickUp per tenere traccia delle attività e garantire la massima chiarezza

📚 Leggi anche: Metriche di generazione della domanda

5. Testa e ripeti

Una delle best practice più importanti per il lead scoring consiste nel convalidare e perfezionare regolarmente il tuo modello. Dopo 30-60 giorni, confronta i lead valutati con i dati di conversione effettivi. Se ti accorgi che i lead con valutazione elevata non si stanno convertendo al tasso previsto, è il momento di adeguare i criteri e i valori dei punteggi.

Utilizza i dashboard di ClickUp per effettuare il monitoraggio dei tassi di conversione dei diversi livelli di valutazione e assicurarti che il tuo modello rimanga un indicatore accurato dell'esito positivo.

Tieni traccia dei tassi di conversione per fascia di punteggio con i dashboard di ClickUp

Panoramica dei modelli per il lead scoring

Ecco una breve panoramica dei modelli di lead scoring trattati in questa guida e delle loro principali applicazioni:

I 10 migliori modelli per il lead scoring

Sai cos'è un modello di lead scoring e come crearne uno, ma dove trovare quello giusto da cui partire? Le opzioni possono essere infinite e potresti sprecare ore alla ricerca di un modello solo per scoprire che si tratta di un foglio di calcolo poco pratico o bloccato dietro un software costoso.

Questa ricerca crea un aumento del carico di lavoro, distogliendoti dalla definizione delle priorità dei lead.

Per aiutarti a smettere di cercare e iniziare a creare, abbiamo compilato un elenco dei migliori modelli per il lead scoring. Questa raccolta include tutto, dai sistemi CRM completamente integrati in ClickUp a semplici fogli di calcolo e fogli di lavoro specializzati, assicurandoti di trovare un modello che si adatti perfettamente al flusso di lavoro del tuo team.

Diamo un'occhiata:

1. Modello CRM commerciale di ClickUp

Scarica il modello gratis Gestisci il monitoraggio dei lead, le pipeline e i contatti con il modello CRM commerciale di ClickUp

Dover destreggiarsi tra un foglio di calcolo per il punteggio, un CRM separato per i contatti e uno strumento di project management per le attività crea silos di informazioni e rallenta il tuo team. Questo continuo cambio di contesto comporta la perdita costante di dettagli e lead interessanti.

Concentra l'intero processo di vendita in un unico spazio di lavoro con il modello CRM per le vendite di ClickUp. Si tratta di un sistema CRM completo che combina lead scoring, monitoraggio, gestione della pipeline e gestione dei contatti, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti scollegati tra loro.

Perché questo modello ti piacerà:

✅ Ideale per: team commerciali e responsabili delle operazioni di revenue che stanno creando una pipeline di lead con criteri di valutazione semplici.

💡 Suggerimento da esperto: usa ClickUp Super Agents per smistare e indirizzare automaticamente i lead in arrivo. Puoi assegnare un agente per monitorare le nuove voci nel CRM, esaminare gli attributi dei lead come la fonte o l'attività di coinvolgimento e aggiornare i campi o assegnare attività di follow-up al venditore giusto. E non è tutto. Il Segmentatore di elenchi di email è in grado di analizzare la cronologia delle interazioni e gli attributi e di segmentare l'elenco per campagne mirate

Il Drip Campaign Builder può progettare sequenze di email con più passaggi per coltivare i tuoi lead e accompagnarli lungo il funnel Dai un'occhiata all'intera libreria degli agenti ClickUp AI per scoprire cos'altro puoi affidare al tuo compagno di squadra IA.

Scopri come creare oggi stesso il tuo primo Super Agent:

2. Modello di pipeline commerciale di ClickUp

Scarica il modello gratis Visualizza le fasi delle trattative commerciali e individua rapidamente i colli di bottiglia con il modello "Sales Pipeline" di ClickUp

Senza una visione chiara del processo commerciale, è impossibile sapere dove si bloccano i lead. I lead potrebbero accumularsi in una fase mentre un'altra rimane vuota. E senza una rappresentazione visiva, non puoi fare altro che cercare di indovinare dove si trovano i colli di bottiglia.

