i 10 migliori strumenti di produttività per agenzie e team nel 2024

Nel dinamico mondo delle agenzie, le scadenze incombono e la comunicazione avviene senza sosta. Mantenere la produttività dei dipendenti e non far pesare lo stress in un ambiente del genere è una sfida e una priorità per i dirigenti.

Gli strumenti di produttività sono un'ottima soluzione a questo problema. Investendo negli strumenti giusti, le agenzie possono consentire ai loro team di portare a termine le attività e di mantenere alto il morale.

Cosa cercare negli strumenti di produttività?

Produttività può significare cose diverse per team diversi. Per il personale commerciale potrebbe essere un CRM completo, mentre per i project manager potrebbe essere uno strumento di produttività,

strumenti per il monitoraggio del tempo

possono rivelarsi essenziali per un solido project management.

Ecco alcuni fattori chiave da considerare nella scelta degli strumenti di produttività per la vostra agenzia:

Funzioni di collaborazione: Scegliete un software di produttività con strumenti integrati di collaborazione e project management per facilitare la comunicazione interna del team durante i progetti o la modifica di documenti e presentazioni

Scegliete un software di produttività con strumenti integrati di collaborazione e project management per facilitare la comunicazione interna del team durante i progetti o la modifica di documenti e presentazioni Personalizzazione: Scegliete uno strumento flessibile che si adatti facilmente ai flussi di lavoro e ai processi della vostra agenzia

Scegliete uno strumento flessibile che si adatti facilmente ai flussi di lavoro e ai processi della vostra agenzia Facilità di integrazione: Assicuratevi di poter integrare facilmente la piattaforma di produttività scelta con il vostro stack tecnologico per evitare i silos di dati

Assicuratevi di poter integrare facilmente la piattaforma di produttività scelta con il vostro stack tecnologico per evitare i silos di dati **Buona esperienza d'uso: selezionare strumenti con un'esperienza d'uso intuitiva per ridurre al minimo le curve di apprendimento e le interruzioni dei flussi di lavoro

Scalabilità: Privilegiate strumenti di produttività adatti alla gestione di più progetti per team di tutte le dimensioni, in modo da garantire che lo strumento si adatti alla crescita dell'agenzia senza che dobbiate cambiare piattaforma

Privilegiate strumenti di produttività adatti alla gestione di più progetti per team di tutte le dimensioni, in modo da garantire che lo strumento si adatti alla crescita dell'agenzia senza che dobbiate cambiare piattaforma Conformità: Rimanere al passo con le normative (come HIPAA negli Stati Uniti, GDPR nell'Unione europea e altre ancora) per evitare blocchi in futuro

Quando si scelgono piattaforme con funzioni complementari, si ottengono flussi di lavoro senza ridondanze e con una maggiore efficienza.

Siete pronti a migliorare la vostra produttività?

Date un'occhiata al nostro elenco curato dei migliori strumenti che potrete scegliere nel 2024!

I 10 migliori strumenti di produttività per le agenzie da utilizzare nel 2024

Ora che abbiamo visto quali sono le caratteristiche da ricercare nella scelta di

strumenti di produttività

esploriamo i migliori strumenti di agenzia e capiamo come possono aiutare il team a migliorare le proprie prestazioni.

1. ClickUp

ClickUp è una piattaforma all-in-one per la produttività e il project management. Aiuta le aziende a gestire i progetti, a creare e archiviare la documentazione, a gestire le campagne commerciali e di marketing e molto altro ancora.

È particolarmente utile per le agenzie che cercano una soluzione semplice ma scalabile per soddisfare i requisiti unici dei team e favorire la collaborazione interfunzionale.

Ad esempio, il team di marketing può redigere e gestire le campagne di marketing end-to-end in un'unica piattaforma

Documenti ClickUp

mentre il vostro project manager può supervisionare i progetti usando

La gestione delle attività di ClickUp

strumento. Anche i team commerciali e di relazione con i clienti non vengono lasciati indietro: Lasciate che utilizzino ClickUp CRM per generare lead e coinvolgere i clienti.

Gestione di più progetti con le attività, le sottoattività e le liste di controllo di ClickUp

ClickUp è noto soprattutto per le sue capacità di project management. La piattaforma dispone di funzionalità avanzate come compiti e sottocompiti (per suddividere un progetto di grandi dimensioni), descrizioni dei compiti, campi personalizzati, stati (per aggiungere i dettagli rilevanti, gli assegnatari, le scadenze, gli allegati, ecc. di ogni attività),

monitoraggio degli obiettivi

(per misurare lo stato di avanzamento e la produttività del progetto) e altro ancora.

È possibile utilizzare

Il monitoraggio del tempo di ClickUp

per bloccare la giornata per un lavoro mirato, impostare stime di tempo per singole attività e completare progetti, aggiungere note alle voci del tempo per capire dove e come si spende il proprio tempo e visualizzare i reportistica del tempo da qualsiasi luogo!

Organizzatevi meglio e utilizzate meglio il vostro tempo utilizzando il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

Potete monitorare il vostro tempo da qualsiasi dispositivo, aggiornare l'orario da qualsiasi luogo e costruire e personalizzare i fogli di presenza per gestire le vostre ore di lavoro in modo efficace!

E se volete essere ancora più oculati con il vostro tempo, potete utilizzare

ClickUp Automazioni

. È possibile scegliere tra oltre 100 sequenze di automazione integrate o personalizzarle per mettere il pilota automatico alle attività di routine e banali e concentrarsi su lavori più significativi e d'impatto.

Eliminate le incombenze e ottimizzate i flussi di lavoro con ClickUp Automazioni

L'utilizzo dei modelli integrati di ClickUp per vari progetti, campagne e gestione dei client è un modo eccellente per terminare più velocemente il lavoro, senza dover ricorrere a più strumenti. L'utilizzo di impostazioni predefinite per i flussi di lavoro ripetitivi consente di non dover creare da zero documenti, reportistica e altro materiale collaterale. Creare modelli personalizzati è un gioco da ragazzi; potete usarli come modelli per campagne e processi futuri.

Modello per la produttività di ClickUp

offre un modo semplice per monitorare le azioni e i risultati della vostra agenzia. È possibile impostare obiettivi settimanali e mensili per il lavoro dei team. Quindi, è sufficiente classificare le attività per ogni obiettivo in uno dei tre stati personalizzati: da fare, in corso e realizzato, per monitorare lo stato di avanzamento.

Questo modello non è utile solo per misurare la produttività sul posto di lavoro, ma può essere utilizzato anche per monitorare la produttività personale.

Infine, le agenzie possono utilizzare

ClickUp Brain

come partner per la produttività alimentata dall'IA per ottenere risultati migliori e ridurre i lavori richiesti manualmente. ClickUp Brain aiuta le agenzie in tre modi:

AI Writer for Work è un partner per il brainstorming creativo in grado di scrivere e modificare testi convincenti da zero. È sufficiente inserire un prompt per ricevere in pochi minuti contenuti specifici per il ruolo, da brief e post completi per i blog a testi per pagine di destinazione e reportistica per i client. Può eseguire controlli ortografici e grammaticali e tradurre i contenuti in varie lingue

L'AI Knowledge Manager aiuta tutti a porre domande e a ottenere risposte contestuali e complete dai documenti, dalle attività e dai progetti

L'AI Project Manager aiuta a gestire e automatizzare il lavoro, compresi reportistica, aggiornamenti di stato con l'IA e aggiornamenti del team

Offrite ai membri dell'agenzia un assistente virtuale con ClickUp Brain

I membri del team ricevono un assistente IA che li aiuta a lavorare in modo più intelligente e veloce, assicurando a tutti la massima produttività!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Gestite i vostri progetti senza soluzione di continuità : Suddividete ogni progetto del client in attività e sottoattività, impostate stime di tempo, monitorate le vostre ore di lavoro e molto altro ancora

: Suddividete ogni progetto del client in attività e sottoattività, impostate stime di tempo, monitorate le vostre ore di lavoro e molto altro ancora Monitoraggio dello stato con il monitoraggio degli obiettivi : Analizzare la produttività del team collegando i progetti agli obiettivi e impostando traguardi misurabili

: Analizzare la produttività del team collegando i progetti agli obiettivi e impostando traguardi misurabili Creare documenti collaborativi : Create documenti e wiki con ClickUp Docs, condividete feedback con commenti e video e modificate i documenti simultaneamente

: Create documenti e wiki con ClickUp Docs, condividete feedback con commenti e video e modificate i documenti simultaneamente Lavorare in modo più intelligente con ClickUp Brain : Sfruttare le capacità generative dell'IA di ClickUp per scrivere, modificare e riepilogare contenuti, trovare informazioni utili e molto altro ancora

: Sfruttare le capacità generative dell'IA di ClickUp per scrivere, modificare e riepilogare contenuti, trovare informazioni utili e molto altro ancora Accesso a più di 1000 modelli: Aumentate la produttività del team accedendo ai modelli già pronti di ClickUp per tutti i Teams e i casi d'uso, invece di creare documenti da zero

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp può essere molto ripida

ClickUp Brain è disponibile solo su piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Business Plus: $19/utente al mese

$19/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.300+ recensioni)

: 4.7/5 (9.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. LavoroFlowy

via

LavoroFlowy

WorkFlowy è uno strumento di produttività basato sul testo con elenchi puntati, in cui gli utenti possono creare elenchi numerati con un numero qualsiasi di gerarchie. Offre uno dei modi più semplici per consentire a tutto il team di prendere note, gestire i progetti e monitorare le attività da svolgere.

La sua interfaccia utente (UI) minimalista e priva di distrazioni lo rende un'ottima scelta per le piccole agenzie che non vogliono spendere tempo in processi elaborati. Tra le funzionalità di WorkFlowy vi sono gli elenchi puntati, i collegamenti condivisibili senza login e i commenti. In questo modo i team possono gestire facilmente i progetti e collaborare ai documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di WorkFlowy

Gestite i progetti a livello granulare creando più livelli di attività secondarie con scadenze individuali e soggetti interessati

Garantire la coerenza del documento ogni volta che si copia e si incolla un'informazione, perché Workflowy sostituisce tutte le istanze di quell'informazione in altri punti

Consentire ai client di accedere ai vostri documenti con un collegamento senza login, in modo che possano esaminare il lavoro senza creare un account Workflowy

Limiti di WorkFlowy

Il piano Free è dotato di funzionalità/funzione minime

Workflowy non fornisce integrazioni con altri provider

Workflowy privilegia un'interfaccia utente minimale, che rende difficile la personalizzazione da parte dei singoli utenti

Prezzi di WorkFlowy

Free Forever : è un'applicazione che non ha bisogno di essere utilizzata

: è un'applicazione che non ha bisogno di essere utilizzata Pro: $4.99/utente al mese

Valutazioni e recensioni su WorkFlowy

G2 : 4.5/5 (20+ recensioni)

: 4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Google Keep

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-48.png Google Keep /$$$img/

via

Google Keep

Lanciata nel 2013, Google Keep è un'app gratuita di Google per prendere appunti. La sua interfaccia utente, semplice e senza complicazioni, consente agli utenti di annotare pensieri, organizzare elenchi di cose da fare e gestire il lavoro senza distrazioni.

Le agenzie che utilizzano l'area di lavoro di Google possono trarre notevoli vantaggi dall'app, poiché si sincronizza perfettamente con gli account di Google. In questo modo è facile tenere traccia delle idee e gestire tutte le informazioni in un unico posto.

Google Keep dispone di una robusta app per iOS e Android, che consente a voi e ai vostri team di prendere appunti in qualsiasi momento e ovunque!

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keep

Catturate le idee utilizzando la funzionalità di registrazione vocale di Google Keep quando siete in viaggio

Accesso alle note da qualsiasi dispositivo semplicemente accedendo al proprio account Google

Organizzare le note con etichette colorate per classificarle

Condivisione delle note con i colleghi e modifica insieme per un'esperienza collaborativa

Limiti di Google Keep

Google Keep è dotato di opzioni di formattazione del testo limitate

Non esiste una cronologia delle revisioni

Funzionalità/funzioni limitate rispetto ad altre app della categoria

Prezzi di Google Keep

L'utilizzo di Google Keep all'interno dell'area di lavoro di Google è gratuito

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2 (Area di lavoro di Google) : 4.6/5 (42.000+ recensioni)

: 4.6/5 (42.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 100 recensioni)

4. Tempo di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-49.png via DeskTime /$$$img/

via

Tempo di lavoro

DeskTime è uno strumento di monitoraggio del tempo che consente alle aziende di monitorare l'attività dei dipendenti, tenere traccia del tempo dedicato alle attività e analizzare le tendenze della produttività. Aiuta le agenzie a ottimizzare l'allocazione delle risorse, a identificare le attività che fanno perdere tempo e a migliorare i processi di project management.

Implementando uno strumento di monitoraggio del tempo come DeskTime, le agenzie possono anche aumentare la responsabilità, favorire la trasparenza e

misurare la produttività

. Può essere utile se si segue un piano di pagamento basato sulle ore con gli appaltatori.

Tuttavia, strumenti come DeskTime, che monitorano costantemente il tempo dei dipendenti, potrebbero creare una cultura di microgestione, per cui è essenziale stabilire obiettivi e aspettative chiare prima di renderli parte del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeskTime

Automazioni nel monitoraggio del tempo con l'app desktop DeskTime. Ottenete dati precisi sulle ore di lavoro dei vostri dipendenti senza dover ricorrere a fogli di presenza manuali

Ottenete reportistica approfondita sulla produttività del team con una panoramica delle ore di lavoro e dei livelli di performance. Potete anche confrontare le tendenze delle prestazioni per verificare se i livelli di produttività del vostro team sono diminuiti

Impostazione di promemoria per le pause, per incoraggiare i dipendenti a ricaricarsi

Scattare screenshot delle finestre dei dipendenti a intervalli casuali per ottenere una prova del lavoro svolto e assicurarsi che le risorse aziendali non vengano utilizzate in modo improprio

Limiti di DeskTime

Il piano Free supporta un solo utente

DeskTime non fornisce livelli di accesso granulare

Le chiamate non vengono monitorate, il che significa che il tempo trascorso nelle riunioni non è calcolato come tempo produttivo

Prezzi di DeskTime

Lite : Gratis

: Gratis Pro : $5/utente al mese

: $5/utente al mese Premium : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Azienda: $14/utente al mese

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

5. Calendly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-50.png Calendly /$$$img/

via

Calendly

Calendly è una "piattaforma di automazione della programmazione" che consente ai singoli e ai team di creare collegamenti alla programmazione delle riunioni e di assegnarle in base alla disponibilità dei membri del team.

L'uso di un programmatore di riunioni come Calendly fa risparmiare tempo alle agenzie, riduce i conflitti di programmazione e garantisce il coordinamento delle riunioni (e delle comunicazioni con i client). In definitiva, questo aumenta la produttività, liberando tempo prezioso per attività più critiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Create una pagina di destinazione con gli orari delle riunioni e condividetela con i vostri client in modo che possano facilmente prenotare un orario con voi

Creare una pagina di riunione per il vostro team e assegnare le riunioni ai membri disponibili quando qualcuno prenota un orario

Eseguire sondaggi sulle riunioni

Connettete Calendly con il vostro CRM, strumento di project management o calendario e tenete traccia delle vostre riunioni

Limiti di Calendly

Le pagine per la pianificazione delle riunioni sono dotate di opzioni personalizzate e di branding minime

Le posizioni non possono essere modificate o aggiornate dopo che una riunione è stata prenotata

Nessun flusso di lavoro personalizzato a livello organizzativo

Prezzi di Calendly

Gratuito: Free

Free Standard: $12/postazione al mese

$12/postazione al mese Teams: $20/seduta al mese

$20/seduta al mese Azienda: A partire da $15.000 all'anno

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

6. Zapier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-51.png via Zapier /$$$img/

via

Zapier

Zapier è una piattaforma di automazione leader di mercato che consente alle organizzazioni di connettere e integrare le varie app e gli strumenti senza dover ricorrere al codice. Le Automazioni possono sfruttare Zapier per automatizzare le attività ripetitive, sincronizzare i dati tra le diverse piattaforme e ottimizzare i flussi di lavoro all'interno dell'organizzazione.

Ciò consente di risparmiare tempo, ridurre gli errori manuali, aumentare l'efficienza del project management, migliorare la comunicazione con i client e semplificare le attività amministrative.

Zapier è dotato di trigger e azioni già pronti che consentono di connettere oltre 6000 app e di eseguire flussi di lavoro multi-app.

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier

Impostazione di automazioni senza codice con il costruttore drag-and-drop di Zapier. Connettete le vostre app per creare flussi di lavoro automatizzati

Impostare flussi di lavoro multi-azione su più app o piattaforme per garantire flussi di lavoro fluidi e sincronizzazione dei dati in tempo reale

Costruite l'automazione semplicemente dando dei prompt di testo all'IA bot di Zapier e semplificate il lavoro dei vostri dipendenti non tecnologici

Aggiungere moduli di approvazione ai flussi di lavoro

Limiti di Zapier

Può diventare costoso se si esegue un'automazione con molti zap, attività o azioni

Alcuni flussi di lavoro e integrazioni hanno limiti di trigger e azioni

Alcuni utenti segnalano difficoltà nel trovare errori e nel debugging dell'automazione

Prezzi di Zapier

Free Forever

Starter : $29,99 al mese

: $29,99 al mese Professionale : $73.50 al mese

: $73.50 al mese Teams : $103,50 al mese

: $103,50 al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

7. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-52.png Slack /$$$img/

via

Slack

Slack è una popolare app di comunicazione interna che facilita la messaggistica e la collaborazione in tempo reale tra i membri del team. Slack è particolarmente utile per le agenzie, che possono così accogliere facilmente client e appaltatori nella loro area di lavoro.

A differenza delle email, Slack consente di creare gruppi per i team e per i client, assicurando conversazioni contestuali in cui nessuno viene lasciato fuori dal giro.

Slack è inoltre dotato di diverse estensioni di terze parti che rendono più facile l'implementazione di ulteriori funzionalità

produttività

come ricevere notifiche sullo stato delle attività e sul monitoraggio del tempo trascorso su compiti e progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Aggiungete i vostri client all'area di lavoro di Slack per migliorare la collaborazione e tenere organizzate tutte le conversazioni

Incoraggiare la comunicazione interna al team con messaggi diretti (DM) e videochiamate e audio

Integrare Slack con altri strumenti e ricevere notifiche in base a trigger preimpostati, come ad esempio per le email importanti dei client o per gli aggiornamenti delle attività

Organizzare le conversazioni in canali dedicati per client, team o progetti e garantire la trasparenza tra tutti i membri del gruppo

Limiti di Slack

La qualità audiovisiva delle chiamate in Slack non è all'altezza di altre app per videoconferenze avanzate

La barra di navigazione di Slack può risultare sovrabbondante se si hanno molti canali e DM

L'app potrebbe diventare più costosa, soprattutto con i costi aggiuntivi derivanti da sottoscrizioni a estensioni e integrazioni di terze parti

Prezzi di Slack

Piano Free: Gratis per sempre

Gratis per sempre Piano Pro: $8,75/utente al mese

$8,75/utente al mese Piano Business+ : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Griglia aziendale: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Slack

G2 : 4.5/5 (32.000+ recensioni)

: 4.5/5 (32.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

8. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-53.png Asana /$$$img/

via

Asana

Un altro strumento che può aumentare la produttività del team è Asana. Questa versatile piattaforma software per il project management consente ai team (e alle agenzie) di organizzare, gestire e monitorare le loro attività

piani giornalieri

in modo efficiente.

Asana offre 50 modelli pronti all'uso progettati per supportare la collaborazione interfunzionale. Inoltre, il team può utilizzare le funzionalità IA di Asana per creare obiettivi intelligenti, ricevere aggiornamenti sullo stato delle attività e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Creazione di progetti individuali per ogni client e monitoraggio dello stato utilizzando attività e sottoattività secondarie

Visualizzare un grafico in tempo reale del carico di lavoro del team e assegnare nuovi progetti di conseguenza

Impostazione di traguardi e KPI per ogni client e abbinamento ai progetti misurare la produttività del team e celebrare i risultati ottenuti

Risparmiare tempo con l'automazione. Impostare trigger e azioni per spostare le attività, assegnare DRI e inviare promemoria per garantire un'assegnazione significativa del lavoro

Limiti di Asana

La curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti può risultare limitante per i team di grandi dimensioni

Un'attività può essere assegnata a un solo utente, il che rende difficile quando più utenti lavorano su un'attività

I progetti di Asana possono essere esportati solo come file CSV e non JSON o Excel, il che limita la flessibilità

Prezzi di Asana

Personale: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Starter : $13,49/utente al mese

: $13,49/utente al mese Avanzato : $30,49/utente al mese

: $30,49/utente al mese Azienda : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.000+ recensioni)

: 4.3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.000+ recensioni)

9. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-3-1400x889.jpeg HubSpot /$$$img/

via HubSpot HubSpot è una piattaforma 'all-in-one' per team di marketing, commerciali e di esito positivo. Offre un intervallo di strumenti di produttività per le agenzie, per aiutare le aziende a coinvolgere i clienti in ogni fase del loro percorso.

