Pilastri del contenuto per i social media: come crearli

Sebbene la domanda di contenuti sia raddoppiata negli ultimi due anni, non tutti i contenuti sono all'altezza. Infatti, la pubblicazione casuale è il nemico dell'esito positivo sui social media.

Questo articolo ti guida nella creazione di una struttura di pilastri di contenuto che funzioni davvero: dalla scelta dei temi principali e dalla loro mappatura sulle piattaforme giuste, fino alla misurazione delle prestazioni a livello di pilastro, invece di concentrarti ossessivamente sui singoli post.

Cosa sono i pilastri dei contenuti sui social media?

Abbiamo parlato con decine di team che si occupano di social media e che descrivono lo stesso panico del lunedì mattina: fissare un calendario dei contenuti vuoto con una settimana di post da creare. Questo porta a una strategia di contenuti reattiva e caotica, in cui i post sono casuali, scollegati tra loro e non riescono a creare alcun vero slancio. Questa corsa frenetica e costante spreca energia creativa, lasciando una presenza sui social media che appare incoerente e dimenticabile.

I pilastri dei contenuti sui social media sono l'antidoto a questo caos. Sono i tre-cinque argomenti o temi fondamentali che guidano ogni singolo contenuto che crei. Non considerarli come singoli post, ma come le categorie tematiche strategiche in cui rientrano i tuoi post.

Questo quadro di riferimento garantisce che i tuoi contenuti siano sempre incentrati su ciò che interessa al tuo pubblico, pur rimanendo fedeli alla competenza e ai Messaggi del tuo marchio.

👀 Lo sapevi? Secondo il Trends Report di CoSchedule, i professionisti del marketing organizzati hanno il 674% di probabilità in più di registrare un esito positivo rispetto ai loro colleghi.

Invece di pubblicare contenuti a casaccio sperando che qualcosa funzioni, puoi costruire una struttura di contenuti ben ponderata.

💡 Consiglio da esperto: centralizza la tua strategia ed elimina le congetture con ClickUp Docs. Puoi creare un documento dinamico che definisca ogni pilastro, quindi collegarlo direttamente alle tue attività relative al contenuto, assicurandoti che ogni post sia intenzionalmente legato ai tuoi obiettivi generali.

Modello in primo piano Creare una matrice dei contenuti può essere un ottimo modo per organizzare e effettuare il monitoraggio dei contenuti che crei. Il modello di lavagna online "Matrice dei contenuti" di ClickUp semplifica la pianificazione e l'organizzazione dei tuoi pilastri di contenuto, consentendoti di identificare facilmente cosa funziona e cosa no. Scarica il modello gratis Visualizza i contenuti del piano per trovare il giusto equilibrio con il modello di lavagna online "Content Matrix" di ClickUp

Perché i pilastri del contenuto sono importanti per la tua strategia sui social media

Quando la strategia dei contenuti è frammentata, i costi nascosti aumentano rapidamente. I team dedicano ore ogni settimana solo alla ricerca di contenuti passati e alla ricreazione di risorse che esistono già da qualche parte.

La frammentazione del lavoro — attività lavorative disperse tra strumenti e sistemi scollegati che non comunicano tra loro — porta a duplicazioni di lavoro richiesto, a una voce del marchio che cambia a ogni vento e all'incapacità di dimostrare il valore del vostro social media marketing.

I pilastri dei contenuti allineano l'intero flusso di lavoro, dall'ideazione all'analisi delle prestazioni. Forniscono la struttura necessaria per mantenere la coerenza del marchio e, infine, misurare il ROI dei contenuti.

Ecco alcuni dei vantaggi derivanti dalla creazione di una strategia per i social media basata su pilastri di contenuto ben definiti:

Messaggi coerenti su tutte le piattaforme

La dispersione della voce del marchio è una realtà. Quando tre diversi membri del team pubblicano su tre piattaforme diverse senza linee guida condivise, il pubblico ha l'impressione di trovarsi di fronte a tre marchi diversi.

Questa incoerenza rende quasi impossibile costruire un seguito fedele che riconosca il tuo marchio, indipendentemente da dove ti trovi.