Ottieni la chiarezza visiva di cui hai bisogno con il modello Sales Pipeline di ClickUp. È progettato per i team che desiderano vedere a colpo d'occhio l'andamento dei lead e identificare rapidamente dove le trattative si stanno arenando.

Perché questo modello ti piacerà:

Trascina e rilascia i lead da una fase all'altra nella vista Bacheca di ClickUp , rendendo la gestione della pipeline intuitiva ed efficiente

Crea stati personalizzati come "Nuovo lead", "MQL", "SQL" e "Opportunità" per vedere quanti lead sono presenti in ciascuna categoria di qualificazione

Utilizza le dipendenze di ClickUp per garantire che i passaggi critici di qualificazione vengano completati in ordine, ad esempio impedendo la chiusura di un'attività relativa a una chiamata di scoperta finché la lista di controllo di qualificazione non è stata completata

✅ Ideale per: responsabili SDR che supervisionano le fasi di qualificazione dei lead.

📮ClickUp Insight: Il 16% dei professionisti vorrebbe gestire una piccola impresa come parte del proprio portfolio, ma solo il 7% lo fa attualmente. La paura di dover fare tutto da soli è uno dei tanti motivi per cui spesso le persone esitano ad agire. Se sei un imprenditore in proprio, ClickUp Brain MAX diventa il tuo partner commerciale. Chiedigli di dare priorità ai lead commerciali, redigere bozze di email di contatto o effettuare il monitoraggio delle scorte, mentre i tuoi agenti IA si occupano delle attività di routine. Ogni attività, dalla promozione dei tuoi servizi all'evasione degli ordini, può essere gestita tramite flussi di lavoro basati sull'IA, consentendoti di concentrarti sulla crescita della tua attività, non solo sulla sua gestione.

3. Guida rapida: Modello commerciale e CRM di ClickUp

Scarica il modello gratis Inizia subito con il modello "Quick Start: Commerciale e CRM" di ClickUp

Costruire da zero un sistema CRM e di lead scoring può essere un'impresa ardua, specialmente per i team di piccole dimensioni o per chi è alle prime armi. La complessità della configurazione di campi personalizzati, pipeline e automazioni può causare ritardi, costringendo il tuo team a fare affidamento su metodi manuali inefficienti per troppo tempo.

Consenti al tuo team di gestire e valutare i lead in pochi minuti con il modello "Quick Start: Commerciale & CRM" di ClickUp.

Perché questo modello ti piacerà:

Campi preconfigurati per i dati di base dei lead e il punteggio, così potrai iniziare subito a inserire e dare priorità ai lead

Evita il rischio di rimanere bloccato dall'analisi a causa di una personalizzazione eccessiva. Questo modello offre una struttura semplice ed efficace, pronta all'uso.

Con criteri di valutazione, automazioni e integrazioni sempre più complessi man mano che il tuo team e il tuo processo maturano

✅ Ideale per: piccoli team commerciali che impostano il lead scoring per la prima volta.

🧠 Curiosità: Uno dei modelli di vendita più diffusi, SPIN Selling, è stato sviluppato sulla base di una ricerca condotta su 35.000 chiamate commerciali. Il metodo consiste letteralmente nel “vendere, ma basandosi su dati concreti”.

💡 Suggerimento da esperto: le automazioni di ClickUp possono velocizzare la gestione del CRM e il monitoraggio dei lead eliminando passaggi manuali come gli aggiornamenti di stato, i passaggi tra elenchi e i promemoria di follow-up. Invece di affidarsi alla memoria di qualcuno che ricordi "quando succede X, fai Y", le automazioni applicano queste regole in modo coerente. Automatizza l'assegnazione delle attività, le notifiche e i flussi di lavoro utilizzando ClickUp Automazioni Usali per: Sposta automaticamente i lead lungo la tua pipeline aggiornando automaticamente lo stato delle attività

Standardizza i follow-up in modo che nulla vada perso

Informa le parti interessate dei lead più promettenti o di qualsiasi questione che richieda un intervento immediato

4. Modello di KPI commerciale di ClickUp

Scarica il modello gratis Monitora i KPI di vendita per convalidare il tuo modello di lead scoring con il modello KPI di vendita di ClickUp

Hai implementato un modello di lead scoring, ma come fai a sapere se funziona?

