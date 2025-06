Come risparmiare tempo e ottenere risultati migliori con la revisione del codice

Prenditi un momento e pensa al tuo lavoro. Hai fatto un buon lavoro?

Indipendentemente dalla risposta a questa domanda, quello che hai appena fatto è una forma di revisione, il fondamento del progresso.

Le revisioni aiutano i team a valutare le proprie prestazioni, misurare i risultati, identificare le lacune e integrare strategie di miglioramento. Dalle valutazioni annuali ai piani di miglioramento delle prestazioni, le organizzazioni conducono revisioni in diversi modi.

Una di queste pratiche all'interno dei team di sviluppo software è la revisione del codice.

In questo post del blog esploriamo cos'è, come aiuta e come è possibile integrare i processi di revisione del codice nella pratica dell'ingegneria del software.

Che cos'è la revisione del codice?

La revisione del codice è il processo di esame sistematico del codice di una persona da parte di uno o più sviluppatori con l'obiettivo di identificare gli errori trascurati nella fase iniziale di sviluppo.

Negli anni '70, Michael Fagan, un progettista di software, ha introdotto un processo per l'ispezione del codice. Da allora, questo processo è stato adattato e migliorato dalle generazioni successive di sviluppatori.

La revisione del codice è efficace per garantire:

Coerenza con i requisiti di progettazione

Conformità agli standard di codifica

Rilevamento dei bug nelle prime fasi del processo

Condivisione delle conoscenze tra le parti interessate durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo

Manutenibilità e sicurezza

Qualità complessiva del software e debito tecnico minimo

In linea di principio, la revisione del codice offre vantaggi straordinari. Tuttavia, a seconda delle esigenze, degli obiettivi e dei sistemi attuali, alcuni tipi di revisione del codice possono essere più vantaggiosi di altri. Vediamo come.

Tipi di revisione del codice

Dalla stampa del codice e dalla sua revisione con un evidenziatore all'esecuzione del codice tramite editor di codice, esistono decine di modi per eseguire la revisione del codice. Ecco gli approcci più comuni seguiti dai moderni team di sviluppo software.

Revisione formale del codice

Si tratta di un processo strutturato di revisione del codice, chiamato anche ispezione del software.

Processo : la revisione formale del codice include la pianificazione, la panoramica, la preparazione, la riunione di ispezione e la rielaborazione, in genere guidata da un moderatore durante una riunione

Applicabilità : questo processo è ottimo quando gli standard sono estremamente elevati, come nel caso della conformità in settori quali quello sanitario o finanziario

Vantaggi : efficaci e approfondite nell'individuare tempestivamente i difetti

Sfide: rigorose e dispendiose in termini di tempo

Revisione informale del codice

Meno formale della revisione tradizionale, questo processo coinvolge uno o più colleghi che esaminano il codice sorgente alla propria scrivania.

Processo : gli sviluppatori condividono il proprio codice con i colleghi per la revisione

Applicabilità : ottimo per la formazione e il coaching di sviluppatori junior

Vantaggi : rapido ed estremamente efficace nell'individuazione degli errori

Sfide: Manca il rigore e la documentazione delle revisioni formali

Revisione delle richieste pull

Questo è comune nei sistemi di controllo di versione distribuiti come Git, dove gli sviluppatori inviano le modifiche al codice a un ramo condiviso del repository.

Processo : gli altri membri del team esaminano le modifiche prima di unirle al ramo principale.

Applicabilità : per team distribuiti che seguono flussi di lavoro di integrazione e distribuzione continui

Vantaggi : facilita il feedback asincrono e la garanzia della qualità prima dell'integrazione di nuovo codice

Sfide: senza una collaborazione in tempo reale, l'apprendimento può subire ritardi

Programmazione in coppia

Si tratta di una tecnica di sviluppo software agile in cui due programmatori lavorano insieme su una sola postazione di lavoro.

Processo : uno sviluppatore, il driver, scrive il codice mentre l'altro, l'osservatore o navigatore, revisiona contemporaneamente ogni riga di codice. Possono scambiarsi i ruoli regolarmente.

Applicabilità : ottimo per problemi di programmazione complessi che richiedono la collaborazione di più menti

Vantaggi : un processo di revisione in tempo reale consente di individuare tempestivamente gli errori e condividere le conoscenze all'interno del team

Sfide: Dal punto di vista culturale e comportamentale, la programmazione in coppia può risultare scomoda per i membri del team, diventando quindi inefficace

Revisione del codice assistita da strumenti

Si tratta di un processo automatizzato di revisione del codice che si avvale dell'aiuto di vari strumenti appositamente progettati.

