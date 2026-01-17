Come gli sviluppatori possono gestire efficacemente gli sprint backlog

La gestione efficace di uno sprint backlog richiede un continuo perfezionamento, una definizione realistica delle priorità e un feedback quotidiano.

Ma come applicare tutto questo negli sprint reali, dove i requisiti cambiano e il tempo è limitato?

Di seguito vi mostriamo come gli sviluppatori possono gestire efficacemente lo sprint backlog.

⭐ Modello in primo piano Mantieni un product backlog centrale e dinamico e sviluppa gli sprint backlog direttamente dallo stesso spazio di lavoro con il modello ClickUp Backlogs and Sprints. Ottieni un modello gratis Organizza i backlog e pianifica gli sprint in modo efficiente con il modello Backlog e Sprint di ClickUp. Crea un'unica fonte di verità in cui ogni storia, bug e attività tecnica sia associata a assegnatari, priorità e stime chiari. A tal fine, utilizza i campi personalizzati di ClickUp per tenere traccia dei punti storia, del livello di lavoro richiesto o della categoria di funzionalità/funzione e gli stati personalizzati di ClickUp come "Pronto per lo sprint", "In corso" e "Revisione del codice" per mantenere visibile il lavoro in ogni fase.

Che cos'è uno sprint backlog?

Lo sprint backlog è un concetto fondamentale nei framework di project management Agile e Scrum.

Si tratta di un piano dettagliato e attuabile che guida i membri del team Scrum attraverso uno Sprint specifico: un periodo breve e limitato nel tempo (di solito 1-4 settimane) durante il quale viene sviluppata e consegnata una serie di funzionalità/funzioni o miglioramenti del prodotto.

Sprints visualizzati in un flusso di lavoro della Bacheca Kanban tramite ClickUp

Il team di sviluppo è responsabile dello sprint backlog. Si tratta di un sottoinsieme del product backlog, ovvero l'elenco più ampio di tutti i lavori desiderati per il prodotto.

Contiene tutti gli elementi, come user story, attività, correzioni di bug o difetti, che il team di sviluppo e lo Scrum master si impegnano a completare durante uno sprint specifico. Questi elementi vengono selezionati durante la riunione di pianificazione dello sprint, in base alla capacità del team e all'obiettivo dello sprint.

🎯 Esempio Obiettivo dello sprint: migliorare l'esperienza di accesso degli utenti Sprint backlog: User Story n. 1: Implementare la funzione di reimpostazione della password. Attività 1: Progettare l'interfaccia utente per la reimpostazione Attività 2: Scrivere i test unitari Attività 3: Sviluppare l'endpoint API

User Story n. 2: Ottimizzare il tempo di caricamento del login. Attività 1: Analizzare le metriche di performance attuali Attività 2: Ottimizzare la query backend Attività 3: Eseguire test di regressione

Componenti chiave di uno sprint backlog

Ma cosa compone effettivamente uno sprint backlog? I componenti chiave che mantengono ogni Sprint in carreggiata sono 👇

Elementi selezionati del product backlog (PBI): si tratta delle funzionalità/funzioni o delle user story scelte dal product backlog per lo sprint corrente. Rappresentano ciò che il team si impegna a consegnare, in base alla priorità, all'obiettivo dello sprint e alla capacità del team.

Suddivisione delle attività: ogni PBI selezionato viene suddiviso in attività più piccole e realizzabili che descrivono come il team lo implementerà. Le attività devono essere specifiche, misurabili e abbastanza piccole da poter essere completate in un giorno o meno.

Obiettivo dello sprint: una dichiarazione concisa che riassume l'obiettivo principale o il valore da raggiungere durante lo sprint. Fornisce un punto di riferimento e guida le decisioni del team quando si tratta di stabilire le priorità o modificare il lavoro.

Stime di lavoro: Stime dello sforzo (in punti storia, ore o altre unità) assegnate a ciascuna attività o voce del backlog. Queste aiutano il team di progetto a effettuare la previsione del carico di lavoro, pianificare la capacità e monitorare i progressi.

Monitoraggio dei progressi: strumenti visivi, come le bacheche delle attività (Da fare, in corso, terminato) e strumenti visivi, come le bacheche delle attività (Da fare, in corso, terminato) e i grafici burndown , consentono di monitorare i progressi durante lo sprint. Promuovono la trasparenza e consentono al team di identificare tempestivamente eventuali rischi o ritardi.

🧠 Curiosità: il nome "Scrum" è stato preso in prestito dal rugby. Nel rugby, uno scrum è un'azione in cui il team si riunisce e spinge in avanti all'unisono. Lo scrum nel software prende in prestito quell'immagine di movimento unificato.

Differenza tra product backlog e sprint backlog

Se vogliamo migliorare il modo in cui lavoriamo con gli sprint backlog, dobbiamo innanzitutto capire cosa sono effettivamente e in cosa differiscono dal loro cugino più grande, il product backlog.

Utilizza ClickUp per creare una vista Elenco del backlog con campi personalizzati come Priorità, ARR e altro ancora.

In breve, ecco su cosa si concentrano un prodotto e uno sprint backlog👇

Funzionalità Backlog di prodotto Sprint backlog Ambito Prodotto completo Sprint attuale Titolare Team di prodotto Team di sviluppo Contenuto Tutte le possibili funzionalità/funzioni, epiche e idee Attività e elementi selezionati per uno sprint Frequenza dei cambiamenti In continua evoluzione Aggiornato solo durante lo sprint (se necessario) Obiettivo Guida allo sviluppo di prodotti a lungo termine Fornire valore tangibile a breve termine

🚀 Il vantaggio di ClickUp: quando uno sprint backlog è ben definito, gli sviluppatori possono passare direttamente da un'attività alla creazione. Con Codegen ora integrato in ClickUp, un elemento del backlog con un ambito chiaro, completo di requisiti, criteri di accettazione e documenti collegati, può essere facilmente utilizzato per la generazione di codice assistita dall'IA. Invece di riscrivere le specifiche o cercare il contesto, gli sviluppatori utilizzano il backlog stesso per avviare l'implementazione. Più il backlog è pulito, più Codegen è in grado di generare e aggiornare il codice in modo accurato. Il perfezionamento del backlog smette di essere un sovraccarico e diventa un acceleratore di build.

Perché una gestione efficace del backlog è importante per gli sviluppatori

Ogni decisione relativa allo sprint backlog può proteggere il tempo degli sviluppatori o farlo lentamente disperdere. Ecco come funziona:

Cosa Cosa protegge o migliora per gli sviluppatori Chiarezza tecnica e integrità architettonica Elementi chiari e raffinati del backlog riducono l'ambiguità, aiutando gli sviluppatori a prendere decisioni architetturali migliori e a individuare tempestivamente le dipendenze. Flusso di lavoro prevedibile e concentrazione Un backlog mirato limita i cambi di contesto e le distrazioni, consentendo stati di flusso più lunghi e coerenti. Equilibrio tra valore del prodotto e integrità tecnica Assicura che il refactoring, il testing e la manutenzione abbiano la stessa priorità delle nuove funzionalità/funzioni, proteggendo la qualità del codice a lungo termine. Migliore collaborazione e allineamento Le sessioni di perfezionamento forniscono agli sviluppatori informazioni sull'ambito e sui rischi, consentendo di elaborare piani più realistici e un migliore allineamento tra prodotto e progettazione.

Come gli sviluppatori possono gestire efficacemente gli sprint backlog

Un backlog disordinato può compromettere anche il miglior piano di sprint.

Di seguito vi mostriamo come gli sviluppatori possono gestire in modo efficiente i loro sprint backlog:

Suddividere le storie in attività realizzabili

Per rendere i progressi visibili e misurabili, trasforma ogni storia nel tuo sviluppo software Agile in attività più piccole e incentrate sui risultati.

In questa fase, un buon flusso di lavoro includerà: Suddividere le funzionalità/funzioni in risultati specifici, come "Creare API per l'autenticazione" o "Progettare il layout della scheda di analisi per [X]".

Scrivere nomi di attività brevi e descrittivi in modo che chiunque possa capire cosa si sta realizzando

Collegare tempestivamente le attività alle dipendenze in modo che gli sviluppatori possano pianificare la sequenza e i passaggi di consegne

Mantenere le dimensioni delle attività sufficientemente coerenti da poter essere stimate e riviste nell'ambito di un singolo sprint

Stabilire le priorità in base alle esigenze aziendali e tecniche

Oltre all'impatto e al lavoro richiesto, è necessario valutare anche il contesto che circonda il lavoro, comprese le dipendenze, i rischi di stabilità e gli obiettivi di apprendimento del team. Perché? Perché sono questi fattori a determinare la validità del programma dello sprint o se lo sprint si trasformerà in un lavoro di rielaborazione.

Segnale di priorità nascosto Cosa rivela Come utilizzarlo durante il piano Dipendenze a monte Attività che consentono di usufruire dello stato per altre storie Pianificate queste attività all'inizio dello sprint per evitare blocchi nel lavoro a valle. Volatilità del codice base Moduli con modifiche o regressioni frequenti Dare priorità alle rifattorizzazioni o ai test in queste aree prima di aggiungere nuove funzionalità/funzioni Familiarità del team Chi ha esperienza o competenza su questa parte del prodotto? Assegnare in base all'esperienza per ridurre i tempi di inserimento e i cicli di revisione Urgenza del cliente Problemi attivi segnalati dagli utenti o incidenti segnalati Dare priorità alle correzioni critiche rispetto alle ottimizzazioni a basso impatto Debito di conoscenza Confusione ripetuta, titolarità poco chiara o documentazione obsoleta Riservare capacità per la pulizia per migliorare la velocità negli sprint futuri

Come ClickUp può aiutarti

È possibile modellare ulteriormente questa sfumatura con ClickUp for Software Teams.

Semplifica lo sviluppo con backlog, sprint e roadmap in ClickUp per i team di sviluppo software.

In parole semplici, è possibile:

Acquisisci feedback immediati: converti immediatamente i rapporti sui bug e le richieste di funzionalità in elementi del backlog con converti immediatamente i rapporti sui bug e le richieste di funzionalità in elementi del backlog con i moduli ClickUp personalizzati.

Visualizza le attività a modo tuo: scegli tra oltre 15 scegli tra oltre 15 visualizzazioni ClickUp , come Elenco, Bacheca o Gantt, per vedere gli elementi del backlog da diverse prospettive.

Mappare le versioni e le dipendenze: utilizzare utilizzare i diagrammi di Gantt interattivi di ClickUp per collegare gli elementi del backlog alle versioni future.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: visto che stiamo già parlando di rendere gli sprint più fluidi... ci affidiamo anche a uno dei nostri superpoteri preferiti di ClickUp per mantenere tutto in movimento senza dover sorvegliare la bacheca. Utilizziamo i Super Agenti no-code di ClickUp perché ci evitano la spirale del "qualcuno l'ha fatto?". Questo Sprint Task Creation Agent agisce proprio come un compagno di squadra digitale. È possibile taggarli nelle attività o inviare loro domande tramite messaggi diretti. Ecco come ci aiutano ogni giorno: Quando qualcuno menziona lo Sprint Task Creation Agent in un commento o in una chat, esso analizza il contesto circostante e crea un'attività chiara e orientata all'azione. L'attività rimanda alla conversazione originale, è impostata per impostazione predefinita sullo sprint Growth Ops corrente e viene assegnata alla persona che l'ha invocata, a meno che non sia esplicitamente specificato un altro assegnatario.

Quando un'attività viene spostata in "In corso" , lo Sprint Task Creation Agent tagga automaticamente il nostro collega del team QA e inserisce un promemoria chiaro e cordiale nel thread, assicurando che i passaggi avvengano senza follow-up.

Alla fine della settimana, lo Sprint Task Creation Agent compila un riepilogo/riassunto chiaro di ciò che è stato consegnato, di ciò che è ancora in corso e di ciò che richiede attenzione in seguito. Un rapporto settimanale leggero, che non richiede alcuna preparazione manuale.

Utilizzare sessioni di perfezionamento del backlog

Il backlog dovrebbe essere qualche passo avanti rispetto allo sprint, fungendo da guida per la pianificazione delle risorse e la definizione delle priorità future.

Il backlog refinement viene utilizzato per:

Rivedere la chiarezza delle storie: confermare che ogni storia descriva un'esigenza reale dell'utente e un risultato misurabile. Rimuovere tutto ciò che è ancora un'idea incompleta.

Definire cosa significa "terminato": acquisire i criteri di accettazione, le dipendenze dei dati e le condizioni di test in modo che tutti i membri del team sappiano quando fermarsi.

Convalidare l'ambito: dividere o unire le storie che sembrano troppo grandi o troppo piccole per essere inserite in un singolo sprint.

Sequenza con uno scopo: portare avanti le attività che consentono di usufruire dei progressi per altri team o componenti

Mantieni il backlog snello: archivia ciò che non è più in linea con la roadmap attuale invece di lasciare che si accumuli disordine.

⚡ Archivio modelli: Se gestisci un lavoro agile, hai bisogno del modello ClickUp Agile Sprint Planning. Descrive ogni fase di uno sprint, a partire dalle attività da fare e dal piano fino all'implementazione, alla revisione, alla distribuzione e oltre. Inoltre, ogni attività include il suo contesto completo, che comprende tipo, epic, data di scadenza e durata stimata. Insieme, tutti questi elementi trasformano ogni sprint in un ciclo trasparente di progressi e risultati.

Monitorare quotidianamente lo stato con standup e grafici burndown

Una volta avviato uno sprint, la consapevolezza batte la velocità. Assicurati quindi che i standup quotidiani siano brevi, incentrati sul movimento e finalizzati al raggiungimento di un chiaro aggiustamento.

Una volta iniziato lo sprint, il backlog necessita di un feedback continuo.

Con gli standup quotidiani, sarete in grado di individuare le attività in stallo e le priorità in evoluzione prima che si trasformino in ritardi più consistenti.

⭐ Bonus: ClickUp SyncUps trasforma gli sprint in azioni concrete. Si tratta di uno strumento di collaborazione e riunione basato sull'intelligenza artificiale che consente di avviare videochiamate e chiamate audio istantanee direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Avvia SyncUp da qualsiasi canale o messaggio diretto nella chat di ClickUp. ClickUp AI genera riassunti chiari per chiunque non fosse online in quel momento. Nessuno deve cercare di ricostruire il contesto o partecipare a chiamate di aggiornamento. Ma soprattutto, questi aggiornamenti non si limitano alla conversazione. Le decisioni chiave, gli ostacoli e i passaggi successivi possono essere convertiti direttamente in attività, aggiornamenti o adeguamenti del backlog, mantenendo la connessione tra l'esecuzione e il piano strettamente stretta.

Insieme agli standup, i grafici burndown forniscono una visione in tempo reale dello stato di salute dello sprint. Quando il grafico si appiattisce o registra picchi inaspettati, è chiaro che qualcosa nell'esecuzione richiede attenzione prima che l'obiettivo dello sprint sia a rischio.

📌 Lista di controllo per la riunione sul backlog di StandUp Esamina l'ultimo trend del burndown: se lo stato dei progressi ha subito un rallentamento, verifica se l'ambito si è ampliato o se le attività sono in fase di stallo.

Esamina il lavoro in corso: se sono attive diverse attività ma nessuna è in fase di completamento, concentrati su poche attività fino al loro completamento.

Riesaminare gli ostacoli: confermare la titolarità e il tempo di risoluzione previsto prima di procedere.

Confermare il prossimo elemento pronto: assicurarsi che soddisfi la definizione di pronto del team prima di inserirlo.

📮 ClickUp Insight: Quasi la metà degli intervistati afferma che il passaggio aggiuntivo più importante richiesto dalla chat è lo spostamento manuale delle attività in un altro strumento. Un altro 20% dedica tempo a rileggere i thread solo per trovare l'elemento reale da intraprendere. Queste piccole interruzioni si sommano perché ogni passaggio di consegne comporta una piccola perdita di tempo, energia e chiarezza. ClickUp sostituisce la staffetta con un unico movimento. All'interno di ClickUp Chat, le tue conversazioni possono essere trasformate istantaneamente in attività tracciabili. Non perdi slancio nel trasferimento del contesto perché l'area di lavoro convergente di ClickUp lo mantiene intatto per te.

Ecco gli strumenti per la gestione dello sprint backlog:

1. ClickUp

ClickUp, la prima area di lavoro AI convergente al mondo, combina strumenti e flussi di lavoro in una piattaforma unificata.

Per i team che gestiscono gli sprint in Agile, unifica l'esecuzione del backlog, i segnali di ingegneria e l'analisi dello sprint sotto lo stesso tetto. In poche parole 👇

Eseguire progetti Agile in modo efficiente

Hai la roadmap, il backlog e il team pronto a partire.

Ciò di cui avete bisogno ora è un'area di lavoro che mantenga la visibilità di tutte le user story, le attività e le dipendenze (e tutti gli sviluppatori sulla stessa pagina).

Entra in ClickUp for Agile Teams. Aiuta i team di sviluppo di qualsiasi dimensione a gestire progetti Agile senza intoppi.

Orchestra cicli di vita agili con la gestione end-to-end delle attività utilizzando ClickUp for Agile Teams.

All'interno di questa soluzione, è possibile organizzare l'intero ciclo di vita del prodotto utilizzando le attività di ClickUp.

Adatta le attività al tuo flusso di lavoro con campi personalizzati, categorie e altro ancora con le attività di ClickUp.

Ogni attività può rappresentare una user story, un bug o un miglioramento tecnico, completa di story point, assegnatari, date di scadenza e dipendenze.

Ecco come gli sviluppatori e i team di prodotto lo utilizzano per gestire gli sprint e gestire efficacemente la definizione delle priorità Agile:

Collegare ogni attività allo sprint: organizzare gli elementi del backlog in elenchi che rappresentano sprint o epica.

Flussi di lavoro personalizzati creati per cicli di sviluppo reali: utilizza campi personalizzati come "Punti storia", "Priorità" o "Numero sprint" e imposta regole automatizzate per spostare le attività quando sono completate o bloccate.

Mantieni la collaborazione nel contesto: aggiungi commenti, allega progetti o specifiche e tagga i colleghi tramite @menzione in modo che le conversazioni rimangano in stato di sincronizzazione con il lavoro immediato da svolgere.

Gestisci gli sprint, automatizza le informazioni sulla consegna e ottieni oltre 1.000 integrazioni

ClickUp Sprints è progettato per ridurre al minimo i costi di configurazione standard per i team di sviluppo e di prodotto. Consente di definire le date di inizio/fine dello sprint, assegnare punti e impostare le priorità, lasciando che ClickUp gestisca automaticamente il resto delle transizioni.

Semplifica la pianificazione dello sprint e effettua l'automazione delle transizioni con ClickUp Sprints.

In breve:

Quando arriva la data di inizio dello sprint, ClickUp può spostare automaticamente lo sprint in uno stato "In corso".

Alla data di fine, lo sprint viene contrassegnato come completato anziché richiedere la chiusura manuale.

Le attività non completate di uno sprint completato vengono automaticamente trasferite (spillover) allo sprint successivo per evitare inutili confusioni.

È possibile duplicare le viste sprint in modo da non dover ricostruire il layout della bacheca ad ogni sprint.

🤔 Domande frequenti Come possiamo impostare i punti dello sprint per più assegnatari su ClickUp? Se il tuo team utilizza la titolarità condivisa delle attività, puoi assegnare i punti dello sprint a ciascun assegnatario individualmente, anziché suddividere o duplicare le attività. Abilita l'opzione Multiple Assignees ClickApp nelle impostazioni della tua area di lavoro. Aprire l'attività e fare clic su Aggiungi punti dello sprint nell'angolo in alto a sinistra. Nella finestra modale del punto dello sprint, utilizza l'elenco a discesa accanto all'avatar di ciascun assegnatario: Digita un valore personalizzato per assegnare punti diversi a ciascuna persona. Oppure clicca su Set all per applicare lo stesso valore di punti a tutti contemporaneamente. Digita un valore personalizzato per assegnare punti diversi a ciascuna persona. Oppure clicca su Imposta tutto per applicare lo stesso valore in punti a tutti contemporaneamente. Digita un valore personalizzato per assegnare punti diversi a ciascuna persona.

Oppure clicca su Imposta tutto per applicare lo stesso valore in punti a tutti contemporaneamente. Assegna singoli punti dello sprint a più assegnatari senza duplicazioni con ClickUp Sprints. Il totale dei punti dello sprint indicati nell'attività rappresenta la somma di tutti i singoli punti. Ad esempio, se Dean ha 5 punti e Alex ne ha 8, l'attività mostrerà un totale di 13 punti.

Utilizza le integrazioni ClickUp per collegare il tuo backlog/lavoro sprint con i flussi di lavoro di sviluppo. Ciò significa che puoi integrarlo con GitHub, Gitlab o Bitbucket in modo da poter collegare commit, rami o attività relative ai problemi.

Collega tutte le tue principali app specifiche per lo sviluppo/prodotto con ClickUp

Integrazione Descrizione Codegen Codegen è il tuo compagno di squadra sviluppatore IA in ClickUp. Si tratta di un agente IA che completa le attività , crea funzionalità/funzioni e risponde a domande sul codice utilizzando il linguaggio naturale. Gitlab Collega Spaces direttamente ai progetti Gitlab. Le attività in Spaces con un progetto collegato possono essere collegate a commit, rami e richieste di unione. GitHub Collega Spaces direttamente ai repository Bitbucket (repository) in modo da sapere sempre quali lavori sono correlati. Le attività in Spaces con un repository collegato possono essere collegate a commit, branch e richieste pull. Bitbucket Collega Spaces direttamente ai repository Bitbucket (repos) in modo da sapere sempre quali lavori sono correlati. Le attività in Spaces con un repository collegato possono essere collegate a commit, branch e richieste pull.

🎯 ClickUp Hack: se ci sono attività che devi fare ogni sprint (retros, pulizia, controlli di rilascio), non aspettare di ricrearle manualmente ogni ciclo. Utilizza ClickUp Automazioni per inserire automaticamente tali elementi in modo che il tuo team inizi sempre con una linea di base. Genera automaticamente attività sprint ricorrenti con condizioni utilizzando ClickUp Automations

Ad esempio: Crea un'automazione nel tuo elenco di esecuzione settimanale che aggiunga attività all'elenco della roadmap di prodotto quando la casella di controllo On Roadmap è selezionata.

Crea un'automazione nel tuo elenco master dei backlog di prodotto che aggiunga un'attività all'elenco delle esecuzioni settimanali quando il suo stato cambia in prioritario.

Crea automazioni nel tuo elenco di backlog principale del prodotto per impostare il campo personalizzato Squad quando viene creata una nuova attività in base all'etichetta della funzionalità del prodotto.

Ottieni un livello di IA intelligente e contestuale

Entra in scena BrainGPT, la super app IA autonoma di ClickUp.

L'IA contestuale comprende come lavora il tuo team e mette in evidenza ciò che è importante prima ancora che tu debba cercarlo. Durante la pianificazione dello sprint, BrainGPT può tradurre elementi vaghi del backlog in attività concrete con suggerimenti su attività secondarie, stime e priorità.

Utilizza ClickUp BrainGPT per ottenere assistenza contestuale più rapidamente

Durante lo sprint, BrainGPT analizza gli aggiornamenti delle attività per segnalare tempestivamente eventuali rischi, come blocchi multipli su ticket con priorità alta o un obiettivo dello sprint in ritardo rispetto alla tabella di marcia. È in grado di generare report di stato istantanei che estraggono dati reali da attività, commenti e dashboard, così non dovrai mai crearne uno manualmente.

Che tu stia cercando tra le tue attività, i tuoi documenti o le app integrate, utilizzando Enterprise Search puoi trovare le informazioni esatte che stai cercando (istantaneamente e nel contesto).

Hai bisogno di fare riferimento a un file di progettazione in Figma, a una riga di codice in GitHub o a una discussione passata in Slack? È tutto accessibile con una sola ricerca.

Chiedi a BrainGPT di trovare risposte sul web, confrontare dati o trovare documentazione, anche al di fuori delle tue aree di lavoro.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Talk to Text : acquisisci aggiornamenti, idee o modifiche alle attività all'istante utilizzando la voce. Evita di digitare durante i standup o le revisioni e trasforma gli input vocali direttamente in attività, commenti o note. acquisisci aggiornamenti, idee o modifiche alle attività all'istante utilizzando la voce. Evita di digitare durante i standup o le revisioni e trasforma gli input vocali direttamente in attività, commenti o note.

Accedi a più modelli di IA: scegli il modello giusto per il lavoro all'interno dell'area di lavoro ed elimina scegli il modello giusto per il lavoro all'interno dell'area di lavoro ed elimina la proliferazione dell'IA . Utilizza diversi modelli di IA per la scrittura, l'analisi, la ricerca o la sintesi in base alle effettive esigenze dell'attività.

Dashboard : ottieni una visione in tempo reale dello stato di salute dello sprint, del carico di lavoro e dei progressi in un unico posto. Tieni traccia del burndown, dei blocchi e dei segnali di esecuzione senza dover estrarre report o cambiare strumenti. ottieni una visione in tempo reale dello stato di salute dello sprint, del carico di lavoro e dei progressi in un unico posto. Tieni traccia del burndown, dei blocchi e dei segnali di esecuzione senza dover estrarre report o cambiare strumenti.

AI Cards : Visualizza le informazioni generate dall'intelligenza artificiale direttamente sulle dashboard. Riepiloga automaticamente lo stato dello sprint, segnala i rischi o evidenzia i lavori in stallo senza analisi manuali. Visualizza le informazioni generate dall'intelligenza artificiale direttamente sulle dashboard. Riepiloga automaticamente lo stato dello sprint, segnala i rischi o evidenzia i lavori in stallo senza analisi manuali.

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità può risultare eccessiva per un nuovo utente.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.585 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp AI?

Un utente di ClickUp condivide la propria esperienza su G2:

ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. […] Ciò che spicca di più è come mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare con maggiore chiarezza, sia che si tratti di riepilogare riunioni, redigere contenuti o fare brainstorming di nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.

ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. […] Ciò che spicca di più è come mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare con maggiore chiarezza, sia che io stia riepilogando riunioni, redigendo contenuti o facendo brainstorming di nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.

2. Azure DevOps

Azure DevOps è la piattaforma integrata di Microsoft per la distribuzione di software che aiuta i team a pianificare, creare, testare e distribuire software su larga scala.

Combina strumenti per la pianificazione agile, il controllo del codice sorgente, CI/CD, test e collaborazione in un servizio unificato, offrendo ai team di sviluppo visibilità e controllo sull'intero ciclo di vita.

Per supportare la pianificazione dello sprint, sono disponibili funzionalità/funzioni quali backlog configurabili, bacheche e percorsi di iterazione. Queste funzionalità/funzioni aiutano ad assegnare il lavoro e a effettuare il monitoraggio dello stato durante i cicli Scrum o Kanban. Tutti questi strumenti di pianificazione dello sprint sono integrati con il controllo del codice sorgente, le build e CI/CD.

Funzionalità principali di Azure DevOps

Durante la pianificazione dello sprint, è possibile assegnare gli elementi del backlog a una determinata iterazione trascinandoli nella vista del piano dello sprint.

Imposta la capacità del team o individuale (ore o giorni disponibili), in modo da poter individuare eventuali impegni eccessivi prima dell'inizio dello sprint.

I grafici e i dashboard integrati mostrano lo stato di salute dello sprint, la velocità e le tendenze di previsione per informare le decisioni di pianificazione.

Limitazioni di Azure DevOps

Azure DevOps impone una gerarchia strutturata (Epics → Funzionalità/funzioni → User Stories → Attività) che può risultare restrittiva per i team che preferiscono flussi di lavoro di pianificazione dello sprint più leggeri o flessibili.

Prezzi di Azure DevOps

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Azure DevOps

G2 : 4. 2/5 (oltre 680 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Azure DevOps?

Un utente ha commentato:

Offre repository di codice per archiviare codici classificati in più progetti e creare pipeline per ciascun progetto. Le pipeline possono essere triggerate manualmente quando necessario o ogni volta che viene attivato un evento personalizzato. Devops offre accessi e controlli basati sui ruoli, come il numero minimo di approvazioni richieste per unire richieste pull o aggiungere blocchi su rami specifici e così via.

Offre repository di codice per archiviare codici classificati in più progetti e creare pipeline per ciascun progetto. Le pipeline possono essere triggerate manualmente quando necessario o ogni volta che viene attivato un evento personalizzato. Devops offre accessi e controlli basati sui ruoli, come il numero minimo di approvazioni richieste per unire richieste pull o aggiungere blocchi su rami specifici e così via.

👀 Lo sapevate? Esistono più di 8.000 linguaggi di programmazione! Secondo The Historical Encyclopedia of Programming Languages, il numero raggiunge l'incredibile cifra di 8.945, da nomi famosi come Python e Java a quelli sconosciuti che quasi nessuno ha mai usato.

3. Jira

tramite Jira

Jira è uno strumento di pianificazione dello sprint. Supporta la gestione delle attività, il monitoraggio delle user story, la collaborazione tra i team e il monitoraggio dello sprint per i team Agile.

È possibile pianificare, eseguire e condurre revisioni dello sprint su Jira. Offre inoltre una gestione flessibile del backlog e supporta Agile, il processo Scrum e altre metodologie di project management.

È possibile pianificare le attività in modo iterativo nel backlog per ottenere una visibilità completa dell'ambito del progetto. Jira consente di avviare sprint a tempo determinato per affrontare parti del progetto e utilizzare le bacheche Scrum per effettuare il monitoraggio visivo dello stato del lavoro man mano che questo avanza.

Funzionalità principali di Jira

Utilizza Confluence per la documentazione dello sprint e per creare una knowledge base centralizzata.

Gestione del backlog con funzione drag-and-drop, stima e adeguamento dell'ambito dello sprint

Utilizza sequenze interattive per mappare visivamente epic, user story e dipendenze.

Limiti di Jira

Le bacheche di Jira non mostrano intrinsecamente i punti storia aggregati rispetto alla capacità del team senza plugin.

Prezzi di Jira

Free

Standard : 7,91 $/utente/mese

Premium : 14,54 $/utente/mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4. 3/5 (oltre 7000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 14.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Un utente ha commentato:

Utilizzo Jira da oltre un anno e apprezzo il modo in cui collega le storie o i bug alle richieste pull o ai commit che creiamo in Bitbucket. Questa integrazione rende il monitoraggio del lavoro molto più comodo.

Utilizzo Jira da oltre un anno e apprezzo il modo in cui collega le storie o i bug alle richieste pull o ai commit che creiamo in Bitbucket. Questa integrazione rende il monitoraggio del lavoro molto più comodo.

🧠 Curiosità: Ward Cunningham, uno dei autori del Manifesto Agile, ha inventato il primo wiki nel 1994, rendendo la modifica collaborativa immediata e semplice.

Sfide comuni nella gestione dello sprint backlog

Gli sprint backlog possono sembrare semplici sulla carta, ma mantenerli in buono stato è più facile a dirsi che a farsi. Ecco le insidie più comuni che potresti incontrare nella gestione degli sprint in Agile:

1. Impegni eccessivi durante la pianificazione dello sprint

I team spesso accettano più lavoro di quanto possano realisticamente completare durante lo sprint. Questo accade solitamente quando le stime sono troppo ottimistiche o quando c'è pressione per includere elementi extra.

📌 Esempio: un team si impegna a raggiungere 60 story point nonostante storicamente ne abbia consegnati circa 40, causando molteplici spillover e mancato raggiungimento degli obiettivi dello sprint.

2. Pratiche di stima incoerenti

Quando i team non riescono a concordare i dettagli specifici degli story point, la pianificazione diventa inaffidabile. Ciò si traduce anche in una perdita di accuratezza dei dati relativi alla velocità e, di conseguenza, in un sprint futuro compromesso.

📌 Esempio: uno sviluppatore assegna a una modifica dell'interfaccia utente un valore di "1 punto", un altro lo valuta "3", lasciando il grafico dello sprint del team in una situazione di confusione.

3. Dipendenze che bloccano lo stato

Il lavoro che dipende da un altro team o sistema spesso si blocca. Senza un adeguato coordinamento, i ritardi si ripercuotono a cascata sugli sprint.

📌 Esempio: il team frontend è bloccato in attesa degli endpoint API dal backend, ritardando il completamento delle funzionalità/funzioni.

4. Trascurare il debito tecnico e il lavoro non relativo alle funzionalità/funzioni

Quando i team si concentrano solo sulle nuove funzionalità/funzioni, la qualità del codice tende a diminuire nel tempo. Ignorare il refactoring o la pulizia può portare a sprint più lenti in futuro.

📌 Esempio: rimandare ripetutamente l'ottimizzazione di un database causa problemi di prestazioni che richiedono un intero sprint per essere risolti in un secondo momento.

Best practice per gli sviluppatori che gestiscono gli sprint backlog

Chiedete a qualsiasi sviluppatore cosa determina il successo o il fallimento di uno sprint e vedrete che (il più delle volte) riceverete una menzione sul fatto che dipende da come viene gestito il backlog.

Ecco le migliori pratiche per il backlog degli sviluppatori che devi seguire 👇

Dare priorità alle attività che sbloccano altre attività: iniziare con le storie da cui dipendono gli altri membri del team, come API backend, componenti condivisi o attività infrastrutturali. Completare prima queste attività previene blocchi a valle e mantiene il flusso dello sprint.

Stima utilizzando segnali del lavoro richiesto effettivi: non indovinare i punti della storia. Utilizza come riferimento i commit recenti, le dimensioni delle PR o il tempo registrato per storie simili. Una stima coerente e supportata dai dati migliora la prevedibilità dello sprint e riduce i finali affrettati.

Aggiungere dettagli tecnici durante la rifinitura: prima che una storia entri nello sprint, assicurarsi che includa ambienti, nomi di rami e aspettative di test. Ciò evita il cambio di contesto una volta iniziato il lavoro.

Bilanciare le nuove funzionalità con il refactoring: per ogni sprint ricco di funzionalità, includere almeno un'attività di miglioramento tecnico, come l'ottimizzazione delle prestazioni, gli aggiornamenti delle dipendenze o la pulizia. Ciò mantiene stabile la velocità nel tempo e riduce i rischi futuri.

Rivedere seriamente i limiti del lavoro in corso (WIP): non tenere cinque attività "in corso" contemporaneamente. Il completamento di piccoli lotti migliora il flusso e consente ai responsabili del controllo qualità o ai revisori del codice di lavorare prima, riducendo il crunch di fine sprint.

📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per le user story nello sviluppo agile

Gestisci gli sprint backlog con ClickUp

Una misurazione accurata vale più di mille opinioni di esperti.

Una misurazione accurata vale più di mille opinioni di esperti.

Gli sprint procedono bene quando il backlog è chiaro, aggiornato e collegato al codice. Gli sviluppatori sanno cosa è importante oggi, cosa è bloccato e cosa è terminato.

ClickUp riunisce tutte queste funzionalità in un unico posto. Ti aiuta a pianificare gli sprint, impostare i punti e mappare la capacità con viste semplici e affidabili, oltre a collegare i commit e le richieste pull alle attività, in modo che i progressi siano visibili come fatti. Utilizza le schede burndown, velocity e flusso cumulativo per vedere il ritmo, mentre le automazioni e l'IA gestiscono il rollover, il lavoro ricorrente e gli aggiornamenti di routine.

Se desideri sprint costanti e meno sorprese, gestisci il tuo backlog in ClickUp. Crea un sistema affidabile, poi lascia che il team si concentri sul codice. Prova ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti

Uno sprint backlog dovrebbe contenere tutte le storie, le attività e i bug che il team di sviluppo software si è impegnato a risolvere per quello sprint. Uno sprint backlog efficace garantisce che ogni collaboratore comprenda il proprio ruolo e le proprie priorità per lo sprint.

Una volta iniziato lo sprint, solo il team di sviluppo gestisce il backlog. Il product owner definisce le priorità prima della pianificazione, ma spetta agli sviluppatori aggiornare lo stato, adeguare le stime e decidere come completare il lavoro. Lo sprint backlog funge da piano dinamico che evolve man mano che il team apprende nuove informazioni durante l'esecuzione.

In genere, una volta al giorno. Gli aggiornamenti quotidiani alla bacheca del sprint mostrano a tutti cosa è stato fatto, cosa è bloccato e cosa c'è da fare dopo.

La regola del 20-30-50 aiuta a bilanciare certezza e rischio nella pianificazione dello sprint: 20% di lavoro ad alta affidabilità, 30% di elementi di media complessità e 50% di attività complesse o esplorative. Mantiene i backlog realistici assicurando che i team non sovraccarichino gli sprint con lavori ad alta incertezza, pur continuando a fare progressi.

ClickUp è diventato uno degli strumenti preferiti dai team che desiderano integrare la gestione degli sprint in un sistema di flusso di lavoro più ampio. Consente di pianificare gli sprint scrum, impostare gli story point, monitorare i grafici burndown e persino gestire documenti o obiettivi nello stesso spazio.

Effettuate una stima basata sul lavoro richiesto e sulla complessità, non sulle ore. Utilizzate le storie precedenti come punti di riferimento e discutete insieme le parti più complesse prima di assegnare un valore.

Un backlog chiaro riduce il cambio di contesto, chiarisce le priorità ed espone tempestivamente gli ostacoli. Con un backlog ben gestito, gli sviluppatori dedicano più tempo alla distribuzione del codice e meno tempo a indovinare quale sarà il prossimo passo.

Per la maggior parte dei team odierni, ClickUp è la migliore alternativa a Jira per la gestione dello sprint backlog. ClickUp offre una configurazione più pulita, un'automazione più semplice (e più granulare) e una maggiore flessibilità rispetto a Jira, soprattutto per i team di sviluppo di tutte le dimensioni. Supporta tutto, dalla pianificazione dello sprint ai grafici burndown, si integra con GitHub e Gitlab e include strumenti per la documentazione e la reportistica, il tutto all'interno di un unico spazio di lavoro.