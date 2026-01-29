Esempi della Matrice di Eisenhower per gestire il tempo in modo efficace

Secondo una recente ricerca sulla produttività, il lavoratore medio è produttivo per sole 2 ore e 53 minuti in un intero turno di 8 ore. Il resto del tempo è spesso perso a causa di interruzioni, cambi di contesto e attività di routine di scarso valore.

È qui che entra in gioco la Matrice di Eisenhower. Si tratta di un semplice schema per distinguere ciò che è urgente da ciò che è essenziale, in modo da poter stabilire le priorità con maggiore chiarezza e meno distrazioni.

Di seguito, analizziamo come funziona e condividiamo esempi pratici della Matrice di Eisenhower relativi a diversi ruoli e casi d'uso.

Di seguito, analizziamo come funziona e condividiamo esempi pratici della Matrice di Eisenhower relativi a diversi ruoli e casi d'uso.

⭐ Modello in primo piano Vuoi una configurazione già pronta per utilizzare al meglio la Matrice di Eisenhower? Usa il modello gratis della Matrice di Eisenhower di ClickUp. Scarica il modello gratis Suddividi le tue attività in quattro quadranti per stabilire facilmente le priorità con il modello della Matrice di Eisenhower di ClickUp Include 👇 Una matrice 2×2 già pronta con tutti e quattro i quadranti configurati per te

Attività organizzate per aiutarti a capire come funziona ogni categoria

Spazio per aggiungere campi di urgenza e importanza in modo che le attività vengano indirizzate nel posto giusto

Un semplice layout drag-and-drop per spostare le attività al variare delle priorità

Cos'è la Matrice di Eisenhower?

via Luxafor

La Matrice di Eisenhower (nota anche come Matrice Urgente-Importante, Box di Eisenhower o Matrice di gestione del tempo ) è un metodo di produttività e definizione delle priorità che aiuta a decidere su quali attività concentrarsi, pianificarle, delegarle o eliminarle.

Consideratelo come un processo di gestione del tempo e delle attività per gestire priorità contrastanti su larga scala.

Si basa sul famoso principio di Dwight D. Eisenhower (34° presidente degli Stati Uniti ed ex generale a cinque stelle).

Questa matrice di prioritizzazione delle attività è una griglia 2×2 con due assi:

Asse verticale (Y) : Importanza (quanto l'attività contribuisce ai tuoi obiettivi a lungo termine, ai tuoi valori o ai risultati chiave)

Asse orizzontale (X): Urgenza (quanto presto l’attività richiede attenzione o ha una scadenza imminente)

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Vuoi una rapida panoramica? Guarda questo video sulla Matrice di Eisenhower che abbiamo creato per te 👇

⌛ Breve riepilogo: l'origine della Matrice di Eisenhower La Matrice di Eisenhower trae origine dalla filosofia decisionale di Dwight D. Eisenhower, il 34° presidente degli Stati Uniti. Prima di diventare presidente, Eisenhower ebbe una brillante carriera militare, prestando servizio come generale dell'esercito statunitense e come comandante supremo delle forze alleate durante la seconda guerra mondiale. Indubbiamente, sapeva come stabilire le priorità delle attività in modo efficace e ottenere risultati duraturi e positivi. In qualità di alto ufficiale militare e, in seguito, di presidente, Eisenhower si trovava costantemente alle prese con attività e priorità contrastanti. Egli disponeva di un sistema per stabilire le priorità delle attività in base alla loro urgenza e importanza. Questo concetto fu sviluppato e denominato "Matrice di Eisenhower" o "Matrice decisionale di Eisenhower" nel corso dei tre decenni successivi.

I quattro quadranti della Matrice di Eisenhower

Tra questi vi sono:

Quadrante 1: Da fare (attività urgenti e importanti)

Si tratta di crisi, problemi urgenti e scadenze che richiedono un'attenzione immediata perché sono sia sensibili al fattore tempo sia in linea con i tuoi obiettivi principali.

Questo costituisce il livello di priorità più alto perché queste attività richiedono un'azione immediata e comportano conseguenze concrete se trascurate. Include:

Scadenze inderogabili che incidono sui risultati oggi o a brevissimo termine

Crisi, emergenze o guasti che bloccano lo stato normale dei lavori

Obblighi per i quali non esiste una possibilità realistica di rinvio o delega

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📌 Esempio: un consulente indipendente scopre la sera prima della consegna che la presentazione per un cliente contiene errori critici nei dati e la riunione con il cliente è prevista per domani mattina 😨. Correggere la presentazione diventa immediatamente la priorità assoluta perché da essa dipendono la relazione con il cliente, la credibilità e il pagamento.

Quadrante 2: Decidere (Importante ma non urgente)

Il quadrante 2 contiene le tue attività essenziali che forniscono il supporto per un esito positivo a lungo termine ma non richiedono un'azione immediata.

Questo quadrante racchiude tutto ciò di cui hai bisogno per crescere, migliorare i sistemi e raggiungere gli obiettivi nel tempo. Tra questi vi sono:

La pianificazione, la strategia e la definizione degli obiettivi sono legate ai risultati a lungo termine

Sviluppo delle competenze, apprendimento e crescita professionale

Azioni preventive come manutenzione, salute e preparazione

📌 Esempio: Lo stesso consulente ora dedica del tempo ogni settimana a migliorare i modelli di presentazione, perfezionare i processi e imparare a usare un nuovo strumento di analisi. Niente di tutto questo è urgente. Ma nel corso dei mesi, questo riduce l'ansia dell'ultimo minuto e migliora i risultati per i clienti.

Quadrante 3: Delegare (Urgente ma non importante)

Questo quadrante contiene attività che sembrano urgenti perché richiedono una risposta rapida, anche se non contribuiscono in modo significativo al raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Queste attività spesso derivano da richieste o aspettative esterne e possono facilmente prendere il sopravvento sulla tua giornata se glielo permetti. Alcune di esse devono comunque essere da fare, ma di solito richiedono limiti più rigidi e una migliore gestione dei tempi.

Alcuni esempi di istanze includono:

Interruzioni come chiamate, messaggi o email non urgenti

Richieste urgenti che non sono in linea con i tuoi obiettivi

Attività amministrative di routine che potrebbero essere raggruppate o automatizzate

📌 Esempio: Il consulente trascorre gran parte della giornata rispondendo immediatamente a email di poco conto che potrebbero aspettare, rispondendo a chiamate non programmate e modificando dettagli di scarso impatto. La giornata sembra piena, ma il lavoro significativo procede poco o per nulla.

Quadrante 4: Eliminare (Non urgente e non importante)

Questo quadrante ospita attività che aggiungono poco o nessun valore e non richiedono alcuna reale urgenza. Queste attività sono spesso comode distrazioni che aiutano a evitare pensieri o lavoro richiesto. Sebbene il riposo occasionale, ovviamente, appartenga a questo quadrante, vivere troppo a lungo in esso porta alla stagnazione.

Ecco alcuni scenari:

Scorrimento meccanico, navigazione eccessiva o consumo passivo

Eccessiva organizzazione, eccessiva cura dei dettagli o perfezionismo inutile

Attività svolte principalmente per sfuggire al disagio o alla noia

📌 Esempio: Dopo una lunga giornata di lavoro, il consulente passa ore ad aggiornare i social media e a riorganizzare file che sono già sufficientemente funzionali. Potresti anche ignorare queste attività senza conseguenze. Ma dato che le svolgi, ti rubano gradualmente tempo senza darti molto in cambio.

📚 Per saperne di più: Come creare sistemi per gestire le priorità

Perché utilizzare la Matrice di Eisenhower?

Quando la tua giornata è piena di riunioni, messaggi e priorità, diventa incredibilmente difficile capire cosa sia più importante in un dato momento.

La Matrice di Eisenhower ti offre una vista dettagliata di tutto il tuo lavoro e ti aiuta a stabilire le priorità delle attività.

Per mettere le cose in prospettiva, ecco perché hai bisogno di questa matrice:

Distingue l'urgenza dall'importanza : ti costringe a chiederti se un'attività contribuisca realmente al raggiungimento degli obiettivi chiave, impedendo al lavoro reattivo (email, chat) di sottrarti tempo prezioso e di alto valore

Riduce l'affaticamento decisionale durante le giornate intense : suddividere preventivamente le attività in quattro quadranti elimina le continue scelte del tipo "e adesso?", specialmente quando si è stanchi e più inclini a optare per elementi facili ma di scarso impatto

Crea un modo giustificabile per dire no o non ora : quando le attività rientrano nel quadrante "urgente ma non importante", hai una motivazione per delegarle o rifiutarle. Questo è importante perché stai stabilendo le priorità in modo logico in base al tempo e all'impatto

Mette in luce i rischi a lungo termine prima che si trasformino in crisi: evidenzia il lavoro importante ma non urgente (come il piano o lo sviluppo delle competenze) prima che si trasformi in una crisi

📮 ClickUp Insight: Più della metà degli intervistati utilizza quotidianamente tre o più strumenti, lottando contro la “ proliferazione delle app ” e i flussi di lavoro frammentati. Anche se può sembrare produttivo e frenetico, il tuo contesto si sta semplicemente perdendo tra le app, per non parlare del dispendio di energia richiesto dalla digitazione. ClickUp Brain MAX riunisce tutto: basta dire una volta e i tuoi aggiornamenti, le attività e le note finiscono esattamente dove devono essere in ClickUp. Niente più attivazioni/disattivazioni tra le app, niente più caos: solo produttività centralizzata e senza soluzione di continuità.

⏱️ Come utilizzare la Matrice di Eisenhower in 5 minuti Elenca tutto ciò che hai da fare (lavoro + vita privata, se vuoi due matrici separate). Classifica ogni attività in uno dei quattro quadranti in base all'urgenza e all'importanza. Da fare il Quadrante 1 (urgente + importante). Pianifica prima il quadrante 2 (importante + non urgente). Riservagli un blocco di tempo prima che il tuo Calendario si riempia. Quadrante 3: Delegare (urgente + non importante). Assegnalo, effettua l'automazione o raggruppalo. Elimina il quadrante 4 (non urgente + non importante). Rimuovilo dall'elenco o spostalo in un contenitore "da fare più tardi". Tabella di esempi rapidi (per una selezione più veloce) Quadrante Cosa significa Cosa da fare Esempi Q1: Da fare Urgente e importante Fallo subito Bug critico prima del lancio, scadenza del client oggi, problema di conformità urgente Q2: Decidere Importante, non urgente Pianificalo Pianificazione strategica, sviluppo delle competenze, costruzione di relazioni, manutenzione preventiva Q3: Delegare Urgente, ma non importante Delegare o limitare Richieste di routine, pianificazione delle riunioni, modifiche di scarso impatto, richieste non critiche Q4: Elimina Non urgente, non importante Eliminare Doomscrolling, perfezionismo inutile, lavoro superfluo senza risultati

Esempi della Matrice di Eisenhower

Ecco alcuni esempi concreti della Matrice di Eisenhower 👇

🌻 Esempio n. 1: produttività personale

Immagina di essere un professionista che desidera gestire meglio il proprio tempo durante la settimana e nei fine settimana.

Una matrice di produttività personale per un tipico giorno feriale avrà questo aspetto:

Quadrante 1 (Da fare) : occuparsi di obblighi finanziari urgenti e sensibili al fattore tempo, pagare la fattura della carta di credito in scadenza in tale data, gestire scadenze personali critiche

Quadrante 2 (Decidere) : Committere a routine costanti per la salute fisica, programmare revisioni finanziarie (ad es. un controllo delle spese di 30 minuti a metà settimana), investire tempo in uno sviluppo personale consapevole (ad es. leggere o apprendere una nuova competenza)

Quadrante 3 (Delegare) : Rispondere a richieste non essenziali dei colleghi non legate al lavoro, fornire consigli informali agli amici, gestire commissioni familiari spontanee che potrebbero essere svolte da altri membri della famiglia

Quadrante 4 (Eliminare): Scorrere senza pensare i social a tarda notte, guardare compulsivamente e a lungo contenuti casuali, mantenere nell'elenco attività abituali di scarso valore senza alcuna reale intenzione di completarle

⚡ Archivio modelli: Se vuoi creare una Matrice di Eisenhower utilizzabile per le tue attività quotidiane, usa il modello ClickUp per la produttività personale. Scarica il modello gratis Prova il modello di produttività personale di ClickUp per organizzare e dare priorità alle tue attività durante la giornata

🌻 Esempio n. 2: Project management

Sei un project manager a capo di un progetto di sviluppo software di medie dimensioni. Hai una data di lancio tra otto settimane.

Ti occupi di coordinare i reparti di ingegneria, controllo qualità, progettazione e le parti interessate, gestendo al contempo continue nuove richieste.

Una Matrice di Eisenhower per il project management in una tipica settimana di sprint è:

Quadrante 1 (Da fare) : Risolvere ostacoli critici con scadenze inderogabili (ad es. correggere un bug che blocca l'UAT), rispondere alle segnalazioni dei dirigenti che comportano modifiche significative a ambito, costi o tempistiche, gestire le richieste urgenti dei clienti che hanno un impatto diretto sulle proposte in corso

Quadrante 2 (Decidere) : Affinare le user story, condurre la pianificazione degli sprint e le revisioni delle tempistiche, programmare e tenere incontri individuali mirati di 30 minuti con i membri chiave del team

Quadrante 3 (Delegato) : inviare aggiornamenti di routine sullo stato delle attività (adatto ai collaboratori junior), gestire la pianificazione delle chiamate e la logistica dei controlli periodici, inoltrare informazioni e richieste tra team o reparti

Quadrante 4 (Eliminare): Partecipare a riunioni prive di un programma chiaro, lavorare su elementi arretrati obsoleti che non sono più in linea con la direzione del progetto, portare avanti attività che non supportano più gli attuali obiettivi del progetto

Se vuoi trasformare la tua Matrice di Eisenhower in un sistema funzionante, hai bisogno del miglior strumento di gestione delle attività che ti aiuti. Ecco a te: attività di ClickUp.

Trasforma la Matrice di Eisenhower in un sistema di definizione delle priorità concreto con le attività di ClickUp

Applica le priorità (Urgente, Alta, Normale, Bassa), le date di scadenza e i campi personalizzati di ClickUp per etichettare tutte le tue attività in modo che rientrino naturalmente nei quattro quadranti.

Ad esempio, le attività che sono sia importanti che urgenti possono essere contrassegnate come Urgenti con date di scadenza a breve termine, mentre il lavoro importante ma non urgente può essere programmato in una data futura con un livello di priorità diverso.

Classifica le attività nei quadranti della Matrice di Eisenhower utilizzando priorità, date di scadenza e campi personalizzati di ClickUp

ClickUp supporta anche la filosofia "decidere, delegare o eliminare" della Matrice di Eisenhower. Le attività urgenti ma non importanti possono essere assegnate ad altri, automatizzate o spostate in un altro elenco. Al contrario, le attività che non sono né urgenti né importanti possono essere declassate o archiviate.

🌻 Esempio n. 3: Team di marketing

In qualità di responsabile di un team di marketing (o di singolo collaboratore), gestisci campagne, creazione di contenuti, pubblicità a pagamento, analisi dei dati e richieste degli stakeholder in un ambiente in rapida evoluzione.

Si potrebbe utilizzare la Matrice di Eisenhower nelle sessioni di pianificazione settimanale per organizzare le attività critiche e le richieste ad hoc per la settimana successiva.

Una Matrice di Eisenhower applicata al marketing si presenta in genere così:

Quadrante 1 (Da fare) : Affrontare problemi critici delle campagne in corso (ad es. riparare un pixel di monitoraggio non funzionante), evadere le richieste dei dirigenti in giornata (ad es. previsioni di ROI riviste con urgenza), risolvere segnalazioni immediate di non conformità nelle campagne attive

Quadrante 2 (Decidere) : Analizzare e perfezionare i segmenti di pubblico, condurre analisi della concorrenza e aggiornare l'analisi SWOT per i prossimi lanci di prodotti, prendere decisioni strategiche su iniziative di marketing ad alto impatto

Quadrante 3 (Delegare) : Pianificazione dei post sui social media, generazione di report di routine/automati, revisione di piccole modifiche redazionali su contenuti social non prioritari

Quadrante 4 (Eliminare): Perseguire idee di campagna obsolete, partecipare a webinar facoltativi, prendere parte a riunioni prive di un programma chiaro

👀 Lo sapevi? Il 68% dei lavoratori statunitensi dedica il proprio tempo a attività di scarso valore, rendendo più difficile concentrarsi sul lavoro che porta effettivamente a risultati concreti.

🌻 Esempio n. 4: Leadership

Per un vicepresidente delle operazioni in un'azienda in fase di espansione, la giornata ha spesso una forma caratterizzata da escalation, riunioni senza sosta e un flusso costante di richieste urgenti.

Potresti utilizzare la Matrice di Eisenhower per recuperare il tuo tempo:

Quadrante 1 (Fare) : Affrontare crisi urgenti del team che richiedono un intervento immediato della leadership, tenere briefing esecutivi in cui il tempo è un fattore critico (ad es. spiegare al CFO il superamento dei costi dell'ultimo trimestre), approvare riassegnazioni di risorse di emergenza

Quadrante 2 (Decidere) : Condurre sessioni trimestrali di pianificazione e allineamento, investire nello sviluppo professionale a lungo termine dei membri del team, condurre colloqui individuali approfonditi incentrati sulla pianificazione della successione

Quadrante 3 (Delegare) : Gestire le approvazioni di routine che i membri junior del team possono gestire, eseguire i controlli operativi standard e delegare le attività dettate dall'abitudine o dai processi piuttosto che dalle priorità attuali

Quadrante 4 (Eliminare): Svolgere lavoro di cui il team ha già la piena titolarità e la capacità di completare in modo indipendente, continuare riunioni ricorrenti prive di uno scopo chiaro, di valore o di risultati definiti

🀕 Il vantaggio di ClickUp: se fai parte della dirigenza, il cambio di contesto è una perdita di tempo. ClickUp Brain, l'IA contestuale, è integrata nell'area di lavoro di ClickUp. Quando poni domande in linguaggio naturale, ottieni informazioni su ostacoli, dipendenze e altro ancora. Riduci i cambi di contesto e ottieni risposte immediate dalla tua area di lavoro utilizzando ClickUp Brain 📌 Esempio: chiedi all'intelligenza artificiale di analizzare il tuo backlog o la tua finestra In arrivo, generare automaticamente riepiloghi delle priorità per gli elementi del primo e secondo trimestre, o persino assegnare/delegare automaticamente le attività... e voilà! Tutto funziona, e in un tempo tre volte più veloce!

🌻 Esempio n. 5: Studente o libero professionista

Che tu sia uno studente o un libero professionista, la tua sfida più grande è destreggiarti tra scadenze, obiettivi personali e continue distrazioni senza una struttura fissa.

Per classificare accuratamente le attività, ecco cosa devi inserire in ciascun quadrante:

Quadrante 1 (Fare) : Rispettare le scadenze dei clienti difficili e degli incarichi (ad es. invio di progetti a breve termine), gestire gli obblighi finanziari urgenti legati al lavoro in corso (ad es. pagare una fattura scaduta per il dominio/hosting per mantenere online il sito di un cliente)

Quadrante 2 (Decidere) : Aggiornare il portfolio professionale e i materiali relativi al marchio personale, investire nello sviluppo mirato delle competenze, creare e rivedere i bilanci personali

Quadrante 3 (Delegare) : Ottenere supporto per la modifica quando collaboratori o colleghi sono disponibili, affidare attività di ricerca ad assistenti o membri del team competenti, affidare il lavoro amministrativo di routine (ad es. pianificazione, inserimento dati) al personale di supporto

Quadrante 4 (Eliminare): Permettere qualsiasi distrazione che frammenti la concentrazione durante i blocchi di lavoro/studio, dedicarsi a attività di routine di scarso valore non correlate agli obiettivi accademici o professionali, scorrere i social media in modo compulsivo o consumare contenuti passivi durante le ore dedicate alla produttività

⚡ Archivio modelli: Modelli di matrice di progetto per organizzare le tue idee di lavoro

Come creare una matrice di Eisenhower in ClickUp

In teoria, la Matrice di Eisenhower aiuta a fare ordine in un elenco di cose da fare caotico separando ciò che è "urgente" da ciò che è "importante".

Ma c'è un inconveniente.

L'esecuzione finisce solitamente per rimanere intrappolata in un documento statico che non dialoga con il resto del tuo lavoro.

Identifichi le tue priorità, solo per vederle sepolte sotto la prossima ondata di email e messaggi, e sei costretto ad aggiornare manualmente l'elenco ogni volta che una scadenza cambia.

E se vi dicessimo che abbiamo una soluzione?

ClickUp, il primo spazio di lavoro convergente basato sull'intelligenza artificiale al mondo, integra la ricerca IA in ogni aspetto del lavoro, aiutandoti a trovare risposte e ad agire di conseguenza senza uscire dallo spazio di lavoro. Elimina la dispersione del lavoro superfluo riunendo tutte le tue attività in un'unica piattaforma.

Di seguito ti mostriamo come creare una Matrice di Eisenhower in ClickUp 👀

Visualizza e agisci con le lavagne online di ClickUp

Nella fase di brainstorming, le lavagne online di ClickUp ti offrono una tela infinita su cui riversare ogni pensiero sparsi, progetto e richiesta urgente. Usa forme o post-it per rappresentare le idee, poi convertile direttamente in attività di ClickUp senza uscire dalla tela.

Fai brainstorming sulle tue idee relative alla Matrice di Eisenhower utilizzando le lavagne online di ClickUp

Se le tue strategie cambiano rapidamente, trascina le schede delle attività tra i quattro quadranti e aggiorna lo stato, la priorità o l'assegnatario direttamente dalla Bacheca.

Gestisci l'urgenza con le priorità delle attività di ClickUp

I team basati sui dati stanno abbandonando sempre più il monitoraggio manuale. Le priorità delle attività di ClickUp offrono la struttura necessaria per gestire questa transizione all'interno del flusso di lavoro quotidiano. Questa soluzione utilizza un sistema di contrassegni a quattro livelli — Urgente, Alto, Normale e Basso — che si allinea ai quadranti della Matrice di Eisenhower.

Allinea il lavoro quotidiano ai quadranti della Matrice di Eisenhower utilizzando le priorità delle attività di ClickUp

Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo delle Priorità delle attività è l'eliminazione immediata della fatica decisionale. Quando ogni attività ha un livello di priorità designato, ordinarle diventa un gioco da ragazzi. Inoltre, questo significa anche che il tuo lavoro urgente sarà sempre in cima alla tua schermata.

Oltre alla semplice organizzazione, queste priorità si integrano con l'ecosistema più ampio di ClickUp per proteggere la tua concentrazione. Puoi aggiungere le tue attività più importanti alla barra di accesso rapido per averle sempre sotto la visibilità mentre navighi tra i diversi spazi di ClickUp.

⭐ Bonus: Se hai un team altamente produttivo, hai bisogno dei Super Agenti di ClickUp per gestire il terzo quadrante della Matrice di Eisenhower: Delegare. Sono compagni di squadra autonomi basati sull'IA integrati direttamente nell'area di lavoro di ClickUp. Comprendono gli obiettivi di alto livello, li suddividono in passaggi, ragionano sulle attività ed eseguono flussi di lavoro in più fasi in modo autonomo, il tutto mentre funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in background. Grazie a una memoria illimitata e al contesto completo dei tuoi progetti, chat e strumenti collegati, imparano da ogni interazione, si adattano allo stile del tuo team, collaborano con le persone (tramite @menzioni, assegnazioni o messaggi diretti) e migliorano continuamente. Sicuri, verificabili e personalizzabili tramite configurazione in linguaggio naturale, gestiscono tutto, dallo smistamento delle richieste in arrivo all'assegnazione delle attività ai titolari giusti in base al carico di lavoro.

Standardizza le priorità con gli oltre 1.000 modelli di ClickUp

Ecco alcuni modelli predefiniti di ClickUp che ti consentono di partire con il piede giusto:

1. Modello di matrice delle priorità ClickUp

Scarica il modello gratis Dai priorità al lavoro urgente rispetto a quello importante per prendere decisioni più intelligenti con il modello di matrice delle priorità di ClickUp

Il modello di matrice delle priorità di ClickUp semplifica il processo decisionale relativo ai progetti aiutandoti a identificare le attività ad alta priorità dall'elenco delle attività da fare. Questo modello è utile quando si lavora con risorse limitate o si gestiscono flussi di lavoro complessi che richiedono un equilibrio tra impatto e lavoro richiesto.

2. Modello di matrice "Urgente-Importante" di ClickUp

Scarica il modello gratis Visualizza e assegna priorità al lavoro in base all'urgenza e all'importanza utilizzando il modello di matrice Urgenza-Importanza di ClickUp

Il modello di matrice Urgente-Importante di ClickUp include un ambiente di lavagna online preconfigurato e un layout visivo a quattro quadranti. Utilizzando questo modello, puoi trascinare rapidamente le attività esistenti o utilizzare note adesive per catturare nuove idee durante una sessione di gruppo. La legenda integrata e le sezioni codificate a colori assicurano che ogni stakeholder comprenda immediatamente la gerarchia del lavoro.

Errori comuni nell'uso della Matrice di Eisenhower

La Matrice di Eisenhower sembra semplice a prima vista. Ma osservandola più da vicino, possono emergere alcune difficoltà:

❌ Giudicare erroneamente ciò che è "importante"

È facile collocare le attività nel quadrante sbagliato. Qualcosa può sembrare urgente perché è rumoroso o dell'ultimo minuto, ma potrebbe non essere altrettanto significativo. Quando la categorizzazione è errata, l'intera matrice perde valore.

💡 Consiglio da esperto: Collega l'“importanza” a obiettivi chiari, non alla pressione del carico di lavoro. Chiediti: "Questa attività contribuisce alla mia visione a lungo termine?"

❌ Concentrarsi troppo sulle attività urgenti

Il Quadrante 1, se considerato prioritario in modo avventato, può monopolizzare la tua giornata. Se ti limiti a rispondere all'urgenza, non investi mai nel Quadrante 2, lasciando che le attività si accumulino.

❌ Considerare la Matrice di Eisenhower come un sistema di pianificazione completo

La matrice guida le decisioni relative alla definizione delle priorità delle attività, ma non è pensata per contenere l'intero elenco delle attività da fare. Utilizza uno strumento di gestione delle attività più completo per la pianificazione dettagliata, le attività ricorrenti e i progetti a lungo termine, poi usa la matrice per decidere a cosa dedicare l'attenzione e quando.

❌ Mantenere la stessa Matrice di Eisenhower per tutta la settimana

È normale che le priorità cambino nel tempo. Se non rivedi mai la tua matrice, finirà per diventare obsoleta. Una rapida revisione a fine giornata ti aiuta a rimanere in linea con gli obiettivi senza aggiungere alcun carico di lavoro extra.

🚨 La realtà dei fatti: il tipico knowledge worker passa da un'app all'altra e da un sito web all'altro circa 1.200 volte al giorno, per un totale di oltre quattro ore alla settimana spese solo per rimettersi in carreggiata. In un anno, ciò equivale a cinque settimane lavorative intere perse a causa di ciò che gli esperti chiamano " toggle tax".

Suggerimenti per padroneggiare la definizione delle priorità con la Matrice di Eisenhower

Alcune semplici abitudini rendono l'uso della Matrice di Eisenhower molto più facile nella vita reale e ti aiutano ad aumentare la produttività 👇

✅ Elimina prima le attività superflue

Prima di classificare qualsiasi cosa, elimina le attività che comunque non meritano il tuo tempo. Questo riduce immediatamente il disordine e rende più facile compilare la Matrice di Eisenhower. Rimarrai sorpreso da quanti elementi vengono scartati una volta che ti chiedi: «Devo davvero fare questa attività?»