Allineare la strategia sui social media su tutti i canali è più facile quando si dispone di pilastri di contenuto ben definiti.

Il modello per i social media di ClickUp ti aiuta a gestire la tua presenza sui social media da un unico posto. Scarica il modello gratis Mantieni la coerenza su tutti i canali social con il modello ClickUp per i social media Ecco perché ti piacerà: Pianifica quali contenuti creare per ciascuna piattaforma social utilizzando la Content Stage View

Categorizza e aggiungi attributi per gestire i tuoi contenuti sui social media e visualizza facilmente lo stato di ogni post utilizzando i campi personalizzati

Crea attività con diversi stati personalizzati, come Annullato, Completato, In attesa di approvazione, Da rivedere e In corso, per tenere traccia dello stato di avanzamento di ciascuna attività

Pianifica quando e dove pubblicare i contenuti con la Visualizzazione calendario dei contenuti

💡 Consiglio da esperto: tagga ogni attività relativa ai contenuti con il pilastro corrispondente utilizzando i campi personalizzati di ClickUp per garantire la coerenza su tutte le piattaforme. In questo modo potrai verificare a colpo d'occhio se il tuo mix di contenuti è bilanciato su tutti i canali. Potrai notare immediatamente se il tuo TikTok è composto esclusivamente da contenuti promozionali mentre su LinkedIn mancano i post informativi, e quindi adeguare la tua strategia per garantire una voce del marchio unificata ovunque. Utilizza i campi personalizzati con l'IA all'interno di ClickUp per acquisire e registrare i dettagli fondamentali

Pianificazione e creazione dei contenuti ottimizzate

Fissare un calendario dei contenuti vuoto è un modo terrificante e improduttivo di iniziare la settimana, ma un solido flusso di lavoro per la creazione dei contenuti può risolvere il problema.

Quando il tuo team non ha temi definiti, le sessioni di brainstorming diventano senza scopo, portando a post dell'ultimo minuto e di scarsa qualità e, alla fine, al burnout. Questa pressione costante di dover inventare nuove idee da zero è un enorme spreco di creatività e risorse.

I pilastri forniscono al tuo team dei confini definiti, rendendo l'ideazione dei contenuti più rapida e mirata.

💡 Consiglio da esperto: elimina il panico da "cosa dovremmo pubblicare" pianificando i tuoi contenuti con la vista Calendario di ClickUp. Puoi visualizzare la distribuzione dei pilastri per l'intero mese, creare in blocco i contenuti per ogni tema e trasformare la pianificazione in un semplice esercizio di trascinamento.

Migliore collaborazione e allineamento del team

"È questa la versione definitiva?" "Dove sono le linee guida del marchio per questo?" Quando il flusso di lavoro dei contenuti è disorganizzato, i passaggi di consegne tra autori, designer e social media manager sono afflitti da infinite discussioni e scadenze non rispettate.

Questo attrito rallenta l'intero ciclo di produzione e causa frustrazione in tutto il team.

Crea passaggi di consegne fluidi strutturando il tuo flusso di lavoro attorno ai tuoi pilastri. Quando c'è una condivisione della lingua, la collaborazione in team diventa naturale.

💡 Consiglio da esperto: ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, può estrapolare automaticamente le linee guida sui pilastri dai tuoi documenti e individuare i post più performanti del passato, fornendo a ogni membro del team il contesto di cui ha bisogno proprio dove lavora. Ma non è tutto. Brain può anche aiutarti a trovare idee per i contenuti e a redigere bozze di post. ✨ Usa ClickUp Brain per elaborare strategie di contenuto, idee per i post e persino bozze di articoli completi

📮ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve interagire in media con 6 persone per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente 6 connessioni chiave per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La sfida è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e "buchi neri" di visibilità minano la produttività del team, con i collaboratori interrotti ogni 2 minuti mentre sono concentrati sul lavoro. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questa sfida rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

Monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni più semplici

Stai effettuando il monitoraggio dei "Mi piace" e dei commenti, ma non hai idea del perché alcuni post abbiano successo mentre altri falliscono? Senza un quadro strategico, le tue analisi sono solo un mare di numeri, che non offrono alcuna visione reale di ciò che risuona con il tuo pubblico.