Processo : gli strumenti analizzano il codice alla ricerca di tipi specifici di errori, violazioni degli standard e vulnerabilità della sicurezza

Applicabilità : ottimo quando c'è carenza di tempo o risorse

Vantaggi : altamente ripetibili, rapidi ed economici

Sfide: non è in grado di gestire codici complessi che richiedono capacità di pensiero critico; spesso utile come processo di assistenza piuttosto che come sostituto della revisione manuale del codice

Qualunque sia il metodo di revisione del codice scelto per la tua organizzazione, la sua importanza è innegabile.

L'importanza della revisione del codice

Fondamentalmente, le revisioni del codice aiutano a eliminare gli errori. Riconoscono i limiti di un singolo sviluppatore e cercano di migliorare le sue capacità in modo sistematico. La revisione del codice rafforza non solo il codice stesso, ma l'intero processo di sviluppo del software. Ecco come.

Ottimizzazione del rilevamento dei bug: fondamentalmente, le revisioni del codice aiutano a scoprire bug e vulnerabilità del software prima dell'integrazione nel codice base principale. L'esame tra pari rileva perdite di memoria, problemi di concorrenza o pratiche di codice non sicure.

Test: la revisione del codice migliora i risultati dei test agili con un feedback continuo sul prodotto anche prima che raggiunga la fase di test. In questo modo, riduce la gravità dei difetti che emergono durante i test formali.

Miglioramento continuo: nel framework Scrum, le revisioni del codice sono integrate nel ciclo di sviluppo per garantire un miglioramento continuo. Grazie alle revisioni del codice, i team Scrum individuano e risolvono tempestivamente i problemi, creando prodotti pronti per la distribuzione.

Qualità del software: la revisione del codice è una misura preventiva che migliora la sicurezza e l'affidabilità del software, riducendo il rischio di errori costosi e problemi dannosi dopo l'implementazione.

Produttività degli sviluppatori: l'identificazione e la risoluzione preventiva dei problemi semplifica il processo di test. Consente ai tester e agli sviluppatori di concentrarsi su scenari più complessi e sull'esperienza degli utenti piuttosto che sui bug delle funzionalità di base.

Scopri tutti questi vantaggi e molti altri seguendo un processo strutturato di revisione del codice. Di seguito trovi il punto di partenza.

Passaggi per eseguire una revisione del codice

La revisione del codice da parte dei colleghi è un passaggio semplice e unico che consiste nell'esaminare le righe di codice per verificarne la qualità e gli standard di programmazione. Per essere efficace, tuttavia, è necessario seguire diversi passaggi prima e dopo. Esaminiamoli in ordine.

Pianifica la revisione del codice

Prima di iniziare la revisione, preparati per un esito positivo con un piano completo.

Definire l'ambito e gli obiettivi

Identifica quali parti del codice devono essere riviste

Assegnatelo ai revisori (o a voi stessi)

Imposta la sequenza temporale per il completamento

Con un piano chiaro, puoi organizzare il processo di revisione e definire aspettative chiare.

Comprendere il codice

Per rivedere qualcosa, è necessario comprenderla. Inizia dal contesto: parla con lo sviluppatore della funzionalità che sta realizzando, del suo approccio alla soluzione, ecc. Impara le funzionalità/funzioni del codice.

Esamina tutte le informazioni disponibili nella documentazione correlata, nelle storie degli utenti o nelle specifiche di progettazione prima di leggere il codice. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, puoi anche utilizzare moduli per i team di sviluppo software per raccoglierle. Questo passaggio è fondamentale per una revisione significativa.

Controlla il codice

Estraete il codice più recente dal sistema di controllo delle versioni per assicurarvi di esaminare le modifiche più recenti. In questo modo si evita di rivedere codice obsoleto che è già stato modificato.

Esegui il codice

Se possibile, esegui il codice per vedere come si comporta. Questo ti aiuta a identificare eventuali problemi evidenti con la funzionalità che potrebbero non essere evidenti solo leggendo il codice.

Rivedi

Valuta il codice per trovare le risposte alle seguenti domande.

È facile da capire? Un buon codice dovrebbe essere autoesplicativo con commenti appropriati dove necessario

Segue gli standard e le convenzioni di codifica definiti?

È facile da mantenere? Verifica la presenza di un design modulare, l'uso di modelli e l'estensibilità

Implementa correttamente la funzionalità prevista?

Ci sarebbero problemi di prestazioni? Verifica la presenza di calcoli non necessari, un uso eccessivo della memoria o problemi di scalabilità

È sicuro? Cerca vulnerabilità comuni alla sicurezza come SQL injection, cross-site scripting o fughe di dati

Sono previsti test unitari o automatizzati adeguati a coprire le nuove modifiche?

Discutete i problemi e fornite feedback

Se la revisione tra pari evidenzia dei problemi, discutine con lo sviluppatore. Se lavori in un team distribuito, puoi utilizzare un software di feedback sul prodotto per fornire indicazioni in modo asincrono.

