Revisioni del codice: l'unico caso in cui "LGTM" può significare "mi sembra a posto"... oppure "per favore, unire questo prima che io riconsideri tutto".
Quando le revisioni del codice lavorano, i bug vengono eliminati prima che possano causare frustrazione agli utenti, i team rimangono allineati e le conoscenze si diffondono più rapidamente durante un'interruzione della produzione.
E quando non funzionano? La tua richiesta pull rimane lì per giorni. A volte i revisori scompaiono completamente o lasciano commenti criptici come "hmm" e poi scompaiono di nuovo. Un team richiede spiegazioni dettagliate per ogni punto e virgola, un altro team approva tutto ciò che viene compilato e nessuno riesce a mettersi d'accordo sugli standard di base.
In questo post del blog capiremo come gli sviluppatori possono semplificare le revisioni del codice tra i team per evitare questo caos e fornire prodotti che le persone possano utilizzare.
Esploreremo anche come ClickUp si inserisce in questo flusso di lavoro. 📝
Vantaggi di un processo di revisione del codice standardizzato
Le revisioni standardizzate individuano i problemi in modo coerente, indipendentemente da chi effettua la revisione. La lista di controllo per la revisione del codice individua sistematicamente le vulnerabilità di sicurezza, i problemi di prestazioni e le modifiche significative.
Ecco alcuni vantaggi che si accumulano nel tempo. 📈
- Revisioni più rapide: gli autori sanno cosa ci si aspetta da loro prima di scrivere il codice, quindi le PR vengono approvate al primo tentativo più spesso.
- Apprendimento migliore: gli sviluppatori junior migliorano più rapidamente quando il feedback costruttivo segue principi coerenti anziché le preferenze individuali dei revisori.
- Meno attriti: nessuno perde tempo a discutere su come formattare quando il tuo linter già impone come formattare.
- Risultati prevedibili: gli sviluppatori si concentrano sulla scrittura di codice di alta qualità invece di preoccuparsi di quale revisore verrà loro assegnato.
🔍 Lo sapevate? Il termine " richiesta pull " è diventato popolare solo dopo il lancio di GitHub nel 2008. GitHub ha introdotto il Pull Request Template (PRT) per aiutare gli sviluppatori a modificare le pull request in modo pertinente e coerente. Prima di allora, gli sviluppatori utilizzavano thread di email o file di patch per proporre e discutere le modifiche.
Sfide comuni nelle revisioni del codice tra team
Le revisioni del codice tra team falliscono quando i confini organizzativi creano confusione sulle responsabilità, interrompono il lavoro concentrato o introducono aspettative contrastanti.
Ecco cosa succede in genere:
- Stili di codice diversi entrano in conflitto, trasformando le revisioni in dibattiti su come formattare piuttosto che sulla logica.
- La comunicazione diventa un problema quando i team utilizzano strumenti diversi o parlano in gergo tecnico. Una semplice domanda può richiedere giorni per ottenere una risposta, causando un blocco completo della richiesta pull.
- Nessuno sa chi sia il decisore quando sono coinvolti più team. Si finisce in un limbo in attesa dell'approvazione di qualcuno che ritiene che non sia sua responsabilità.
- I fusi orari creano problemi di attesa in cui ogni ciclo di feedback richiede un'intera giornata, trasformando una conversazione di 30 minuti in uno scambio che dura una settimana.
- Le revisioni formali del codice vengono ignorate perché il tuo lavoro non ha la priorità per l'altro team. Loro sono concentrati sulle proprie scadenze, mentre il tuo codice rimane in attesa.
- I revisori del codice non dispongono del contesto necessario per comprendere perché le cose funzionano in un determinato modo nel tuo codice. Potrebbero segnalare come errato qualcosa che è invece corretto quando gestiscono un caso limite noto, oppure potrebbero non individuare problemi reali perché non comprendono il tuo dominio.
🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain fornisce al team di sviluppo il contesto mancante che rallenta la maggior parte delle revisioni del codice. Poiché l'assistente basato sull'intelligenza artificiale comprende il tuo spazio di lavoro, è in grado di spiegare perché esiste una determinata funzione o cosa deve gestire una determinata logica.
Supponiamo che qualcuno segnali una riga nel tuo flusso di checkout. L'IA per i team di software può comunicare che si tratta di una correzione marginale di uno sprint precedente, estraendo i documenti e le attività pertinenti dall'area di lavoro per fornire un contesto aggiuntivo. In questo modo, i revisori impiegano meno tempo a indovinare l'intento.