Il modello KPI commerciale di ClickUp ti aiuta a monitorare i KPI commerciali che utilizzerai per valutare un modello di lead scoring, tra cui l'attività relativa ai preventivi, i segnali di fatturato e le prestazioni di upselling. Ogni KPI è configurato come un'attività di ClickUp, con stati personalizzati per monitorare i progressi.

È pensato per i team che hanno bisogno di misurare l'efficacia del proprio lead scoring e collegarlo direttamente alle prestazioni commerciali.

Perché questo modello ti piacerà:

Utilizza i widget della dashboard di ClickUp per creare una vista dettagliata delle tue metriche di vendita più importanti, come i tassi di conversione da lead a opportunità, la durata del ciclo di vendita e i tassi di chiusura delle trattative

Effettua il monitoraggio dei tassi di conversione dei lead appartenenti a diversi livelli di punteggio. Se i tuoi lead caldi non si convertono a un tasso più elevato rispetto a quelli freddi, sai che è ora di modificare il tuo modello

Utilizza i campi personalizzati per effettuare il monitoraggio del valore delle opportunità associate ai lead con diversi livelli di punteggio, in modo da capire quali criteri consentono di individuare i clienti di maggior valore

✅ Ideale per: Responsabili delle operazioni commerciali che effettuano revisioni settimanali dei KPI legati alle prestazioni della pipeline e dei ricavi.

5. Modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp

Scarica il modello gratis Crea un playbook di vendita con strategie e attività collegate utilizzando il modello di guida alla strategia di vendita di ClickUp

Il modello di guida alla strategia di vendita di ClickUp è un manuale incentrato sui documenti per la creazione di una strategia di vendita per il tuo team.

E poiché è integrato in ClickUp Docs, puoi mantenere la strategia e l'esecuzione collegate nello stesso spazio di lavoro. Aggiungi sottopagine per segmenti o regioni e collega le attività di ClickUp correlate all'interno del documento man mano che la tua strategia si evolve.

Perché questo modello ti piacerà:

Aggiorna il documento man mano che scopri cosa funziona, grazie alla cronologia delle versioni e alla modifica collaborativa

Elabora la tua strategia con pagine dedicate all'inbound e all'outbound, agli elementi fondamentali, a un processo di sviluppo in 7 passaggi e alle best practice

Utilizza i commenti assegnati di ClickUp per raccogliere i contributi dei team commerciali, di marketing e di prodotto nella sezione esatta a cui si riferiscono

✅ Ideale per: Responsabili commerciali e responsabili RevOps che stanno creando un processo di vendita ripetibile e lo stanno implementando in un team in crescita.

💡 Consiglio da esperto: usa ClickUp Brain per velocizzare la stesura della strategia quando la pagina è piena di idee ma nulla sembra ancora strutturato. Può aiutarti a riepilogare le note, affinare le sezioni e trasformare le decisioni nel tuo documento in passaggi successivi, il tutto all'interno dello stesso spazio di lavoro di ClickUp. Quando si parla di convergenza! Riassumi le note strategiche e trasforma le decisioni in passaggi concreti con ClickUp Brain

6. Modello di balanced scorecard di ClickUp

Scarica il modello gratis Visualizza il lead scoring multidimensionale su una lavagna online con il modello Balanced Scorecards di ClickUp

Un sistema di punteggio semplice e unidimensionale a volte è troppo rigido. Potrebbe non riflettere le sfumature di un lead che presenta un profilo demografico perfetto ma un basso livello di coinvolgimento, o viceversa.

Visualizza più dimensioni di valutazione con il modello Balanced Scorecards di ClickUp. Questo modello presenta la tua logica di valutazione su un'unica lavagna online ClickUp, con Visione e strategia al centro e quattro blocchi di scorecard attorno ad essa: Clienti, Finanza, Processi interni e Formazione e crescita.

