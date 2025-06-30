I 10 migliori strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA nel 2026

Siamo onesti: gli strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA sono in forte crescita ovunque.

Recenti sondaggi indicano che circa il 76% dei professionisti del marketing utilizza ora questi strumenti nel proprio lavoro, con l'85% che li impiega specificamente per la scrittura di articoli.

Tuttavia, nonostante questa diffusione capillare, è normale essere scettici riguardo alle capacità dell'IA. Nessuno vuole rischiare che contenuti banali generati dall'IA rovinino la voce del proprio marchio.

Tuttavia, lo strumento di IA giusto può rendere il tuo team più veloce, più produttivo e più scalabile, senza aumentare il numero di dipendenti.

Strumenti di IA di qualità possono generare non solo contenuti scritti di alta qualità, ma anche immagini e video basati sull'intelligenza artificiale per le tue attività di content marketing.

Allora, come scegliere lo strumento di creazione di contenuti basati sull'IA più adatto? Dopo aver testato approfonditamente 11 opzioni, condivido le mie considerazioni in questo post del blog. Troverai una panoramica delle funzionalità, dei limiti e delle recensioni di ciascuno strumento: in sostanza, un quadro completo per aiutarti a decidere.

Cominciamo.

Sebbene la scelta dello strumento dipenda in gran parte dagli obiettivi e dalle priorità del tuo team, ci sono alcune caratteristiche da tenere in considerazione, specialmente quando si valutano diverse piattaforme di produzione di testi, immagini e video. Ecco cosa considerare negli strumenti di IA:

Casi d'uso: Se si decide di investire in uno strumento di IA, è consigliabile effettuare una selezione del più versatile possibile. Ad esempio, i software di testo basati sull'IA e Se si decide di investire in uno strumento di IA, è consigliabile effettuare una selezione del più versatile possibile. Ad esempio, i software di testo basati sull'IA e i generatori di schemi dovrebbero aiutarti in tutto, inclusi post per blog, eBook, aggiornamenti su LinkedIn, ecc. Più lo strumento è versatile, maggiore sarà il valore aggiunto che apporterà al tuo flusso di lavoro.

Prezzi: È importante assicurarsi che lo strumento di creazione di contenuti basato sull'IA sia in linea con il proprio budget e offra al contempo un valore misurabile nel tempo. È essenziale valutare in che modo lo strumento aiuta a ridurre i costi grazie alle sue funzionalità di automazione. Imparare È importante assicurarsi che lo strumento di creazione di contenuti basato sull'IA sia in linea con il proprio budget e offra al contempo un valore misurabile nel tempo. È essenziale valutare in che modo lo strumento aiuta a ridurre i costi grazie alle sue funzionalità di automazione. Imparare ad automatizzare efficacemente i processi di creazione dei contenuti può massimizzare ulteriormente il ROI.

Curva di apprendimento: Il tuo team dovrebbe essere in grado di imparare rapidamente come utilizzare lo strumento di IA scelto, in modo da poter iniziare a creare contenuti coinvolgenti — siano essi scritti, visivi o video — il prima possibile. Pertanto, opta per qualcosa di intuitivo e facile da usare.

Qualità dei contenuti: questo, ovviamente, è un requisito imprescindibile. Sebbene qualsiasi strumento di creazione di contenuti basato sull'IA richieda un po' di addestramento e messa a punto, dovrebbe essere in grado di fornire risultati di alta qualità e privi di errori su tutti i formati e le piattaforme. Non vorrai certo perdere tempo a rielaborare schemi di blog, testi PPC o copioni video generati dall'IA

Personalizzazione: Cerca una piattaforma che consenta una personalizzazione approfondita del tono di voce, dello stile di design, del formato e delle preferenze del pubblico. Ad esempio, dovresti poter regolare le impostazioni dello strumento per creare presentazioni professionali per un pubblico aziendale e didascalie informali e coinvolgenti per i social media

Strumento Caso d'uso Ideale per ClickUp Generazione di contenuti con l'IA e project management Professionisti del marketing, team che gestiscono campagne, autori di contenuti ChatGPT Produzione di testi con l'IA e assistenza conversazionale Scrittori, ricercatori e professionisti del supporto clienti Copy.ai Testi di marketing e generazione di idee per i contenuti Teams di marketing, agenzie e team commerciali Jasper Creazione di contenuti mirati e ottimizzati per i motori di ricerca Professionisti del marketing, specialisti SEO e autori di contenuti Descrizione Modifica di audio e video con interfaccia basata sul testo Podcaster, autori di video ed editor di contenuti audio e video DALL•E Generazione di immagini basata sull'IA Designer, esperti di marketing e autori di contenuti visivi Midjourney Generazione di immagini stilizzate tramite IA Artisti, professionisti creativi e grafici Synthesia Contenuti professionali generati dall'IA e produzione di video localizzati Teams di formazione, educatori e professionisti del marketing multilingue Invideo Creazione di video intuitiva con modelli Social media manager, piccole imprese e team di creazione di contenuti Murf Produzione di sintesi vocale Doppiatori, editor di video e autori multimediali Canva Soluzioni di progettazione con strumenti grafici e video basati sull'IA Aziende, docenti e non designer

1. ClickUp (Il migliore per la generazione di contenuti con l'IA e la gestione integrata dei progetti)

ClickUp è un software di project management all-in-one. Essendo completamente personalizzabile e scalabile, qualsiasi utente, team o organizzazione può configurarlo in base alle proprie esigenze specifiche.