Per le revisioni sincrone, organizza riunioni o sessioni in coppia per discuterne.

Consenti l'azione

Sulla base della revisione del codice e del feedback, lo sviluppatore deve apportare le modifiche necessarie. Alcune potrebbero essere semplici modifiche al codice. Altre potrebbero comportare una riscrittura completa per creare la funzionalità in modo più elegante, leggibile e facile da mantenere.

Approva e unisci

Una volta gestito il feedback, approva il codice per unirlo al codice base principale.

In alcuni casi, specialmente dopo revisioni importanti, è utile effettuare una revisione di follow-up per garantire che le modifiche apportate dopo la revisione iniziale siano soddisfacenti e non introducano nuovi problemi.

Riflessione e miglioramento

Dopo la revisione, rifletti sul processo e raccogli i feedback dei partecipanti. Puoi utilizzarli per migliorare le future revisioni del codice.

Per quanto possa sembrare semplice, la revisione del codice è un'attività intensa e soggetta a varie sfide. Ecco quelle che potresti incontrare più facilmente.

Come evitare le sfide comuni nella revisione del codice

Le revisioni del codice sono sia tecniche che comportamentali. Dal punto di vista tecnico, comportano la lettura e l'esecuzione del codice per assicurarsi che sia corretto. Dal punto di vista comportamentale, comportano dare e ricevere feedback, intraprendere azioni e modificare i processi futuri. In combinazione, questo può essere difficile.

Alcune delle sfide più comuni che i team devono affrontare nella revisione del codice sono le seguenti.

1. Grandi insiemi di modifiche: rivedere grandi quantità di codice contemporaneamente può essere opprimente e inefficace.

👉Sii agile. Incoraggia cambiamenti piccoli e incrementali. Suddividi le funzionalità/funzioni più grandi in parti gestibili che puoi rivedere e unire separatamente.

2. Contesto insufficiente: senza un contesto adeguato, i revisori potrebbero non comprendere l'intento alla base del codice, con conseguente riduzione dell'efficacia delle revisioni.

👉 Includi descrizioni concise di ogni modifica al codice, collegandole alla documentazione pertinente, ai ticket o ai documenti di progettazione. Usa i commenti in linea per spiegare il "perché" delle decisioni di codice non ovvie.

3. Pregiudizi personali: le revisioni possono essere soggettive, influenzate da preferenze personali piuttosto che dall'obiettivo di migliorare la qualità del codice.

👉 Stabilisci e rispetta standard e linee guida di codifica documentati. Assicurati che il team di sviluppo software concordi collettivamente su questi standard.

4. Vincoli di tempo: gli sviluppatori potrebbero affrettare le ispezioni del codice a causa di scadenze strette, compromettendo la qualità della revisione.

👉 Pianifica le revisioni del codice come qualsiasi altra attività critica e dedica loro del tempo nella sequenza del progetto.

5. Mancanza di competenze: i revisori potrebbero non avere sempre il background o le competenze necessarie per revisionare efficacemente determinati codici.

👉 Coinvolgi più revisori con competenze complementari e valuta la possibilità di ruotare gli incarichi di revisione per diffondere le conoscenze di settore all'interno del team.

Con questo, passiamo alla parte più importante: come mettere in pratica la revisione del codice nel tuo team di ingegneri.

Best practice per una revisione efficace del codice

Se hai letto fino a questo punto, sei già convinto dei vantaggi della revisione del codice e vorresti imparare a farlo nel modo giusto. Abbiamo ciò che fa per te.

1. Integralo nel tuo software di project management

Alcuni team considerano la revisione del codice come un passaggio esterno al ciclo di vita dello sviluppo del software. Soprattutto quando seguono revisioni informali del codice, questa attività può essere svolta in modo tangenziale. Questo è un errore.

2. Pianifica accuratamente

Mostra al revisore del codice ciò che deve revisionare. Alcuni dei migliori strumenti di project management dispongono già di funzionalità/funzioni che consentono di riunire tutte le informazioni.

Stabilisci un quadro di riferimento e obiettivi chiari per ogni sessione di revisione

Elenca tutto ciò su cui il revisore deve concentrarsi

Evidenzia i criteri di accettazione

Organizza il processo sul tuo strumento di project management software

Archivia le revisioni passate per mantenere la continuità e la responsabilità

Questo approccio strutturato riduce al minimo la probabilità di trascurare problemi critici, migliora l'accuratezza delle revisioni e aiuta a monitorare i miglioramenti nel tempo.

3. Semplifica i flussi di lavoro

A nessuno piace aggiungere un passaggio al proprio lavoro. Assicurati quindi che le revisioni del codice siano parte integrante del flusso di lavoro.

