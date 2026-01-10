Come costruire una comunità altamente coinvolta: il manuale completo

Accedi al tuo spazio della community e noti la stessa cosa che hai visto tutta la settimana: post con visualizzazioni ma quasi nessuna risposta.

Quindi, un membro condivide una domanda ponderata su una sfida reale. Nel giro di poche ore, il thread si riempie. Persone che non sentivi da mesi iniziano a offrire consigli, effettuare la condivisione di esperienze e taggare altri che potrebbero aiutare.

Questo cambiamento è avvenuto perché qualcuno si è sentito abbastanza a proprio agio da esprimersi, facendo sentire gli altri in una maggiore connessione.

Studia come un coinvolgimento significativo, e non solo la diffusione di informazioni, sia ciò che rafforza la fiducia, la lealtà e la partecipazione a lungo termine nei gruppi. Le comunità prosperano quando le persone si sentono ascoltate, apprezzate e in connessione con qualcosa a cui vogliono contribuire.

Che cos'è un manuale di coinvolgimento della comunità?

Un playbook per il coinvolgimento della community è una guida pratica e completa che mostra al tuo team esattamente come progettare, gestire e scalare i tuoi programmi di community per raggiungere specifici risultati aziendali.

Definisce i profili dei membri target, lo scopo della community e il percorso di coinvolgimento dal primo contatto alla promozione. Questo manuale operativo condiviso delinea i rituali, le campagne, i flussi di lavoro, i ruoli e le metriche che utilizzerai per mantenere i membri attivi e allineati alla tua strategia di prodotto.

🧠 Curiosità: Il concetto di comunità risale a migliaia di anni fa. Le antiche corporazioni dell'Europa medievale erano le prime forme di comunità professionali, in cui gli artigiani condividevano le loro conoscenze, ricevevano supporto da parte degli altri artigiani e regolavano la qualità.

Perché i marchi hanno bisogno di un manuale

La chiarezza sugli obiettivi, sui messaggi e sul modo in cui il tuo team si presenta contribuisce a creare una comunità forte. Hai bisogno di un playbook per:

Crea esperienze prevedibili: assicurati che ogni nuovo membro riceva lo stesso caloroso benvenuto e lo stesso percorso verso il valore.

Proteggi la reputazione del marchio: definisci le regole di tono e di escalation in modo che gli errori non si trasformino in crisi.

Dai priorità alle risorse scarse: concentra il tempo del personale su programmi ad alto impatto, non sulla risoluzione di problemi urgenti.

Scala i programmi ripetibili: trasforma un webinar con esito positivo in una serie trimestrale.

Misura ciò che conta: collega l'attività della community all'adozione del prodotto, alla fidelizzazione e al fatturato.

Chiudi il ciclo di feedback: cattura i segnali dei membri e indirizzali rapidamente al reparto prodotti, marketing e assistenza clienti.

Manuale dettagliato per il coinvolgimento della comunità

Segui questa roadmap per pianificare meglio il lavoro di coinvolgimento della community, attivare più rapidamente i membri e effettuare il monitoraggio dell'impatto man mano che cresci. 👇

Passaggio 1: definire lo scopo e l'esito positivo della community

Inizia chiarendo perché esiste la tua community e in che modo fornisce supporto al tuo prodotto e alla tua attività. Ancorare il tuo obiettivo a un pubblico specifico, a una promessa di valore fondamentale e a un risultato aziendale misurabile.

Alcuni esempi di una dichiarazione di intenti chiara:

Una casa per i PMM che utilizzano la nostra piattaforma per effettuare la condivisione di guide al lancio e ricevere supporto da parte degli altri membri della comunità, in modo da spedire più velocemente e rimanere con noi più a lungo.

Una community di sviluppatori in cui i fondatori di startup condividono esperienze concrete, forniscono feedback sulle nuove funzionalità/funzioni e contribuiscono a dare forma alla nostra roadmap.

Un hub di successo per i clienti in cui gli amministratori si aiutano a vicenda a risolvere i problemi di implementazione e promuovono le best practice per migliorare la fidelizzazione.

Quindi definisci l'esito positivo in due livelli:

A livello di comunità: membri attivi, collaboratori ricorrenti, sostenitori, partecipazione al programma

Livello aziendale: attivazione, adozione delle funzionalità/funzioni, fidelizzazione, espansione, referral

Connettori per mostrare come i comportamenti desiderati determinano i risultati necessari

Connettori per mostrare come i comportamenti desiderati determinano i risultati necessari

Caselle di testo per etichettare ogni metric con un traguardo e un periodo di tempo (ad esempio, 10% di post nella settimana 1).

Passaggio n. 2: identifica i profili dei membri della comunità con priorità

Prima di provare ad "aumentare il coinvolgimento", chiarisci chi stai effettivamente coinvolgendo. Tratta i profili della community con lo stesso rigore con cui tratti i profili dei prodotti o del marketing, ma basandoti sui comportamenti della community.