Che tu stia cercando di creare calendari dei contenuti, dashboard di marketing o modelli di linee guida per il marchio, credimi quando ti dico che ClickUp ha tutto questo e molto altro ancora.

Adoro usare questo strumento perché la sua intelligenza artificiale integrata, ClickUp Brain, impara a scrivere proprio come te. Inoltre, è integrata in tutta la piattaforma, quindi posso svolgere una serie di attività, tra cui:

Creazione di contenuti di alta qualità in ClickUp Docs per blog, email, testi pubblicitari, siti web e altro ancora

Riepilogazione dei punti salienti da Documenti, Attività e commenti

Ottenere suggerimenti per semplificare e migliorare la scrittura

Creazione di tabelle con dati e approfondimenti dettagliati su qualsiasi argomento, dai ristoranti al settore immobiliare

Trascrizione di note vocali e Clip in testo e riutilizzo del testo

Inizia con ClickUp Brain Perfeziona la tua scrittura con ClickUp Brain, un assistente di scrittura integrato addestrato sul tuo lavoro

ClickUp Brain è potente per la scrittura e il riassunto, ma ClickUp Brain MAX fa un passo avanti con un compagno desktop IA voice-first. Invece di digitare, puoi usare la funzionalità di sintesi vocale per dettare bozze di blog, idee per campagne o modifiche e ottenere immediatamente un testo rifinito, strutturato e pronto per essere inserito in Docs, Tasks o nei commenti.

Scrittura automatica : dettate bozze, note o revisioni senza interrompere il vostro flusso di lavoro

Connessioni intelligenti : usa @menzioni e promoti naturali per collegare le idee a documenti, attività o colleghi

IA contestuale : effettua ricerche su ClickUp, Google Drive e altro ancora, recuperando il riferimento giusto senza dover cambiare scheda

Output multilingue: parla in una lingua, genera contenuti in un'altra, regolando il tono al volo

👉 Esempio: “Max, crea un'attività di bozza di blog per la nostra campagna di marketing basata sull'IA, con scadenza venerdì.”

ClickUp Docs è un eccellente strumento di documentazione collaborativa per annotare idee, redigere bozze (con l'IA) e organizzare il lavoro. Posso arricchire i miei documenti con segnalibri, tabelle, link e varie opzioni di formattazione.

Crea contenuti e costruisci la knowledge base della tua azienda in modo collaborativo con ClickUp Docs

Con la ricerca integrata di ClickUp, trovare qualsiasi file tra le app collegate come Google Drive, Slack e Figma è più facile che mai, il tutto da un unico hub centralizzato.

Trova l'ago nel pagliaio dei tuoi contenuti con la ricerca connessa di ClickUp

Inoltre, ClickUp offre numerosi modelli per strategie di marketing, gestione delle campagne e pianificazione di eventi.

Che tu stia valutando come utilizzare l'IA nel content marketing o abbia bisogno di un punto di partenza per la tua produzione creativa, questi modelli ti consentono di partire con il piede giusto senza dover ricominciare da zero.

ClickUp si concentra sulla creazione, la pianificazione strategica e l'organizzazione dei contenuti. È uno dei migliori strumenti di produttività disponibili sul mercato e non posso che consigliarlo vivamente.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Scegli tra oltre 15 viste personalizzabili di ClickUp per visualizzare il tuo calendario dei contenuti, i flussi di lavoro di produzione o le pipeline editoriali nel modo che preferisci: Elenco, Kanban, Diagramma di Gantt e così via

Passa dall'ideazione all'esecuzione creando attività direttamente dai tuoi documenti e dalle lavagne online di ClickUp ; incorpora file, documenti e altre risorse pertinenti per avere una visione d'insieme

Allinea le attività di produzione dei contenuti agli obiettivi più ampi del team utilizzando ClickUp Goals , assicurandoti che ogni contenuto contribuisca alla tua strategia complessiva

Crea e trascrivi registrazioni dello schermo per formare i membri del team o mostrare le funzionalità/funzioni dei prodotti utilizzando ClickUp Clips

Semplifica il processo di approvazione dei contenuti tramite l'automazione del passaggio delle attività: una volta approvati, i contenuti passano automaticamente alla fase successiva

Accedi a oltre 100 strumenti supportati da ricerche scientifiche per semplificare la creazione di contenuti con prompt su misura per ruoli e attività specifici

Monitora il tempo necessario per redigere, effettuare le modifiche e finalizzare i contenuti per individuare i colli di bottiglia e ottimizzare l'efficienza del tuo team

Limiti di ClickUp

Ci vuole tempo per padroneggiare tutte le sue potenti funzionalità/funzioni; per fortuna, ci sono documenti, demo e corsi per un'adozione più rapida

La dashboard mostra molte informazioni, ma gli utenti possono semplificarne l'aspetto e le informazioni incluse nelle impostazioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp: da una recensione su G2

ClickUp è uno strumento completo di project management che riunisce tutte le funzionalità essenziali per lo sviluppo dei prodotti in un'unica piattaforma. Il suo supporto clienti di alto livello garantisce la risoluzione tempestiva di qualsiasi problema. La perfetta integrazione con varie piattaforme semplifica i processi di migrazione. Inoltre, le funzionalità di IA di ClickUp possono riassumere e generare descrizioni delle attività, aiutando gli sviluppatori a comprendere meglio i loro incarichi.

ClickUp è uno strumento completo di project management che riunisce tutte le funzionalità essenziali per lo sviluppo dei prodotti in un'unica piattaforma. Il suo supporto clienti di alto livello garantisce la risoluzione tempestiva di qualsiasi problema. La perfetta integrazione con varie piattaforme semplifica i processi di migrazione. Inoltre, le funzionalità di IA di ClickUp possono riecheggiare e generare descrizioni delle attività, aiutando gli sviluppatori a comprendere meglio i loro incarichi.

2. ChatGPT (Il migliore per la produzione di testi basati sull'IA e l'assistenza per conversazioni)

tramite ChatGPT

Sappiamo tutti cos'è ChatGPT e cosa fa. Tu lo usi, io lo uso, lo usiamo tutti. Sviluppato da OpenAI, questo agente conversazionale basato sull'IA genera testi simili a quelli umani sulla base dei prompt che riceve tramite l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

Ciò che mi ha colpito di più di ChatGPT è stata la sua capacità di assistermi in varie attività relative ai contenuti, dalla preparazione di schemi per il blog e la stesura di testi per le landing page alla redazione di newsletter aziendali e alla revisione delle email destinate ai clienti.

Mi ha davvero aiutato a risparmiare un sacco di tempo ed energie che altrimenti avrei dedicato alla ricerca e alla scrittura dei testi.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Carica un file e chiedi all'intelligenza artificiale di aiutarti ad analizzare i dati, riepilogare le informazioni o creare un grafico

Imitate lo stile dei vostri blog esistenti e dei modelli dei social media per scrivere testi in linea con il vostro marchio

Approfitta di strumenti di IA complementari come DALL•E e Sora AI per creare immagini e produrre video, rispettivamente

Limiti di ChatGPT

Sono state notate alcune preoccupazioni relative alla privacy quando si utilizzano dati sensibili o riservati, poiché OpenAI elabora gli input

Tende a perdere il contesto nelle conversazioni più lunghe, causando ripetizioni o confusione

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Team: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 630 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT: da una recensione su G2

Sono un manager presso una grande azienda di punti vendita. Anche se non sono molto esperto di scripting – ne so solo qualche nozione – avere il mio "programmatore" personale che mi aiuta ha cambiato le carte in tavola. Adoro poter creare un messaggio personalizzato e vederlo evolversi nella direzione che desidero. È stato incredibilmente utile per automatizzare le attività nel mio account Google Workspace for Business. Ad esempio, ho impostato un notificatore di chat fuori orario che gestisce un bel po' di cose. È semplicemente fantastico quanto si possa realizzare con l'aiuto di ChatGPT!

Sono un manager presso una grande azienda di punti vendita. Anche se non sono molto esperto di scripting – ne so solo qualche nozione – avere il mio "programmatore" personale che mi aiuta ha cambiato le carte in tavola. Adoro poter creare un messaggio personalizzato e vederlo evolversi nella direzione che desidero. È stato incredibilmente utile per automatizzare le attività nel mio account Google Workspace for Business. Ad esempio, ho impostato un notificatore di chat fuori orario che gestisce un bel po' di cose. È semplicemente fantastico quanto si possa realizzare con l'aiuto di ChatGPT!

3. Copy.ia (Ideale per la generazione rapida di testi di marketing e idee per i contenuti)

Copy.ai è una piattaforma di IA GTM che ti aiuta a ricercare dati, raccogliere idee e produrre testi per vari tipi di contenuti, tra cui articoli di leadership di pensiero, blog di lunga durata, post sui social media e altro ancora.

Ho apprezzato molto il fatto che Copy.ai funzioni con un modello di tariffazione illimitato per le parole, il che lo rende un'opzione pratica per i team con elevate esigenze di utilizzo.

