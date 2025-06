Modelli gratuiti per il monitoraggio dei lead per gestire il tuo flusso commerciale

Tenere traccia dei lead può sembrare come destreggiarsi con torce infuocate. Sai che è fondamentale per individuare opportunità di crescita e offrire un'ottima esperienza al cliente, ma cercare di stare al passo con ogni lead, ogni fase e ogni follow-up? È davvero tanto.

Potresti iniziare con un foglio di calcolo di base in Excel o Fogli Google, che va benissimo. Ma presto le cose potrebbero complicarsi. È qui che entra in gioco un solido modello per il monitoraggio dei lead.

Con un modello ben progettato, avrai a disposizione una struttura pronta all'uso per organizzare in modo ordinato le informazioni sui clienti, monitorare le interazioni e rimanere aggiornato sui follow-up.

In questa guida analizzeremo cosa rende davvero efficace un modello di monitoraggio dei lead, come scegliere quello più adatto al tuo flusso di lavoro e dove trovare alcuni modelli fantastici (e gratuiti!) per iniziare a gestire i tuoi lead come un professionista.

Cosa sono i modelli di monitoraggio dei lead?

I modelli di monitoraggio dei lead sono strumenti strutturati che ti aiutano a gestire e monitorare i potenziali clienti. Fungono da strumento centralizzato per tracciare l'origine dei lead commerciali, il loro livello di coinvolgimento e le azioni necessarie per guidarli attraverso il funnel di vendita.

Ecco gli elementi standard di un modello di monitoraggio dei lead:

Nome e informazioni di contatto del lead : dettagli essenziali quali nome, email, numero di telefono e azienda

Fonte del lead : l'origine del lead (ad es. modulo sul sito web, social media, referral, evento, ecc. )

Data del primo contatto : la prima interazione o richiesta da parte del lead

Stato del lead : classificazione come nuovo, in corso o convertito per comprendere la portata delle opportunità commerciali

Cronologia delle interazioni : un registro delle chiamate, delle email, delle riunioni e dei follow-up

Rappresentante commerciale assegnato : la persona responsabile della gestione del lead

*passaggi successivi: azioni di follow-up necessarie per portare il lead verso la conversione

💡 Suggerimento professionale: Migliora le tue vendite con un software dedicato al monitoraggio dei lead per organizzare, valutare e coltivare automaticamente i lead. Il giusto sistema di gestione dei lead trasforma l'interesse casuale in entrate costanti, facendo in modo che ogni interazione contribuisca alla conversione.

Cosa rende un modello di monitoraggio dei lead efficace?

Trovare il modello perfetto per il monitoraggio dei lead è fondamentale per organizzare tutte le informazioni sui lead e sul funnel di vendita.

Ecco cosa dovresti cercare in un modello di monitoraggio dei lead:

Struttura e flusso : seleziona un modello ben organizzato con un flusso logico, che ti guidi senza sforzo attraverso ogni fase della gestione dei clienti. Dovrebbe essere facile inserire, aggiornare e recuperare le informazioni quando necessario

Personalizzazione del design : scegli un modello flessibile che ti consenta di modificare campi, categorie e sezioni in base al tuo flusso di lavoro. La personalizzazione garantisce che il tuo team lavori in modo efficiente senza inutili distrazioni

Collaborazione efficiente : scegli un modello di monitoraggio dei lead che consenta a più membri del team di accedere e aggiornare le informazioni sui lead in tempo reale. In questo modo tutti saranno sulla stessa pagina, riducendo le incomprensioni e migliorando il lavoro di squadra

Appeal visivo : dai la priorità a un modello esteticamente gradevole e di facile lettura per migliorare l'usabilità. L'uso di codici colore, etichette chiare e layout strutturati può rendere il monitoraggio dei lead più intuitivo e meno opprimente

Organizzazione e monitoraggio semplici : scegli un modello per il monitoraggio dei lead con funzionalità/funzioni quali ordinamento rapido, filtraggio e ricerca dei lead. Ciò ti consentirà di risparmiare tempo e migliorare il processo decisionale

Completo ma conciso: scegli un modello commerciale che raccolga tutti i dettagli rilevanti sui lead e ne monitori lo stato, senza sovraccaricarlo di informazioni superflue. La concisione garantisce l'efficienza e l'utilità dei dati, evitando inutili complicazioni ai team commerciali e di marketing e aiutandoti a prendere decisioni informate

📮 ClickUp Insight: I knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesto. Secondo una ricerca condotta da ClickUp, si spreca molto tempo a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱 Con una piattaforma intelligente che collega attività, progetti, chat ed email (oltre all'IA!) in un unico posto, non perderai nessuna informazione importante.

I migliori modelli per il monitoraggio dei lead per potenziare le tue attività commerciali e di marketing

Ecco i migliori modelli per il monitoraggio dei lead offerti da ClickUp, l'app per il lavoro quotidiano, e altri. Ti consentiranno di monitorare ogni fase del tuo funnel di vendita e ottimizzare la conversione dei lead.

1. Passaggi di ClickUp per creare un modello di funnel di vendita

Ottieni il modello gratis Visualizza il funnel di vendita, organizza le attività e garantisci la collaborazione con ClickUp Passaggi per creare un modello di funnel di vendita

Il funnel di vendita è un passaggio importante nella creazione di una strategia commerciale di successo. Il modello ClickUp Passaggi per creare un funnel di vendita ti aiuta a visualizzare chiaramente ogni fase del funnel di vendita per garantire la coerenza del processo commerciale.

Il modello fornisce uno schema per adattare il funnel di vendita a diversi segmenti di clientela e identificare i colli di bottiglia. Aiuta anche ad analizzare l'efficacia del funnel.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Usa i campi personalizzati in ClickUp per acquisire e monitorare facilmente le metriche del tuo funnel

Crea liste di controllo sulle fasi commerciali, assegna attività e imposta le priorità per mantenere la strategia attiva e funzionante

Aggiungi tutti gli allegati necessari per potenziare la strategia o da consultare durante qualsiasi passaggio del funnel di vendita

Ideale per: team commerciali che desiderano identificare i colli di bottiglia e ottimizzare il funnel per una maggiore efficienza.

🎁 Bonus: Vuoi organizzare e coltivare i tuoi lead in modo efficiente? Utilizza i modelli CRM per conservare tutti i dati dei lead in un unico posto.

2. Modello di pipeline commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i dati dei clienti, crea un funnel di vendita e imposta le priorità con il modello di pipeline di vendita ClickUp

Le pipeline di vendita ti aiutano a monitorare i tuoi clienti e lead dall'inizio alla fine. Il modello di pipeline di vendita ClickUp fornisce un kit di strumenti efficiente per ottimizzare ogni fase del processo di vendita.

Con il modello, puoi ottimizzare la comunicazione del team e fare previsioni accurate sulle vendite future. Inoltre, garantisce uno sviluppo più rapido dei prodotti grazie a un processo di vendita semplificato.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei dettagli sui client in fase di acquisizione e sui nuovi lead utilizzando la cartella di gestione della pipeline

Registra i dettagli di contatto, i dettagli dell'account e i dettagli del piano relativi ai clienti attuali e passati dalla cartella di gestione degli account

Classifica rapidamente i lead in base a fattori quali urgenza, valore e potenziale

Ideale per: team commerciali che desiderano monitorare e gestire i lead durante tutto il percorso di vendita.

➡️ Per saperne di più: Metriche della pipeline di vendita che ogni team commerciale dovrebbe monitorare

3. Modello di tracciamento commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni chiarezza sul lavoro richiesto dal reparto commerciale e prendi decisioni basate sui dati con il modello di monitoraggio delle vendite di ClickUp

Il modello ClickUp Sales Tracker semplifica la valutazione delle prestazioni del team e la gestione della pipeline di vendita. Il modello consente di impostare e rivedere gli obiettivi di vendita, identificare le tendenze e monitorare le prestazioni per verificare lo stato di avanzamento verso gli obiettivi.

Con questo modello, puoi monitorare le prestazioni individuali e del team in tempo reale. Ti aiuta anche a chiarire dove è meglio investire il lavoro richiesto dal reparto commerciale e a prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare la tua pipeline.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi l'elenco dei prodotti, il traguardo da raggiungere e altre metriche per monitorare le vendite per prodotto

Crea metriche nell'elenco del volume delle vendite mensili per ottenere una panoramica dei prodotti venduti e dei traguardi mensili

Utilizza il tracker commerciale per ottenere dettagli su costi, margini di profitto, traguardi e rendimenti

Ideale per: Responsabili commerciali che monitorano le prestazioni del team e il lavoro richiesto.

🧠 Curiosità: secondo una ricerca, il 62% dei rivenditori ritiene che i dati e le analisi rappresentino un vantaggio competitivo.

4. Modello CRM commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica i potenziali clienti e ottieni informazioni dettagliate sui clienti con il modello CRM commerciale ClickUp

Disporre di un software CRM efficiente è fondamentale per stimolare la crescita e stare al passo con la concorrenza. Se non ne hai uno, il modello CRM commerciale ClickUp ti offre uno strumento produttivo per prendere decisioni basate sui dati e migliorare la tua strategia.

