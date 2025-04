13 esempi di voci di marca ispiratrici e come sviluppare la propria

Alcuni marchi lo capiscono e basta. Leggi un tweet, un'email o anche l'etichetta di un prodotto e sai esattamente da chi proviene senza nemmeno vedere il logo. La loro voce è inconfondibile, come quella di un vecchio amico di cui riconosci immediatamente i testi.

Ma creare un tono distintivo e coerente non è semplice come scegliere qualche aggettivo e finire lì. Si tratta di conoscere il proprio pubblico, comprendere l'identità del proprio marchio e utilizzare un linguaggio che rafforzi entrambi.

In questo post del blog, esamineremo 13 esempi di voce del marchio, analizzando cosa li fa funzionare e come sviluppare una voce altrettanto distintiva. 🔊

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi La voce del marchio definisce il modo in cui un'azienda comunica, formando la percezione del cliente e favorendo il riconoscimento del marchio. Ecco come sviluppare e mantenere una voce del marchio coerente: Passaggi per creare la propria voce di marca Definire i valori fondamentali e la missione per stabilire l'autenticità Comprendere le preferenze del pubblico per garantire che il messaggio abbia risonanza Scegliere un tono coerente che si allinei alla personalità del marchio Adattare i messaggi mantenendo l'identità attraverso diversi canali Documentare le linee guida della voce del marchio per mantenere allineati i team Perfezionare continuamente i messaggi in base al feedback del pubblico

Semplifica la gestione della voce del marchio con ClickUp ClickUp Docs organizza le linee guida del marchio, mantenendo i team sulla stessa pagina ClickUp Brain fornisce suggerimenti basati sull'IA per mantenere la coerenza della voce

Che cos'è la voce di un marchio?

Il tono di voce di un marchio è il modo in cui un'azienda esprime la propria personalità, i propri valori e i propri messaggi su tutte le piattaforme. Assicura coerenza nella comunicazione e forma il modo in cui le persone si connettono con il marchio.

Ogni marchio ha una voce, intenzionale o meno.

Un linguaggio ben definito rafforza l'identità del marchio dell', rendendo coerenti i contenuti, il marketing e le interazioni con i clienti. Influenza tutto, dal testo degli annunci alle didascalie dei social media, rafforzando la presenza di un'azienda in modo familiare e riconoscibile.

🧠 Curiosità: Il logo Twinings Tea, creato nel 1787, è il logo inalterato più antico ancora in uso oggi. È la dimostrazione di come un'identità di marca forte e coerente possa resistere alla prova del tempo.

Perché è importante il tono di voce del marchio?

Il tono di voce del marchio forma il modo in cui il pubblico di riferimento ti percepisce. Sono il tuo tono, il tuo stile e la tua personalità a rendere unico il tuo marchio. Ma perché è così importante? Approfondiamo. 👇

Aumenta il riconoscimento del marchio e rende i messaggi immediatamente identificabili

Crea fiducia mantenendo la coerenza in tutte le interazioni con i clienti

Rafforza le connessioni emotive parlando in un modo che risuona

Guida le decisioni di marketing e dei contenuti, mantenendo la comunicazione in linea con il marchio

Migliora la fedeltà dei clienti rafforzando i valori e la personalità del marchio

Assistenza per una gestione efficace del marchio , garantendo che la tua voce rimanga allineata su tutti i canali

🔍 Lo sapevi? Il blu è il colore più utilizzato nel branding ed è spesso associato a fiducia, affidabilità e professionalità. Marchi come Facebook, X e IBM utilizzano il blu per creare credibilità e connessione.

13 esempi di voci di marca stimolanti

Un marchio dal tono deciso è immediatamente riconoscibile. Alcune aziende usano l'umorismo, mentre altre puntano sulla chiarezza o sulla sicurezza.

Ecco 13 marchi di spicco che hanno perfezionato il loro messaggio. 💬

1. ClickUp

Voce del marchio: chiara, efficiente e collaborativa

Visita il sito web di ClickUp per accedere a informazioni utili e pertinenti in un linguaggio semplice

ClickUp mantiene la sua comunicazione precisa e di facile utilizzo per l'utente.

