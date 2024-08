Come creare una guida di stile per il vostro marchio?

Molte aziende, grandi o piccole, spesso faticano a mantenere la coerenza nella presentazione del proprio marchio.

Senza linee guida chiare, i dipendenti e i partner esterni possono interpretare il marchio in modo diverso, creando un'immagine frammentata e confusa. Ecco perché è importante avere una guida allo stile del marchio.

Una guida allo stile del marchio è un documento che delinea le regole e gli standard per l'utilizzo di elementi del marchio come loghi, palette di colori e toni. Garantisce la coerenza di tutti i materiali di marketing e comunicazione.

La maggior parte dei marchi affermati dispone di una guida di stile; se siete seriamente interessati alla vostra azienda, dovreste averne una anche voi. Questo blog mostrerà come una guida di stile ben realizzata possa trasformare la vostra azienda in un marchio indimenticabile. Cominciamo!

Sfruttare il marchio e le guide di stile

Tutti vogliamo che i nostri marchi si distinguano; la coerenza è fondamentale. Una guida di stile è essenziale per mantenere una forte e coesa identità del marchio. Vediamo perché.

**Quando i clienti vedono gli stessi elementi visivi su tutte le piattaforme, come il vostro sito web, i social media, le confezioni e le pubblicità, si sentono legati al vostro marchio. Una guida di stile garantisce un aspetto e un'atmosfera coerenti su tutti i canali, offrendo ai clienti un'esperienza di marca unificata

Risultati più rapidi con un flusso di lavoro semplificato: Una guida di stile del marchio è come un foglio di istruzioni per il vostro team creativo, che stabilisce regole chiare per un rapido processo decisionale. Riduce la necessità di un'interazione continua, assicurando chiarezza a tutte le persone coinvolte, compresi i designer, gli scrittori e i marketer, su ciò che è in linea con il marchio

**Un branding efficace fidelizza attraverso connessioni emotive, trasformando i consumatori in clienti fedeli e sostenitori del marchio. Una guida di stile assicura la coerenza tra tutti i contenuti e le interazioni, rendendo l'esperienza del cliente memorabile e di grande impatto

Distinguere la guida di stile, il posizionamento e la personalità del marchio

Per costruire un'identità di marca coesa e convincente, è essenziale capire le differenze tra una guida di stile, il posizionamento e la personalità del marchio.

Ciascun elemento svolge un ruolo unico ma interconnesso in un'efficace gestione del marchio . Analizziamo cosa comportano questi elementi, il loro scopo, i loro componenti e il modo in cui funzionano insieme.

Il legame tra coerenza del marchio e guida di stile

La coerenza è il nome del gioco quando si parla di identità del marchio .

Per capirlo meglio, immaginate di passeggiare in un mercato affollato, scrutando le bancarelle colorate alla ricerca di un logo familiare. Improvvisamente lo individuate! Ma immaginate se quel logo fosse diverso ogni volta che lo vedete: vi confonde, vero?

In questo caso entrano in gioco la coerenza del marchio e le guide di stile.

Una guida di stile descrive nei dettagli tutto, dai caratteri ai colori, dalle immagini al tono. Il rispetto di queste linee guida garantisce che il vostro marchio parli in modo coerente su tutte le piattaforme. Questa coerenza aumenta il riconoscimento e favorisce la fiducia del pubblico.

Un marchio coerente crea familiarità e affidabilità, come una stretta di mano da parte di un amico fidato. Quindi, che si tratti di un sito web, di un post sui social media o di un cartellone pubblicitario, una guida di stile ben realizzata assicura che il vostro marchio mantenga la sua integrità ovunque venga visto.

E con modelli di branding a portata di mano, mantenere la coerenza diventa ancora più facile.

Componenti importanti di una guida di stile

Esploriamo i componenti chiave di una guida di stile efficace, per garantire che il vostro marchio sia presentato in modo coerente e al meglio.

Mission e visione del marchio

La missione e la visione del vostro marchio sono più che semplici dichiarazioni: sono il cuore e l'anima del vostro marchio.