È possibile utilizzare HubSpot per la generazione di lead, l'esecuzione di campagne di marketing e la gestione dei ticket di supporto clienti.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Gestite tutte le funzioni commerciali, di marketing e di supporto clienti su questa piattaforma all-in-one

Automazioni . Impostazione di flussi di lavoro automatizzati per i processi commerciali e di marketing, come l'invio di email e il follow-up dei contatti

Impostazione di flussi di lavoro automatizzati per i processi commerciali e di marketing, come l'invio di email e il follow-up dei contatti Utilizzate gli strumenti gratuiti di HubSpot, come il CRM e l'assistente alle campagne, per aumentare l'efficienza del team e riunire i vostri obiettivi obiettivi di produttività

Fate entrare il vostro team in azienda con facilità grazie alla moderna interfaccia utente di HubSpot e alle elaborate sequenze di onboarding

Limiti di HubSpot

HubSpot può risultare costoso per i team di piccole e medie dimensioni, poiché le funzionalità/funzione principali sono disponibili solo nel piano Professional e in altri piani di livello superiore

I contratti annuali di HubSpot mancano di flessibilità

Il test A/B non è disponibile nei piani inferiori

Per personalizzare i modelli di HubSpot sono necessarie alcune conoscenze tecniche (come quelle relative ai CSS)

Prezzi di HubSpot

**Gratuito

Starter : $20 al mese

: $20 al mese Professionale : $800 al mese

: $800 al mese Azienda: $3600 al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 ( Hubspot Marketing Hub ): 4.4/5 (10.000+ recensioni)

Hubspot Marketing Hub ): 4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra ( Hubspot Marketing Hub ): 4.5/5 (4.000+ recensioni)

10. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-54.png Immagine della dashboard di Miro /$$$img/

via

Miro

Miro è una popolare piattaforma di lavagna online che consente ai team di lavorare insieme in tempo reale, indipendentemente dalla posizione. Con Miro è possibile ideare, fare brainstorming, pianificare e organizzare le idee in modo efficiente.

L'app dispone di diverse funzioni collaborative, come TalkThrough (che crea clip video e registrazioni dello schermo delle lavagne Miro) e Interactive Presentation Mode (che supporta la comunicazione bidirezionale tra gli utenti durante le riunioni e le presentazioni).

Inoltre, Miro ha integrato

modelli di produttività

per tutto, dai flussi di lavoro agili al project management, dai rompighiaccio ai giochi.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Riunioni interattive con presentazioni bidirezionali e possibilità per i membri del team di contribuire alla Bacheca in tempo reale

Creare video walkthrough delle schede (e delle presentazioni) con Talktrack e permettere al team di collaborare nel tempo libero

Costruire uno strumento di project management in stile Kanban utilizzando note adesive, caselle di testo e forme per monitorare visivamente i progetti

Fate domande, create mappe mentali e altro ancora con le funzionalità GenAI integrate in Miro

Limiti di Miro

Funzionalità/funzioni limitate nel piano Free

Non c'è un'opzione predefinita per salvare lavagne personalizzate come modelli

Alcuni utenti ritengono che le sessioni scadano in modo casuale, causando la perdita del lavoro svolto

Prezzi di Miro

**Gratis

Starter: $10/utente al mese

$10/utente al mese Business: $20/utente al mese

$20/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (5.000+ recensioni)

: 4.8/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

Aumenta la produttività della tua agenzia con ClickUp

I piccoli cambiamenti portano a grandi risultati. Questo è particolarmente vero quando si tratta di produttività.

Per le agenzie, ciò significa ottimizzare i flussi di lavoro e fornire ai dipendenti il supporto di cui hanno bisogno per terminare il lavoro, sia che si tratti di uno strumento per gestire i progetti, consentire la comunicazione con i provider o svolgere le operazioni quotidiane.

Ricordate di scegliere strumenti di project management che supportino le vostre operazioni e i vostri processi. Con ClickUp, questo obiettivo è facilmente raggiungibile!

Lavorate meglio gestendo progetti, creando documenti collaborativi, facendo brainstorming con le lavagne e ottenendo persino l'accesso a un assistente IA intelligente, grazie alla piattaforma all-in-one ClickUp.

Siete curiosi di saperne di più?

Iscrivetevi gratuitamente

e scoprirete la comodità di flussi di lavoro efficienti a portata di mano.