Dà priorità alla chiarezza, assicurandosi che gli utenti comprendano le sue funzionalità/funzioni senza il gergo aziendale. Il tono del marchio rimane accessibile ma professionale, aiutando i team a mantenere la produttività.

Il sito web, il blog e i social media di ClickUp rafforzano questo approccio pratico. I messaggi rimangono diretti e orientati all'azione, rendendo semplici argomenti complessi.

Dove funziona meglio

Sito web: Utilizza un testo semplice per spiegare le funzionalità/funzioni

Blog: Fornisce guide passo passo per la produttività

Social media: Condivisione di suggerimenti rapidi e trucchi per il flusso di lavoro

Lezioni per le aziende

Mantieni semplici i messaggi per evitare confusione

Usa un tono coerente per creare fiducia

Concentrarsi sull'attuabilità per fornire un valore reale

2. Duolingo

Voce del marchio: giocosa, incoraggiante e spiritosa

tramite Medium

Duolingo trasforma l'apprendimento delle lingue in un'attività divertente. Il tono di voce del marchio è amichevole, coinvolgente e un po' sfacciato. Invece di un tono strettamente educativo, Duolingo usa l'umorismo e i riferimenti alla cultura pop per rendere l'apprendimento divertente.

Questo approccio spensierato fa sì che l'app sembri meno un'aula e più un gioco.

Dove funziona meglio

Notifiche app: Utilizza promemoria divertenti per spingere gli utenti

Social media: Coinvolge il pubblico attraverso meme e tendenze

Marketing via email: Mantiene i messaggi divertenti e in conversazione

Lezioni per le aziende

Usa l'umorismo per rendere memorabili le interazioni con il marchio

Parlate direttamente al pubblico con un tono informale

Rendi le esperienze di routine più coinvolgenti

3. Wendy's

Voce del marchio: audace, spiritosa e senza filtri

tramite Bored Panda

La presenza di Wendy's sui social media si distingue per la sua sfacciataggine. Il marchio è noto per mettere alla berlina i concorrenti, impegnarsi in battute scherzose e mantenere le risposte taglienti e divertenti. Questo tono audace distingue Wendy's dal marketing tradizionale dei fast food.

Il messaggio del marchio rimane sicuro di sé ma accessibile, trovando il perfetto equilibrio tra umorismo e promozione.

Dove funziona meglio

X: Famoso per le risposte argute e feroci

pubblicità: *Usa un tono sicuro per rafforzare l'identità del marchio

Interazioni con i clienti: Mantiene il coinvolgimento divertente e non generico

Lezioni per le aziende

Sviluppare una personalità distinta che rompa gli schemi

Mantieni un tono coerente su tutte le piattaforme

Usa l'umorismo per creare interazioni memorabili

4. Triumph

Voce del marchio: robusta, avventurosa e ambiziosa

via Triumph

Triumph si rivolge agli appassionati di moto che bramano l'avventura. Il messaggio del marchio è potente, sicuro e profondamente radicato nella sua ricca storia.

Ogni campagna riflette uno spirito di indipendenza ed esplorazione.

Il marketing di Triumph fonde tradizione e innovazione. Il marchio mette in risalto la sua legacy, presentando al contempo design all'avanguardia, rendendolo rilevante sia per i motociclisti di lunga data che per i nuovi appassionati.

Dove funziona meglio

Sito web: Celebra la storia e la maestria del marchio

Pubblicità: Cattura il brivido dell'avventura in sella

Social media: Coinvolge i motociclisti attraverso una narrazione coinvolgente

Lezioni per il business

Creare messaggi che siano in linea con le aspirazioni del pubblico

Bilanciare tradizione e modernità nel racconto del marchio

Mantieni un tono deciso e sicuro per rafforzare l'identità del marchio

5. Apple

Voce del marchio: minimalista, ambiziosa e sofisticata

tramite Apple

Il messaggio di Apple riflette la sua filosofia di design: pulito, preciso e d'impatto.

Il marchio evita parole inutili e si concentra su una comunicazione chiara e diretta. Ogni messaggio rafforza la posizione di Apple come marchio di alta qualità e la sua identità basata sull'innovazione.

Il tono di Apple rimane sicuro senza sembrare eccessivamente tecnico. Il marchio utilizza un linguaggio semplice ma potente per evidenziare i vantaggi del prodotto, rendendo la tecnologia accessibile e desiderabile.