La missione del marchio è una dichiarazione chiara e concisa che dice a tutti, dai dipendenti ai clienti, di cosa si occupa il vostro marchio. Risponde alla domanda: "Perché esiste il vostro marchio?"

Per esempio, la missione di un'azienda di software potrebbe essere quella di "potenziare le organizzazioni con soluzioni all'avanguardia che promuovono l'innovazione"

La visione del marchio è uno stato prospettico che delinea ciò che il vostro marchio aspira a diventare. Risponde alla domanda: "Dove sta andando il vostro marchio?" Questa visione stabilisce l'obiettivo a lungo termine e aiuta a dare priorità alle azioni e alle decisioni per allinearsi ad esso.

La visione della società di software sarebbe quella di essere il leader globale nelle soluzioni software innovative, trasformando le operazioni e il successo delle aziende.

Logo e iconografia

Un logo è un simbolo o un disegno che rappresenta un marchio o un'azienda. L'iconografia prevede l'uso di immagini, clip art e simboli per trasmettere il messaggio o l'identità di un marchio.

Una guida allo stile del marchio dovrebbe includere le varianti del logo, come il logo primario, quello secondario e i sottomarchi (un'estensione del logo primario). Il logo primario è la rappresentazione di punta, mentre il logo secondario è una versione semplificata adatta a spazi più piccoli. I submark, invece, sono icone minimaliste progettate per aree ultra-compatte.

Le linee guida del marchio devono specificare il posizionamento preferito del logo, le dimensioni per la stampa e l'uso digitale e le variazioni di colore per i diversi sfondi.

Ogni marchio ha bisogno di variazioni del logo, ma il numero totale dipende dalle esigenze e dal budget dell'azienda.

Ecco un esempio di variazioni del logo di McDelivery, che è parte integrante del branding generale di McDonald.

Via: McDonalds

Colori e tipografia del marchio

Idealmente, la tavolozza dei colori del vostro marchio dovrebbe avere colori primari (i colori principali che rappresentano il marchio) e colori secondari (colori che completano la tavolozza primaria). Specificate i valori esatti di ciascun colore in sistemi cromatici diversi come RGB, CMYK e HEX per garantire la coerenza.

La tipografia prevede la selezione di caratteri specifici e la definizione di regole per il loro utilizzo, come la spaziatura tra linee, lettere e paragrafi. Per i titoli, il testo del corpo e altri elementi, utilizzate caratteri primari e secondari (Arial, Times New Roman ed Helvetica).

La guida di stile deve anche indicare le dimensioni, i pesi e gli stili dei caratteri (grassetto, corsivo o sottolineato).

L'uso corretto dei colori e della tipografia del marchio suscita emozioni specifiche e aiuta a differenziarsi dalla concorrenza.

Per esempio, la tavolozza di colori rossi e bianchi e lo stile corsivo del logo Coca-Cola contribuiscono al suo fascino vivace, energico e classico, rendendolo immediatamente riconoscibile a livello globale.

Via: Visme

Tono di voce

Il tono di voce definisce lo stile di comunicazione e la personalità del marchio, modellando il modo in cui si connette con il pubblico attraverso parole accuratamente selezionate, approccio comunicativo e risonanza emotiva.

Si adatta a riflettere i tratti unici della personalità del marchio, sia che si punti a un tono amichevole, informativo, formale o informale.

Rappresentazione nei media e nei canali di comunicazione

Incorporando linee guida dettagliate per la rappresentazione del marchio sui media e sui canali di comunicazione, garantite che il vostro marchio comunichi in modo efficace e coerente su tutte le piattaforme.

Questo assicura un'esperienza coesiva per il vostro pubblico, indipendentemente dal luogo in cui viene coinvolto.