📌 Prova questo prompt: Spiega lo scopo della logica di riprova nell'API di checkout e dimmi se è collegata a un bug passato o a un aggiornamento delle funzionalità/funzione.
Best practice per ottimizzare le revisioni del codice tra i team
Le revisioni del codice spesso rallentano la produttività degli sviluppatori quando sono coinvolti più team. Ecco come gli sviluppatori possono semplificare le revisioni tra i team e mantenere la produttività sui binari giusti. 👇
Scrivi descrizioni dettagliate delle PR
Smetti di scrivere "Bug risolto nel flusso di pagamento" e inizia a spiegare cosa non funzionava e perché la tua correzione funziona. Inoltre, ti consigliamo di:
- Includi il link al ticket, i passaggi per riprodurre il problema originale e ciò che hai testato.
- Elenco dei team con cui hai verificato quando hai modificato l'infrastruttura di condivisione.
- Aggiungi una sezione "Concentra la tua revisione qui" che indichi le 50 righe importanti nella tua richiesta pull di 300 righe.
Quando un revisore è in grado di comprendere la tua modifica in due minuti anziché in venti, ottieni un feedback più rapido e migliore.
💡 Suggerimento professionale: quando suggerisci delle modifiche, spiega perché sono importanti. In questo modo creerai una traccia di conoscenze che ridurrà le domande ripetitive e aiuterà i futuri revisori.
Rendere chiara la titolarità
Aggiungi un file CODEOWNERS che tagga automaticamente le persone giuste.
Inserisci una tabella nel tuo README: "Modifiche al codice di autenticazione → @security-team richiesto, @backend-team facoltativo". Quando qualcuno apre una PR che riguarda il codice di cinque team, sa esattamente chi attendere e chi è lì solo per la condivisione di conoscenze.
Applica i tempi di risposta e sblocca te stesso
Le scadenze non si fermano solo perché qualcuno è occupato, quindi è utile che l'intero team consideri la reattività nella revisione come parte del normale flusso di lavoro.
Non hai ricevuto risposta entro 24 ore? Contattali. Se sono passate più di 48 ore, segnalalo al loro responsabile o trova un altro revisore. E se un revisore lascia dieci commenti filosofici, puoi chiedergli di "fare una breve telefonata in 10 minuti" e discuterne dal vivo.
💡 Suggerimento professionale: pre-etichetta le PR in base al rischio e all'ambito. Tag ogni PR come a basso rischio, a medio rischio o ad alto rischio, e nota se influisce su più team. In questo modo, le revisioni tra pari avvengono più rapidamente, garantendo che i revisori sappiano immediatamente dove concentrare la loro attenzione e che le modifiche ad alto rischio ricevano un'attenzione particolare.
Registra le decisioni relative all'architettura
Quando fai una scelta non ovvia, come usare Redis invece di Postgres per il caching, scrivilo in un Architecture Decision Record (ADR) o nel wiki del team. E assicurati di collegare il link nel tuo PR.
In questo modo, i revisori esterni smettono di mettere in discussione decisioni che sono già state discusse e prese. Inoltre, i nuovi membri del team evitano di commettere gli stessi errori.
Crea PR di esempio per modelli comuni
Quando qualcuno realizza un PR cross-team perfetto (ottima descrizione, codice ben strutturato, tutti i casi limite gestiti), aggiungilo ai segnalibri. Condivisione con i nuovi arrivati e fallo riferimento durante la revisione.
"Ecco come gestiamo solitamente l'autenticazione da servizio a servizio" con un link è meglio che spiegarlo da zero ogni volta. Crea una libreria di buoni esempi da cui la tua organizzazione può imparare.
Strumenti per migliorare i flussi di lavoro di revisione del codice
Questi sono i migliori strumenti per migliorare le revisioni del codice tra i team. 🧑💻
ClickUp (ideale per la revisione centralizzata del codice e la comunicazione tra team)
La soluzione di project management software di ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.
Per i team di sviluppo che gestiscono più richieste pull, cicli di revisione e aggiornamenti della documentazione, questo approccio apporta struttura e responsabilità in ogni fase del processo di revisione del codice.
