10 alternative a Synthesia IA per i video generati dall'IA nel 2024

L'IA è sulla buona strada per padroneggiare la creazione di contenuti, la generazione di immagini e il codice.

Ma può davvero conquistare la produttività video?

Assolutamente sì!

Grazie ai generatori di video IA, oggi è possibile creare facilmente video straordinari in pochi minuti senza dover acquistare attrezzature e software costosi.

Tutto ciò di cui avete bisogno è il giusto strumento di creazione di video IA e potrete generare un video altamente professionale con pochi prompt in pochi minuti.

Sebbene Synthesia sia un popolare strumento di generazione di video IA, da fare presenta alcuni svantaggi. Ecco perché abbiamo stilato un elenco di alternative a Synthesia IA per aiutarvi a creare video professionali.

Ma prima di tutto, analizziamo e capiamo cosa si deve cercare quando si valutano le alternative a Synthesia IA.

Cosa cercare in un'alternativa a Synthesia IA?

Quando si cerca uno strumento per generare video IA, è necessario considerare diversi fattori chiave per garantire risultati ottimali:

Facilità d'uso: Cercate una piattaforma con un'interfaccia intuitiva e funzionalità/funzione di facile utilizzo. Lo strumento dovrebbe semplificare la creazione di video, richiedendo una minima competenza tecnica

Cercate una piattaforma con un'interfaccia intuitiva e funzionalità/funzione di facile utilizzo. Lo strumento dovrebbe semplificare la creazione di video, richiedendo una minima competenza tecnica Personalizzazione: Un buon generatore di video IA dovrebbe offrire varie opzioni di personalizzazione, consentendo di adattare i video alle proprie esigenze. Ciò include opzioni per la modifica delle immagini, l'aggiunta di testo, la selezione di musica e l'incorporazione di elementi di branding

Un buon generatore di video IA dovrebbe offrire varie opzioni di personalizzazione, consentendo di adattare i video alle proprie esigenze. Ciò include opzioni per la modifica delle immagini, l'aggiunta di testo, la selezione di musica e l'incorporazione di elementi di branding Qualità della produzione : Valutare la qualità dei video prodotti dallo strumento. Cercate immagini nitide, transizioni fluide e risultati ad alta risoluzione per garantire risultati di livello professionale

: Valutare la qualità dei video prodotti dallo strumento. Cercate immagini nitide, transizioni fluide e risultati ad alta risoluzione per garantire risultati di livello professionale Capacità dell'IA : valutare la tecnologia IA che alimenta lo strumento. Un potente motore IA può migliorare la creazione di video automatizzando le attività, generando contenuti dinamici e ottimizzando i flussi di lavoro della produttività

: valutare la tecnologia IA che alimenta lo strumento. Un potente motore IA può migliorare la creazione di video automatizzando le attività, generando contenuti dinamici e ottimizzando i flussi di lavoro della produttività Integrazione: Valutare se lo strumento si integra perfettamente con altri software e piattaforme in uso, come software di modifica video, sistemi di gestione dei contenuti o canali di social media. Le funzionalità di integrazione migliorano l'efficienza del flusso di lavoro e facilitano la distribuzione dei contenuti

Valutare se lo strumento si integra perfettamente con altri software e piattaforme in uso, come software di modifica video, sistemi di gestione dei contenuti o canali di social media. Le funzionalità di integrazione migliorano l'efficienza del flusso di lavoro e facilitano la distribuzione dei contenuti **Confrontate i piani tariffari e i modelli di sottoscrizione per assicurarvi che lo strumento sia adatto al vostro budget e che offra valore. Cercate strutture di prezzo trasparenti e prendete in considerazione fattori quali funzionalità/funzione, spazi di archiviazione e offerte di supporto clienti

Le 10 migliori alternative a Synthesia IA da utilizzare nel 2024

Ora che sapete cosa cercare nelle alternative a Synthesia IA, diamo un'occhiata ad alcune opzioni.

1. HeyGen

via HeyGen Il primo del nostro elenco di alternative a Synthesia IA è HeyGen, la piattaforma di riferimento per la creazione di contenuti che utilizza funzionalità avanzate di IA per la generazione di video. In continua evoluzione, HeyGen introduce costantemente nuove funzionalità/funzione e migliora la qualità nel tempo.

Si distingue per la sua suite completa di funzionalità di generazione video, affermandosi come leader nell'IA generativa per la produzione di video. Tra le sue funzionalità/funzione spiccano il generatore di avatar IA, la sintesi vocale IA e il clonatore vocale IA.