Dove funziona meglio

Descrizioni dei prodotti: Utilizza una formulazione concisa per enfatizzare le funzionalità/funzioni

pubblicità: *Mantiene i messaggi visivamente guidati e minimalisti

Sito web: Dà priorità alla chiarezza e alla facilità di navigazione

Lezioni per il business

Usa messaggi raffinati per migliorare la percezione del marchio

Mantenere una comunicazione semplice ma d'impatto

Allineare la voce del marchio con l'esperienza complessiva del marchio

6. Nike

Voce del marchio: stimolante, audace e autorevole

tramite Nike

Il marchio Nike è sinonimo di motivazione. Attraverso una narrazione potente e testi semplici ma di grande impatto, il marchio spinge gli atleti di tutti i livelli a superare i propri limiti. Ogni messaggio è audace e sicuro, e trasmette sempre l'idea che la grandezza è alla portata di tutti con la giusta mentalità.

La comunicazione del marchio rimane diretta ed emotivamente carica, spesso attingendo a momenti culturali e trionfi personali per creare una connessione più profonda con il suo pubblico.

Dove funziona meglio

Pubblicità: utilizza narrazioni avvincenti e immagini suggestive per motivare e ispirare

Social media: Coinvolge il pubblico con messaggi edificanti e storie di atleti

*messaggi sul prodotto: sottolinea l'innovazione e le prestazioni

Lezioni per il business

Messaggi creati per suscitare emozioni, ispirare e creare connessioni

Mantieni un tono coerente e autentico che rifletta i valori fondamentali del tuo marchio

Dai potere al tuo pubblico incoraggiandolo a raggiungere il suo massimo personale

📖 Leggi anche: Esempi di attivazione del marchio con strategie per aumentare il coinvolgimento

7. Ryanair

Voce del marchio: sarcastica, spudorata e consapevole di sé

tramite X

Ryanair abbraccia la sua reputazione di compagnia aerea senza fronzoli puntando sull'umorismo e sull'onestà brutale. Invece di abbellire il suo modello di compagnia aerea low cost, il marchio ne sottolinea l'accessibilità attraverso messaggi sarcastici e autoironici.

Questo approccio differenzia Ryanair dai suoi concorrenti. Trasforma i potenziali aspetti negativi (servizio di base, voli economici) in argomenti di vendita divertenti, rendendo il marchio più riconoscibile e memorabile.

Dove funziona meglio

X: Condivisione di barzellette autocoscienti sui viaggi economici

pubblicità: *Prende in giro le norme del settore promuovendo tariffe basse

Coinvolgimento del cliente: Risponde alle richieste in modo spiritoso e diretto

Lezioni per il business

Usa l'umorismo per creare autenticità

Distinguiti rompendo le convenzioni del settore

Identità di marca propria invece di nascondere i difetti percepiti

8. Samsung

Voce del marchio: innovativa, sicura e coinvolgente

via Samsung Newsroom

Samsung si posiziona come leader tecnologico attraverso messaggi audaci e lungimiranti. Il tono del marchio è autorevole ma accessibile, in equilibrio tra innovazione all'avanguardia e usabilità quotidiana.

La comunicazione di Samsung si concentra sull'evidenziare i vantaggi dei prodotti in modo chiaro e coinvolgente. Il marchio evita un gergo eccessivamente tecnico, rendendo comprensibili anche le funzionalità/funzioni più complesse.

Dove funziona meglio

Lancio di prodotti: Messaggi che mettono in evidenza l'innovazione

Sito web: Fornisce spiegazioni chiare e coinvolgenti delle funzionalità/funzioni

Social media: Condivisione di contenuti interattivi e suggerimenti di facile utilizzo per gli utenti

Lezioni per le aziende

Bilanciare le informazioni tecniche con una narrazione coinvolgente

Rafforzare l'innovazione attraverso messaggi di fiducia

Mantenere una comunicazione chiara e incentrata sull'utente

9. Surreale

Voce del marchio: eccentrica, irriverente e inaspettata

tramite Mouse Stampa

Surreal rivoluziona il settore dei cereali con il suo approccio anticonvenzionale e divertente al branding. Il marchio rifiuta la tipica pubblicità alimentare, optando per un umorismo assurdo e impassibile che attira l'attenzione.

