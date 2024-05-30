Come usare l'IA per il copywriting (con esempi di prompt)

Il processo di creazione del copy perfetto per le campagne di marketing non è così semplice come il risultato finale.

Dal brainstorming delle idee e dal piano dei contenuti alla scrittura, alla strutturazione e a volte anche alla ristrutturazione, la stesura della bozza finale richiede tempo e lavoro richiesto.

Ma va bene così, perché c'è una soluzione a portata di mano per snellire questo processo: Strumenti di IA per il copywriting .

Gli strumenti di IA per il copywriting integrano le vostre capacità e competenze e aumentano la vostra produttività senza togliere l'elemento della creatività e della comprensione umana.

Vi fanno risparmiare tempo prezioso, soprattutto in quei momenti in cui le scadenze sono ravvicinate, e diventano il vostro salvatore quando il blocco dello scrittore si fa sentire.

In questo blog abbiamo raccolto i migliori strumenti di IA per il copywriting che vi porteranno all'esito positivo. Abbiamo anche aggiunto campioni di prompt IA con risultati ed esempi di utilizzo di questi strumenti.

Immergiamoci!

Che cos'è l'IA Copywriting?

Negli ultimi due anni, l'IA copywriting è emersa come un cambiamento di gioco nel settore dell'advertising creazione di contenuti e del marketing. Ma cos'è esattamente l'IA nel copywriting e come funziona?

L'IA copywriting è l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale per creare testi convincenti. Utilizza algoritmi di apprendimento automatico (ML) e tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per generare contenuti.

**Da fare: come fa l'IA a imitare gli esseri umani per generare testi simili a quelli umani?

L'IA sfrutta diverse tecniche per generare testi che imitano il linguaggio umano:

Analizza grandi quantità di dati sul web

Identifica modelli di scrittura

Apprende le sfumature del linguaggio, dello stile e del tono

Uno strumento di copywriting IA è in grado di adattarsi a diversi stili e toni di scrittura, grazie all'addestramento su vaste quantità di dati di testo. In questo modo è possibile creare testi che rispondono alle preferenze del marchio e del suo pubblico di riferimento.

Che si tratti di un tono professionale e sicuro per un sito web aziendale o di un'atmosfera giocosa e amichevole per un post sui social media, l'IA è in grado di generare testi in linea con le vostre esigenze.

Pro e contro dell'utilizzo dell'IA per il copywriting

Sebbene il copywriting con l'IA offra numerosi vantaggi, ha anche la sua parte di sfide. Vediamo alcuni dei pro e dei contro dell'utilizzo dell'IA per la scrittura di testi:

Pro dell'utilizzo dell'IA per il copywriting

**Maggiore efficienza: l'IA è in grado di generare rapidamente i contenuti, facendovi risparmiare tempo, aiutandovi a rispettare le scadenze più strette e mantenendo un programma di consegna coerente

**Miglioramento della personalizzazione: gli strumenti di IA possono analizzare rapidamente i dati degli utenti e adattare i contenuti in base alle preferenze del vostro target. L'utilizzo dell'IA per la personalizzazione dei contenuti può aiutarvi non solo ad aumentare il coinvolgimento degli utenti, ma anche a ottenere più contatti

Migliore coerenza: Utilizzando l'IA, è possibile garantire un tono e uno stile coerenti in più progetti, a seconda delle necessità. Questo può aiutarvi a costruire una voce e un'identità del marchio solide e uniformi per i vostri client

Utilizzando l'IA, è possibile garantire un tono e uno stile coerenti in più progetti, a seconda delle necessità. Questo può aiutarvi a costruire una voce e un'identità del marchio solide e uniformi per i vostri client Capacità di traduzione: Uno strumento di IA affidabile può tradurre i contenuti in più lingue in pochissimo tempo. Questo è un grande vantaggio che può aiutare a costruire un pubblico globale per i vostri scritti, assicurando che i contenuti siano accessibili a chi non parla inglese