Questi strumenti sono facilmente integrati in un'interfaccia utente intuitiva, che permette agli autori di ottenere di più con facilità.

Le migliori funzionalità/funzione di HeyGen

Create video accattivanti a partire da descrizioni di testo con la funzionalità Text-to-Video di HeyGen. Questa funzionalità/funzione è ideale per generare contenuti video su argomenti privi di filmati esistenti

di HeyGen. Questa funzionalità/funzione è ideale per generare contenuti video su argomenti privi di filmati esistenti Risparmia i costi e massimizza l'efficienza della produttività video lasciando che HeyGen generi voicevers per i tuoi video con l'IA

per i tuoi video con l'IA Guardate gli avatar generati dall'IA prendere vita con HeyGen, parlando e sincronizzando i loro movimenti con l'audio. Questa funzionalità/funzione innovativa vi offre un'alternativa convincente all'apparire voi stessi davanti alla telecamera, aumentando il coinvolgimento e la versatilità

prendere vita con HeyGen, parlando e sincronizzando i loro movimenti con l'audio. Questa funzionalità/funzione innovativa vi offre un'alternativa convincente all'apparire voi stessi davanti alla telecamera, aumentando il coinvolgimento e la versatilità Semplificate il processo di creazione dei video con HeyGen, pronto all'usosmodelli di lavagna. Che abbiate bisogno di una soluzione rapida o di ispirazione, questi modelli vi aiutano a produrre video in modo rapido e semplice

Personalizzate ogni elemento dei vostri video, dai testi alle immagini, dai font ai colori, e adattateli alla vostra visione e identità di marca

Limiti di HeyGen

Il piano Free ha funzionalità/funzione limitate

Il piano a pagamento è più costoso di altre alternative

Prezzi di HeyGen

**Gratis

Autore: $29/mese

$29/mese Business: $89/mese

$89/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su HeyGen

G2: 4.8/5 (500+ recensioni)

4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (120+ recensioni)

2. Prima ora

via Ora prima Hour One è uno strumento per la creazione di video che utilizza la tecnologia IA e consente alle aziende di produrre video professionali con presentatore senza alcuno sforzo. Grazie ad avatar umani virtuali, è possibile creare facilmente video in più lingue.

È possibile personalizzare i caratteri, le voci e i modelli di video, assicurando la distribuzione di contenuti specifici per il marchio. Con una vasta libreria di lingue, caratteri, voci, modelli, didascalie e strumenti di collaborazione, Hour One si rivolge a diversi settori, tra cui apprendimento e sviluppo, risorse umane, notizie, e-learning, immobiliare ed e-commerce.

Grazie alla produttività della tecnologia Reals, Hour One garantisce una produzione video di qualità da studio ed è dotata di una suite completa di strumenti per la creazione di contenuti senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzione di Hour One

Trasforma istantaneamente un singolo testo in un capolavoro video grazie alla Video Wizard

Accesso a oltre 200 accenti vocali in più di 60 lingue per soddisfare i diversi tipi di pubblico

in più di 60 lingue per soddisfare i diversi tipi di pubblico Invitare i compagni di squadra a collaborare ai progetti video

Narrate i vostri video o utilizzate la tecnologia IA per clonare la vostra voce, assicurando coerenza e professionalità

o utilizzate la tecnologia IA per clonare la vostra voce, assicurando coerenza e professionalità Esplorate diversi modelli gratuiti e preconfezionati per accelerare il processo di creazione dei video

gratuiti e preconfezionati per accelerare il processo di creazione dei video Incorporate le capacità di generazione di video nei vostri prodotti e flussi di lavoro attraverso l'integrazione API per una maggiore funzione e versatilità

Limiti di un'ora

I modelli e i caratteri precostituiti limitano gli stili di video altamente esclusivi

I piani Free e anche i livelli a pagamento limitano la durata dei video, ostacolando la narrazione di storie complesse

Prezzi di Hour One

**Gratis

Lite : $30/mese

: $30/mese Business : $112/mese

: $112/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Ora Uno: recensioni e valutazioni

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. Renderforest

via Foresta di rendering Renderforest, una potente piattaforma per la creazione di video basata su cloud, aiuta ad alimentare gli sforzi di marketing digitale delle piccole aziende con contenuti video accattivanti. Elimina la necessità di installare software o sistemi di rendering ad alta potenza.