Questo rende impossibile prendere decisioni informate, costringendoti a indovinare cosa potrebbe funzionare in futuro.

I pilastri dei contenuti facilitano la creazione di un quadro di riferimento per un'analisi significativa delle prestazioni.

💡 Consiglio da esperto: crea viste personalizzate che mostrino le metriche di performance a livello di pilastro con i dashboard di ClickUp. Convertendo i dati della tua area di lavoro in grafici visivi, potrai finalmente rispondere a domande fondamentali come: "Il nostro pilastro 'Educativo' genera più clic sul sito web rispetto al pilastro 'Dietro le quinte'?" e utilizzare queste informazioni per una vera ottimizzazione dei contenuti. Utilizza la dashboard di marketing di ClickUp per controllare le metriche di performance in tempo reale

Tipi comuni di pilastri di contenuto sui social media

Sai che hai bisogno di pilastri, ma non hai idea di quali dovrebbero essere. È qui che la maggior parte dei team si blocca, e questa paralisi li riporta direttamente a pubblicare post casuali. Non complicare troppo le cose: inizia con categorie di contenuti collaudate e adattale al tuo brand.

Questi tipi di pilastri comuni sono un punto di partenza, non una formula rigida. Usali come fonte di ispirazione per creare un mix di contenuti che soddisfi il tuo pubblico e raggiunga i tuoi obiettivi aziendali.

Contenuti formativi

Questo pilastro è incentrato sull'essere d'aiuto. Comprende guide pratiche, tutorial, consigli rapidi, risposte alle domande più frequenti e approfondimenti sul settore.

Posizionano il tuo brand come esperto affidabile e sono particolarmente efficaci per le aziende B2B o per qualsiasi brand con un prodotto che richiede una curva di apprendimento.

Su LinkedIn, i contenuti formativi ottengono risultati costantemente migliori rispetto a quelli di promozione: i post con istruzioni pratiche generano un coinvolgimento tre volte superiore rispetto agli annunci sui prodotti.

Contenuti ispiratori

Crea una connessione emotiva con il tuo pubblico attraverso lo storytelling del marchio. Questo pilastro comprende storie di successo dei clienti, citazioni motivazionali, contenuti ispiratori e post che mettono in risalto la missione e i valori del tuo marchio.

Un avvertimento: usa questo pilastro per ispirare, non solo per creare post vuoti che mirano solo a far sentire bene.

Contenuti promozionali

È qui che si parla dei propri prodotti e servizi. I contenuti di promozione includono presentazioni di prodotti, annunci di lancio, offerte speciali e notizie aziendali. Sebbene necessario, questo pilastro dovrebbe essere utilizzato con moderazione: una buona regola generale è mantenerlo al di sotto del 20% del mix totale di contenuti.

Contenuti relativi alla community e al coinvolgimento

Trasforma i tuoi follower da spettatori passivi a partecipanti attivi. Questo pilastro, incentrato sul coinvolgimento della community, è progettato per stimolare l'interazione del pubblico e include contenuti generati dagli utenti (UGC), sondaggi, domande e risposte, concorsi e storie dei clienti.

Sono estremamente efficaci per generare social proof e costruire relazioni solide con i tuoi fan più fedeli.

Contenuti dietro le quinte

Rendi il tuo marchio più umano mostrando le persone e i processi che lo rendono possibile. Questo pilastro offre uno sguardo sulla cultura aziendale, mette in luce i membri del team o svela come vengono realizzati i tuoi prodotti.

Questo crea autenticità e trasparenza, che aiutano i marchi moderni a distinguersi.

📚 Leggi anche: La tua guida al project management sui social media

Come creare pilastri di contenuto per i social media

La creazione dei pilastri di contenuto è un processo pratico e graduale che qualsiasi team può seguire. Ricorda, non si tratta di un'attività una tantum: i tuoi pilastri dovrebbero essere parti vive e dinamiche della tua strategia, in grado di evolversi insieme al tuo pubblico e alla tua attività.

