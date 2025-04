Percorso professionale nel marketing: come passare da principiante a esperto

Come esperti di marketing, dovremmo cambiare il mantra da "chiudere sempre" a "aiutare sempre".

Come esperti di marketing, dovremmo cambiare il mantra da "chiudere sempre" a "aiutare sempre".

Il percorso di carriera nel marketing è una di quelle cose che semplicemente non si possono confinare in scatole rigide e strette. È uno dei pochi campi in cui la creatività, la strategia e le capacità di leadership sono importanti tanto quanto le competenze tecniche. Combinate insieme, possono dare forma a risultati concreti e a entrate significative per la tua organizzazione.

Alcuni dei marketer di maggior successo al mondo hanno avuto un inizio di carriera poco ortodosso. Potresti iniziare scrivendo contenuti per un marchio locale e finire per guidare una strategia di marketing globale per un gigante della tecnologia. O forse scoprirai di essere bravo nella gestione dei progetti e la tua carriera virerà verso le operazioni di marketing o l'analisi dei dati.

Che tu stia creando campagne virali, decodificando il comportamento dei clienti o lanciando prodotti sui canali digitali, ciò che conta di più non è dove inizi, ma quanto sei bravo a:

Costruisci una base solida con le giuste competenze di marketing

Riconosci le opportunità in ogni lavoro di marketing che intraprendi

Rimani flessibile mentre il campo del marketing evolve

Questa guida ti accompagnerà in ogni passaggio della carriera nel marketing, dai ruoli entry-level alla leadership esecutiva e all'ambito titolo di Chief Marketing Officer (CMO), così potrai pianificare la tua prossima mossa con sicurezza.

🚀 Bonus: ti presenteremo anche gli strumenti perfetti per tracciare un percorso di carriera brillante nel marketing, ti forniremo modelli gratuiti per la pianificazione della carriera e condivideremo le storie di esperti di marketing globali.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Non sai come crescere nel marketing o quali ruoli portano alla leadership? Ecco come mappare un percorso di carriera nel marketing che funziona davvero: Comprendi le cinque fasi chiave della crescita: da coordinatore marketing a direttore marketing

Acquisisci esperienza reale sin dall'inizio: padroneggiando i canali digitali, gli strumenti e le basi della strategia, anche senza un titolo formale

Passa dall'esecuzione alla leadership: sviluppando competenze nel performance marketing, nella gestione dei team e nell'allineamento interfunzionale

Impara dai migliori CMO: come Morgan Flatley e Bozoma Saint John, che hanno ampliato il loro impatto grazie a chiarezza, creatività e visione strategica

Lavora in modo più intelligente in ogni fase: utilizza gli strumenti di ClickUp come Attività, Documenti, Dashboard, Automazioni, Chat e Brain per gestire campagne, team e crescita Dai una struttura ai tuoi obiettivi di marketing e mantieni un vantaggio competitivo in ogni ruolo, dal primo giorno fino alla direzione.

Come iniziare una carriera nel marketing?

Non servono anni di esperienza per iniziare a lavorare nel marketing, ma è necessario capire fin dal primo giorno cosa ci si aspetta in questo campo. Il modo migliore per iniziare? Acquisisci competenze reali e dimostra di saperle applicare nella pratica.

Inizia con le competenze di base e la conoscenza dei canali

Prima di candidarti, dovrai acquisire una conoscenza pratica di come operano i team di marketing e quali competenze ti rendono prezioso.

Scopri come si collegano i diversi canali: content marketing, email marketing, piattaforme di social media e ottimizzazione dei motori di ricerca contribuiscono tutti al raggiungimento di obiettivi di marketing più ampi

Comprendi le basi strategiche : come sono strutturate le campagne, come viene segmentato il pubblico e come vengono monitorati i risultati

Acquisisci esperienza pratica con gli strumenti : anche come coordinatore o assistente di marketing, ti verrà richiesto di gestire calendari, scrivere bozze o lavorare all'interno di piattaforme CMS e di analisi dei dati

Rafforza le competenze trasferibili: comunicazione, analisi dei dati e collaborazione non sono opzionali, ma costituiscono la base di ogni ruolo nel marketing

💡 Suggerimento: abbiamo tracciato per te l'intero percorso professionale nel marketing. Continua a leggere per capire come costruire la tua carriera nel marketing.

Acquisisci esperienza reale, anche senza un ruolo a tempo pieno

Non hai bisogno di un titolo formale per farti notare. Ciò che i reclutatori e i responsabili delle assunzioni cercano è l'iniziativa.

Gestisci un piccolo account sui social media per l'azienda di un amico

Redigi campagne email o post per blog per un progetto comunitario

Analizza i concorrenti o conduci sondaggi per fare pratica con le ricerche di mercato

Crea un mini piano di contenuti per un prodotto che ti piace e mostra il tuo pensiero

L'esperienza non deve necessariamente provenire da un'agenzia di marketing o da un lavoro in azienda. Se hai già svolto questo lavoro (anche in modo indipendente), sei già un passo avanti rispetto a molti candidati entry-level.

Il percorso professionale nel marketing

Non esiste un unico modo per crescere nel marketing, ma la maggior parte dei professionisti attraversa cinque fasi fondamentali, ciascuna con le proprie competenze, responsabilità e impatto.

Ecco come è strutturata la tipica carriera nel marketing:

Ruoli entry-level : titoli come addetto al marketing o coordinatore marketing, in cui acquisisci esperienza pratica con strumenti, contenuti e strategie di base

Specialisti di livello intermedio : posizioni quali specialista di marketing digitale o social media manager incentrate sulla titolarità dei canali e sull'esecuzione

Leadership di team : ruoli come responsabile marketing o direttore marketing con responsabilità che spaziano dalla strategia alla reportistica e alla gestione delle risorse umane

Supervisione esecutiva : a livello di vice presidente, dirigerai grandi campagne, stabilirai obiettivi e ti allineerai con il reparto commerciale o di prodotto

Leadership di alto livello: in qualità di Chief Marketing Officer, il tuo ruolo è incentrato sulla visione, l'adattabilità e la piena titolarità della direzione marketing dell'azienda

Non è necessario seguire esattamente questo percorso, ma sapere come si presenta ogni fase rende più facile muoversi con determinazione.

Passaggio 1: ruoli entry-level

Questa fase non consiste solo nell'imparare a "fare marketing", ma anche nel capire che tipo di professionista del marketing vuoi diventare. I ruoli entry-level ti mettono a contatto con strumenti, team, canali e flussi di lavoro, aiutandoti a dare forma a un percorso di carriera in linea con i tuoi punti di forza.

Titoli comuni delle posizioni di livello base

Di solito si inizia con ruoli ibridi in cui l'esecuzione incontra l'esposizione. Aspettati di trovare opportunità per:

Assistente marketing o coordinatore marketing

Tirocinante o associato nel marketing dei contenuti

Specialista in email marketing (junior)

Coordinatore dei social media

Addetto al marketing

Potresti gestire calendari social, correggere newsletter, redigere bozze di descrizioni dei prodotti o elaborare analisi settimanali. Nessuna di queste attività sembra affascinante, ma è così che iniziano la maggior parte dei professionisti di marketing di successo.

Responsabilità chiave e opportunità di apprendimento

In questa fase, contribuisci alle campagne mentre apprendi il funzionamento dei team. Ciò che impari qui influisce direttamente sulla tua capacità di crescere e assumere ruoli più strategici.

Impara a individuare i modelli nelle prestazioni delle campagne: Quali oggetti funzionano? Quali blog sono più efficaci per generare traffico?

Comprendi come sono strutturati i team di marketing : chi guida la strategia? Chi la mette in pratica? Dove si inseriscono il prodotto o il design?

Gestisci i flussi di lavoro : che si tratti di aggiornare le bacheche dei progetti o di coordinare i freelance, l'esecuzione rafforza fin da subito le competenze di project management

Tocca più canali: Probabilmente avrai modo di conoscere l'email marketing, il content marketing e i social media, che ti daranno un'idea di dove potresti voler specializzarti

È qui che svilupperai il tuo ritmo, affinerai il tuo istinto e imparerai a porre domande migliori, che sono alla base del successo a lungo termine nel marketing.

Costruire una base solida nella pianificazione strategica e nel marketing digitale

I marketer più intelligenti non aspettano di diventare strategici, ma iniziano presto a capire come funziona il lavoro.

Leggi i brief delle campagne, non solo le tue attività

Scopri come funzionano i cicli di feedback tra analisi, creatività e copywriting

Inizia a collegare i risultati tattici a obiettivi più ampi come gestione del marchio, generazione di lead o marketing sui motori di ricerca

Impara il linguaggio: come il tuo team definisce l'esito positivo, monitora i KPI e adatta i messaggi in base ai dati

Non devi ancora assumere un ruolo di leadership, ma dovresti pensare come qualcuno che lo farà. È questa mentalità che ti porterà dal ruolo di supporto a quello di protagonista.

Passaggio 2: Responsabile marketing

È qui che la tua carriera nel marketing inizia a prendere quota. Non ti limiterai più a eseguire attività assegnate dai tuoi superiori, ma potrai impostare la direzione, gestire le persone e prendere decisioni che influenzano l'intera campagna, non solo la parte che ti è stata assegnata.

Passare dai ruoli entry-level a quelli manageriali

Non si diventa un responsabile marketing semplicemente facendo bene il proprio lavoro. Questa posizione ti appartiene perché comprendi il quadro generale. In questa fase, ci si aspetta che tu ottenga risultati attraverso gli altri, non solo da solo.

Cosa cambia quando si passa a questo ruolo:

Tu sei il collaboratore principale : gestire un assistente o un coordinatore di marketing non significa solo assegnare il lavoro, ma anche sviluppare il talento, fornire feedback e coaching

Diventi il quarterback della campagna : invece di chiedere qual è il piano, lo dai forma attraverso sequenze, mix di canali, gerarchia dei messaggi e direzione creativa

La tua visibilità aumenta: il tuo lavoro viene valutato da direttori marketing o vicepresidenti e le tue idee iniziano a influenzare le conversazioni aziendali

La comunicazione interfunzionale diventa essenziale: potresti lavorare con il reparto commerciale sui lanci GTM, con il reparto prodotti sul posizionamento o con il reparto finanziario sul budgeting delle prestazioni

Questo ruolo ti costringe a smettere di pensare come un collaboratore e iniziare a pensare come un titolare.

📖 Leggi anche: Una giornata nella vita di un responsabile marketing

Sviluppa competenze avanzate nella pubblicità online e nel SEM

La maggior parte dei responsabili marketing ha il compito di supervisionare i canali e sono tenuti a garantire determinati risultati.

Probabilmente ti occuperai di un settore del marketing digitale che richiede più di una conoscenza superficiale:

Gestisci campagne di marketing sui motori di ricerca con obiettivi chiari e vincoli di budget

Monitora le pagine dei risultati dei motori di ricerca per opportunità di visibilità e posizionamento

Gestisci fornitori esterni o agenzie per l'acquisto di spazi pubblicitari, social a pagamento o analisi dei dati

Collega la spesa media ai KPI utilizzando dashboard di analisi di marketing e strumenti di reportistica

Sviluppa messaggi più incisivi che riflettono il comportamento del pubblico sui canali digitali

Non ti limiterai ad analizzare dati, ma prenderai decisioni che influenzeranno la spesa, daranno forma alla creatività o modificheranno il targeting del pubblico. Questo è anche il momento in cui molti professionisti iniziano a sfruttare i propri punti di forza: alcuni diventano brand manager, altri performance marketer o strateghi digitali.

Il lavoro diventa più complesso, ma anche il tuo impatto.

Lo sapevi? Si prevede che l'occupazione dei responsabili marketing crescerà del 10% dal 2020 al 2030, un tasso superiore alla media di tutte le professioni. Questa crescita è guidata dal crescente utilizzo delle piattaforme digitali per raggiungere i clienti.

Passaggio 3: Direttore marketing

Diventare direttore marketing significa gestire più persone e pensare in termini di sistemi. Questo ruolo ti pone all'incrocio tra strategia, prestazioni e persone. Ci si aspetta che tu sia in grado di scalare le campagne, dare forma agli obiettivi del reparto e creare coerenza nell'intera funzione di marketing.

Responsabilità di un direttore marketing

Ora stai supervisionando il modo in cui tutte le parti della strategia di marketing si integrano tra loro, dal lancio dei prodotti alla narrazione del marchio alla generazione della domanda. Ciò significa più pianificazione, più collaborazione interfunzionale e molta più responsabilità.

Conduci campagne di marketing integrate: connetti contenuti, media a pagamento, email marketing e marketing di prodotto in un unico movimento unificato

Gestisci i talenti senior : inclusi responsabili marketing, responsabili di canale e, potenzialmente, uno specialista di marketing digitale o un responsabile dei social media

Piani trimestrali e annuali personalizzati : allinea gli obiettivi di marketing con gli OKR a livello aziendale

Report dei risultati alla leadership : collegamento delle prestazioni delle campagne alla pipeline, al fatturato o alla quota di mercato

Evolvi la strategia di marketing: perfeziona i messaggi, la segmentazione del pubblico e il mix di canali al mutare dei mercati

È qui che le competenze trasversali e il pensiero strategico diventano fondamentali quanto le metriche di performance. La tua capacità di prendere decisioni, comunicare in modo chiaro e collegare il marketing ai risultati aziendali fa la differenza.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratuiti di piani di marketing per creare una strategia di marketing

Supervisione del reclutamento e della gestione del team

L'assunzione diventa una delle attività più importanti. Il team che crei ora determina la forma che assumerà l'organizzazione in futuro.

Definisci descrizioni delle mansioni che riflettono esigenze reali, non vaghe aspettative

Identifica le competenze mancanti e assumi specialisti per colmare tali lacune

Crea una struttura basata su ruoli, cicli di feedback e valutazioni delle prestazioni

Fornisci assistenza ai manager di livello intermedio sullo sviluppo del team e sull'allineamento interfunzionale

Crea una cultura all'interno dei team di marketing che dia priorità a chiarezza, creatività ed esecuzione

La tua responsabilità non si limita all'espansione delle campagne. Stai creando le condizioni affinché il tuo team cresca, assuma la titolarità e ottenga risultati su larga scala. A questo livello, il tuo esito positivo si riflette nelle prestazioni dei tuoi collaboratori.

È anche qui che spesso inizia il percorso di mentoring, mentre inizi a dare forma alla prossima generazione di responsabili marketing, brand strategist e futuri direttori.

📖 Per saperne di più: Come assumere un responsabile del marketing digitale per il tuo team

Passaggio 4: Vicepresidente del marketing

A livello di vice presidente, il marketing smette di essere un reparto e inizia a diventare un motore aziendale. Sei responsabile di allineare gli obiettivi di marketing con la crescita aziendale, gestire i direttori delle varie specialità e trasformare la visione in risultati misurabili.

Strategia e realizzazione di campagne di marketing di successo

A questo livello, l'attenzione si sposta dall'esecuzione quotidiana delle campagne alla creazione di chiarezza, direzione e scalabilità in tutte le funzioni di marketing. Le decisioni che prendi hanno un impatto diretto sui ricavi, sul posizionamento sul mercato e sulla percezione del marchio.

Definisci e gestisci la strategia di marketing complessiva : dalla generazione della domanda e dei contenuti al marketing di prodotto e al marchio

Fissa traguardi di rendimento trimestrali e annuali : legati al fatturato, all'acquisizione e alla fidelizzazione dei clienti

Promuovi una pianificazione di alto livello : coordinati con il CEO, il COO e i responsabili dei prodotti o commerciali

Supervisiona l'allocazione del budget tra team, strumenti e canali

Rappresenta la funzione marketing nelle conversazioni con i dirigenti e nelle revisioni a livello di Bacheca

È qui che il marketing diventa una lente attraverso cui l'azienda valuta l'esito positivo, specialmente nei settori in cui la crescita è guidata dal marketing.

L'importanza di allineare il marketing agli obiettivi aziendali generali

Il tuo ruolo di vicepresidente non riguarda solo le metriche delle prestazioni, ma anche l'allineamento. Ci si aspetta che tu mantenga le iniziative di marketing in linea con gli obiettivi aziendali e le condizioni di mercato in evoluzione.

Collaborare alla pianificazione strategica: Connettere il marketing con le operazioni, la finanza e le sequenze dei prodotti

Supporto ai team di revenue: Collaborazione con la leadership commerciale per dare forma alle iniziative di go-to-market e alla qualità dei lead

Dai priorità al processo decisionale basato sui dati: utilizza l'analisi di marketing per orientare il budget e la messaggistica

Dai forma all'esperienza dei clienti : allinea il tono del brand, la cadenza delle campagne e i messaggi su tutti i punti di contatto

Adattati alle priorità in evoluzione: che si tratti di mercati in trasformazione, pressione competitiva o cambiamenti organizzativi

È anche qui che conta la tua presenza come leader. Sei tu a dare il tono alla comunicazione interna ed esterna del marketing. Soprattutto nei team di marketing in rapida crescita con funzioni specializzate.

Per molti VP, questo ruolo è la porta d'accesso a una titolarità più ampia, che include la gestione del marketing a livello dirigenziale o, eventualmente, il passaggio alla posizione di Chief Marketing Officer.

Passaggio 5: Direttore marketing (CMO)

È qui che il marketing incontra la leadership esecutiva. In qualità di CMO, dai forma al modo in cui l'azienda compete, comunica e cresce. Ogni decisione che prendi ha un peso su tutti i reparti, i mercati e le sale riunioni.

Il ruolo e le responsabilità di un CMO

A questo livello, la tua responsabilità abbraccia l'intero ecosistema di marketing, dal brand al fatturato, dall'allineamento dei prodotti all'influenza culturale. Ci si aspetta che tu guidi non solo un team, ma una visione.

Supervisiona tutti gli aspetti della gestione del marketing : inclusi contenuti, prodotti, crescita, marchio e prestazioni

Integrazione interfunzionale : allineamento del marketing con le funzioni commerciali, operative, finanziarie e di assistenza clienti

Comunicazione esecutiva: rappresentare il marketing nelle riunioni del consiglio di amministrazione e nelle conversazioni con gli investitori

Definisci la direzione strategica a lungo termine: in che modo il marketing supporta gli obiettivi aziendali in diversi settori, regioni e segmenti di mercato

Guida il posizionamento a livello aziendale: garantisci coerenza nella messaggistica, nell'esperienza dei clienti e nella percezione del marchio

Gestisci più direttori, sistemi di scalabilità e prendi decisioni che influenzano le assunzioni, i budget e le prestazioni aziendali trimestrali. Non si tratta di una promozione, ma di un cambiamento nel modo di pensare, operare e guidare.

Visione strategica e leadership nel marketing

I CMO devono essere in grado di prevedere il futuro. Devi anticipare i cambiamenti tecnologici, il comportamento del mercato e le esigenze dei clienti, quindi tradurre questi segnali in strategia.

Dai forma alla visione di marketing dell'azienda : una visione adattabile, supportata dai dati e in linea con il programma del CEO

Definisci come saranno i team di marketing pronti per il futuro : dalla struttura alle competenze, dagli strumenti ai flussi di lavoro

Promuovi la crescita attraverso una pianificazione strategica: collega campagne, innovazione ed espansione del mercato

Gestisci le assunzioni con intenzionalità : identifica i ruoli emergenti, crea percorsi di leadership e investi nell'aggiornamento delle competenze

Dai priorità alla preparazione dell'organizzazione: adotta sistemi scalabili, analisi basate sull'IA e automazione del marketing che rendono l'azienda a prova di futuro

Le competenze trasversali sono più importanti che mai, come la tua capacità di unificare i team, comunicare sotto pressione e guidare con chiarezza, che determina quanto lontano può arrivare la tua visione.

Adattare la strategia di marketing alle mutevoli tendenze del mercato

Nessuna strategia rimane valida per sempre. A livello di CMO, rimanere competitivi significa rimanere reattivi.

Rielaborare le strategie di go-to-market in base ai cambiamenti nel comportamento dei clienti

Evolvi il posizionamento per adattarti ai momenti culturali o alle rivoluzioni tecnologiche

Investi in dati di prima mano, pianificazione agile e diversificazione dei canali

Rivedi la scala gerarchica all'interno del tuo team per individuare le competenze mancanti o i ruoli di marketing in evoluzione

Coinvolgi partner esterni, consulenti o anche leader part-time per accelerare la trasformazione quando le competenze interne raggiungono un limite massimo

In questa fase, l'avanzamento di carriera dipende dall'impatto duraturo. I CMO influenzano l'evoluzione delle organizzazioni, la leadership dei brand e il ruolo del marketing all'interno della tabella esecutiva.

📖 Leggi anche: Come avviare un'attività di consulenza di marketing?

Sfide nella carriera nel marketing

Il marketing premia l'adattabilità, ma la mette anche costantemente alla prova. Ogni fase della carriera presenta nuovi punti di attrito. Ciò che ti rallenta come coordinatore è diverso da ciò che ti stimola come vicepresidente.

E mentre le sfide evolvono, una cosa rimane invariata: è difficile mantenere la chiarezza quando tutto è in movimento.

Il caos iniziale: troppo da imparare, nessuna direzione chiara

Quando si inizia, non è tanto la pressione a contare, quanto il rumore. Ti ritrovi a destreggiarti tra cinque strumenti, dieci attività e feedback infiniti, ma nessuno ti dice cosa conta davvero.

È facile confondere l'essere impegnati con l'essere efficaci

Il feedback può sembrare contraddittorio, incoerente o incompleto

Stai imparando le tattiche, ma ti manca il contesto, ad esempio come il tuo lavoro si inserisce nel quadro generale

Senza una guida solida, è facile esaurirsi o raggiungere presto un plateau.

Attrito a livello intermedio: aspettative crescenti, controllo limitato

Una volta raggiunto il livello di specialista o manager, ci si aspetta che tu assuma un ruolo di leadership, ma non sempre ti viene dato il potere di risolvere i problemi.

Sei responsabile dei risultati, ma dipendi dagli altri per ottenerli

La collaborazione diventa complicata tra contenuti, design, prodotto e commerciale

Le strategie cambiano rapidamente e il tuo piano di esecuzione spesso diventa obsoleto a metà del ciclo

È in questo momento che i professionisti del marketing imparano a gestire i rapporti con i superiori, i colleghi e i clienti, oppure rimangono bloccati a metà strada.

Pressione a livello senior: decisioni sotto pressione

Ai vertici, la sfida non è sapere a cosa dare la priorità quando nulla può aspettare.

Devi bilanciare brand, crescita, assunzioni, budget e leadership, tutto contemporaneamente

Ogni passo falso è visibile e spesso pubblico

I team si affidano a te per avere certezze quando tu stai ancora cercando di orientarti nell'ambiguità

📮 Approfondimento ClickUp: quasi l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio ora si affida a strumenti di IA per semplificare e accelerare le attività personali. Vuoi ottenere gli stessi vantaggi sul lavoro? ClickUp è qui per aiutarti! ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può aiutarti a migliorare la produttività del 30% con meno riunioni, riepiloghi rapidi generati dall'IA e attività automatizzate.

La leadership nel marketing non consiste solo nell'avere le risposte, ma anche nel mantenere alta la tensione fino a quando non diventa chiara la mossa giusta da compiere.

Non esiste un percorso unico nel marketing. Tuttavia, le persone che crescono più rapidamente e rimangono rilevanti più a lungo tendono sempre a seguire lo stesso copione. Rimangono sempre aggiornate, costruiscono reti solide e utilizzano strumenti che le aiutano a lavorare con maggiore chiarezza e meno caos.

Ecco come mantenere lo slancio dalla tua parte, indipendentemente dal punto in cui ti trovi nella scala gerarchica.

Rimani sempre aggiornato grazie alla formazione continua

Il campo del marketing è in rapida evoluzione. Gli algoritmi cambiano. Gli strumenti si evolvono. Il pubblico cambia il modo e il luogo in cui interagisce. E l'unico modo per rimanere efficaci è continuare ad apprendere.

Esplora specializzazioni che vanno oltre il tuo ruolo attuale, dalla gestione del marchio al marketing di prodotto

Segui i cambiamenti del settore nell'IA, nel marketing sui motori di ricerca e nell'automazione

Sviluppa il pensiero strategico, non solo le competenze tattiche

Se miri a una posizione di leadership, valuta un percorso di istruzione formale come certificazioni, una laurea in marketing o persino un master

Non ci vogliono ore al giorno. Basta solo una curiosità costante.

Ottieni visibilità e costruisci relazioni significative

La crescita professionale non avviene in modo isolato. La tua rete di contatti gioca un ruolo diretto nelle opportunità, nel mentoring e nel successo a lungo termine.

Entra in contatto con professionisti del marketing di diversi settori e livelli per capire come sono cresciuti

Contribuisci alle conversazioni online, scrivendo post sui blog, condividendo approfondimenti o commentando in modo ponderato

Rimani in contatto con manager, colleghi o collaboratori che hanno visto i tuoi punti di forza in azione

Diventa qualcuno che gli altri vorrebbero raccomandare, non solo qualcuno che si candida per un ruolo

Relazioni solide spesso aprono le porte giuste più velocemente di un curriculum perfetto.

📖 Leggi anche: Le meraviglie del mentoring nel marketing e come sfruttarlo al meglio

Lavora in modo intelligente, non incessante

Il fattore che distingue i marketer bravi da quelli eccellenti non è il talento, ma il modo in cui gestiscono il tempo, l'energia e l'attenzione. Man mano che le campagne diventano più complesse e le aspettative aumentano, lavorare di più non basta per rimanere al passo. Occorre lavorare in modo più intelligente.

È qui che entra in gioco ClickUp. Si tratta di un sistema di produttività creato per i team di marketing che hanno bisogno di chiarezza, velocità e risultati su larga scala.

Pianifica ed esegui con precisione

L'esecuzione non significa caos. Con ClickUp, la pianificazione, i risultati finali e la documentazione rimangono sincronizzati, così le campagne non deragliano a metà strada.

Utilizza le attività di ClickUp per mappare le sequenze delle campagne, assegnare responsabilità e monitorare le scadenze su tutti i canali

Crea e mantieni brief, linee guida per la messaggistica e calendari dei contenuti all'interno di ClickUp Docs , dove il feedback vive insieme al lavoro

Assicurati che tutti, dagli autori dei contenuti agli stakeholder, sappiano cosa sta succedendo, quando e perché

Elimina i colli di bottiglia

Gli aggiornamenti manuali e i passaggi ripetitivi rallentano il buon lavoro. Le automazioni mantengono lo slancio senza microgestione.

Attiva promemoria, modifiche di stato e approvazioni con le automazioni di ClickUp , in modo che i tuoi flussi di lavoro siano più fluidi

Libera il tuo tempo per pensare in modo più strategico, senza doverti occupare di questioni amministrative

Riduci le incomprensioni tra i team e accelera le revisioni senza cicli di follow-up

Utilizza le automazioni predefinite o personalizzale in base alle esigenze del tuo progetto con ClickUp Automazioni

Monitoraggio delle prestazioni e dello stato di avanzamento

I dati non sono utili se sono sparsi su diversi strumenti. Le dashboard ti offrono visibilità dove e quando serve.

Utilizza i dashboard di ClickUp per monitorare i KPI, lo stato delle campagne e il carico di lavoro del team, il tutto in tempo reale

Combina metriche provenienti da diverse iniziative per individuare tempestivamente eventuali ostacoli o cali di performance

Allinea i team sugli stessi obiettivi con una reportistica visiva e personalizzabile che non richiede un aggiornamento manuale

Assegna priorità alle attività, monitora lo stato di avanzamento e concentrati su ciò che conta di più con le dashboard di ClickUp

Collabora in modo più intelligente

Quando le conversazioni sono sparse su diverse app, il contesto va perso. Centralizzare la comunicazione e le informazioni riporta il tuo team in sincronizzazione.

Mantieni il feedback sulle campagne e le conversazioni del team focalizzati utilizzando la chat di ClickUp , collegata all'attività e non fluttuante in Slack

Evita il continuo avanti e indietro conservando decisioni, documenti e aggiornamenti nello stesso posto in cui viene svolto il lavoro

Riepiloga/riassumi gli aggiornamenti, fai brainstorming sui messaggi o riporta alla luce lavori passati all'istante con ClickUp Brain

Genera riepiloghi/riassunti di articoli, relazioni e documenti lunghi con ClickUp Brain

📖 Per saperne di più: I migliori strumenti di marketing per le startup (gratuiti e a pagamento)

Riflettori puntati sui leader del marketing

Non tutte le carriere nel marketing seguono un percorso tradizionale. Alcuni professionisti iniziano come assistenti. Altri provengono da settori completamente diversi. Ma chi arriva in cima? Imparano velocemente, sono flessibili e agiscono con chiarezza, anche nel caos.

Ecco come due leader del marketing hanno costruito la loro carriera partendo da zero e cosa puoi imparare dal loro percorso.

Morgan Flatley : da brand manager a CMO globale

Prima di guidare campagne globali presso McDonald's, Morgan Flatley si occupava della gestione del marchio presso PepsiCo. Lì lavorava a campagne localizzate con budget limitati e aspettative elevate. Lei attribuisce a quegli anni iniziali il merito di averle insegnato come fondere l'istinto creativo con i dati dei consumatori, un'abilità che si è rivelata fondamentale in seguito.

La sua ascesa è stata caratterizzata da cambiamenti chiave:

Focus sull'inizio della carriera : ossessionati dalla qualità dell'esecuzione e dalle informazioni sui clienti

Crescita manageriale : crea team interfunzionali solidi e impara a guidare anche in situazioni di ambiguità

Strategia esecutiva: ha guidato McDonald's attraverso un processo di rinnovamento del marchio, bilanciando l'innovazione digitale con il patrimonio del marchio

Il successo di Flatley è legato alla portata e alla precisione. Ha costruito la sua credibilità ponendo le domande giuste, individuando tempestivamente le lacune e ottenendo risultati in linea con la salute a lungo termine del marchio.

Bozoma Saint John : rendere la creatività una competenza di leadership

Bozoma Saint John non ha scalato la scala gerarchica in silenzio. Ha iniziato con ruoli di assistente in agenzie pubblicitarie, ha lavorato nel brand management presso PepsiCo e successivamente ha portato il cultural storytelling sotto i riflettori presso Apple Music, Uber e Netflix.

Ciò che spicca nella sua carriera non è solo dove ha lavorato, ma come si è presentata:

Primi passi : ho imparato a guidare senza autorità mentre gestivo eventi dal vivo e partnership con celebrità

Evoluzione strategica : passaggio dall'esecuzione alla direzione, come padroneggiare il modo in cui i marchi comunicano le emozioni, non solo i messaggi

Presenza di leadership: sostenitori dell'inclusione, della creatività audace e di un marketing che crea connessioni reali

Il percorso di Saint John dimostra che le competenze trasversali come la presenza, l'intuito e la voce non sono un extra. Sono il motivo per cui ha ridefinito il coinvolgimento del marchio in alcune delle più grandi aziende del mondo.

Cosa puoi imparare

Queste carriere non si sono sviluppate per caso. Sono state plasmate dalla curiosità, da decisioni chiare e dalla capacità di adattarsi a ogni livello, dall'esecuzione dei contenuti alle sale riunioni ad alto rischio.

Non è necessario replicare i loro titoli o settori. Ma puoi imparare da come:

Acquisisci competenze fondamentali prima di cercare visibilità

Hanno assunto rischi in linea con i propri valori

Scegli la chiarezza invece del caos, soprattutto con l'aumentare della complessità

Le grandi carriere nel marketing non consistono nel fare tutto. Consistono nel fare le cose giuste in modo coerente e nel sapere quando è il momento di assumere la guida.

📖 Leggi anche: Le migliori certificazioni di marketing per far crescere la tua carriera

Sei pronto a tracciare il tuo percorso professionale nel marketing?

Che tu stia muovendo i primi passi nel mondo del marketing o puntando alla postazione di CMO, la tua crescita non dipende solo dal titolo. Si tratta di sviluppare le competenze giuste, imparare da ogni campagna e rimanere flessibile mentre il mondo del marketing evolve.

Il percorso professionale nel marketing non è lineare, ma è ricco di opportunità se si procede con chiarezza.

Prova ClickUp oggi stesso per dare struttura ai tuoi obiettivi, slancio alla tua crescita e concentrazione al lavoro che fa progredire la tua carriera nel marketing.