Cons dell'uso dell'IA per il copywriting

**Problemi di qualità: gli strumenti di IA non sono in grado di comprendere le emozioni o le sfumature più sottili della natura umana come gli scrittori umani. Questo può portare a imprecisioni o a una mancanza di profondità nel contenuto. Assicuratevi quindi di rivedere e personalizzare i contenuti laddove necessario per evitare di compromettere la vostra credibilità

Mancanza di originalità e creatività: L'IA spesso fatica a creare concetti originali e creativi, facendo sembrare i contenuti ripetitivi perché si basa molto sui dati degli utenti e sui modelli di scrittura esistenti. Per ovviare a questo problema, non dimenticate di combinare le vostre idee e la vostra creatività con l'IA per generare contenuti unici e coinvolgenti

L'IA spesso fatica a creare concetti originali e creativi, facendo sembrare i contenuti ripetitivi perché si basa molto sui dati degli utenti e sui modelli di scrittura esistenti. Per ovviare a questo problema, non dimenticate di combinare le vostre idee e la vostra creatività con l'IA per generare contenuti unici e coinvolgenti **A volte l'IA può interpretare male il contesto del prompt e generare contenuti irrilevanti. Pertanto, è necessario rivedere accuratamente i contenuti generati dall'IA ogni volta per convalidarne la pertinenza, soprattutto per argomenti complessi o sensibili

Problemi etici: La verifica dell'autenticazione dei contenuti generati dall'IA è fondamentale, poiché il plagio può comportare rischi etici, come la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Per questo motivo, è necessario sottoporre sempre i contenuti generati dall'IA a solidi strumenti di controllo del plagio per garantirne l'originalità e rispettare gli standard etici

**Come utilizzare il software IA per il copywriting? Strumenti di IA per la scrittura ora gestiscono facilmente molte attività di copywriting in pochi minuti, facendo risparmiare a scrittori, editor e professionisti del marketing tempo e lavoro richiesti.

Ecco come utilizzare l'IA per il copywriting:

1. Scegliere l'argomento e il tipo di testo desiderato

Innanzitutto, identificate il tipo di testo di cui avete bisogno. Si tratta di un post accattivante per i social media, di una descrizione persuasiva di un prodotto o di un post completo per il blog? La conoscenza dell'obiettivo guiderà lo strumento IA nella generazione del contenuto più pertinente.

2. Inserisci un prompt

Dare allo strumento di copywriting dell'IA un comando specifico chiamato "prompt". alcuni strumenti forniscono opzioni che aiutano a dare un prompt specifico e dettagliato. Il prompt può essere dettagliato quanto basta, ma assicuratevi che tutte le informazioni cruciali siano incluse in modo strutturato all'interno dello stesso messaggio. Per istanza, evidenziate le parole chiave SEO pertinenti al vostro prodotto/servizio, marchio o settore.

Pro Tip: Fate in modo che questo prompt sia il più dettagliato possibile per ottenere risultati più accurati

3. Aspettare e guardare

In pochi secondi, lo strumento genera risultati che possono essere utilizzati direttamente o modificati in base alle proprie preferenze.

Utilizzate l'IA per generare qualsiasi cosa, dai testi per le email e le didascalie per i social media alle idee per i blog e alle bozze per le relazioni

4. Monitoraggio e finalizzazione

Ricordate che questi strumenti si basano sull'analisi dei contenuti web esistenti per generarne di nuovi. Ciò significa che il contenuto generato non è del tutto originale, ma è prodotto dallo strumento di IA sulla base di informazioni disponibili online. È quindi necessario monitorare i risultati e ricontrollarli prima di finalizzarli.

per saperne di più i 10 migliori strumenti di IA e checker nel 2024_ Assicuratevi di essere modificando il contenuto generato dall'IA controllando i fatti, lucidando e apportando modifiche per aggiungere un tocco di originalità. Inoltre, assicuratevi che il testo generato non manchi di sensibilità e inclusività.

PickUp Brain per l'IA Copywriting

ClickUp, una soluzione software all-in-one, è costruita per semplificare il processo di scrittura con una maggiore collaborazione per aiutarvi a risparmiare tempo. Si tratta di una piattaforma ricca di funzionalità/funzione, tra cui la star dello spettacolo.. ClickUp Brain -una suite di strumenti di IA.

Scrivere contenuti per più client, con quelle "gentili promemorie" di scadenze incombenti, può essere opprimente, noioso e richiede molto tempo. Tuttavia, ClickUp Brain può essere il vostro affidabile assistente IA Writer, semplificando le vostre attività e rendendole più gestibili.

scrivere un post per il blog in pochi secondi con ClickUp Brain

Con ClickUp Brain è possibile creare contenuti in modo più veloce e migliore, senza il fastidioso blocco dello scrittore. Con ClickUp Brain potete abbandonare i processi manuali e terminare le seguenti operazioni e molto altro ancora:

Riepilogare/riassumere contenuti a lungo termine

Formattare blog

Generare idee di contenuto

Scrivere landing page, email, articoli, biografie per i social media, ecc. ottimizzati per la SEO

Creare contenuti di alta qualità per il settore commerciale e il marketing

Scrivere meta titoli e meta descrizioni

Generare contorni

Eseguire controlli ortografici automatici

Riscrivere i contenuti per evitare il plagio involontario

Ristrutturare il contenuto e persino correggerlo

Generare descrizioni di prodotti, brief di contenuti, ecc

Creare modelli per i documenti che si usano frequentemente

Bonus: 7 modelli gratuiti per la scrittura di contenuti per una creazione più veloce 📄

Inoltre, ClickUp permette di creare contenuti, con o senza IA, utilizzando direttamente lo strumento di documentazione integrato ClickUp Documenti . Questo è possibile perché ClickUp Brain è integrato in ClickUp Docs, rendendo più facile la creazione e la modifica della copia proprio in quel momento.

Inoltre, i documenti vengono comodamente salvati all'interno dell'area di lavoro di ClickUp Docs, garantendo un facile accesso ogni volta che se ne ha bisogno.

collaborate con compagni di squadra e clienti per modificare e finalizzare un documento in tempo reale in ClickUp Docs_

Con ClickUp Docs è possibile collaborare con i colleghi o i client in tempo reale. Insieme, potete modificare, evidenziare il testo e lasciare commenti, scambiare feedback e trasformare i vostri documenti in attività realizzabili.

Con ClickUp Brain è possibile creare i contenuti con il tono o lo stile desiderato. Inoltre, consente di trascrivere video e di tradurre le note in diverse lingue senza alcuno sforzo.

Cosa c'è di unico _ClickUp Brain dispone di un provider IA dedicato che vi aiuta a dare il via al processo di copywriting fornendo punti di discussione e impostando il tono e il livello di creatività

Aggiustate il vostro copywriting con ClickUp Brain AI Writer

Casi d'uso ed esempi di copywriting IA (con prompt)

Ora esploriamo alcuni casi d'uso e esempi di copywriting IA per aiutarvi a capire meglio.

Descrizioni dei prodotti

Se avete un lungo elenco di prodotti, la creazione di una descrizione convincente per ciascuno di essi potrebbe richiedere molto tempo. Tuttavia, uno strumento di IA copywriting può aiutare a semplificare questo processo, generando descrizioni in modo rapido e coerente.

Alimentate lo strumento di IA con le specifiche del prodotto e le preferenze dei clienti: lavorerà con la sua magia e vi farà risparmiare tempo.

Prompt:

Scrivete tre descrizioni di prodotti per un sito di e-commerce di moda. I prodotti sono un abito nero con scollo a farfalla, un trench verde lungo e una borsa a tracolla colorblock. Descriveteli in modo creativo, concentrandovi sulle funzionalità/funzione chiave, sui materiali e sulle opzioni di stile. Siate concisi ma dettagliati per aiutare i clienti a prendere decisioni d'acquisto personalizzate.

Risultato:

creare descrizioni dei prodotti ineccepibili con ClickUp Brain

Posti sui social media

La necessità costante di contenuti freschi e coinvolgenti per i social media è impegnativa e stimolante per i copywriter. Ma potete chiedere a uno strumento di IA di fare il lavoro per voi e mantenere una presenza attiva sui social media senza sforzo.

Gli strumenti di IA sono in grado di analizzare le tendenze dei social media e la messaggistica del marchio per proporre idee di contenuto pertinenti e persino generare automaticamente le didascalie dei post in pochi secondi.

Prompt:

Scrivete le didascalie di Instagram per aumentare la consapevolezza e l'adozione degli strumenti di IA per la gestione del tempo e la produttività. Rendetele accattivanti e fate in modo che si rivolgano a professionisti, imprenditori e titolari di piccole aziende impegnati.

Risultato:

generare didascalie e campagne accattivanti sui social media con ClickUp Brain

Ottimizzazione SEO

È innegabile l'importanza di ottimizzare i contenuti per il posizionamento sui motori di ricerca, per migliorarne la visibilità e portare traffico al vostro sito web. Tuttavia, tenersi al passo con l'evoluzione delle best practice SEO può essere difficile.

Gli strumenti di IA per il copywriting sono in grado di analizzare il pubblico di riferimento, ricercare e suggerire parole chiave SEO, valutare la leggibilità dei contenuti e offrire spunti preziosi per ottimizzare i contenuti esistenti.

Prompt:

Scrivete un titolo (sotto i 60 caratteri) e una descrizione (sotto i 160 caratteri) per un argomento del blog: 10 modi per arredare il soggiorno.

Risultato:

Email di marketing

Le email di marketing personalizzate aiutano a catturare l'attenzione degli abbonati, a stimolare il coinvolgimento e a generare contatti. Con strumenti per l'automazione dell'email marketing semplificano il processo di scrittura, modifica e invio di campagne a traguardo, tutto in un unico luogo. Questi strumenti analizzano i dati dei clienti, i modelli di comportamento e le interazioni passate per redigere le email per i singoli destinatari.

Dall'oggetto al testo, gli argomenti generati dall'IA possono migliorare le campagne email, aumentando le percentuali di apertura e di clic.

Prompt:

Scrivete un'email di marketing per $$$a, un'azienda cosmetica che sta lanciando una BB cream multitasking con protezione solare in 2 paragrafi (meno di 150 parole) e usate un tono ottimistico e informativo. Evidenziatene i benefici e utilizzate una CTA che incoraggi gli iscritti a provare il prodotto prima che sia esaurito con un collegato.

Risultato:

generare email di marketing coinvolgenti con ClickUp Brain

Copia dell'annuncio

Tutti i copywriter desiderano che i loro testi pubblicitari si distinguano dagli altri e contribuiscano ad aumentare il traffico organico e le conversioni. Ma quello che sembrava solo un desiderio è ora realizzabile con l'aiuto del software di copywriting IA.

L'IA analizza le prestazioni degli annunci, i dati demografici del pubblico e le tendenze specifiche del vostro settore per suggerire variazioni ottimizzate della copia degli annunci. L'utilizzo di un assistente di scrittura IA può aiutarvi a testare diverse strategie di messaggistica e a perfezionare i vostri testi di marketing per massimizzare il ROI.

Prompt:

Scrivete una pubblicità per un'app di consegna di cibo in 100 parole e con un tono persuasivo. Promuovete la convenienza e la qualità del servizio ai potenziali clienti. Descrivete gli elementi del menu ed evidenziate le offerte e gli sconti di cui usufruire. Incoraggiate la CTA con istruzioni chiare per l'ordine e la consegna.

Risultato:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Ad-Copy-food.png

/%img/

scrivete testi pubblicitari convincenti per Google, Facebook o YouTube utilizzando ClickUp Brain

Generazione di idee

Se siete alla ricerca di idee fresche e innovative, considerate la possibilità di sfruttare l'IA per potenziare il vostro processo di generazione di idee. È in grado di identificare facilmente argomenti di tendenza, parole chiave pertinenti e interessi del pubblico di riferimento.

I processi di brainstorming di un'ora quando le scadenze si avvicinano non sono fattibili. Gli strumenti di IA generano rapidamente idee per alimentare la vostra strategia di contenuti.

Prompt:

Generare dieci argomenti per il blog di un'azienda di fitness per la parola chiave "abitudini di vita"

Risultato:

ottenere idee illimitate per gli argomenti del blog con ClickUp Brain

Contenuto del sito web

Un sito web porta più contatti se il copy delle pagine di destinazione è coinvolgente, regolarmente aggiornato per riflettere le tendenze del settore e soddisfare le aspettative del pubblico. Utilizzate gli strumenti di copywriting dell'IA per generare, lucidare e perfezionare il copy del vostro sito web. Può anche generare post di blog e FAQ sulla base di ricerche per parole chiave e approfondimenti di settore.

Prompt:

Scrivete una CTA sul contenuto del sito web con punti di vendita unici per una bottiglia d'acqua ecologica prodotta da $$$cta] che incoraggi i visitatori a visitare la pagina del prodotto con un link collegato. Utilizzate un linguaggio persuasivo per evidenziare i vantaggi del prodotto.

Risultato:

fornire contenuti istantanei ed efficaci per i siti web con ClickUp Brain

Strutturazione e affinamento dei contenuti

Quando volete organizzare i vostri contenuti in modo efficace, potete affidarvi all'IA per assicurarvi che siano ben strutturati e facilmente digeribili.

Invece di affrontare la sfida di strutturare grandi volumi di informazioni, lasciate che l'IA faccia il lavoro per voi. Può organizzare e categorizzare automaticamente i contenuti, che si tratti di un post sul blog o di una campagna di marketing.

Pensate che alcuni articoli debbano essere migliorati, ma non riuscite a individuare i problemi? I migliori scrittori ed editor ci sono passati. Lasciate che l'IA faccia il lavoro per voi.

Prompt:

Migliorate questo testo: Siete pronti ad aggiungere un tocco di divertimento e personalità al vostro spazio? Sfogliate la nostra collezione di insegne al neon giocose o liberate la vostra creatività con un design personalizzato. Grazie al nostro impegno per la qualità, la convenienza e l'eccezionale servizio clienti, le nostre insegne al neon sono il vostro unico punto di riferimento per illuminare la vostra vita con un tocco di magia al neon.

Risultato:

raffinare i contenuti con ClickUp Brain

Allo stesso modo, anche voi potete creare prompt pertinenti per il vostro lavoro e chiedere a strumenti di IA copywriting come ClickUp Brain di generare risposte per loro. Molti software di copywriting IA oggi possono aiutarvi in questo; oltre a ClickUp Brain, potete lavorare anche con Google Gemini , ChatGPT, ecc. È anche possibile chiedere allo strumento di riscrivere finché non si è soddisfatti del risultato.

Prova questo: 7 modelli IA gratis con prompt ChatGPT da provare nel 2024 Le risposte potrebbero essere già pronte al primo tentativo, oppure si potrebbe doverle modificare un po' per migliorarne la leggibilità. In ogni caso, ClickUp Brain può essere il vostro assistente di scrittura IA per tutti i tipi di lavori di scrittura, come i post sui social media e i contenuti a lungo termine come i post dei blog e gli e-book.

Da fare bene la tua copia con ClickUp

Che siate copywriter freelance o parte di un team di agenzie, l'utilizzo di strumenti di IA può rendervi super produttivi e snellire il processo di creazione dei contenuti.

Tuttavia, come copywriter, le vostre attività vanno oltre la scrittura. Che dire della modifica, dell'organizzazione delle attività quotidiane, della gestione delle email e della collaborazione con client e colleghi? ClickUp può aiutarvi a fare tutto questo e molto altro.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue potenti funzionalità, potete gestire senza problemi tutti gli aspetti del vostro flusso di lavoro in un unico luogo. È possibile assegnare attività, condividere documenti per la revisione e l'approvazione, collaborare in tempo reale e garantire una comunicazione fluida con il team e i client. Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso e inizia il tuo viaggio nella produttività del copywriting!