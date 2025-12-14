Come diventare un autore di UGC: la guida completa per iniziare

Non hai bisogno di milioni di follower per guadagnare creando contenuti. Ti bastano un telefono, una buona idea e un sistema che ti eviti di essere sommerso dagli aspetti aziendali.

Questo è il vero vantaggio di essere un autore di UGC. Non sei tu a cercare accordi con i marchi, sei tu a crearli. I marchi ti pagano per contenuti che sembrano reali. Non devi pubblicarli. Non devi essere famoso. Devi solo essere bravo.

Ma anche se i video possono sembrare facili da realizzare, gestire un'attività di UGC non lo è affatto. Brief sparsi, scadenze non rispettate, pagamenti persi: è facile che qualcosa vada storto quando l'intero flusso di lavoro è distribuito su dieci app diverse.

In questa guida imparerai esattamente come iniziare la tua carriera di autore di UGC, cosa cercano i brand e come gestire tutto, dalle proposte ai pagamenti, senza alcuna confusione utilizzando ClickUp.

Che cos'è un autore di UGC?

Un autore di UGC produce video, foto e recensioni dall'aspetto autentico che i marchi acquistano per il loro marketing. UGC sta per "user-generated content", ovvero contenuti generati dagli utenti, realizzati da persone reali anziché dai marchi stessi. I marchi utilizzano questi contenuti sui loro canali social e negli annunci a pagamento perché sembrano genuini e facilmente riconoscibili, non come una pubblicità patinata.

Ecco la parte migliore: non hai bisogno di un grande seguito. I marchi ti pagano per i contenuti stessi, non per pubblicarli al tuo pubblico. Valutano la tua creatività e la tua abilità nel realizzare contenuti che sembrano provenire da un cliente reale, non da uno studio professionale.

I tipi più comuni di UGC includono:

Recensioni di prodotti in cui c’è una condivisione di opinioni sincere sugli elementi che hai utilizzato.

Video di unboxing che catturano le tue prime impressioni e reazioni mentre apri qualcosa di nuovo.

Tutorial e demo che mostrano un prodotto in azione con contenuti rapidi e pratici.

Clip di lifestyle che ti ritraggono mentre utilizzi un prodotto in modo naturale nella vita quotidiana.

🐣 Curiosità: molti autori di contenuti UGC riprendono con la fotocamera frontale perché il contatto visivo risulta più personale e gli spettatori si sentono inconsciamente più coinvolti.

Autori di UGC vs influencer

È facile confonderli, ma si tratta di lavori molto diversi tra loro. La differenza chiave? Ciò per cui i brand pagano.

Gli influencer vengono pagati per il loro pubblico e la loro portata. Pubblicano contenuti sponsorizzati sui propri canali affinché i loro follower possano vederli. Gli autori di UGC vengono pagati per le risorse creative che producono, che consegnano al brand affinché lo utilizzi come preferisce.

Per questo motivo, molti autori di UGC hanno pochi follower o addirittura nessuno. Il numero di follower non ha importanza perché i brand non acquistano influenza, ma contenuti dall'aspetto autentico. Alcuni fanno entrambe le cose, ma i modelli di business sono fondamentalmente diversi.

Fattore Autore di contenuti generati dagli utenti Influencer Cosa pagano i marchi Il contenuto stesso Copertura e coinvolgimento del pubblico Numero di follower richiesto Non richiesto Tipicamente essenziale Dove vengono pubblicati i contenuti Canali e annunci pubblicitari dei brand Canali propri dell'autore Valore primario Risorse dall'aspetto autentico Prova sociale ed esposizione

Perché gli autori di UGC sono importanti per i team di marketing

Il pubblico si fida più delle persone che della pubblicità, e i team di marketing lo sanno bene. Il 65% degli acquirenti si affida a valutazioni, recensioni, foto o video di altri consumatori prima di effettuare un acquisto.

Ecco perché gli autori di UGC sono così potenti. La loro autenticità crea fiducia e migliora le prestazioni. Aiutano inoltre i team a mantenere i contenuti sempre aggiornati senza i costi elevati delle riprese in studio. Invece di assumere intere troupe di produzione, i marketer possono collaborare con più autori per testare rapidamente diversi messaggi e stili visivi.