Ecco come mantiene le revisioni in movimento e la comunicazione chiara tra i team. 💻
Mantieni le revisioni trasparenti e dinamiche
Attività di ClickUp offre a ogni richiesta pull una sede adeguata. Ogni attività raccoglie il contesto della revisione, gli incarichi dei revisori e lo stato in un unico posto, in modo che nessuna richiesta pull vada persa o rimanga in attesa. I team possono quindi filtrare le attività di revisione per sprint, repository o stato per vedere rapidamente cosa è in sospeso.
Supponiamo che il tuo sviluppatore backend invii una PR per l'ottimizzazione della risposta API. Crea un'attività denominata "Ottimizzazione della cache API per gli endpoint di prodotto" e collega la PR. L'attività include i risultati dei test, i tag dei revisori e una breve lista di controllo delle aree su cui concentrarsi. I revisori inseriscono le loro note direttamente nell'attività, aggiornano lo stato a "Modifiche richieste" e la riassegnano al team DevOps.
Automatizza tutto ciò che rallenta il tuo lavoro
Le automazioni di ClickUp eliminano i noiosi passaggi manuali che spesso ritardano le revisioni. Si occupano di azioni ricorrenti, come l'assegnazione dei revisori, l'avanzamento delle attività e le notifiche al team, in modo che gli ingegneri possano concentrarsi sulla fornitura di feedback effettivi.
È possibile creare regole di automazione quali:
- Assegna automaticamente i revisori in base al tipo di file o al team (ad esempio, tutti i frontend/PR ai revisori dell'interfaccia utente).
- Avvisa il responsabile dello sviluppo se una PR rimane senza revisione per più di 48 ore.
- Crea attività secondarie per i test di controllo qualità o la documentazione una volta che una PR viene unita.
Trasforma il caos dei feedback in azioni chiare
ClickUp Brain, uno strumento di IA per sviluppatori, semplifica il follow-up delle revisioni. Riepiloga istantaneamente il feedback dei revisori, identifica gli ostacoli e trasforma il tutto in attività concrete con titolari e scadenze.
Immagina un thread PR con 300 commenti pieni di osservazioni del tipo "nit", "da correggere in seguito" e "da testare". Con un solo prompt, ClickUp Brain estrae i problemi chiave, crea attività secondarie come "Aggiornare la gestione degli errori API" o "Aggiungere test unitari per l'impaginazione" e li assegna agli sviluppatori giusti.
✅ Prova questi prompt:
- Epiloga/riassumi tutti i feedback su questa attività e assegna gli elementi da intraprendere.
- Genera un aggiornamento del progetto da tutti i commenti relativi alle PR di questa settimana.
- Elenco degli ostacoli con menzione nei recenti thread di revisione del codice.
Cattura i passaggi successivi prima che scompaiano
Le discussioni sulle revisioni spesso portano alla luce miglioramenti futuri, come piccole rifattorizzazioni, modifiche alle prestazioni o esigenze di test. Gli agenti ClickUp AI gestiscono automaticamente questi aspetti, trasformando le informazioni ricavate dalle revisioni in attività tracciabili senza bisogno di input manuali.
È possibile utilizzare gli agenti IA per:
- Individua i problemi ricorrenti (ad esempio, test mancanti) e crea attività di follow-up per essi.
- Assegna automaticamente gli elementi del backlog in base ai modelli di discussione
- Identifica e registra i bug comuni segnalati tramite reportistica durante le revisioni
Esempio, più PR evidenziano la mancanza di test unitari nello stesso modulo. Un agente IA può creare una nuova attività denominata "Aggiungi test unitari per UserService.js", assegnarla al QA e collegare tutte le PR correlate.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Connettiti a strumenti di terze parti: connetti repository come GitHub, Gitlab e Bitbucket al tuo spazio di lavoro. Ogni commit, PR e branch si sincronizza con il corrispondente attività di ClickUp grazie alle integrazioni ClickUp.
- Mantieni accessibili gli standard di codifica: archivia le linee guida del codice, le liste di controllo dei revisori e gli snippet di codice riutilizzabili in un documento collaborativo ClickUp Doc per evitare la dispersione del lavoro.
- Mantieni una documentazione chiara: prompt a AI Writer for Work di ClickUp Brain di riepilogare/riassumere le PR lunghe, estrarre le sezioni rilevanti o redigere la documentazione del codice nel tuo stile.
