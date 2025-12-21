I 15 migliori modelli di calendario social media di Notion per organizzarti al meglio

Prova a costruire un marchio oggi senza i social media. Sembra quasi impossibile, vero? Il primo passaggio per garantire la visibilità del tuo marchio e accogliere i clienti è quello di essere presente online, che sia su LinkedIn, Instagram o Twitter.

Essere presenti dove sono i tuoi clienti è qualcosa che loro si aspettano. Al momento, ci sono 5,41 miliardi di persone sui social media. Si tratta di oltre il 65% della popolazione mondiale.

Ma ecco la verità: l’esito positivo sui social media non è frutto del caso. Richiede lavoro richiesto, organizzazione e costanza. Il Calendario social media svolge un ruolo fondamentale in questo senso. Ti aiuta a mantenere una frequenza di pubblicazione costante e affidabile, che è esattamente ciò che crea fiducia nel tuo pubblico.

In questo articolo ti illustreremo i migliori calendari social di Notion che puoi utilizzare per organizzare i tuoi contenuti e pianificare con cura il tuo coinvolgimento.

Cosa rende efficace un modello di calendario social media Notion?

In media, ogni giorno una persona scorre quasi 90 metri di contenuti sul proprio telefono... ovvero l'altezza della Statua della Libertà!

In breve, questa è la portata dell'attenzione per cui stai competendo, ed è per questo che un modello affidabile di calendario social media Notion è così importante.

Ecco cosa cercare:

✅ Una vista calendario che offre una chiara panoramica dei post imminenti su varie piattaforme, aiutandoti a rispettare la tabella di marcia.

✅ Personalizzazione personalizzata che ti consente di aggiungere tag, categorie e canali social media adatti alla tua strategia di contenuto.

✅ Spazio per archiviare immagini, video e link in un unico posto , rendendo il processo di creazione dei contenuti fluido e accessibile.

✅ Funzionalità di collaborazione integrate che consentono di assegnare, effettuare il monitoraggio e aggiornare le attività in tempo reale per mantenere i progetti organizzati.

✅ Strumenti semplici per il monitoraggio delle prestazioni e la modifica del tuo approccio, assicurandoti che ogni post fornisca il supporto necessario agli obiettivi e risuoni con il tuo pubblico.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Notion

Modelli di calendario social media in sintesi

Ecco un riepilogo/riassunto dei migliori modelli di calendario social media di Notion e ClickUp:

15 modelli gratuiti di calendario social media Notion

I social media non rallentano mai. Devi gestire post, didascalie e campagne su diverse piattaforme. Questi 15 modelli gratis di Notion mettono ordine nel caos infinito dei social media.

1. Home dei social media di Notion

tramite Notion

Il modello Social Media Home di Notion funge da Centro di comando per il tuo calendario dei social media: ogni post e ogni campagna sono raccolti in un unico posto, invece di essere sparsi tra documenti e fogli di calcolo.

Questo modello è precaricato con il Calendario e la vista Bacheca, così puoi vedere a colpo d'occhio cosa è stato caricato e cosa deve ancora essere fatto. Puoi raggruppare i post per piattaforma, campagna o stato, quindi filtrare solo ciò che è importante quel giorno, come i post urgenti per un lancio o un canale che stai cercando di far crescere.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Centralizza ogni post, didascalia, risorsa e link in un unico database.

Passa alla visualizzazione calendario per avere una panoramica chiara del tuo programma di pubblicazione.

Utilizza la vista Bacheca per effettuare il monitoraggio dei post in base allo stato, alla campagna o alla piattaforma social media.

Aggiungi tag e filtri per visualizzare rapidamente i post in base al pubblico, all'argomento o al pilastro.

✨ Ideale per: team social media che desiderano un unico hub Notion per pianificare, programmare e effettuare il monitoraggio dei post su più canali.

🧠 Lo sapevi? Il primo vero sito di social networking è spesso considerato SixDegrees.com, lanciato nel 1997, che permetteva alle persone di creare un elenco degli amici e inviare messaggi.

2. Modello di bacheca per raccolta e convalida delle idee di Notion

tramite Notion

Il modello Idea Dump & Validation Board di Notion offre spazio alle idee prima di decidere quali meritano un posto nel tuo calendario dei social media.

Inserisci le tue idee grezze in una semplice bacheca Kanban, poi spostale attraverso le varie fasi aggiungendo note e feedback. Col tempo, otterrai una chiara distinzione tra pensieri da scartare e contenuti che vale la pena sviluppare, così solo le idee validate entreranno a far parte del tuo calendario editoriale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli le idee di contenuto in un unico spazio prima che svaniscano.

Tag ogni idea per piattaforma, argomento o pilastro di contenuto per vedere dove si inserisce.

Sposta le schede attraverso semplici fasi, dal brainstorming all'idea convalidata.

Mantieni ricerche, screenshot e feedback allegati a ciascuna scheda idea.

✨ Ideale per: autori, strateghi di contenuti e social media manager che desiderano un modo strutturato per testare le idee prima di investire tempo e budget.

📖 Leggi anche: App di diario digitale per il bullet journaling

3. Modello YouTube Creator OS di Notion

tramite Notion

Pensa a come MrBeast è passato da video di sfide a basso budget ad alcuni dei contenuti più visti su YouTube. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza una grande disciplina dietro le quinte. Il modello YouTube Creator OS di Notion ti offre uno spazio di lavoro centralizzato per quella disciplina, con aree dedicate alle idee, alle sceneggiature, alle risorse e alle sequenze di pubblicazione.

Invece di passare da un documento all'altro per script, miniature e scadenze, puoi gestire tutto all'interno di un unico sistema. Puoi effettuare il monitoraggio delle sponsorizzazioni e mappare gli episodi su un Calendario, in modo da sapere sempre quali video sono in fase di pre-produzione, modifica o pronti per la pubblicazione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Archivia idee per video, ricerche e script in un database organizzato.

Tieni traccia degli episodi dall'idea alla pubblicazione con stati e date chiari.

Aggiungi allegati come miniature, B-roll e link di riferimento a ciascun video.

Usa le visualizzazioni del Calendario per vedere i prossimi caricamenti ed evitare la fretta dell'ultimo minuto.

✨ Ideale per: YouTuber e autori di video che desiderano un hub di produzione che copra idee, sceneggiature e pubblicazioni in un unico posto.

📮 ClickUp Insight: Più della metà dei manager (55%) si impegna a spiegare il perché dei progetti creando connessioni tra le attività e gli obiettivi più grandi. Ma questo significa che quasi la metà si concentra solo sul processo senza uno scopo. Quando ciò accade, anche i tuoi migliori collaboratori possono perdere la motivazione perché non riescono a comprendere l'importanza reale del loro lavoro. In ClickUp, puoi collegare le attività quotidiane agli obiettivi e ai traguardi più grandi e utilizzare le relazioni e le dipendenze per mappare come ogni lavoro richiesto si inserisce nel quadro generale. In questo modo, il lavoro sembra significativo, non solo un'attività frenetica. 💫 Risultati reali: Cartoon Network ha utilizzato gli strumenti per i social media di ClickUp per pubblicare contenuti con 4 mesi di anticipo rispetto al programma e gestire il doppio dei canali social senza aggiungere un solo nuovo membro al team.

4. Modello di sistema di pianificazione dei contenuti social di Notion

tramite Notion

Quando una nuova serie viene pubblicata su Netflix, il lancio è raramente improvvisato: trailer, teaser e interviste vengono pubblicati con settimane di anticipo. Il modello di sistema di pianificazione dei contenuti social di Notion ti aiuta a portare lo stesso livello di organizzazione (e di entusiasmo per il tuo pubblico) nel tuo calendario dei contenuti.

Avrai a disposizione un database in cui ogni post ha campi dedicati alla piattaforma, allo stato, alla data di pubblicazione e a dettagli chiave come didascalie o link alle risorse. Le visualizzazioni Calendario e Bacheca ti consentono di vedere il programma completo dei contenuti, mentre i dashboard di base ti aiutano a tenere d'occhio i progressi e a individuare tempestivamente eventuali lacune.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica i post su più canali in un unico database principale.

Utilizza la visualizzazione calendario per mappare le date di pubblicazione ed evitare sovrapposizioni.

Tieni traccia dei contenuti dall'idea alla pubblicazione con semplici fasi di stato.

Ottieni una rapida panoramica del carico di lavoro e della copertura delle campagne con i dashboard.

✨ Ideale per: social media manager e piccoli team di marketing che desiderano un unico sistema Notion per pianificare e effettuare il monitoraggio dei contenuti multipiattaforma.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Dashboards per tenere aggiornato il tuo team con un report social in tempo reale. ClickUp Dashboards ti consente di consolidare la crescita dei follower, il coinvolgimento e le metriche delle campagne in un'unica vista in tempo reale. Ottieni report dettagliati e approfondimenti all'interno delle dashboard di ClickUp La parte migliore? Tutti i dati vengono raccolti in un unico posto, quindi non dovrai esportare report separati ogni settimana e inviarli singolarmente. Puoi anche collegare i tuoi elenchi dei social media a una dashboard e creare widget per like, condivisioni, commenti e clic sui link. Quindi, puoi utilizzare quella visualizzazione come livello di monitoraggio per audit e report ricorrenti.

5. Modello di calendario dei contenuti LinkedIn di Notion

tramite Notion

LinkedIn è diventato una piattaforma di pubblicazione importante, con oltre un miliardo di membri che lo utilizzano per condividere aggiornamenti, opinioni e post di lunga durata. Il modello di calendario dei contenuti LinkedIn di Notion è progettato specificamente per questo canale e fornisce un calendario dei contenuti semplice per pianificare post che si rivolgono direttamente al tuo pubblico aziendale e professionale.

Puoi registrare idee, bozze di didascalie e assegnare date di pubblicazione in un unico posto, quindi visualizzare in anteprima come sarà la tua settimana o il tuo mese prima che qualsiasi cosa venga pubblicata. Poiché è stato creato appositamente per LinkedIn, puoi concentrarti su post e video che forniscono supporto alla leadership di pensiero o alla generazione di lead senza dover setacciare contenuti non pertinenti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa i post di LinkedIn su un Calendario in modo da sapere sempre cosa sta per succedere.

Memorizza bozze di didascalie, hook e CTA insieme a ogni post programmato.

Filtra per argomento, campagna o segmento di pubblico per mantenere i messaggi mirati.

Tieni traccia dello stato dalle bozze alla pubblicazione, in modo che nulla sfugga al tuo controllo.

✨ Ideale per: professionisti, consulenti e esperti di marketing che desiderano pubblicare post su LinkedIn con regolarità senza perdere di vista idee o date.

📖 Leggi anche: Come utilizzare il Bullet Journal per la project management e rimanere in linea con gli obiettivi di monitoraggio

6. Modello Viral Hooks per Instagram di Notion

tramite Notion

Il modello Viral Hooks for Instagram di Notion ti offre una libreria di frasi iniziali pensate per catturare l'attenzione e diventare virali sulle piattaforme social. Invece di fissare una casella di didascalia vuota, puoi scegliere tra 30 frasi iniziali da completare, ordinate per tono, come audace, curioso o confessionale.

Ogni hook è abbinato a un suggerimento o a una call to action, in modo da spingere le persone a mettere "mi piace", salvare o cliccare sui tuoi post. Puoi anche filtrare i prompt in base all'atmosfera o allo stile della piattaforma (carosello, didascalia o reel) in modo che la voce del tuo marchio rimanga sempre coerente.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Cattura rapidamente l'attenzione con frasi ad effetto già pronte per i contenuti Instagram.

Ordina i hook in base al tono o all'atmosfera per adattarli al tuo marchio e all'umore del tuo pubblico.

Abbina gli hook ai passaggi successivi suggeriti per aumentare i salvataggi, i clic o i commenti.

Adatta i promoti per didascalie, Reels, caroselli o Storie nel tuo programma di pubblicazione.

✨ Ideale per: autori di contenuti Instagram e social media strategist che desiderano scrivere frasi d'effetto senza dover passare ore a cercare le parole giuste.

🎥 Vuoi aumentare la tua crescita sui social media? Guarda questo video per ottenere informazioni rapide su come utilizzare ChatGPT per far crescere i tuoi profili sui social media:

7. Modello di strategia per i social media di Notion

tramite Notion

Grandi cambiamenti nelle piattaforme, come il rebranding di Twitter in X, dimostrano come un cambiamento di strategia possa ridefinire il modo in cui si svolge la conversazione intorno al tuo brand. Il modello di strategia per i social media di Notion ti aiuta a definire il tuo approccio, in modo che il tuo calendario dei contenuti rifletta una direzione chiara invece che idee isolate.

Lavora sulle sezioni relative agli obiettivi, al pubblico di destinazione, al messaggio del marchio e alla scelta dei canali, quindi collega tale strategia a piani pratici e analisi semplici. Nel corso del tempo, potrai confrontare ciò che avevi pianificato con ciò che è stato effettivamente realizzato e perfezionare la tua strategia di contenuto di conseguenza.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fissa obiettivi chiari come la consapevolezza, il coinvolgimento o la generazione di lead per i social media.

Mappa il pubblico di destinazione e le sue abitudini in modo che i post risultino pertinenti e non generici.

Delinea piani specifici per piattaforma che guidano i tuoi modelli di calendario dei contenuti.

Esamina semplici metriche di rendimento per adeguare la tua strategia nel tempo.

✨ Ideale per: aziende, esperti di marketing e autori che desiderano che la loro attività sui social media sia al servizio di una strategia chiara e a lungo termine.

📖 Leggi anche: Modelli e tecniche di brainstorming

8. Modello di pianificatore di contenuti per social media di Notion

tramite Notion

Con le tendenze di TikTok che cambiano di ora in ora e le piattaforme che propongono costantemente nuovi formati, è facile cadere nella trappola dei post reattivi. Il modello di pianificazione dei contenuti social di Notion ti offre un sistema più mirato: un semplice pianificatore di contenuti che ti consente di pianificare in anticipo, visualizzare il calendario e mantenere organizzate tutte le parti in movimento.

Puoi classificare i post per piattaforma, tipo di contenuto o campagna, quindi spostarli attraverso fasi come la bozza e la pubblicazione. La vista del Calendario integrata ti offre una panoramica della tua pianificazione dei contenuti, così saprai sempre cosa sta per essere pubblicato e dove ci sono delle lacune.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica, redigi e programma i post sui social in un unico modello Notion.

Usa la visualizzazione del calendario per tenere d'occhio le prossime date di pubblicazione.

Tagga i post per piattaforma, argomento o campagna per rimanere organizzato.

Separa idee, bozze e post pubblicati in modo da poter effettuare il monitoraggio dello stato in modo chiaro.

✨ Ideale per: autori, imprenditori e team di marketing che desiderano un planner minimale ed efficace per mantenere la coerenza sui social media.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la pianificazione dei media

9. Modello di calendario per autori di contenuti estetici di Notion

tramite Notion

Su piattaforme come Instagram e TikTok, l'aspetto del tuo feed è importante quasi quanto ciò che dici. Il modello di calendario estetico per autori di contenuti di Notion ti aiuta a mantenere coerente la tua storia visiva combinando un calendario dei contenuti con una griglia dei profili social e i pilastri dei contenuti.

Puoi visualizzare in anteprima come i post vengono allineati visivamente, registrare formati come Reels, caroselli o storie e conservare didascalie, hashtag e ispirazioni in un unico posto. Ciò significa che puoi essere sicuro che un post sia adatto al tuo marchio, guardandolo prima che venga pubblicato.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Visualizza in anteprima il layout della tua griglia Instagram prima di pubblicare nuovi post.

Organizza i contenuti in base al formato, come Reels, caroselli o Storie.

Conserva didascalie, hashtag e contenuti principali in una libreria strutturata.

Raccogli riferimenti estetici in modo che il feed complessivo rimanga coerente nel tempo.

✨ Ideale per: autori, influencer e marchi visivi che desiderano un modo elegante ma organizzato per pianificare un piano per il feed del proprio marchio.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per la scrittura di contenuti per una creazione più rapida

10. Modello di agente IA per i tuoi contenuti di Notion

tramite Notion

Gli strumenti di scrittura basati sull'IA sono facili da usare, ma farli sembrare tuoi è la vera sfida. Il modello Content AI Agent di Notion fornisce una piattaforma strutturata per addestrare un assistente IA sulla tua voce, la tua strategia di contenuto e il tuo lavoro passato. In questo modo, le bozze saranno più vicine al tuo stile fin dall'inizio.

All'interno del modello puoi organizzare i riferimenti chiave: la tua strategia di contenuto, le linee guida sul tono, i glossari e articoli o post di esempio. Questo fornisce all'IA un contesto migliore per suggerire idee di contenuto e bozze curate per piattaforme o segmenti di pubblico specifici.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Memorizza le linee guida sul tono di voce, gli esempi e i termini chiave che definiscono la voce del tuo marchio.

Usa questi riferimenti per fornire all'IA prompt per idee, schemi o prime bozze.

Adatta i suggerimenti alle diverse piattaforme come LinkedIn, Instagram o le newsletter.

Conserva tutti gli esperimenti e le modifiche dell'IA in un unico posto per poterli riutilizzare in futuro.

✨ Ideale per: scrittori, esperti di marketing e autori che desiderano il supporto dell'IA senza perdere la coerenza nel tono o nel messaggio.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp AI Agents e ClickUp Automazioni possono alleggerire il tuo calendario dei social media da attività ripetitive e articolate in più fasi. Invece di controllare manualmente ogni attività o rivedere il testo riga per riga, puoi impostare agenti che reagiscono a determinati trigger (come il passaggio di un'attività alla fase "Revisione"), ispezionano il contenuto e poi pubblicano commenti o avvisano il collega giusto. Questi agenti IA funzionano all'interno dei tuoi spazi, elenchi e visualizzazioni ClickUp esistenti, il che significa che comprendono il tuo lavoro: Flussi di lavoro ClickUp AI Agent particolarmente utili per i team social: Imposta un agente di report giornaliero sul tuo elenco del calendario dei social media per riassumere i post in scadenza oggi, le attività bloccate e le approvazioni ancora in sospeso.

Utilizza un agente di report settimanali per ricapitolare i post pubblicati, evidenziare gli elementi più performanti e segnalare i lavori in ritardo in un unico messaggio.

Configura un agente Team Standup che trasforma gli aggiornamenti di stato sulle attività relative ai contenuti in un breve riassunto mattutino. Aggiungi un agente Auto-Answers in modo che i membri del team possano porre domande come "Quali post sui social sono in programma per venerdì?" e ottenere risposte basate sui dati delle attività.

Poiché gli agenti funzionano sulla base dei tuoi elenchi ClickUp, stati e campi personalizzati esistenti, rimangono sincronizzati con il modo in cui il tuo team pianifica già le campagne e i contenuti. Automatizza gli aggiornamenti settimanali senza sforzo e ottieni immediatamente il contesto ogni volta utilizzando ClickUp AI Agents

🧠 Lo sapevate? I bot di coinvolgimento sono più comuni di quanto si possa pensare. A volte, fino al 10% degli "utenti" di Instagram erano in realtà bot automatizzati che mettevano "mi piace", seguivano o commentavano. Ciò significa che a volte la prova sociale deve essere presa con un pizzico di cautela.

11. Threadstorm – Modello di pianificazione dei contenuti di Thread di Notion

tramite Notion

Il modello Threadstorm–Thread Content Planner di Notion ti offre uno spazio strutturato per acquisire e programmare contenuto di lunga durata su X o LinkedIn.

Puoi creare un archivio di idee per i concetti dei thread, redigere bozze di post in ordine e utilizzare una vista calendario per pianificare quando ogni thread verrà pubblicato. I diversi tag del modello rendono più facile raggruppare i thread per argomento o serie, in modo che i tuoi contenuti risultino complessivamente più coerenti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Salva le idee per i thread in un database dedicato prima di dimenticarle.

Crea bozze, riordina e perfeziona interi thread senza uscire da Notion.

Visualizza le date di pubblicazione dei thread su un calendario per mantenere la coerenza.

Tag i thread per argomento, campagna o serie per creare una narrazione coerente.

✨ Ideale per: autori, scrittori e marketer che utilizzano thread su X o LinkedIn per effettuare la condivisione di storie, tutorial o opinioni.

12. Modello di monitoraggio delle metriche dei social media di Notion

tramite Notion

Pubblicare senza controllare le analisi e i numeri è uno dei modi più semplici per allontanarsi da ciò che il tuo pubblico desidera realmente. Il modello Social Media Metrics Tracker di Notion riunisce tutte le metriche chiave in un'unica tabella, consentendoti di esaminare le prestazioni su tutte le piattaforme senza dover esportare report sparsi ogni mese.

Registra statistiche come follower, copertura e coinvolgimento per ogni canale e periodo di tempo, quindi filtra per piattaforma o data per individuare eventuali modelli. Grazie a una semplice formula integrata per il tasso di coinvolgimento, puoi individuare rapidamente quali post o campagne vale la pena ripetere nel tuo calendario dei contenuti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora i follower, la portata e il coinvolgimento per ogni piattaforma social media.

Registra le metriche mensili in un'unica tabella invece che in più fogli.

Utilizza una formula personalizzabile per il tasso di coinvolgimento per confrontare i risultati.

Filtra per piattaforma, mese o campagna per trovare i contenuti più performanti.

✨ Ideale per: social media manager, agenzie e autori che desiderano visualizzare in modo chiaro e basato sui dati la crescita e le prestazioni.

tramite Notion

I link importanti tendono a scomparire proprio quando ne hai più bisogno. Potrebbe trattarsi di articoli di riferimento, strumenti di progettazione, fonti di ispirazione o tuoi post precedenti. Il modello Links, Scorciatoie, Badges di Notion offre a queste risorse una sede strutturata, in modo che rimangano a portata di mano nel tuo planner dei social media invece di essere sepolte tra i segnalibri o i documenti.

Puoi salvare gli URL, etichettarli in base allo scopo o al progetto e accedere a tutto da un unico database. Mentre pianifichi i contenuti, ti basta attingere da questo archivio di link invece di cercare tra le schede. Il risultato? Un processo di creazione dei contenuti molto più fluido e organizzato.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Memorizza link, scorciatoie e risorse importanti in un'unica tabella organizzata.

Tagga i link per progetto, argomento o piattaforma per un filtraggio rapido.

Collega il tuo archivio di link ad altri database Notion, come il tuo calendario dei contenuti.

Riduci il tempo dedicato alla ricerca di riferimenti durante la stesura di post o script.

✨ Ideale per: autori, esperti di marketing e team che desiderano un hub di collegamenti leggero che offra supporto al loro sistema di pianificazione dei contenuti più ampio.

🧠 Lo sapevate? Nell'agosto 2007, Chris Messina, sostenitore dell'open source, ha twittato un suggerimento informale chiedendo cosa ne pensasse la gente dell'uso del simbolo # per raggruppare le conversazioni su Twitter. All'inizio il team di Twitter non era convinto, ma gli utenti hanno adottato il formato in modo organico. Questo ha portato l'umile hashtag a diventare uno dei simboli più riconoscibili nella cultura dei social media.

14. Modello di monitoraggio dei contenuti dei social media di Notion

tramite Notion

Quando i brand pubblicano decine di post alla settimana su diverse piattaforme, diventa difficile ricordare cosa è stato pubblicato, dove e con quali risultati. Il modello Social Media Content Tracker di Notion aiuta a monitorare tutte queste informazioni in una pipeline chiara, dove ogni post passa dall'idea alla pianificazione alla pubblicazione in un unico flusso di lavoro.

Puoi monitorare piattaforme, date, titolari e prestazioni per ogni contenuto, mentre le visualizzazioni Calendario e Bacheca ti mostrano il flusso di lavoro. In questo modo è più facile vedere la copertura delle campagne e pianificare il riutilizzo dei contenuti invece di reinventare i post ogni volta.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Effettua il monitoraggio dello stato di ogni post, dall'idea alla pubblicazione, in un unico database.

Utilizza la visualizzazione del calendario per vedere quando i post vengono pubblicati sulle diverse piattaforme.

Monitora le prestazioni per identificare i post che vale la pena ripetere o riutilizzare.

Raggruppa e filtra i contenuti per campagna, canale o pilastro di contenuto.

✨ Ideale per: social media manager e team che desiderano passare da una pubblicazione reattiva a una pipeline di contenuti coerente e tracciabile.

15. Modello di calendario dei contenuti di Notion

tramite Notion

Il modello di calendario dei contenuti di Easlo su Notion è stato creato per aiutarti a pianificare la tua strategia di contenuti, offrendoti un calendario editoriale chiaro in cui puoi vedere tutti i post in programma su tutti i canali.

Puoi taggare i contenuti per piattaforma, argomento e stato, filtrarli per data e spostare i post attraverso un semplice flusso di lavoro dall'idea alla pianificazione fino alla pubblicazione. Essendo leggero e mirato, questo modello può anche funzionare come modello di strategia di content marketing. Puoi anche utilizzarlo come hub centrale per tutti i tuoi piani sui social media, i contenuti del blog e le campagne email.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Visualizza il tuo calendario dei contenuti in un layout semplice e di facile consultazione.

Organizza i post per piattaforma, argomento o campagna utilizzando tag e filtri.

Tieni traccia dello stato in modo da sapere sempre cosa è in bozza, in programma o pubblicato.

Utilizza un unico calendario per blog, social media e altri tipi di contenuti.

✨ Ideale per: esperti di marketing, liberi professionisti e piccoli team che desiderano un calendario editoriale semplice all'interno di Notion.

📖 Leggi anche: Project management sui social media

Limiti di Notion

Un recensore di G2 ha descritto Notion come "Tutto ciò che manca a MS Office" e ne ha elogiato l'efficienza del sistema di pagine e delle scorciatoie da tastiera. Tuttavia, ha anche sottolineato alcune frustrazioni legate all'esportazione delle pagine in PDF e alla mancanza di formule intuitive nelle tabelle.

Alcune delle limitazioni più comuni di Notion includono:

Le opzioni di esportazione hanno un limite e spesso i PDF non corrispondono al layout della pagina originale.

Le celle della tabella sono poco intuitive, con formule limitate e meno funzionalità rispetto ai fogli di calcolo tradizionali.

L'accesso gratis all'IA è limitato a 20 risposte per area di lavoro senza possibilità di ripristino, il che può risultare limitante per gli utenti attivi.

L'utilizzo offline è incostante , con problemi di sincronizzazione tra i dispositivi quando si lavora in modalità offline.

Le prestazioni rallentano nelle aree di lavoro più grandi, rendendo più lento il caricamento di database e pagine di grandi dimensioni.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la scrittura di contenuti per una creazione più rapida

Modelli Notion alternativi

Per i team che si occupano dei social media, il vero grattacapo non è scrivere didascalie, ma tenere traccia di tutto ciò che è sparso tra diversi strumenti. Spesso il calendario è su Notion, i testi sono su Documenti Google e le approvazioni sono sepolte su Slack.

Quando un post viene pubblicato, hai già cliccato su una mezza dozzina di schede. Questo continuo passaggio da una scheda all'altra è work sprawl per i social. ClickUp è stato creato per ovviare a questo problema. Si tratta di uno spazio di lavoro AI convergente in cui il calendario dei social media, i briefing, le attività, le risorse, i commenti e la reportistica sono riuniti in un unico posto.

Puoi pianificare tutto il tuo lavoro e effettuare il monitoraggio delle prestazioni senza uscire dallo stesso spazio di lavoro, in modo che il contesto rimanga intatto e i team possano muoversi più rapidamente con meno errori.

I modelli ClickUp riportati di seguito ti offrono un sistema integrato che rappresenta una valida alternativa a Notion per la pianificazione e l'esecuzione delle attività sui social media. 🌟

1. Modello di calendario social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica le campagne con un calendario drag-and-drop utilizzando il modello di calendario dei social media ClickUp.

I post mancanti spesso derivano da approvazioni sparse e fogli di calcolo parzialmente aggiornati. Il modello di calendario dei social media di ClickUp ti offre un unico calendario dei contenuti all'interno di ClickUp, dove è possibile accedere a idee, bozze e post programmati.

Puoi raccogliere idee tramite un semplice modulo ClickUp, spostarle attraverso stati personalizzati come "In corso" e "In attesa di approvazione" e visualizzare tutto in una vista calendario quando sei pronto a pianificare in anticipo.

I dashboard di ClickUp raccolgono poi le metriche chiave, così puoi effettuare il monitoraggio delle prestazioni senza esportare i dati in strumenti separati.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza i post in una libreria di contenuti con fasi di contenuto chiare.

Raccogli e ordina le idee tramite un modulo di suggerimenti integrato.

Pianifica e programma i post nella vista del Calendario per mantenere una cadenza affidabile.

Monitora le prestazioni con dashboard che mostrano le metriche chiave nel contesto.

✨ Ideale per: social media manager, titolari di piccole imprese e team creativi che desiderano un unico sistema per pianificare, programmare e effettuare il monitoraggio dei post.

💡 Suggerimento professionale: usa ClickUp Brain per trasformare le idee grezze in post pronti per essere programmati. Poiché ClickUp Brain si integra con il tuo lavoro esistente in ClickUp, può aiutarti a creare contenuti social utilizzando i brief, i documenti delle campagne e le attività che già possiedi. Un flusso pratico consiste nel conservare tutto il contesto della campagna in un elenco o in un documento, quindi chiedere a ClickUp Brain di "trasformarlo in un calendario dei contenuti mensile con didascalie per LinkedIn e Instagram" o "scrivere tre frasi accattivanti per questo thread di lancio". Effettua ricerche tra le app e trova i file all'istante con ClickUp Brain

2. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e programma i contenuti su più piattaforme con il modello di calendario dei contenuti ClickUp.

Il content marketing funziona al meglio quando i post del tuo blog, gli aggiornamenti sui social e le email seguono tutti la stessa strategia di contenuto. Il modello di calendario dei contenuti di ClickUp ti offre proprio questo calendario editoriale centralizzato: un unico posto dove puoi vedere cosa verrà pubblicato, quando e su quale canale.

Puoi organizzare i contenuti per tipo, canale e data di pubblicazione utilizzando i campi personalizzati, quindi passare dalla vista Elenco a quella Calendario per vedere la pipeline o la Sequenza.

Man mano che ogni elemento passa dall'idea alla bozza alla pubblicazione, gli stati mantengono tutti allineati e rendono più facile individuare i colli di bottiglia prima che le scadenze slittino.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Visualizza tutti i contenuti come blog, email e post sui social media in un calendario unificato.

Utilizza i campi personalizzati per effettuare il monitoraggio di canale, titolare e campagna per ogni elemento.

Segui i cambiamenti di stato dall'idea alla pubblicazione con un solo sguardo.

Filtra per tipo di contenuto o canale per approfondire carichi di lavoro specifici.

✨ Ideale per: team di marketing, autori di contenuti e aziende che necessitano di un calendario editoriale centralizzato per tutti i canali.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di calendario dei contenuti per i social media

3. Modello avanzato per social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica le campagne su una vista calendario flessibile utilizzando il modello avanzato per social media di ClickUp.

Con l'ascesa di nuove piattaforme social e il cambiamento degli algoritmi, la gestione dei social media multicanale può diventare rapidamente complessa. Il modello avanzato per social media di ClickUp è stato creato proprio per questa complessità, combinando le visualizzazioni Elenco, Bacheca e Calendario in modo da poter organizzare i post per piattaforma o stato senza perdere di vista il quadro generale.

Puoi utilizzare i campi personalizzati per effettuare il monitoraggio di dettagli quali piattaforma, formato, link alla bozza e titolare, mentre i documenti ClickUp incorporati possono memorizzare copie e banche di hashtag. Puoi anche raggruppare i post per canale o campagna, il che rende più facile bilanciare i carichi di lavoro e mantenere il contenuto di ciascuna piattaforma in linea con gli obiettivi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa i post multipiattaforma nella vista Elenco con campi personalizzati dettagliati.

Visualizza i flussi di lavoro in una bacheca Kanban drag-and-drop per ogni fase.

Pianifica e modifica i post nella vista del Calendario man mano che cambiano le priorità.

Archivia documenti, brief e risorse direttamente nelle attività tramite Docs.

✨ Ideale per: team social media, influencer e agenzie che gestiscono calendari di contenuti complessi e multicanale.

4. Modello di piano dei contenuti social di ClickUp

Ottieni il modello gratis Stabilisci obiettivi chiari e effettua il monitoraggio dei progressi in termini di coinvolgimento o consapevolezza con il modello di piano dei contenuti social di ClickUp.

Quando i post vengono pubblicati senza un piano più ampio, è difficile mostrare in che modo i social media supportano gli obiettivi della tua azienda. Il modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp ti offre un sistema strutturato in cui ogni post è collegato agli obiettivi, ai segmenti di pubblico e alle campagne.

Puoi aggiungere campi personalizzati per piattaforma, obiettivo, fase e assegnatario, quindi utilizzare le visualizzazioni Elenco, Bacheca e Calendario per mappare le campagne su settimane o mesi. Le attività ricorrenti di revisione ti aiutano a riesaminare le prestazioni e ad adeguare il tuo piano in modo che il calendario dei contenuti continui a migliorare invece di ripetere vecchi schemi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea un programma di pubblicazione coerente con le visualizzazioni Elenco, Bacheca e Calendario.

Organizza i post utilizzando i campi personalizzati per piattaforma, obiettivo e titolarità.

Monitora i progressi con stati chiari, da "in fase di briefing" a "pubblicato".

Imposta attività di revisione ricorrenti in modo che la strategia dei contenuti si evolva in base ai risultati.

✨ Ideale per: team di marketing, agenzie e piccole imprese che desiderano mantenere una strategia coerente nei contenuti pubblicati sui social media.

💡 Suggerimento da esperto: usa ClickUp BrainGPT quando il tuo lavoro sui social media richiede un maggiore supporto da parte dell'IA. ClickUp BrainGPT è un assistente AI desktop che ti consente di lavorare con diversi modelli AI leader in un unico posto, invece di passare da un'app AI all'altra. Puoi scegliere il modello più adatto a ciascuna attività, chiedergli di cercare o delineare i post nel contesto delle tue attività di ClickUp e dei tuoi documenti ClickUp, quindi perfezionare il testo direttamente all'interno del tuo calendario dei contenuti o dei flussi di lavoro dei social media. Ottieni risposte immediate e riepiloghi/riassunti nell'area di lavoro di ClickUp con ClickUp BrainGPT Funzionalità chiave di ClickUp BrainGPT su cui puoi fare affidamento: Area di lavoro IA multimodello: scegli tra i modelli migliori come Gemini, Claude e GPT all'interno di ClickUp, utilizzando un modello per esplorare idee e un altro per perfezionare i testi, il tutto senza uscire dalla tua area di lavoro. scegli tra i modelli migliori comeall'interno di ClickUp, utilizzando un modello per esplorare idee e un altro per perfezionare i testi, il tutto senza uscire dalla tua area di lavoro.

Acquisizione vocale per inserimenti rapidi: usa usa Talk to Text per pronunciare slogan o idee per i post in linguaggio naturale e trasformarli in attività strutturate, liste di controllo o bozze di post collegati al tuo Calendario.

Sicurezza e conformità di livello aziendale: affidati agli audit SOC 2 Tipo II di ClickUp, alle certificazioni ISO 27001/27017/27018 e ISO 42001, alla crittografia dei dati e all'allineamento con GDPR/CCPA/HIPAA, oltre alle politiche che garantiscono che i provider di IA non utilizzino i dati dell'area di lavoro di ClickUp per l'addestramento.

5. Modello di calendario promozionale ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle scadenze e dello stato con sequenze chiare e intuitive utilizzando il modello di calendario promozionale ClickUp.

Le campagne stagionali, i lanci di prodotti e gli eventi di vendita possono spesso accumularsi rapidamente durante l'anno. Il modello di calendario promozionale ClickUp raccoglie tutte queste promozioni in un unico calendario condiviso. In questo modo, puoi vedere le festività imminenti e le date chiave invece di gestirle in file separati.

Puoi pianificare le campagne in una vista calendario, aggiungere attività creative, approvazioni e passaggi di consegne e effettuare il monitoraggio di ogni elemento con stati come Da fare, Pianificato e Completato. Vedendo tutto disposto nel tempo, diventa più facile evitare sovrapposizioni e allineare i calendari dei social media con iniziative di marketing più ampie.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica le campagne in occasione di festività, lanci ed eventi in un unico Calendario.

Suddividi le promozioni in attività con titolari, scadenze e stati.

Utilizza la vista calendario e la vista Elenco per individuare sovrapposizioni o settimane vuote.

Mantieni allineati i canali social, email e altri canali di promozione in termini di tempistiche.

✨ Ideale per: professionisti del marketing, team di vendita al dettaglio e piccole imprese che desiderano mantenere le campagne in linea con gli obiettivi e massimizzare ogni momento di promozione.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per i social media per i professionisti del marketing

6. Modello per post sui social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica i post su un Calendario per assicurarti che vengano pubblicati al momento giusto con il modello per i post sui social media di ClickUp.

Dietro ogni campagna ben curata c'è un lungo elenco di singoli post con i relativi testi, risorse e approvazioni. Il modello per i post sui social media di ClickUp ti aiuta a gestire questo livello di dettaglio, assegnando a ogni post una propria attività con campi per piattaforma, formato, link e stato.

Puoi ordinare i post in visualizzazioni specifiche per piattaforma (come Instagram, LinkedIn o TikTok) e spostarli tra le bacheche di revisione man mano che arrivano allo stato di bozza e poi alla versione definitiva. Ciò semplifica il coordinamento tra copywriter e approvatori, mantenendo la sincronizzazione del programma di pubblicazione complessivo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Redigi e organizza i singoli post con i campi personalizzati specifici per ciascuna piattaforma.

Usa le viste Bacheca per gestire visivamente i feedback e le approvazioni.

Tieni traccia dei dettagli sulle prestazioni come hashtag, link alle bozze o tag delle campagne.

Conserva tutte le note, i commenti e gli allegati relativi all'attività.

✨ Ideale per: team di marketing, autori di contenuti e aziende che desiderano mantenere coerenza e creatività su tutte le piattaforme.

💡 Suggerimento professionale: trasforma i moduli ClickUp in un sistema di raccolta dati chiaro per le richieste di contenuti. Le richieste di "solo un altro post" spesso arrivano tramite chat o email, dove è facile non notarle. ClickUp Moduli ti offre un modo strutturato per raccogliere tali richieste e trasformarle automaticamente in attività. Invia facilmente i moduli ai tuoi team e alle parti interessate con ClickUp Forms. Puoi creare un semplice modulo di "Richiesta di contenuti social" con campi per piattaforma, campagna, obiettivo, data di scadenza e messaggio chiave. Ogni invio diventa un'attività nel tuo modello di social media o nel modello di calendario dei social media, completo dei dettagli necessari per pianificarlo e realizzarlo.

7. Modello per social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e programma i post con una vista calendario per una migliore tempistica con il modello per social media di ClickUp.

I grandi lanci, come l'ultima uscita di Superman o qualsiasi blockbuster hollywoodiano, funzionano perché ogni canale svolge un ruolo coordinato. Il modello ClickUp Social Media è stato creato proprio per questo tipo di coordinamento: ti offre una libreria di contenuti, fasi di contenuto e visualizzazioni del Calendario, in modo che le campagne e i contenuti sempre attivi condividano lo stesso sistema.

Puoi raccogliere idee tramite un modulo di suggerimenti, raggruppare i post per piattaforma o campagna e monitorare ogni elemento attraverso stati come "In corso" e "Completato". La condivisione dello stesso modello con liberi professionisti o partner permette a tutti di essere sulla stessa lunghezza d'onda.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza tutti i post in una libreria di contenuti centralizzata con fasi chiare.

Raccogli nuove idee dai tuoi colleghi tramite un semplice modulo di raccolta dati.

Visualizza i post per piattaforma o campagna per rimanere in linea con le priorità.

Tieni traccia dei progressi con gli stati da "informato" a "completato".

✨ Ideale per: team di marketing, liberi professionisti e agenzie che desiderano un modo strutturato ma flessibile per gestire la propria presenza sui social media.

📖 Leggi anche: Il miglior software per il calendario dei contenuti

8. Modello di blog sui social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli e perfeziona le idee per il blog in una banca dati strutturata con il modello per blog sui social media di ClickUp.

I momenti virali sono utili, ma la crescita a lungo termine spesso deriva da contenuti blog coerenti che alimentano le ricerche e i post sui social. Il modello di blog sui social media di ClickUp ti aiuta a gestire questo aspetto del tuo calendario dei contenuti trasformando le idee per il blog in attività tracciabili con scadenze e tag di stato.

Puoi redigere bozze in ClickUp Docs, allegare note di ricerca e parole chiave, quindi pianificare le date di pubblicazione nelle visualizzazioni Elenco o Calendario. Nel frattempo, le dashboard di ClickUp ti aiutano a effettuare il monitoraggio di quali post sono online e come performano, in modo da poter reinserire quelli più performanti nel tuo calendario dei social media come contenuti riutilizzati.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli le idee per il blog in un backlog organizzato con campi dedicati all'argomento e all'obiettivo.

Crea bozze dei post in Docs mantenendo aggiornati lo stato e le date delle attività.

Pianifica i contenuti nella vista Elenco o Calendario per una migliore pianificazione.

Monitora le prestazioni nelle dashboard per vedere quali post offrono supporto ai social e alla ricerca.

✨ Ideale per: blogger, content marketer e team social che si affidano ai contenuti dei blog per fornire supporto alle campagne sui social media.

🧠 Lo sapevate? Il pulsante "Mi piace" di Facebook, ormai onnipresente, ha una storia sorprendentemente intricata. Il team di Facebook aveva inizialmente pensato di chiamarlo "Awesome" (Fantastico), prima di optare per "Mi piace" nel 2009. Il CEO Mark Zuckerberg temeva inizialmente che questa funzionalità/funzione potesse sembrare banale, ma alla fine è diventata una parte fondamentale del modo in cui le piattaforme misurano il coinvolgimento.

9. Modello di calendario per i post sui social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica la tempistica dei contenuti con un calendario flessibile delle attività grazie al modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp.

La coerenza spesso conta più del volume, ma mantenere un ritmo di pubblicazione costante su tutti i canali è difficile quando ogni piattaforma ha il proprio modello.

Il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp si concentra in particolare sulla cadenza, offrendoti una visualizzazione per piattaforma e un calendario di condivisione delle attività, in modo da poter pianificare settimane alla volta 📅.

Puoi assegnare i titolari, utilizzare gli stati per mostrare cosa è in bozza o pronto e controllare i report integrati per verificare se stai rispettando il piano. Una vista settimanale in stile "Da fare" evidenzia ciò che deve essere preparato in seguito, in modo da poter mantenere una presenza affidabile senza corse dell'ultimo minuto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza i post per piattaforma con visualizzazioni dedicate per ciascun canale.

Mappa il tuo programma di pubblicazione su un calendario condiviso che tutti possono vedere.

Tieni traccia delle attività con stati come "Da fare", "In corso" e "Pubblicato".

Utilizza report leggeri per verificare quanto stai rispettando il tuo piano.

✨ Ideale per: esperti di marketing, agenzie e team social che desiderano un ritmo di pubblicazione affidabile su più piattaforme.

10. Modello per campagne sui social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Assegna le responsabilità in modo chiaro utilizzando la visualizzazione DACI con il modello di campagna sui social media ClickUp.

Le campagne online popolari come Spotify Wrapped funzionano perché i ruoli e i risultati attesi sono chiari molto prima che il primo post venga pubblicato. Il modello di campagna social media di ClickUp ti offre questo tipo di chiarezza, con viste dei ruoli DACI per il processo decisionale, sequenze delle campagne e dashboard per il monitoraggio delle prestazioni di ciascuna campagna.

Puoi suddividere le campagne in attività creative, approvazioni, lancio e reportistica, quindi mantenere tutto collegato agli obiettivi e alle metriche all'interno di ClickUp. Man mano che i contenuti passano attraverso la produzione, i dashboard di ClickUp mostrano lo stato e i risultati senza bisogno di fogli di monitoraggio separati.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza le attività della campagna con stati come "In corso" o "Da approvare".

Utilizza le visualizzazioni DACI per chiarire chi guida, approva e consulta il lavoro.

Monitora le prestazioni con dashboard collegate alle attività della campagna.

Conserva le sequenze delle campagne e i calendari dei contenuti in un unico spazio condiviso.

✨ Ideale per: team di marketing, agenzie e marchi che desiderano gestire campagne sui social media end-to-end all'interno di un unico spazio di lavoro.

📖 Leggi anche: Strumenti di IA per la generazione di didascalie per social media e contenuti video

11. Modello di calendario per la pianificazione degli annunci sui social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e visualizza le sequenze delle campagne in un calendario condiviso con l'aiuto del modello di calendario per la pianificazione degli annunci sui social media di ClickUp.

Smettere di fare pubblicità per risparmiare denaro è come fermare l'orologio per risparmiare tempo.

Smettere di fare pubblicità per risparmiare denaro è come fermare l'orologio per risparmiare tempo.

Le parole di Henry Ford non potrebbero essere più attuali nell'economia dei social media di oggi.

Il modello di calendario per la pianificazione degli annunci sui social media di ClickUp centralizza le tue campagne pubblicitarie, consentendoti di visualizzare le date di inizio e fine, le attività creative e i campi relativi al budget in un unico calendario, anziché in più calendari o app.

Puoi effettuare il monitoraggio delle impressioni previste ed effettive, dei costi e dei risultati utilizzando i campi personalizzati, quindi modificare i programmi man mano che arrivano i dati sulle prestazioni. Poiché tutte le attività pubblicitarie, le note e le metriche sono raccolte in un unico posto, diventa più facile coordinarsi con i copywriter e le parti interessate, mantenendo visibile il quadro generale della spesa.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora le campagne pubblicitarie con campi relativi a copertura, costo, impressioni e stato.

Pianifica le date di volo e le scadenze creative su un unico calendario di condivisione.

Raggruppa le attività per canale, obiettivo o pubblico per ottenere informazioni più approfondite.

Modifica rapidamente le tempistiche in base alle prestazioni senza perdere il contesto.

✨ Ideale per: team di marketing, responsabili pubblicitari e agenzie che desiderano un maggiore controllo e visibilità sulle campagne social a pagamento.

ClickUp chiude il divario di calendario nel tuo team

In fin dei conti, ogni modello che abbiamo esaminato ha i suoi punti di forza. Ma quando si tratta di mettere insieme tutto e lavorare su qualcosa di più di un semplice calendario dei contenuti di base, ClickUp offre al tuo team un'area di lavoro basata sull'IA.

Ciò che rende ClickUp diverso è il modo in cui riunisce l'intero processo in un unico posto.

Puoi raccogliere idee, pianificare campagne, programmare post e effettuare il monitoraggio dei risultati senza dover passare da un'applicazione all'altra. È proprio questa sensazione di avere il Calendario e i contenuti tutti collegati che distingue Notion dai concorrenti, che offrono solo modelli di pianificazione per i social media.

Se stavi cercando un modo per rimanere coerente e preoccuparti meno dei post persi, questo è il segnale che stavi aspettando. Prova ClickUp gratis e crea un calendario dei social media che stia davvero al passo con il tuo team.