Il problema: il caos degli UGC

Ma gestire i contenuti generati dagli utenti su larga scala diventa rapidamente complicato. Le istruzioni scompaiono nei thread di email. I contenuti sono sparsi in dieci cartelle diverse. I feedback si nascondono nelle app di chat. Le scadenze vengono superate perché nessuno sa cosa deve essere consegnato e quando.

Questo è il contesto sprawl in azione: tempo perso alla ricerca di informazioni su strumenti scollegati tra loro invece che dedicato alla creazione.

La soluzione: centralizzalo in ClickUp

ClickUp riunisce tutto in un unico posto come area di lavoro IA convergente.

📄 Archivia tutte le istruzioni per gli autori in ClickUp Docs, così tutti lavoreranno seguendo le stesse linee guida✅ Tieni traccia di ogni relazione con gli autori come un'attività con risultati attesi e scadenze chiari🏷️ Usa i campi personalizzati per taggare i contenuti in base alla campagna, alla piattaforma o all'autore

Improvvisamente, gestire venti autori in cinque campagne sembra strutturato, non caotico.

Ecco i principali vantaggi che gli autori di UGC apportano ai team di marketing:

Maggiore fiducia perché il pubblico ha una maggiore connessione con persone reali rispetto ai messaggi di marca raffinati.

Produzione conveniente che elimina la necessità di costosi studi, attori e troupe

Contenuti scalabili da più autori che forniscono un'ampia varietà di risorse contemporaneamente.

Migliori prestazioni pubblicitarie perché gli annunci in stile UGC risultano più naturali nei feed social e spesso superano le prestazioni dei creativi tradizionali.

Come diventare un autore di UGC in 6 passaggi

Sei pronto a buttarti? Non hai bisogno di una laurea prestigiosa o di attrezzature costose. Ti bastano un approccio strategico, creatività e lavoro richiesto costante. Questi passaggi ti guideranno sia che tu stia partendo da zero sia che tu stia passando da un altro campo creativo.

Passaggio 1: scegli la tua nicchia UGC

Scegliere una nicchia è importante perché i brand vogliono lavorare con autori che comprendono veramente i loro prodotti e il loro pubblico. Quando ti concentri su un'area specifica, acquisisci competenze che traspaiono dai tuoi contenuti, rendendoti un partner più interessante per i brand in quel spazio. I tuoi contenuti risultano più autentici e le idee vengono più facilmente.

Le nicchie UGC più popolari includono:

Cura della pelle e bellezza, tecnologia e gadget, cibo e bevande, fitness e benessere, casa e stile di vita, prodotti per genitori e bambini, moda e accessori e prodotti per animali domestici.

Per trovare la tua nicchia, parti da ciò che già conosci e ami. Pensa ai prodotti che usi ogni giorno e di cui potresti parlare per ore. La tua esperienza personale e la tua passione rendono i tuoi contenuti credibili e coinvolgenti.

Poniti queste domande:

Interesse personale: questa categoria di prodotti mi piace davvero?

Domanda di mercato: i brand in questo spazio utilizzano attivamente i contenuti generati dagli utenti?

Autenticità: posso parlare di questi prodotti in modo credibile e sicuro?

Una volta scelta la tua nicchia, crea semplici documenti ClickUp per effettuare il monitoraggio dei potenziali marchi in quel spazio.

Collaborazione senza interruzioni in ClickUp: gestisci i progetti, chatta con il tuo team e conserva le note delle riunioni in un unico posto.

Elenca le aziende da cui già acquisti, i marchi che ammiri e i concorrenti che hai notato. Aggiungi colonne per le informazioni di contatto, lo stato della proposta e le note. Questo diventerà il tuo elenco di traguardi quando inizierai a contattare le aziende.

Passaggio 2: Crea contenuti autentici di campione

Non hai bisogno di un accordo con un marchio per iniziare a creare il tuo portfolio. I contenuti di esempio sono la tua occasione per dimostrare le tue capacità utilizzando prodotti che già possiedi. Concentrati sulla creazione di una varietà di formati video per mostrare ai marchi la tua versatilità e creatività.

Autenticità piuttosto che perfezione: i brand vogliono contenuti che sembrino reali, quindi non preoccuparti di essere perfetto. Gira con la luce naturale usando il tuo smartphone, non serve una fotocamera costosa.