Limiti di ClickUp
- Le opzioni estese di personalizzazione potrebbero risultare eccessive per gli utenti nuovi.
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)
📮 Approfondimento ClickUp: Quando i sistemi falliscono, i dipendenti diventano creativi, ma non sempre è una cosa positiva. Il 17% dei dipendenti si affida a soluzioni personali come salvare le email, fare screenshot o prendere meticolosamente una nota per tenere traccia del proprio lavoro. Nel frattempo, il 20% dei dipendenti non riesce a trovare ciò di cui ha bisogno e ricorre a chiedere ai colleghi, interrompendo la concentrazione di entrambe le parti. Con ClickUp, puoi trasformare le email in attività tracciabili, collegare le chat alle attività, ottenere risposte dall'IA e molto altro ancora all'interno di un unico spazio di lavoro!
💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!
2. Gerrit (ideale per la precisione delle revisioni a livello di commit)
Gerrit opera su un sistema di revisione basato su patch che tratta ogni commit come una modifica distinta che richiede l'approvazione prima dell'unire. I revisori assegnano etichette come Code-Review +2 o Verified +1, creando un sistema di voto che determina la disponibilità all'unire. Questo approccio previene il problema dell'"approvare e dimenticare" comune in altri strumenti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Gerrit
- Utilizza i suoi server SSH e HTTPS abilitati per Git per lavorare senza soluzione di continuità con il tuo flusso di lavoro Git esistente.
- Iterare su singole patch attraverso più revisioni senza ingombrare la cronologia del repository.
- Assicurati che ogni riga di codice superi lo stesso rigoroso controllo con la convenzione del ramo refs/for/.
Limiti di Gerrit
- È difficile risolvere un conflitto unire direttamente dalla piattaforma poiché a volte si disconnette automaticamente.
Prezzi di Gerrit
- Bronzo: 13.000 $/anno (fino a 100 utenti)
- Silver: 18.000 $/anno (fino a 100 utenti)
- Gold: 39.000 $/anno (fino a 100 utenti)
- Platinum: 90.000 $/anno (fino a 100 utenti)
Valutazioni e revisioni Gerrit
- G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: Revisioni insufficienti
🔍 Lo sapevate? Molti progetti open source, come Linux, si basano ancora in larga misura su flussi di lavoro di revisione basati su patch che ricordano quelli degli anni '70.
3. GitHub (ideale per revisioni del codice asincrone distribuite)
Le richieste pull costituiscono la spina dorsale del flusso di lavoro di revisione di GitHub, creando thread di conversazione sulle modifiche proposte. Gli sviluppatori possono suggerire specifiche modifiche alle righe che gli autori applicano direttamente dall'interfaccia, eliminando il botta e risposta dei commenti del tipo "prova invece questo". Inoltre, il monitoraggio della risoluzione dei thread garantisce che nessun feedback vada perso in lunghe discussioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di GitHub
- Ottieni revisioni del codice basate sull'IA con GitHub Copilot mentre gli sviluppatori scrivono il codice.
- Automatizza l'instradamento con i "revisori richiesti" e i CODEOWNERS, assicurandoti che le persone giuste vedano le modifiche che riguardano i loro domini.
- Utilizza il modello asincrono di GitHub per garantire che le revisioni avvengano in modo continuo.
Limiti di GitHub
- Le impostazioni e le autorizzazioni sono confuse, soprattutto per le organizzazioni aziendali che gestiscono più repository.
Prezzi GitHub
- Free
- Team: 4 $ al mese per utente
- Azienda: 21 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni GitHub
- G2: 4,6/5 (oltre 2.600 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 6.140 recensioni)
🧠 Curiosità: il concetto di revisione del codice risale agli anni '50, quando i programmatori che facevano il lavoro sui primi mainframe come l'IBM 704 controllavano manualmente le schede perforate degli altri alla ricerca di errori prima di eseguire i lavori.
4. SonarQube (ideale per i flussi di lavoro di scansione automatizzata della sicurezza)
SonarQube esegue revisioni automatizzate attraverso analisi statiche, applicando oltre 6.500 regole in più di 35 linguaggi per individuare bug, vulnerabilità e falle di sicurezza. L'agente AI per la codifica si collega alla tua pipeline CI/CD e funge da gatekeeper prima che il codice raggiunga i revisori umani.
