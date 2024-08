Tecniche di prioritizzazione agile: Padroneggiare Scrum & Metodi RICE

Uno dei principi dell'agilità è la semplicità, che comprende anche "l'arte di massimizzare la quantità di lavoro non terminato" Un modo efficace con cui i team agili raggiungono questo obiettivo è la definizione delle priorità.

Attraverso l'agilità, Scrum project management in tutti i modelli di sviluppo agile, lean development, programmazione estrema e altri modelli di ingegneria di questo tipo, la definizione delle priorità è una componente fondamentale. Vediamo cos'è, come funziona e come si può ottimizzare il lavoro con una buona prioritizzazione agile.

Capire la prioritizzazione agile

La prioritizzazione agile è il processo di valutazione e classificazione sistematica di funzionalità/funzioni/requisiti in base al valore aziendale, alle esigenze dei clienti, alle dipendenze, ai rischi e al feedback degli stakeholder.

Perché la prioritizzazione agile è importante?

La definizione delle priorità costituisce il modulo di base di ciò che team agili lavorano durante ogni iterazione. Questo aiuta a:

Scegliere le funzionalità/funzioni che offrono il massimo valore al cliente

Costruire incrementi che rispondano alle esigenze del cliente

Ottimizzare l'allocazione delle risorse verso ciò che conta

Mitigare i rischi del progetto con la consegna precoce e coerente di funzionalità/funzione di alto valore

Adattarsi ai cambiamenti del mercato

In che modo la prioritizzazione agile è diversa dai tradizionali modelli di piano di sviluppo?

Sebbene i risultati siano gli stessi, la metodologia agile è fondamentalmente diversa nel suo approccio. Ecco come.

Differenze tra la prioritizzazione tradizionale e la prioritizzazione agile

Ulteriori informazioni sulle differenze in Guida per principianti alle metodologie agili di ClickUp .

Quattro livelli di priorità

Nella maggior parte dei modelli, i team assegnano le priorità alle attività suddividendole in quattro livelli.

Critico/urgente: Attività che richiedono un'attenzione immediata per la loro importanza e sensibilità al tempo

Alta: attività importanti ma meno sensibili al tempo rispetto a quelle critiche

Medio: Attività importanti ma che possono essere rimandate se necessario

Basso: attività che sono meno urgenti o critiche di altre

Prima di passare all'applicazione di una tecnica di prioritizzazione agile nel vostro team, vediamo cosa comporta.

Componenti della prioritizzazione agile

La prioritizzazione agile prende in considerazione diversi componenti per determinare i lavori del team.

Esigenze del cliente: Le esigenze e le richieste del cliente, come si evince dalla ricerca UX, dal feedback dell'utente o dall'osservazione dei reportistica dei bug

Tendenze del mercato: Evoluzione del mercato, tendenze, best practice e vulnerabilità della sicurezza

Valore aziendale: Ricavi, redditività, soddisfazione dei clienti e altri valori aziendali derivanti da ciascuna funzionalità/funzione

Usabilità: Eventuali problemi o lacune nella capacità del cliente di utilizzare il prodotto in modo completo ed efficace

Scambi: A cosa dovrebbe rinunciare il team come risultato della scelta di una particolare funzionalità/funzione?

Statistica: I team Agile utilizzano un numero di tecniche statistiche come l'analisi di Pareto, analisi costi-benefici e l'analisi dei rischi per aiutarli a stabilire le priorità. Nel processo vengono utilizzati anche diversi modelli collaudati nel tempo.

Modelli di prioritizzazione nello sviluppo agile

Nonostante i parametri decisionali siano chiari, la definizione delle priorità può essere difficile. Per esempio, una ricerca UX potrebbe suggerire che i clienti richiedono due cose allo stesso modo: un'app mobile e la personalizzazione. Da fare, quando ci si trova di fronte a situazioni del genere, per stabilire le priorità?

Utilizzando i vari modelli di prioritizzazione agile disponibili. Di seguito ne illustriamo alcuni.

1. Modello di prioritizzazione dei requisiti

Il modello di prioritizzazione dei requisiti aiuta a valutare e classificare le funzionalità/funzione in base alla loro importanza, valore e impatto sugli obiettivi del progetto.

In questo modello, i team classificano la funzionalità/funzione in esame su una scala di basso, medio, alto e urgente, in base al suo potenziale per spostare l'ago della bilancia sugli obiettivi del progetto.

2. Modello Kano

Il modello di Kano assegna la priorità alle funzionalità/funzione che avranno il massimo impatto sui punteggi di soddisfazione dei clienti.

Come la maggior parte degli altri modelli, Kano si concentra esclusivamente sul cliente. Aiuta i team a identificare le funzionalità/funzione ad alta soddisfazione, che possono poi essere classificate in base a un'analisi costi-benefici.

3. Priorità del MoSCoW

La prioritizzazione MoSCoW classifica i requisiti in quattro livelli di priorità: Must-Have, Should-Have, Could-Have e Won't-Have.

Con questa struttura, i team possono separare chiaramente ciò che è importante nell'immediato da ciò che può essere costruito a lungo termine. Inoltre, aiuta a il piano agile delle capacità .

Modello di project management agile di ClickUp

4. Poker di priorità

Conosciuto anche come poker del piano, il poker delle priorità è una strategia di gioco in cui ogni membro del team usa delle schede per stimare la durata/il costo/i punti storia per ogni attività del backlog del prodotto.

Incorporando le stime e i contributi di tutti, il poker delle priorità è un modo trasparente di prendere decisioni di gruppo.

5. test da 100 dollari

Il test dei 100 dollari è simile al poker delle priorità, con alcune differenze. A ogni membro del team viene assegnato un budget ipotetico di 100 dollari, che può spendere per le funzionalità/funzione in base al loro valore percepito. Si tratta di un metodo di prioritizzazione ponderata, ideale per le impostazioni di gruppo.

L'obiettivo principale del test dei 100 dollari è il valore del cliente, che aiuta i team a concentrarsi sull'allocazione di risorse limitate su elementi che producono il massimo ROI.

6. Classifica delle pile

Lo stack ranking ordina ogni attività in base alla priorità, assegnando agli elementi essenziali i gradi più alti e a quelli meno importanti i gradi più bassi. Per ogni sprint, il team seleziona gli elementi con rango elevato per lo sviluppo.

Ogni volta che un nuovo elemento viene aggiunto al backlog, il titolare del prodotto lo confronta con le attività esistenti e gli assegna un grado, inserendolo nell'elenco delle priorità.

7. Costo del ritardo

Il modello di prioritizzazione del costo del ritardo si concentra sulle conseguenze invece che sui benefici.

Nel modello del costo del ritardo, i team quantificano l'impatto del rinvio di attività o funzionalità/funzione. Quindi assegnano le priorità alle attività in base al costo potenziale del ritardo. Considerare le conseguenze finanziarie del ritardo aiuta a prendere decisioni informate sulle priorità e sull'allocazione delle risorse.

8. Matrice di priorità

La matrice delle priorità agili è uno strumento visivo per Team Scrum per dare priorità alle attività in base all'importanza e all'urgenza. Trasmette le priorità agli stakeholder e garantisce l'allineamento organizzativo fornendo ai team un quadro chiaro delle priorità, aiutandoli a completare per primi le attività di maggior valore.

Ora che vi sentite a vostro agio con alcuni modelli di prioritizzazione agile, esploriamo alcune altre tecniche che potete applicare al vostro progetto piano dello sprint riunioni.

Allocare le risorse e pianificare efficacemente gli sprint con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Tecniche di prioritizzazione Agile

Alcune delle più diffuse tecniche di pianificazione dei progetti sono state adattate al metodo di lavoro agile per produrre risultati straordinari. Alcune di quelle più comuni sono le seguenti.

La Matrice di Eisenhower: 4 quadranti Gestione agile del tempo

La Matrice di Eisenhower divide le attività in quattro quadranti: Urgente e importante, né urgente né importante, non urgente ma importante e urgente ma non importante.

Questo semplice modello aiuta i team a chiarire le risposte a due domande: È importante da fare? Da fare subito?

RICE: Tecniche di prioritizzazione agile bilanciata

RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) classifica le funzionalità/funzione in base al loro potenziale impatto e lavoro richiesto.

Raggiungere: Da quante persone ci si aspetta di raggiungere in un determinato periodo di tempo?

Impatto: Da quante conversioni/vendite/azioni ci si aspetta?

Fiducia: Quanto siete sicuri delle vostre stime sui due fattori precedenti?

Lavoro richiesto: Quanto lavoro richiesto per completare questa funzionalità?

Weighted Shortest Job First [WSJF]

La filosofia Agile ritiene che le attività con il valore più alto e la durata più breve debbano essere completate per prime. Il Weighted Shortest Job First si basa su questa teoria.

WSJF (stima) = Costo relativo del ritardo / Durata relativa del lavoro

Matrice valore vs complessità/lavoro richiesto

Il modello del valore contro la complessità confronta semplicemente il valore aziendale potenziale (ricavi, profitti, acquisizione di clienti, ecc.) di una nuova funzionalità con il lavoro richiesto per svilupparla.

Questo modello prevede anche la suddivisione delle opzioni in quattro quadranti, dando la priorità a quelle con alto valore e basso lavoro richiesto.

Priorità Agile in Scrum

Il fatto che si parli di prioritizzazione "agile" non significa che non sia applicabile ai team di sviluppo software che seguono altri metodi.

Prioritizzazione in Scrum Scrum agile i team usano

modelli di prioritizzazione e tecniche regolarmente come parte del loro lavoro. I team estraggono funzionalità/funzioni dal backlog del prodotto per lavorare durante ogni sprint. Le decisioni su quali elementi estrarre dal backlog vengono prese utilizzando un metodo di prioritizzazione agile.

Utilizzate il modello della matrice di priorità di ClickUp per valutare le attività in base al loro impatto e al lavoro richiesto

In questo caso, il titolare del prodotto valuta gli elementi disponibili con una certa cura del backlog. Per classificare le attività, utilizza uno dei modelli/tecniche di prioritizzazione descritti di seguito.

Per istanza, se usa il modello Kano, guarderà alle storie degli utenti per le funzionalità/funzione più richieste. Se usano il modello WSJF, considerano le ore di lavoro disponibili, in modo da ottimizzare la gestione del tempo.

Priorità nello sviluppo snello

Lo sviluppo software snello privilegia il valore rispetto al volume, la flessibilità e il miglioramento continuo. La definizione delle priorità ha un ruolo chiave nel rispetto di questi principi.

Aiuta i team a individuare le attività di maggior valore, invece di limitarsi ad aumentare la velocità. La ridefinizione regolare delle priorità aiuta a costruire l'adattabilità del processo. I team Lean utilizzano anche le riunioni di revisione per perfezionare il processo stesso di definizione delle priorità, integrando il miglioramento continuo in tutto.

Se tutto ciò vi sembra molto teorico, vediamo come lavorano nella pratica.

Priorità Agile: Istanze del mondo reale

La definizione delle priorità è una parte fondamentale dello sviluppo agile del software. Aiuta a separare il grano dalla pula. È utile e preziosa in un ampio intervallo di istanze. Di seguito ne analizziamo alcuni.

$$$a Raggiungere un Prodotto Minimo Vitale (MVP)

Un prodotto minimo fattibile è un prodotto con un numero di funzionalità/funzione sufficiente ad attrarre un early adopter, che può usarlo, convalidare l'idea e fornire un feedback significativo.

Ma Da fare per sapere quali sono le funzionalità/funzione che rendono un prodotto minimo vitale? È qui che le tecniche di prioritizzazione possono aiutare.

La matrice di prioritizzazione delle funzionalità aiuta a identificare quali funzionalità devono essere sviluppate ora e quali in seguito

La WSFJ aiuta a identificare le funzionalità/funzione che offriranno i massimi benefici nel più breve tempo possibile

La matrice valore/complessità aiuta a identificare le funzionalità/funzione che avranno il massimo impatto nella durata più breve

Creare un design incentrato sull'utente nella prioritizzazione Agile

Ogni team agile intende creare una progettazione incentrata sull'utente. Iniziano con l'intento di soddisfare le esigenze del cliente. Tuttavia, con il passare del tempo, quando tutte le complessità della gestione del prodotto prendono piede, i budget, le risorse e le richieste della concorrenza prendono il sopravvento. Il risultato è che i team possono distrarsi.

La prioritizzazione agile offre ai team un quadro di riferimento per rimanere sulla strada scelta. Strumenti come le personas, le storie degli utenti e le sessioni di feedback aiutano a riportare l'attenzione sul cliente. I team possono giocare a poker delle priorità o assegnare i punti storia del loro test da 100 dollari alle storie utente che ritengono più importanti.

Utilizzo del modello Kano per la soddisfazione del cliente

La soddisfazione del cliente è sempre considerata un evento post-facto. Le organizzazioni conducono sondaggi per capire i livelli di soddisfazione dopo che il prodotto/servizio è stato consegnato. Questo ritarda la capacità di sviluppare prodotti agili che soddisfino in modo proattivo le esigenze degli utenti.

La prioritizzazione agile inverte questa tendenza. Spinge i team a concentrarsi sulle attività che ritengono possano essere necessarie e desiderate dal cliente. Il modello di prioritizzazione Kano è particolarmente efficace per creare una progettazione incentrata sull'utente, concentrandosi sulle funzionalità/funzione che hanno un impatto maggiore sulla soddisfazione del cliente.

Determinare il ROI nello sviluppo agile del prodotto attraverso la prioritizzazione

Abbiamo sempre parlato della creazione di valore aziendale con la prioritizzazione agile. Uno dei modi in cui i team misurano il valore aziendale è il ROI. Alla fine di ogni sprint o trimestre, i team possono chiedere:

Quali nuove funzionalità/funzione hanno contribuito all'acquisizione di nuovi clienti?

Quali funzionalità/funzione sono più utilizzate e contribuiscono alla soddisfazione dei clienti?

Quali sono le funzionalità/funzione che differenziano i clienti e li fidelizzano?

In questo modo è possibile quantificare il ROI, imparare dalle decisioni passate e continuare a definire le priorità in modo efficace.

Priorità agile per le funzionalità/funzione di sicurezza

Uno degli aspetti critici della definizione delle priorità delle funzionalità/funzione è la comprensione del loro impatto sulla sicurezza informatica. I professionisti certificati della sicurezza dei sistemi informatici (CISSP) identificano e danno priorità alle funzionalità/funzione che richiedono maggiore attenzione.

Si concentrano sulle funzionalità/funzione di sicurezza e sugli aspetti di sicurezza di ogni funzionalità attraverso il codice, la rete e le integrazioni, per costruire una solida linea di difesa per il cliente.

Nel corso di questi processi, i team agili ottengono un numero di vantaggi e affrontano le sfide della definizione delle priorità. Vediamo quali.

Vantaggi della prioritizzazione agile

Chiarezza per una maggiore soddisfazione del cliente: La prioritizzazione agile riunisce l'intero team per prendere decisioni su ciò che è importante per il cliente. In questo modo si crea chiarezza di pensiero, che porta alla coerenza delle azioni, con il risultato di un'esperienza del cliente senza problemi.

Collaborazione: La definizione delle priorità non è un'attività individuale. I team agili si riuniscono con gli stakeholder aziendali per prendere decisioni collettive. Questo rafforza la collaborazione e crea la titolarità della comunità.

Concentrarsi sul ritorno dell'investimento: I team agili usano la prioritizzazione per calibrare la loro attenzione sul ritorno dell'investimento, sia esso la convalida del cliente, il fatturato o la redditività. Per istanza, un team che costruisce un MVP potrebbe concentrarsi sulle funzionalità/funzione minime realizzabili.

Cambiamenti dinamici e adattabili: Quando i team definiscono le priorità delle funzionalità/funzione da costruire per ogni sprint, sono in grado di rispondere alle richieste del mercato, alle esigenze dei clienti, agli incidenti di sicurezza o ai momenti di svolta.

Retrospettive: Prendere decisioni informate utilizzando le tecniche di prioritizzazione aiuta a monitorare le prestazioni. Nelle retrospettive, i team possono discutere l'intento e i risultati per regolare il corso d'azione futuro. Nel tempo, possono creare modelli agili per la ripetibilità e la coerenza.

creare sprint che durano da una settimana a un mese con l'approccio Agile di ClickUp_

Sfide della definizione delle priorità in Agile e come superarle

Troppi cuochi: Spesso, quando si coinvolgono tutti gli stakeholder, possono nascere troppe opinioni, aspettative irrealistiche e discussioni irrisolte.

Il titolare del prodotto o lo Scrum master devono stabilire standard chiari, facilitare conversazioni produttive e discussioni a tempo per arrivare a una decisione.

Confusione nel contesto È comune che i membri del team comprendano la stessa funzionalità in modo diverso, facendo sì che ognuno la classifichi/prioritizzi a modo suo.

I titolari della produttività devono investire tempo ed energie per costruire un contesto chiaro. Scrivere storie dettagliate dell'utente, delineare i criteri di accettazione e chiarire il significato di "deve avere" e "dovrebbe avere" sono ottimi modi per raggiungere questo obiettivo.

Bilanciare: Con tutte le priorità, bilanciare i guadagni a breve termine con gli oggetti a lungo termine può essere una sfida.

Strumenti di project management come ClickUp Obiettivi aiutano a tracciare una chiara linea di demarcazione tra gli uni e gli altri, monitorando al contempo lo stato di avanzamento.

Impostazione degli obiettivi e monitoraggio dello stato su ClickUp Obiettivi

Assegnazione delle risorse: Essere adattabili può sembrare a volte che si lavori per raggiungere un obiettivo in movimento. Questo influisce sull'allocazione delle risorse e sul morale del team.

I gestori del team devono comunicare in modo proattivo per aiutare i team a comprendere i vantaggi dell'adattabilità. Ogni volta che fate un pivot, accompagnate il team lungo il percorso decisionale in modo che possano capire perché è importante.

Dopo aver chiarito questo punto, ecco come implementare metodi agili efficaci di definizione delle priorità nella vostra organizzazione.

Implementare la prioritizzazione agile

La prioritizzazione agile è fondamentalmente la capacità di prendere decisioni chiare ed efficaci su cosa non fare. Questo può creare paure e rimpianti che possono essere alleviati solo con un processo solido.

Ecco uno schema del processo da seguire.

Stabilite i vostri obiettivi

Gli obiettivi, come suggerisce il nome, sono il punto che intendete raggiungere con il vostro prodotto. Comprenderlo aiuta a pianificare la giusta roadmap con la definizione delle priorità. In questa fase, bisogna anche delineare i limiti e i vincoli, come budget, risorse, Sequenza, ecc. Documenti di ClickUp è un ottimo modo per documentare questo aspetto qualitativo, in base al quale si possono impostare dei traguardi su Obiettivi di ClickUp .

Documentare ogni obiettivo con facilità grazie a ClickUp Docs

Identificare le parti interessate

Bene priorità dei progetti ha bisogno dei giusti decisori. Identificate e includete le parti interessate nel processo. In genere, le parti interessate comprendono:

Business team, sponsor del progetto o rappresentante del client

Titolare della produttività

Mascheraio di Scrum

Teams di ingegneria

Soprattutto, gli utenti

Impostazione dei backlog

Per stabilire le priorità, è necessario disporre di un certo numero di opzioni. I backlog di prodotto e di sprint della metodologia agile/Scrum sono progettati per consentire proprio questo.

L'impostazione di un elenco di funzionalità/funzioni da prendere in considerazione su Lo strumento di project management agile di ClickUp aiuta a visualizzare tutte le attività in un unico luogo. Utilizzate la lavagna online di ClickUp per collaborare. Trascinate le funzionalità/funzione nelle varie fasi utilizzando la visualizzazione Kanban.

Collaborare senza fatica con le lavagne online di ClickUp

Scegliete il vostro modello di priorità

Come abbiamo visto sopra, ci sono decine di modi in cui è possibile assegnare le priorità agli elementi per lo sprint. Scegliete quello che fa per voi. Coinvolgete gli stakeholder e assicuratevi che tutti comprendano il processo. Conducete un paio di finte sessioni di prioritizzazione per risolvere eventuali problemi iniziali.

Revisione e revisione

Monitorate attentamente i risultati della prioritizzazione. Raccogliete il feedback degli stakeholder e ottimizzate continuamente.

Non sapete da dove cominciare? Accendete il Modello di gestione agile ClickUp Scrum e personalizzarlo secondo le proprie esigenze.

Dare priorità e costruire prodotti di esito positivo con ClickUp

Se vedete un qualsiasi framework di prioritizzazione, è più incentrato su cosa non costruire che su cosa costruire. Dalla matrice di Eisenhower al modello MoSCoW, solo uno dei tanti livelli riguarda l'azione immediata.

Eppure, i team di sviluppo si trovano regolarmente in difficoltà con la definizione delle priorità in ambito agile. Lo strumento di project management ClickUp vuole evitare proprio questo. Le funzionalità/funzione complete di ClickUp per i team di sviluppo software consentono di costruire il prodotto giusto nel modo giusto e al momento giusto.

Gli elenchi di funzionalità/funzione, i tipi di attività, le dipendenze, il pannello Kanban, le liste di controllo e così via, sono tutti progettati per darvi il potere delle informazioni per prendere decisioni.

Dare priorità a ciò che conta. Provate gratis ClickUp oggi stesso .

Domande frequenti sulla definizione delle priorità in Agile

1. Qual è il modello di prioritizzazione in Scrum?

La prioritizzazione in Scrum si riferisce alla scelta o all'estrazione dal backlog del prodotto degli elementi giusti su cui lavorare durante uno sprint. I modelli più utilizzati sono la prioritizzazione basata sul rischio, sul valore, sull'opportunità e sulla dipendenza.

2. Qual è il metodo di prioritizzazione in Agile?

La prioritizzazione in Agile utilizza vari metodi come Kano, MosCoW, poker di priorità, costo del ritardo, RICE, ecc.

3. Che cos'è la matrice delle priorità in Agile?

La matrice di priorità in Agile classifica le attività in un quadrante in base all'importanza e all'urgenza/lavoro richiesto.

4. Qual è il modello di prioritizzazione dei requisiti?

Il modello di prioritizzazione dei requisiti aiuta a valutare e classificare le funzionalità/funzione in base alla loro importanza, valore e impatto sugli obiettivi del progetto.

5. Qual è la priorità più alta nella metodologia Agile?

La priorità più alta nella metodologia Agile è "critica" Se si utilizza un modello di prioritizzazione diverso, come il MoSCoW, la priorità più alta sarebbe "must have"

6. Che cos'è la prioritizzazione dei requisiti di sistema?

La prioritizzazione dei requisiti di sistema consiste nell'identificare le funzionalità/funzione più importanti che il sistema deve fornire. Questo aiuta a evitare lo scope creep, la prioritizzazione di elementi di basso valore, lo spreco di risorse, ecc.

7. A cosa si dà priorità in Agile?

I team Agile stabiliscono le priorità di cosa costruire nello sprint/iterazione successivo. Può trattarsi di nuove funzionalità/funzione, miglioramenti o correzioni di bug.

8. Quali sono i 4 livelli di priorità delle attività?

Critico/urgente, alto, medio e basso