Sii breve e incisivo: la maggior parte dei video UGC dura meno di 60 secondi. Concentrati su un gancio forte nei primi tre secondi per catturare l'attenzione.

Mostra stili diversi: crea un mix di recensioni con interviste, demo di prodotti, b-roll estetici sullo stile di vita e Clip di unboxing.

🐣 Curiosità: gli autori spesso improvvisano dei micro-hook (un sospiro, un sussulto, un sussurro) perché questi catturano l'attenzione più rapidamente delle battute ben studiate.

Quando ti vengono delle idee durante la giornata, catturale immediatamente. Usa la funzionalità Talk to Text di ClickUp per registrare rapidamente i concetti dei video mentre sei in giro. "Idea di unboxing: routine mattutina del caffè con una nuova tazza". Più tardi, quando sarai pronto per girare, tutte le tue idee per le riprese saranno in un unico posto invece che sparse in app di appunti casuali.

Le informazioni basate sull'IA forniscono analisi e consigli pratici per le tue campagne di marketing con ClickUp Brain.

Archivia tutti i tuoi piani creativi in ClickUp Docs: elenchi di riprese, punti di discussione, bozze di sceneggiature. Collega ogni documento all'attività corrispondente, così quando sarai pronto per girare quella recensione sui prodotti per la cura della pelle, avrai tutto ciò che ti serve a portata di mano. Non dovrai più cercare tra i file o cercare di ricordare dove hai salvato quell'idea perfetta.

Passaggio 3: Crea un portfolio UGC

Il tuo portfolio è il tuo curriculum digitale, ciò che invierai ai brand per mostrare loro cosa sai fare. Dovrebbe essere una vetrina pulita e professionale dei tuoi migliori contenuti, che renda facile per un brand manager dire "sì" alla collaborazione con te. Ospitalo su un sito web semplice, una pagina Notion o anche una cartella Google Drive ben organizzata.

Includi una breve biografia che presenti te stesso e il tuo settore di specializzazione. Aggiungi le tue informazioni di contatto e i link ai profili social rilevanti. Man mano che crei contenuti con i marchi, mantieni aggiornato il tuo portfolio sostituendo i campioni più vecchi con i tuoi lavori recenti più significativi.

Ecco una mossa da professionisti: crea un'attività di ClickUp chiamata "Aggiorna portfolio" che si ripete mensilmente.

La creazione di attività basata sull'IA in ClickUp trasforma istantaneamente il feedback dei clienti in attività concrete per il tuo team.

Imposta un promemoria per rivedere i tuoi ultimi lavori e sostituirli con nuovi campioni. Il tuo portfolio rimarrà aggiornato senza che tu debba ricordarti di aggiornarlo manualmente.

🎥 Imparerai cinque passaggi pratici, dalla definizione di obiettivi misurabili e del tuo ICP al monitoraggio dei KPI in tempo reale, oltre a un semplice framework che mantiene il tuo playbook rilevante man mano che il tuo team cresce.

Passaggio 4: configura il tuo kit di strumenti UGC

Avere gli strumenti giusti rende la tua vita di autore molto più semplice, aiutandoti a semplificare sia la creazione di contenuti che il lato aziendale.

Per creare contenuti non serve molto:

Uno smartphone con una buona fotocamera, un'illuminazione semplice come una luce ad anello o la luce naturale di una finestra, un treppiede o un supporto per telefono per mantenere stabili le riprese e un'app di modifica di base come CapCut o InShot.

La gestione degli aspetti aziendali è solitamente l'aspetto più complesso per gli autori. Hai email dei marchi su Gmail, contratti su Google Drive, fatture su un foglio di calcolo, scadenze sul calendario del tuo telefono e brief creativi sparsi ovunque. È così che si perdono opportunità e si superano le scadenze.

Gestisci invece l'intera attività UGC da ClickUp.

Trasforma il tuo flusso di lavoro passando da strumenti dispersi e reportistica manuale a una produttività automatizzata e unificata con ClickUp.

Ecco come lo utilizzano gli autori di successo:

Tieni traccia di ogni accordo con i brand come se fosse un'attività. Crea un'attività nel momento stesso in cui ottieni un incarico. Aggiungi tutti i dettagli: risultati attesi, scadenza, importo del pagamento, revisioni incluse. Allega il contratto e il brief del brand direttamente all'attività. Tutto ciò che ti serve per quel progetto è raccolto in un unico posto.

Archivia script e linee guida in Docs. Scrivi i tuoi script video, archivia le linee guida relative al tono di voce del brand e conserva i modelli di contratto in ClickUp Docs collegati alle tue attività. Quando un brand ti invia un brief via email, copialo in un Doc e collegalo all'attività. Ora è ricercabile e collegato al tuo flusso di lavoro invece di rimanere sepolto nella tua finestra In arrivo.

Visualizza tutte le tue scadenze contemporaneamente. Utilizza la vista Calendario per visualizzare tutti i tuoi impegni. Scoprirai che hai tre video da consegnare martedì prossimo e che non puoi accettare un altro lavoro urgente. Questo ti impedirà di assumere troppi impegni, uno dei modi più rapidi per esaurirsi come autore.

Supera il blocco creativo con l'IA. Non sai come iniziare una recensione di un prodotto? Chiedi a ClickUp Brain di suggerirti qualche spunto per un video su un integratore per il fitness. Devi scrivere una bozza di email di presentazione per un marchio di prodotti per la cura della pelle? Chiedi a Brain di scrivere una prima bozza che potrai personalizzare. È come avere un partner creativo a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'intelligenza artificiale per la creazione di contenuti, inclusi scrittura, modifica ed email.

Passaggio 5: Trova lavori UGC e proponi le tue idee ai brand

Ci sono due modi principali per trovare opportunità di UGC retribuite: candidarsi per lavori su piattaforme dedicate o contattare direttamente i brand.

Piattaforme come Billo, Trend. io e Insense mettono in contatto gli autori con i brand che cercano attivamente contenuti. Puoi anche trovare lavori su marketplace freelance come Upwork e Fiverr.

Contattare direttamente i brand può essere molto efficace. Trova il contatto giusto, solitamente un responsabile dei social media o del marketing, su LinkedIn o sul sito web dell'azienda. Invia loro un'email breve e personalizzata spiegando perché sei la persona giusta per il loro brand e includendo un link al tuo portfolio.

Rendi la tua attività di outreach più efficace con:

Introduzione personalizzata: dimostra di aver terminato le tue ricerche e di comprendere il loro marchio.

Link al portfolio: rendi facile la visualizzazione dei tuoi lavori

Proposta di valore: spiega brevemente cosa puoi apportare al loro lavoro di marketing.

Chiamata all'azione chiara: chiedi un passaggio successivo specifico, come una breve chiacchierata sulle loro esigenze in termini di contenuti.

🐣 Curiosità: i consumatori si fidano molto più dei consigli delle persone che conoscono e delle "persone come loro" che delle pubblicità dei marchi.

È qui che l'organizzazione diventa fondamentale. Non puoi semplicemente inviare cinquanta email a freddo e sperare per il meglio senza effettuare il monitoraggio. Dimenticherai chi hai contattato, quando ricontattarlo o cosa gli hai detto.

Crea un elenco ClickUp chiamato "Brand Outreach". Ogni brand che contatti diventa un'attività. Aggiungi campi personalizzati per "Nome del contatto", "Data di invio dell'email", "Data di follow-up" e "Stato" (In attesa di risposta, Interessato, Non interessato, Prenotato). Imposta un'automazione che sposti un'attività allo stato "Follow-up necessario" sette giorni dopo averla contrassegnata come "In attesa di risposta".

Il dashboard del successo dei clienti monitora il livello di coinvolgimento dei clienti e i livelli di supporto per una gestione proattiva delle relazioni.

Questo sistema ti impedisce di apparire poco professionale proponendo accidentalmente lo stesso marchio due volte o dimenticando di ricontattare qualcuno che ha mostrato interesse. Trasforma un'attività di outreach dispersiva in un processo tracciabile.

Passaggio 6: stabilisci le tue tariffe UGC

Capire quanto chiedere può essere complicato, ma non sottovalutare il tuo lavoro. Le tue tariffe dipendono dalla tua esperienza, dal tipo di contenuti che crei e da come il brand intende utilizzarli. Come principiante, potresti iniziare con circa 100-250 dollari per un singolo video. Man mano che costruisci il tuo portfolio e acquisisci esperienza, potrai aumentare significativamente le tue tariffe.

Tieni sempre pronta una tabella dei prezzi da inviare ai potenziali clienti, ma sii aperto alla negoziazione, soprattutto all'inizio. Soprattutto, utilizza sempre un contratto chiaro che descriva i risultati attesi, le tempistiche, i diritti di utilizzo e i termini di pagamento.

Salva il tuo modello di listino prezzi in ClickUp Docs. Quando un brand ti chiede i prezzi, puoi duplicarlo rapidamente, personalizzarlo in base al loro progetto e effettuare la condivisione. Conserva lì anche il tuo modello di contratto. Avere questi documenti pronti all'uso ti fa sembrare professionale e velocizza il processo di prenotazione.

Utilizza i campi personalizzati con l'IA all'interno di ClickUp per acquisire e registrare dettagli fondamentali.

Tieni traccia dello stato dei pagamenti utilizzando un flusso di lavoro con stato personalizzato: "Fattura inviata" → "Pagamento in sospeso" → "Pagato". Aggiungi un campo personalizzato per "Importo fattura" in modo da poter vedere rapidamente quanto guadagni ogni mese. Quando deciderai se aumentare le tue tariffe, avrai a disposizione dati reali su cui basarti invece di fare supposizioni.

Fattori chiave che influenzano i tuoi prezzi:

Fattore Impatto sul tasso Video vs. foto I video hanno quasi sempre tariffe più elevate rispetto ai set fotografici. Diritti di utilizzo Il contenuto per gli annunci a pagamento costa più dei post organici sui social media. Esclusività Se un marchio desidera che tu svolga il tuo lavoro esclusivamente per loro, chiedi un compenso maggiore. Revisioni La tariffa base dovrebbe includere uno o due round; ulteriori round comportano un costo aggiuntivo. Tempi di consegna I lavori urgenti che richiedono di mollare tutto hanno bisogno di un supplemento per l'urgenza.

Consigli per avere un esito positivo come autore di UGC

Creare contenuti di qualità è il primo passaggio, ma costruire una carriera sostenibile come autore di UGC non significa solo girare video. Il successo a lungo termine deriva dalla costruzione di relazioni solide, dal rimanere al passo con le tendenze e dal gestire il tuo lavoro creativo come una vera e propria attività aziendale.

Entra in contatto con altri autori di contenuti generati dagli utenti

La comunità UGC è incredibilmente collaborativa. Considera gli altri autori come colleghi, non come concorrenti. Costruire relazioni con i colleghi può portare a segnalazioni di lavoro, consigli preziosi e supporto emotivo quando hai un mese fiacco.

Entra a far parte delle comunità di autori su piattaforme come Discord, Facebook o X (precedentemente Twitter). Interagisci in modo sincero attraverso la condivisione di consigli, la celebrazione dei successi degli altri e la posa di domande ponderate. Sarai sorpreso di quanto spesso altri autori ti passeranno un accordo con un marchio perché sono troppo occupati o non sono adatti.

Quando incontri altri autori che lavorano in nicchie complementari, aggiungili a un documento denominato "Rete di autori". Annota la loro specialità, le informazioni di contatto e i marchi con cui lavorano regolarmente.

Quando un brand ti contatta chiedendoti contenuti in un settore che non è il tuo forte, puoi segnalare qualcuno della tua rete, che farà lo stesso per te.

Rimani aggiornato sui formati di tendenza

I social media cambiano rapidamente e i brand vogliono collaborare con autori che comprendono le tendenze attuali. Dedica ogni giorno un po' di tempo a scorrere TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts per vedere cosa è di tendenza. Presta attenzione ai suoni, agli stili di modifica e ai formati video più popolari.

Non devi copiare alla lettera le tendenze. I migliori autori le adattano al proprio stile e alla propria nicchia. Rimanere al passo con i tempi rende i tuoi contenuti più preziosi e dimostra ai brand che sai come creare video che funzioneranno bene sulle loro piattaforme di riferimento.

Quando individui una tendenza che potrebbe funzionare per la tua nicchia, coglila immediatamente.

Crea un'attività chiamata "Idee di formato di tendenza" e utilizza strumenti di IA come ClickUp Brain per aiutarti ad adattarla. "Come potrei applicare la tendenza 'preparati con me' alle recensioni di prodotti tecnologici? ".

Strategia Instagram generata dall'IA ClickUp Brain elabora piani personalizzati per i social media e contenuti fondamentali per il tuo marchio.

ClickUp Brain può suggerirti punti di vista a cui non avevi pensato, trasformando una tendenza generica in qualcosa di unico e personale.

Crea sistemi per gestire il tuo flusso di lavoro UGC

Man mano che inizi a ottenere più contratti con i brand, rimanere organizzato diventa fondamentale. Destreggiarsi tra più progetti, scadenze e richieste di revisione può portare rapidamente al burnout e al mancato rispetto delle consegne. Avere un sistema solido fa la differenza.

Ecco come si presenta il flusso di lavoro completo di un autore di UGC in ClickUp:

Il marchio ti contatta o ottieni un incarico → Crea un'attività con tutti i dettagli del progetto, allega il brief e il contratto, imposta la scadenza.

È ora di creare → Apri l'attività, esamina le istruzioni nel documento allegato, controlla l'elenco delle riprese e gira il contenuto.

Invia per l'approvazione → Carica il tuo video nell'attività utilizzando Clips, avvisa il marchio tramite un commento, modifica lo stato in "In attesa di approvazione".

Richieste di revisione → I commenti del brand vengono inseriti direttamente nell'attività con feedback, tu apporti le modifiche e invii nuovamente il lavoro senza perdere il thread.

Approvato → Passa allo stato "Fattura inviata", effettua il monitoraggio del pagamento e contrassegna come completato una volta ricevuto il pagamento.

Tutto ciò che riguarda quel progetto, dalla presentazione iniziale al pagamento finale, è racchiuso in un'unica attività con una cronologia completa. Nessuna ricerca. Nessuna dimenticanza. Nessuno stress.

Gestisci tutto, dalle proposte ai pagamenti, in un unico posto con ClickUp e trasforma la tua attività secondaria da autore in un'impresa sostenibile.

Gestisci tutto, dalle proposte ai pagamenti, in un unico posto con ClickUp e trasforma la tua attività secondaria da autore in un'impresa sostenibile.

Trasforma la tua attività secondaria di UGC in un vero e proprio business

Ecco la verità su come diventare un autore di UGC di successo: la creazione di contenuti diventa più facile con la pratica. Le riprese migliorano. La modifica diventa naturale. Trovare la tua voce avviene in modo naturale.

Cosa distingue gli autori che si esauriscono dopo tre mesi da quelli che costruiscono attività sostenibili? I sistemi.

Gli autori di successo monitorano le loro proposte, conoscono i loro numeri e non mancano mai le scadenze perché tutto è raccolto in un unico posto, senza essere sparso in app diverse che potrebbero dimenticare di controllare. Non è necessario essere organizzati per natura. Basta avere un'area di lavoro che ti aiuti a organizzarti automaticamente.

Inizia a considerare il tuo lavoro di autore come un'attività aziendale. Crea i tuoi sistemi ora, mentre le cose sono ancora gestibili. Quando ti ritroverai a destreggiarti tra dieci accordi con marchi diversi e scadenze che si sovrappongono, sarà troppo tardi: sarai già sommerso dal lavoro.

Inizia a utilizzare ClickUp gratis e crea un'attività di autore che cresce senza caos.

Domande frequenti su come diventare un autore di contenuti generati dagli utenti (UGC)

Assolutamente sì. Molti autori di successo sono specializzati in contenuti "senza volto", come demo di prodotti solo con le mani, filmati b-roll estetici o video con voce fuori campo. I marchi apprezzano la qualità e l'autenticità dei contenuti, non il fatto di vedere il tuo volto.

La maggior parte degli autori viene pagata per ogni consegna tramite bonifico bancario, PayPal o direttamente attraverso la piattaforma UGC che li ha messi in contatto con il marchio. Il pagamento avviene solitamente dopo l'approvazione e la consegna dei contenuti.

Gli autori di UGC vengono pagati per i contenuti stessi, che i brand utilizzano sui propri canali. Gli influencer vengono pagati per l'accesso al loro pubblico. Non è necessario avere un numero elevato di follower per diventare un autore di UGC: il numero dei tuoi follower non ha importanza.

Sì, è un ottimo lavoro secondario perché è flessibile. Puoi gestire il tuo programma, lavorare da qualsiasi luogo e accettare tutti i progetti che desideri. Molti autori iniziano part-time e aumentano il loro carico di lavoro man mano che ottengono più accordi con i marchi.