Aggiungi uno stato personalizzato per la revisione del codice dopo la fase di lavoro in corso (WIP) o di sviluppo

Assegna i revisori del codice in base al loro carico di lavoro e alla loro disponibilità

Integra i tuoi strumenti di pipeline con il tuo strumento di project management per attivare ispezioni automatiche del codice al momento del commit o della creazione di una richiesta pull

Automatizza le notifiche agli sviluppatori e ai revisori per il lavoro in arrivo

Crea modelli di sviluppo software per supportare le future revisioni del codice

4. Incoraggia una comunicazione proattiva

Una comunicazione chiara tra i membri del team risolve la maggior parte dei problemi di codice in meno iterazioni.

Ad esempio, invece di limitarsi a dire "Questo codice è errato", un revisore può spiegare cosa c'è che non va, perché è importante e come può essere migliorato, fornendo eventualmente esempi di codice o riferimenti.

Questo approccio rende chiare le correzioni necessarie e migliora l'apprendimento e la collaborazione.

Oggi non tutte le attività di valutazione dei progetti devono essere svolte manualmente.

Automatizza le revisioni: puoi automatizzare gran parte del processo di revisione del codice in modo efficace ed economico con strumenti di IA per il codice. Questi strumenti sono in grado di analizzare rapidamente grandi quantità di codice per identificare modelli, anomalie o deviazioni dalle best practice che potrebbero essere difficili e dispendiose in termini di tempo da individuare per i revisori umani.

Automatizza la gestione delle revisioni: oltre a utilizzare i migliori editor di codice per rivedere il codice stesso, puoi anche automatizzare una serie di attività correlate.

6. Impara e migliora continuamente

Tieni traccia dei bug e dei problemi rilevati durante le revisioni del codice. Identifica i modelli. Ad esempio, se uno sviluppatore utilizza : invece di ; creando problemi, potresti impostare una correzione automatica. Se un determinato codice crea regolarmente problemi di prestazioni, puoi condurre un'analisi delle cause alla radice.

Non considerare la revisione del codice come una valutazione isolata di un particolare pezzo di codice. Considerala piuttosto come un modo per rafforzare i processi di qualità del codice all'interno dell'organizzazione.

Scrivi codice migliore semplificando le revisioni del codice con ClickUp

Dire che le revisioni del codice migliorano la qualità del prodotto è un eufemismo. In realtà, le revisioni del codice hanno un impatto positivo enorme su tutto.

Per gli sviluppatori, che siano neolaureati o collaboratori individuali di grande esperienza, le revisioni del codice sono un dono. Con una revisione del codice, tutti ottengono una nuova prospettiva sul proprio lavoro e un feedback da qualcuno più competente, esperto o semplicemente diverso.

Per il revisore, le revisioni del codice sono una pausa salutare dalla programmazione, senza allontanarsi troppo. Consentono di ampliare la propria esperienza oltre le funzionalità/funzioni su cui si sta lavorando.

Per l'analista della qualità, le revisioni del codice costituiscono la prima linea di difesa. I bug fastidiosi vengono risolti, consentendo di testare problemi più profondi relativi alle prestazioni e alla scalabilità.

A meno che non lo rendiate un lavoro di routine, peggiorando la vita di ogni membro del team, l'introduzione delle revisioni del codice incontrerà la minima resistenza.

Assicurati che sia vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti integrandolo nella tua pipeline di sviluppo. Imposta alcuni test automatizzati. Rendi tutte le informazioni disponibili e accessibili. Facilita la comunicazione in tempo reale senza sforzo.

Domande frequenti sul processo di revisione del codice

1. Che cos'è un esempio di revisione del codice?

La revisione del codice è il processo di esame sistematico del codice di qualcuno da parte di uno o più sviluppatori di software con l'obiettivo di identificare gli errori trascurati nella fase iniziale di sviluppo.

Una buona revisione del codice si concentra sull'offrire feedback e migliorare il lavoro dello sviluppatore. Ad esempio, se uno sviluppatore ha trascurato un errore di divisione per zero in un codice, il revisore potrebbe commentare:

"La funzione non gestisce i casi in cui si passa un elenco vuoto come input. Ciò causerà un 'ZeroDivisionError' quando si tenta di dividere per zero. Aggiungere un controllo per assicurarsi che l'elenco non sia vuoto prima di eseguire la divisione."

2. Quali sono i tre tipi di revisione del codice?

Le tre revisioni del codice più comunemente utilizzate sono:

Revisione formale del codice

Programmazione in coppia

Revisione automatizzata del codice tramite strumenti di IA

3. Come si scrive un esempio di revisione del codice?

Scrivere recensioni tra pari implica fornire feedback sul codice, in genere all'interno di una piattaforma di hosting di codice o di uno strumento di revisione. Per scrivere una buona recensione: