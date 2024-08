Ordinare le priorità: P0, P1, P2, P3, P4 Definizione e uso spiegati!

Abbiamo tutti le stesse 24 ore. Tuttavia, spesso abbiamo la sensazione che queste ore non siano sufficienti per Da fare. Ecco perché, per sconfiggere il carico di lavoro, è necessario stabilire le priorità delle attività.

Apprendimento gestione delle priorità vi aiuta a Da fare di più in meno tempo. Questo metodo stabilisce la priorità delle attività urgenti. Affronterete per prime le cose più importanti e passerete alle attività meno critiche solo dopo che vi sarete occupati di tutto ciò che è urgente.

Sembra semplice? Può esserlo.

P0, P1, P2, P3 e P4 tecnica di prioritizzazione dei progetti è un ottimo modo per ordinare le attività e identificare ciò che deve essere terminato per primo. I codici di priorità, sebbene non siano nuovi, sono diventati fondamentali per stabilire le priorità delle attività nello sviluppo tecnico, per garantire un'allocazione efficiente delle risorse e una produttività ottimale.

Se volete approfittare dei vantaggi di questo sistema e imparare come assegnare le priorità al proprio lavoro in modo efficace, continuate a leggere.

Comprendere il quadro del codice di priorità

Il sistema dei codici di priorità utilizza una matrice di priorità degli incidenti per classificare le attività in base all'urgenza e all'impatto. Questo sistema classifica le attività in base all'urgenza e all'impatto, utilizzando i codici di priorità P0, P1, P2, P3 e P4.

Ogni livello ha un peso distinto, guidando i team a concentrarsi prima sulle attività più critiche. Esaminiamo la definizione di P0, P1, P2, P3, P4 e scomponiamo ogni livello di priorità (da P0 a P4) per capire il suo ruolo specifico all'interno del quadro:

P0: Critico, impatto esteso

Le attività P0 rappresentano la massima priorità. Si tratta spesso di questioni critiche che richiedono attenzione e risoluzione immediata, come ad esempio:

Interruzione del sistema o bug critici nel codice che possono portare a un malfunzionamento del sistema o a un'interruzione diffusa, che richiedono una correzione il prima possibile

nel codice che possono portare a un malfunzionamento del sistema o a un'interruzione diffusa, che richiedono una correzione il prima possibile Violazioni della sicurezza che rappresentano una minaccia per i dati aziendali e la sicurezza degli utenti e che richiedono un'azione immediata

che rappresentano una minaccia per i dati aziendali e la sicurezza degli utenti e che richiedono un'azione immediata Rottura della rete, dell'alimentazione o dell'hardware che può avere un impatto sulla produttività di un servizio o di un prodotto, con conseguenti tempi di inattività che si ripercuotono su più utenti

Poiché il grave impatto delle attività P0 richiede una risposta immediata, questo codice deve essere riservato solo alle situazioni critiche. Un flusso costante di problemi P0 indica potenziali problemi di pianificazione del progetto o di allocazione delle risorse.

Ricordate: L'uso eccessivo di P0 interrompe il flusso di lavoro, richiedendo costantemente un'attenzione immediata. Rende difficile dare priorità alle attività veramente critiche rispetto a quelle meno urgenti.

P1: Alta urgenza, grande impatto

Nel processo di gestione degli incidenti, P1 indica problemi leggermente meno impattanti ma urgenti elenco di priorità rispetto a P0. Questi problemi richiedono comunque una risposta rapida e hanno un impatto su aspetti chiave come l'esperienza dell'utente, lo stato del progetto o l'usabilità complessiva di un'app. Questi possono includere:

Problemi di funzionalità che possono ostacolare l'esperienza dell'utente o le prestazioni, ma che non hanno un impatto sulle funzionalità/funzione principali del prodotto per molti utenti

che possono ostacolare l'esperienza dell'utente o le prestazioni, ma che non hanno un impatto sulle funzionalità/funzione principali del prodotto per molti utenti Errori o bug ad alto impatto che possono causare problemi a gruppi di utenti o flussi di lavoro specifici

che possono causare problemi a gruppi di utenti o flussi di lavoro specifici Scadenze urgenti nel progetto, che in passato potevano essere a bassa priorità ma che ora sono importanti perché c'è la possibilità che vengano mancate o ritardate. Questo potrebbe avere gravi conseguenze e quindi deve essere assegnato al livello di priorità P1

Anche se inizialmente il loro impatto potrebbe essere meno grave, le attività P1 devono essere affrontate prontamente per evitare che si trasformino in problemi critici P0.

P2: urgenza moderata, impatto moderato

Le attività P2 sono di media priorità e contribuiscono agli obiettivi generali del progetto, ma non richiedono un'attenzione immediata o un'azione rapida. Sono essenziali per mantenere un flusso di lavoro fluido e l'esperienza dell'utente, ma possono essere programmati per essere completati in tempi ragionevoli. Questi compiti possono includere:

Miglioramenti della produttività che possono contribuire a migliorare le funzioni esistenti e l'esperienza dell'utente, ma non sono essenziali per il funzionamento principale

che possono contribuire a migliorare le funzioni esistenti e l'esperienza dell'utente, ma non sono essenziali per il funzionamento principale Bug non critici che devono essere risolti prima del lancio del prodotto o nei prodotti esistenti, ma che non rappresentano una grande minaccia

che devono essere risolti prima del lancio del prodotto o nei prodotti esistenti, ma che non rappresentano una grande minaccia Attività di supporto che possono non essere urgenti per la fase attuale ma sono essenziali per le prossime attività cardine del progetto

Le attività P2 sono la spina dorsale del mantenimento di un progetto ben funzionante. Programmare e completare regolarmente le attività P2 assicura uno stato regolare e impedisce che problemi minori si trasformino in problemi più grandi.

P3: Bassa urgenza, impatto minore

Le attività P3 contribuiscono agli obiettivi a lungo termine del progetto. Si tratta di attività che sono in secondo piano: sono essenziali per il progetto nel suo complesso, ma non bloccano lo stato attuale. Queste attività possono essere programmate per essere completate quando la larghezza di banda lo consente o durante i tempi morti delle attività a priorità più alta. Alcune attività P3 tipiche del processo di gestione degli incidenti sono:

Miglioramenti o miglioramenti al prodotto di base che non sono cruciali ma che contribuiranno a migliorare l'usabilità, la soddisfazione del cliente o l'esito positivo del progetto nel lungo periodo

al prodotto di base che non sono cruciali ma che contribuiranno a migliorare l'usabilità, la soddisfazione del cliente o l'esito positivo del progetto nel lungo periodo Correzioni di bug a basso impatto che non causano grandi interruzioni e possono essere affrontate dopo che le attività importanti sono state completate

che non causano grandi interruzioni e possono essere affrontate dopo che le attività importanti sono state completate Attività con impatto minimo sulle operazioni aziendali o casi limite segnalati da un singolo utente

Secondo il project management basato sui livelli di priorità, le attività P3 possono non essere importanti, ma non devono essere trascurate. Rivedere e affrontare regolarmente le attività P3 garantisce un miglioramento continuo e impedisce che si accumulino e diventino opprimenti.

Concentratevi innanzitutto sul completamento delle attività P0, P1 e P2. Una volta che questi sono stati affrontati, controllate se avete le risorse disponibili -e poi passare alle attività P3.

P4: Urgenza e impatto trascurabili

Le attività P4 potrebbero essere dei miglioramenti per le iterazioni future, ma non contribuiscono in modo significativo agli obiettivi del progetto o all'esperienza dell'utente. In genere vengono affrontati quando tutti i livelli di priorità P0, P1, P2, P3 e P4 sono coperti e sono disponibili risorse aggiuntive.

Esempi di attività P4 sono le funzionalità a priorità più bassa che non sono essenziali per il rilascio del prodotto, ma che gli daranno un vantaggio competitivo. Le attività P4 possono anche includere:

Funzioni desiderate solo da un gruppo di utenti di nicchia, ma che non sono essenziali per una base di utenti più ampia

solo da un gruppo di utenti di nicchia, ma che non sono essenziali per una base di utenti più ampia Miglioramenti visivi del prodotto che avranno un impatto minimo sulle sue produttività

del prodotto che avranno un impatto minimo sulle sue produttività Alle attività con benefici incerti o che richiedono ulteriori ricerche verrà assegnata una priorità P4 fino a quando il loro valore non sarà confermato.

Inoltre, se vi sono attività con priorità concorrenti , a quelle con un impatto molto basso e tempi di risposta ridotti saranno assegnate priorità P4.

Come decidere i livelli di priorità delle attività

Abbiamo stabilito l'importanza dei codici di priorità per il project management, ma Da fare per decidere quale codice (P0-P4) assegnare a un'attività specifica? Ecco una semplice matrice di priorità degli incidenti che può aiutarvi ad assegnare i livelli di priorità usando come valori di base l'impatto e l'urgenza:

Definizione di P0, P1, P2, P3, P4

Come assegnare le priorità alle attività come P0, P1, P2, P3 e P4 utilizzando questa matrice:

**P0: Critico: deve essere risolto subito

Impatto: L'attività causa un'interruzione completa del sistema, una vulnerabilità critica per la sicurezza o tempi di inattività importanti che impattano sulle operazioni principali?

L'attività causa un'interruzione completa del sistema, una vulnerabilità critica per la sicurezza o tempi di inattività importanti che impattano sulle operazioni principali? Urgenza: È necessario risolvere immediatamente il problema per evitare perdite finanziarie significative, violazioni dei dati o interruzioni dell'utente?

**P1: Alta priorità: risolvere il problema il prima possibile

Impatto: L'attività ostacola in modo significativo l'esperienza dell'utente e le funzioni principali o comporta ritardi importanti nelle attività cardine del progetto?

L'attività ostacola in modo significativo l'esperienza dell'utente e le funzioni principali o comporta ritardi importanti nelle attività cardine del progetto? Urgenza: L'attività richiede un'attenzione tempestiva per evitare di trasformarsi in un problema P0 o di causare gravi conseguenze se non viene affrontata?

P2: Media priorità: programmare il progetto in base alla scadenza

Impatto: L'attività contribuisce agli obiettivi a lungo termine migliorando la funzione complessiva, l'esperienza dell'utente o l'efficienza del flusso di lavoro?

L'attività contribuisce agli obiettivi a lungo termine migliorando la funzione complessiva, l'esperienza dell'utente o l'efficienza del flusso di lavoro? Urgenza: L'attività è importante per mantenere un flusso di lavoro regolare? Può essere programmata in tempi ragionevoli senza compromettere lo stato del progetto?

P3: Bassa priorità: programmare quando possibile

**Da fare: l'attività contribuisce a miglioramenti futuri o obiettivi a lungo termine, ma ha un impatto minimo sulla funzione attuale o sull'esperienza dell'utente?

Urgenza: L'attività può essere affrontata senza impattare su lavori di priorità superiore e quando si rendono disponibili risorse aggiuntive o tempi di inattività?

P4: priorità molto bassa: da considerare per i rilasci futuri

Impatto: L'attività offre un potenziale beneficio futuro che non è essenziale per gli obiettivi attuali del progetto o per l'esperienza dell'utente?

L'attività offre un potenziale beneficio futuro che non è essenziale per gli obiettivi attuali del progetto o per l'esperienza dell'utente? Urgenza: L'attività dovrebbe essere tabellata per essere presa in considerazione in futuro, quando le risorse lo permetteranno e le priorità più urgenti saranno affrontate?

Importanza dei codici di priorità nel project management

I valori delle matrici di priorità degli incidenti forniscono un linguaggio chiaro e universale per classificare le attività in base alla loro urgenza e importanza. Implementando un sistema standardizzato di codici di priorità, i gestori del progetto e i team di sviluppo possono gestire meglio il loro tempo e migliorare la produttività, consentendo all'azienda di ottenere vantaggi quali:

Impostazione chiara degli obiettivi e project management

L'impostazione delle priorità per ogni attività aiuta i project manager a sapere facilmente quale attività ha la precedenza e quale può essere programmata in un secondo momento. Chiarisce al team e ai gestori del progetto su quali attività lavorare per prime per raggiungere gli obiettivi del progetto. In questo modo si favorisce un approccio orientato ai risultati, assicurando che tutti i soggetti coinvolti lavorino alle attività di maggiore impatto.

Maggiore produttività

Identificando chiaramente le attività più critiche (P0 e P1), i project manager possono allocare le risorse in modo efficiente. Questo assicura che le attività essenziali siano completate in tempo, evitando ritardi ed effetti domino su altri componenti del progetto.

La definizione delle priorità impedisce inoltre al team di impantanarsi in attività meno critiche (P3 e P4) che possono sottrarre tempo prezioso ai lavori ad alta urgenza e priorità. Inoltre, riveste un ruolo cruciale per tecniche agili di definizione delle priorità perché permette ai project manager di destreggiarsi tra più progetti contemporaneamente, dando priorità alle attività in base all'importanza.

Collaborazione migliorata

Nella maggior parte dei progetti, la sfida è spesso quella di definire quale attività sia importante. Un'attività critica per un team può non essere la stessa per un altro e questo può portare a divergenze o ad accesi argomenti.

Un sistema di priorità standardizzato stabilisce un linguaggio comune per tutti i membri del team. Tutti capiscono l'importanza relativa di ogni attività, il che porta a una collaborazione più fluida e a una minore confusione.

Inoltre, i team possono prendere decisioni informate sulla dipendenza delle attività e sulla distribuzione del carico di lavoro, migliorando la collaborazione e la comunicazione del progetto.

Sfruttare ClickUp per definire le priorità delle attività

Una chiara comprensione della matrice di priorità degli incidenti e della definizione di ciascun codice di priorità consente di aumentare l'efficienza e la concentrazione del team. Sapendo quali attività richiedono la loro attenzione, i team possono lavorare insieme e raggiungere gli obiettivi più velocemente.

Gli strumenti di prioritizzazione e di project management possono aiutare a implementare questo processo nel flusso di lavoro quotidiano. Questi strumenti assicurano che gli elementi di azione non si perdano in una montagna di elenchi di cose da fare e che si possa agire in base al loro livello di priorità.

Con uno strumento di project management e produttività all-in-one come ClickUp, potete integrare perfettamente il sistema di codici di priorità P0-P4 nel vostro flusso di lavoro e semplificare il processo di definizione delle priorità delle attività.

Con l'intuitivo Priorità delle attività di ClickUp funzionalità/funzione, è possibile rendere il processo molto semplice. Aggiungete uno dei quattro flag a ciascuna attività per contrassegnarne la priorità e la gerarchia all'interno del progetto.

I livelli di priorità (Urgente, Alta, Normale e Bassa) consentono di filtrare le attività in sospeso in base alla priorità e anche di combinarle con le dipendenze per attività come "in attesa" o "in blocco"

impostare le priorità delle attività in base ai livelli di urgenza utilizzando la funzione Priorità delle attività di ClickUp_

Grazie alle sue funzionalità avanzate, è possibile gestire tutte le sequenze temporali dei progetti e stabilire le priorità delle attività utilizzando la matrice delle priorità degli incidenti in base a diversi fattori. Inoltre, con ClickUp è possibile ottenere ulteriori controlli sulle attività, tra cui:

Etichette e filtri: Uso diCampi personalizzati di ClickUp per aggiungere campi dati unici per qualsiasi attività o progetto, assicurando che i vostri stakeholder sappiano esattamente cosa aspettarsi. Questo può essere utilizzato in aggiunta alle priorità e alle etichette delle attività, consentendo di ottenere informazioni sulle attività del team in base a campi personalizzati utilizzati per ordinare e filtrare le attività

Uso diCampi personalizzati di ClickUp per aggiungere campi dati unici per qualsiasi attività o progetto, assicurando che i vostri stakeholder sappiano esattamente cosa aspettarsi. Questo può essere utilizzato in aggiunta alle priorità e alle etichette delle attività, consentendo di ottenere informazioni sulle attività del team in base a campi personalizzati utilizzati per ordinare e filtrare le attività Gerarchia: Organizzare le attività, le aree di lavoro, le cartelle e praticamente tutto all'interno del fileGerarchia di ClickUp. Ciò consente di vedere chiaramente il quadro generale senza perdere gli aspetti cruciali delle attività

Organizzare le attività, le aree di lavoro, le cartelle e praticamente tutto all'interno del fileGerarchia di ClickUp. Ciò consente di vedere chiaramente il quadro generale senza perdere gli aspetti cruciali delle attività Impostazione degli obiettivi : Trasformare le attività principali in punti di controllo importanti usandoAttività cardine di ClickUpconsentendo al team di visualizzare come ogni attività secondaria o attività si stia avvicinando agli obiettivi del progetto

: Trasformare le attività principali in punti di controllo importanti usandoAttività cardine di ClickUpconsentendo al team di visualizzare come ogni attività secondaria o attività si stia avvicinando agli obiettivi del progetto Visualizzazione e analisi : Visualizzate i progetti, le attività e i flussi di lavoro in più di 15 visualizzazioni personalizzabili conVisualizzazioni di ClickUpche vi permette di pianificare, stabilire le priorità e gestire i progetti nel modo più adatto a voi

: Visualizzate i progetti, le attività e i flussi di lavoro in più di 15 visualizzazioni personalizzabili conVisualizzazioni di ClickUpche vi permette di pianificare, stabilire le priorità e gestire i progetti nel modo più adatto a voi Gestione delle attività end-to-end: Con ClickUp Tasks è possibile pianificare, organizzare e collaborare a qualsiasi attività di ClickUp, personalizzando lo stato, i tipi e i campi personalizzati, evidenziando le attività in dipendenza e creando elenchi di attività. È possibile tenere sotto controllo tutte le attività e identificare quelle a priorità massima in base all'urgenza, alle scadenze imminenti, alla dipendenza e ad altri fattori

Con ClickUp Tasks è possibile pianificare, organizzare e collaborare a qualsiasi attività di ClickUp, personalizzando lo stato, i tipi e i campi personalizzati, evidenziando le attività in dipendenza e creando elenchi di attività. È possibile tenere sotto controllo tutte le attività e identificare quelle a priorità massima in base all'urgenza, alle scadenze imminenti, alla dipendenza e ad altri fattori Elaborazione delle informazioni: SfruttareClickUp Brain IA che analizza i dati passati e le scadenze dei progetti per suggerire attività in linea con gli obiettivi. Può anche riepilogare/riassumere le informazioni, suggerire attività pertinenti e generare aggiornamenti sui progetti in pochi secondi

Con modelli di prioritizzazione se si tratta di un modello di priorità, è possibile garantire che tutto il team sia sulla stessa pagina per quanto riguarda la gestione degli incidenti e le attività del progetto.

Il La matrice delle priorità di ClickUp suddivide ogni attività e incidente utilizzando il parametro Approccio decisionale di Eisenhower che classifica le attività in base al tempo richiesto (urgenza) e all'impatto dell'attività o del progetto (importanza). Questo vi aiuta a:

Allineare i team su ciò che è più importante per l'esito positivo collettivo

Visualizzare le decisioni per garantire il perfetto equilibrio tra attività ad alto impatto e lavoro richiesto

Valutare l'urgenza e l'importanza delle attività in modo rapido e preciso

traccia tutte le attività del tuo team e comprendi in tempo reale lo stato di avanzamento grazie a ClickUp Goals_

Pertanto, sia che stiate pianificando singoli progetti o vogliate affrontare attività su più progetti contemporaneamente, questo framework può essere il vostro faro guida. È possibile anche la sincronizzazione con Obiettivi di ClickUp per capire come ogni attività stia aiutando l'utente a progredire verso uno specifico obiettivo.

ClickUp offre anche modelli precostituiti e personalizzabili progettati per facilitare un'efficace definizione delle priorità delle attività. Questi modelli aiutano ad aumentare l'efficienza del team e a determinare i livelli di priorità.

Il modello Modello di matrice di priorità per ClickUp è dotato di campi esistenti che possono essere utilizzati per determinare le priorità delle attività in base alla loro realizzabilità e alla loro importanza per gli obiettivi del team.

Raccogliete le idee e i suggerimenti di ogni team in un pool di idee consolidate e collocatele in un punto della matrice 2X2 in base alla realizzabilità e all'importanza. In questo modo si ottengono tre impostazioni di idee:

Quelle che si posizionano in basso sull'asse della significatività e della realizzabilità sono contrassegnate come attività impossibili o indesiderabili

Quelli che si posizionano in alto sull'asse della significatività e della raggiungibilità sono classificati come attività fattibili e da fare

Quelli che si collocano nel mezzo sono contrassegnati come buoni da avere e tenuti da parte per un'ulteriore revisione

In questo modo è possibile determinare facilmente quali idee, concetti o iniziative meritano maggiore attenzione e concentrarsi su quelle giuste per migliorare i risultati aziendali e la produttività.

Vantaggi e sfide dell'uso dei codici di priorità

Sebbene i codici di priorità P0, P1, P2, P3, P4 offrano un quadro potente per la definizione delle priorità delle attività, è importante riconoscere sia i vantaggi che i potenziali svantaggi di questo sistema.

Vantaggi

La matrice di priorità dell'incidente ha una gerarchia chiara che aiuta a stabilire le priorità in base all'impatto e all'urgenza. In questo modo si ottengono i seguenti vantaggi:

**Assicura il miglior uso delle risorse: Guida i team a concentrarsi prima sulle attività più critiche, riducendo al minimo gli sprechi di tempo e di lavoro richiesto

**Favorisce l'allineamento: la definizione di una priorità comune a tutti i team consente una collaborazione più fluida e garantisce che tutti comprendano gli oggetti del progetto

**Migliora il processo decisionale: l'analisi dei dati sui livelli di priorità (se combinata con campi personalizzati) aiuta a identificare le tendenze e a perfezionare le strategie di prioritizzazione

Previene la sopraffazione: Affrontare per prime le attività ad alto impatto promuove un senso di realizzazione e aiuta i team a sentirsi meglio controllati

Sfide

Ecco alcuni inconvenienti comuni nell'implementazione della matrice di priorità degli incidenti:

Mancano passaggi importanti: La matrice potrebbe indurre i team a concentrarsi solo sulle attività urgenti (P0, P1) e a trascurare quelle utili ma meno urgenti (P3, P4) che vengono rimandate

La matrice potrebbe indurre i team a concentrarsi solo sulle attività urgenti (P0, P1) e a trascurare quelle utili ma meno urgenti (P3, P4) che vengono rimandate Sovraccarica i team: Avere troppe attività ad alta priorità (P0, P1) può sovraccaricare i team, causando stress e potenzialmente ostacolando la produttività

Avere troppe attività ad alta priorità (P0, P1) può sovraccaricare i team, causando stress e potenzialmente ostacolando la produttività Può essere applicato in modo incoerente: Teams diversi possono interpretare i livelli di priorità P0-P4 in modo diverso in base alle loro esigenze specifiche, generando confusione e facendo sì che attività potenzialmente importanti vengano sotto-prioritizzate

Per superare queste sfide, i team devono:

Educare tutte le persone coinvolte nel progetto sul sistema P0-P4 e sulla sua corretta applicazione

Avere una definizione chiara di ciò che costituisce attività P0 o P1

Utilizzarecome RICE per aggiungere oggettività al processo di definizione delle priorità

Programmare revisioni di periodo per valutare l'accuratezza delle priorità assegnate e modificarle se necessario

Comunicare chiaramente i cambiamenti di priorità agli stakeholder e ai membri del team, assicurandosi che questo risolva qualsiasi confusione creata a causa dei livelli di priorità modificati

💡 Pro tip: Usare ClickUp Chattare per comunicare direttamente agli stakeholder o ai membri del team la specifica attività e il suo cambiamento di priorità. In questo modo si garantisce che siano informati rapidamente e si riduce il rischio che si perdano l'aggiornamento in una discussione più ampia sul progetto

Padroneggiare le priorità del progetto con il framework di project management di ClickUp

Indipendentemente dalle dimensioni della vostra organizzazione, un'efficace definizione delle priorità è una necessità assoluta. Il sistema di codici di priorità P0-P4 fornisce un linguaggio chiaro e universale per selezionare le attività e dare priorità agli incidenti in base alla loro urgenza e gravità. Implementando questo sistema, i project manager e i team di sviluppo possono migliorare la comunicazione e raggiungere gli obiettivi del progetto in modo più efficiente.

L'utilizzo dei codici di priorità nel flusso di lavoro può essere spesso problematico se si deve assegnare manualmente la priorità a ogni attività, poiché l'interpretazione può variare da un individuo all'altro. . Grazie alla sua flessibilità e alla disponibilità di modelli per la gestione delle priorità e degli incidenti, ClickUp rappresenta la piattaforma perfetta per implementare il sistema P0-P4.

Grazie a ClickUp, il team può concentrarsi su ciò che conta davvero: raggiungere gli obiettivi del progetto con maggiore efficienza, sicurezza e chiarezza. Iscrivetevi gratis a ClickUp e sperimentate la differenza di una chiara strategia di prioritizzazione!