Crea un "Documento sui profili della comunità" all'interno di ClickUp Docs con sezioni come Profilo, Motivazioni, Comportamenti, Programmi e Rischi. Al suo interno, puoi memorizzare gli elementi essenziali per ogni profilo:

Chi sono: ruolo, anzianità, dimensione dell'azienda, casi d'uso principali

Cosa li motiva: riconoscimento, risposte, connessione con i colleghi, influenza

Cosa li blocca: tempo, sicurezza nel pubblicare, conoscenza del prodotto, vincoli

Cosa significa ottenere un esito positivo nella community (ad esempio, ottenere 3 soluzioni revisionate dai colleghi ogni mese, effettuare la condivisione di framework e acquisire visibilità)

Inizia con 2-3 personaggi principali, ad esempio:

Titolari di onboarding (CS/Ops) che necessitano di risposte rapide e modelli di implementazione

Utenti esperti o autori che desiderano visibilità, accesso anticipato e influenza sulla roadmap

Dirigenti impegnati che pubblicano raramente ma desiderano un valore elevato e una prova dell'impatto

Se hai bisogno di aiuto per redigerli, rivolgiti a ClickUp Brain. L'assistente basato sull'IA ti aiuta:

Redigete la vostra prima versione di ogni persona utilizzando informazioni reali sull'area di lavoro.

Riepilogare comportamenti e feedback per fondare i profili sui dati

Suggerimenti personalizzati per coinvolgere gli utenti con i contenuti e indicatori di esito positivo misurabili

Confronta i profili fianco a fianco per individuare lacune, sovrapposizioni e opportunità uniche.

Trasformare i profili in liste di controllo attuabili per contenuti, eventi o programmi della community

🧠 Curiosità: nel XVII secolo in Inghilterra, le caffetterie fungevano da spazi egualitari di riunione dove persone provenienti da diversi contesti sociali si riunivano per discutere di politica, filosofia e eventi attuali. Queste "università da un penny" contribuirono a stimolare la circolazione di idee e notizie stampate e gettarono persino alcune delle basi per i mercati finanziari britannici.

Passaggio 3: mappa il tuo funnel di coinvolgimento della community

Considera la crescita della tua community come un percorso guidato dal prodotto, con i membri che attraversano diverse fasi. Dovrai definire in modo esplicito cosa significa ogni fase nel tuo contesto e quali comportamenti spingono le persone ad andare avanti.

Ecco un semplice funnel:

Consapevolezza: i membri scoprono la community tramite email, promoti all'interno del prodotto, onboarding o canali social. Attivazione: i nuovi membri si iscrivono e compiono una prima azione significativa, come pubblicare una presentazione o partecipare a un evento. Contributo: i partecipanti attivi iniziano ad aggiungere valore rispondendo ai colleghi, attraverso la condivisione di modelli o l'ospitazione di sessioni. Promozione: i principali collaboratori valorizzano la community attraverso la condivisione di storie di successo, la segnalazione di altri utenti, la co-creazione di contenuti o l'ingresso in gruppi consultivi.

Per ogni fase del tuo percorso nella community, decidi due cose:

Cosa porta una persona a raggiungere quella fase: potrebbe essere un'azione specifica che compie, come entrare a far parte della community, pubblicare una presentazione o partecipare al suo primo evento.

Trigger per il coinvolgimento: elementi che spingono gli utenti a proseguire nel loro percorso. Potrebbe trattarsi di azioni personalizzate, come l'invio di un messaggio diretto di benvenuto e il tag nel thread introduttivo, che incoraggiano la prima interazione.

🚀 Vantaggio ClickUp: dai vita al tuo funnel di coinvolgimento con le mappe mentali di ClickUp. Crea una mappa mentale con i nodi principali quali consapevolezza, attivazione, contributo e sostegno. Sotto ogni nodo, crea dei rami: Canali (dove scoprono o interagiscono)

Comportamenti chiave (cosa fanno)

Passaggio 4: crea un calendario di 90 giorni con le attività della community

Una volta chiarito il funnel, progetta un calendario di programmazione di 90 giorni che offra un supporto mirato ai tuoi personaggi e alle varie fasi del funnel.

Combina diversi tipi di eventi per mantenere la community vivace e variegata, ad esempio:

AMA o sessioni di domande e risposte: chat dal vivo con fondatori, esperti di prodotto o ospiti.

Presentazioni/dimostrazioni dei prodotti: sessioni periodiche che illustrano le nuove funzionalità/funzioni o i casi d'uso

Sfide o concorsi: attività guidate dai membri (ad esempio, i migliori progetti di hackathon e sfide di scrittura)

Newsletter o blog digest: aggiornamenti curati che mettono in evidenza le discussioni, le risorse o gli annunci più importanti.

Gruppi di pari: piccoli incontri (specifici per settore o basati sul ruolo) per fare networking e offrire supporto reciproco.

Utilizza un modello di piano dei contenuti per impostare la frequenza dei tuoi post in modo coerente:

Settimanale: thread di benvenuto/presentazioni o un post tattico Mensile: AMA, sessione di approfondimento, spotlight sui collaboratori o thread di feedback Trimestrale: Grande iniziativa a tema (ad esempio, "Mese del manuale", "Launch Lab")

Trascina e rilascia le attività e pianifica per bilanciare il carico di lavoro tra le settimane nella vista calendario di ClickUp

La piattaforma li visualizza automaticamente sul Calendario e puoi trascinare e rilasciare gli eventi per riprogrammarli senza interrompere il tuo ritmo. Imposta attività ricorrenti, come presentazioni settimanali o newsletter mensili, come attività ricorrenti di ClickUp per automatizzarle.

Passaggio n. 5: crea le tue linee guida per la moderazione e il coinvolgimento

Stabilisci regole di coinvolgimento chiare e protocolli di moderazione. Copri tre aree principali:

1. Tono e voce

Come "parla" il tuo marchio nella community rispetto al marketing (ad esempio, in modo più sincero, meno raffinato)

Cosa fare e cosa non fare, compreso ciò che è incoraggiato (empatia, chiarezza, specificità) e ciò che non lo è (sarcasmo, sprezzante, eccesso di gergo).

2. Regole di escalation

Cosa viene segnalato all'assistenza, all'ufficio legale, alle pubbliche relazioni o al reparto prodotti

Con quale rapidità i moderatori dovrebbero rispondere ai problemi delicati

Regola dei tre strike (educare, dare un avviso, rimuovere)

3. Aspettative relative al ruolo

Chi è responsabile delle approvazioni, degli interventi, delle risposte alle domande sui prodotti e della chiusura dei cicli?

Tempistiche previste (ad es. controllo quotidiano, threads con priorità entro 2 ore e piano di copertura nel fine settimana)

Passaggio n. 6: avvia i flussi di lavoro di coinvolgimento

Una volta effettuata l'impostazione delle basi, potrai creare flussi di lavoro ripetibili che guidano le persone attraverso il tuo funnel di coinvolgimento.

Flussi di lavoro chiave da implementare:

Campagna di benvenuto: invia una serie di messaggi (o email) di benvenuto ai nuovi membri durante le loro prime settimane, presentando loro le risorse disponibili e spiegando come iniziare.

Cicli di coinvolgimento settimanali: pubblica ogni settimana un prompt o una domanda divertente (ad esempio, Qual è un consiglio che daresti ai nuovi membri?) e fai un follow-up con un riassunto delle risposte.

Prompt per il contributo di contenuti: invita i membri a inviare post per il blog, storie di successo o tutorial; crea attività per il tuo team per esaminare e pubblicare i migliori.

Flussi di lavoro degli autori/ambasciatori: identifica gli utenti più attivi e imposta flussi di lavoro per riconoscerli. Ad esempio, invia attività ai manager affinché facciano menzioni degli ambasciatori nelle newsletter o li assegnino come ospiti degli eventi.

Passaggio n. 7: raccogli feedback e approfondimenti dalla community

La community è un motore di feedback in tempo reale e il tuo compito è quello di catturare, strutturare e indirizzare quel segnale. Utilizza più superfici di feedback, come ad esempio:

Sondaggi e votazioni rapide nei canali della community per testare argomenti, interessi o soddisfazione.

Sondaggi per approfondimenti su onboarding, usabilità dei prodotti o soddisfazione dei programmi

Domande in stile NPS per il monitoraggio del sentiment nel tempo

Threads dedicati al coinvolgimento come "Qual è stata la cosa che ti ha frustrato di più questa settimana?" o "Qual è la funzionalità dei tuoi sogni per X?"

Sfrutta i moduli ClickUp per raccogliere feedback strutturati e trasformare le risposte in informazioni utili.

Ecco come puoi utilizzarlo in modo pratico:

Crea sondaggi o campi a scelta multipla o campi a elenco a discesa per valutare l'interesse o la soddisfazione dei membri. domande per sondaggi sulla soddisfazione dei clienti utilizzandoper valutare l'interesse o la soddisfazione dei membri.

Crea sondaggi dettagliati con campi di testo, valutazione, numero e moduli lunghi per comprendere l'esperienza di onboarding, l'usabilità del prodotto o il feedback sul programma della community.

Aggiungi un campo di valutazione o di numero per raccogliere dati NPS o relativi al sentiment.

Utilizza campi di testo lungo per feedback a risposta aperta (ad esempio, quali funzionalità/funzioni vorresti fossero disponibili?).

Imposta le automazioni in modo che risposte specifiche (ad esempio, punteggi di sentiment bassi, segnalazioni di bug, richieste di funzionalità) assegnino automaticamente le attività al prodotto, al CS o al membro del team della community appropriato.

Passaggio n. 8: misura l'esito positivo del coinvolgimento

Vai oltre le metriche vanitose come il "numero totale di membri" e concentrati su indicatori legati al comportamento reale e all'impatto aziendale. Ecco alcune metriche di coinvolgimento della community che contano:

Raggiungimento e attivazione: percentuale di nuovi clienti che si uniscono alla community o che pubblicano post o commenti nei primi 7-14 giorni.

Livello di coinvolgimento: conteggio degli account attivi settimanali/mensili e dei post, commenti, messaggi diretti e reazioni per membro attivo.

Contributo e promozione: numero di collaboratori unici, volume di contenuti generati dai membri, segnalazioni, testimonianze e attività di co-marketing.

Risultati aziendali: correlazione tra partecipazione alla community e adozione, fidelizzazione o espansione del prodotto per segmenti specifici.

Scegliete una serie di indicatori chiave per i vostri primi 90 giorni e rivedeteli regolarmente.

Effettua il monitoraggio di questi KPI di marketing all'interno delle dashboard di ClickUp. Configura una dashboard "Salute e coinvolgimento della community" utilizzando queste schede personalizzabili:

Scheda elenco attività per elencare attività come post di nuovi membri, commenti o segnalazioni

Scheda di calcolo per calcolare metriche quali la percentuale di nuovi clienti che aderiscono alla community, l'NPS medio o i tassi di conversione.

Scheda di riepilogo IA per generare un riepilogo di alto livello sullo stato di salute e sul coinvolgimento della community.

🧠 Curiosità: nell'antica Roma, le collegia (piccoli gruppi sociali) fornivano ai membri assistenza, networking e mutuo aiuto, svolgendo essenzialmente la funzione di programmi di coinvolgimento della comunità prototipici.

Passaggio n. 9: espandi la tua community con l'IA

Man mano che la tua community cresce, il coinvolgimento manuale diventa impossibile da sostenere. È qui che ClickUp Brain ti aiuta ad automatizzare il lavoro ripetitivo, generare contenuti ed estrarre informazioni utili dall'intera area di lavoro di ClickUp.

Inoltre, poiché risiede nella tua area di lavoro, è sensibile al contesto e comprende i tuoi progetti, i segmenti dei membri e le conversazioni precedenti. In questo modo, ottieni risposte specifiche alle attività e alle esigenze reali della tua community.

Diamo un'occhiata alle attività che puoi semplificare con ClickUp.

Prompt settimanali per il coinvolgimento

Chiedi a ClickUp Brain di generare nuovi promoti settimanali per il coinvolgimento basati sull'attività della community

Prompt ClickUp Brain di:

Genera nuove idee per discussioni, sondaggi e componenti aggiuntivi basati su ciò di cui parlano i membri.

Crea promemoria settimanali o frammenti di contenuto direttamente all'interno delle attività o dei documenti.

Riassunti delle sessioni AMA

Trasforma le conversazioni AMA grezze in informazioni utili ricorrendo a ClickUp Brain per:

Importa le trascrizioni degli eventi, gli appunti delle riunioni o i riassunti delle chat in ClickUp e riassumili automaticamente in conclusioni chiare.

Utilizza ClickUp AI Fields per acquisire in modo coerente punti salienti, temi e domande dei membri in un formato strutturato. in un formato strutturato.

Trasformare le intuizioni in azioni di follow-up per i team di prodotto o del supporto

Contrassegnare automaticamente le conversazioni

ClickUp Brain può:

Utilizza i campi IA per classificare feedback , richieste di funzionalità/funzioni, elogi e problemi.

Raggruppa i segnali della community per persona, argomento o urgenza.

Applica la categorizzazione in blocco a thread o invii di grandi dimensioni.

Moderazione e analisi del sentiment

Usa ClickUp Brain per:

Effettua il monitoraggio dei cambiamenti di umore generali in relazione a lanci , variazioni di prezzo, aggiornamenti sull'onboarding e altri eventi.

Individua i punti critici emergenti prima che diventino fattori di abbandono.

Dai priorità agli interventi nei casi in cui la frustrazione dei membri è maggiore.

Utilizza il rilevamento del sentiment o delle parole chiave per segnalare commenti o attività preoccupanti.

10 tattiche comprovate per il coinvolgimento della community

Utilizza questi trucchi come mosse plug-and-play nel tuo piano di 90 giorni. Abbina due o tre alla volta con titolari chiari e metriche di esito positivo per esperienze cliente end-to-end. 📊

Esegui una selezione di benvenuto: dai il benvenuto ai nuovi membri, mostra loro i documenti di avvio rapido e offri loro uno slot introduttivo individuale. Organizza eventi live di breve durata: Conduci brevi AMA o demo di 30-45 minuti con CTA chiari. Pubblica promoti settimanali: pubblica un post ricorrente che inviti a risposte semplici (risposte di una riga). Crea gruppi tematici: organizza piccoli gruppi basati su ruoli o settori che si riuniscono una volta al mese. Metti in evidenza i membri: pubblica casi di studio sui membri e messaggi di ringraziamento sui social media per amplificare il numero dei sostenitori. Offri orari di ufficio interfunzionali: alterna i responsabili dei prodotti, dell'esito positivo e del marketing per raccogliere segnali. Programmi pilota Gate: invita i membri attivi a partecipare a beta private, quindi raccogli feedback strutturati. Offri un valore aggiunto: trasforma i contributi dei membri (sondaggi, questionari, domande) in risultati visibili come report di approfondimento e riconoscimenti. Crea sfide di coinvolgimento: lancia missioni a tempo come "prima configurazione del flusso di lavoro" o "vittoria delle automazioni". Crea un motore di celebrazione: festeggia pubblicamente le attività cardine raggiunte (lancio di nuove funzionalità/funzioni, anniversari, primi esiti positivi).

🔍 Lo sapevi? Il " semplice effetto esposizione " suggerisce che più i membri vedono e interagiscono con la tua community, più la apprezzano e si fidano di essa, anche se le interazioni sono minime.

Gestire una community fiorente significa destreggiarsi tra conversazioni, contenuti, eventi, approfondimenti e coordinamento del team.

Ecco alcuni strumenti che ti aiutano a costruire il coinvolgimento, mantenere le operazioni efficienti e migliorare l'abilitazione dei clienti.

1. ClickUp (ideale per centralizzare feedback, contenuti e campagne in un unico posto)

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente. Ti offre uno spazio di lavoro convergente per gestire conversazioni, eventi, campagne, contenuti e analisi.

Ecco come può aiutarti a migliorare la tua community di marca, senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

Mantieni le conversazioni collegate al lavoro con ClickUp Chat

Ottieni uno spazio unificato per conversazioni, attività, progetti e documenti all'interno di ClickUp Chat. Supporta la messaggistica in tempo reale (all'interno di canali o messaggi diretti), conversazioni in thread, allegati, emoji e @menzioni.

L'app di messaggistica all-in-one trasforma immediatamente idee o feedback in attività strutturate. Ad esempio, se un membro della community segnala un bug nella chat, puoi creare un'attività con un semplice clic (completa di assegnatari, data di scadenza e livelli di priorità). Inoltre, puoi creare post per gli aggiornamenti a livello di community.

Garantisci la visibilità tra i team tramite ClickUp SyncUps.

Integrato nella chat, ClickUp SyncUps ti consente di avviare rapidamente una videochiamata o un'audiochiamata da qualsiasi canale o messaggio diretto in pochi secondi.

Puoi registrarli e accedere alle registrazioni (con trascrizioni e riassunti generati dall'IA) nell'Hub clip. In questo modo, gli aggiornamenti, le decisioni e le discussioni saranno visibili a tutti i team interessati, anche se non hanno potuto partecipare dal vivo.

Automatizza le attività di coinvolgimento tramite i Super Agenti

I Super Agenti di ClickUp aiutano ad automatizzare le attività di coinvolgimento agendo in modo autonomo sulla base di trigger, istruzioni e dati a cui possono accedere nell'area di lavoro di ClickUp.

Puoi progettare agenti personalizzati per dare il benvenuto ai nuovi membri non appena si iscrivono, monitorare parole chiave e trigger azioni, riepilogare discussioni intense per i moderatori o persino trasformare il feedback della community in attività.

Sono disponibili anche agenti Autopilot come Ambient Answers per automatizzare le attività di coinvolgimento di routine, quali aggiornamenti, domande frequenti e comunicazioni continue. Esempi di agenti che puoi implementare:

Agente di report giornalieri: pubblica aggiornamenti quotidiani sullo stato del tuo team o dei moderatori.

Team StandUp Agent: riepiloga ciò su cui tutti hanno lavorato in un determinato momento.

Agente di risposta: monitora le domande nei canali e risponde istantaneamente utilizzando le conoscenze acquisite da attività, documenti e chat.

Super Agents e Autopilot Agents lavorano insieme per automatizzare tutte quelle attività ripetitive, così potrai concentrarti sulla creazione di valore.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

All'inizio può sembrare complicato a causa dell'ampia gamma di funzionalità/funzioni disponibili.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 riassume tutto:

Adoro il fatto di avere tutto a portata di mano: attività, documenti, dashboard personalizzate, link a progetti o discussioni, ricerca e un'IA che funziona bene... insomma, è un ambiente che ti rende produttivo e, soprattutto, permette ai grandi team di essere sempre allineati su tutti i progetti. La possibilità di creare gruppi chiusi/privati consente inoltre ai clienti di partecipare ai canali di discussione operativi senza dover utilizzare software di messaggistica esterni. Mi basta aprire una finestra di ClickUp per poter lavorare. TOP!

Adoro il fatto di avere tutto a portata di mano: attività, documenti, dashboard personalizzate, link a progetti o discussioni, ricerca e un'IA che funziona bene... insomma, è un ambiente che ti rende produttivo e, soprattutto, permette ai grandi team di essere sempre allineati su tutti i progetti. La possibilità di creare gruppi chiusi/privati consente inoltre ai clienti di partecipare ai canali di discussione operativi senza dover utilizzare software di messaggistica esterni. Mi basta aprire una finestra di ClickUp per poter lavorare. TOP!

2. Slack (ideale per comunicazioni rapide tra i membri del team e collaborazione tra diversi strumenti)

tramite Slack

Slack è un sistema operativo di messaggistica e lavoro basato sull'intelligenza artificiale per team che riunisce persone, app e dati. Organizza le conversazioni in canali e messaggi diretti, centralizza le informazioni sui progetti e si integra con le app attraverso un'interfaccia ricca di funzionalità.

Con Slack Connect, i partner esterni, gli ambasciatori e i principali sostenitori della community possono unirsi allo stesso spazio di lavoro, rendendo la co-creazione, le approvazioni e gli annunci più interattivi.

Le migliori funzionalità di Slack

Utilizza Riunioni giornaliere per partecipare a conversazioni audio/video per scambiare idee e co-creare contenuti.

Condivisione degli aggiornamenti in modo asincrono utilizzando video o registrazioni dello schermo con Clip .

Poni domande a Slack IA per recuperare conversazioni, file o decisioni passate.

Limiti di Slack

Difficoltà nella gestione e nella ricerca di grandi volumi di messaggi, specialmente nei team di grandi dimensioni

Il generatore di flussi di lavoro diventa complesso e restrittivo per le automazioni avanzate.

Prezzi di Slack

Free

Pro: 4,38 $ al mese per utente

Aziendale: 9 $ al mese per utente

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (oltre 37.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Ecco una recensione di G2:

Mi piace molto la possibilità di organizzare le aree di lavoro o i canali in Slack, che mi permette di identificare esattamente ciò che voglio controllare e raccogliere tutte le informazioni relative in quel punto. […] A volte, Slack diventa un po' confuso o disastroso quando si tratta di gestire grandi gruppi di lavoro con molti dipendenti.

Mi piace molto la possibilità di organizzare le aree di lavoro o i canali in Slack, che mi permette di identificare esattamente ciò che voglio controllare e raccogliere tutte le informazioni relative in quel punto. […] A volte, Slack può diventare un po' confuso o disastrosamente complicato quando si tratta di gestire grandi gruppi di lavoro con molti dipendenti.

3. Circle (ideale per creare community di membri con corsi ed eventi)

tramite Circle

Circle ti offre uno spazio dedicato dove la tua community può imparare, connettersi e partecipare attivamente invece di limitarsi a consumare aggiornamenti. A differenza degli strumenti basati principalmente sulla chat, incoraggia un coinvolgimento più profondo attraverso spazi strutturati, eventi, corsi ed esperienze personalizzate per i membri che sembrano parte integrante del tuo marchio.

È progettato per autori, coach e aziende guidate dalla comunità che desiderano promuovere la collaborazione sul posto di lavoro, il senso di appartenenza e la trasformazione continua. I suoi agenti IA sono addestrati sulle conoscenze della tua comunità, semplificando l'onboarding e il supporto. Puoi utilizzarlo per raccogliere feedback, ospitare sessioni con esperti o guidare i membri attraverso le attività cardine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Circle

Crea esperienze e programmi di apprendimento graduale direttamente all'interno della tua community con Corsi .

Promuovi il senso di appartenenza attraverso feed personalizzati che mettono in evidenza ciò che è importante per ogni membro.

Gestisci le iscrizioni e gli upsell con Pagamenti e opzioni di checkout personalizzate con il tuo marchio.

Invia email broadcast e avvia percorsi di fidelizzazione automatizzati con Email Hub.

Limiti del circolo

Mancano la fatturazione di gruppo e i pacchetti di adesione basati sui team per le comunità B2B.

Impossibilità di riutilizzare i contenuti multimediali caricati nei post e nei corsi (influisce sullo spazio di archiviazione)

Prezzi Circle

Versione di prova gratis

Professionale: 89 $/mese (fatturato annualmente)

Aziendale: 199 $/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: 419 $/mese (fatturazione annuale)

In più, app personalizzata: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni del circolo

G2: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Circle?

Un utente ha condiviso la propria esperienza:

Avere un unico hub per tutti i prodotti, tutto in un unico posto, è uno strumento eccellente affinché la community possa integrare i corsi. L'interfaccia degli eventi è davvero eccellente in termini di design e funzionalità, con tutti i promemoria e la loro personalizzazione. L'esperienza di checkout non è personalizzabile. Non è presente alcuna funzionalità di anteprima nei corsi e questi ultimi offrono poche possibilità di personalizzazione per quanto riguarda l'accesso alle sezioni e alle lezioni.

Avere un unico hub per tutti i prodotti, tutto in un unico posto, è uno strumento eccellente affinché la community possa integrare i corsi. L'interfaccia degli eventi è davvero eccellente in termini di design e funzionalità, con tutti i promemoria e la loro personalizzazione. L'esperienza di checkout non è personalizzabile. Non è presente alcuna funzionalità di anteprima nei corsi e questi ultimi offrono poche possibilità di personalizzazione per quanto riguarda l'accesso alle sezioni e alle lezioni.

🔍 Lo sapevate? Alla fine degli anni '90, i gruppi Usenet collegavano milioni di utenti in tutto il mondo attraverso migliaia di forum di discussione chiamati newsgroup. Originariamente dominante negli anni '80 e all'inizio degli anni '90, la portata di Usenet è aumentata vertiginosamente dopo che i provider e i servizi Internet commerciali, come AOL, hanno iniziato a offrire un accesso integrato nel 1993, rendendo le comunità online veramente globali.

4. Mighty Networks (ideale per lanciare comunità monetizzate con esperienze di apprendimento)

tramite Mighty Networks

Mighty Networks ti aiuta a costruire una comunità fiorente in cui relazioni, apprendimento e crescita dei ricavi vanno di pari passo. Trasforma i membri in superfan attraverso interazioni continue, esperienze dal vivo e progressi significativi.

I membri vengono abbinati, celebrati e guidati attraverso presentazioni intelligenti, feed personalizzati e automazioni che premiano il coinvolgimento. Puoi persino rendere ludica la partecipazione utilizzando Punti e riconoscimenti, Badge e Serie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mighty Networks

Abbina i membri in modo più intelligente con People Explorer per scoprire i membri in base ai loro interessi.

Aumenta la visibilità e il senso di appartenenza con profili personalizzabili e prompt per rompere il ghiaccio .

Lancia programmi di trasformazione utilizzando Corsi che prevedono sessioni live, l'usufruizione graduale di contenuti, quiz e modelli di coorte.

Monetizza il valore della community con sottoscrizioni, pagamenti una tantum, pacchetti, codici promozionali e oltre 135 valute.

Limiti di Mighty Networks

Non è possibile visualizzare la piattaforma dal punto di vista di un membro per testare l'esperienza.

L'accesso alle analisi è limitato agli host di rete, causando attriti nella condivisione delle informazioni con gli host di spazio.

Prezzi di Mighty Networks

Versione di prova gratis di 14 giorni

Piano dei corsi: 95 $ al mese

Piano Business: 215 $ al mese

Piano di crescita: 425 $ al mese

Mighty Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mighty Networks

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mighty Networks?

Ecco il punto di vista di un utente:

All'inizio, Mighty Networks era OTTIMO per creare una community simile a Facebook e molto altro. La configurazione consentiva a più persone di interagire con i contenuti generali e di partecipare tra loro. Hanno cambiato la loro struttura, rendendo i membri e i contenuti specifici per stanze o spazi e questo ha immediatamente limitato il mio coinvolgimento generale e la capacità di commercializzare e incoraggiare gli utenti a passare a spazi a pagamento.

All'inizio, Mighty Networks era OTTIMO per creare una community simile a Facebook e molto altro. La configurazione consentiva a più persone di interagire con i contenuti generali e di partecipare tra loro. Hanno cambiato la loro struttura, rendendo i membri e i contenuti specifici per stanze o spazi e questo ha immediatamente limitato il mio coinvolgimento generale e la capacità di commercializzare e incoraggiare gli utenti a passare a spazi a pagamento.

📖 Leggi anche: Strumenti di IA per riunioni e assistenti di riunione

5. Discourse (ideale per discussioni strutturate e di lunga durata e comunità di conoscenza scalabili)

tramite Discourse

Se il coinvolgimento basato sulla discussione è fondamentale per la tua strategia comunitaria, Discourse ti offre l'infrastruttura necessaria per raccogliere tutte le idee, le domande e le intuizioni di cui hai bisogno. È progettato per conversazioni di lunga durata che si trasformano in conoscenze durature, qualcosa che le comunità in rapida evoluzione spesso faticano a organizzare.

Quando i membri fanno domande, condividono feedback sui prodotti o contribuiscono con idee per il manuale, tutto rimane ricercabile e strutturato, in modo che le informazioni non vadano perse nella chat. Oltre ai forum strutturati, Discourse supporta anche la chat in tempo reale. Puoi anche personalizzare il percorso dei membri attraverso la barra laterale personalizzata e le impostazioni delle preferenze degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Discourse

Abilita il caricamento just-in-time per mantenere continue le discussioni senza interruzioni di pagina.

Utilizza traduzioni basate sull'IA per coinvolgere comunità multilingue in oltre 49 lingue.

Rafforza la governance della community con il Trust System , che consente di usufruire delle autorizzazioni man mano che i membri contribuiscono maggiormente.

Migliora la reperibilità utilizzando la funzionalità Riassumi argomenti per evidenziare i punti chiave nei thread più frequentati.

Limiti del discorso

Crea contenuti duplicati, rendendo più difficile identificare le risposte più recenti o convalidate.

Plugin integrati limitati, quindi le funzionalità/funzioni avanzate potrebbero richiedere installazioni/configurazioni aggiuntive.

Prezzi di Discourse

Versione di prova gratis

Starter: 20 $ al mese

Pro: 100 $ al mese

Aziendale: 500 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Discourse

G2: 4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Discourse?

Direttamente da una recensione su G2:

La cosa migliore di Discourse è la funzione Canali, che consente ai membri del team del progetto di collaborare. Sui canali, gli utenti possono creare nuovi post, rispondere ai post degli altri e caricare allegati. Alcune funzionalità sono duplicate e creano confusione. Ad esempio, quando si fa clic su "DMS" e si seleziona un canale di gruppo, è come selezionare direttamente il canale di gruppo.

La cosa migliore di Discourse è la funzionalità Canali, che consente ai membri del team del progetto di collaborare. Sui canali, gli utenti possono creare nuovi post, rispondere ai post degli altri e caricare allegati. Alcune funzionalità sono duplicate e creano confusione. Ad esempio, quando si fa clic su "DMS" e si seleziona un canale di gruppo, è come selezionare direttamente il canale di gruppo.

🧠 Curiosità: Il movimento Lyceum nel XIX secolo negli Stati Uniti ha creato comunità basate su conferenze in cui i cittadini si riunivano per imparare, discutere e dibattere argomenti di scienza, filosofia e politica.

Risorse e modelli per il coinvolgimento della comunità

Quando crei o fai crescere una community, avere modelli ClickUp ben strutturati e guide affidabili ti fa risparmiare tempo e garantisce coerenza.

Ecco alcune delle nostre scelte preferite che ti aiutano a pianificare, gestire e scalare i tuoi programmi comunitari senza reinventare la ruota. 🛞

1. Modello di piano strategico per il coinvolgimento della community ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci programmi come AMA, gruppi di pari e calendari dei contenuti con il modello di piano strategico per il coinvolgimento della community di ClickUp.

Il modello di piano strategico per il coinvolgimento della community di ClickUp ti offre un modo strutturato per definire i tuoi obiettivi, allineare i team interni e garantire che ogni iniziativa fornisca supporto diretto alle esigenze della community. Organizza ogni iniziativa di coinvolgimento in una roadmap raggruppata per reparto, tema o persona per visualizzare cosa è in corso e chi è responsabile di cosa.

Il modello include campi personalizzati integrati come Durata (giorni), Impatto, Progressi, Facilità di implementazione, Membri del team, Reparto e Responsabile del progetto. Inoltre, sono disponibili diverse visualizzazioni che consentono di comprendere l'andamento delle attività di coinvolgimento nel corso del trimestre.

2. Modello di piano d'azione ClickUp per il coinvolgimento della community

Ottieni un modello gratis Assegna le priorità alle attività in modo che la leadership possa valutare e scegliere quali iniziative attivare per prime utilizzando il modello di piano d'azione ClickUp per il coinvolgimento della comunità.

Il modello di piano d'azione ClickUp per il coinvolgimento della community delinea il tuo pubblico, definisce i metodi di comunicazione e pianifica attività che mantengono il coinvolgimento inclusivo coerente e mirato.

Puoi impostare metriche di successo concrete, valutare il lavoro richiesto rispetto all'impatto e mantenere ogni attività in linea con ciò che conta di più. Ti aiuta a pianificare componenti fondamentali come: segmentazione del pubblico target, metodi/canali di comunicazione, tempistiche e frequenza delle comunicazioni, meccanismi di feedback e procedure di reportistica o archiviazione dei dati.

🔍 Lo sapevate? Il movimento delle case di accoglienza alla fine del 1800, come la Hull House di Jane Addams a Chicago, ha creato hub comunitari per consentire agli immigrati di accedere all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alle opportunità di impegno civico.

3. Modello di piano di comunicazione per il coinvolgimento della community ClickUp

Ottieni un modello gratis Mantieni un coinvolgimento costante o amplia il coinvolgimento senza soluzione di continuità con il modello di piano di comunicazione per il coinvolgimento della comunità ClickUp.

Il modello di piano di comunicazione per il coinvolgimento della community di ClickUp ti aiuta a identificare e organizzare gli stakeholder chiave e i segmenti della community. Definisci una strategia di comunicazione che risuoni con il tuo pubblico e pianifica la frequenza, i canali e i contenuti della tua attività di sensibilizzazione.

Gli stati personalizzati come Bozza, Pianificato, Inviato, Follow-up) e i campi (per dati sul pubblico, canali preferiti, livello di coinvolgimento, ecc.) ti aiutano a personalizzare i messaggi e a monitorare i progressi.

📖 Leggi anche: Modelli di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti

4. Modello di procedura operativa standard per le relazioni con la comunità di ClickUp

Ottieni un modello gratis Ottieni un modo affidabile e scalabile per collaborare alle iniziative della community con il modello di procedura operativa standard per le relazioni con la community di ClickUp.

Il modello di procedura operativa standard per le relazioni con la comunità di ClickUp è pensato per le iniziative rivolte alla comunità. Potrai pianificare tutto, dalle partnership di quartiere e le attività di sensibilizzazione ai programmi rivolti al pubblico e alla comunicazione con le parti interessate. Il tuo team potrà documentare le procedure, definire i ruoli e centralizzare le linee guida, i passaggi, le responsabilità e le azioni di follow-up.

Ti offre sezioni di procedura operativa standard personalizzate per scopo, ambito, procedure, aspettative e risultati misurabili. Inoltre, con l'assegnazione delle attività, le date di scadenza, il monitoraggio dello stato e i campi personalizzati, puoi creare un flusso di lavoro in pochi secondi.

🔍 Lo sapevi? Gli esseri umani sono programmati per appartenere a un gruppo sociale. Abraham Maslow ha collocato l'appartenenza al centro della sua gerarchia dei bisogni. Le comunità soddisfano questo bisogno fondamentale dell'essere umano.

Errori comuni da evitare

Gli errori nella creazione di una community tendono ad essere ripetibili e risolvibili. Vediamone alcuni:

Errore Soluzione Costruire senza uno scopo chiaro Crea uno scopo in una sola frase e due KPI (ad esempio, fidelizzazione e adozione delle funzionalità/funzioni). Mappa ogni programma su tali KPI. Considerare la community solo come un canale di marketing Assegna almeno un titolare a tempo pieno o part-time, definendo un piano d'azione equilibrato per eventi, supporto e feedback sui prodotti. Ignorare gli utenti passivi e quelli che si limitano a osservare Lancia programmi di attivazione che richiedono poco lavoro richiesto (sondaggi, micro-sfide) e effettua il monitoraggio della conversione da lurker a poster. Nessuna moderazione o escalation documentata Pubblica una breve guida per moderatori con esempi, ruoli e un processo di escalation in 3 passaggi. Mancata chiusura del ciclo di feedback Trasforma il feedback in attività tracciabili per il prodotto/CS e pubblica aggiornamenti di stato mensili per i membri.