Considerate questi punti chiave per la rappresentazione dei media e dei canali:

Messaggio su misura: canali diversi richiedono approcci diversi. Ad esempio, il tono su Twitter potrebbe essere più informale e conciso, mentre LinkedIn potrebbe richiedere un tono professionale

canali diversi richiedono approcci diversi. Ad esempio, il tono su Twitter potrebbe essere più informale e conciso, mentre LinkedIn potrebbe richiedere un tono professionale **Allineamento visivo e verbale: l'aspetto del marchio deve corrispondere al suo suono. Questo rafforzerà la vostra identità di marchio

**Fornite istruzioni specifiche per adattare la voce e le immagini del vostro marchio a ciascun mezzo di comunicazione. Ciò include esempi di linguaggio appropriato, immagini e persino frequenza di pubblicazione

Creare una guida di stile del marchio in cinque passi

Una guida di stile del marchio è essenziale per mantenere un'identità forte e riconoscibile. Tuttavia, non è priva di sfide. Dovrete coordinare i contributi dei vari stakeholder, mantenere la guida aggiornata e assicurarvi che sia integrata nei flussi di lavoro quotidiani.

Fortunatamente, queste sfide possono essere semplificate utilizzando modelli di guida di stile e strumenti digitali come Il software di gestione dei progetti di design di ClickUp .

Questo strumento è perfetto per gestire ed eseguire progetti creativi in modo efficiente e collaborativo. Dispone di funzioni quali Compiti , Campi personalizzati , Documenti , Obiettivi e altro ancora per tenere tutto organizzato e garantire che le cose vengano fatte in tempo.

collabora, pianifica, automatizza i flussi di lavoro e migliora il processo di creazione delle guide di stile del marchio

1. Definire l'identità del marchio

Iniziate identificando gli elementi fondamentali della personalità e dei valori del vostro marchio. Questi elementi costituiscono la base dell'identità complessiva del marchio e garantiscono la coerenza di tutte le comunicazioni.

Migliorate la creatività del vostro team con ClickUp Brain generando personas di design, componenti dell'interfaccia utente, percorsi dell'utente, brief creativi e altro ancora. Utilizzate l'Assistente di scrittura per perfezionare il testo, il controllo ortografico integrato per documenti privi di errori e le risposte rapide dell'AI per una comunicazione coerente.

godetevi la scrittura senza intoppi, le idee creative e le risposte istantanee a tutte le vostre domande sul lavoro_

Includete questi elementi imprescindibili nella vostra guida quando definite l'identità del vostro marchio:

Dichiarazione della missione e della visione

Scopo : Indica chiaramente il motivo per cui il vostro marchio esiste. Dovrebbe catturare l'essenza di ciò che la vostra azienda si prefigge di raggiungere

: Indica chiaramente il motivo per cui il vostro marchio esiste. Dovrebbe catturare l'essenza di ciò che la vostra azienda si prefigge di raggiungere **Descrivere ciò che il marchio aspira a diventare o a raggiungere nel lungo periodo

Valori fondamentali

Principi : Delineare le convinzioni fondamentali che guidano il comportamento e le decisioni del marchio

: Delineare le convinzioni fondamentali che guidano il comportamento e le decisioni del marchio Esempio: Sostenibilità, innovazione, centralità del cliente, integrità

Posizionamento del marchio

Posizione di mercato: Definire la posizione del marchio sul mercato rispetto ai concorrenti

Definire la posizione del marchio sul mercato rispetto ai concorrenti **Target di riferimento: specificare a chi si rivolge il marchio

Proposta di valore: Evidenziare ciò che rende il vostro marchio unico e perché i clienti dovrebbero scegliervi

2. Stabilire l'identità verbale

L'identità verbale si riferisce al tono, alla voce e al linguaggio del marchio utilizzati in tutte le comunicazioni.

Tono di voce

Personalità : Determinare i tratti della personalità del marchio (ad esempio, amichevole, professionale, eccentrica). Assicurarsi che il tono sia coerente in tutte le comunicazioni

: Determinare i tratti della personalità del marchio (ad esempio, amichevole, professionale, eccentrica). Assicurarsi che il tono sia coerente in tutte le comunicazioni Esempi: Fornire esempi di come comunicare in vari scenari (ad esempio, post sui social media, interazioni con il servizio clienti, materiali di marketing)

Stile di scrittura

Vocabolario: Specificare il linguaggio, il gergo e le frasi preferite

Specificare il linguaggio, il gergo e le frasi preferite Struttura delle frasi: Delineare le linee guida per la lunghezza e la struttura delle frasi (ad esempio, brevi e incisive rispetto a dettagliate ed esplicative)

3. Creare un'identità visiva

Gli elementi visivi del marchio devono essere progettati per essere immediatamente riconoscibili e applicati in modo coerente su tutti i canali di marketing per mantenere un'immagine coesa del marchio. Con software di gestione del marchio mantenere questi elementi coerenti e riconoscibili è un gioco da ragazzi.

Utilizzate la funzione Campi personalizzati di ClickUp per dettagliare loghi, palette di colori, tipografia e immagini.

mantenete tutti gli elementi di design, dai file alle etichette, ordinatamente organizzati e facilmente accessibili con ClickUp

Logo

Elementi di design: Dettagliare gli elementi del logo, compresi colore, tipografia e simbologia

Dettagliare gli elementi del logo, compresi colore, tipografia e simbologia Linee guida per l'uso: Specificare l'uso corretto e scorretto del logo, comprese le dimensioni minime, lo spazio libero e il posizionamento

Specificare l'uso corretto e scorretto del logo, comprese le dimensioni minime, lo spazio libero e il posizionamento Variazioni: Fornire varianti per contesti diversi (ad esempio, a colori, monocromatico, solo icone)

Via: Spotify

Paletta dei colori

Colori primari: Definire i colori principali del marchio

Definire i colori principali del marchio Colori secondari: Includono colori aggiuntivi che completano la tavolozza primaria

Includono colori aggiuntivi che completano la tavolozza primaria Uso: Guida all'uso dei colori in diversi mezzi e contesti

Tipografia

**Famiglie di caratteri: specificare i caratteri primari e secondari del marchio

Linee guida per l'uso: Descrivere quando e come utilizzare ciascun carattere (ad esempio, titoli, testo del corpo, didascalie)

Descrivere quando e come utilizzare ciascun carattere (ad esempio, titoli, testo del corpo, didascalie) Gerarchia e dimensionamento: Stabilire una gerarchia tipografica che comprenda dimensioni, pesi e stili

Immagini e fotografia

Stile : Definire lo stile generale della fotografia (ad esempio, candid, staged, lifestyle)

: Definire lo stile generale della fotografia (ad esempio, candid, staged, lifestyle) Soggetti e scenari: Descrivere i soggetti e le ambientazioni appropriate

Descrivere i soggetti e le ambientazioni appropriate Filtri e trattamenti: specificare eventuali filtri, trattamenti del colore o effetti da applicare

Elementi visivi aggiuntivi

Icone e illustrazioni: Descrivere lo stile e l'uso di icone e illustrazioni

Descrivere lo stile e l'uso di icone e illustrazioni Modelli e texture: Definire eventuali modelli o texture specifici del marchio e il loro uso appropriato

4. Linee guida per la presenza digitale

Delineare gli standard e le best practice per la presenza del marchio sulle piattaforme digitali, compresi siti web, social media e pubblicità digitale. Questo include le seguenti specifiche:

Sito web e social media

Progettazione e layout : Fornire le linee guida del marchio per il layout del sito web, compresi i sistemi di griglia, la spaziatura e l'allineamento

: Fornire le linee guida del marchio per il layout del sito web, compresi i sistemi di griglia, la spaziatura e l'allineamento **Linee guida specifiche per le piattaforme: definire linee guida visive e verbali per ogni piattaforma di social media

Linee guida per i contenuti: delineare le modalità di presentazione dei contenuti, compresi testi, immagini e contenuti multimediali

delineare le modalità di presentazione dei contenuti, compresi testi, immagini e contenuti multimediali Strategia dei contenuti: Definire i tipi di contenuti da condividere, la frequenza di pubblicazione e le strategie di coinvolgimento

Definire i tipi di contenuti da condividere, la frequenza di pubblicazione e le strategie di coinvolgimento Coerenza visiva: Assicurare la coerenza delle immagini, dei filtri e degli elementi di branding su tutte le piattaforme digitali

Comunicazione via e-mail

Modelli di design: Fornire modelli di e-mail per diversi tipi di comunicazione (ad esempio, newsletter, e-mail promozionali)

Fornire modelli di e-mail per diversi tipi di comunicazione (ad esempio, newsletter, e-mail promozionali) Linee guida per i contenuti: Delineano la struttura e il tono dei contenuti delle e-mail

5. Compilazione e distribuzione

Una volta ottenuti tutti i componenti, è il momento di compilarli in un documento completo.

ClickUp Docs offre un'interfaccia semplice e intuitiva per la creazione di una guida allo stile del marchio dettagliata. Consente di organizzare e strutturare facilmente la guida per renderla accessibile a tutte le parti interessate, compresi dipendenti, partner e agenzie.

creare proposte di progetto dettagliate con obiettivi, scadenze e risultati, mentre si collabora con il proprio team in tempo reale per perfezionare e finalizzare il documento Cruscotti ClickUp offrono una piattaforma centralizzata per monitorare gli accessi e gli aggiornamenti della guida di stile. Forniscono informazioni preziose sul suo utilizzo e garantiscono che sia sempre aggiornato per tutti gli utenti.

Questa funzione facilita la condivisione e l'accessibilità, consentendo ai membri del team di accedere alla guida di stile senza alcuno sforzo. È possibile personalizzare i widget in modo che riflettano le metriche di campagne specifiche, consentendo loro di monitorare gli indicatori di performance chiave relativi alle iniziative di marketing.

controlla le prestazioni delle campagne di marketing monitorando KPI come il traffico del sito web, i tassi di conversione, l'impegno sui social media e il ROI_

Utilizzo di modelli per creare una guida allo stile del marchio efficace

I modelli possono essere una salvezza quando si crea una guida allo stile del marchio. Forniscono un solido punto di partenza, facilitando l'organizzazione degli elementi del marchio e garantendo la coerenza.

Ecco alcuni ottimi modelli di ClickUp per aiutarvi a iniziare.

Il modello di guida allo stile del marchio di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare e archiviare tutte le risorse del vostro marchio in un unico posto.

Il Modello di guida allo stile del marchio ClickUp è la soluzione completa per organizzare, monitorare e gestire gli elementi essenziali del marchio, come voce, logo e colori. Questo modello consente di:

Organizzare tutti gli elementi di branding rilevanti come loghi, colori, font e tono di voce in un unico luogo

Creare linee guida sull'uso del logo, comprese le variazioni accettabili, le dimensioni, i requisiti di spazio precisi e le regole di posizionamento

Stabilire le regole della tavolozza dei colori, specificando i colori primari e secondari, i codici colore, le indicazioni d'uso e le considerazioni sull'accessibilità

Documentare gli standard tipografici, delineando le famiglie di caratteri, le dimensioni, i pesi e la gerarchia con esempi di titoli, corpo del testo e altri stili di testo

Collaborare con i membri del team per personalizzare il modello in base alle esigenze specifiche del marchio

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78618&department=marketing&\_gl=1\*1rdsbz6\*\_gcl\au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /%href/

Il modello di guida di stile di ClickUp è stato progettato per aiutare i team a mantenere la coerenza del marchio in tutte le risorse di design.

Modello di guida allo stile del progetto ClickUp è particolarmente utile quando si tratta di materiale interdisciplinare, in quanto fornisce un riferimento centralizzato e accessibile a tutti i membri del team.

Con questo modello è possibile:

Definire e documentare gli elementi di design del vostro marchio in un unico posto

Risparmiare tempo e ridurre i costi fornendo un'unica fonte di verità per l'identità visiva del marchio

Fornire a tutta l'organizzazione gli strumenti e le conoscenze per creare contenuti di marca Scarica questo modello ## Implementazione della guida di stile

La creazione di una guida di stile è solo il primo passo. Il vostro strategia di gestione del marchio deve essere solida per garantire che il team applichi i suoi principi in modo coerente su tutti i canali.

Ecco come garantire che la guida di stile del marchio sia implementata in modo efficace:

Designare un responsabile del design: Nominare un membro del team di marketing per supervisionare la conformità del marchio. Dovrebbe avere familiarità con la guida di stile

Nominare un membro del team di marketing per supervisionare la conformità del marchio. Dovrebbe avere familiarità con la guida di stile Coinvolgere il team: Coinvolgere i dipendenti nel processo di creazione. In questo modo si incoraggiano idee nuove e si promuove un senso di appartenenza, aumentando l'impegno a seguire le linee guida dell'identità del marchio

Coinvolgere i dipendenti nel processo di creazione. In questo modo si incoraggiano idee nuove e si promuove un senso di appartenenza, aumentando l'impegno a seguire le linee guida dell'identità del marchio Sessioni di formazione: Condurre sessioni di formazione per garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e possano implementare le linee guida in modo efficace

Condurre sessioni di formazione per garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e possano implementare le linee guida in modo efficace Accesso centrale: Assicurarsi che tutti i dipendenti abbiano accesso alla versione più recente della guida di stile

Assicurarsi che tutti i dipendenti abbiano accesso alla versione più recente della guida di stile Integrazione: Inserire la guida negli strumenti e nei software di uso quotidiano per facilitarne l'accesso e l'utilizzo

Inserire la guida negli strumenti e nei software di uso quotidiano per facilitarne l'accesso e l'utilizzo Revisione periodica: Rivedere periodicamente i materiali per garantire la conformità costante e affrontare tempestivamente eventuali problemi

Il concetto di una guida di stile vivente

Una guida allo stile del marchio definisce il modo in cui un marchio si presenta in base alle esigenze e alle tendenze del mercato. Assicura che la presenza dell'azienda sia coerente in ogni punto di contatto.

Il concetto di guida di stile come documento vivente fa un ulteriore passo avanti, sottolineando la necessità di aggiornamenti regolari e di adattabilità. Ecco alcune cose da tenere a mente:

**I mercati sono dinamici e soggetti a cambiamenti nel comportamento dei consumatori, ai progressi tecnologici e alla concorrenza. Quindi, dovete assicurarvi che il vostro marchio si evolva di pari passo con questi cambiamenti

Crescita dell'azienda: Man mano che la vostra azienda si espande, la guida di stile deve essere aggiornata per riflettere queste nuove dimensioni

Man mano che la vostra azienda si espande, la guida di stile deve essere aggiornata per riflettere queste nuove dimensioni Aggiornamenti programmati: Programmate aggiornamenti annuali per includere le tendenze del mercato e il feedback dei clienti. Integrazioni di ClickUp con strumenti famosi come Dropbox consentono di rivedere e aggiungere note ai mockup, incorporare file Figma e Invision, invitare collaboratori e assegnare commenti per il feedback

rivedere e approvare rapidamente i progetti con il feedback di stakeholder e collaboratori

Considerazioni su casi particolari

Quando il vostro marchio si avventura in territori diversi, ciascuno con regole e aspettative del pubblico uniche, la vostra guida di stile deve bilanciare flessibilità e coerenza.

Una guida di stile può gestire bene le diverse sfide comprendendo ogni area, lavorando insieme e avendo regole flessibili.

Ecco alcune strategie per implementare la guida di stile del marchio a livello aziendale:

Struttura modulare: Progettare la guida di stile in modo modulare, consentendo di aggiornare o ampliare le diverse sezioni in base alle necessità senza dover rivedere l'intero documento

Progettare la guida di stile in modo modulare, consentendo di aggiornare o ampliare le diverse sezioni in base alle necessità senza dover rivedere l'intero documento Accesso e aggiornamenti digitali: Utilizzare piattaforme digitali comeLavagne ClickUp per la collaborazione, la facilità di aggiornamento e la distribuzione, assicurando che tutti i membri del team abbiano accesso all'ultima versione della guida

trascinate le attività tra le colonne per tenere traccia dei progressi e stabilire le priorità del lavoro in modo efficace

Meccanismi di feedback: Stabilite canali per un feedback continuo da parte di tutte le discipline, assicurando che la guida si evolva con l'apporto pratico di coloro che la utilizzano

Stabilite canali per un feedback continuo da parte di tutte le discipline, assicurando che la guida si evolva con l'apporto pratico di coloro che la utilizzano **Coinvolgere rappresentanti di diversi settori nello sviluppo e nell'aggiornamento della guida di stile per garantire che affronti tutte le sfumature necessarie

Esempi di guide di stile efficienti

Esploriamo alcuni esempi di guide di stile esempi di linee guida del marchio e raccogliere informazioni sulle migliori pratiche e strategie per la creazione di identità di marca d'impatto.

Starbucks

Quando pensate al caffè, è probabile che Starbucks vi venga in mente per primo, giusto? Hanno fatto centro utilizzando colori e loghi nel loro branding.

La loro iconica combinazione di colori verdi è riconoscibile a un chilometro di distanza, anche se il logo non è in vista. Utilizzano sfumature di verde per creare un look elegante che tutti associano a Starbucks. È intelligente avere un colore primario, ma è anche essenziale avere altri colori da usare con esso.

Via: Pan di stelle

Zendesk

La guida allo stile del marchio Zendesk offre una panoramica completa di elementi essenziali come l'uso del logo, la tipografia, la tavolozza dei colori, le immagini, le illustrazioni e altro ancora. Enfatizza la chiarezza, la semplicità e l'inclusività del design e del linguaggio.

I colori primari del marchio, Espresso e Cream, simboleggiano la sua raffinatezza e la sua natura accogliente. La guida si concentra su coerenza e accessibilità e garantisce che ogni aspetto rifletta l'identità e i valori di Zendesk.

Via: Zendesk

MailChimp

La guida allo stile del marchio Mailchimp riflette la sua evoluzione da email marketing a soluzione completa per le piccole imprese.

Autenticità e creatività risplendono attraverso ritratti inclusivi e scene oniriche nella fotografia.

Vogliono mantenere lo stesso look, ma anche divertirsi. A tal fine, hanno un nuovo logo e colori che li contraddistinguono.

Via: Mailchimp

I vantaggi e le sfide dello sviluppo di una guida di stile

Una guida di stile completa per il marchio comporta molti vantaggi, ma anche una buona dose di sfide.

Conoscere i lati positivi e i potenziali ostacoli può aiutare le organizzazioni a navigare senza problemi nel processo e a godere dei benefici di una forte identità del marchio.

I vantaggi di una guida di stile ben sviluppata

**Una guida di stile fornisce linee guida chiare, facilitando la creazione di contenuti coerenti da parte del team

Identità del marchio: Aiuta a stabilire una forte identità del marchio definendo elementi come logo, colori e tono di voce

Aiuta a stabilire una forte identità del marchio definendo elementi come logo, colori e tono di voce Efficienza: Con una guida di stile, il processo decisionale diventa più rapido, riducendo la necessità di continue revisioni e chiarimenti

Con una guida di stile, il processo decisionale diventa più rapido, riducendo la necessità di continue revisioni e chiarimenti Scalabilità: Con la crescita dell'azienda, una guida di stile assicura la coerenza del branding, rendendo più facile mantenere l'integrità del marchio nei vari reparti e team

Potenziali sfide e come superarle

Resistenza al cambiamento: Alcuni membri del team potrebbero opporsi all'adozione di nuove linee guida. Affrontate questo problema coinvolgendoli nel processo di sviluppo e spiegando loro i vantaggi della coerenza Bilanciare creatività e coerenza: Trovare il giusto equilibrio tra creatività e aderenza alle linee guida può essere una sfida. Incoraggiate la creatività all'interno dei parametri stabiliti e fornite la flessibilità necessaria Mantenere la pertinenza: Con l'evoluzione delle tendenze, le guide di stile possono diventare obsolete. Revisioni e aggiornamenti regolari assicurano che la guida di stile rimanga pertinente ed efficace

Godetevi un branding coerente con ClickUp

Nel cuore di ogni marchio di successo si trova una guida di stile meticolosamente realizzata, che funge da pietra angolare della sua identità. Garantisce l'uniformità, la coerenza e l'allineamento in tutti i punti di contatto.

Con il software di gestione dei progetti di design di ClickUp, potete creare e gestire la vostra guida di stile senza alcuno sforzo. Dalle viste personalizzate alle modelli di linee guida del marchio e le integrazioni, tutto funziona senza problemi per semplificarvi la vita.

Non lasciate più che l'incoerenza vi freni. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!