Sia sulla confezione che sui social media, Surreal mantiene coerente il suo tono umoristico in ogni punto di contatto. Questa voce inaspettata aiuta il marchio a distinguersi in un mercato affollato e pieno di messaggi più tradizionali e prevedibili.

Dove funziona meglio

Packaging: Funzionalità/funzione: testo giocoso e non convenzionale che infrange le norme

*pubblicità: usa l'umorismo per sfidare i cliché del settore

Social media: Coinvolge gli utenti attraverso contenuti spiritosi e ironici

Lezioni per il business

Sfida le aspettative del settore per differenziare il tuo marchio

Aggiungi umorismo per rendere i messaggi più memorabili

Mantieni una voce coerente in tutti i punti di contatto con il cliente

10. IKEA

Voce del marchio: pratica, amichevole e concreta

via IKEA

IKEA mantiene una comunicazione semplice, utile e coinvolgente. Il messaggio del marchio si concentra sul rendere accessibile il design della casa, utilizzando un tono caldo e invitante che fa sentire i clienti responsabilizzati piuttosto che sopraffatti.

Il marketing abbraccia lo storytelling, facendo sì che i momenti quotidiani di Home siano ambiziosi ma realizzabili. La voce colloquiale del marchio fa sì che i clienti si sentano compresi e supportati.

Dove funziona meglio

Descrizioni dei prodotti: Usa un linguaggio comprensibile per evidenziare la funzionalità

Cataloghi e pubblicità: Raccontano storie che rispecchiano lo stile di vita dei clienti

Social media: condivisione di consigli fai da te e ispirazione per la casa in modo coinvolgente

Lezioni per il business

Rendi i messaggi accessibili e facili da capire

Usa lo storytelling per creare una connessione emotiva con i clienti

Assicurati che il tono del marchio sia in linea con le esigenze e le aspirazioni dei clienti

🔍 Lo sapevi? Il caratteristico suono "bong" di Intel è uno dei loghi audio più riconoscibili al mondo. È stato descritto come un suono da un miliardo di dollari per la sua forte associazione con la tecnologia di qualità.

11. Spotify

Voce del marchio: giocosa, dinamica e culturalmente consapevole

via Brand Vision Marketing

Il messaggio di Spotify si basa sulla creatività e sulla rilevanza culturale. Il marchio adatta costantemente la sua voce alle tendenze, utilizzando umorismo, arguzia e testi intelligenti per coinvolgere gli utenti. La sua capacità di fondere i dati con la narrazione fa risaltare le sue campagne.

La campagna annuale "Wrapped" di Spotify è un ottimo esempio di come il marchio trasforma i dati degli utenti in un'esperienza divertente e condivisibile. Questo approccio giocoso e coinvolgente mantiene gli utenti entusiasti della piattaforma.

Dove funziona meglio

Notifiche app: Usa l'umorismo e la personalizzazione per mantenere l'interesse degli utenti

Social media: Sfrutta la cultura pop e i momenti di tendenza

Campagne pubblicitarie: Combina dati approfonditi con messaggi spiritosi e facilmente riconoscibili

Lezioni per il business

Rimanere culturalmente rilevanti per mantenere il coinvolgimento del pubblico

Usa un tono di voce dinamico che si adatti alle tendenze

Rendi i messaggi interattivi e condivisibili

📖 Leggi anche: Modelli gratis per la strategia del marchio

12. Red Bull

Voce del marchio: energica, avventurosa e senza paura

via Red Bull

Red Bull si rivolge direttamente agli amanti del brivido e ai drogati di adrenalina. Il tono del marchio è audace, stimolante e pieno di energia, in perfetta sintonia con le sponsorizzazioni di sport estremi e l'immagine di alta performance.

Crea uno stile di vita incentrato sull'avventura e sul superamento dei limiti, trasformando la loro bevanda energetica in un simbolo di eccitazione e possibilità. Questo messaggio si riflette in modo coerente su tutte le piattaforme, facendo sì che il marchio sia più di un semplice prodotto.