Oltre alla consueta creazione di contenuti, Copy.ai offre supporto anche nella generazione di pipeline, nella ricerca di potenziali clienti, nell'integrazione di sistemi e nei programmi di formazione e sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copy.ai

Ottimizza tutte le tue campagne a pagamento attraverso test A/B mirati

Converti le parole pronunciate (da interviste, eventi e registrazioni di chiamate commerciali) in testo in pochi secondi

Automatizza le parti più noiose del riutilizzo dei contenuti; trascrivi o estrai informazioni in pochi secondi

Limiti di Copy.ai

È necessario un uso attento poiché alcuni contenuti potrebbero provenire da pagine web pubblicate, sollevando preoccupazioni relative al plagio

Stanno crescendo rapidamente e a volte la qualità del prodotto non è all'altezza delle promesse

Prezzi di Copy.ai / IA

Free Forever

Piano Starter: 49 $ al mese per utente

Advanced: 249 $/mese (fino a 5 utenti)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Copy.ai: da una recensione su G2

L'aspetto che preferisco di Copy.ai è la sua estensibilità e le integrazioni senza soluzione di continuità. Dal punto di vista commerciale, mi permette di orchestrare flussi di lavoro per arricchire i dati su potenziali clienti, account e altro ancora. Questo ci consente di personalizzare efficacemente le email in entrata automatizzate. Inoltre, i nostri SDR dispongono di ricerche altamente specifiche e rilevanti per il mercato, eliminando la necessità di partire da zero quando si esplorano nuovi account. Dal punto di vista del marketing, Copy.ai offre la possibilità di creare un motore di contenuti ripetibile basato sulle informazioni ricavate dalle chiamate commerciali e relative alle soluzioni: una funzionalità/funzione che non vedo l'ora di esplorare ulteriormente.

L'aspetto che preferisco di Copy.ai è la sua estensibilità e le integrazioni senza soluzione di continuità. Dal punto di vista commerciale, mi permette di orchestrare flussi di lavoro per arricchire i dati su potenziali clienti, account e altro ancora. Questo ci consente di personalizzare efficacemente le email in entrata automatizzate. Inoltre, i nostri SDR dispongono di ricerche altamente specifiche e rilevanti per il mercato, eliminando la necessità di partire da zero quando si esplorano nuovi account. Dal punto di vista del marketing, Copy.ai offre la possibilità di creare un motore di contenuti ripetibile basato sulle informazioni ricavate dalle chiamate commerciali e relative alle soluzioni: una funzionalità/funzione che non vedo l'ora di esplorare ulteriormente.

4. Jasper (Ideale per la creazione di contenuti mirati e ottimizzati per i motori di ricerca)

tramite Jasper

Quando si pensa alle alternative a Copy.ai, viene inevitabilmente in mente Jasper. Si tratta di una piattaforma di IA generativa appositamente progettata per il marketing che offre un controllo avanzato del marchio e un kit di strumenti IA dinamico.

Ciò che ho trovato particolarmente utile in Jasper è stata la sua capacità di suggerire parole chiave, titoli e altri elementi necessari per migliorare le prestazioni SEO dei contenuti generati.

Offre oltre 50 modelli di piani di marketing e opzioni di personalizzazione adatte a diverse esigenze di contenuto. Inoltre, Jasper dispone di alcune altre funzionalità/funzioni, come Jasper Chat e AI Art, e supporta oltre 29 lingue.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Elabora un piano completo con obiettivi e risultati attesi per una campagna di marketing

Genera contenuti in linea con il tuo brand ovunque tu scriva grazie alla sua estensione per Chrome

Crea una solida strategia di contenuti basata sull'IA riutilizzando, ottimizzando e convertendo i contenuti esistenti in diversi formati

Limiti di Jasper

Prevede una versione di prova aggressiva che imposta per impostazione predefinita un piano annuale, senza possibilità di rimborso se si dimentica di disdire

Nessun piano Free

Manca di elaborazione linguistica avanzata, il che porta a risultati di qualità inferiore e a un'esperienza meno intuitiva

Prezzi di Jasper

Autore: 49 $ al mese per postazione

Pro: 69 $ al mese per postazione

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali su Jasper: da una recensione su G2

Esistono innumerevoli strumenti di IA disponibili online e, dopo aver provato diverse opzioni a pagamento, alla fine ho scelto Jasper. I motivi principali per cui ho scelto questa piattaforma sono l'eccellente qualità dei contenuti generati e la sua capacità di fornire contenuti altamente personalizzati.

Esistono innumerevoli strumenti di IA disponibili online e, dopo aver provato diverse opzioni a pagamento, alla fine ho scelto Jasper. I motivi principali per cui ho scelto questa piattaforma sono l'eccellente qualità dei contenuti generati e la sua capacità di fornire contenuti altamente personalizzati.

Leggi anche: Alternative a Jasper IA

5. Descript (Il migliore per la modifica di audio e video con interfaccia basata sul testo)

via Descript

Descript è un editor A/V basato sull'IA e dotato di tutte le funzionalità. Il suo punto di forza è la semplicità d'uso, ed è vero. Non ho competenze tecniche, ma sono riuscito a effettuare modifiche a contenuti audio e video semplicemente modificando la trascrizione.

Potrei organizzare le immagini nel mio video come in una presentazione e utilizzare modelli e layout per ottenere rapidamente un risultato visivo e sonoro di qualità.

Ciò che mi è piaciuto moltissimo è stato poter leggere il mio copione posizionato accanto alla telecamera, mentre Descript faceva sembrare che stessi guardando direttamente nell'obiettivo per tutto il tempo.

Lo strumento è inoltre in grado di trascrivere audio in oltre 20 lingue e fornisce una cronologia delle versioni basata su cloud per il monitoraggio delle modifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Crea il tuo clone vocale o scegli tra le voci IA disponibili per produrre un'introduzione per un podcast e realizzare voci fuori campo per i video

Elimina tutto ciò che chiaramente non vuoi nell'audio, come "ehm" e "uh", lunghe pause e altre interruzioni verbali

Crea video con facilità utilizzando didascalie, forme e immagini con il drag-and-drop; modifica layout, font e stili per adattarli al tuo look and feel

Limiti di Descript

A volte trascrive in modo errato date, numeri ordinali e contrazioni, il che richiede una correzione manuale

Nessun piano Free

Nel corso dell'ultimo anno sono state segnalate prestazioni sempre più lente; navigazione, scaricare e funzionalità più lenti nonostante l'utilizzo di una connessione Internet ad alta velocità

Prezzi di Descript

Hobbyist: 19 $ al mese per utente

Autore: 35 $ al mese per utente

Business: 50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali su Descript: da una recensione su G2

Nel corso degli anni, ho utilizzato una dozzina di diversi programmi di modifica per l'attività aziendale e mi ero rassegnato a non essere mai pienamente soddisfatto della combinazione di facilità d'uso, qualità del risultato e prezzo. Tre amici mi hanno tutti consigliato di provare Descript — amici ai quali ora devo una bella bottiglia di vino, poiché questo è il software di modifica video che avevo solo sognato potesse esistere. Ora, quando intervisto persone per il mio canale YouTube, non mi preoccupo più dei "ehm" o degli intoppi, poiché eliminarli per far apparire me e il mio ospite più raffinati richiede pochi secondi. I riassunti che Descript scrive per i contenuti di YouTube sono di prim'ordine. Con Descript, potrò almeno raddoppiare la mia produzione di contenuti poiché la modifica ora richiede un quarto del tempo che impiegava in precedenza.

Nel corso degli anni, ho utilizzato una dozzina di diversi programmi di modifica per l'attività aziendale e mi ero rassegnato a non essere mai pienamente soddisfatto della combinazione di facilità d'uso, qualità del risultato e prezzo. Tre amici mi hanno tutti consigliato di provare Descript — amici ai quali ora devo una bella bottiglia di vino, poiché questo è il software di modifica video che avevo solo sognato potesse esistere. Ora, quando intervisto persone per il mio canale YouTube, non mi preoccupo più dei "ehm" o degli intoppi, poiché eliminarli per far apparire me e il mio ospite più raffinati richiede pochi secondi. I riassunti che Descript scrive per i contenuti di YouTube sono di prim'ordine. Con Descript, potrò almeno raddoppiare la mia produzione di contenuti poiché la modifica ora richiede un quarto del tempo che impiegava in precedenza.

6. DALL•E (Il migliore per la generazione di immagini basata sull'IA con dettagli precisi)

Un altro strumento di OpenAI, DALL•E, crea immagini a partire da didascalie di testo utilizzando concetti esprimibili in linguaggio naturale. È come usare ChatGPT: inserisci un prompt e riceverai un'immagine.

L'unico inconveniente è che devi avere le idee chiare su ciò che vuoi produrre. Un metodo che ho usato spesso è stato quello di studiare alcune immagini che volevo emulare e poi creare dei prompt basati su di esse per generare immagini simili.

DALL•E 3, l'ultima versione, a volte è in grado di "riempire gli spazi vuoti" quando il prompt implica che l'immagine debba contenere un dettaglio specifico non esplicitamente indicato: questo è un vantaggio per chi non è un creativo e si cimenta in questa attività per la prima volta.

Le migliori funzionalità di DALL•E

Applica diversi tipi di distorsioni ottiche ai contenuti visivi, come la "vista con obiettivo fisheye" e il "panorama sferico"

Genera immagini in diverse dimensioni, tra cui 1024×1024, 1024×1792 e 1792×1024 pixel

Controlla la posizione e l'angolazione da cui viene renderizzata un'immagine

Limiti di DALL•E

Gli errori possono esaurire i limiti di sessione, bloccando potenzialmente gli utenti senza che questi abbiano alcuna colpa

Nessun piano Free

Potrebbe tralasciare parti di un prompt se questo è troppo lungo o eccessivamente complesso

Prezzi di DALL•E

Standard: A partire da 0,040 $ per immagine

HD: A partire da 0,080 $ per immagine

Valutazioni e recensioni di DALL•E

G2: 3,9/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali su DALL•E: da una recensione su G2

DALL-E è il modello di IA più veloce e più grande per la generazione di immagini di alta qualità a partire da prompt. Dispone di una dashboard molto semplice e intuitiva che consente di generare immagini senza intoppi. Comprende anche prompt molto complessi e genera immagini con grande precisione. È compatibile con tutti i browser e dispositivi.

