I migliori strumenti di produttività cloud per agenzie globali

Le agenzie globali perdono tempo quando briefing, feedback, file e monitoraggio delle consegne sono gestiti con strumenti diversi. Attraverso i fusi orari, piccole lacune nel passaggio delle consegne si trasformano in veri e propri ritardi nelle consegne.

Una ricerca della Harvard Business School ha rilevato che la comunicazione sincrona, come le telefonate e le videochiamate, è diminuita dell'11% quando il ritardo temporale tra i colleghi è aumentato di un'ora.

In questa guida analizziamo i migliori strumenti di produttività cloud per le agenzie globali, i punti di forza di ciascuno di essi e come creare uno stack di consegna che rimanga veloce in tutti i fusi orari. Mostreremo anche come ClickUp riunisce attività, documenti, collaborazione, reportistica e IA in un unico spazio di lavoro, in modo che i team globali possano dedicarsi meno alla ricerca e più alla consegna.

Cerchi un rapido confronto tra i migliori strumenti per la produttività cloud? Ecco una panoramica dei migliori strumenti di produttività cloud per agenzie globali e delle loro caratteristiche. 📊

Strumento Funzionalità migliori Ideale per Prezzi* ClickUp Gestione delle attività integrata, documenti, dashboard, monitoraggio del tempo, strumenti di automazione e collaborazione in tempo reale. Agenzie che desiderano gestire attività, effettuare il monitoraggio dei progetti, creare documenti e effettuare la reportistica in un unico posto Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende Notion Documenti e wiki, database, visualizzazioni di monitoraggio dei progetti, collaborazione tra team, modelli Teams che desiderano documenti flessibili e una forma leggera di project management in un unico spazio di lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese Microsoft 365 Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, condivisione file OneDrive, calendari Outlook Agenzie standardizzate su Microsoft Office più controlli amministrativi di livello aziendale Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 7,20 $/utente/mese. Google Workspace Google Drive, Documenti Google, Google Calendar, videochiamate Meet, unità condivise e controlli di amministratore Teams distribuiti che utilizzano Documenti Google e necessitano di una condivisione rapida dei file e di eventi di calendario Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 8,40 $ al mese per utente con fatturazione annuale. Figma/FigJam Progettazione multiplayer, prototipazione, workshop FigJam, commenti, cronologia delle versioni Teams creative e di prodotto che necessitano di passaggi di progettazione e feedback nello stesso file Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per postazione. Adobe Creative Cloud cloud App creativa, librerie condivise, spazio di archiviazione delle risorse, cronologia delle versioni e console per gli amministratori Agenzie che producono grandi volumi di risorse creative tra team e clienti Versione di prova gratis disponibile; prezzi a partire da 54,99 $ al mese per licenza, con fatturazione annuale. Slack Canali, riunioni giornaliere, videochiamate, condivisione dello schermo, integrazioni e collaborazione esterna tramite Slack Connect. Strumenti di comunicazione per agenzie che richiedono passaggi di consegne più rapidi e meno lunghe catene di email Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8,75 $ al mese per utente. Airtable Gestione del lavoro in stile database, visualizzazioni, automazioni, moduli, autorizzazioni e funzionalità di reportistica. Team operativi e di consegna che gestiscono flussi di lavoro, risorse e richieste dei clienti su larga scala Piano Free disponibile; piano Team a 24 $ al mese per utente. Miro Lavagne online visive, modelli, workshop, videochiamate, votazioni, Talktracks Teams che si occupano di strategia, ricerca e workshop e che necessitano di una collaborazione asincrona tra fusi orari diversi. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese per utente. Dropbox Business Spazio di archiviazione file, condivisione file, controlli amministrativi, autorizzazioni, controllo delle versioni, opzioni di ripristino Agenzie che necessitano di uno spazio di archiviazione cloud affidabile e di un accesso strutturato alle risorse dei clienti I piani a pagamento partono da 19,99 $ al mese per utente.

Quando gestisci progetti in diverse regioni, hai bisogno di un software di produttività in grado di mantenere chiari il tuo programma e i tuoi compiti. Puoi iniziare verificando se lo strumento supporta una solida gestione dei progetti e delle attività senza aggiungere lavoro amministrativo per i membri del tuo team.

✅ Ecco cosa conta di più per le agenzie globali:

Chiaro organizzazione delle attività in modo da poter assegnare compiti, monitorare lo stato delle attività e mantenere il monitoraggio dei progetti coerente su più progetti

Collaborazione reale tra i team con commenti, approvazioni e condivisione del contesto, in modo da ridurre i problemi di comunicazione tra i diversi fusi orari.

Condivisione affidabile dei file con spazio di archiviazione dei file, controllo delle versioni e controlli di accesso, affinché le risorse dei clienti rimangano accurate e sicure.

Monitoraggio del tempo integrato e report dettagliati per monitorare la produttività, proteggere i margini e migliorare la soddisfazione dei clienti.

Strumenti di automazione per attività ripetitive in modo che la produttività del tuo team rimanga costante durante i passaggi di consegne

Strumenti di comunicazione che supportano le videochiamate e la condivisione dello schermo quando hai bisogno di un rapido allineamento, oltre all'integrazione con strumenti come Google Drive, Google Calendar e Microsoft Teams.