Dove funziona meglio

Pubblicità: si concentra su uno storytelling ricco di azione e ad alta energia

Social media: Mostra sport estremi e imprese audaci

*sponsorizzazioni di eventi: rafforzano l'identità del marchio attraverso esperienze emozionanti

Lezioni per il business

Allineare la voce del marchio alle emozioni che il prodotto suscita

Costruisci un marchio di lifestyle forte che vada oltre il semplice prodotto

Mantieni i messaggi audaci e stimolanti per catturare il pubblico

13. Netflix

Voce del marchio: divertente, coinvolgente e colloquiale

tramite Instagram

Netflix comunica in un modo che sembra un amico che consiglia dei programmi. Il messaggio del marchio è rilassato, divertente e pieno di personalità, rendendo le interazioni naturali piuttosto che aziendali.

La sua presenza sui social media si basa su riferimenti alla cultura pop, meme e risposte argute. Il marchio parla al suo pubblico in modo autentico, mantenendo alti i livelli di coinvolgimento.

Dove funziona meglio

Social media: Usa l'umorismo e gli argomenti di tendenza per coinvolgere gli utenti

Notifiche app: Personalizza i consigli con un tono giocoso

Campagne di marketing: Sfrutta lo storytelling per creare entusiasmo

Lezioni per le aziende

Rendi il messaggio del marchio personale e riconoscibile

Interagisci con il pubblico in modo colloquiale

Rimani al passo con le tendenze attuali

🔍 Lo sapevi? Il primo slogan pubblicitario risale al XVIII secolo, quando Josiah Wedgwood, il padre del marketing moderno, utilizzò lo slogan 'Queen's Ware' per pubblicizzare le ceramiche approvate dalla famiglia reale. Un vero e proprio marchio di lusso!

Come sviluppare la voce del tuo marchio

Pensa al tuo marchio come a una persona: come parlerebbe? Sarebbe professionale e raffinato o eccentrico e giocoso?

Il tono di voce del tuo marchio è ciò che rende il tuo messaggio unico, autentico e memorabile. Ma come lo si definisce? Esaminiamo i passaggi per creare un tono di voce che rimanga impresso. 📃

Definisci i valori del tuo marchio

Per creare un marchio forte, bisogna innanzitutto definire i valori fondamentali e la missione.

Ogni marchio ha una prospettiva unica, che dovrebbe riflettersi nei suoi messaggi. Considera ciò che il marchio rappresenta e come dovrebbe essere percepito. Un'azienda tecnologica focalizzata sull'innovazione potrebbe usare un tono elegante e lungimirante, mentre un marchio di abbigliamento sostenibile potrebbe enfatizzare il calore e l'eco-consapevolezza.

Poni domande chiave per perfezionare queste basi:

Quali valori formano l'identità del marchio?

Come dovrebbero descrivere i clienti la personalità del marchio?

Quali emozioni dovrebbero suscitare i messaggi?

Le risposte aiutano a creare le basi per una comunicazione coerente e autentica. Una voce che si allinea con lo scopo del marchio assicura che il messaggio rimanga rilevante e memorabile.

Comprendi cosa risuona nel tuo pubblico di riferimento

Il tono di voce di un marchio dovrebbe creare una connessione naturale con il suo pubblico. Comprendere le preferenze, i comportamenti e le aspettative dei clienti è fondamentale per formare lo stile di comunicazione.

Diversi gruppi demografici interagiscono con i messaggi in modo unico, quindi studiare ciò che risuona può migliorare l'efficacia.

Considera come il pubblico interagisce con marchi simili. Analizza i messaggi della concorrenza, il coinvolgimento sui social media e il feedback dei clienti. Cerca modelli in ciò che stimola le conversazioni, guida le risposte e favorisce la fedeltà. Un approccio basato sui dati garantisce che la voce attragga il pubblico giusto senza sembrare forzata o scollegata.

Anche i profili degli utenti forniscono informazioni preziose. Un pubblico giovane e attento alle tendenze potrebbe preferire messaggi casuali e giocosi, mentre un decisore aziendale potrebbe rispondere meglio a un tono raffinato e autorevole. Una voce che parla direttamente alle esigenze dei clienti migliora il coinvolgimento e l'affinità con il marchio.