Passaggio 1: Definisci il tuo pubblico e i tuoi obiettivi

Non puoi creare contenuti che risuonino nel pubblico se non sai a chi ti stai rivolgendo o cosa stai cercando di ottenere. I tuoi pilastri devono trovarsi all'incrocio tra gli interessi del tuo pubblico e i tuoi obiettivi aziendali.

Ad esempio, se il tuo pubblico apprezza la sostenibilità e il tuo obiettivo è aumentare la notorietà del prodotto, un pilastro incentrato sulle "pratiche sostenibili nel nostro settore" potrebbe colmare efficacemente tale divario.

Passaggio 2: Analizza i tuoi contenuti esistenti

Prima di inventare nuovi pilastri, guarda a ciò che hai già creato. Quali temi sono emersi naturalmente? Quali post hanno ottenuto i migliori risultati? Dove sono le lacune nei tuoi contenuti? Analizzare il tuo lavoro passato ti evita di partire da zero e spesso rivela modelli sorprendenti su ciò che il tuo pubblico ama.

Passaggio 3: Scegli 3-5 temi principali

Il numero ideale di pilastri è compreso tra tre e cinque. Meno di tre può far sembrare i tuoi contenuti ripetitivi, mentre più di cinque può indebolire la tua focalizzazione e renderli difficili da gestire. Ogni pilastro dovrebbe essere abbastanza ampio da generare decine di idee per i post, ma abbastanza specifico da distinguersi dagli altri.

Ecco un rapido test per ogni potenziale pilastro: riesci a pensare ad almeno dieci idee diverse per i post che rientrano in questo tema? Se fai fatica, il tuo pilastro potrebbe essere troppo ristretto.

💡 Consiglio da esperto: riunisci il tuo team e fate un brainstorming per sviluppare i pilastri dei contenuti e le idee correlate. È facile farlo con le lavagne online ClickUp basate sull'IA, che non solo facilitano la condivisione delle idee, ma le trasformano anche in attività con un solo clic. Fai brainstorming e metti in pratica le idee di contenuto con le lavagne online di ClickUp Puoi creare mappe mentali, aggiungere screenshot di ispirazione da altri marchi e progettare in modo collaborativo la struttura dei tuoi contenuti prima di svilupparla nella tua area di lavoro. 🛠️ Scopri come Dragonfruit Media ha sfruttato le lavagne online di ClickUp per trasformare la propria pianificazione dei contenuti 👇

Passaggio 4: Mappare i pilastri ai formati di contenuto e ai canali

Non tutti i pilastri funzioneranno allo stesso modo su ogni piattaforma social. Ad esempio, i tuoi contenuti formativi approfonditi potrebbero essere perfetti per un carosello su LinkedIn, ma probabilmente non funzionerebbero in un video TikTok di 15 secondi.

Allo stesso modo, un divertente video del dietro le quinte potrebbe avere successo su Instagram Stories, ma risultare fuori luogo su un blog aziendale.

Evita questa discrepanza creando una semplice matrice che mappi ogni pilastro ai canali social e ai formati ideali.

💡 Suggerimento da esperto: puoi strutturarlo in un formato simile a un foglio di calcolo utilizzando la vista Tabella di ClickUp. Crea colonne per Pilastro, Canale e Formato per rendere il tuo piano di distribuzione dei contenuti chiaro, attuabile e facile da seguire per tutto il team. Visualizza il tuo piano del contenuto in viste Tabella predefinite e aggiornate automaticamente in ClickUp

Passaggio 5: Crea il tuo calendario dei contenuti

Una volta definiti e mappati i pilastri, è il momento di creare il calendario dei contenuti. L'obiettivo è garantire un mix di contenuti equilibrato e variegato nel tempo. Questo aiuterà a evitare errori come concentrare tutti i post di promozione in una sola settimana o trascurare un pilastro per un mese intero.

Hai già visto come strumenti come la vista Calendario di ClickUp ti aiutano a visualizzare la distribuzione dei pilastri e a ribilanciare facilmente il tuo programma. Puoi trascinare le attività relative ai contenuti su nuove date per garantire un mix equilibrato.

💡 Consiglio da esperto: imposta le automazioni di ClickUp per rendere tutto questo operativo. Ad esempio, crea un'automazione che avvisi il responsabile del contenuto se un pilastro specifico non è stato programmato per la settimana successiva, permettendoti di individuare le lacune prima che si verifichino.

Scopri ulteriori informazioni su come i team di marketing utilizzano le automazioni di ClickUp:

🦸🏻‍♀️ Crea un team di Super Agenti ClickUp che ti assistano in ogni passaggio del percorso. Questi sono i tuoi colleghi basati sull'IA, che operano tenendo conto del contesto completo del tuo lavoro e delle app collegate, e sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Content Gap Analyzer — Identifica le opportunità di contenuto mancanti confrontando il tuo sito con la copertura dei concorrenti e la domanda di parole chiave

Analista di ricerca delle parole chiave — Genera gruppi di parole chiave e assegna priorità agli argomenti in base all'intento di ricerca, alla difficoltà e alle opportunità

Social Trend Spotter — Monitora le piattaforme social per individuare argomenti emergenti e conversazioni di interesse per il tuo pubblico

Pianificatore del calendario dei contenuti — Crea calendari editoriali con argomenti consigliati, date di pubblicazione e canali di distribuzione

Redattore di post per il blog — Crea bozze strutturate di post per il blog a partire da una breve descrizione dell'argomento o da una parola chiave

Brand Voice Writer — Crea contenuti di marketing in diversi formati mantenendo un tono e un messaggio coerenti con il marchio

Specialista nel riutilizzo dei contenuti — Trasforma una singola risorsa di contenuto in diversi formati per i vari canali

Responsabile della gestione dei contenuti — Esamina i contenuti esistenti e individua quelli che necessitano di ottimizzazione o aggiornamenti

Marketing Analytics Agent — Aggrega i dati sulle prestazioni di marketing per effettuare il monitoraggio dell'impatto dei contenuti e identificare le opportunità di miglioramento Trova il tuo prossimo collaboratore IA nella libreria completa di agenti IA per il marketing su ClickUp!

Esempi di pilastri di contenuto tratti da marchi reali

Osservare come i marchi affermati strutturano i propri contenuti sui social media può rendere il concetto di pilastri di contenuto molto più facile da comprendere. Ecco come marchi noti utilizzano i pilastri di contenuto per guidare la propria strategia sui social media. Notate come i loro pilastri siano personalizzati in base al loro pubblico specifico e all'identità del marchio.

Duolingo: L'app per l'apprendimento delle lingue ha costruito una delle presenze sui social media più riconoscibili su TikTok e Instagram incentrando i propri contenuti sull' umorismo e sul coinvolgimento della community . I loro pilastri sono un vero e proprio capolavoro nel fondere intrattenimento, informazione sul prodotto e commenti sulla cultura pop. L'iconica mascotte, il gufo, è protagonista di contenuti virali e degni di meme che rafforzano sottilmente la proposta di valore fondamentale dell'apprendimento delle lingue

Glossier: Questo marchio di bellezza organizza i contenuti attorno a quattro pilastri: formazione, intrattenimento, comunità e promozione. La forte enfasi sui contenuti generati dagli utenti — ripubblicando foto ed esperienze di clienti reali — ha reso la comunità il loro pilastro di punta

HubSpot: In quanto piattaforma di marketing e vendite B2B, HubSpot fa ampio ricorso a pilastri di contenuti formativi quali consigli di marketing, modelli, webinar e guide pratiche per i professionisti del marketing e i team aziendali. Incorpora inoltre contenuti promozionali attraverso la formazione sui prodotti e contenuti dietro le quinte che mettono in mostra la cultura aziendale e le iniziative del team. Questo approccio posiziona HubSpot innanzitutto come autorevole fonte di formazione nel settore e solo in secondo luogo come fornitore di prodotti

Gymshark: Il marchio di abbigliamento fitness combina contenuti incentrati sulla community e sul coinvolgimento (contenuti di allenamento generati dagli utenti e collaborazioni con influencer), contenuti ispiratori (percorsi di fitness e sfide come la 66-Day Challenge) e contenuti di promozione relativi al lancio di nuovi prodotti. Amplificando attivamente i contenuti degli autori e dei clienti, Gymshark trasforma il proprio pubblico in una fonte costante di storytelling autentico sul marchio

Una volta definita la struttura dei pilastri di contenuto, la selezione degli strumenti giusti per la gestione dei social media diventa fondamentale per attuare la tua strategia in modo efficiente. Questo video esplora varie piattaforme che possono aiutare le agenzie a ottimizzare i flussi di lavoro relativi ai pilastri di contenuto su più clienti e canali.

Come misurare le prestazioni dei pilastri di contenuto di contenuto

L'analisi a livello di pilastro distingue la gestione tattica dei social media dal content marketing strategico. Ti permette di capire quali temi stanno effettivamente generando risultati aziendali, in modo da poter puntare su ciò che funziona ed eliminare ciò che non funziona.

Invece di perderti in metriche di vanità, concentrati sul monitoraggio di questi indicatori chiave di prestazione per ciascuno dei tuoi pilastri di contenuto:

Metrica Cosa rivela Tasso di coinvolgimento per pilastro Quali temi e argomenti risuonano maggiormente con il tuo pubblico? Volume dei contenuti per pilastro Che tu stia mantenendo un mix di contenuti sano ed equilibrato nel tempo Tasso di conversione per pilastro Quali sono i temi più efficaci nel generare risultati aziendali tangibili, come lead o vendite commerciali?

Analizzare questi dati su base mensile o trimestrale fornirà un valore strategico di gran lunga superiore rispetto all'ossessione per le fluttuazioni giornaliere. Potrai smettere di fare supposizioni e iniziare a prendere decisioni basate sui dati riguardo alla tua strategia di contenuti.

Il modello di gestione dei contenuti di ClickUp aiuta a creare un sistema affidabile ed efficace per pianificare, organizzare e effettuare il monitoraggio dei contenuti. Scarica il modello gratis Organizza e gestisci tutti i tuoi contenuti da un unico posto con il modello di gestione dei contenuti di ClickUp Le funzionalità integrate, come gli stati e i campi personalizzati, ti consentono di classificare e monitorare lo stato di avanzamento di ogni contenuto, dall'ideazione alla pubblicazione.

Crea e metti in atto la tua strategia di contenuti con ClickUp

I pilastri dei contenuti sono la soluzione all'approccio frammentario, incoerente e reattivo che affligge tanti team che si occupano di social media. Forniscono un quadro strategico che conferisce ordine e scopo ai tuoi contenuti, guidando ogni fase, dall'ideazione e creazione alla collaborazione e alla misurazione.

Tuttavia, i pilastri funzionano solo se il tuo team li applica in modo coerente.

L'ultimo ostacolo è spesso la frammentazione degli strumenti. Le definizioni dei pilastri risiedono in un documento, il Calendario in un'altra app, le attività da qualche altra parte e le analisi su un'altra piattaforma ancora. Questa frammentazione del contesto, in cui i team sprecano ore alla ricerca di informazioni tra app scollegate e ripetendo gli aggiornamenti su più piattaforme, uccide la produttività. Riunisci tutto nell'area di lavoro convergente basata sull'IA di ClickUp.

Sei pronto a organizzare la tua intera strategia dei pilastri di contenuto in un unico posto, dal piano di alto livello in Docs alle attività dettagliate nel tuo Calendario e alle analisi delle prestazioni nelle dashboard? Inizia oggi stesso gratis con ClickUp. ✨

Domande frequenti

La maggior parte dei marchi ottiene un esito positivo con tre o cinque pilastri. Inizia con tre temi solidi e valuta di ampliarli a cinque una volta che il processo di creazione del contenuto funziona senza intoppi.

La struttura è la stessa, ma gli argomenti principali variano. Ad esempio, un'azienda di software B2B potrebbe avere pilastri come "Consigli per la produttività" e "Guide all'integrazione", mentre un marchio di moda B2C potrebbe utilizzare "Outfit del giorno" e "Tessuti sostenibili".

Pensa ai tuoi pilastri come alle ricette del tuo ricettario e al tuo calendario dei contenuti come al tuo piano settimanale per la condivisione dei contenuti. I pilastri guidano ciò che puoi creare, mentre il calendario determina quando condividerlo per stimolare il coinvolgimento del pubblico.