Come utilizzare l'IA nello sviluppo di software (casi d'uso e strumenti)

Recensione: "Si adatta rapidamente al mio stile di codice e formatta, aggiornandosi per adattarsi alle variabili e alle funzioni che ho definito. Estrapola rapidamente la direzione che sta prendendo il codice e offre suggerimenti contestuali. Ha accelerato i miei tempi di sviluppo e mi ha aiutato ad imparare nuovi linguaggi. Mi piace anche il fatto che funzioni con tutti gli IDE" – David C, G2