Funzionalità di reportistica e analisi avanzate che forniscono informazioni preziose sul carico di lavoro, sui rischi di consegna e sullo stato dei progetti in corso.

Funzionalità aziendali come controlli amministrativi, sicurezza e prezzi personalizzati, in modo da poter scalare lo stesso sistema in tutte le regioni man mano che il numero di dipendenti cresce.

Ecco la nostra selezione dei migliori strumenti di produttività basati su cloud che puoi utilizzare se sei un'agenzia globale che desidera gestire i propri progetti e le proprie attività in modo puntuale.

1. ClickUp (ideale per ridurre la dispersione del lavoro e l'espansione dell'IA nella fornitura globale)

Collabora con i team su piattaforme ospitate su cloud con ClickUp Chats

Le agenzie globali perdono tempo quando la consegna dipende da sistemi che non condividono il contesto. Brief, approvazioni, feedback e monitoraggio finiscono in luoghi diversi. Questa frammentazione è chiamata "work sprawl" e rallenta l'esecuzione tra i team remoti.

L'intelligenza artificiale può aggiungere un ulteriore livello di complessità quando i team utilizzano più strumenti di IA senza una condivisione del contesto. Il risultato è un aumento dei passaggi da uno strumento all'altro, un aumento del lavoro duplicato e un'esecuzione meno coerente.

ClickUp aiuta a risolvere entrambi i problemi grazie a uno spazio di lavoro AI convergente che riunisce i tuoi principali software di produttività in un unico sistema. Ciò consente di mantenere l'esecuzione connessa al contesto e ti aiuta a creare un flusso di lavoro con meno lacune di comunicazione.

Ecco una breve panoramica di come ClickUp può aiutarti a raggiungere questo obiettivo.

Mantieni le conversazioni collegate alla consegna con ClickUp Chat e ClickUp SyncUps.

Comunica con il tuo team e crea attività all'interno della finestra di chat con ClickUp Chat.

Quando la chat non è integrata nei tuoi strumenti di project management, gli aggiornamenti vengono sepolti e le azioni da intraprendere vanno perse. ClickUp Chat è progettato per collegare le conversazioni all'esecuzione, in modo da poter trasformare i messaggi in attività, mantenere i thread collegati al lavoro correlato e ridurre lo scambio di messaggi.

Sincronizza attività e note durante le chiamate con ClickUp SyncUp

Per un allineamento in tempo reale quando ne hai bisogno, ClickUp SyncUps ti offre chiamate audio/video integrate e condivisione dello schermo all'interno dello stesso ambiente che il tuo team utilizza per gestire i progetti, in modo da poter passare dalla discussione all'assegnazione senza cambiare strumento.

📌 Esempio: Il responsabile del tuo account di New York pubblica una richiesta di modifica del cliente nella chat, crea un'attività dal messaggio, tagga il titolare del design APAC e il team utilizza un breve SyncUp per confermare l'ambito prima del passaggio di consegne a fine giornata.

Gestisci in modo affidabile le attività e effettua il monitoraggio dei progetti con ClickUp Tasks.

Automatizza le tue attività e mantieni il lavoro in movimento con le attività di ClickUp

L'efficienza delle agenzie viene compromessa quando l'organizzazione delle attività non è coerente tra i team. ClickUp Tasks semplifica la standardizzazione dell'assegnazione delle attività e mantiene il monitoraggio dei progetti chiaro su più progetti. È possibile strutturare il lavoro con i titolari, le date di scadenza, gli stati e il livello di dettaglio necessario per i progetti complessi, senza costringere i team a flussi di lavoro rigidi.

Ciò è particolarmente utile quando lo stesso lavoro per un cliente coinvolge diversi membri del team in diverse regioni.

Conserva briefing, feedback e decisioni in un unico posto con ClickUp Documenti.

Collega i tuoi documenti al tuo flusso di lavoro nel cloud con ClickUp Docs

Il lavoro delle agenzie globali richiede una documentazione estesa: brief, note dei clienti, piani delle campagne, indicazioni creative, risultati delle riunioni e contesto delle revisioni sono sparsi in varie cartelle.

ClickUp Docs mantiene la documentazione vicina alla consegna, così i team non perdono tempo a cercare l'ultima versione. Puoi collaborare in tempo reale, aggiungere commenti per le revisioni e mantenere la documentazione collegata al lavoro che supporta.

Ciò riduce il lavoro di rielaborazione nei team remoti perché il "perché" di un'attività rimane disponibile quando un'altra regione la riprende ore dopo.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Hub documenti come "libreria di trasferimento" per ogni client. Crea documenti e wiki da una posizione centralizzata con ClickUp Docs Hub Quando il tuo team è distribuito su diversi fusi orari, il modo più veloce per evitare di dover rifare il lavoro è rendere facilmente reperibile "l'ultimo brief". Il Hub documenti ti offre un unico luogo centralizzato in cui organizzare, cercare e creare documenti e wiki, in modo che il tuo team APAC (Asia-Pacifico) non inizi a lavorare su un file obsoleto che il tuo team statunitense ha aggiornato durante la notte.

Offri visibilità ai team operativi con i dashboard di ClickUp.

Crea report personalizzati per una maggiore visibilità e monitoraggio con i dashboard di ClickUp

I responsabili delle operazioni e i delivery manager hanno bisogno di reportistica rapida e affidabile. Le dashboard di ClickUp ti consentono di creare portali clienti e viste delle prestazioni che monitorano i progressi di più progetti senza dover ricreare manualmente gli aggiornamenti di stato.

Se il monitoraggio del tempo è importante per i margini, i dashboard di ClickUp supportano anche reportistica in stile tabella oraria e visualizzazioni basate sul tempo, in modo da poter rispondere a domande come "Quanto tempo ci è voluto?" con meno lavoro sui fogli di calcolo.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le schede ClickUp AI per gestire gli aggiornamenti di stato asincroni tra fusi orari diversi. Aggiungi reportistica basata sull'IA alle tue dashboard e panoramiche con le schede ClickUp AI Aggiungi una scheda AI Project Update o AI Riassunto dello stato del progetto alla tua dashboard ClickUp in modo da poter condividere un'istantanea chiara dello stato di avanzamento del progetto senza dover programmare chiamate aggiuntive. Puoi anche indirizzare la scheda a un elenco, una cartella o uno spazio specifico, quindi rieseguirla prima di un passaggio di consegne per mantenere l'aggiornamento attuale.

Riduci le attività ripetitive con ClickUp Automazioni

Automatizza le tue attività e i tuoi flussi di lavoro con ClickUp Automations

Quando i passaggi di consegne dipendono dalla memoria, la consegna globale rallenta. Le automazioni di ClickUp aiutano ad automatizzare i processi di flusso di lavoro di routine (come l'aggiornamento degli stati, l'inoltro del lavoro, la notifica ai revisori o l'assegnazione dei titolari) in modo che le azioni predeterminate possano avvenire automaticamente quando le condizioni sono soddisfatte.

ClickUp offre anche oltre 100 modelli di automazione del flusso di lavoro pronti all'uso per velocizzare la configurazione. Questo è uno dei modi più pratici per ridurre le attività ripetitive mantenendo la responsabilità legata all'esecuzione.

Proteggi i margini con il monitoraggio del tempo e la vista Carico di lavoro di ClickUp.

Visualizza la capacità del tuo team nel tempo con ClickUp Vista Carico di lavoro

Per le agenzie globali, il monitoraggio del tempo non è solo un requisito della tabella oraria. È un segnale di margine e capacità.

ClickUp supporta il monitoraggio del tempo dedicato alle attività tramite timer o inserimenti manuali, inclusi fogli presenze e schede dashboard, in modo da poter mantenere i dati relativi al tempo legati al lavoro effettivo.

E per la pianificazione della capacità, la vista Carico di lavoro aiuta i team a visualizzare chi è al di sopra o al di sotto della capacità, con opzioni per impostare limiti di capacità e visualizzare i carichi di lavoro per giorno, settimana o mese.

Mantieni l'IA utile con ClickUp Brain e ClickUp Enterprise Search

Ottieni riepiloghi istantanei relativi ai tuoi progetti e all'area di lavoro con ClickUp Brain

L'IA può migliorare la velocità, ma solo se rispetta il contesto e le autorizzazioni. ClickUp Brain aggiunge un livello di IA alle tue attività e ai tuoi progetti, che collega documenti e membri del team con autorizzazioni unificate e controlli sulla privacy.

Le politiche di ClickUp AI impediscono inoltre a fornitori di IA terzi di addestrare i propri modelli sui tuoi dati e non consentono la conservazione dei dati da parte di terzi. Questo è importante per le agenzie che lavorano con dati sensibili.

Quando il problema più importante è "Dove si trova l'ultima risposta?", la funzione Enterprise Search di ClickUp supporta la ricerca tra strumenti e app collegati (ad esempio Drive, Slack e Gmail) da un unico posto, in modo che i team possano trovare il contesto senza dover riaprire cinque sistemi diversi.

💡 Suggerimento professionale: esegui aggiornamenti di stato più rapidi e effettua la sincronizzazione dei passaggi di consegne con ClickUp Brain MAX. Usa la dettatura IA su qualsiasi app con la funzionalità ClickUp Brain MAX Talk to Text ClickUp Brain MAX ti aiuta a trasformare gli aggiornamenti sparsi in segnali di consegna strutturati, che è esattamente ciò di cui hai bisogno quando i team remoti non sono online contemporaneamente.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi membri del team potrebbero sentirsi inizialmente sopraffatti, poiché la piattaforma offre numerose opzioni di configurazione.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.530 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 ha effettuato la condivisione di un commento positivo su ClickUp:

Mi piacciono i sistemi di integrazione e la struttura della piattaforma di ClickUp. Rendono il processo meno difficile e lo semplificano. A volte il layout non è molto intuitivo e la sezione della tabella oraria non mostra le mie attività a meno che non le cerchi parola per parola. Anche la configurazione iniziale è stata lunga.

Mi piacciono i sistemi di integrazione e la struttura della piattaforma di ClickUp. Rendono il processo meno difficile e lo semplificano. A volte il layout non è molto intuitivo e la sezione della tabella oraria non mostra le mie attività a meno che non le cerchi parola per parola. Anche la configurazione iniziale è stata lunga.

2. Notion (ideale per creare hub di conoscenza condivisa e aree di lavoro rivolte ai clienti)

Tramite Notion

Quando un'agenzia globale gestisce più progetti, il modo più veloce per perdere tempo è lasciare che la "fonte di verità" si disperda tra documenti e thread di chat. Notion è utile perché consente di tenere insieme il contesto del progetto e la documentazione di consegna, in modo che i team remoti possano riprendere il lavoro senza dover cercare l'ultimo brief o l'ultima decisione.

Per la project management, il punto di forza di Notion sono i suoi database. È possibile impostare un database delle attività con stato, assegnatario e date di scadenza, quindi visualizzare lo stesso lavoro sotto forma di tabella, bacheca, calendario o Sequenza, a seconda di come i project manager preferiscono gestire il monitoraggio dei progetti.

Notion aiuta anche nella gestione dei programmi tramite Notion Calendar. È in grado di mostrare gli elementi del database Notion insieme agli eventi di Google Calendar, il che è utile quando è necessario allineare le date di scadenza delle attività con gli eventi del calendario in diversi fusi orari.

Le migliori funzionalità di Notion

Organizza le attività e i flussi di lavoro di project management utilizzando database che supportano attività secondarie e proprietà personalizzate per un'organizzazione più chiara delle attività.

Collega più calendari per gestire gli eventi e i programmi di consegna in un unico posto.

Collega strumenti come Slack e Google Drive per ridurre i passaggi manuali di spazio di archiviazione dei file e mantenere attiva la collaborazione.

Controlla chi può accedere a cosa, il che è utile quando gestisci pagine rivolte ai clienti e documenti di consegna interni tra molti membri del team.

Limiti di Notion

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia può sembrare complessa all'inizio e che la configurazione richiede tempo per essere appresa da team più ampi.

Le prestazioni spesso rallentano quando i database e le pagine diventano troppo grandi, il che può influire sulla produttività quotidiana del team.

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per ogni membro

Business: 24 $ al mese per membro

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.670 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un utente G2 afferma:

"È molto flessibile e può essere modificato/utilizzato dalla project management e dal monitoraggio delle attività fino a coprire le esigenze CRM."

"È molto flessibile e può essere modificato/utilizzato dal project management e dal monitoraggio delle attività fino a coprire le esigenze CRM."

3. Microsoft 365 (ideale per le agenzie che standardizzano la consegna su Microsoft Teams e Microsoft Office)

Tramite Microsoft 365

Se la tua agenzia già crea proposte e report in Microsoft Office, Microsoft 365 può ridurre gli attriti nel flusso di lavoro perché le attività principali di scrittura e fogli di calcolo rimangono all'interno della stessa suite che il tuo team già conosce.

Microsoft Teams diventa in genere il centro della collaborazione del team, con chat, videochiamate e condivisione dello schermo per le revisioni dei clienti e i passaggi interni. Per la condivisione dei file, OneDrive e SharePoint supportano lo spazio di archiviazione cloud e i controlli di accesso, il che è utile quando si lavora con stakeholder esterni.

Microsoft 365 diventa ancora più utile per il lavoro distribuito grazie alla co-authoring. Quando i file vengono salvati in OneDrive, SharePoint o Teams, più persone possono lavorare contemporaneamente sullo stesso file Word, Excel o PowerPoint. Ciò riduce i problemi di controllo delle versioni che si verificano quando i team si scambiano allegati tra fusi orari diversi.

Le migliori funzionalità di Microsoft 365

Effettua videochiamate e condivisione dello schermo per revisioni dei clienti, StandUp interni e passaggi di consegne tra fusi orari diversi.

Collabora su documenti Word, Excel e PowerPoint con la co-authoring in tempo reale quando i file sono archiviati in OneDrive o SharePoint.

Recupera dai conflitti tra le versioni dei file grazie alla cronologia delle versioni e alla versione strutturata dei documenti per la condivisione del lavoro.

Automatizza le attività ripetitive come le notifiche di routine e i flussi di lavoro semplici, con licenze aggiuntive per scenari di azienda più ampi.

Limitazioni di Microsoft 365

Richiede un software di project management separato quando è necessario un monitoraggio più approfondito dei progetti, una pianificazione delle risorse o l'assistenza per progetti complessi.

Aggiunge ulteriore lavoro di configurazione quando si desidera una governance coerente su Teams, OneDrive e SharePoint su larga scala.

Dipende da opzioni di terze parti per il monitoraggio del tempo e la reportistica sulla produttività specifica dell'agenzia in molte configurazioni

Prezzi di Microsoft 365

Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Business Standard: 15,00 $ al mese per utente

Business Premium : 26,40 $ al mese per utente

Piani Enterprise: prezzi personalizzati

Versione di prova gratis: disponibile

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365

G2: 4,6/5 (oltre 5.680 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 13.980 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Microsoft 365?

Un utente di Capterra afferma:

"Microsoft 365 offre un ottimo valore per il denaro, soprattutto grazie ai numerosi strumenti inclusi in un'unica sottoscrizione. La condivisione di file e la gestione dei documenti funzionano perfettamente con OneDrive e SharePoint. La facilità d'uso è un altro punto di forza, insieme al supporto clienti."

"Microsoft 365 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto grazie ai numerosi strumenti inclusi in un'unica sottoscrizione. La condivisione di file e la gestione dei documenti funzionano perfettamente con OneDrive e SharePoint. La facilità d'uso è un altro punto di forza, insieme al supporto clienti."

4. Google Workspace (ideale per le agenzie che gestiscono la collaborazione con i clienti tramite Google Drive, Documenti Google e Google Calendar)

Tramite Google Workspace

Per le agenzie che svolgono un lavoro che richiede molte revisioni, Google Workspace è spesso la soluzione ideale perché le sue funzionalità di base sono incentrate sulla collaborazione in tempo reale. Google Drive supporta l'archiviazione e la condivisione di file nel cloud, mentre Documenti Google consentono ai team remoti di effettuare facilmente le modifiche a brief e bozze di lavoro senza doversi scambiare versioni via email.

Google Calendar è anche uno dei motivi principali per cui i team globali adottano Workspace. I calendari condivisi semplificano la gestione degli orari tra i diversi fusi orari, poiché gli orari delle riunioni si adattano all'ora locale e alla disponibilità di ciascuna persona.

Google Meet fornisce poi il supporto per i momenti live che continuano ad essere importanti, come le revisioni creative e i check-in degli stakeholder, con videochiamate e condivisione dello schermo.

Le migliori funzionalità di Google Workspace

Controlla le autorizzazioni di condivisione dei file a livello di cartella, inclusa la condivisione con gruppi e spazi di collaborazione.

Mantieni attive le revisioni interfunzionali con la collaborazione in tempo reale per i membri del team distribuiti.

Coordina gli eventi del Calendario in tutte le regioni con impostazioni del fuso orario progettate per programmi globali.

Effettua videochiamate con opzioni di condivisione dello schermo che supportano i flussi di lavoro delle agenzie che richiedono molte revisioni.

Aggiungi unità di condivisione e versioni avanzate dei documenti passando a piani a pagamento.

Limiti di Google Workspace

Sono necessari strumenti di project management dedicati se desideri una gestione approfondita delle attività integrata, diagrammi di Gantt o un'organizzazione delle attività end-to-end.

Richiede una governance forte per evitare una condivisione esterna disordinata man mano che la collaborazione tra clienti e liberi professionisti si espande.

Si affida a componenti aggiuntivi o sistemi adiacenti per il monitoraggio del tempo e analisi avanzate oltre alla reportistica amministrativa di base.

Prezzi di Google Workspace

Business Starter: 8,40 $ al mese per utente

Business Standard : 16,80 $ al mese per utente

Business Plus : 26,40 $ al mese per utente

Piani aziendali: prezzi personalizzati

Versione di prova gratuita: Versione di prova gratuita di 14 giorni disponibile

Valutazioni e recensioni di Google Workspace

G2: 4,6/5 (oltre 47.390 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 17.380 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Google Workspace?

Un utente su Capterra ha detto:

"Penso che Google Workspace sia un'area di lavoro superiore per la gestione dei team. È estremamente facile navigare tra i 20 drive condivisi che abbiamo con ciascuna delle nostre filiali. Sono in grado di spostare i documenti facilmente. La possibilità di utilizzare uno speciale @ per inviare email rende efficiente la comunicazione all'interno del team."

"Penso che Google Workspace sia un'area di lavoro superiore per la gestione dei team. È estremamente facile navigare tra i 20 drive condivisi che abbiamo con ciascuna delle nostre filiali. Sono in grado di spostare i documenti facilmente. La possibilità di utilizzare uno speciale @ per inviare email rende efficiente la comunicazione all'interno del team."

5. Figma/FigJam (ideale per la collaborazione in tempo reale nella progettazione tra fusi orari diversi)

Tramite Figma

Quando designer e clienti lavorano in fusi orari diversi, i feedback possono diventare un collo di bottiglia. Figma è utile perché i team lavorano su un unico file cloud, il che riduce il problema delle "versioni errate" e mantiene i commenti legati all'elemento di progettazione esatto oggetto di discussione.

Figma è progettato anche per la collaborazione in tempo reale all'interno dei file. La chat con cursore consente agli utenti di digitare messaggi temporanei all'interno di un file di progettazione per domande e conferme rapide durante le ore di sovrapposizione, riducendo così il numero di brevi videochiamate che distraggono dall'attività.

Le autorizzazioni sono legate all'accesso in visualizzazione e modifica, quindi puoi invitare i membri del team giusti senza dare a tutti il controllo completo. Per i workshop e la pianificazione iniziale, FigJam supporta la lavagna collaborativa con opzioni per chat live, commenti e audio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma/FigJam

Discuti i feedback all'interno del file, senza cambiare strumento di comunicazione.

Controlla cosa possono fare i membri del team con l'accesso View, Collab, Dev e Full.

Offri supporto a grandi gruppi di revisione con centinaia di collaboratori in un unico file

Condividi il lavoro tramite link in modo che le revisioni rimangano collegate al contesto corretto.

Limitazioni di Figma/FigJam

Le prestazioni possono rallentare durante progetti complessi con file più pesanti.

La funzione offline è limitata, il che può rappresentare un problema durante i viaggi.

Prezzi di Figma/FigJam

Starter: piano Free

Professional: 5 $ (Collab) / 15 $ (Dev) / 20 $ (Full) al mese per postazione

Organizzazione: 5 $ (Collab) / 25 $ (Dev) / 55 $ (Full) per postazione al mese

Enterprise: 5 $ (Collab) / 35 $ (Dev) / 90 $ (Full) al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Figma/FigJam

G2: 4,7/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 840 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Figma/FigJam?

Un recensore di G2 ha affermato:

"La collaborazione con i membri del team è perfetta e ci permette di trasformare idee ben ponderate in realtà. Questo strumento supporta le nostre attività di ricerca UX, come la mappatura dei percorsi degli utenti, le sessioni di brainstorming e la conduzione di critiche di progettazione. "

"La collaborazione con i membri del team è perfetta e ci permette di trasformare idee ben ponderate in realtà. Questo strumento supporta le nostre attività di ricerca UX, come la mappatura dei percorsi degli utenti, le sessioni di brainstorming e la conduzione di critiche di progettazione. "

6. Adobe Creative Cloud (ideale per gestire la produzione creativa di marca su larga scala)

Tramite Adobe Creative Cloud

Le agenzie globali che gestiscono grandi volumi di risorse creative spesso si trovano ad affrontare lo stesso problema: i file e gli elementi del marchio vengono dispersi e i revisori non sono sicuri di quale versione sia stata approvata. Adobe Creative Cloud per i team è stato creato proprio per questo tipo di ambiente, combinando le principali app creative con controlli aziendali che aiutano le agenzie a gestire le risorse e l'accesso tra i membri del team.

Per le operazioni creative quotidiane, le librerie condivise sono fondamentali. Attraverso Adobe Creative Cloud, i team possono accedere alle "librerie di proprietà dell'azienda", che aiutano a mantenere coerenti le risorse del marchio, come colori e componenti, in più progetti.

Dal punto di vista amministrativo, gli utenti hanno accesso a una console di amministrazione basata sul web e alla possibilità di recuperare le risorse quando qualcuno lascia l'azienda. Ciò è utile per le agenzie con liberi professionisti, team a rotazione o frequenti cambiamenti di personale, perché la titolarità e l'accesso possono rimanere sotto il controllo dell'azienda invece di risiedere in account personali.

Le migliori funzionalità di Adobe Creative Cloud cloud

Archivia le risorse condivise e le tavolozze dei colori per mantenere la coerenza del marchio in tutti i progetti.

Ripristina le versioni precedenti dei file fino a 180 giorni

Gestisci le licenze in modo centralizzato e recupera le risorse aziendali al cambiare dei ruoli.

Mantieni i file di lavoro accessibili nel cloud per tutti i team remoti

Limiti di Adobe Creative Cloud

Teams spesso hanno bisogno di tempo per la formazione prima di diventare pienamente competenti.

I prezzi possono sembrare elevati, soprattutto per i team di piccole dimensioni con molte postazioni disponibili.

Prezzi di Adobe Creative Cloud for cloud

Creative Cloud Standard: 54,99 $ al mese per licenza, con fatturazione annuale

Creative Cloud Pro: 69,99 $ al mese per licenza, con fatturazione annuale

Creative Cloud Pro per teams: 99,99 $ al mese per licenza, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Adobe Creative Cloud

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Adobe Creative Cloud?

Un recensore di G2 ha affermato:

"Il mio lavoro quotidiano comprende la preparazione di brevi lezioni, video didattici, materiale informativo per i pazienti e sessioni di insegnamento online. Lo utilizzo (Adobe Creative Cloud) per progettare tabelle dietetiche, post informativi per i pazienti e immagini relative alla salute per diverse condizioni, che utilizzo regolarmente nella guida clinica, nei post didattici e nelle sessioni di insegnamento online."

"Il mio lavoro quotidiano comprende la preparazione di brevi lezioni, video didattici, materiale informativo per i pazienti e sessioni di insegnamento online. Lo utilizzo (Adobe Creative Cloud) per progettare tabelle dietetiche, post informativi per i pazienti e immagini relative alla salute per diverse condizioni, che utilizzo regolarmente nella guida clinica, nei post didattici e nelle sessioni di insegnamento online."

7. Slack (ideale per comunicazioni rapide tra clienti e canali interni)

Tramite Slack

Quando un'agenzia globale opera in diversi fusi orari, il rallentamento maggiore è solitamente dovuto ai ritardi negli aggiornamenti. Le decisioni vengono prese in un luogo, qualcuno perde il contesto e la regione successiva passa la prima ora a chiedersi "cosa è cambiato?".

Slack è progettato per una comunicazione non lineare e asincrona, in modo che i team possano contribuire con aggiornamenti quando sono online invece di aspettare il "momento giusto" o rispondere a lunghe catene di email.

Invece di disseminare le informazioni in messaggi diretti e finestre In arrivo casuali, l'approccio di Slack incoraggia a organizzare le discussioni per progetto o argomento, riducendo il rischio di escludere membri chiave del team dal flusso di informazioni. Ciò può migliorare la produttività del team quando più progetti procedono in parallelo e i passaggi di consegne avvengono quotidianamente. Slack tende inoltre a funzionare bene quando le agenzie devono collaborare con stakeholder esterni.

Le migliori funzionalità di Slack

Collabora con clienti e partner in canali di condivisione senza aprire la tua area di lavoro completa.

Effettua chiamate audio e videochiamate con condivisione dello schermo per approvazioni e passaggi rapidi.

Mantieni messaggi, file e conversazioni ricercabili in modo che i project manager possano trovare rapidamente le decisioni.

Collega oltre 2.600 app, tra cui Google Drive, per mantenere la condivisione dei file legata alle conversazioni.

Limiti di Slack

Il piano Free limita la cronologia dei messaggi e dei file, il che può ridurre la visibilità per i lavori di lunga durata dei clienti.

Slack non è un software di project management, quindi hai ancora bisogno di strumenti di project management per assegnare attività e effettuare il monitoraggio dello stato.

Prezzi di Slack

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Business+ : 18 $ al mese per utente

Enterprise Grid: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 37.990 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.975 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Slack?

Un recensore di G2 ha lasciato il seguente commento:

"Tra i software di comunicazione che ho utilizzato, Slack è sicuramente il più completo, intuitivo e con un'interfaccia accattivante. Non riesco a pensare a nessun aspetto da migliorare... La possibilità di creare canali con persone sia all'interno che all'esterno della mia organizzazione è fantastica!"

"Tra i software di comunicazione che ho utilizzato, Slack è sicuramente il più completo, intuitivo e con un'interfaccia accattivante. Non riesco a pensare a nessun aspetto da migliorare... La possibilità di creare canali con persone sia all'interno che all'esterno della mia organizzazione è fantastica!"

8. Airtable (ideale per flussi di lavoro strutturati e operazioni di campagna)

Tramite Airtable

Airtable si posiziona come piattaforma per la creazione di app aziendali e la connessione end-to-end di flussi di lavoro e dati, utile per i team operativi che necessitano di un unico sistema per eseguire processi di flusso di lavoro ricorrenti.

Per le agenzie, il vero vantaggio è il controllo e la coerenza. È possibile standardizzare il modo in cui il lavoro viene monitorato nelle diverse regioni e ridurre la confusione nella reportistica che si verifica quando le informazioni sulla consegna vengono duplicate su più strumenti. Questo rende Airtable uno strumento di produttività pratico per i team che gestiscono attività complesse e progetti in corso su larga scala.

Airtable pone l'accento anche sulla governance e sulla sicurezza come parte integrante della sua piattaforma, aspetti fondamentali quando si gestiscono le informazioni dei clienti e i dati operativi strutturati tra membri del team distribuiti.

Le migliori funzionalità di Airtable

Trasforma le basi in viste basate sui ruoli per creativi, operatori e responsabili degli account.

Automatizza le attività ripetitive come aggiornamenti di stato, notifiche e approvazioni.

Passa dalla griglia ad altri layout per supportare diversi processi di flusso di lavoro.

Raccogli le richieste dei clienti e i brief interni in un formato coerente

Limitazioni di Airtable

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento quando lo si configura per la prima volta per attività più complesse.

I recensori spesso segnalano aumenti di prezzo quando sono necessarie funzionalità avanzate o più spazio di archiviazione.

Prezzi di Airtable

Team: 24 $ al mese per utente

Aziendale: 54 $ al mese per utente

Scala aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 3.180 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.210 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Airtable?

Un recensore su G2 ha affermato:

"Ho iniziato a usare Airtable nel momento in cui mi sono reso conto di aver esaurito tutto ciò che Excel poteva offrire. Dopo innumerevoli tentativi di inserire una struttura di database nei fogli di calcolo, ho finalmente trovato Airtable e, a distanza di quasi dieci anni, non sono mai tornato indietro. Airtable è incredibilmente facile da navigare all'inizio."

"Ho iniziato a usare Airtable nel momento in cui mi sono reso conto di aver esaurito tutto ciò che Excel poteva offrire. Dopo innumerevoli tentativi di inserire una struttura di database nei fogli di calcolo, ho finalmente trovato Airtable e, a distanza di quasi dieci anni, non sono mai tornato indietro. Airtable è incredibilmente facile da navigare all'inizio."

9. Miro (ideale per workshop, allineamento e collaborazione visiva)

Tramite Miro

Nelle agenzie distribuite, il lavoro di allineamento diventa spesso il progetto nascosto. Miro è costruito attorno a una lavagna online zoomabile che supporta sia la collaborazione sincrona che asincrona, il che rende più facile mantenere la visibilità del lavoro di pianificazione e la sua riutilizzabilità in tutti i fusi orari.

Per i responsabili delle agenzie, Miro è particolarmente utile quando è necessario trasformare input vaghi in un piano condiviso. I team lo utilizzano per il brainstorming, la mappatura dei flussi di lavoro e l'organizzazione di workshop strutturati, contribuendo a ridurre le interpretazioni errate durante i passaggi di consegne. La sua libreria di modelli aiuta inoltre i team a iniziare più rapidamente, evitando di dover creare ogni bacheca da zero.

Miro punta anche sulla spiegazione asincrona, non solo sulla modifica asincrona. Con Talktrack, i team possono registrare walkthrough che rimangono incorporati nella bacheca, in modo che qualcuno in un'altra regione possa comprendere le decisioni e le intenzioni senza dover programmare un'altra riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Organizza workshop interattivi con strumenti di facilitazione come timer e votazioni.

Registra walkthrough asincroni con Talktrack in modo che i team in altri fusi orari possano seguire le decisioni direttamente sulla Bacheca.

Collabora all'interno delle riunioni di Microsoft Teams con l'esperienza Miro in Teams.

Organizza videochiamate con condivisione dello schermo, integrazione del Calendario e trascrizione in tempo reale su un documento (beta).

Limiti di Miro

Miro supporta bene la collaborazione, ma sono comunque necessari strumenti di project management per la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e la reportistica sulle consegne.

Senza standard di lavoro rigorosi e titolarità ben definita, può diventare difficile gestire le bacheche su larga scala.

Prezzi di Miro

Free

Starter: 8 $ al mese per utente

Aziendale: 16 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,7/5 (oltre 12.330 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.670 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Miro?

Un recensore di G2 afferma:

"Adoro il modo in cui Miro rende facile e naturale dare vita alle idee in modo visivo. È come avere una lavagna online infinita a cui tutti possono partecipare. Organizzo molti workshop per clienti nel settore pubblicitario e Miro mi aiuta a collaborare in tempo reale".

"Adoro il modo in cui Miro rende facile e naturale dare vita alle idee in modo visivo. È come avere una lavagna online infinita a cui tutti possono partecipare. Organizzo molti workshop per clienti nel settore pubblicitario e Miro mi aiuta a collaborare in tempo reale".

10. Dropbox Business (ideale per lo spazio di archiviazione, la condivisione e il controllo delle versioni dei file)

Tramite Dropbox Business aziendale

Le agenzie globali movimentano molti file e gli errori relativi ai file sono costosi. Quando i team condividono risorse creative tra diverse regioni, il problema della "versione più recente" emerge rapidamente e un solo caricamento errato può compromettere un progetto.

Dropbox Business si posiziona come archivio cloud sicuro per i team aziendali, con funzionalità di recupero dei file e cronologia che aiutano a ridurre il rischio di sovrascritture e cancellazioni accidentali durante il lavoro attivo.

Per i responsabili delle operazioni, Dropbox è spesso uno "strumento di stabilità". Aiuta a mantenere prevedibile la condivisione dei file, riduce il rischio di perdita di risorse e supporta una governance più chiara delle cartelle rivolte ai clienti. Se la tua agenzia dispone già di un software di project management altrove, Dropbox Business può comunque essere la colonna portante per un'archiviazione affidabile dei file tra i team remoti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dropbox Business

Fornisci 5 TB di spazio di archiviazione su Standard per le risorse di condivisione dell'agenzia

Ripristina i file eliminati fino a 180 giorni con Standard, che offre supporto per migliori pratiche di controllo delle versioni.

Trasferisci file fino a 100 GB con Standard per la consegna di contenuti creativi pesanti

Gestisci la condivisione e le autorizzazioni del team per il lavoro a contatto con i clienti

Limitazioni di Dropbox Business

Dropbox ti aiuta a archiviare e condividere risorse, ma hai comunque bisogno di un software di project management per assegnare attività e effettuare il monitoraggio dello stato dei progetti.

Se la tua agenzia necessita di flussi di lavoro di revisione creativa più approfonditi, puoi affidarti ad Adobe Creative Cloud o ad altri strumenti di collaborazione ad esso associati.

Prezzi di Dropbox Business aziendale

Professional: 19,99 $ al mese

Standard: 18 $ al mese per utente

Avanzato: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dropbox Business

G2: 4,4/5 (oltre 30.850 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 21.670 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Dropbox Business aziendale?

Un recensore di G2 afferma:

"Ciò che mi piace di più di Dropbox è la sua affidabilità senza pari e la sensazione di poterlo impostare e dimenticarsene. Per me, la sua tecnologia di sincronizzazione delta è ancora il gold standard: carica solo le parti di un file che sono state modificate, il che rende gli aggiornamenti incredibilmente veloci anche quando lavoro con grandi set di dati."

"Ciò che mi piace di più di Dropbox è la sua affidabilità senza pari e la sensazione di poterlo impostare e poi dimenticarsene. Per me, la sua tecnologia di sincronizzazione delta è ancora il gold standard: carica solo le parti di un file che sono state modificate, il che rende gli aggiornamenti incredibilmente veloci anche quando lavoro con grandi set di dati."

Se il tuo stack principale è già in fase di impostazione, questi tre strumenti di produttività cloud possono colmare le lacune "intermedie" che le agenzie globali incontrano, in particolare per quanto riguarda le riunioni virtuali e l'automazione di attività ripetitive su più strumenti.

Zoom : uno strumento per riunioni virtuali utile quando le revisioni dei clienti richiedono ancora una guida dal vivo. Zoom supporta le videochiamate con condivisione dello schermo, in modo che i team possano esaminare insieme una presentazione o un dashboard di reportistica senza dover inviare decine di versioni avanti e indietro.

Loom : uno strumento di messaggistica video asincrona per passaggi di consegne più rapidi tra fusi orari diversi. Loom consente di registrare lo schermo (con o senza videocamera), effettuare la condivisione immediata di un link e raccogliere commenti, il che è utile per ottenere feedback creativi quando i membri del team non sono online contemporaneamente.

Zapier : uno strumento di automazione del flusso di lavoro che collega le app già utilizzate dalla tua agenzia. Zapier ti consente di creare flussi di lavoro automatizzati utilizzando una configurazione trigger-and-action e supporta integrazioni tra oltre 7.000 app, il che è utile quando il tuo processo di consegna coinvolge strumenti come Google Drive, Slack e fogli di calcolo.