DALL-E è il modello di IA più veloce e più grande per la generazione di immagini di alta qualità a partire da prompt. Dispone di una dashboard molto semplice e intuitiva che consente di generare immagini senza intoppi. Comprende anche prompt molto complessi e genera immagini con grande precisione. È compatibile con tutti i browser e dispositivi.

📮 Perché gli investimenti nell'IA raramente danno i loro frutti Oltre l'80% delle iniziative basate sull'IA fallisce, spesso perché gli strumenti non effettuano la condivisione del contesto. Scopri come l'IA contestuale di ClickUp ricostruisce il livello di intelligenza tra attività, documenti e chat, in modo che l'IA supporti effettivamente il tuo team. Inizia a usare ClickUp L'IA contestuale cattura l'intero contesto lavorativo — i tuoi progetti, attività, documenti, riunioni, decisioni e conversazioni — in ogni team e strumento.

7. Midjourney (Ideale per creare immagini IA stilizzate e di grande impatto visivo)

via Midjourney

Midjourney è un generatore di immagini da testo basato sull'IA che crea immagini iperrealistiche a partire da descrizioni in linguaggio naturale. Certo, DALL•E e Midjourney fanno cose simili, e mi è piaciuto usare entrambi, ma il secondo offre di più.

Ho potuto regolare quanto lo stile predefinito di Midjourney influenzasse le mie immagini, controllare il livello di creatività e unicità e determinare la quantità di variazione tra i risultati.

Avevo anche la possibilità di utilizzare immagini ed esempi di linee guida del marchio come base per un prompt, un riferimento stilistico o un riferimento al carattere.

Le migliori funzionalità di Midjourney

Trova o crea spazi condivisi per collaborare con altri utenti

Interagisci con il bot Midjourney su Discord e ricevi supporto tecnico e per la fatturazione

Scrivi prompt avanzati, includendo uno o più URL di immagini, più frasi di testo e parametri come proporzioni, modelli e upscaling

Limiti di Midjourney

La generazione iniziale dei volti presenta spesso problemi significativi (occhi mancanti, nasi distorti, ecc.)

Nessun piano Free

Il controllo limitato dei prompt rende difficile ottenere dettagli specifici e richiede un processo di tentativi ed errori

Prezzi di Midjourney

Piano Base: 10 $ al mese

Piano Standard: 30 $/mese

Piano Pro: 60 $/mese

Piano Mega: 120 $/mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2: 4. 4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali su Midjourney: da una recensione su G2

Midjourney offre costantemente immagini ad alta risoluzione e di grande impatto visivo, che spesso superano le aspettative in termini di dettaglio e qualità. La sua interpretazione creativa dei prompt lo rende uno strumento eccezionale per concept art, moodboard e progetti sperimentali. I risultati hanno una finitura realistica e professionale, rendendolo prezioso per generare immagini che ispirano ed elevano i progetti creativi.

Midjourney offre costantemente immagini ad alta risoluzione e di grande impatto visivo, che spesso superano le aspettative in termini di dettaglio e qualità. La sua interpretazione creativa dei prompt lo rende uno strumento eccezionale per concept art, moodboard e progetti sperimentali. I risultati hanno una finitura realistica e professionale, rendendolo prezioso per generare immagini che ispirano ed elevano i progetti creativi.

8. Synthesia (Ideale per la produzione di video professionali e localizzati con avatar basati sull'IA)

tramite Synthesia

Non hai alcuna conoscenza della produzione video ma vuoi creare video in diverse lingue, come il francese, il tedesco e lo spagnolo? Nessun problema: Synthesia è lo strumento che fa per te. Davvero: supporta oltre 140 lingue in tutto il mondo, il che secondo me è fantastico.

Ho potuto creare contenuti visivi professionali e localizzati utilizzando diversi avatar e voci fuori campo generati dall'IA. Ho persino clonato la mia voce e l'ho utilizzata per fornire l'audio dei video.

Inoltre, la collaborazione in team è stata semplicissima su Synthesia. Ho potuto effettuare la condivisione del video direttamente dalla piattaforma e invitare le persone a commentare e dare un feedback.

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesia

Personalizza i tuoi video con i colori del tuo marchio, i loghi e i tuoi avatar preferiti

Aggiungi automaticamente i sottotitoli nella lingua di destinazione al tuo file utilizzando il traduttore video

Sfoglia, duplica e personalizza facilmente i modelli per video di marketing, formazione e istruzione

Limiti di Synthesia

La funzionalità di avatar personalizzato ha difficoltà a riprodurre accuratamente gli accenti regionali; ad esempio, potrebbe avere un accento del sud della Gran Bretagna invece che del nord

Il rendering di video con molte diapositive, animazioni o transizioni può richiedere molto tempo

Prezzi di Synthesia

Free

Piano Starter: 24 $ al mese

Autore: 74 $/mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4,7/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali su Synthesia: da una recensione su G2

La cosa migliore di Synthesia è che se hai mai usato un semplice strumento di progettazione o creazione (ad es. PowerPoint), sarai in grado di cogliere le basi molto più velocemente di quanto ti aspetti. Il suo design intuitivo è un enorme vantaggio per le aziende più grandi, dove i dipendenti hanno competenze e livelli di esperienza con la tecnologia diversi. Apprezzo la sicurezza che deriva dal sapere che posso presentare Synthesia a chiunque, e che tutti potranno facilmente esaminare e comprendere il processo di creazione dei video. Inoltre, le mie esperienze con il loro team del supporto clienti sono state eccellenti: sono veloci, competenti e rispettosi del mio tempo.

La cosa migliore di Synthesia è che se hai mai usato un semplice strumento di progettazione o creazione (ad es. PowerPoint), sarai in grado di cogliere le basi molto più velocemente di quanto ti aspetti. Il suo design intuitivo è un enorme vantaggio per le aziende più grandi, dove i dipendenti hanno competenze e livelli di esperienza con la tecnologia diversi. Apprezzo la sicurezza che deriva dal sapere che posso presentare Synthesia a chiunque, e che tutti potranno facilmente esaminare e comprendere il processo di creazione dei video. Inoltre, le mie esperienze con il loro team del supporto clienti sono state eccellenti: sono veloci, competenti e rispettosi del mio tempo.

9. Invideo (il migliore per la creazione di video intuitiva con una vasta libreria di modelli)

via Invideo

Invideo è una piattaforma fai-da-te per la creazione di video che consente agli utenti di trasformare le proprie idee in video in tempo reale. Include oltre 4000 modelli personalizzati per social media, settore immobiliare, pubblicità e calendari dei contenuti, quindi non c'è bisogno di reinventare la ruota.

Ciò che ho trovato particolarmente utile in Invideo è stata la sua funzionalità automatizzata di sintesi vocale. Mi ha permesso di lavorare contemporaneamente su più script e convertirli in audio.

Inoltre, l'aggiunta di narrazioni e musica di sottofondo senza soluzione di continuità è un vantaggio pratico incluso nella maggior parte dei piani di Invideo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Invideo

Esplora una vasta libreria di 16 milioni di elementi multimediali stock per incorporare le immagini perfette in ogni scena

Scegli tra sottotitoli in grassetto con effetti di risalto nel classico stile Hormozi e animazioni parola per parola in stile karaoke

Usa la scatola magica di Invideo IA per apportare modifiche con prompts come "elimina scena", "narra con un accento maschile del Midwest" e così via

Limiti di Invideo

Il sistema di archiviazione cloud non dispone della funzione per modificare i video salvati, costringendo gli utenti a ricominciare da zero dopo un crash

I selettori di colore hanno un limite all'RGB

Prezzi di Invideo

Free:

In più: 35 $ al mese

Max: 60 $/mese

Generativo: 120 $/mese

Valutazioni e recensioni di Invideo

G2: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali su Invideo: da una recensione su G2

La funzionalità/funzione più utile di Invideo sono i suoi modelli personalizzati, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Che tu sia un principiante, un marketer, un insegnante o semplicemente qualcuno che vuole coinvolgere il pubblico, Invideo è la chiave per creare video facilmente. La sua dashboard intuitiva, la ricca libreria di scene e suoni di sottofondo, gli strumenti di IA in grado di suggerirti esattamente ciò di cui hai bisogno, le opzioni di condivisione e, soprattutto, il supporto che ti aiuta a ottenere ciò che desideri in pochi clic, sono tutti elementi che distinguono Invideo dalla massa.

La funzionalità/funzione più utile di Invideo sono i suoi modelli personalizzati, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Che tu sia un principiante, un marketer, un insegnante o semplicemente qualcuno che vuole coinvolgere il pubblico, Invideo è la chiave per creare video facilmente. La sua dashboard intuitiva, la ricca libreria di scene e suoni di sottofondo, gli strumenti di IA in grado di suggerirti esattamente ciò di cui hai bisogno, le opzioni di condivisione e, soprattutto, il supporto che ti aiuta a ottenere ciò che desideri in pochi clic, sono tutti elementi che distinguono Invideo dalla massa.

Leggi anche: I migliori strumenti di IA per i podcaster

10. Murf (Il miglior software versatile di sintesi vocale)

tramite Murf

Supponiamo che tu stia lavorando a un video di presentazione di un prodotto o preparando un nuovo podcast e abbia bisogno di aggiungere una narrazione. Non c'è bisogno di assumere un doppiatore: basta usare Murf per generare voci fuori campo con l'IA.

L'ho trovato uno strumento eccellente per aggiungere voci IA dal suono incredibilmente naturale alle mie presentazioni, ai video esplicativi e ai post sui social media. È persino in grado di integrare la mia voce fuori campo con i video esistenti, creando un'esperienza multimediale coerente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Murf

Installa Murf una volta sola per accedere alle sue voci su tutte le applicazioni Windows compatibili con l'API di Microsoft per voci e narrazioni

Fai revisionare i tuoi contenuti doppiati da madrelingua della rete di esperti di Murf, assicurandoti che ogni pronuncia sia perfetta

Modifica il tuo copione in qualsiasi momento durante il processo creativo e genera la voce fuori campo con le nuove modifiche

Limiti di Murf

I tentativi di conversione falliti vengono conteggiati come download, riducendo ingiustamente il numero di progetti disponibili

Idoneità limitata alla creazione di contenuti didattici o accessibili, in particolare per studenti con bisogni speciali

Prezzi di Murf

Free

Creator Lite: 29 $ al mese

Creator Plus+: 49 $ al mese

Business Lite: 99 $/mese

Business Plus+: 199 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Murf

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: NA

Cosa dicono gli utenti reali su Murf: da una recensione su G2

Le voci generate dall'IA sono le più naturali tra tutti i sistemi di sintesi vocale basati sul web che ho recensito. Funzionalità come l'impostazione degli accenti ne aumentano la versatilità. Anche la flessibilità di modifica e organizzazione del testo è eccezionale, consentendo una facile manipolazione dei blocchi e delle singole frasi all'interno di essi. È incredibilmente intuitivo e offre risultati straordinari!

Le voci generate dall'IA sono le più naturali tra tutti i sistemi di sintesi vocale basati sul web che ho recensito. Funzionalità come le impostazioni degli accenti ne aumentano la versatilità. Anche la flessibilità di modifica e organizzazione del testo è eccezionale, consentendo una facile manipolazione dei blocchi e delle singole frasi all'interno di essi. È incredibilmente intuitivo e offre risultati straordinari!

via Canva

Oggi tutti possono progettare, grazie a Canva. È semplicissimo. Quindi, sono stato più che felice di provarlo per uno dei miei compiti di creazione di contenuti visivi. Canva dispone di una vasta libreria di modelli per banner di siti web, landing page, intestazioni di post di blog, post sui social media e così via.

Con una vasta gamma di ispirazioni di design a portata di mano, ho potuto creare immagini, presentazioni e video a mia scelta e sperimentare con font, musica ed elementi.

Non penseresti a Canva come a uno degli strumenti di IA per la scrittura, ma rimarrai piacevolmente sorpreso.

Offre inoltre prompt di scrittura basati sull'IA tramite la sua funzionalità Magic Write. Questo generatore di testo basato sull'IA aiuta a creare schemi per blog, didascalie per biografie e testi per siti web: perfetto per dare il via al processo creativo senza preoccuparsi del blocco dello scrittore.

Le migliori funzionalità di Canva

Ritaglia, dividi, unisci o taglia i tuoi video online con il suo strumento di taglio e ritaglio video

Rivedi e approva i progetti all'istante grazie alla funzione di approvazione integrata

Mantieni la coerenza del tuo marchio incorporando le linee guida del marchio nel tuo account Canva

Sfrutta i suoi molteplici strumenti di IA per fare tutto, dalla traduzione di testo e la generazione di immagini all'animazione e al ridimensionamento dei progetti

Limiti di Canva

La sua app mobile può essere lenta e difficile da usare

Un uso eccessivo dei modelli può avere come risultato design generici se non personalizzati

Prezzi di Canva

Canva Free

Canva Pro: 5,98 $ al mese a persona

Canva Teams: 4,55 $ al mese a persona per un minimo di tre persone

Canva Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva: da una recensione su G2

Canva è uno strumento incredibilmente intuitivo e, a mio parere, questa è la sua funzionalità principale. Anche senza conoscenze di design pregresse, posso creare contenuti dall'aspetto professionale grazie alla sua vasta collezione di modelli già pronti. Questi vantaggi hanno reso Canva il mio strumento di design preferito. Inoltre, i costanti aggiornamenti della piattaforma migliorano costantemente l'esperienza dell'utente, rendendola ancora migliore nel tempo.

Canva è uno strumento incredibilmente intuitivo e, a mio parere, questa è la sua funzionalità principale. Anche senza conoscenze di design pregresse, posso creare contenuti dall'aspetto professionale grazie alla sua vasta collezione di modelli già pronti. Questi vantaggi hanno reso Canva il mio strumento di design preferito. Inoltre, i costanti aggiornamenti della piattaforma migliorano costantemente l'esperienza utente, rendendola ancora migliore nel tempo.

Esiste uno strumento di creazione di contenuti basato sull'IA per quasi ogni settore, preferenza e budget. Per quanto possibile, scegliete qualcosa su misura per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con il miglior risultato possibile.

E ricorda: sebbene la creazione di contenuti basata sull'IA non possa sostituire la creatività umana, gli strumenti basati sull'IA possono aumentare la produttività del tuo team, consentendo ai tuoi contenuti di raggiungere il pubblico di destinazione con meno lavoro richiesto.

Con le sue numerose funzionalità e capacità, ClickUp porta senza dubbio la creazione di contenuti, integrata con la project management, a un livello superiore. Tutto ciò di cui hai bisogno — progetti, attività, modelli, IA e automazione — è in un unico posto.

Ma non fidarti solo della mia parola. Provalo tu stesso: registrati oggi stesso gratis su ClickUp.