Come creare un piano di crescita basato sull'IA che funzioni

Lovable, l'app builder basato sull'IA, ha superato i 100 milioni di dollari di ARR in soli 8 mesi dal suo primo milione di dollari. È diventato il miglior esempio di strategia di crescita basata sull'IA.

Secondo Elena Verna, responsabile della crescita di Lovable, nella newsletter di Lenny, Lovable considera l'IA come il motore stesso della crescita. Il prodotto apprende costantemente dall'utilizzo, introduce rapidamente nuove funzionalità e ritrova efficacemente l'adeguatezza del prodotto al mercato ogni pochi mesi.

Di seguito ti mostriamo come creare un playbook di crescita guidato dall'IA che garantisca risultati costanti, sia misurabile e arricchisca le conoscenze settimana dopo settimana.

Che cos'è la crescita guidata dall'IA?

La crescita guidata dall'IA si riferisce a una strategia aziendale e a un modello di commercializzazione emergente (GTM) in cui l'IA funge da motore principale per l'acquisizione di clienti, la crescita dei ricavi e la scalabilità operativa.

Si basa su paradigmi precedenti, come la crescita guidata dalle vendite (che si basa sulle relazioni umane e sulle vendite dirette) e la crescita guidata dal prodotto (PLG, dove è il prodotto stesso a guidare l'adozione da parte degli utenti e la viralità), ma sposta il vantaggio principale sull'intelligenza.

In altre parole, l'IA può essere utilizzata per prendere decisioni informate, personalizzare le esperienze, effettuare l'automazione dei flussi di lavoro e creare nuovi percorsi verso i clienti.

In una moderna strategia PLG, il prodotto è il canale e l'IA decide quali azioni all'interno del prodotto creano il prossimo momento di svolta.

Fondamentalmente, la crescita guidata dall'IA funziona come un volano: Le interazioni degli utenti generano dati comportamentali

I modelli diventano più accurati e utili

Il prodotto offre un valore crescente

Altri utenti si uniscono, rafforzando il ciclo

Perché la "crescita guidata dall'IA" è la nuova priorità

Uno dei motivi principali per cui la crescita guidata dall'IA è diventata una priorità a livello dirigenziale è che la portata e la velocità di adozione e investimento hanno superato una certa soglia.

Ecco perché la strategia di crescita basata sull'IA sta diventando una nuova necessità:

Il numero di dipendenti non è più un fattore determinante: in passato la crescita era limitata dal numero di persone che era possibile assumere e gestire. L'IA consente a un unico team forte di gestire il lavoro di molti tramite l'automazione della ricerca, della divulgazione, del follow-up e dell'analisi su migliaia di account. Il vincolo non è più quello di assumere più persone, ma di creare cicli di crescita migliori.

La velocità diventa un vantaggio: la maggior parte delle aziende ha già abbastanza idee da testare, ma passa lentamente dall'intuizione all'esecuzione. L'IA comprime il ciclo producendo rapidamente varianti, segnalando tempestivamente i modelli e raccomandando le azioni successive in base ai risultati.

La scoperta viene riscritta: gli acquirenti sono sempre più guidati da riassunti, consigli e risposte assistite generate dall'IA prima ancora di parlare con i commerciali.

🧠 Curiosità: ELIZA, creato al MIT da Joseph Weizenbaum tra il 1964 e il 1966, è stato uno dei primi chatbot basati sull'IA e fingeva di essere un terapeuta attraverso semplici corrispondenze di modelli. Anche se si trattava fondamentalmente di sostituire parole chiave in risposte predefinite, alcune persone avevano l'impressione che lo strumento le capisse davvero.

Elementi fondamentali del piano d'azione

Ecco i sette elementi che costituiscono la spina dorsale del tuo framework di crescita basato sull'IA 👇

1. Valuta la preparazione all'IA e le basi dei dati

La crescita guidata dall'IA si interrompe rapidamente se i dati sono dispersi, obsoleti o senza proprietario. Prima di creare qualsiasi cosa, i team devono comprendere:

Dove risiedono i dati di crescita nei vari strumenti

Quali set di dati sono affidabili e quali sono rumorosi

Chi è responsabile della qualità e della manutenzione dei dati

Prima di prendere decisioni, esamina queste domande e assicurati che i tuoi dati le supportino.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Lavagna online per mappare visivamente i flussi di lavoro dei dati, ad esempio: Individua l'origine dei dati di crescita (eventi relativi ai prodotti, CRM, pubblicità, supporto, fatturazione)

Mostra come il flusso dei dati avviene tra strumenti e team

Identifica i passaggi manuali, i ritardi e i punti ciechi

Concordare su ciò che dovrebbe essere automatizzato e ciò che invece dovrebbe essere gestito dagli esseri umani. Mappa i tuoi flussi di lavoro dei dati con le lavagne online di ClickUp.

2. Definisci gli obiettivi e le metriche di crescita

L'IA ha bisogno di vincoli per essere utile. Senza obiettivi chiari, ottimizza l'attività invece dei risultati. È necessario definire:

Il tuo indicatore di crescita di riferimento

Indicatori principali che mostrano lo slancio

Indicatori ritardati che confermano l'impatto

📌 Esempio: un'azienda B2B SaaS definisce come metriche di riferimento il numero di team attivati. L'indicatore di riferimento è il numero di team che completano la configurazione di base entro 7 giorni. Gli indicatori principali sono gli eventi relativi al prodotto triggerati durante l'onboarding, il tempo necessario per il primo flusso di lavoro completato con esito positivo e il numero di azioni assistite dall'IA completate in 7 giorni. Gli indicatori ritardati sono il tasso di conversione dalla versione di prova a pagamento e la fidelizzazione a 30 giorni.

3. Identifica casi d'uso ad alto impatto

I punti di partenza migliori sono le aree in cui il lavoro richiesto o la lentezza nel processo decisionale rappresentano un limite diretto per la crescita. Cerca:

Ostacoli nella sperimentazione

Analisi o reportistica ripetitiva

Flussi di lavoro ad alto volume che richiedono il coordinamento umano

Dai la priorità ai casi d'uso in cui l'IA riduce la distanza tra intuizione e azione. È lì che inizia il processo di capitalizzazione.

4. Crea e automatizza il flusso di lavoro per la crescita

È ora di tradurre i casi d'uso in flussi di lavoro ripetibili. Ciò comporta:

Orchestrazione multi-agente : team di agenti specializzati collaborano tra loro, con un agente che monitora i segnali di intenzione, un altro che crea sequenze personalizzate e un terzo che valuta le risposte e reindirizza gli errori.

Cicli di auto-miglioramento : gli agenti registrano i risultati (ad esempio, tassi di apertura, riunioni fissate, abbandoni evitati), li reimmettono nel processo di messa a punto o ottimizzazione rapida e migliorano in modo autonomo.

Escalation dinamica e modelli ibridi: gli agenti IA rilevano situazioni ad alto rischio o ambigue (ad esempio, negoziazioni complesse o casi limite) e le trasferiscono senza soluzione di continuità con un riepilogo/riassunto completo del contesto.

Se terminati in modo corretto, i flussi di lavoro agentici vanno oltre la semplice automazione del marketing, adattando le azioni in base a segnali in tempo reale e risultati calcolati.

📮 Approfondimento ClickUp: Il nostro sondaggio sulla maturità dell'IA evidenzia una sfida chiara: il 54% dei team lavora su sistemi dispersi, il 49% condivide raramente il contesto tra gli strumenti e il 43% ha difficoltà a trovare le informazioni di cui ha bisogno. Quando il lavoro è frammentato, i tuoi strumenti di IA non possono accedere al contesto completo, il che significa risposte incomplete, ritardi nelle risposte e risultati privi di profondità o accuratezza. Questo è il risultato della dispersione del lavoro, che costa alle aziende milioni in termini di perdita di produttività e tempo sprecato. ClickUp Brain supera questo ostacolo operando all'interno di uno spazio di lavoro unificato e basato sull'intelligenza artificiale, in cui attività, documenti, chat e obiettivi sono tutti interconnessi. Enterprise Search porta immediatamente alla luce ogni dettaglio, mentre gli agenti AI operano su tutta la piattaforma per raccogliere il contesto, effettuare la condivisione degli aggiornamenti e portare avanti il lavoro. Il risultato è un'IA più veloce, più chiara e costantemente informata, qualcosa che gli strumenti scollegati semplicemente non possono eguagliare.

5. Testare, imparare e iterare rapidamente

La crescita guidata dall'IA cambia la domanda da "Ha funzionato?" a "Cosa abbiamo imparato abbastanza velocemente da poter agire?", perché si desidera ridurre il tempo che intercorre tra il segnale e la decisione.

Ciò significa cicli rapidi di test → misurazione → perfezionamento.

📌 Esempio: invece di attendere una riunione post mortem, l'IA analizza i risultati degli esperimenti non appena i dati si stabilizzano, individua i modelli trasversali ai segmenti ed evidenzia dove il comportamento è effettivamente cambiato. I team decidono su cosa puntare mentre il contesto è ancora fresco.

⏭️ Le schede AI all'interno dei dashboard di ClickUp riassumono automaticamente le prestazioni degli esperimenti accanto ai grafici. Evidenziano i risultati chiave, mettono in evidenza le anomalie e indicano cosa ha influenzato le metriche principali senza richiedere un'analisi manuale. Guarda questo video per saperne di più sulla combinazione schede AI + dashboard. 👇

6. Scala e rendi operativo il motore

Una volta che i test dimostrano la ripetibilità, il passaggio successivo è scalare in modo sostenibile. Ecco alcuni modi da fare:

Implementa in modo graduale: espandi dal 10-20% al 50%, poi all'80-100% del pubblico target, solo dopo che gli indicatori principali si sono mantenuti stabili per due cicli completi.

Automatizza l'osservabilità: imposta avvisi su soglie chiave (ad esempio, calo del tasso di risposta >15%, costo per azione >$X, tasso di escalation >10%), in modo che i problemi emergano prima che abbiano un impatto sui ricavi.

Budget per il miglioramento continuo: destina il 10-15% del tempo del team di crescita (o del personale dedicato) all'iterazione anche dopo la scalabilità. I sistemi migliori continuano a migliorare dopo il lancio.

7. Governance, etica e cultura del team

Nuovi dati IBM mostrano che il 13% delle organizzazioni ha già subito violazioni dei modelli o delle applicazioni di IA, tra cui l'8% non sa nemmeno se è stato compromesso.

Come se non bastasse, ben il 97% delle aziende compromesse non disponeva di controlli di accesso specifici per l'IA.

Quando gli agenti prendono decisioni relative alle entrate o personalizzano su larga scala, un singolo errore nell'accesso, un pregiudizio o una mancanza di trasparenza possono tradursi in rischi normativi o perdite di entrate.

Per assicurarti di non rientrare in questa statistica, fai così 👇

Crea un gruppo direttivo basato sull'IA (composto da responsabili legali, di prodotto, ingegneristici e aziendali) che esamini mensilmente i nuovi flussi di lavoro, segnali tempestivamente i rischi e approvi le modifiche.

Scrivi una dichiarazione dei principi dell'IA in linea con i tuoi valori: equità, spiegabilità, privacy e supervisione umana.

Offri una formazione breve e basata su scenari, ad esempio: "Cosa succede se l'agente punta troppo su un segmento di utenti?" o "Come possiamo intensificare una negoziazione di alto valore?" Utilizza esempi reali anonimizzati per sviluppare un giudizio condiviso.

Esegui audit trimestrali dei risultati incentrati sull'equità tra i segmenti, la tracciabilità delle decisioni e lo scostamento delle prestazioni. Conserva registri completi (prompt, origini dati, risultati) per poter fornire spiegazioni in caso di domande.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Security garantisce che i dati della tua area di lavoro rimangano esclusivamente tuoi, il che significa che ai partner IA di ClickUp è severamente vietato utilizzare i tuoi dati per addestrare i loro modelli.

Come eseguire uno sprint di crescita basato sull'IA

Un AI Growth Sprint è un ciclo di due-quattro settimane incentrato su un unico ostacolo alla crescita. Durante questo periodo, implementi alcuni esperimenti basati sull'intelligenza artificiale e ne valuti l'impatto utilizzando criteri di esito positivo predefiniti e metodi di confronto validi (come i test A/B).

Se vuoi eseguire sprint di crescita basati sull'IA, segui questi passaggi:

Passaggio 1: scegli una metrica e un momento del percorso

Scegliete un unico parametro che volete migliorare, come l'attivazione, la conversione, la fidelizzazione o il fatturato per utente. Assicuratevi di ignorare le metriche vanitose che sembrano buone sulla carta ma non cambiano il comportamento dei clienti o i guadagni dell'azienda.

Quindi, scegli un momento nel percorso del cliente in cui tale metricà viene raggiunta o persa.

📌 Esempio: potrebbe trattarsi della prima sessione dopo la registrazione, del passaggio di configurazione in cui gli utenti abbandonano il sito o di qualsiasi altro aspetto relativo al comportamento dei clienti. Quando il momento è specifico, è possibile osservare cosa sta succedendo ai singoli utenti.

⭐ Bonus: con ClickUp AI Fields, puoi classificare automaticamente i dati degli sprint, come i risultati degli esperimenti, i segnali di intenzione degli utenti, il livello di impatto o il punteggio di affidabilità. Nel tempo, questo trasforma ogni sprint in un apprendimento strutturato, rendendo più facile confrontare gli esperimenti, individuare modelli e decidere cosa scalare in seguito senza tagging o analisi manuali. Utilizza i campi IA per classificare i dati degli sprint

Passaggio 2: inquadrare lo sprint come una semplice domanda

Scrivi una domanda a cui lo sprint dovrebbe rispondere. Dovrebbe essere misurabile e avere una connessione con l'adozione del prodotto.

Idealmente, dovrebbe essere direttamente collegato a una metrica specifica, concentrarsi su un momento specifico dell'utente ed essere rispondibile entro la finestra dello sprint. Alcune istanze potrebbero essere:

Possiamo aiutare i nuovi utenti a raggiungere il loro primo esito positivo entro 10 minuti dalla registrazione?

È possibile ridurre l'abbandono durante la configurazione rispondendo alle domande all'interno del prodotto?

È possibile migliorare il tasso di prenotazione delle demo personalizzando i follow-up in base alle intenzioni?

💡 Suggerimento professionale: crea un elenco della domanda sprint, dei criteri di successo e delle origini dati all'interno di un documento ClickUp. Documentare e garantire la visibilità della domanda impedisce lo slittamento dell'ambito e garantisce che ogni esperimento, attività e raccomandazione IA rimanga ancorato allo stesso risultato. Centralizza le domande dei test, i risultati e le note di iterazione in un unico hub organizzato con ClickUp Docs.

Passaggio 3: progetta il più piccolo esperimento realizzabile

Gli esperimenti migliori iniziano con uno o due segmenti di utenti per verificare se il cambiamento aiuta le persone giuste. Ecco tre forme comuni di esperimento:

Guida: un assistente integrato nel prodotto che suggerisce l'azione successiva in base a ciò che l'utente sta cercando di fare.

Risposte: un'esperienza di assistenza che risponde utilizzando solo i tuoi documenti e le tue politiche approvati.

Personalizzazione: onboarding o follow-up che si adattano alle azioni dell'utente (andando oltre una tempistica superficiale).

Tutto questo porta a definire l'ambito prima di iniziare a costruire. Significato:

Decisione Ambito esatto Utente target Scegli uno o due segmenti di utenti (ad esempio: nuove registrazioni questa settimana) Surface Scegli un unico luogo (ad esempio: schermata di onboarding o email) Lavoro nell'ambito dell'IA Scegli un compito (ad esempio: consigliare il passaggio successivo o rispondere alle domande) Esito positivo Scegliete una modifica delle metriche legata ai risultati aziendali (ad esempio: tasso di attivazione +5% in 7 giorni) Sicurezza Aggiungi un piano di riserva (esempio: in caso di incertezza, mostra i link di aiuto o passa la questione a qualcun altro).

Passaggio 4: crea delle linee guida e invia il prodotto a un piccolo gruppo

Prima di aggiungere ulteriori rifiniture, assicurati che l'IA si comporti in modo sicuro e prevedibile. È in questo momento che dovresti utilizzare regole come "utilizza solo fonti approvate", "non fare supposizioni" e "offri un passaggio di consegne umano quando necessario".

Quindi implementalo prima su un piccolo gruppo. Può trattarsi di un segmento, un canale o team interni prima dei clienti. Le implementazioni su piccola scala ti aiutano ad apprendere più rapidamente perché puoi collegare il feedback al comportamento reale dei clienti.

⚒️ Trucco veloce: utilizza le automazioni di ClickUp per integrare regole di sicurezza e implementazione nel tuo flusso di lavoro. Puoi impostare automazioni per: Invia i risultati generati dall'IA a una revisione umana prima del rilascio esterno.

Metti in pausa o contrassegna le attività se i punteggi di affidabilità scendono al di sotto di una soglia

Inoltra i casi limite a un titolare senior quando l'intento non è chiaro.

Limita le azioni dell'IA solo alle origini dati o ai segmenti approvati Per i lanci su piccola scala, le automazioni garantiscono che gli esperimenti rimangano contenuti. Man mano che i segnali si stabilizzano, puoi ampliare automaticamente l'esposizione senza riscrivere i processi. Utilizza le automazioni ClickUp senza codice per creare protezioni nei tuoi flussi di lavoro automatizzati.

🎥: Guarda questo video per saperne di più su come effettuare l'automazione dei tuoi flussi di lavoro quotidiani.

👀 Lo sapevate? Il 62% dei professionisti IT afferma che le proprie organizzazioni hanno idee valide in materia di IA, ma faticano a realizzarle e a metterle in pratica. Ciò evidenzia che oggi il principale divario nell'ambito dell'IA riguarda la realizzazione, non la visione.

Passaggio 5: Misura i risultati, impara e decidi cosa fare dopo

Alla fine dello sprint, dovresti essere in grado di rispondere a tre domande:

La metric target ha registrato un cambiamento statisticamente significativo?

Quali segmenti di utenti hanno reagito in modo diverso e perché?

Qual è la prossima azione basata su prove concrete, non sull'istinto?

Otterrai uno dei tre seguenti risultati: Scala, perché il segnale è forte. Modifica l'ambito, il segmento o il comportamento dell'IA e riprova. Oppure archivia l'esperimento e documenta il motivo del fallimento.

⭐ Bonus: usa i dashboard di ClickUp come centro di controllo della tua crescita. I dati dei tuoi esperimenti, delle attività, degli obiettivi e dei report personalizzati vengono raccolti in un'unica vista condivisa. La parte migliore è che puoi crearne uno da zero o utilizzarne uno esistente. Crea una vista personalizzata della dashboard dai modelli disponibili o parti da zero.

Quali metriche è necessario monitorare per misurare l'esito positivo della crescita guidata dall'IA?

Presta attenzione a queste metriche durante il monitoraggio dell'esito positivo della crescita guidata dall'IA:

Metrica Spiegazione Esempio Registrazioni provenienti dall'IA (% + conteggio) Misura quanto le superfici IA contribuiscono all'acquisizione nella parte superiore del funnel Il 18% delle registrazioni (2.400) proveniva da pagine IA + chatbot. Lead qualificati provenienti dall'IA (tasso SQL/MQL) Qualità degli utenti/lead acquisiti tramite IA "I lead generati dall'IA si convertono in SQL al 22% rispetto al 14% degli altri canali". Tasso di conversione assistito dall'IA Percentuale di acquisti/accordi in cui l'IA ha influenzato in modo significativo la decisione Il 32% delle vendite chiuse ha utilizzato un flusso di proposte/demo basato sull'IA. Time-to-value (IA TTV) Con quale rapidità gli utenti raggiungono il primo risultato significativo con l'IA "TTV mediano: 2 giorni → 20 minuti" Tasso di attivazione dell'IA Percentuale di nuovi utenti che raggiungono il "momento di illuminazione" dell'IA (prima esecuzione/flusso di lavoro con esito positivo) "Il 46% gestisce con esito positivo un flusso di lavoro basato sull'IA entro 24 ore". Tasso di esito positivo immediato (completamento delle attività) Misurazione diretta dell'efficacia dell'IA dal punto di vista dell'utente Il 78% delle sessioni di IA si conclude con l'attività completata. Adozione delle funzionalità IA (IA WAU/MAU) Coinvolgimento continuo dell'IA, indicativo della fedeltà al prodotto "IA WAU/MAU = 0,62" Fidelizzazione degli utenti dell'IA (D7/D30) Fidelizzazione del gruppo che utilizza l'IA (il gruppo giusto da misurare) "D30: utenti IA 34% vs non IA 18%" Espansione influenzata dall'IA (aggiornamento/aumento ARPA) Sia che gli utenti intensivi di IA effettuino l'aggiornamento o spendano di più "Oltre 10 esecuzioni IA a settimana → tasso di aggiornamento 2,3 volte superiore" Ricavi per utente attivo IA (RPAU-IA) Efficienza di monetizzazione legata specificatamente all'uso dell'IA "RPAU-IA 9,20 $ contro 5,10 $ complessivi"

Esempi reali di crescita guidata dall'IA

Scopriamo come crescere con l'IA, seguendo l'esempio di altre aziende.

1. Adorabile

Lovable, app builder basato sull'IA, dimostra la crescita guidata dall'IA facendo della continua reinvenzione del prodotto la sua principale leva di crescita.

Ecco alcuni motivi per cui è una delle aziende in più rapida crescita di tutti i tempi:

Lovable considera l'evoluzione del prodotto come il motore della crescita, ricercando frequentemente l'adeguatezza del prodotto al mercato piuttosto che ottimizzare un'offerta statica.

I promoti e il comportamento degli utenti influenzano direttamente le funzionalità/funzioni da implementare, riducendo il ciclo di creazione-misurazione-apprendimento da mesi a settimane.

Man mano che i team imparano più rapidamente, migliorano l'allineamento tra prodotto e mercato e usufruiscono di strategie di marketing di crescita che favoriscono l'adozione e l'espansione sostenute.

2. Cursore

L'editor di codice IA-first Cursor favorisce la crescita riducendo la distanza tra l'intenzione dello sviluppatore e l'esecuzione.

Anziché posizionare l'IA come un componente aggiuntivo per la produttività, Cursor la integra direttamente nel flusso di lavoro di codifica principale, cambiando il modo in cui gli sviluppatori creano, iterano e distribuiscono il software.

I suggerimenti in linea basati sull'IA, il refactoring e le risposte contestuali consentono agli sviluppatori di mantenere il flusso di lavoro e riducono gli attriti durante le attività complesse.

Iterazioni più rapide portano a una maggiore fidelizzazione, poiché gli sviluppatori si affidano a Cursor per la codifica quotidiana piuttosto che per un'assistenza occasionale.

L'adozione si diffonde in modo organico man mano che i team standardizzano lo strumento, trasformando l'uso quotidiano in un ciclo di crescita composto.

3. ClickUp Brain

ClickUp ha utilizzato il playbook di crescita basato sull'IA e il modello PLG per crescere fino a raggiungere 20 milioni di utenti in tutto il mondo e un ARR di 300 milioni di dollari.

Lo facciamo immergendoci direttamente nel cuore delle moderne strutture e dei moderni sistemi di lavoro. Un po' di contesto:

I team sono sommersi da strumenti scollegati tra loro (app di chat, tracker di progetto, editor di documenti, dashboard) che promettono produttività ma creano continui cambi di contesto e dispersione del lavoro. Gli utenti vogliono semplicità: un'unica piattaforma che comprenda il contesto e riduca gli attriti.

Allo stesso tempo, tutti i principali prodotti SaaS stanno integrando l'IA, nella speranza di aumentare l'efficienza. Ma l'IA senza contesto è solo un altro strato di rumore.

ClickUp colma questa lacuna con il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo. Abbiamo integrato oltre 50 strumenti in un'unica piattaforma, incorporando un'intelligenza artificiale contestuale che comprende le attività, i documenti, le chat e i dashboard degli utenti, in modo che questi ultimi non debbano passare da uno strumento all'altro per terminare il proprio lavoro.

Gestisci tutti i tuoi documenti, progetti, conversazioni e altro ancora su un'unica piattaforma completa con ClickUp.

Il tempismo era perfetto. I team si aspettavano già l'IA ed erano frustrati dai sistemi frammentati. Questo approccio ci ha permesso di sfruttare queste tendenze e ridurre i costi di acquisizione dei clienti.

Abbiamo creato ClickUp per porre fine al caos del Work Sprawl e offrire ai team un unico spazio di lavoro convergente basato sull'IA. L'IA è rivoluzionaria quando ha un contesto di lavoro completo: questo è ciò che offre la convergenza. Il futuro del software è convergente e noi siamo i primi a realizzarlo.

Abbiamo creato ClickUp per porre fine al caos del Work Sprawl e offrire ai team un unico spazio di lavoro convergente basato sull'IA. L'IA è rivoluzionaria quando ha un contesto di lavoro completo: questo è ciò che offre la convergenza. Il futuro del software è convergente e noi siamo i primi a realizzarlo.

I seguenti strumenti potenzieranno il tuo framework di crescita guidato dall'IA:

1. ClickUp (ideale per gestire un piano di crescita basato sull'IA in un unico hub collaborativo)

La ricerca "State of AI Maturity 2025" di ClickUp ha rilevato che solo il 10% degli intervistati ritiene che l'IA stia agendo come un agente. Si tratta di un divario enorme, che spiega perché molti sforzi di crescita guidati dall'IA si arenano dopo i primi esperimenti.

La crescita guidata dall'IA fallisce quando il tuo piano è in uno strumento, l'esecuzione è in un altro e gli aggiornamenti sopravvivono a malapena nelle chat. Si tratta di una proliferazione di strumenti che quasi nessuno nota o di cui quasi nessuno parla.

ClickUp per i team di marketing riunisce la pianificazione delle campagne, la produzione di contenuti, le attività e la comunicazione del team in un unico spazio di lavoro collaborativo. Diamo un'occhiata alle funzionalità principali di ClickUp:

Genera risorse e testi per le tue campagne in un attimo

Utilizza ClickUp Brain + ClickUp Docs + ClickUp Attività quando hai bisogno di velocità in tutti i reparti senza perdere alcun contesto. Ecco alcuni esempi di IA nel marketing che mostrano come i team utilizzano ClickUp Brain:

Redigi brief di campagna, angoli pubblicitari, testi di email e schemi di pagine direttamente dalle tue note e dai dettagli delle attività.

Riassumi gli aggiornamenti dei progetti e le lunghe discussioni nei commenti in uno stato chiaro, rischi e azioni successive.

Rispondi alle domande dirette su ciò che sta accadendo, utilizzando ciò che è già presente nella tua area di lavoro.

Prova promoti come: "Riassumi lo stato attuale di questa campagna, cosa è bloccato e cosa necessita di approvazione"

"Scrivi un piano di lancio di una pagina basandoti su queste note; includi il pubblico, il messaggio, i canali e le metriche di esito positivo".

"Scrivi due brevi email di follow-up per gli utenti che si sono registrati ma non hanno completato l'attivazione entro 48 ore".

IA convergente che comprende il tuo lavoro

Questo spazio di lavoro AI convergente integra l'intelligenza artificiale in tutto lo spazio di lavoro. Attività, documenti, chat, obiettivi, dashboard e automazioni condividono tutti lo stesso contesto. Ciò significa che ClickUp Brain ti mostra gli ostacoli, le dipendenze e altre informazioni contestuali basate sul lavoro effettivo.

Effettua l'automazione delle approvazioni, dei passaggi di consegne e delle operazioni di campagna con Super Agents.

Una volta creati gli asset, i Super Agent di ClickUp si occupano di tutte le attività quotidiane come veri e propri compagni di squadra. Questi agenti IA senza codice e basati su trigger possono essere @menzionati, ricevere attività, inviare messaggi diretti o essere programmati proprio come un collega umano.

Utilizza Super Agents o Autopilot Agents per flussi di lavoro intelligenti.

Funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con memoria infinita, consapevolezza dell'ambiente circostante e la capacità di agire in tutta l'area di lavoro e negli strumenti collegati.

Configura gli agenti in pochi minuti con un unico prompt che descrive i loro obiettivi e le loro regole. Alcuni dei colleghi più importanti che potrebbero imitare includono:

✅ Agente responsabile della campagna: analizza i dati sulle prestazioni degli strumenti collegati, genera brief sui contenuti, assegna attività creative a designer/scrittori, aggiorna i campi di stato, segnala le varianti con prestazioni insufficienti e pubblica riepiloghi in tempo reale su ClickUp Chat.

✅ Agente revisore dei contenuti: esamina le bozze in base alle linee guida del marchio, suggerisce modifiche relative a tono/voce/conformità e le inoltra per l'approvazione finale solo quando sono pronte.

✅ Agente di approvazione e trasferimento: attiva le notifiche, assegna i titolari successivi (ad es. da scrittore → designer → legale) e aggiorna automaticamente le Sequenze quando gli elementi passano da una fase all'altra.

✅ Agente di pianificazione social: estrae i post approvati, li formatta in base al canale, suggerisce gli orari di invio ottimali sulla base dei dati storici e crea attività pianificate per la pubblicazione.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Cattura le idee alla velocità del pensiero: esprimi ipotesi, discuti i risultati degli esperimenti, fai brainstorming sulle campagne o condividi le tue intuizioni dopo una chiamata senza usare le mani con esprimi ipotesi, discuti i risultati degli esperimenti, fai brainstorming sulle campagne o condividi le tue intuizioni dopo una chiamata senza usare le mani con ClickUp Talk to Text . ClickUp trascrive istantaneamente (4 volte più velocemente della digitazione), converte i clip vocali in testo modificabile, attività, commenti o documenti e consente a ClickUp Brain di perfezionarli, riepilogarli o trasformarli in elementi utilizzabili.

Registra e trascrivi con l'intelligenza artificiale: rendi le riunioni più produttive utilizzando rendi le riunioni più produttive utilizzando ClickUp AI Notetaker per partecipare automaticamente alle chiamate Zoom, Teams o Google Meet. Inoltre, registra e trascrivi in più lingue, crea riassunti intelligenti, estrai decisioni, evidenzia i punti chiave e identifica gli elementi da intraprendere.

Trova qualsiasi cosa all'istante nel tuo spazio di lavoro e nelle cartelle esterne: usa usa ClickUp Enterprise Search per porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte su attività, documenti, commenti, allegati e strumenti collegati. Invece di cercare tra cartelle o strumenti, i team ottengono risposte contestualizzate che riflettono ciò che sta realmente accadendo nel lavoro.

Accedi a più modelli di IA esterni in un unico posto: passa da un modello di IA all'altro senza uscire da ClickUp. Ciò consente ai team di utilizzare il modello più adatto per la ricerca, la scrittura, l'analisi o il ragionamento, mantenendo tutti i risultati nello stesso contesto di area di lavoro.

Integrazione perfetta con il tuo stack tecnologico esistente: le integrazioni di ClickUp si collegano con strumenti di marketing, commerciali, prodotto e ingegneria. I flussi di lavoro rimangono in sincronia mentre i dati affluiscono dai sistemi esterni, garantendo che le decisioni e le automazioni basate sull'IA riflettano sempre le informazioni più aggiornate.

Limiti di ClickUp

Troppo complesso per gli utenti alle prime armi a causa dell'ampia gamma di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali?

Un recensore di G2 afferma:

Trovo ClickUp incredibilmente prezioso, poiché consolida le funzioni in un'unica piattaforma, che garantisce che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica il project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Mi piace particolarmente la funzionalità ClickUp Brain, poiché funziona come un agente IA che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente le attività per mio conto. Questo aspetto di automazione è molto utile perché semplifica il mio flusso di lavoro e riduce lo sforzo richiesto. Inoltre, la configurazione iniziale di ClickUp è stata molto facile da navigare, il che ha reso la transizione da altri strumenti senza soluzione di continuità. Apprezzo anche il fatto che ClickUp si integri con altri strumenti che utilizzo, come Slack, OpenAI e GitHub, creando un ambiente di lavoro coeso. Nel complesso, per questi motivi, consiglio vivamente ClickUp ad altri.

Trovo ClickUp incredibilmente prezioso, poiché consolida le funzioni in un'unica piattaforma, che garantisce che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica il project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Mi piace particolarmente la funzionalità ClickUp Brain, poiché funziona come un agente AI che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente i compiti per mio conto. Questo aspetto di automazione è molto utile perché semplifica il mio flusso di lavoro e riduce lo sforzo richiesto. Inoltre, la configurazione iniziale di ClickUp è stata molto facile da navigare, il che ha reso la transizione da altri strumenti senza soluzione di continuità. Apprezzo anche il fatto che ClickUp si integri con altri strumenti che utilizzo, come Slack, OpenAI e GitHub, creando un ambiente di lavoro coeso. Nel complesso, per questi motivi, consiglio vivamente ClickUp ad altri.

2. Clay (ideale per l'arricchimento dei lead basato sull'IA e l'outbound iper-personalizzato)

tramite Clay

Clay è uno strumento di flusso di lavoro GTM che aiuta i team commerciali/di marketing a trovare lead, arricchire i dati di contatto/aziendali e generare comunicazioni personalizzate.

I suoi agenti IA (in particolare Claygent) sono come ricercatori su richiesta che vivono all'interno delle tue tabelle Clay. Fornisci a Claygent un elenco di domini/aziende e una domanda, e lui visiterà i siti web, estrarrà i dati che ti interessano e li restituirà sotto forma di campi che potrai filtrare, valutare e automatizzare (ad esempio, "offre una versione di prova gratis?", "è conforme allo standard SOC 2?", "ha casi di studio?", ecc. ).

Le migliori funzionalità di Clay

Crea flussi di lavoro GTM in un linguaggio semplice con Sculptor, trasformando i prompt in automazioni ripetibili.

Estendi Clay con componenti aggiuntivi come un generatore di formule basato sull'IA, un pacchetto Salesforce, sicurezza e accesso integrato a ChatGPT.

Accesso centralizzato a oltre 150 provider di dati per consolidare facilmente i fornitori e combinare le origini dati.

Limiti dell'argilla

La piattaforma fatica a generare in modo affidabile elenchi che includano molte aziende locali grandi e piccole.

Alcuni indirizzi email generati sono inaccurati o non funzionano in modo coerente.

Prezzi Clay

Free

Starter: 149 $ al mese

Explorer: 349 $ al mese

Pro: 800 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clay

G2: 4,8/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali?

Un recensore di G2 afferma:

Si tratta di una piattaforma molto potente che aiuta davvero le organizzazioni a identificare la popolazione giusta a cui rivolgersi senza troppo lavoro richiesto. Trovare la persona, l'attività o l'azienda giusta attraverso le sue ricerche basate sull'IA è diventato molto facile. La capacità di questa piattaforma di sintetizzare i lead in formati CSV ne aumenta la portabilità. Questa piattaforma ha anche un'interfaccia intuitiva.

Si tratta di una piattaforma molto potente che aiuta davvero le organizzazioni a identificare la popolazione giusta a cui rivolgersi senza troppo lavoro richiesto. Trovare la persona, l'attività o l'azienda giusta attraverso le sue ricerche basate sull'IA è diventato molto facile. La capacità di questa piattaforma di sintetizzare i lead in formati CSV ne aumenta la portabilità. Questa piattaforma ha anche un'interfaccia intuitiva.

3. Cursor (ideale per la modifica del codice accelerata dall'IA e la sperimentazione di una crescita rapida)

tramite Cursor

Cursor è un editor di codice basato sull'IA e sviluppato su VS Code che trasforma il linguaggio naturale in codice pronto per la produzione, consentendo ai team di crescita e ai PM di realizzare esperimenti, landing page, flussi di onboarding e funzionalità/funzioni in-app.

La sua interfaccia Composer e il modello di codifica dedicato consentono flussi di lavoro agentici. In poche parole, descrivete le funzionalità/funzioni in un linguaggio semplice e Cursor genera codice multi-file, anteprime delle differenze, esegue test e applica le modifiche con il contesto completo dell'intero codice di base.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cursor

Il completamento automatico delle schede con modello personalizzato fornisce suggerimenti multilinea rapidi e contestualizzati e riscritture intelligenti che preservano l'intento.

Codebase Chat e Instant Grep per interrogare l'intero repository, individuare definizioni e generare refactoring mirati o correzioni di bug.

Editor web visivo nella barra laterale del browser per modifiche al layout con drag-and-drop, ispezione degli elementi e aggiornamenti del codice suggeriti dall'IA per collegare progettazione e sviluppo.

Limiti del cursore

I suggerimenti dell'IA possono essere fuori luogo per codici altamente complessi o specializzati, che richiedono un'ulteriore revisione.

Le risposte del modello possono sembrare incoerenti, a volte accurate e a volte inaspettatamente fuori strada.

Prezzi Cursor

Hobby: Gratis

Pro: 20 $ al mese

Pro+ : 60 $ al mese

Ultra: 200 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cursor

G2: 4,7/5 (20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali?

Un recensore di G2 afferma:

Adoro il modo in cui Cursor integra perfettamente l'IA nel flusso di lavoro di sviluppo. I suggerimenti di codice in linea sono incredibilmente accurati e la possibilità di porre domande direttamente nell'editor mi fa risparmiare un sacco di tempo. È come programmare in coppia con uno sviluppatore esperto che comprende il contesto del mio progetto.

Adoro il modo in cui Cursor integra perfettamente l'IA nel flusso di lavoro di sviluppo. I suggerimenti di codice in linea sono incredibilmente accurati e la possibilità di porre domande direttamente nell'editor mi fa risparmiare un sacco di tempo. È come programmare in coppia con uno sviluppatore esperto che comprende il contesto del mio progetto.

Modelli da utilizzare per una crescita guidata dall'IA

Questi modelli collaudati ti offrono un vantaggio competitivo nella crescita guidata dall'IA:

1. Modello di piano di marketing strategico ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica, esegui e effettua il monitoraggio di campagne, OKR e budget con il modello di piano di marketing strategico di ClickUp.

Il modello di piano di marketing strategico di ClickUp ti aiuta a pianificare, eseguire e effettuare il monitoraggio delle attività di marketing in un unico posto, in modo che il tuo team possa rimanere allineato su obiettivi, tempistiche e budget.

Grazie a stati, campi personalizzati e visualizzazioni personalizzabili, puoi adattare questo modello alle tue campagne e utilizzarlo per collegare le attività quotidiane a OKR misurabili. Questo modello di piano di marketing ti consente di attuare iniziative di crescita guidate dall'IA aiutandoti a:

Definisci gli obiettivi di marketing e i risultati chiave, quindi collega ogni attività direttamente all'OKR corretto.

Pianifica e assegna priorità alle attività della campagna con titolari, date di scadenza e attività cardine dello stato.

Monitora visivamente i progressi utilizzando le visualizzazioni di ClickUp, come le attività pianificate per OKR e una bacheca dei progressi per stato.

Monitora i KPI di marketing per trimestre con indicatori di stato (In linea con gli obiettivi, A rischio, Raggiunti, Mancati)

Gestisci i budget per canale tramite il monitoraggio del budget pianificato rispetto alla spesa effettiva per tutte le iniziative.

2. Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza le fasi della campagna, i canali, i risultati attesi e i budget in un unico flusso di lavoro con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp.

Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp organizza il lavoro in base alla fase della campagna e aggiunge una struttura per la titolarità del team, la pianificazione dei canali, il tipo di risultati attesi, le date di scadenza e il monitoraggio del budget. È particolarmente utile per i team di crescita guidati dall'IA che necessitano di sistemi ripetibili per la distribuzione di contenuti creativi, il lancio rapido e la revisione dei risultati.

Questo modello ti aiuta inoltre a:

Organizza il lavoro nelle fasi di pianificazione, produzione, lancio, valutazione e fidelizzazione in un unico flusso di lavoro.

Effettua il monitoraggio dei canali di marketing per ogni risultato, come social media, email marketing e iniziative interne.

Standardizza i risultati finali con un campo "Tipo di risultato finale" in modo che le attività rimangano coerenti in tutte le campagne.

Mantieni la spesa allineata registrando il budget stanziato insieme alle attività della campagna e ai dettagli di esecuzione.

3. Modello OKR di ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica gli obiettivi trimestrali e effettua il monitoraggio dell'esecuzione annuale con il modello OKR di ClickUp.

Il modello OKR di ClickUp è strutturato come un sistema di cartelle OKR che ti guida nella pianificazione trimestrale, trasformando poi gli obiettivi in lavoro monitorabile durante tutto l'anno.

Ciò che rende speciale questo modello è la cadenza integrata all'interno della cartella stessa. Si inizia con un documento dedicato alla pianificazione e all'allineamento che richiede una revisione del trimestre precedente e la configurazione del trimestre successivo, quindi si gestisce l'esecuzione attraverso viste organizzate per trimestre, tipo di elemento OKR, team principale e iniziativa. Questo modello OKR ti aiuta a:

Esegui un reset trimestrale ripetibile utilizzando il documento Pianificazione e allineamento con sezioni guidate.

Separa gli obiettivi dai risultati chiave utilizzando un campo di tipo OKR per mantenere ordinata la reportistica.

Mappa gli OKR annuali su una Sequenza raggruppati per trimestre per individuare sovrapposizioni e carenze di risorse.

Tieni traccia dello stato e dei risultati trimestrali su una bacheca dei progressi, in modo che gli obiettivi non raggiunti emergano più rapidamente.

Assegna le responsabilità con il campo "Team principale" e crea una connessione tra il lavoro e le iniziative di livello superiore.

4. Modello di lavagna online per esperimenti di crescita ClickUp

Ottieni un modello gratis Mappa, assegna priorità ed esegui esperimenti di crescita in modo visivo, dall'idea alle intuizioni, con il modello di lavagna online ClickUp Growth Experiments.

Il modello ClickUp Growth Experiments Whiteboard, basato su ClickUp Whiteboards, offre al tuo team uno spazio visivo per mappare gli esperimenti dalla prima idea agli apprendimenti post-test.

Utilizza un flusso di lavoro su lavagna online a cinque corsie per ideazione, pianificazione, implementazione, test e analisi. Ciò significa che puoi collaborare in tempo reale, raggruppare post-it e trasformare le idee migliori in attività eseguibili. Questo modello ti aiuta a:

Esegui il brainstorming sulla crescita direttamente nelle lavagne online di ClickUp utilizzando una chiara pipeline di sperimentazione basata su fasi.

Organizza i post-it per corsia in modo che ogni esperimento abbia un passaggio successivo e un titolare chiaro.

Converti le note in attività di ClickUp e monitora i progressi con gli stati personalizzati ClickUp come "Aperto" e "Completato".

Aggiungi campi personalizzati per classificare gli esperimenti e acquisire attributi chiave per la reportistica e i confronti.

Utilizza le visualizzazioni integrate, come la Bacheca Esperimenti di crescita e la Guida introduttiva, per iniziare rapidamente a mettere in pratica le tue strategie.

Migliora la consegna con tag, attività secondarie annidate, più assegnatari ed etichette di priorità in tutti i flussi di lavoro.

Insidie comuni e come evitarle

Sapere cosa fare è solo metà della battaglia. Questo perché è altrettanto importante riconoscere cosa non fare:

❌ Condurre esperimenti senza metriche di esito positivo chiare: lanciare iniziative di IA con obiettivi vaghi come "migliorare l'esperienza del cliente" rende impossibile misurare l'impatto o iterare in modo efficace.

✅ Soluzione: definisci KPI specifici e misurabili prima di implementare qualsiasi soluzione basata sull'IA. Per un motore di raccomandazione, monitora il tasso di clic, il tasso di conversione e il valore medio degli ordini. Stabilisci misurazioni di base e miglioramenti come traguardi (ad esempio, "aumentare la conversione del 15%"). Esamina le metriche settimanalmente e preparati a cambiare strategia se non vedi progressi entro 2-4 settimane.

❌ Ottimizzazione per metriche a breve termine a scapito del valore a lungo termine: i modelli di IA addestrati esclusivamente sulle conversioni immediate possono raccomandare sconti aggressivi o promuovere prodotti di bassa qualità che convertono bene ma danneggiano il valore del ciclo di vita del cliente.

✅ Soluzione: valuta metriche quali la fidelizzazione a 90 giorni, il tasso di acquisti ripetuti e i punteggi di soddisfazione dei clienti insieme alla conversione immediata. Per i motori di raccomandazione, penalizza i suggerimenti che storicamente portano a resi o recensioni negative. Prova diversi orizzonti temporali per trovare il giusto equilibrio per la tua attività.

❌ Ignorare il problema dell'avvio a freddo per i nuovi prodotti o clienti: i sistemi di IA addestrati sui dati storici hanno prestazioni scadenti quando si trovano di fronte a nuovi prodotti senza una cronologia degli acquisti o a nuovi clienti senza dati comportamentali.

✅ Soluzione: crea sistemi ibridi per una crescita a lungo termine che combinino previsioni basate sull'IA con soluzioni alternative basate su regole. Per i nuovi prodotti, utilizza funzionalità basate sui contenuti (categoria, fascia di prezzo, attributi) per trovare elementi simili. Per i nuovi clienti, sfrutta i dati demografici o il comportamento aggregato di coorti simili.

❌ Trascurare il passaggio di consegne tra uomo e IA: i sistemi di IA completamente automatizzati per la strategia di immissione sul mercato non sono in grado di gestire casi limite, esigenze complesse dei clienti o situazioni che richiedono giudizio ed empatia.

✅ Soluzione: progetta percorsi di escalation chiari dall'IA al supporto umano. Implementa punteggi di affidabilità che triggerano la revisione umana per le decisioni borderline. Forma il tuo team su quando e come ignorare i consigli dell'IA. Per l'IA rivolta ai clienti, fornisci sempre un percorso facile per contattare un operatore umano quando necessario.

Crea un playbook di crescita basato sull'IA con ClickUp che il tuo team utilizza realmente

La crescita guidata dall'intelligenza artificiale funziona quando i team smettono di considerare l'intelligenza artificiale come un insieme di strumenti e iniziano a trattarla come un sistema operativo condiviso. I team vincenti si allineano su come generare idee, come condurre esperimenti e come acquisire e riutilizzare le conoscenze acquisite.

Ciò richiede un unico luogo in cui documentare strategie, promoti ed esperimenti, una visione d'insieme per comprendere cosa sta facendo la differenza nel funnel e sistemi che riducano il lavoro superfluo, in modo che i team possano concentrarsi sull'apprendimento più rapido, non solo sul fare di più.

Quando tutto questo è racchiuso in un unico spazio di lavoro, l'IA diventa ripetibile, misurabile e scalabile invece che caotica. Questa è la differenza tra sperimentare l'IA e utilizzarla effettivamente per accelerare la crescita.

Crea oggi stesso il tuo playbook di crescita basato sull'IA in ClickUp. ✅

Domande frequenti

Il growth hacking tradizionale si basa su un lavoro manuale veloce, come test A/B rapidi, modifiche alle landing page e campagne di ampio respiro. La crescita guidata dall'IA, invece, utilizza i dati e le automazioni intelligenti per decidere la struttura, il pubblico di destinazione e i tempi di coinvolgimento. Questo funziona particolarmente bene insieme alla crescita guidata dal prodotto, perché il prodotto stesso diventa la leva principale.

Le aziende di qualsiasi dimensione possono iniziare! Molte startup e piccoli team lo adottano sin dall'inizio per ottenere un vantaggio competitivo, ma dà il meglio di sé nelle fasi intermedie e a livello di azienda (ad esempio, Serie A+ o 10 milioni di dollari+ ARR), dove si dispone di un numero sufficiente di utenti, dati e operazioni per vedere gli effetti combinati della personalizzazione, dei modelli predittivi di abbandono o dei prezzi dinamici. Tuttavia, i team più piccoli traggono vantaggio dagli strumenti no-code e dai risultati rapidi, mentre le organizzazioni più grandi li scalano attraverso le funzioni per una vera trasformazione.

Meno di quanto pensi. Molti strumenti di IA a risultato immediato funzionano con centinaia o migliaia di interazioni con i clienti, registri di utilizzo o lead arricchiti. Le startup spesso iniziano con dati interni (ad esempio, eventi relativi ai prodotti, ticket di assistenza) o fonti pubbliche/sintetiche, per poi perfezionarsi man mano che il volume cresce. Le moderne piattaforme no-code e il transfer learning rendono fattibili gli scenari con pochi dati. Alla fine della giornata, concentrati sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

Alcuni esempi: Generazione di contenuti e testi personalizzati (ad es. varianti di annunci, email, post sui social) Punteggio predittivo di abbandono o LTV per dare priorità agli utenti di alto valore Arricchimento e sequenziamento in uscita iper-personalizzati Prompt/modelli di test A/B per i flussi di onboarding o fidelizzazione Riutilizzo creativo e brainstorming di idee per iterazioni più rapide delle campagne

Monitorate una combinazione di metriche oggettive (ad es. aumento dei ricavi, aumento del tasso di conversione, riduzione del tasso di abbandono, tempo risparmiato sul lavoro manuale) rispetto a un gruppo di riferimento o di controllo, oltre a segnali soggettivi (ad es. tassi di adozione, autovalutazioni della produttività). Calcola il ROI semplice come (guadagni - costi) / costi, includendo i costi degli strumenti/abbonamenti, il tempo di ingegneria prompt e il costo opportunità. Inizia con indicatori principali come il coinvolgimento o l'efficienza, quindi collegali ai risultati aziendali come l'impatto sull'ARR o la riduzione del CAC per avere un quadro completo.

Sì, assolutamente. Inizia con regole semplici e strumenti leggeri prima di creare modelli personalizzati. Concentrati sulla strumentazione del prodotto, sull'esecuzione di piccoli test e sull'implementazione di modifiche percepibili dagli utenti. Un playbook di crescita guidato dal prodotto, insieme ad alcuni strumenti di assistenza basati sull'IA, può essere molto utile. Nel tempo, potrai aggiungere maggiori automazioni e un targeting più intelligente man mano che i dati migliorano.