🧠 Curiosità: Alcuni marchi utilizzano profumi per rafforzare la propria identità. Ad esempio, Singapore Airlines ha una fragranza che porta la sua firma, chiamata "Stefan Floridian Waters", spruzzata sui suoi aerei, sulle uniformi dell'equipaggio e sulle salviette calde, creando un'esperienza sensoriale unica.

Selezionare un tono appropriato

Il tono di voce e il tono del marchio vanno di pari passo. Mentre il tono di voce rimane coerente, il tono cambia in base al contesto. Una risposta di supporto clienti può richiedere empatia e pazienza, mentre una campagna di marketing potrebbe abbracciare eccitazione ed entusiasmo.

Toni diversi creano impressioni diverse:

Informale e amichevole: Funziona per marchi di lifestyle, startup e aziende che vogliono apparire accessibili

Professionale e autorevole: Adatto a settori come la finanza, il diritto o la sanità, dove la fiducia e la competenza sono importanti

Umoristico e audace: Coinvolge il pubblico in settori come l'intrattenimento, i social media o il cibo e le bevande

Ispirazione e aspirazione: adatto a marchi di sviluppo personale, lusso o fitness che mirano a motivare i clienti

Migliora continuamente la tua voce

La voce del marchio dovrebbe evolversi senza perdere autenticità.

Monitorare le reazioni del pubblico, le metriche di coinvolgimento e il sentimento sociale aiuta a perfezionare i messaggi nel tempo. Il feedback di clienti, dipendenti e stakeholder fornisce preziose informazioni su ciò che funziona e ciò che deve essere modificato nelle strategie di gestione del marchio.

Testare diversi approcci di messaggistica può evidenziare ciò che risuona meglio. Test A/B di righe dell'oggetto, post sui social media e linguaggio della campagna possono rivelare modelli nelle preferenze del pubblico.

La flessibilità mantiene la voce rilevante, preservando al contempo l'identità del marchio. Una voce ben congegnata cresce con il marchio, garantendo impegno e fiducia a lungo termine.

🔍 Lo sapevi? L'iconico blu uovo di pettirosso di Tiffany è così caratteristico che ha un proprio colore registrato chiamato Tiffany Blue. Non è possibile utilizzarlo o riprodurlo senza la loro autorizzazione!

L'utilizzo degli strumenti giusti aiuta a documentare, perfezionare e implementare le linee guida del marchio in modo efficace, mantenendo i team sulla stessa pagina.

ClickUp, l'app Tutto per il lavoro, è l'opzione perfetta. Con il software di project management ClickUp Marketing, si ottiene uno spazio di lavoro all-in-one in cui i team possono documentare le linee guida uniche del brand voice, collaborare sui contenuti e garantire che i messaggi siano allineati tra i reparti.

Esploriamo le sue funzionalità/funzioni e vediamo come può aiutare a semplificare il lavoro richiesto dal marketing.

ClickUp Docs per linee guida strutturate sul marchio

Mantieni aggiornate le linee guida del marchio in ClickUp Docs

ClickUp Docs è un hub di conoscenza centralizzato in cui i team possono delineare i principi del brand voice, le specifiche del tono unico, il vocabolario approvato e le regole di formattazione. A differenza dei documenti statici memorizzati in posizioni multiple, Docs facilita gli aggiornamenti in tempo reale, garantendo che le linee guida rimangano attuali e accessibili.

Le sue funzionalità principali includono:

*collaborazione dal vivo: consente ai membri del team di modificare, commentare e fornire feedback sulle linee guida del marchio senza conflitti di versione

Pagine nidificate: consentono la segmentazione delle linee guida in sezioni, come "Tono di voce", "Messaggi Da fare e Da non fare" e "Linee guida per i social media"

Tag e relazioni: Collega i documenti a campagne specifiche, rendendo più facile collegare le regole del brand voice direttamente ai progetti attivi

Controllo delle autorizzazioni: limita l'accesso per impedire modifiche non autorizzate, consentendo al contempo ai membri del team interessati di contribuire

📌 Esempio: un autore di contenuti che redige una campagna email fa rapidamente riferimento a ClickUp Docs per verificare la terminologia approvata e le linee guida sul tono del marchio. Invece di aspettare le approvazioni o cercare tra documenti sparsi, applica immediatamente la frase corretta, garantendo l'allineamento con gli standard del marchio.

ClickUp Brain per una guida immediata al brand

ClickUp Brain è un assistente intelligente basato su IA che aiuta i team a mantenere il marchio senza intervento manuale. Fornisce risposte immediate alle query relative al marchio, suggerisce revisioni per abbinare il tono del marchio e garantisce coerenza in tutti i contenuti scritti.

Chiedi a ClickUp Brain di esaminare la guida di stile per caratteristiche specifiche del tono di voce del marchio

Grazie all'assistenza basata sull'IA, i team possono ottenere istantaneamente indicazioni sulle regole del brand voice semplicemente ponendo una domanda. Basta sfogliare lunghe linee guida: solo risposte rapide e contestualizzate che aiutano tutti a rimanere allineati.

Mette inoltre a punto la formulazione per adattarla a preferenze di tono e stile predefinite, garantendo coerenza tra email, post sui social, blog e altro ancora.

E soprattutto, Brain lavora direttamente all'interno delle attività e dei documenti di ClickUp, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro.

📌 Esempio: un social media manager scrive una bozza di post per LinkedIn, ma deve rispecchiare il tono professionale ma colloquiale del marchio. Chiede a ClickUp Brain di perfezionarlo e l'IA suggerisce modifiche che bilanciano il coinvolgimento con la professionalità, assicurando che il post sia perfettamente in linea con le aspettative del marchio.

⚙️ Bonus: Prova i modelli di guida di stile per delineare rapidamente la voce, il tono e le linee guida visive del tuo marchio.

La combinazione di ClickUp con altri software crea un flusso di lavoro più coeso. Ad esempio:

Canva: assicura che le immagini, le presentazioni e i materiali di marketing dei social media mantengano i colori, la tipografia e gli elementi di design del marchio

Loomly: gestisce i post e gli orari dei social media, assicurandosi che i contenuti siano in linea con la voce e il tono del marchio su tutte le piattaforme

Frontify: serve come strumento di gestione delle risorse del marchio, mantenendo loghi, font ed elementi di design organizzati per un uso coerente

💡 Consiglio dell'esperto: Mappare la strategia del marchio con una chiara roadmap di marketing aiuta a mantenere il tono del marchio su tutti i canali e i contenuti. Una roadmap dettagliata allinea il lavoro richiesto dal marketing, guidando il team su quando e dove applicare toni, messaggi ed elementi visivi specifici.

Implementare la voce del marchio nelle comunicazioni di marketing

Un tono di voce ben definito rafforza l'identità e crea fiducia. La coerenza in tutte le comunicazioni di marketing garantisce che i clienti riconoscano il marchio e si connettano con esso, indipendentemente dalla piattaforma.

L'implementazione di una voce del marchio richiede un approccio strutturato attraverso canali sia tradizionali che digitali. Vediamo di seguito.

Mantenere la coerenza tra i canali di marketing

Le comunicazioni di marketing dovrebbero riflettere ovunque lo stesso tono, la stessa personalità e le stesse linee guida per i messaggi. Allineare i materiali stampati, i post sui social media, le email e i contenuti del sito web con la voce del marchio crea un'esperienza unificata per il cliente.

Marketing tradizionale (stampa, cartelloni pubblicitari, brochure): Mantenere uno stile chiaro e strutturato che si adatti al lavoro richiesto dal digitale. Assicurarsi che titoli, slogan e copywriting rafforzino la personalità unica del marchio

Marketing digitale (social media, email, sito web): Utilizza un tono coerente su tutte le piattaforme, adattando lo stile dei contenuti a ciascun mezzo. Un tono amichevole e colloquiale può funzionare per i social media, mentre le email potrebbero richiedere un approccio leggermente più professionale

🧠 Curiosità: la Svezia ha creato un proprio carattere tipografico, chiamato Swedish Sans, per unificare l'intera voce del marchio del paese. Viene utilizzato nei documenti ufficiali e nel materiale promozionale per un'identità nazionale coesa.

Utilizzo dei modelli ClickUp per una maggiore efficienza

I modelli di branding di ClickUp assicurano che ogni contenuto sia in linea con la voce definita.

Ad esempio, il modello di brand book di ClickUp ( ) è un ottimo strumento per mantenere coerente l'identità del tuo marchio. Include tutto, dalla missione e dai valori della tua azienda all'uso del logo, alla tavolozza dei colori e alla tipografia.

Scarica questo modello Il modello di linee guida del marchio di ClickUp è progettato per aiutarti a stabilire e mantenere un'identità di marchio coerente.

Progettato per le aziende che vogliono mantenere un'identità chiara e coerente, il modello di linee guida del marchio ClickUp va oltre la semplice documentazione. Serve come spazio di lavoro vivente in cui i team possono collaborare, perfezionare e applicare gli standard del marchio in tempo reale.

In sostanza, il modello funziona come un hub centralizzato del marchio, garantendo che ogni elemento visivo, messaggio e tono sia in linea con l'identità dell'azienda. È possibile documentare tutto, dalla dichiarazione di intenti e dai valori fondamentali ai codici colore esatti, alle regole tipografiche e alle varianti del logo utilizzate su diverse piattaforme.

Il formato strutturato previene le incongruenze che possono indebolire la percezione del marchio, rendendolo ideale per team in crescita o aziende con più stakeholder che si occupano di marketing e design.

Sfide e soluzioni nella definizione della voce del marchio

Un momento i tuoi messaggi sembrano curati e coerenti, quello dopo sono completamente fuori luogo. Forse team diversi interpretano il tono in modo diverso, o il contenuto sembra fuori dal marchio senza una ragione chiara. Beh, ogni sfida ha una soluzione.

Analizziamo alcuni ostacoli comuni e come affrontarli.

Suona troppo generico senza personalità

Molti marchi hanno come messaggio predefinito quello di essere sicuri e neutrali, ma non lasciano un'impressione duratura. Senza una voce distintiva, il contenuto risulta insipido e intercambiabile con quello dei concorrenti.

✅ Soluzione: definire i tratti chiave della personalità che riflettono l'identità del marchio. È audace e sicuro di sé, caloroso e amichevole o spiritoso e giocoso? Utilizzare esempi del mondo reale per dare vita a questi tratti e garantire che ogni contenuto li rifletta.

Lottando per bilanciare creatività e coerenza

I team potrebbero voler sperimentare contenuti nuovi e coinvolgenti, ma senza confini chiari rischiano di allontanarsi troppo dall'identità principale del marchio.

✅ Soluzione: Incoraggiare la creatività all'interno di linee guida prestabilite. Fornire esempi di come spingersi oltre i limiti rimanendo fedeli alla voce del marchio. Utilizzare suggerimenti basati sull'IA per perfezionare i contenuti senza perdere l'originalità.

💡 Suggerimento: Assicurati che i tuoi KPI di brand awareness riflettano quanto bene il tuo brand voice stia risuonando. Monitora metriche come le menzioni e il coinvolgimento sui social media per vedere se il tuo tono è in connessione con il tuo pubblico. Regola il tuo voice in base a queste informazioni per migliorare la tua portata e coerenza.

Non riuscire a evolversi con le aspettative del pubblico

Ciò che risuonava con il pubblico qualche anno fa può sembrare obsoleto oggi. Non riuscire ad adattarsi può far sembrare un marchio fuori dal mondo.

✅ Soluzione: Analizza regolarmente il coinvolgimento e il feedback del pubblico. Prova a variare la voce del tuo marchio in diversi formati e canali e perfezionala in base ai dati sulle prestazioni, mantenendo intatta la personalità di base.

Fare clic su una voce del marchio più forte

Per creare un marchio riconoscibile servono strategia, coerenza e gli strumenti giusti.

Ogni interazione forma il modo in cui il pubblico percepisce un'azienda, rendendo essenziale rimanere allineati su tutti i canali. Una voce ben definita rafforza l'identità e crea connessioni durature con i clienti.

ClickUp semplifica questo processo, assicurando che i team rimangano sulla stessa pagina mentre creano messaggi che risuonano. ClickUp Docs fornisce uno spazio strutturato per le linee guida del marchio, mentre ClickUp Brain mantiene la comunicazione coerente con i suggerimenti basati sull'IA.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp!