Perplexity vs Claude per la codifica: quale IA è migliore per gli sviluppatori?

Hai bisogno di aiuto con un'integrazione API complessa. Ti affidi allo strumento di IA che ricerca la documentazione attuale o a quello in grado di leggere l'intero codice di base?

Questa è la decisione che gli sviluppatori devono affrontare quotidianamente. Perplexity e Claude sono diventati due degli assistenti IA più discussi nei circoli di programmazione, ma funzionano in modi fondamentalmente diversi.

Perplexity effettua ricerche sul web in tempo reale e fornisce risposte aggiornate. Claude legge migliaia di righe di codice e ragiona sull'architettura.

In questo post del blog, confronteremo Perplexity e Claude per la codifica in base a ciò che conta quando si cerca di spedire: qualità del codice, aiuto per il debug e se capiscono cosa stai costruendo.

Perplexity e Claude a colpo d'occhio

Ecco una tabella di riepilogo dei due strumenti, con uno strumento bonus:

Criteri Perplexity Claude Bonus: ClickUp ⭐️ Funzione primaria Motore di risposta con risposte di codice rapide e supportate dal web Modello basato sul ragionamento per attività di codifica complesse Piattaforma di lavoro all-in-one con IA contestuale per codice, documenti e project management Assistenza alla codifica Snippet e correzioni rapidi da fonti in tempo reale Una codifica multi-passaggio efficace aiuta in tutti i linguaggi Suggerimenti di codice sensibili al contesto, generazione di blocchi di codice e supporto al flusso di lavoro di ingegneria Generazione di codice Ottimo per script brevi ed esempi Generazione più coerente e strutturata per funzionalità/funzioni complete Scrive codice che corrisponde alle convenzioni del tuo team e alla struttura del progetto utilizzando il contesto dell'area di lavoro. Debugging Ottimo per trovare soluzioni note tramite la ricerca Analisi approfondita degli errori e ragionamento sulle cause alla radice Mostra documenti pertinenti, segnalazioni di bug passati e frammenti di codice per la risoluzione dei problemi nel contesto. Gestione del contesto Incentrato sulla ricerca; limite al contesto di codice lungo Ampia finestra contestuale adatta a progetti con più file Contesto approfondito da attività, documenti e codice base; collega il codice alla cronologia del progetto e alla documentazione Personalizzazione Controllo di base dei prompt Stile forte, personalità e ottimizzazione dei prompt di sistema Supporto multimodello (Claude, ChatGPT, Gemini, ClickUp AI); si adatta al flusso di lavoro e allo stile del team Collaborazione Ideale per risposte di condivisione rapide Migliore per la programmazione in coppia e le revisioni iterative Collaborazione in tempo reale su codice, documenti e attività; suggerimenti IA collegati alle discussioni del team Casi d'uso Ricerche nella libreria, debug rapido, esempi di API Creazione di funzionalità/funzioni, refactoring e documentazione Sviluppo software end-to-end: piano, codice, documentazione, revisione e spedizione Integrazioni Basato su browser/estensione Compatibile con API e IDE tramite strumenti di terze parti Integrazione nativa con project management, documenti, chat e dashboard in un unico spazio di lavoro

Cos'è Perplexity?

tramite Perplexity

Perplexity è un motore di ricerca che effettua ricerche sul web in tempo reale per fornire risposte supportate da fonti aggiornate. Sintetizza le informazioni provenienti da più fonti e presenta risposte dirette con citazioni.

Per gli sviluppatori, ciò significa ottenere documentazione aggiornata, note di rilascio del framework e le ultime modifiche alle API, tutte integrate direttamente nel flusso di lavoro.

Quando si risolve un messaggio di errore o si apprende una nuova tecnologia, Perplexity IA ti mette in contatto con le informazioni più aggiornate disponibili online, rendendolo particolarmente prezioso per gli ecosistemi in cui gli aggiornamenti della documentazione sono frequenti.

🧠 Curiosità: in un sondaggio condotto da Stack Overflow tra gli sviluppatori, l'81% degli intervistati ha affermato che l'aumento della produttività era il principale vantaggio che speravano di ottenere utilizzando strumenti di codifica basati sull'IA.

Funzionalità di Perplexity

Perplexity combina la ricerca con strumenti di IA per fornire risposte attendibili a domande tecniche. Ecco le funzionalità principali su cui fanno affidamento gli sviluppatori:

Funzionalità n. 1: ricerca web con citazioni

Ottieni risposte accurate alle domande sul web

Perplexity effettua ricerche su Internet mentre poni domande, mostrando la documentazione attuale, i riferimenti API, i problemi GitHub e le discussioni della community. Ogni risposta include citazioni dirette collegate alle fonti originali, che si tratti di documenti ufficiali, thread Stack Overflow o post recenti sui blog.

Funzionalità n. 2: modalità di ricerca Pro

Analizza il codice con la modalità Pro Search

Pro Search è la modalità di ragionamento avanzato di Perplexity, che esegue un'analisi più approfondita prima di rispondere. Richiede più tempo per rispondere, ma conduce ricerche più approfondite tra le fonti, valuta la qualità delle informazioni e fornisce spiegazioni tecniche dettagliate.

Per domande complesse relative all'architettura di sistema, all'ottimizzazione delle prestazioni o al confronto di più approcci per risolvere un problema, Pro Search esamina sfumature che la ricerca di base potrebbe tralasciare.

🔍 Lo sapevi? Grandi aziende come Google e Microsoft riferiscono di utilizzare codice generato dall'intelligenza artificiale per circa il 30% del nuovo codice in determinati progetti, con alcune aziende che affermano che gli sviluppatori completano le attività fino all'83% più velocemente quando utilizzano strumenti di codifica basati sull'intelligenza artificiale.

Funzionalità n. 3: raccolte per l'organizzazione dei progetti

Organizza i thread di chat con le Raccolte

Le raccolte ti consentono di organizzare ricerche, fonti e conversazioni relative a progetti specifici o argomenti di ricerca.

Se stai valutando librerie di autenticazione, ricercando strategie di migrazione di database o raccogliendo risorse per un nuovo framework, puoi salvare le ricerche pertinenti per scrivere documentazione tecnica per il codice e creare una base di conoscenze.

Le raccolte supportano la collaborazione, consentendo ai membri del team di contribuire con le loro scoperte e condividere le ricerche in uno spazio centralizzato.

📮 Approfondimento ClickUp: il 33% dei nostri intervistati indica lo sviluppo delle competenze come uno dei casi d'uso dell'IA che più li interessa. Ad esempio, i lavoratori non tecnici potrebbero voler imparare a creare frammenti di codice per una pagina web utilizzando uno strumento di IA. In questi casi, più contesto l'IA ha sul tuo lavoro, migliori saranno le sue risposte. Essendo l'app completa per il lavoro, l'IA di ClickUp eccelle in questo. Sa su quale progetto stai lavorando e può consigliarti passaggi specifici o persino eseguire attività come la creazione di frammenti di codice con facilità.

Prezzi di Perplexity*

Free

Perplexity Pro: 20 $ al mese

Enterprise Pro: 40 $ al mese per utente

Enterprise Max: 325 $ al mese per utente

* Controlla il sito web dello strumento per conoscere i prezzi più recenti.

Cos'è Claude?

tramite Claude

Claude è un assistente IA creato da Anthropic, specializzato nella comprensione e nella generazione di codice attraverso conversazioni estese e sensibili al contesto.

Ciò che distingue Claude come strumento di codifica IA è la sua enorme finestra contestuale, in grado di elaborare centinaia di migliaia di token in una singola conversazione. Ciò significa che Claude è in grado di leggere interi codici base, esaminare contemporaneamente più file correlati, analizzare lunghi registri di errori e mantenere la comprensione durante discussioni tecniche complesse.

Claude ragiona anche sui problemi tecnici, spiega concetti complessi e ti aiuta a riflettere sulle decisioni di progettazione con un'analisi dettagliata dei compromessi.

🔍 Lo sapevi? Uno studio condotto su 96 ingegneri a tempo pieno ha rilevato che l'assistenza dell'IA ha ridotto i tempi per completare le attività di circa il 21%, dimostrando che oltre all'entusiasmo c'è anche un aumento misurabile della velocità.

Funzionalità di Claude

Quando utilizzi Claude per la codifica, hai accesso a funzionalità progettate per un lavoro tecnico approfondito e una collaborazione continua. Ecco cosa lo rende prezioso per le attività di sviluppo:

Funzionalità n. 1: comprensione avanzata del codice + generazione

Scrivi funzioni Python con Claude IA

Claude Sonnet legge e scrive codice in decine di linguaggi di programmazione, tra cui Python, JavaScript, TypeScript, Java, C++, Go, Rust e altri ancora. Oltre alla sintassi, Claude comprende i modelli di progettazione, i principi architettonici e le convenzioni specifiche dei framework.

È in grado di generare funzioni complete con una corretta gestione degli errori, rifattorizzare il codice per migliorarne la leggibilità e le prestazioni, scrivere suite di test complete con casi limite e spiegare algoritmi complessi passo dopo passo.

Funzionalità n. 2: artefatti per lo sviluppo interattivo del codice

Visualizza il codice generato in Claude Artifacts

Quando Claude genera codice sostanziale, crea artefatti, ovvero pannelli interattivi in cui è possibile visualizzare il codice formattato con evidenziazione della sintassi, copiare le implementazioni direttamente nell'editor di codice e iterare attraverso le versioni.

Se chiedi a Claude di modificare un approccio o provare un modello diverso, Artifact si aggiorna conservando la cronologia della conversazione.

Funzionalità n. 3: integrazione delle conoscenze del progetto

Carica le conoscenze relative al progetto su Claude

Claude è in grado di elaborare e fare riferimento ai file README del tuo progetto, alle linee guida per i contributi, alle guide di stile e alla documentazione esistente durante una conversazione. Ciò significa che le risposte sono in linea con le convenzioni, le decisioni architetturali e gli standard di codifica del tuo team, senza richiederti di ripetere i requisiti.

Carica la tua documentazione una volta in un progetto e i suggerimenti di Claude rispetteranno i modelli che hai stabilito.

🔍 Lo sapevi? Gli ingegneri di JPMorgan Chase hanno migliorato l'efficienza del 10-20% dopo aver adottato un assistente di codifica IA interno.

Prezzi di Claude*

Individuale

Free

Pro: 20 $ al mese

Max: A partire da 100 $ al mese per utente

Team

Licenza standard per postazione: 30 $ al mese per utente

Postazione premium: 150 $/mese per utente

Enterprise

Prezzi personalizzati

Istruzione

Prezzi personalizzati

💡 Suggerimento professionale: usa il concatenamento dei prompt per guidare gli strumenti di codifica IA attraverso attività complesse passo dopo passo: Inizia con un prompt che chiede all'IA di delineare la logica o l'approccio

Inserisci un secondo prompt per generare il codice effettivo basato su tale schema.

Aggiungi un altro prompt per rifattorizzare o semplificare il codice

Concludi con un prompt che richiede test o controlli dei casi limite.

Perplexity vs Claude per la programmazione: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia Claude che Perplexity offrono funzionalità preziose agli sviluppatori, ma affrontano l'assistenza alla codifica da angolazioni diverse. Perplexity eccelle nella creazione di connessioni con le risorse web e la documentazione attuali, mentre Claude è specializzato nell'analisi approfondita del codice e nel ragionamento con un contesto massiccio.

Confrontiamo le loro caratteristiche. 🧑‍💻

Funzionalità n. 1: accesso alle informazioni in tempo reale

Quando si affrontano sfide di sviluppo software che coinvolgono framework in rapida evoluzione o bug scoperti di recente, l'accesso alle informazioni aggiornate diventa fondamentale.

Perplexity

Perplexity effettua ricerche sul web in tempo reale per ogni query, estraendo informazioni dalla documentazione attuale, dalle discussioni recenti su Stack Overflow, dai problemi su GitHub e dai blog degli sviluppatori.

Le citazioni ti mostrano esattamente da dove provengono le informazioni, consentendoti di cliccare per leggere il contesto completo o verificare i dettagli tecnici.

Claude

I dati di addestramento di Claude si estendono fino a gennaio 2025, coprendo una notevole quantità di conoscenze di programmazione e best practice consolidate.

Per domande su tecnologie mature, fondamenti linguistici o framework stabili, Claude può rispondere direttamente dalla sua formazione senza bisogno di fonti esterne. Ha anche una funzione di ricerca web, ma non effettua ricerche per impostazione predefinita per ogni domanda di codice.

🏆 Vincitore: Perplexity vince questo round! È l'ideale per gli sviluppatori che hanno spesso bisogno di verificare che le soluzioni riflettano le best practice attuali.

Funzionalità n. 2: comprensione del codice e contesto

Per comprendere come le diverse parti di un progetto siano in connessione tra loro è necessario avere una visione d'insieme. Vediamo come si comportano Perplexity e Claude nella codifica del codice:

Perplexity

Perplexity gestisce le conversazioni mantenendo il contesto nelle domande di follow-up, il che è utile quando si esegue il drill-down su un argomento specifico. È possibile caricare file sul piano Pro per l'analisi. Tuttavia, esistono limiti pratici alla quantità di codice che Perplexity può elaborare contemporaneamente.

Claude

La finestra contestuale da 200.000 token di Claude è ideale per aumentare la produttività degli sviluppatori. Puoi incollare 10-15 file di codice sostanziali e Claude analizzerà come interagiscono, individuerà le incongruenze tra i file, suggerirà miglioramenti architetturali e comprenderà l'intero ambito di un'attività di refactoring.

🏆 Vincitore: Claude vince! Ha un vantaggio importante in questa categoria. La capacità di elaborare intere strutture di progetto e mantenere un contesto approfondito rende Claude sostanzialmente più efficace.

Funzionalità n. 3: qualità della generazione del codice

La generazione di codice funzionante che segue le best practice e gestisce correttamente i casi limite determina se uno strumento di IA per sviluppatori fa risparmiare tempo o crea più lavoro.

Perplexity

Perplexity genera esempi di codice tratti da documentazione, tutorial e risorse della community. Poiché effettua ricerche nelle fonti attuali, il codice riflette spesso la sintassi moderna e le recenti modifiche alle API. Tuttavia, la generazione di codice non è l'obiettivo principale di Perplexity. Il suo obiettivo è quello di fornirti esempi e spiegazioni pertinenti dal web tramite connessioni.

Claude

Claude genera codice completo e pronto per la produzione, con particolare attenzione alla gestione degli errori, ai casi limite e alla manutenibilità. Scrive test, aggiunge la documentazione appropriata e tiene conto delle implicazioni di sicurezza. La qualità del codice riflette costantemente una profonda comprensione degli idiomi linguistici, delle convenzioni dei framework e dei principi di ingegneria del software.

🏆 Vincitore: scegli Claude! Genera codice con un ragionamento migliore, una gestione degli errori più completa e una considerazione più approfondita delle implicazioni architetturali.

Perplexity vs. Claude per la creazione di codice su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per vedere come gli utenti parlano di Perplexity e Claude per la codifica. Ecco cosa hanno da dire.

Un utente ha descritto come Perplexity offra supporto per attività di creazione più ampie:

Io uso Perplexity Pro Labs per creare pagine web, immagini, scrivere del codice per alcuni effetti di stile... Mi fornisce tutti i passaggi con una spiegazione dettagliata... Scegli quello che funziona meglio per te e che capisce i tuoi prompt.

Io uso Perplexity Pro Labs per creare pagine web, immagini, codificare alcuni effetti di stile... Mi fornisce tutti i passaggi con una spiegazione dettagliata... Scegli quello che funziona meglio per te e che capisce i tuoi prompt.

Un altro utente ha sottolineato i suoi punti di forza e i suoi limiti tecnici:

Perplexity ha un solido sistema RAG... tuttavia, la sua finestra di contesto ha un limite di circa 60k.

Perplexity ha un solido sistema RAG... tuttavia, la sua finestra di contesto ha un limite di circa 60k.

Per quanto riguarda la profondità del codice, un utente di Reddit ha effettuato la condivisione:

I migliori sono sonnet 3. 5 e o1, ma non usare Perplexity per la codifica a meno che tu non stia facendo cose molto semplici; semplicemente non è pensato per quell'uso. […] Perplexity eccelle solo nelle attività di ricerca in cui le informazioni (quasi aggiornate) sono fondamentali (ad esempio, chiedere informazioni su una nuova libreria) [sic]

I migliori sono sonnet 3. 5 e o1, ma non usare Perplexity per il codice a meno che tu non stia facendo cose molto semplici; semplicemente non è pensato per quell'uso. […] Perplexity eccelle solo nelle attività di ricerca in cui le informazioni (quasi aggiornate) sono fondamentali (ad esempio, chiedere informazioni su una nuova libreria) [sic]

Un altro utente di Reddit ha effettuato la condivisione di una recensione di Claude IA, spiegando perché è preferibile:

Perplexity non è proprio l'opzione migliore se il tuo utilizzo principale è la codifica. Claude, con funzionalità/funzioni dedicate come l'integrazione con GitHub, è più ideale.

Perplexity non è proprio l'opzione migliore se il tuo utilizzo principale è la codifica. Claude, con funzionalità/funzioni dedicate come l'integrazione con GitHub, è più ideale.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Perplexity e Claude per la programmazione

Perplexity e Claude potrebbero aiutarti a generare o perfezionare il codice, ma passare da uno all'altro (e al resto dei tuoi strumenti) alimenta direttamente l'espansione dell'IA. Passando da uno strumento di IA all'altro, perdi tempo, contesto e slancio (e paghi più sottoscrizioni!). Hai bisogno di un unico posto in cui la codifica, la pianificazione e la collaborazione rimangano collegate.

ClickUp è la prima area di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro.

Con ClickUp, la documentazione del codice, le attività sprint, le specifiche tecniche e le discussioni del team risiedono in un unico spazio di lavoro in cui l'IA è in grado di comprendere l'intero contesto di sviluppo, non solo la singola domanda che stai ponendo.

ClickUp è stato creato per ridurre il cambio di contesto. Quando ottieni il 100% del contesto e un unico luogo in cui esseri umani e agenti possono scrivere codice insieme (e effettuare la condivisione di meme sugli sviluppatori), elimini il Work Sprawl, quel silenzioso killer della produttività!

Ecco come. 👀

Il vantaggio n. 1 di ClickUp: IA contestuale

Continua senza interruzioni con l'assistenza di ClickUp Brain durante le sessioni di codifica

ClickUp Brain offre ai team di sviluppo software un unico sistema di intelligenza artificiale che sostituisce strumenti disparati e mantiene il contesto all'interno di un unico spazio di lavoro. Consolida l'intelligenza e le capacità che in genere sono distribuite su più strumenti di IA, come Claude, ChatGPT e Gemini.

Supponiamo che tu stia già effettuando il monitoraggio di attività, documentazione e conoscenze di sistema in ClickUp. ClickUp Brain utilizza automaticamente quel contesto. Non devi copiare e incollare blocchi di codice, caricare nuovamente i file o ripetere le informazioni di base.

Utilizza questo contesto per fornire suggerimenti accurati durante le sessioni di codifica. Ad esempio, potresti richiedere un breve riepilogo di una vecchia decisione API. Estrae i documenti ClickUp pertinenti, estrae il ragionamento e fornisce una spiegazione chiara che ti aiuta a continuare il tuo lavoro attuale.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Chat per discutere gli approcci di implementazione, rivedere frammenti di codice o risolvere bug direttamente all'interno dei thread delle attività di ClickUp, invece di disperdere le discussioni tecniche su Slack e nelle email. Tagga i colleghi per valutare le decisioni architetturali e mantieni tutte le conversazioni tecniche collegate alle funzionalità/funzioni specifiche a cui si riferiscono.

Agenti che agiscono come colleghi in grado di programmare

Gli Ambient Agent di ClickUp sono profondamente integrati con l'intero spazio di lavoro, consentendo loro di agire su attività reali, automatizzare i flussi di lavoro e collaborare direttamente all'interno dell'ambiente di project management.

A differenza dei modelli di IA autonomi, agli agenti di ClickUp (compresi quelli specializzati come ClickUp Codegen ) è possibile assegnare attività, generare codice pronto per la produzione, rispondere a domande sul codice e persino creare o aggiornare attività in base alle tue esigenze di codifica, il tutto facendo riferimento ai dati, ai commenti e alla documentazione effettivi del tuo progetto.

Questa perfetta connessione tra assistenza alla codifica ed esecuzione reale dei progetti rende gli agenti IA di ClickUp straordinariamente potenti per gli sviluppatori che lavorano in team o gestiscono progetti complessi.

Diversi modelli di IA premium in un unico posto

Inoltre, ClickUp Brain offre più LLM sotto lo stesso tetto.

Puoi scegliere tra Claude, ChatGPT, Gemini o il modello specializzato di ClickUp a seconda dell'attività. Questo approccio fornisce risposte accurate per la ricerca, ragionamenti strutturati per il refactoring e spiegazioni chiare per il debug.

Rimani all'interno di un unico sistema e accedi comunque ai punti di forza di diversi modelli di IA senza cambiare piattaforma.

Utilizza più LLM senza cambiare strumento grazie a ClickUp Brain

Generazione di codice che si adatta alla struttura effettiva del tuo progetto

Inoltre, ClickUp Brain scrive codice in linea con il tuo framework esistente.

Produci codice che si adatta alla struttura del tuo team tramite ClickUp Brain

Supponiamo che il tuo team utilizzi una convenzione di denominazione specifica o segua un modello modulare rigoroso. ClickUp Brain apprende tali modelli dalle tue attività e dai tuoi documenti, quindi produce suggerimenti che li rispettano. Questo approccio elimina le congetture e ti consente di passare dalla richiesta all'implementazione in modo più efficiente.

📌 Prova questo prompt: Scrivi un codice pulito, conciso e pronto per la produzione che risolva il seguente problema. Includi commenti solo dove necessario, evita spiegazioni superflue e genera il blocco di codice completo. Il codice deve rispettare le best practice ed essere facilmente modificabile. Ecco il problema: creare un semplice timer di produttività che consenta agli utenti di impostare una durata, effettuare il conto alla rovescia e stampare una notifica al termine.

💡 Suggerimento professionale: crea clip ClickUp con voce fuori campo per mostrare esattamente come funziona una funzionalità/funzione o spiegare una logica complessa, quindi incorpora queste clip direttamente nella documentazione tecnica o nei commenti alle attività.

Scatena l'IA più potente oltre Brain

La maggior parte degli strumenti di codifica IA vede solo lo snippet di codice o la domanda che gli fornisci in quel momento. ClickUp BrainGPT è diverso perché ha accesso all'intero spazio di lavoro di sviluppo.

Passa dai migliori modelli di IA all'interno di ClickUp utilizzando BrainGPT.

È a conoscenza delle tue attività sprint, delle specifiche tecniche, della documentazione API, delle discussioni passate sulla revisione del codice e delle decisioni del team. Ciò significa che BrainGPT può suggerire implementazioni in linea con i modelli del tuo codice esistente, fare riferimento ai criteri di accettazione effettivi delle tue user story e comprendere le dipendenze tra le funzionalità/funzioni che stai sviluppando. Funge da assistente di codifica in grado di comprendere il contesto specifico del tuo progetto.

Oltre a tutto questo, BrainGPT offre anche:

Aggiornamenti vocali: usa : usa Talk to Text per creare segnalazioni di bug, aggiornare lo stato delle attività o porre domande tecniche mentre esegui il debug lontano dalla tastiera.

Inizia a dettare codice e testo con Talk To Text di ClickUp Brain MAX.

Ricerca tra codice, documenti e conversazioni : la ricerca unificata di Brain MAX trova informazioni rilevanti nella tua documentazione tecnica, nelle discussioni passate sul codice nei commenti, nei registri delle decisioni architetturali e nei repository collegati.

Modelli di IA multipli per diverse attività di codifica: come ClickUp Brain, anche Brain MAX integra ChatGPT, Claude, Gemini e altri modelli di IA leader nel tuo spazio di lavoro.

💡 Suggerimento professionale: ospita ClickUp SyncUps per riunioni quotidiane o pianificazione sprint e lascia che ClickUp Brain estragga automaticamente ostacoli, azioni da intraprendere e decisioni tecniche in attività tracciate.

Il vantaggio n. 2 di ClickUp: documentazione tecnica

I documenti ClickUp sono affiancati alle tue attività, agli sprint e alle discussioni, in modo che la documentazione rimanga sempre collegata al lavoro che descrive.

Collega le attività di ingegneria alla documentazione tramite ClickUp Docs

Supponiamo che tu stia documentando un nuovo servizio di messaggistica. Puoi collegare il documento alle attività di ClickUp correlate, collegarlo al tuo backlog e mantenere la cronologia chiara per il lavoro futuro. Questa configurazione fornisce agli ingegneri un contesto completo ed elimina la necessità di effettuare ricerche in sistemi dispersi.

Supponiamo che il tuo team definisca un modello condiviso di gestione degli errori.

Puoi creare un blocco di codice pulito con un comando slash, inserire lo snippet e fornire al team un punto di riferimento affidabile che non andrà mai perso nelle chat o negli screenshot.

Archivia frammenti di codice leggibili tramite ClickUp Documenti

Inoltre, ClickUp Brain potenzia ulteriormente Docs. Esegue la scansione delle attività, dei commenti e delle pagine esistenti, quindi formatta sezioni chiare che mantengono accurati tutti i dettagli tecnici.

Supponiamo che il tuo team aggiorni uno script di distribuzione o introduca una nuova integrazione. ClickUp Brain esamina il lavoro collegato e produce una spiegazione strutturata che si inserisce direttamente nel documento. Questo approccio mantiene la documentazione aggiornata ed elimina il lavoro richiesto per riscrivere gli stessi aggiornamenti su più strumenti.

Scrivi documentazione tecnica utilizzando ClickUp Brain in Docs

🚀 Il vantaggio di ClickUp: automatizza le azioni di routine durante lo sviluppo attivo con ClickUp Agents. Esegui flussi di lavoro ingegneristici coerenti utilizzando ClickUp Agents Supponiamo che tu abbia completato un'attività relativa a una funzionalità/funzione e la trasferisca alla revisione del codice. Un agente aggiorna le attività secondarie correlate, assegna il revisore, pubblica un riepilogo/riassunto nella chat del team e allega l'ultimo documento creato tramite ClickUp Brain. Questo flusso mantiene un elevato slancio ed elimina il lavoro richiesto per cambiare strumento per completare ogni giorno la stessa serie di azioni.

Il vantaggio n. 3 di ClickUp: project management per i progetti software

Offri ai team di ingegneri una configurazione rapida con la soluzione Agile PM di ClickUp.

Ottieni un modello gratis Mantieni la visibilità tra i team con una configurazione rapida utilizzando il modello di sviluppo software ClickUp.

Prova il modello di sviluppo software ClickUp per organizzare sprint, backlog, funzionalità/funzioni, bug e rilasci in una struttura che si adatta al modo in cui i team di sviluppo software creano e distribuiscono i prodotti. Supponiamo che tu abbia creato un nuovo servizio o avviato un nuovo ciclo.

Carichi il modello, inserisci le tue priorità e passi direttamente alla pianificazione senza dover progettare un sistema da zero. Alcuni degli elementi chiave di questo modello di sviluppo software sono:

Elenchi sprint che definiscono i cicli attivi per il lavoro di ingegneria

Un backlog che contiene funzionalità/funzioni, bug, debiti tecnologici e attività di ricerca

Elementi della roadmap che suddividono le iniziative di grandi dimensioni in parti più gestibili

Campi personalizzati ClickUp per assegnazione sprint, complessità, componenti e tag di rilascio

Visualizzazioni che organizzano il lavoro in bacheche, elenchi, sequenze e mappe del carico di lavoro

Strutture di monitoraggio delle versioni che mostrano lo stato delle funzionalità e delle correzioni

💡 Suggerimento professionale: usa ClickUp Sprints per suddividere il lavoro di sviluppo in iterazioni a tempo determinato con obiettivi chiari e monitoraggio della velocità. Pianifica la capacità dello sprint, trascina le attività negli sprint attivi e monitora il grafico burndown per vedere se il tuo team è sulla buona strada per completare il lavoro impegnato prima della fine dello sprint.

Un utente condivide la sua esperienza con ClickUp:

Utilizziamo ClickUp per il monitoraggio dei nostri progetti di sviluppo software interni; la gestione di più progetti e team mi semplifica il lavoro, questo è uno dei migliori strumenti che ho utilizzato finora per gestire i miei progetti scrum e moderni progetti agili.

Utilizziamo ClickUp per il monitoraggio dei nostri progetti di sviluppo software interni; la gestione di più progetti e team mi semplifica il lavoro, questo è uno dei migliori strumenti che ho utilizzato finora per gestire i miei progetti scrum e moderni progetti agili.

Approfondimenti per sviluppatori in sintesi

Inoltre, i dashboard di ClickUp offrono ai team di sviluppo software un Centro di comando in tempo reale che mostra lo stato dell'intero ciclo di vita del prodotto. Puoi controllare cosa monitorare, come visualizzarlo e quali origini dati sono più importanti per il tuo team.

Visualizza informazioni in tempo reale su sprint e rilasci nelle dashboard di ClickUp

Supponiamo che i tuoi sviluppatori passino allo Sprint 14 e che il team QA invii le correzioni per il rilascio. Apri la dashboard e vedi tutto in un unico posto: attività completate, elementi bloccati, bug attivi, velocità, carico di lavoro del team e rilasci che richiedono attenzione.

Le schede IA all'interno dei dashboard aggiungono un ulteriore livello di chiarezza. Leggono l'attività sprint e il movimento delle attività, quindi forniscono informazioni utili al tuo team per individuare tempestivamente i rischi.

Utilizza i dashboard per il monitoraggio di questi KPI:

Riorganizza il tuo stack di strumenti attorno a ClickUp

Perplexity ti offre ricerche veloci e risposte aggiornate.

Claude ti offre ragionamenti approfonditi e un forte supporto durante le rifattorizzazioni complesse. Entrambi risolvono problemi reali per gli sviluppatori, ma nessuno dei due si trova nel luogo in cui il tuo team svolge il proprio lavoro.

ClickUp segue una strada diversa. Conserva i tuoi sprint, documenti, attività, conversazioni e IA nello stesso spazio di lavoro.

ClickUp Brain comprende il tuo contesto tecnico, formatta le tue note di ingegneria, aggiorna i documenti, scrive codice strutturato e fornisce supporto a ogni parte del tuo ciclo di sviluppo senza spingerti verso l'AI Sprawl.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e crea in modo più intelligente fin dal tuo primo sprint! ✅