✅ Mantieni breve ogni quadrante

Prova a limitare ogni quadrante a circa 8-10 attività. Se l'elenco si allunga, significa che stai mescolando livelli di priorità diversi o che stai evitando di prendere decisioni. Limita le attività in ogni quadrante in modo da poterle effettivamente portare a termine.

✅ Separare gli elenchi di lavoro da quelli personali

Il tuo rapporto settimanale e l’elenco della spesa non seguono la stessa logica. Creare due matrici rende più facile pensare con chiarezza. Inoltre, impedisce alle tue attività personali di intromettersi in quelle professionali.

✅ Esamina il quadrante 2 in modo mirato

I tuoi obiettivi a lungo termine (pianificazione, lavoro approfondito, apprendimento e costruzione di relazioni) risiedono qui. Queste attività non richiederanno a gran voce la tua attenzione, quindi devi riservare del tempo per loro. Programmare anche solo 30 minuti al giorno può cambiare il modo in cui vivi l'intera settimana. Puoi combinare questo approccio con strategie per gestire i vincoli di tempo, in modo che queste attività ricevano l'attenzione che meritano.

L'uso di codici colore o tag per le attività ti aiuta a individuare le priorità a colpo d'occhio.

Ad esempio:

Verde → Da fare (Urgente e importante)

Giallo → Pianificazione (attività importanti)

Blu → Delegare (Urgente ma non importante)

Rosso → Eliminare (attività a bassa priorità)

Crea la matrice di Eisenhower più efficace all'interno di ClickUp

La Matrice di Eisenhower offre un modo più chiaro per gestire le attività urgenti. Una volta che inizi a separare ciò che è urgente da ciò che è veramente importante, il carico di lavoro sembra più facile da gestire e le tue decisioni appaiono più consapevoli.

Usa ClickUp per creare la tua Matrice di Eisenhower. L'IA contestuale può evidenziare il lavoro in ritardo, identificare gli ostacoli, riepilogare il contesto delle attività e aiutarti a rivalutare le priorità man mano che il tuo carico di lavoro cambia.

Iscriviti gratis su ClickUp per creare la tua Matrice di Eisenhower per le attività urgenti ed essenziali ✅

Domande frequenti

Cos'è la Matrice di Eisenhower?

La Matrice di Eisenhower è un modello di definizione delle priorità che aiuta a classificare le attività in base all'urgenza e all'importanza. Indica cosa fare subito: pianificare, delegare o eliminare, in modo da dedicare più tempo al lavoro ad alto impatto.

Come faccio a distinguere ciò che è "urgente" da ciò che è "importante"?

Le attività urgenti richiedono attenzione immediata a causa di scadenze o conseguenze immediate. Le attività essenziali contribuiscono agli obiettivi, ai risultati o alle responsabilità a lungo termine, anche se non c'è ancora una scadenza pressante.

Cosa rientra nel Quadrante 2 (Importante ma non urgente)?

Il quadrante 2 comprende la pianificazione, lo sviluppo delle competenze, la cura delle relazioni, la manutenzione preventiva e il lavoro approfondito. Queste attività spesso fanno la differenza tra una continua corsa ai ripari e un progresso costante.

Quali sono gli errori più comuni nella Matrice di Eisenhower?

Gli errori più gravi sono considerare tutto come urgente, etichettare erroneamente le attività "rumorose" come necessarie e non rivedere la matrice man mano che cambiano le priorità. Mantieni i quadranti piccoli e rivedili quotidianamente o settimanalmente per garantire l'accuratezza del sistema.

Come si crea una Matrice di Eisenhower in ClickUp?

Puoi mappare le attività nei quadranti utilizzando priorità, date di scadenza e campi personalizzati, per poi visualizzarle su una lavagna online o in un modello di matrice delle priorità. ClickUp ti aiuta anche a delegare più rapidamente grazie agli assegnatari e alle automazioni, così la matrice diventa un sistema di esecuzione, non solo un esercizio di pianificazione.