Perché questo modello ti piacerà:

Adatta i quattro quadranti del modello per rappresentare diverse dimensioni di valutazione, quali l'adeguatezza demografica, il livello di coinvolgimento, l'intenzione di acquisto e l'autorità di spesa.

Definisci le metriche che convalidano il tuo punteggio: conversione da MQL a SQL, tasso di squalifica, pipeline creata, tasso di successo e velocità di risposta al lead

Collega la tua scheda di valutazione alle dashboard di ClickUp per avere una panoramica immediata della distribuzione dei tuoi lead nei diversi quadranti

✅ Ideale per: team di generazione della domanda che necessitano di uno strumento visivo per verificare se il loro modello di lead scoring sta migliorando la qualità della pipeline.

👀 Lo sapevi? Le famose 4 P (Prodotto, Prezzo, Posizione, Promozione) furono introdotte nel 1960 dal professore di marketing E. Jerome McCarthy.

7. Modello di lead scoring di HubSpot

tramite HubSpot

Per i team già integrati nell'ecosistema HubSpot, creare un modello di valutazione in uno strumento esterno può sembrare disorganico.

È in questi casi che ti servirà il modello di lead scoring di HubSpot. Si tratta di uno strumento strutturato e offline che ti permette di pianificare il tuo modello di scoring prima di implementarlo direttamente all'interno di HubSpot CRM.

Perché questo modello ti piacerà:

I fogli di lavoro scaricabili ti guidano passo dopo passo attraverso il processo di definizione dei criteri di valutazione e di assegnazione dei pesi

Utilizza il calcolatore allegato per testare diversi scenari di valutazione e vedere come le varie combinazioni di attributi e comportamenti influenzano il punteggio finale di un lead

La logica e la terminologia utilizzate nei fogli di lavoro sono in sincronia con le funzionalità/funzioni native di lead scoring di HubSpot

✅ Ideale per: amministratori HubSpot che stanno creando o modificando le regole di lead scoring.

8. Modello di lead scoring di Demand Metric

tramite Demand Metric

A volte basta uno strumento semplice e indipendente dalla piattaforma per avviare il processo di lead scoring.

Ottieni una soluzione classica basata su fogli di calcolo, perfetta per esigenze indipendenti dalla piattaforma, con il modello di lead scoring di Demand Metric. Fornisce un framework pronto all'uso nel familiare formato Excel o Fogli Google.

Perché questo modello ti piacerà:

Categorie di valutazione predefinite per criteri demografici, firmografici e comportamentali, così non dovrai partire da zero

Modifica i valori in punti e la ponderazione di ciascun criterio in base alle tue specifiche esigenze aziendali

Trattandosi di un semplice foglio di calcolo, puoi esportare i dati e utilizzarli praticamente con qualsiasi piattaforma CRM o di automazione del marketing

✅ Ideale per: Responsabili delle operazioni di marketing che necessitano di un foglio di valutazione dei lead indipendente dal CRM.

💡 Consiglio da esperto: assegna punti negativi in modo deciso per i fattori di esclusione evidenti, come i domini e-mail universitari o le azioni di annullamento dell'iscrizione. Sottrai immediatamente 50-100 punti anziché applicare piccole deduzioni: l'obiettivo è che questi lead escano rapidamente dalla tua pipeline, senza rimanere come contatti a media priorità.

9. Foglio di calcolo automatizzato per il lead scoring di Belkins

via Belkins

Sebbene i fogli di calcolo di base siano flessibili, sono anche interamente manuali. Aggiornare costantemente i punteggi a mano richiede tempo ed è soggetto a errori, vanificando lo scopo stesso di avere un sistema di valutazione.

Sfrutta la semplicità di un foglio di calcolo con calcoli automatici utilizzando il modello di foglio di calcolo per il lead scoring automatizzato di Belkins. Si tratta di un modello di Fogli Google con formule integrate che gestiscono i calcoli del punteggio al posto tuo.

Perché questo modello ti piacerà:

Le formule predefinite calcolano automaticamente il punteggio di un lead man mano che inserisci i dati

Aggiungi, rimuovi o modifica le colonne dei criteri per adattarle al tuo modello di valutazione specifico

Essendo un foglio di lavoro Google, è facilmente accessibile a chiunque disponga di un account Google e può essere condiviso e modificato in collaborazione con il tuo team

✅ Ideale per: Responsabili commerciali e responsabili RevOps che stanno creando un processo di vendita ripetibile e lo stanno implementando in un team in crescita.

10. Matrice di qualificazione dei lead commerciali di modello.net

I punteggi numerici non sono sempre il modo più intuitivo per comunicare la priorità di un lead, specialmente durante le riunioni commerciali frenetiche. Un lead con un punteggio di 78 potrebbe non sembrare molto diverso da uno con un punteggio di 81, anche se quella è la tua soglia SQL.

Ottieni un'alternativa semplice e visiva alla valutazione a punti con il modello "Matrice di qualificazione dei lead commerciali" di Template.net. È l'ideale per i team che preferiscono un approccio basato sui quadranti alla qualificazione dei lead.

Perché questo modello ti piacerà:

Matrice a due assi per classificare i lead in base alla loro compatibilità (ad es. quanto corrispondono al tuo ICP) e al loro livello di interesse (ad es. il loro coinvolgimento)

Classifica i potenziali clienti in livelli di priorità ben definiti: alta compatibilità/alto interesse (priorità assoluta), alta compatibilità/basso interesse (da coltivare), bassa compatibilità/alto interesse (da monitorare) e bassa compatibilità/basso interesse (da escludere)

Utilizza l'area grafica inclusa per evidenziare i lead con la massima priorità durante le riunioni StandUp o le revisioni della pipeline

✅ Ideale per: Responsabili commerciali che effettuano revisioni settimanali della pipeline e desiderano una matrice visiva in stile foglio di calcolo.

💡 Consiglio dell'esperto: Gestisci ancora i processi di gestione dei lead e commerciali alla vecchia maniera? Questo video ti mostra 4 semplici modi per migliorare le cose grazie all'IA!

Inizia a valutare i lead più rapidamente con ClickUp

Certo, i criteri di valutazione e la ponderazione sono importanti quando si sceglie un modello di lead scoring. Ma è il modo in cui quel punteggio si traduce in un follow-up concreto che incide realmente sulla tua pipeline.

Con ClickUp, i punteggi dei lead rimangono direttamente collegati all'esecuzione. Una volta che un lead raggiunge la soglia giusta, puoi indirizzarlo al titolare corretto, attivare il passaggio successivo e mantenere ogni punto di contatto collegato allo stesso record, il tutto all'interno della tua area di lavoro.

Invece di gestire il punteggio in un posto e i follow-up in un altro, tutto rimane collegato, dalla prima acquisizione all'azione successiva fino allo stato della pipeline.

Vai oltre il lead scoring statico e inizia a utilizzare un sistema che il tuo team possa effettivamente seguire.

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Domande frequenti

Un modello è uno schema vuoto con campi e categorie predefiniti. Un modello è il sistema completo, personalizzato con i tuoi criteri specifici, i valori in punti e le soglie che riflettono la tua attività aziendale.

L'approccio migliore consiste nell'analizzare i dati relativi alle trattative concluse con successo in passato per identificare caratteristiche demografiche e firmografiche comuni. Successivamente, è necessario mappare tali attributi vincenti ai criteri presenti nel modello e assegnare punteggi più elevati a quelli che presentano la correlazione più forte con un esito positivo della vendita.

I fogli di calcolo sono ottimi per i team di piccole dimensioni o per condurre esperimenti iniziali di lead scoring. Tuttavia, man mano che il volume dei lead e le dimensioni del team crescono, un sistema basato su CRM diventa essenziale per automatizzare gli aggiornamenti dei punteggi in tempo reale e scalare il processo senza essere sommersi dall'inserimento manuale dei dati.

Dovresti rivedere il tuo modello di valutazione almeno una volta al trimestre. Ancora più importante, pianifica una revisione ogni volta che noti un calo nella qualità di conversione dei tuoi lead con punteggio elevato o quando la strategia di go-to-market della tua azienda cambia.