Le migliori funzionalità/funzioni di SonarQube
- Utilizza i suoi controlli di qualità che impostano soglie di superamento/fallimento in base alla copertura dei test, alla duplicazione e alle valutazioni di sicurezza.
- Lascia che il motore SAST (Static Application Security Testing) individui le vulnerabilità di sicurezza e offra indicazioni su come correggere gli errori prima dell'inizio dei test.
- Visualizza l'accumulo di debito tecnico nel tempo per decidere quali lavori di refactoring sono più importanti.
Limiti di SonarQube
- Segnala potenziali problemi, ma non è in grado di valutare se la logica aziendale sia corretta.
Prezzi di SonarQube
- Free
- Team: 32 $ al mese
- Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di SonarQube
- G2: 4,5/5 (oltre 120 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)
🤝 Promemoria amichevole: incoraggia i revisori a dedicare 30-60 minuti a ogni sessione. Sessioni più lunghe riducono la concentrazione e aumentano la probabilità di trascurare bug sottili.
5. CodeTogether (ideale per la revisione sincrona in coppia)
CodeTogether porta la revisione collaborativa del codice in tempo reale direttamente nel tuo editor di codice, trasformando il consueto processo di revisione asincrono in sessioni di programmazione in coppia dal vivo. Gli sviluppatori possono partecipare da Eclipse, IntelliJ o VS Code. Infatti, gli ospiti non devono nemmeno utilizzare lo stesso IDE dell'host e possono partecipare anche tramite un browser.
Le migliori funzionalità/funzioni di CodeTogether
- Utilizza la funzione di chatta vocale, video e testo integrata nell'ambiente di sviluppo software.
- Mantieni le tue preferenze dell'editor, i temi e le scorciatoie mentre lavori su codice condiviso.
- Registra le sessioni a scopo di documentazione o formazione all'interno dello strumento.
Limiti di CodeTogether
- Non dispone di funzionalità offline e potrebbe non lavorare con software meno recenti o più lingue.
Prezzi di CodeTogether
- Piano Starter: 10 $ al mese per utente
- piano Business: 49 $ al mese per utente
- piano Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di CodeTogether
- G2: Revisioni insufficienti
- Capterra: Revisioni insufficienti
Strategie di collaborazione tra team
Ecco come creare una collaborazione che prospera nonostante la distanza, i diversi programmi e le priorità contrastanti. 🪄
Progettare per l'asincronia sin dall'inizio
È probabile che i revisori dei vari team non siano online contemporaneamente a te. Invece di cercare di infilare una "telefonata veloce", ecco un modo migliore per farlo:
- Inserisci tutto nella descrizione della PR: scrivila supponendo che il revisore si trovi in un altro emisfero e non risponderà prima di 12 ore. Quale problema stai risolvendo? Cosa hai provato che non ha funzionato? Qual è la parte difficile?
- Registra un video per qualsiasi cosa complessa: illustra le tue modifiche in un ClickUp Clip; è meglio di oltre 20 messaggi di chatattare sparsi in due giorni. I revisori possono guardarlo a velocità doppia e capire cosa hai creato.
- Rispondi alle domande ovvie: assicurati che domande come "Perché non hai utilizzato il UserService esistente?" trovino risposta nella tua descrizione.
🚀 Vantaggio di ClickUp: le revisioni asincrone funzionano solo quando la comunicazione rimane chiara e facile da seguire. ClickUp Chat mantiene queste conversazioni in connessione con il lavoro stesso, in modo che gli aggiornamenti non vadano persi durante la notte.
Puoi pubblicare il link della tua richiesta pull, effettuare la condivisione rapida del contesto e tagga i colleghi che devono effettuare la revisione. Queste funzionalità/funzioni sono compatibili anche con i dispositivi mobili.
Smetti di trattare la documentazione come un compito a casa
La scrittura della documentazione del codice fa parte della distribuzione della funzionalità/funzione. Ogni PR tra team dovrebbe:
- Collegamento al documento sull'architettura che spiega perché esiste il tuo servizio e come si integra con gli altri.
- Aggiorna il runbook quando modifichi le modalità di distribuzione o scalabilità di qualcosa.
- Aggiungi diagrammi per qualsiasi cosa che coinvolga più di due servizi che comunicano tra loro.
Ecco cosa succede di solito: la prima PR tra team è complicata perché non c'è documentazione e la scrivi come parte di quella PR. Le cinque PR successive sono semplici perché i revisori possono fare da soli. Alla decima PR, i nuovi membri del team stanno revisionando il tuo codice con sicurezza perché ora le conoscenze non sono più solo nella tua testa.
Collega i tuoi strumenti tra loro
Il cambio di contesto manuale è ciò che influisce sulle revisioni. Connessione: tutto
- I PR sono collegati automaticamente ai ticket in modo che i revisori possano vedere il contesto aziendale.
- I ticket collegati alle PR, così i product manager possono vedere cosa è stato consegnato.
- Commenti CI/CD sia in caso di successo che di fallimento delle distribuzioni
L'obiettivo è quello di fornire tutte le informazioni necessarie con un solo clic.
🚀 Vantaggio di ClickUp: con ClickUp Brain MAX, puoi unificare i tuoi strumenti, eliminando la proliferazione dell'IA. La sua ricerca universale contestuale ti consente di recuperare in pochi secondi PR, ticket e documenti correlati da ClickUp, GitHub e persino Google Drive. Utilizza i comandi vocali per creare o aggiornare i ticket senza cambiare scheda, mentre l'automazione basata sull'IA garantisce il flusso degli aggiornamenti nel tuo ecosistema.
Esegui una revisione in coppia degli elementi che non possono essere danneggiati.
Un unico revisore per il refactoring? Funziona. Un unico revisore per le modifiche di autenticazione che interessano ogni microservizio? Stai cercando un incidente alle 2 del mattino. Per i sistemi critici:
- Assegna almeno due revisori: uno individua i bug logici, l'altro individua i problemi di sicurezza.
- Indica chiaramente nel tuo canale "Codeowners" quali percorsi richiedono revisioni in coppia.
- Non scusarti per l'attenzione extra. La prima volta che la revisione in coppia rileva un bug che avrebbe compromesso la produzione, ripaga cento volte tanto.
Sì, è lento, ma gli incidenti di produzione sono più lenti.
🔍 Lo sapevate? Michael Fagan, mentre lavorava presso IBM negli anni '70, sviluppò il primo sistema formale per la revisione del codice tra pari: la Fagan Inspection. Questo processo strutturato definisce ruoli e passaggi quali piano, preparazione, riunione di ispezione, rielaborazione e follow-up per individuare i difetti nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo.
Ruota il compito di revisione tra i team
La stessa persona che revisiona ogni PR esterno diventa un collo di bottiglia, che può portare al burnout. Ecco come si presenta uno scenario ideale:
- Assegna un revisore settimanale per il lavoro tra tutti i team.
- Inseriscilo in un calendario di condivisione in modo che tutti sappiano chi è di turno.
- Consideralo nel piano dello sprint: il compito di revisione non è "extra", ma fa parte del lavoro.
- Ruota ogni settimana o due in modo che le conoscenze si diffondano
La persona di turno sa di essere quella che sblocca la situazione quella settimana. Tutti gli altri sanno che possono concentrarsi sul proprio lavoro.
Esegui retrospettive sulla revisione del codice ogni trimestre
In questo caso, ci riferiamo specificatamente alle revisioni tra team:
- Mostra il peggior PR dell'ultimo trimestre e discuti cosa lo ha reso così doloroso.
- Evidenzia le migliori PR e rendile il modello che tutti copiano.
- Vota su cosa smettere di discutere, quindi documenta la decisione.
- Individua i casi in cui le revisioni hanno rischiato di non rilevare un bug critico.
È qui che trasformi il "dovremmo scrivere PR migliori" in "ecco esattamente come dovrebbe essere una buona PR per il nostro team".
Misurare l'esito positivo delle revisioni del codice ottimizzate
Diventa difficile migliorare le proprie capacità di programmatore senza effettuare misurazioni. Tuttavia, la maggior parte dei team effettua il monitoraggio di metriche vanitose che non indicano se le revisioni sono efficaci.
Ecco cosa conta. 📊
Rivedi i tempi di consegna (ma monitorali correttamente)
Se misurate solo le medie, dovete ricordare che queste nascondono le PR che rimangono in sospeso per una settimana mentre la vostra funzionalità/funzione sta morendo. Ecco cosa dovete considerare:
- Tempo necessario per la prima revisione: lo standard del settore è di 24 ore. Se il tuo è di tre giorni, quello è il tuo collo di bottiglia.
- Tempo necessario per unire: dovrebbe essere inferiore a 72 ore per la maggior parte delle PR, dall'apertura alla distribuzione.
- 95 volte, non medie: se la tua media è di due giorni ma il tuo 95° percentile è di due settimane, metà del tuo team è costantemente in blocco.
Bug rilevati durante la revisione vs. bug in produzione
Lo scopo delle revisioni è individuare i bug prima che li trovino i clienti. Monitoraggio:
- Quanti incidenti P0/P1 sono riconducibili al codice recentemente unito? Se sono più del 10%, le tue revisioni non stanno funzionando.
- Quali tipi di bug vengono individuati dalle revisioni? Vulnerabilità SQL injection? Ottimo. Punto e virgola mancanti? Il tuo linter dovrebbe occuparsene.
- Quali tipi sfuggono alla produzione? Se le revisioni individuano problemi di stile ma trascurano le condizioni di competizione, state revisionando gli aspetti sbagliati.
🔍 Lo sapevate? L'ansia da revisione del codice non ha limite agli sviluppatori junior. Uno studio ha rilevato che gli sviluppatori di tutti i livelli di esperienza possono provare ansia in relazione alle revisioni del codice. Ciò mette in discussione il mito comune secondo cui solo gli sviluppatori meno esperti ne sono affetti.
Soddisfazione degli sviluppatori
Il tuo team ti dirà se le revisioni non sono lavoro, ma solo se lo chiedi ogni trimestre:
- Le revisioni sono utili o solo burocrazia? (Scala da 1 a 10)
- Ti senti bloccato nell'attesa delle revisioni?
- I commenti sono costruttivi o pignoli?
- Ti spaventa richiedere revisioni tra team diversi?
Se la soddisfazione sta calando, le tue metriche potrebbero sembrare a posto, ma il tuo processo di sviluppo è compromesso. Forse i revisori stanno discutendo sui nomi delle variabili mentre trascurano i problemi architetturali. Forse le revisioni tra team sembrano ostili. I numeri non te lo dicono, ma il tuo team sì.
💡 Suggerimento professionale: crea un ciclo di feedback trimestrale con un modulo ClickUp per capire come il team percepisce il processo di revisione. Utilizzando un modello di sviluppo software, puoi creare un rapido sondaggio che pone domande mirate, ad esempio quanto sono utili le revisioni, se causano ostacoli o se il feedback è costruttivo.
Velocità (ma con intelligenza)
La semplificazione delle revisioni ti ha effettivamente permesso di velocizzare le consegne?
- Punti storia o funzionalità/funzione per sprint prima e dopo le modifiche
- Tempo trascorso dal commit alla produzione lungo l'intera pipeline
- Ma prestate attenzione anche alla reportistica sui bug: se la velocità raddoppia ma gli incidenti di produzione triplicano, vi siete "ottimizzati" fino a provocare una crisi di qualità.
L'obiettivo è raggiungere una velocità sostenibile mantenendo la qualità. Misurate entrambi questi aspetti, altrimenti vi limiterete a misurare la velocità con cui riuscite a rilasciare bug.
Crea una dashboard che tutti possano consultare
Crea una dashboard ClickUp per monitorare ogni richiesta pull, revisore e risultato in un unico posto e scopri cosa sta rallentando il tuo ciclo di rilascio.
Imposta schede che evidenziano:
- PR in attesa da oltre 48 ore con i nomi dei titolari (niente motiva come la responsabilità pubblica)
- Tempo medio di revisione per team, in modo che i colli di bottiglia siano evidenti
- Revisioni completate per persona per individuare i free-rider
- Bug rilevati vs. bug sfuggiti come controllo di qualità
Appendilo su una bacheca in ufficio o effettua la condivisione durante la riunione del lunedì. Quando le metriche hanno visibilità, diventano importanti.
Guarda questo video per scoprire come creare un dashboard per la project management dei progetti software:
Puoi anche pianificare i report in ClickUp per garantire che le persone giuste ricevano queste informazioni in modo automatico. Basta aggiungere le loro email, selezionare una frequenza regolare (giornaliera, settimanale, mensile) e riceveranno un'istantanea in formato PDF.
Successivamente, potrai rivedere facilmente i modelli di commento:
- Media dei commenti per PR: se è pari o superiore a 30, c'è qualcosa che non va. Le PR sono troppo grandi? Gli standard non sono chiari? I revisori stanno perdendo tempo in discussioni inutili?
- Fasi di revisione: se le PR richiedono in media quattro fasi, significa che non è chiaro cosa debba essere modificato.
- Approvazioni senza commenti: se tutto viene approvato senza feedback, le revisioni sono solo una messinscena.
Ecco cosa ha detto Teresa Sothcott, PMO presso VMware, su ClickUp:
I dashboard di ClickUp sono stati per noi una vera svolta, perché ora abbiamo una visione in tempo reale di ciò che sta accadendo. Possiamo facilmente visualizzare quali lavori sono stati completati e quali sono in corso.
I dashboard di ClickUp sono stati per noi una vera svolta, perché ora abbiamo una visualizzazione in tempo reale di ciò che sta accadendo. Possiamo facilmente visualizzare quali lavori sono stati completati e quali sono in corso.
Equilibrio nella revisione tra team
Alcuni team stanno facendo tutto il lavoro mentre altri se ne stanno con le mani in mano?
- Revisioni richieste rispetto alle revisioni fornite dal team: se il tuo team invia 50 richieste e ne completa cinque, questo non è sostenibile.
- Tassi di risposta: quali team ignorano sistematicamente le PR tra team?
Utilizza questi dati per riequilibrare o formalizzare le aspettative. Il principio "noi revisioniamo il tuo lavoro, tu revisioni il nostro" dovrebbe essere esplicito, non solo auspicabile.
Git nel flusso con ClickUp
Una revisione accurata del codice fa progredire i team. Trasforma il feedback in collaborazione, previene sorprese dell'ultimo minuto e aiuta ogni sviluppatore a sentirsi sicuro prima di unire. Quando il processo è in flusso, l'intero ciclo di rilascio risulta più leggero.
ClickUp offre un notevole miglioramento di questo flusso. Riunisce le attività di revisione, gli aggiornamenti del team e le discussioni in uno spazio di connessione, mentre ClickUp Brain mantiene tutto in movimento. Le richieste di revisione trovano automaticamente le persone giuste, i commenti si trasformano in attività concrete e ogni richiesta di pull mantiene la visibilità senza dover cercare gli aggiornamenti.
Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso e scopri quanto possono essere veloci le revisioni del codice quando tutto (e tutti) funzionano alla perfezione. ✅
Domande frequenti (FAQ)
Per semplificare le revisioni del codice, concentrati sul mantenere gestibili le richieste di pull limitando le modifiche al codice a circa 200-400 righe alla volta. Imposta liste di controllo chiare per la revisione e fornisci feedback tempestivi. L'automazione, come il linting, l'analisi statica e le integrazioni CI/CD, può gestire i controlli di qualità di routine.
Assegna i revisori in base alle loro competenze e utilizza strumenti di collaborazione per centralizzare i commenti. ClickUp può aiutarti collegando le PR alle attività, in modo che tutti sappiano chi sta revisionando cosa e che le scadenze siano visibili in tutti i fusi orari.
Applicate gli standard di codifica, eseguite test automatizzati e utilizzate strumenti di analisi statica per migliorare la qualità del codice. Conducete revisioni tra pari frequenti e strutturate e date priorità a un codice pulito, leggibile e ben testato. I dashboard di ClickUp consentono di monitorare le metriche di qualità, mantenere liste di controllo per i revisori e creare reportistica per monitorare lo stato di salute del codice.
Piattaforme come GitHub, Gitlab e Bitbucket sono ottime per le revisioni tra team. Strumenti di revisione del codice come Danger o SonarQube possono automatizzare i controlli. Inoltre, l'integrazione del monitoraggio delle PR in ClickUp mantiene tutti allineati e riduce i colli di bottiglia.
In genere, due o tre revisori sono l'ideale. Uno dovrebbe avere familiarità con l'area di codice, mentre un altro può fornire una prospettiva nuova. Per modifiche di routine o team più piccoli, un revisore può essere sufficiente, mentre modifiche critiche o di grandi dimensioni richiedono più di tre revisori.
L'automazione può eseguire test, controllare lo stile del codice, segnalare vulnerabilità e inviare promemoria per le revisioni in sospeso. Le funzionalità di automazione di ClickUp possono assegnare PR, aggiornare gli stati e avvisare i revisori, rendendo il processo più veloce e coerente.