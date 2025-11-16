I 13 migliori LLM per la codifica nel 2025: i migliori modelli di /IA per sviluppatori

I team di sviluppo software moderni non perdono tempo a scrivere codice, ma a svolgere tutte le attività correlate: debug di casi limite, passaggio da uno strumento all'altro, revisione delle richieste di pull e gestione dei sistemi legacy. Questi rallentamenti si accumulano rapidamente, soprattutto nei codici di grandi dimensioni, dove una singola correzione può trigger molteplici nuovi problemi.

Non c'è da stupirsi quindi che 7 progetti software su 10 non rispettino ancora le scadenze di consegna.

Per colmare questa lacuna, i team di ingegneri stanno ricorrendo a modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in grado di generare, rifattorizzare e documentare il codice con precisione contestuale. Il modello giusto non si limita a completare automaticamente, ma accelera l'intero ciclo di sviluppo, riducendo il lavoro ripetitivo e migliorando la qualità su tutta la linea.

In questa guida analizziamo i migliori LLM per il codice, classificati in base all'usabilità nel mondo reale, alla capacità di ragionamento, alle prestazioni e all'integrazione con i moderni flussi di lavoro ingegneristici.

I 13 migliori LLM per il codice in sintesi

Ecco una panoramica dei migliori strumenti discussi in questo articolo, insieme alle loro funzionalità chiave, ai piani tariffari e al rapporto qualità-prezzo.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi ClickUp Generazione di codice + project managementDimensione del team: Da singoli individui a grandi organizzazioni di ingegneria ClickUp Brain AI Agents, integrazioni GitHub/Gitlab, documenti con blocchi di codice, dashboard in tempo reale Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende. Claude 3. 7 Sonnet Ragionamento avanzato per codice legacy + debuggingDimensione del team: sviluppatori che lavorano su sistemi complessi Modalità di pensiero esteso, Claude CLI, integrazione repository, leader SWE-bench Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. GPT-5 Assistenza rapida e generica per il codice Dimensione del team: liberi professionisti e team interfunzionali Generazione di codice multilingue, debug, spiegazione della sintassi, tempi di risposta rapidi. Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. Gemini Codifica collaborativa e connessa al web Dimensione del team: Google Workspace + Cloud teams Generazione di codice, integrazione dell'area di lavoro, contesto Drive, scripting API Gratis; piani a pagamento a partire da 19,99 $ al mese. Replit Codice Sviluppo di app full-stack nel browserDimensione del team: Sviluppatori individuali e piccoli team di sviluppo di app Agenti IA, supporto Claude + GPT, IDE browser, implementazione istantanea Gratis; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese. Mistral IA IA aziendale open source Dimensione del team: sviluppatori che necessitano di implementazione privata Agenti personalizzati, implementazione on-premise, messa a punto, contesto 128K. Gratis; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese. DeepSeek Ragionamento approfondito sul codice con trasparenza Dimensione del team: sviluppatori di plugin e sviluppatori open source Generazione di plugin, debug, output JSON, modello R1 Versione di prova; piani a pagamento basati sull'utilizzo Codice Llama Codice e implementazione open source Dimensione del team: team di ricerca e infrastruttura Modelli multi-dimensione, variante Python, contesto token 100K, fill-in-the-middle. Free LLaMA Sperimentazione IA su larga scala Dimensione del team: laboratori, sviluppatori, casi d'uso multimodali Visione + testo, ragionamento multilingue, contesto 128K, pesi aperti Free Grok Codifica in tempo reale con ragionamento approfondito Dimensione del team: X (Twitter) utenti e primi utilizzatori Velocità, rilevamento del sarcasmo, logica cross-language, Grok 3 Piani a pagamento a partire da 30 $ al mese. GitHub Copilot Completamento del codice in IDE e PRDimensione del team: team su GitHub o IDE JetBrains Piano delle pubbliche relazioni, suggerimenti in tempo reale, modalità agente, rilevamento dei bug. Gratis; a pagamento a partire da 10 $ al mese Tabnine Sviluppo IA sicuro in ambienti air-gapped Dimensione del team: organizzazioni e fornitori con elevati requisiti di sicurezza Implementazione privata, suggerimenti contestualizzati, agenti di revisione personalizzati. A partire da 59 $ al mese WizardLM Seguire le istruzioni + ragionamentoDimensione del team: utenti avanzati e configurazioni sperimentali Ragionamento con raggruppamento di passaggi, open source, implementazione offline Personalizzato

Cosa cercare nel miglior LLM per il codice?

Stai correndo contro il tempo, passando dalla scrittura del codice alla correzione dei bug e al collaudo di tutto prima del lancio. Quello che dovrebbe aiutarti, ovvero i tuoi strumenti digitali, invece ti rallenta. I suggerimenti sono in ritardo, gli snippet non centrano l'obiettivo e le correzioni richiedono più tempo del dovuto.

Scegliere il miglior LLM per il codice significa selezionarne uno che si adatti effettivamente al proprio flusso di lavoro. Dovrebbe aiutare a risolvere i problemi più rapidamente, non crearne di nuovi.