Ti aiuta ad acquisire informazioni dettagliate sul comportamento dei clienti accedendo ai dati in un unico posto. Inoltre, il modello aumenta la produttività con processi automatizzati e fa risparmiare tempo eliminando la necessità di inserire manualmente i dati.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Raccogli tutti i dati dei clienti che desideri tenere traccia, inclusi i dettagli di contatto, la cronologia delle vendite e eventuali note sui lead

Segmenta i tuoi clienti in base a dati demografici, interessi e altri fattori per creare campagne e messaggi personalizzati

Avvia l'invio automatico di email a ciascun segmento di clienti per rimanere in contatto con loro

Ideale per: Teams che desiderano centralizzare le interazioni con i clienti e i dati commerciali, oltre a monitorare i feedback e le recensioni dei clienti per comprenderne le preferenze.

📚 Leggi anche: Come automatizzare il flusso di lavoro CRM: vantaggi e best practice

5. Modello di report commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Comprendi le metriche chiave e il comportamento dei clienti con il modello di report commerciale ClickUp

Un report commerciale è essenziale per rimanere informati sullo stato del processo di vendita. Il modello di report commerciale ClickUp offre uno strumento efficiente per ottenere chiarezza sull'intero processo.

Utilizzando questo modello, puoi monitorare le prestazioni commerciali, mantenere la responsabilità e creare un piano commerciale basato sui dati per promuovere la crescita. Inoltre, ottieni una panoramica delle vendite utilizzando i report annuali, trimestrali e mensili, che includono dettagli su proiezioni, vendite effettive, regioni, ecc.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Assegna le attività utilizzando stati personalizzati come Aperto e Completato per monitorare l'avanzamento delle prestazioni commerciali e dei risultati raggiunti

Analizza la panoramica commerciale per esaminare i dettagli sui servizi più performanti

Aggiungi formule per monitorare vari aspetti come la crescita delle vendite e il raggiungimento degli obiettivi commerciali e ottieni informazioni utili per potenziare il lavoro richiesto dal reparto marketing

Ideale per: team commerciali che desiderano monitorare le prestazioni attraverso report dettagliati per l'analisi della crescita delle vendite.

💡 Suggerimento professionale: gli strumenti basati sull'IA come ClickUp Brain ti aiuteranno a mantenere un funnel di vendita e dati sui lead chiari e strutturati. In base ai tuoi prompt, lo strumento genererà approfondimenti dettagliati per aiutarti a organizzare meglio i dati. Ecco come ti aiuta: Automatizza le attività ripetitive per concentrarti sui problemi complessi e sull'analisi dei dati ⏳

Mantieni l'efficienza nel processo di conversione dei lead con suggerimenti basati sull'IA 🔄

Crea un funnel di vendita ben organizzato per aumentare i tassi di conversione 🚀

Automatizza le attività ripetitive con ClickUp Brain

6. Modello di report settimanale sulle vendite di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica il lavoro richiesto e ottimizza la strategia con il modello di report settimanale sulle vendite di ClickUp

I report commerciali settimanali forniscono una panoramica rapida delle prestazioni e ti aiutano a identificare i colli di bottiglia per ottimizzare il lavoro richiesto. Il modello di report commerciale settimanale di ClickUp fa proprio questo e molto altro per mantenerti sempre un passo avanti.

Il modello ti aiuta a comprendere meglio i dati dei clienti per prendere decisioni che favoriscono un esito positivo. Ti aiuta inoltre a monitorare e analizzare le prestazioni, individuare le aree di miglioramento e indirizzare il lavoro richiesto nella giusta direzione.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi la formula di deviazione dall'obiettivo per analizzare la deviazione positiva o negativa dagli obiettivi prefissati

Ottieni una panoramica dei report nelle code "In revisione" e "Completata"

Condividi immediatamente le informazioni con il tuo team per migliorare la collaborazione e l'allineamento

Ideale per: team commerciali che desiderano monitorare le tendenze di vendita a breve termine per ottimizzare il funnel di vendita.

➡️ Per saperne di più: I migliori esempi di software CRM e i loro casi d'uso per aumentare la produttività

Waseem Nicola, Operations Manager di Carflow, dice questo sull'utilizzo di ClickUp:

(ClickUp) ha aiutato e semplificato l'organizzazione del lavoro tra i reparti all'interno delle operazioni: assistenza/project management/consegna e successo dei clienti. Ha anche migliorato la nostra capacità di comunicare e di essere trasparenti con gli altri stakeholder interni, come il reparto commerciale, ed esterni, come i clienti al dettaglio e le aziende.

ClickUp ha aiutato e semplificato l'organizzazione del lavoro tra i reparti operativi: assistenza/project management/consegna e successo dei clienti. Ha anche migliorato la nostra capacità di comunicare e di essere trasparenti con gli altri stakeholder interni, come il reparto commerciale, ed esterni, come i clienti retail e aziendali.

7. Modello KPI commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci e monitora i KPI, assegna attività e analizza lo stato di avanzamento con il modello KPI di vendita di ClickUp

Decidere quali metriche KPI (indicatori chiave di prestazione) commerciali monitorare per ottenere le migliori informazioni è difficile. Come suggerisce il nome, il modello KPI commerciali di ClickUp ti consente di impostare obiettivi e KPI misurabili lungo tutto il funnel di vendita per mantenere il team allineato e concentrato sul raggiungimento degli obiettivi.

Con il modello, puoi vedere chiaramente le metriche chiave, monitorare le prestazioni e identificare le aree di miglioramento per garantire risultati migliori.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza report settimanali e mensili per monitorare le prestazioni in corso e ottimizzare la strategia

Definisci diversi KPI e aggiungi formule per analizzare le prestazioni in modo efficiente

Ottieni una panoramica annuale delle metriche mensili utilizzando la bacheca delle entrate mensili per formulare strategie efficienti

Ideale per: Team commerciali che desiderano impostare, monitorare e rivedere regolarmente le metriche chiave delle prestazioni di vendita per ottenere risultati a lungo e breve termine.

Scopri come impostare KPI efficaci con questo breve video:

➡️ Per saperne di più: Strumenti di automazione commerciale per piccole imprese

8. Modello di mappa del percorso del cliente ClickUp

Ottieni il modello gratuito Ottieni informazioni dettagliate sul comportamento dei clienti con il modello Mappa del percorso del cliente di ClickUp

Il modello Mappa del percorso del cliente di ClickUp fornisce una struttura dettagliata per monitorare diversi aspetti del percorso dei tuoi clienti. Ti aiuta a sviluppare strategie che migliorano la soddisfazione dei clienti e lo stato di avanzamento aziendale.

Fondamentalmente, questo modello ti consente di visualizzare le interazioni con i clienti e individuare vari punti di contatto e opportunità per ridurre gli attriti. Come risultato, potrai progettare una strategia di successo che aumenti i tassi di conversione e migliori la soddisfazione dei clienti.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Definisci le diverse fasi del percorso del cliente e aggiungi dettagli rilevanti in ogni sezione per ottenere informazioni complete

Utilizza domande sul comportamento dei clienti durante ogni fase per ottenere informazioni dettagliate sulle loro preferenze

Identifica i modi per risolvere i problemi dei clienti in sincronizzazione con il responsabile del tuo team

Ideale per: professionisti del marketing e team commerciali che desiderano migliorare l'esperienza dei clienti mappando i punti di contatto.

💡 Suggerimento professionale: Vuoi mantenere un flusso costante di lead? Utilizza l'IA per la generazione di lead e potenzia il tuo processo di generazione di lead: Analizza grandi volumi di dati per ottenere informazioni basate sui dati ✅️

Crea contenuti dinamici che risuonano con i clienti ✅️

Personalizza il percorso del cliente per un maggiore coinvolgimento ✅️

Automatizza le attività ripetitive e garantisci l'efficienza ✅️

9. Modello di tracciamento dei lead commerciali di HubSpot

tramite HubSpot

Il modello Sales Lead Tracker di HubSpot offre uno strumento semplice per il monitoraggio dei lead commerciali e la comprensione del comportamento dei clienti.

Il modello mostra chiaramente i lead nelle diverse fasi. Questo ti aiuterà a creare strategie per raggiungere i tuoi traguardi commerciali e dare slancio alla tua azienda.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza dashboard e funzionalità di reportistica per ottenere una panoramica dei dati ed eseguire analisi approfondite

Aggiungi le fasi della vendita, i nuovi contratti, il processo di reportistica e altri dettagli per garantire la coerenza

Aggiorna i dati man mano che i tuoi lead avanzano nelle diverse fasi per garantire informazioni accurate

Ideale per: Marketer e team commerciali che desiderano ottimizzare la conversione dei lead attraverso informazioni basate sui dati.

10. Modello di foglio di calcolo per tracciare i lead commerciali di Pipedrive

tramite Pipedrive

Per accompagnare i lead fino alla fase di acquisto, è necessario comprendere appieno le esigenze e il comportamento dei clienti. Il modello di foglio di calcolo Sales Lead Tracker di Pipedrive offre uno strumento pratico per analizzare i dati e acquisire informazioni rilevanti per creare una strategia commerciale efficace.

Questo foglio di calcolo per il monitoraggio dei lead ti aiuta a garantire un'allocazione efficiente delle risorse e a individuare le aree di miglioramento.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi tutti i dettagli relativi al lead, dalla data dell'ultimo contatto alla data del prossimo contatto, fino ai recapiti, per garantire che il lavoro richiesto venga svolto in modo tempestivo

Tieni traccia di diverse metriche come l'origine del lead, lo stato e la vendita prevista per ottenere dati sull'acquisizione e sul comportamento dei clienti

Lascia dei commenti per inserire eventuali dettagli importanti sul lead, in modo da garantire che il lavoro richiesto vada nella giusta direzione

Ideale per: Marketer e team commerciali che desiderano monitorare lo stato dei lead, la cronologia dei contatti e le vendite previste per ottimizzare le strategie di follow-up.

🧠 Curiosità: alcuni studi indicano che i lead coltivati tendono ad avere acquisti superiori del 47% rispetto ai lead non coltivati.

11. Modello di tracciamento dei lead commerciali in Excel/Fogli Google di Coefficient

tramite Coefficient

Il modello Excel/Fogli Google per il monitoraggio dei lead commerciali di Coefficient offre uno strumento facile da usare per aggiungere i dati dei clienti richiesti e monitorare le diverse fasi del percorso dei clienti.

Dall'acquisizione dei lead alla chiusura della trattativa, questo modello Excel per il monitoraggio dei lead commerciali aiuta a identificare le opportunità e a compiere i passaggi necessari per convertire i lead con successo. Inoltre, fornisce una panoramica dettagliata dei lead convertiti e delle previsioni di vendita per verificare se il lavoro richiesto sta andando nella giusta direzione.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia del comportamento di un potenziale cliente durante tutto il processo di vendita per trovare informazioni utili per potenziare la tua attività aziendale

Elenca la data dell'ultimo contatto e del prossimo contatto, l'azione successiva da eseguire e lo stato del lead per garantire una presentazione accurata e personalizzata per ogni lead

Aggiungi la fonte del lead, il tipo di lead e la persona di contatto per ottenere informazioni dettagliate sul tipo e sul comportamento dei tuoi clienti

Ideale per: Marketer e team commerciali alla ricerca di uno strumento di monitoraggio dei lead semplice e personalizzabile per una facile collaborazione.

📚 Leggi anche: Come creare un diagramma di flusso del processo commerciale

12. Modello Excel per il funnel di vendita di SalesFlare

tramite SalesFlare

Il modello Excel Sales Funnel di SalesFlare offre un layout organizzato per la gestione dei lead e l'analisi dei potenziali clienti, consentendoti di sviluppare una strategia commerciale efficace.

Questo modello ti consente di prevedere le entrate, monitorare i rappresentanti commerciali, controllare i tassi di conversione e accedere ad altri dati importanti. Questo ti aiuterà a comprendere il comportamento dei clienti e a orientare efficacemente la strategia verso la conversione.

💫 Perché ti piacerà questo modello:

Ricevi un promemoria se non hai dato seguito al lead entro la data di scadenza e assicurati che nessun lead venga trascurato

Utilizza il foglio informativo sul funnel di vendita per una panoramica su ricavi, rappresentanti commerciali, percentuale di chiusura, guadagni per account e percentuale di conversione dei lead

Personalizza le impostazioni e il foglio delle istruzioni in base al funnel di vendita, alla struttura del team, alla durata del follow-up, ai traguardi e ad altre metriche per garantire proiezioni e approfondimenti accurati

Ideale per: professionisti del marketing e team commerciali che desiderano monitorare i tassi di conversione dei lead e le previsioni di fatturato.

🔎 Lo sapevi? Le aziende con pratiche evolute di generazione e gestione dei lead raggiungono una quota di vendita superiore del 9,3%.

Ottimizza il monitoraggio dei lead con ClickUp

I modelli di monitoraggio dei lead ti aiuteranno a trovare informazioni utili sul comportamento dei clienti. Con un modello di monitoraggio dei lead, puoi vedere dove si trovano gli ostacoli alle vendite e le potenziali opportunità di conversione.

ClickUp offre una piattaforma all-in-one per semplificare il funnel di vendita. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Docs, ClickUp Brain e modelli personalizzabili per il monitoraggio dei lead, puoi migliorare il percorso dei tuoi clienti e garantire la collaborazione tra i membri del tuo team.

Non lasciare che i dati dei clienti sparsi ti impediscano di convertire i lead.