Ecco cosa cercare in un LLM ideale:

✅ Genera codice accurato e sensibile al contesto e offre supporto al completamento del codice in più linguaggi di programmazione, riunendosi ai benchmark standardizzati✅ Offre risposte rapide con bassa latenza, anche quando si gestiscono attività di codifica complesse✅ Funziona perfettamente all'interno dei più diffusi IDE, quindi non è necessario passare da uno strumento all'altro✅ Rileva i bug e spiega gli errori di sintassi per migliorare la qualità complessiva del codice✅ Fornisce documentazione chiara, tutorial e prezzi che lavorano per team reali

I migliori LLM per la codifica dovrebbero fornire supporto ai flussi di lavoro di codifica reali e fornire utilità pratiche in ogni fase dello sviluppo del software.

I 13 migliori LLM per il codice

Con decine di modelli linguistici di grandi dimensioni che dichiarano di offrire supporto alla generazione di codice, trovare quello giusto per il proprio caso d'uso può essere difficile.

Ecco quindi un elenco dei migliori LLM per la codifica, basato sulle loro prestazioni nelle attività di codifica e sulla loro usabilità nel mondo reale.

ClickUp (il migliore per la generazione di frammenti di codice e project management per progetti software)

Strumento di codifica IA ClickUp Brain

Come ha affermato uno sviluppatore su Reddit,

In fin dei conti, stai lavorando con uno strumento specializzato nel riconoscimento di modelli e nella generazione di contenuto, il tutto in un limite di contesto.

In fin dei conti, stai lavorando con uno strumento specializzato nel riconoscimento di modelli e nella generazione di contenuto, il tutto in un limite di contesto.

Si tratta di una preoccupazione legittima per molti modelli linguistici di grandi dimensioni, soprattutto a causa della memoria a breve termine o dei prompt scollegati. Tuttavia, ClickUp supera questa limitazione incorporando la generazione di codice basata sull'IA direttamente in uno spazio di lavoro strutturato e ricco di contesto.

Genera e gestisci il codice con ClickUp Brain

ClickUp Brain trasforma il modo in cui gli sviluppatori interagiscono con il proprio lavoro. Utilizzando il linguaggio naturale, è possibile descrivere una funzione o un'attività di codifica e l'IA genererà frammenti di codice che corrispondono alle proprie esigenze.

Genera codice pulito, gestisci la logica e account per i casi limite utilizzando ClickUp Brain

Ciò che distingue ClickUp è l'uso di agenti AI che agiscono sui dati dell'area di lavoro in tempo reale, consentendo agli sviluppatori di automatizzare le attività di codifica ripetitive, assegnare revisori o trigger aggiornamenti in base alle modifiche delle attività in tempo reale.

Ecco una breve guida visiva su come ottenere risposte dal tuo spazio di lavoro ponendo semplici domande a ClickUp Brain:

Le principali funzionalità/funzione di ClickUp Brain includono anche il supporto per il completamento e la spiegazione del codice e aiutano persino a identificare potenziali bug o errori logici. Ad esempio, uno sviluppatore che sta creando un parser di dati basato su Python può digitare "genera una funzione per estrarre la data e il prezzo da un file JSON" e ClickUp Brain restituisce un output pulito e strutturato, pronto per essere testato.

Infatti, gestendo lo sviluppo dei giochi end-to-end in ClickUp, Yggdrasil ha ridotto i costi totali di sviluppo di 120.000 dollari, aumentato la produttività del 37% e abbassato le spese relative allo sviluppo del 30%.

Sincronizzazione perfetta con gli strumenti Git grazie all'integrazione con ClickUp

ClickUp si collega a GitHub, Gitlab e Bitbucket, consentendo agli sviluppatori di attivare la sincronizzazione automatica di pull request, rami e commit con le attività.

Ciò garantisce un allineamento più stretto tra il codice e gli obiettivi del progetto. Ad esempio, quando uno sviluppatore invia una correzione, l'attività a cui si riferisce può aggiornare immediatamente il proprio stato.

Formattare i blocchi di codice per una comunicazione chiara utilizzando ClickUp Documento

Combina la formattazione dei blocchi di codice e l'evidenziazione della sintassi per la condivisione di frammenti di codice puliti tra i team utilizzando ClickUp Documenti

La condivisione di frammenti di codice con i team di prodotto o di controllo qualità può diventare complicata nei tipici task manager. ClickUp risolve questo problema con la formattazione dei blocchi di codice e l'evidenziazione della sintassi all'interno di ClickUp Docs, dei commenti e persino delle descrizioni delle attività.

Ad esempio, è possibile incorporare pseudocodice con versione in Documenti durante il piano dello sprint o aggiungere esempi Python in linea con le specifiche di test affinché i revisori possano consultarli.

Strumenti di reportistica creati per garantire la visibilità ingegneristica con i dashboard ClickUp

I dashboard ClickUp offrono ai responsabili tecnici e ai titolari dei prodotti una visibilità in tempo reale sul stato degli sprint, sulle tendenze relative alla qualità del codice e sulla produttività degli sviluppatori.

Monitora tutto, dalla qualità del codice alla velocità dello sprint, utilizzando i dashboard personalizzabili di ClickUp

I grafici personalizzati possono mostrare quanti bug sono stati riaperti nell'ultimo sprint, quali sviluppatori sono sovraccarichi di lavoro o quanto tempo occorre per unire le PR. Ciò è fondamentale per gestire codebase di grandi dimensioni e ottimizzare le prestazioni del team nel tempo.

Grazie a dashboard a bassa latenza e al monitoraggio del tempo associato a ciascuna attività, i team di sviluppo possono eliminare le congetture e concentrarsi sulla distribuzione di codice di alta qualità in tempi più rapidi.

Modelli e automazioni ClickUp per flussi di lavoro di sviluppo ricorrenti

Se il tuo team si occupa di prodotto, ingegneria, progettazione e controllo qualità e necessita di un'unica fonte di verità per lo sviluppo di software, il modello di sviluppo software di ClickUp è la soluzione migliore.

Questo modello di sviluppo software aiuta i team interfunzionali ad allinearsi su un unico flusso di lavoro, semplificando il piano delle roadmap, la distribuzione delle funzionalità e la correzione dei bug senza dover cambiare strumento.

È anche possibile utilizzare ClickUp Automazioni per assegnare revisori quando un PR GitHub è collegato o per trigger report standup al termine di uno sprint. Queste funzionalità/funzioni aiutano a rafforzare la struttura senza rallentare i team.

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi senza scrivere una sola riga di codice con ClickUp Automazioni

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Genera e spiega frammenti di codice con ClickUp Brain utilizzando un linguaggio semplice.

Sincronizzazione delle richieste pull e dei commit con le attività tramite le integrazioni GitHub e Gitlab.

Utilizza la formattazione dei blocchi di codice per ottenere frammenti puliti e leggibili nei documenti e nei commenti.

Tieni traccia della velocità degli sprint, del numero di bug e delle prestazioni del team con dashboard in tempo reale.

Automatizza l'assegnazione delle attività, gli aggiornamenti sprint e altro ancora con regole flessibili senza codice.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento più ripida a causa della profondità delle funzionalità/funzione e delle opzioni di personalizzazione.

Alcuni casi d'uso specifici per gli sviluppatori potrebbero comunque richiedere strumenti di sviluppo esterni per CI/CD o test del codice.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Una recensione su G2 afferma:

Ma soprattutto, [ClickUp] si integra con servizi esistenti come GitHub e, se sei uno sviluppatore, è facile creare integrazioni personalizzate se preferisci. Ora lo uso quotidianamente per gestire tutti i miei progetti.

Ma soprattutto, [ClickUp] si integra con servizi esistenti come GitHub e, se sei uno sviluppatore, è facile creare integrazioni personalizzate se preferisci. Ora lo uso quotidianamente per gestire tutti i miei progetti.

📖 Leggi anche: Usufruire della potenza di ClickUp AI per i team di sviluppo software

2. Claude 3. 7 Sonnet (ideale per ragionamenti avanzati e attività di codice nel mondo reale)

tramite Claude

Claude 3. 7 Sonnet è progettato per gli sviluppatori che si occupano di molto più che il semplice completare il codice. Se stai eseguendo il debug di sistemi legacy, stai pianificando un'architettura full-stack o hai più strumenti aperti sul tuo PC, Claude apporta velocità e struttura al tuo processo.

La modalità di pensiero esteso di Claude è una delle sue caratteristiche distintive. Gli sviluppatori possono attivare/disattivare risposte rapide e ragionamenti a passaggio per problemi che richiedono un'analisi più approfondita. Questa funzionalità/funzione è ottima per imparare a utilizzare l'IA nello sviluppo di software basato su test, nella logica ricorsiva o nella rifattorizzazione su larga scala.

La modalità Extended Thinking Mode migliora anche significativamente le prestazioni nei benchmark di codice, come SWE-bench Verified e TAU-bench, dove Claude 3. 7 supera tutte le versioni precedenti.

Claude 3. 7 Le migliori funzionalità/funzioni di Sonnet

Abilita la modalità di pensiero esteso per migliorare la precisione in attività di codifica complesse, debug e ragionamento algoritmico.

Utilizza Claude Code tramite CLI per effettuare la modifica dei file, scrivere test, eseguire comandi e collaborare direttamente dal tuo terminale.

Connettiti ai repository GitHub e lavora su file di progetto reali per ottenere output strutturati e modifiche affidabili al codice.

Ottieni risultati all'avanguardia su SWE-bench e TAU-bench, eccellendo nell'uso di strumenti agentici e nelle capacità di ragionamento avanzate.

Mantieni il contesto tra le sessioni per flussi di lavoro ingegneristici lunghi e in più passaggi o cicli di miglioramento continuo.

Claude 3. 7 Limiti di Sonnet

La modalità Extended Thinking è riservata ai piani a pagamento, riducendo l'accesso agli utenti della versione gratis.

Ancora in fase di evoluzione per quanto riguarda le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale rispetto a piattaforme full-stack come ClickUp.

Claude 3. 7 Prezzi Sonnet

Free

Pro : 20 $ al mese

Massimo: 100 $ al mese

Claude 3. 7 Valutazioni e recensioni di Sonnet

G2 : 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Claude 3. 7 Sonnet

Questa recensione di G2 ha evidenziato:

Modalità di pensiero esteso che consente al modello di richiamare la ricerca web e altri strumenti durante la conversazione, ideale per l'analisi dei dati in più passaggi e i flussi di lavoro di ricerca.

Modalità di pensiero esteso che consente al modello di richiamare la ricerca web e altri strumenti durante la conversazione, ideale per l'analisi dei dati in più passaggi e i flussi di lavoro di ricerca.

📖 Leggi anche: Modelli e moduli gratis per la reportistica di bug per il monitoraggio dei bug

3. GPT-5 (ideale per la generazione rapida di codice generico in più linguaggi)

tramite ChatGPT

Se stai passando rapidamente dalla progettazione allo sviluppo e all'implementazione, GPT-5 offre l'equilibrio tra velocità e precisione di cui la maggior parte degli sviluppatori ha bisogno in tempo reale.

GPT-5 è in grado di generare codice, spiegare la logica, completare funzioni incomplete e gestire frammenti di codice in più linguaggi di programmazione, dimostrando la potenza dell'intelligenza artificiale. Gli sviluppatori lo utilizzano spesso per risolvere problemi Python di base, convertire la logica in codice eseguibile o scrivere funzioni di supporto basate su descrizioni in linguaggio semplice.

Inoltre, questa piattaforma IA offre ottime prestazioni nel debug ed è anche facilmente accessibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di GPT-5

Genera e spiega il codice in Python, JavaScript, Java e altri linguaggi di programmazione popolari.

Completare funzioni parziali e risolvi problemi di codice di base con elevata precisione.

Identifica i problemi di sintassi e migliora la qualità del codice grazie a suggerimenti in linea.

Gestisci il completamento del codice e la documentazione sulla base di prompt in linguaggio naturale.

Disponibile gratis tramite ChatGPT con tempi di risposta più rapidi rispetto ai precedenti modelli GPT-4.

Limiti di GPT-5

Impossibile stabilire la connessione a GitHub o gestire direttamente i file di progetto

Meno efficace rispetto ai modelli specializzati su benchmark di codice avanzati come SWE-bench.

Prezzi GPT-5

Free

Go: 4 $ al mese

Plus : 20 $ al mese per utente

Pro: 200 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni GPT-5

G2 : 4,7/5 (oltre 790 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di GPT-5

Questa recensione su Reddit ha evidenziato:

Sono rimasto sbalordito perché ho potuto copiare e incollare il codice e funziona fin dal primo avvio senza errori di compilazione. Per non parlare del fatto che è incredibilmente veloce.

Sono rimasto sbalordito perché ho potuto copiare e incollare il codice e funziona fin dal primo avvio senza errori di compilazione. Per non parlare del fatto che è incredibilmente veloce.

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a rendere il tuo codice comprensibile agli altri (o anche a te stesso in futuro)? La guida in 9 passaggi su come scrivere il documento per il codice ti mostra come creare documenti chiari e coerenti che riducono la confusione e accelerano il debug.

4. Gemini (ideale per integrare il codice con attività di sviluppo basate su web, app e cloud)

tramite Gemini

A differenza di altri modelli che operano in modo isolato, Gemini può fare riferimento a Documenti Google, Fogli Google e persino ai file Drive per fornire supporto a attività di codice più collaborative e sensibili al contesto.

Ciò lo rende particolarmente utile per gli ingegneri che lavorano a stretto contatto con i team di prodotto, gli analisti di dati o i flussi di lavoro del contenuto.

Inoltre, Gemini 2. 5 gestisce la generazione, la spiegazione e il completamento del codice in linguaggi di programmazione popolari come Python, JavaScript, Java e altri. È progettato per aiutare con attività di codifica complesse come lo scaffolding delle API, le trasformazioni dei dati e lo scripting per l'implementazione nel cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini

Genera, spiega e completa il codice in Python, JavaScript e altri principali linguaggi di programmazione.

Fornire una connessione alle app di Google Workspace per informare le risposte del codice con dati in tempo reale o contesto di documentazione.

Gestisci e ragiona su codice complesso e file multipli utilizzando il caricamento di file nativi e il collegamento a Drive.

Supporto a casi d'uso di sviluppo software, tra cui automazione backend, integrazione API e implementazioni Google Cloud.

Consente un output strutturato e di formattare in dettaglio per la documentazione, i flussi di lavoro e l'automazione dei processi.

Limiti di Gemini

Richiede un account Google Workspace per le funzionalità/funzione di integrazione complete.

Ancora meno diffuso rispetto a GPT-4 o Claude nei forum open source e degli sviluppatori.

Prezzi Gemini

Free

Google IA Pro: 19,99 $ al mese per utente

Google AI Ultra: 249,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Gemini

G2 : 4,4/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Gemini

Questa recensione di G2 ha rilevato:

Chiunque stia iniziando a imparare il codice o a scrivere paragrafi può iniziare a utilizzare Gemini per imparare in modo molto rapido ed efficace.

Chiunque stia iniziando a imparare il codice o a scrivere paragrafi può iniziare a utilizzare Gemini per imparare in modo molto rapido ed efficace.

📮 ClickUp Insight: solo il 15% dei manager esamina il carico di lavoro del team prima di assegnare nuove attività e il 24% si affida esclusivamente alle scadenze per delegare il lavoro. Il risultato? Membri del team sovraccarichi, talenti sottoutilizzati e aumento del burnout. Senza visibilità in tempo reale, il bilanciamento del carico di lavoro diventa più una questione di supposizioni che di strategia.

5. Replit Code (ideale per lo sviluppo di app end-to-end con automazione basata su IA)

tramite Replit Codice

Immagina di essere uno sviluppatore indipendente con una scadenza imminente. Devi progettare un flusso di accesso, stabilire una connessione con un database e scrivere script di distribuzione che in genere richiedono diversi giorni utilizzando diversi strumenti di sviluppo software.

Con Replit Code, basta aprire il browser e descrivere ciò che serve in linguaggio naturale. In pochi minuti, l'agente IA genera il codice backend, imposta l'autenticazione e suggerisce persino le configurazioni di distribuzione.

Basato su Claude 3. 5 Sonnet e GPT-4, questo strumento di codifica IA combina il completamento del codice, il debug e l'automazione basata sull'intelligenza artificiale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replit Code

Automatizza lo scaffolding dei progetti, la correzione dei bug e la creazione di funzionalità/funzione utilizzando Replit Agent.

Accedi sia a Claude Sonnet che a GPT-4o per la generazione di codice, il debug e il completamento del codice.

Scrivi, distribuisci e ospita app in più linguaggi di programmazione, il tutto da un'unica interfaccia.

Ambiente cloud sicuro con database integrato, moduli di autenticazione e integrazione.

Supporto per funzionalità/funzione di team come SSO, controllo degli accessi basato sui ruoli e distribuzioni private.

Limiti del codice Replit

I prezzi basati sul credito possono diventare costosi durante iterazioni di sviluppo complesse.

A volte gli LLM non riescono a gestire in modo affidabile il debug dettagliato o le istruzioni complesse.

Manca la sincronizzazione perfetta con il repository GitHub per codebase grandi e modulari.

Prezzi di Replit Codice

Starter : gratis

Replit Core : 25 $ al mese per utente

Team : 40 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Replit Code

G2 : 4,5/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Replit Code

Questa recensione su G2 ha elogiato:

Utilizzo il nuovo strumento Replit Agent da diversi mesi ed è incredibile ciò che riesco a realizzare pur non essendo un programmatore. Ho creato ogni tipo di app sia per uso aziendale che personale.

Utilizzo il nuovo strumento Replit Agent da diversi mesi ed è incredibile ciò che riesco a realizzare pur non essendo un programmatore. Ho creato ogni tipo di app sia per uso aziendale che personale.

👀 Curiosità: il primo programmatore al mondo non ha mai eseguito una riga di codice perché il computer non esisteva ancora. Ada Lovelace ha letteralmente scritto algoritmi per una macchina che era solo un'idea.

Quando si gestiscono sprint in rapida evoluzione, l'allineamento non è un'azione una tantum, ma un sistema vivente. È qui che ClickUp Brain e ClickUp Brain MAX possono aiutarti.

6. Mistral /IA (il migliore per l'IA personalizzata open source e pronta per l'azienda)

tramite Mistral IA

La maggior parte degli sviluppatori e dei team di dati si trova di fronte a un dilemma comune: scegliere modelli linguistici potenti e di grandi dimensioni senza alcuna visibilità sul loro funzionamento, oppure accontentarsi di opzioni open source che non offrono prestazioni adeguate.

Mistral IA rompe questo stallo. L'editor di codice offre LLM altamente performanti e completamente trasparenti che è possibile personalizzare, ottimizzare e implementare secondo le proprie esigenze.

I suoi modelli open-weight, come Mistral 7B e Mixtral 8x7B, sono progettati per i team che desiderano ospitare autonomamente, integrare con stack esistenti e ottimizzare su set di dati proprietari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mistral IA

Supporto a casi d'uso multimodali e multilingue su codice, documenti e voce.

Consente l'implementazione on-premise, cloud e ibrida con controllo completo dei dati.

Crea agenti IA che coordinano azioni in tempo reale utilizzando le tue app e API.

Ottimizza i modelli open source (Mistral 7B, Mixtral 8x7B, ecc.) per usi specializzati.

Abilita una finestra di contesto da 128K per attività di ragionamento complesse e di lunga durata.

Limiti di Mistral IA

Offre integrazioni plug-and-play con limite rispetto a ecosistemi più maturi.

Richiede competenze tecniche per la messa a punto o l'implementazione in loco.

Riserva i modelli più avanzati per l'accesso commerciale/API, non pesi aperti

Prezzi di Mistral IA

Free

Pro : 14,99 $ al mese per utente

Team : 24,99 $ al mese per utente

Mistral Code : prezzi personalizzati

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mistral IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Mistral IA

Questa recensione di G2 condivide:

È particolarmente adatto per applicazioni in tempo reale, prototipazione e scenari di IA edge senza sacrificare la qualità o la versatilità.

È particolarmente adatto per applicazioni in tempo reale, prototipazione e scenari di IA edge senza sacrificare la qualità o la versatilità.

💡 Suggerimento professionale: desideri cicli di sviluppo più rapidi senza esaurirti? Come utilizzare ChatGPT per scrivere codice ti mostra come automatizzare lo scaffolding, il debug e altro ancora utilizzando l'IA.

7. DeepSeek (ideale per gli sviluppatori open source che necessitano di un ragionamento approfondito sul codice con un controllo completo del modello)

tramite DeepSeek

DeepSeek è uno dei pochi modelli in grado di generare plugin WordPress, eseguire il debug di routine JavaScript e riscrivere espressioni regolari con una logica solida.

A differenza di molti generatori di codice generici, DeepSeek va oltre l'output superficiale ed è in grado di costruire strutture plugin complete, riscrivere funzioni con validazione dei casi limite e effettuare il monitoraggio della logica attraverso prompt lunghi.

Se il tuo team ha bisogno di un LLM trasparente e incentrato sugli sviluppatori, in grado di gestire attività di codice complesse senza vincolarti a un ecosistema proprietario, DeepSeek è una soluzione da prendere in considerazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeepSeek

Supporto alle attività di codice complesse con un'elevata accuratezza di ragionamento.

Offri completare trasparenza con l'accesso al modello open source.

Esegui in modo affidabile la generazione di codice, il debug e lo sviluppo di plugin.

Abilita flussi di lavoro agentici con output JSON e chiamata di funzioni.

Mantieni il contesto a lungo intervallo con una finestra token da 64K.

Limiti di DeepSeek

Difficoltà con strumenti di nicchia come AppleScript o Keyboard Maestro.

Genera output eccessivamente verbosi che potrebbero richiedere un perfezionamento.

In alcune regioni è necessario un numero +86 per la registrazione.

Prezzi DeepSeek

Versione di prova gratis disponibile

Pro/Team: il prezzo è basato sulle tariffe dei token in base all'utilizzo

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DeepSeek

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di DeepSeek

Questa recensione su Reddit ha notato:

DeepSeek R1 è più o meno uguale o migliore (in alcuni contesti) rispetto all'o1 standard di OpenAI. R1 supera decisamente o1 nel visualizzare il suo processo di pensiero. *

DeepSeek R1 è più o meno uguale o migliore (in alcuni contesti) rispetto all'o1 standard di OpenAI. R1 supera decisamente o1 nel visualizzare il suo processo di pensiero. *

8. Code Llama (ideale per la codifica open source con implementazione flessibile)

tramite Codice Llama

Non tutti gli sviluppatori vogliono affidarsi a modelli proprietari per attività di codice sensibili.

Code Llama di Meta è un potente modello linguistico open source basato su Llama 2, progettato specificamente per la generazione di codice, il debug e l'esecuzione di istruzioni follower.

I team possono implementare LLM ad alte prestazioni senza vincoli di fornitura, poiché Code Llama è disponibile in diverse dimensioni fino a 70 miliardi di parametri e offre varianti per il codice Python e le istruzioni in linguaggio naturale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Code Llama

Assistenza a diverse attività di codice, tra cui generazione, completare e debug.

Abilita la funzione di completamento automatico per la modifica del codice esistente.

Offre varianti specializzate come Code Llama—Python e Code Llama—Instruct.

Gestione di finestre di contesto lunghe (fino a 100.000 token in alcune varianti)

Consente l'implementazione locale e la messa a punto per ambienti privati.

Limiti di Code Llama

Mancanza di strumenti integrati o playground ospitati

Richiede una configurazione tecnica per l'inferenza e il model serving.

Potrebbe avere prestazioni inferiori rispetto ai modelli proprietari ottimizzati per attività specifiche di dominio.

Prezzi di Code Llama

Free

Valutazioni e recensioni di Code Llama

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. LLaMA (Il migliore per la sperimentazione di IA open source su larga scala)

tramite LLaMA

Per i singoli sviluppatori e i costruttori indipendenti, uno dei maggiori ostacoli nell'IA è l'usabilità, spesso dovuta a dati di addestramento insufficienti.

LLaMA offre solide capacità di ragionamento, codice e multilingua, ma per ottenere queste funzionalità è spesso necessario superare diversi ostacoli, come scaricare i modelli, la compatibilità dei framework, i vincoli delle GPU e attivare/disattivare le API.

Meta presenta LLaMA come un'alternativa open source all'avanguardia agli LLM proprietari, in grado di comprendere più modalità.

Le migliori funzionalità/funzioni di LLaMA

Offre supporto all'input multimodale (visione + testo) tramite le versioni di anteprima di LLaMA 4.

Offre ragionamento nativo a lungo contesto con un massimo di 128K di contesto.

Ottieni prestazioni competitive in benchmark come LiveCodeBench e GPQA.

Abilita il supporto multilingue avanzato e il ragionamento matematico.

Fornisce modelli open-weight per una personalizzazione personalizzata e un'implementazione locale.

Limiti di LLaMA

Richiede una configurazione complessa con elevate esigenze in termini di GPU (consigliata A10 o superiore)

La documentazione e gli strumenti per sviluppatori sono frammentati e non adatti ai principianti.

Spinta implicita verso le API a pagamento di Meta, anche per gli utenti open source.

Prezzi LLaMA

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LLaMA

G2 : 4,3/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di LLaMA

Questa recensione di G2 ha messo in evidenza la funzionalità/funzione:

Meta Llama 3 mi ha aiutato nei miei vari compiti di codice e mi ha aiutato a risolvere i problemi relativi alle mie attività.

Meta Llama 3 mi ha aiutato nei miei vari compiti di codice e mi ha aiutato a risolvere i problemi relativi alle mie attività.

📖 Leggi anche: La differenza tra machine learning e intelligenza artificiale

10. Grok (il migliore per ragionamenti fulminei e profondità contestuale)

tramite Grok

Se avete mai aspettato che uno strumento di IA completasse una semplice richiesta, come correggere un bug o completare uno script, sapete quanto possano essere frustranti le risposte lente e superficiali. È qui che Grok si distingue.

Realizzato da xAI e integrato nella piattaforma X, offre un ragionamento veloce e simile a quello umano che ricorda più la programmazione in coppia che la query di un chatbot.

Che tu stia eseguendo il debug di uno script Python, generando contenuto o traducendo la logica tra linguaggi, Grok ti accompagna in ogni fase.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grok

Fornisci risposte quasi istantanee a query di codice complesse e puzzle logici.

Assistenza alla conservazione avanzata del contesto per una migliore continuità nelle sessioni di codifica iterative.

Gestisci con facilità la documentazione di codifica multilingue e le attività di traduzione tra linguaggi diversi.

Genera frammenti di codice completi e logica aziendale in strumenti di codifica come Python o JavaScript con prompt minimi.

Analizza attività di ragionamento astratto come il rilevamento del sarcasmo e il riconoscimento di modelli di lungo modulo.

Limiti di Grok

Produzione di output eccessivamente cauti o generici in casi limite creativi o ad alto rischio.

Dipendenza dall'accesso API a pagamento o dall'integrazione della piattaforma per l'uso a livello di produzione.

Prestazioni non eccezionali nella generazione di immagini rispetto agli strumenti specializzati.

Prezzi di Grok 3

Super Grok : 30 $ al mese per utente

Super Grok Heavy: 300 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Grok 3

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Grok

Questa recensione di G2 ha evidenziato:

Può creare immagini, effettuare ricerche sul web, fornire risposte, generare contenuto, eseguire analisi dei dati, effettuare ricerche approfondite e ricerche ancora più approfondite, offre un buon livello gratuito. Il migliore su X.

Può creare immagini, effettuare ricerche sul web, fornire risposte, generare contenuto, eseguire analisi dei dati, effettuare ricerche approfondite e ricerche ancora più approfondite, offre un buon livello gratuito. Il migliore su X.

👀 Curiosità: il primo bug nell'informatica era letteralmente una falena. Nel 1947, alcuni ingegneri ne trovarono una incastrata in un relè ad Harvard. Oggi, gli LLM che eseguono il debug del codice non toccano nemmeno l'hardware.

11. GitHub Copilot (il migliore per l'automazione e la modifica del codice senza soluzione di continuità nell'IDE)

tramite GitHub

Scrivere blocchi di codice ripetitivi, eseguire il debug delle funzioni di qualcun altro o semplicemente cercare di stare al passo con i ticket giornalieri può prosciugare la tua concentrazione.

GitHub Copilot alleggerisce questo carico agendo come un compagno di squadra sempre disponibile all'interno del tuo IDE.

Che tu stia scrivendo da zero o effettuando la modifica su più file, questo strumento IA per sviluppatori fornisce suggerimenti in tempo reale, rileva automaticamente gli effetti a catena e ti consente di approvare le modifiche con un clic, direttamente all'interno del tuo ambiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitHub Copilot

Offre suggerimenti di codice in tempo reale che imparano il tuo stile di programmazione mentre lavori.

Abilita la modalità agente per pianificare, scrivere, testare e inviare richieste pull in modo autonomo.

Consenti prompt nell'editor per modifiche su più file e modifiche coerenti a livello di progetto.

Integrazione con IDE popolari come VS Codice, Visual Studio, Xcode, JetBrains e Neovim.

Supporto a diverse opzioni di modello, tra cui Claude Sonnet, GPT-4. 1 e Gemini 2. 5 Pro.

Fornisce funzionalità di revisione del codice che segnalano i bug e suggeriscono correzioni prima del controllo qualità manuale.

Limiti di GitHub Copilot

Richiede codici strutturati per ottenere le migliori prestazioni

Genera suggerimenti che richiedono ancora la revisione umana

Offre meno valore agli sviluppatori indipendenti che scrivono e comprendono tutto il proprio codice.

Limite di completamenti nel piano gratuito (2.000 al mese)

Prezzi di GitHub Copilot

Free

Pro : 10 $ al mese per utente

Pro+: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di GitHub Copilot

Non si limita a fornire completamenti rapidi del codice, ma migliora attivamente il mio flusso di lavoro suggerendo soluzioni ottimizzate, strutturate e orientate alle prestazioni.

Non si limita a fornire completamenti rapidi del codice, ma migliora attivamente il mio flusso di lavoro suggerendo soluzioni ottimizzate, strutturate e orientate alle prestazioni.

💡 Suggerimento professionale: conoscere Python o JavaScript non è sufficiente. How to Become a Better Programmer rivela come migliorare le proprie competenze con la risoluzione di problemi reali, la creatività e l'apprendimento continuo per distinguersi nel mondo tecnologico in rapida evoluzione di oggi.

12. Tabnine (il migliore per un'assistenza sicura e privata nel codice IA)

tramite Tabnine

Gli sviluppatori spesso devono affrontare problemi di privacy, in particolare quando si verifica la condivisione di codice sensibile con strumenti di IA. Ogni ingegnere ha vissuto quel momento di disagio in cui si è chiesto se il prossimo suggerimento di completamento automatico potesse rivelare logiche proprietarie.

Tabnine è progettato per mettere fine a queste preoccupazioni. Offre una soluzione on-premise con air gap che mantiene il codice esattamente dove desideri.

Con modelli addestrati esclusivamente su codice con licenza autorizzazione permissiva, Tabnine è il tuo partner di fiducia per completamenti di codice rapidi e sensibili al contesto che aumentano la produttività degli sviluppatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tabnine

Offre supporto a implementazioni completamente private e isolate con zero conservazione dei dati.

Genera e spiega il codice con suggerimenti contestualizzati su misura per i tuoi progetti.

Crea agenti IA per test, documentazione e implementazione Jira.

Convalida il codice rispetto agli standard interni con agenti di revisione personalizzati.

Utilizza più LLM o ottimizza i modelli Tabnine sui tuoi repository.

Limiti di Tabnine

Funzionalità/funzione limitate nei piani gratis o di base.

Può consumare più risorse di sistema durante l'esecuzione del modello locale.

Richiede configurazione e supporto IT per l'implementazione a livello aziendale.

Prezzi di Tabnine

Piattaforma Tabnine Agentic: 59 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Tabnine

G2 : 4,0/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Tabnine

Questa recensione di G2 condivide:

Sono davvero stupito dalla sua capacità di fornire il codice previsto. A volte mi sorprende, specialmente durante la pratica DSA, identificare il problema, compresi i limiti di complessità temporale e di spazio, e fornire il codice di conseguenza.

Sono davvero stupito dalla sua capacità di fornire il codice previsto. A volte mi sorprende, specialmente durante la pratica DSA, identificare il problema, compresi i limiti di complessità temporale e di spazio, e fornire il codice di conseguenza.

🧠 Lo sapevate: nel 2025, gli LLM potrebbero automatizzare quasi il 50% di tutto il lavoro digitale. Come condurre una valutazione efficace degli LLM per ottenere risultati ottimali vi mostra come testarli e metterli a punto per ottenere prestazioni costanti e affidabili nel mondo reale.

13. WizardLM (ideale per seguire le istruzioni e ragionare su attività di codice complessi)

tramite WizardLM

Scrivere codice pulito è già abbastanza difficile quando si tratta di spiegarlo e testarlo. Evita l'ulteriore pressione di doverlo mantenere ogni volta che è possibile.

WizardLM fa il passaggio come un LLM open source ottimizzato specificamente per seguire le istruzioni e il ragionamento logico, rendendolo un potente assistente di codifica per gli sviluppatori che desiderano maggiore chiarezza nelle attività complesse senza affidarsi a black box proprietarie.

Le migliori funzionalità/funzioni di WizardLM

Interpreta prompt vaghi o astratti con un ragionamento logico e graduale.

Segui istruzioni complesse per attività di codifica multi-turn.

Scomponi la logica del codice annidato in un formato chiaro e leggibile.

Supporta domande e risposte aperte e spiegazioni del codice in molti linguaggi.

Consente l'implementazione offline e di sicurezza come soluzione completamente open source.

Limiti di WizardLM

Le prestazioni potrebbero essere inferiori rispetto a modelli proprietari come GPT-4 o Claude 3. 5

Difficoltà con codebase altamente specifici per dominio senza messa a punto

Velocità di inferenza più lente su modelli più grandi, a meno che non siano ottimizzati.

Prezzi di WizardLM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WizardLM

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di WizardLM

Questa recensione su Reddit ha evidenziato:

Fornisce risposte precise e complete a domande basate sulla conoscenza e non ha eguali rispetto a qualsiasi altro modello che ho testato nei settori del ragionamento deduttivo e della risoluzione di problemi matematici.

Fornisce risposte precise e complete a domande basate sulla conoscenza e non ha eguali rispetto a qualsiasi altro modello che ho testato nei settori del ragionamento deduttivo e della risoluzione di problemi matematici.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti software per lo sviluppo di app

Ecco altri tre strumenti LLM per il codice che non sono trattati nel blog ma che sono simili per scopo e funzione:

Amazon CodeWhisperer : offre suggerimenti di codice su misura per i servizi AWS, scansioni di sicurezza integrate per individuare vulnerabilità e integrazione perfetta con IDE come VS Code e JetBrains.

Cody di Sourcegraph : si integra profondamente con il tuo codice per rispondere a domande sul codice, generare spiegazioni e rifattorizzare la logica.

Magic.dev : consente di descrivere il software in linguaggio naturale e restituisce scaffold di codice full-stack implementabili.

LLM(e) Ti sveliamo un segreto: il codice diventa più facile con ClickUp

Gli LLM hanno ridefinito completamente il modo in cui i team moderni affrontano lo sviluppo di software.

Tuttavia, come dimostrato da questa guida, non tutti gli LLM sono uguali.

Alcuni eccellono nel ragionamento ma faticano con la collaborazione in tempo reale. Altri forniscono suggerimenti di codice rapidi ma non sono integrati con il tuo effettivo flusso di lavoro di sviluppo. La maggior parte richiede agli sviluppatori di passare da IDE, chatbot e task manager solo per ottenere un risultato pulito.

ClickUp si distingue in questo senso.

Incorporando le funzionalità basate su LLM direttamente nell'area di lavoro del progetto, ClickUp consente ai team di generare codice, gestire attività e collaborare in un unico posto. ClickUp elimina la necessità di prompt scollegati, senza cambi di contesto.

Se la tua attuale catena di strumenti ti sta rallentando, potrebbe essere il momento di iscriverti a ClickUp!