L'infrastruttura basata su cloud di Renderforest gestisce senza problemi le richieste di memoria e di calcolo inerenti alla creazione di video.

È sufficiente collegarsi al loro sito e lasciare che RenderForest si occupi del lavoro pesante, permettendovi di concentrarvi sulla promozione delle vostre campagne di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di RenderForest

Personalizzate colori, font e stili senza sforzo con gli strumenti di animazione

Ritagliare con precisione le voce con un rifinitore avanzato, disponibile per gli utenti abbonati

con un rifinitore avanzato, disponibile per gli utenti abbonati Condividete facilmente i vostri video sui social media o pubblicateli direttamente su Facebook o YouTube

Modificate i vostri video senza problemi con modelli personalizzabili per vari scopi, tra cui intro e outro accattivanti su YouTube

per vari scopi, tra cui intro e outro accattivanti su YouTube Sovrapponete testi sofisticati ai vostri video con i Kinetic Typography Modelli

Regolate i colori e gli effetti di animazione con le intuitive funzioni di modifica. Rendete i vostri video esattamente come li desiderate

Creare contenuti accattivanti per qualsiasi scopo con una suite completa di strumenti

Limiti della foresta di rendering

La versione gratuita consente la creazione di video della durata di soli 3 minuti

Alcuni modelli potrebbero avere limiti di parole/immagini/dimensioni a causa di limiti di progettazione

Prezzi dienderforest

**Gratis

Lite : $14.99/mese

: $14.99/mese Pro : $29.99/mese

: $29.99/mese Business: $49/mese

Renderforest recensioni e valutazioni

G2 : 4.7/5 (420+ recensioni)

: 4.7/5 (420+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

4. Colossyan

via Colossyan Colossyan è uno strumento di IA semplice ma potente che consente di creare video per vari scopi. Dal marketing alla produttività e al video di formazione può coprire un intervallo di tipi di video.

Da fare è scegliere tra vari modelli, aggiungere il testo e il video è pronto.

L'uso di Colossyan elimina la necessità di attrezzature sofisticate, modifiche video professionali e competenze avanzate. Inoltre, supporta oltre 70 lingue, il che lo rende uno strumento di generazione video unico nel suo genere.

Le migliori funzionalità/funzione di Colossyan

Crea video di alta qualità per vari scopi, come video didattici, di marketing o di formazione, risparmiando tempo e denaro rispetto ai metodi tradizionali

Scegliete tra un intervallo di Presentatori IA , altamente personalizzabili per adattarsi allo stile e al tono desiderato per il vostro video, comprese le opzioni per diversi accenti e regolazioni visive

, altamente personalizzabili per adattarsi allo stile e al tono desiderato per il vostro video, comprese le opzioni per diversi accenti e regolazioni visive Localizzare facilmente i video con la funzionalità di traduzione automatica

Limiti di Colossyan

Mancanza di funzionalità/funzioni che le altre alternative di Synthesia IA possiedono

Mancanza di interattività, soprattutto per i progetti di formazione

Prezzi di Colossyan

Starter: $27/mese

$27/mese Pro: $87/mese

$87/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Colossyan

G2: 4.7/5 (350+ recensioni)

4.7/5 (350+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Wondershare

Wondershare ha due popolari strumenti per la creazione di video: Filmora e Virbo.

Filmora

via Filmora Filmora è uno strumento di modifica dei video in grado di soddisfare chiunque, indipendentemente dall'esperienza. Oltre 100 milioni di utenti in più di 150 paesi e regioni hanno già utilizzato questo strumento come una delle alternative preferite di Synthesia IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Filmora

Controllate l'aspetto del vostro video con strumenti avanzati di correzione del colore . Esplorate gli aspetti di colore, ombra e luce per dare al vostro video uno stile unico

. Esplorate gli aspetti di colore, ombra e luce per dare al vostro video uno stile unico Migliorate i vostri video con la funzionalità di monitoraggio . Integrate testo, grafica o altri elementi nel movimento originale, garantendo un'esperienza visiva unificata

. Integrate testo, grafica o altri elementi nel movimento originale, garantendo un'esperienza visiva unificata Registrate il vostro schermo con la potente funzione di Filmoraregistrazione dello schermo e rimuovere i colori, tipicamente il verde, con la funzionalità/funzione Chroma Key

Gestite il difficile formato 4K con Filmora. Assicura la riproduzione, la modifica e l'elaborazione senza interruzioni e garantisce che ogni pixel e dettaglio rimanga intatto durante il viaggio di editing

Limiti di Filmora

L'elaborazione di video di grandi dimensioni o ad alta risoluzione può essere lenta

La versione di prova include un watermark e non ha l'attivazione offline

Prezzi di Filmora

**Gratis

Piano mensile: $29.99

$29.99 Piano perpetuo: $109,99 (pagamento unico)

$109,99 (pagamento unico) Piano annuale: $69,99

Recensioni e valutazioni su Filmora

G2 : 4.4 /5 (290+ recensioni)

: 4.4 /5 (290+ recensioni) Capterra: 4.5 /5 (660+ recensioni)

Virbo

via Virbo Immaginate di creare un video promozionale professionale in meno di 2 minuti senza bisogno di una telecamera, di attori o di competenze di modifica video, il tutto dalla vostra scrivania.

Wondershare Virbo utilizza avatar IA per fornire contenuti scriptati di alta qualità e personalizzabili, rendendolo perfetto per vari scopi, come promozioni, presentazioni di prodotti e video esplicativi.

Le migliori funzionalità/funzione di Virbo

Scegliete un modello dalla libreria dei "modelli video", che offre decine di video già progettati . Trascinate e rilasciate le risorse, modificate il video e Da fare

. Trascinate e rilasciate le risorse, modificate il video e Da fare Scegliete tra vari avatar per adattarli al tono e allo scopo del vostro video. Anteprima e modifica del carattere/avatar con un solo clic

per adattarli al tono e allo scopo del vostro video. Anteprima e modifica del carattere/avatar con un solo clic Selezione della voce del vostro avatar tra decine di voci e accenti disponibili

disponibili Convertite il testo dalla vostra lingua madre a qualsiasi lingua desiderata con la funzionalità integrata di traduzione IA

Limiti di Virbo

Alcune funzionalità/funzione possono essere troppo complesse per i principianti

Prezzi di Virbo

Piano da 1000 crediti : $499/anno

: $499/anno Piano da 1500 crediti : $649/anno

: $649/anno piano da 3000 crediti: $998/anno

Virbo recensioni e valutazioni

G2 : 4.8/5 (130+ recensioni)

: 4.8/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (50+ recensioni)

6. ID

via ID D-ID è una piattaforma di generazione video che utilizza tecnologie avanzate come GPT-3 e ChatGPT per creare video generati dall'IA con volti, voci ed espressioni naturali.

Offre un intervallo di funzionalità/funzione e strumenti per semplificare la creazione di video di alta qualità per vari scopi, come social media, marketing, istruzione e sanità.

D-ID è specializzata in avatar digitali e dà priorità alla privacy e alla sicurezza, offrendo funzionalità/funzione come il rilevamento deepfake e l'anonimizzazione dei dati per proteggere i contenuti video sensibili. L'attenzione alla riservatezza lo rende ideale per i settori con requisiti di privacy rigorosi, come la sanità e la finanza.

Le migliori funzionalità/funzione di ID

Trasforma le immagini in avatar video parlanti con Creative Reality™ Studio

parlanti con Creative Reality™ Studio Creare un agente di $$$a conversazione realistico che sappia tutto di voi e del vostro marchio

Integrare le vostre applicazioni con l'interfaccia utente naturale IA con API

Chattare con un umano digitale che si impegna in conversazioni dinamiche utilizzando la Chat D-IDa

Evolvete i vostri flussi di lavoro con integrazioni video IA con Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides e altro ancora

Limiti dell'ID

I video possono sembrare poco realistici a volte

Prezzi ID

**API

**Gratis

Costruzione : $18/mese

: $18/mese Lancio: $50/mese

$50/mese Scala: $198/mese

$198/mese Valutazioni imbattibili: Prezzi personalizzati

Studio

**Gratis

Lite : $5.9/mese

: $5.9/mese Pro : $29/mese

: $29/mese Avanzato : $196/mese

: $196/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni ID

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. DeepBrain IA

via DeepBrain IA DeepBrain IA è specializzata in soluzioni di sintesi video guidate dall'IA.

Si tratta di una piattaforma basata su cloud che consente di generare in modo rapido ed efficiente video realistici con avatar IA, compresi contenuti alimentati da ChatGPT.

È possibile scegliere da un pool di avatar sviluppati a partire da persone reali che parlano più di 80 lingue, con intervalli di etnie ed età diverse. Questo vi permette di utilizzare avatar IA in linea con l'immagine del vostro marchio.

Le migliori funzionalità/funzione di DeepBrain IA

Esplorate vari stili di voce per narrare i vostri video in oltre 80 lingue

per narrare i vostri video in oltre 80 lingue Scegliete tra una serie di oltre 100 personaggi virtuali per trasmettere il vostro messaggio in modo efficace, oppure personalizzate un personaggio in base alle vostre esigenze specifiche

per trasmettere il vostro messaggio in modo efficace, oppure personalizzate un personaggio in base alle vostre esigenze specifiche Trasformate contenuti scritti come post di blog o presentazioni in video coinvolgenti, aggiungendo un'altra dimensione ai vostri lavori richiesti per la condivisione delle informazioni

Migliorate i vostri video incorporando facilmente musica, immagini o testi grazie agli strumenti del provider

Assistenza per la scrittura, la correzione grammaticale o la generazione di nuove idee per i vostri video direttamente dallo strumento

o la generazione di nuove idee per i vostri video direttamente dallo strumento Accedere a una vasta libreria di clip e modelli già pronti per accelerare il processo di creazione dei video

Limiti dell'IA di DeepBrain

Gli avatar potrebbero essere privi di opzioni di personalizzazione estese

La qualità dell'output dipende fortemente dallo script scritto dall'utente

Prezzi di DeepBrain IA

Starter: A partire da $30/mese

A partire da $30/mese Pro: A partire da $225/mese

A partire da $225/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Recensioni e valutazioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Descrizione

via Descrizione Con Descript, una delle popolari alternative di Synthesia IA, si dispone di una piattaforma intuitiva per la modifica dei video, ottimizzata dall'IA.

Con i suoi strumenti e modelli facili da usare, Descript permette di creare audio multitraccia, registrazioni di schermate, Clip e altro ancora.

La sua funzionalità di trascrizione automatica consente di aggiungere e modificare facilmente i sottotitoli ai video. Lo strumento offre l'accesso a una vasta libreria multimediale per migliorare i contenuti senza soluzione di continuità attraverso modifiche drag-and-drop.

Descrizione delle migliori funzionalità/funzione

Migliora la qualità del suono di qualsiasi file audio in modo significativo

Eliminazione di frasi poco professionali grazie alla capacità di Descript di eliminare le parole riempitive , ideale per chi non ha esperienza dietro al microfono

, ideale per chi non ha esperienza dietro al microfono Modificare i filmati attraverso documenti di testo con la modifica video basata sul testo , risparmiando tempo rispetto alle piattaforme tradizionali

, risparmiando tempo rispetto alle piattaforme tradizionali Semplificare la modifica con la trascrizione automatizzata per aggiungere e modificare facilmente i sottotitoli con la piattaforma IA di Descript.

per aggiungere e modificare facilmente i sottotitoli con la piattaforma IA di Descript. Accedere a un'enorme libreria multimediale e utilizzare la modifica drag-and-drop per migliorare facilmente i contenuti

Limiti di Descript

C'è un po' di curva di apprendimento

L'IA potrebbe essere imprecisa per quanto riguarda le trascrizioni automatiche

Prezzi della descrizione

**Gratis

Autore : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Pro : $30/utente al mese

: $30/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni descritte

G2: 4.8/5 (390+ recensioni)

4.8/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (160+ recensioni)

9. Elai.io

via Elai.io Elai utilizza la tecnologia IA per produrre video direttamente all'interno di un browser web. Non sono quindi necessarie videocamere o altre apparecchiature sofisticate.

Grazie a un'estesa libreria di avatar simili a esseri umani, Elai consente di creare video con avatar dalla qualità vocale impressionante e dalla sincronizzazione labiale realistica.

Inoltre, la piattaforma dispone di un editor video integrato, che elimina la necessità di strumenti di modifica esterni.

Le migliori funzionalità/funzione di Elai.io

Possibilità di scegliere tra oltre 35 diversi avatar che fungono da presentatori nei vostri video, eliminando la necessità di assumere degli attori

che fungono da presentatori nei vostri video, eliminando la necessità di assumere degli attori Stabilire una presenza su YouTube senza apparire sullo schermo

Creare contenuti multilingue in modo semplice e senza costi aggiuntivi grazie alla clonazione della voce, alla traduzione automatica e alle didascalie chiuse

Limiti di Elai.io

Rendering lento

Potrebbe essere utile un maggior numero di avatar IA

Prezzi di Elai.io

**Gratis

Basic : $29/mese

: $29/mese Avanzato : $125/mese

: $125/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Elai.io

G2 : 4.7/5 (60+ recensioni)

: 4.7/5 (60+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

10. InVideo

via InVideo InVideo è un generatore di video IA leader nel settore, che semplifica la creazione di video di alta qualità per i social media, il marketing aziendale e altro ancora.

Con un semplice prompt descrittivo, l'IA di InVideo genera video esplicativi e cortometraggi per YouTube, che possono essere personalizzati grazie ai suoi solidi strumenti di modifica.

È possibile scegliere tra più di 5.000 modelli e accedere a funzionalità/funzione come la creazione di slideshow IA, avatar parlanti, generatore di script, generatore di voci e una vasta libreria di filmati stock gratuiti.

Le migliori funzionalità/funzione di InVideo

Accesso a immagini e video da piattaforme come Shutterstock e Storyblocks attraverso la libreria dei contenuti

Utilizzo di numerose risorse multimediali, tra cui clip video di stock, foto, musica e adesivi

Migliora i tuoi video con le funzioni di animazione

Registrare l'audio direttamente all'interno di InVideo

Esplorare gli strumenti di IA come l'editor di video YouTube, il creatore di slideshow, l'avatar parlante, il generatore di script e il generatore di voci

Limiti di InVideo

Il piano Free include un numero limitato di elementi della libreria

Il rendering dei video potrebbe essere talvolta lento

Prezzi di InVideo

**Gratis

Plus : A partire da $25/mese

: A partire da $25/mese Max: A partire da $60/mese

Video recensioni e valutazioni

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (370+ recensioni)

Altri strumenti di IA per la gestione dei video

Anche se gli strumenti di IA per la creazione di video possono aiutarvi a generare video, avete bisogno di altri elementi nella vostra strategia di marketing. Indipendentemente dalle alternative di Synthesia IA che preferite, avete bisogno di un buon strumento di project management che vi aiuti a eseguire e monitorare la vostra strategia per ottenere risultati mirati.

È qui che un'azienda di strumento di project management come ClickUp!

ClickUp

Dite addio ai vecchi metodi di creazione e gestione dei contenuti. Con ClickUp, potete creare, collaborare, perfezionare e gestire facilmente i vostri contenuti produttività dei contenuti e marketing video attività in un unico luogo. Ciò significa che non dovrete più destreggiarvi tra le app per memorizzare gli argomenti dei video, scrivere i copioni, condividere e ricevere feedback e gestire le attività di post-produzione.

La creazione di un video richiede molto tempo. È necessario fare un brainstorming su argomenti rilevanti, sviluppare idee per la storia, scrivere sceneggiature, creare una calendario dei contenuti e collaborare con gli altri stakeholder per ottenere il loro feedback e i loro suggerimenti prima di procedere con la produttività: ClickUp è utile in tutta questa fase di preparazione. Il project management di ClickUp funzionalità/funzione può aiutarvi a pianificare, organizzare e gestire i progetti video dall'inizio alla fine.

Collaborate senza problemi con il vostro team durante la creazione di video grazie alla funzionalità di Project Management di ClickUp

Utilizzate le funzionalità di Project Management di ClickUp per

Creare un'area di lavoro per archiviare e gestire tutti i progetti e le attività video

Creare una lista delle cose da fare per il vostro progetto video con un elenco di attività

per il vostro progetto video con un elenco di attività Assegnare le attività ai membri del team e a voi stessi

Impostare date di scadenza e priorità per tenere traccia delle scadenze e dell'importanza delle attività

e dell'importanza delle attività Aggiornare lo stato delle attività per indicare l'avanzamento del lavoro

Aggiungere commenti e allegati alle attività per comunicare e collaborare con i membri del team

con i membri del team Utilizzare diverse visualizzazioni, filtri, ordinamenti e raggruppamenti per personalizzare l'elenco e visualizzare le attività in modi diversi

UtilizzareAutomazioni di ClickUp,Integrazioni di ClickUpeClickUp Monitoraggio del tempo del progetto funzionalità/funzione per migliorare la produttività e l'efficienza del processo di produzione video

È possibile sfruttare ClickUp Brain per i vari aspetti del processo di creazione dei video.

Semplificate il processo di creazione dei vostri video con ClickUp Brain

Creare idee per argomenti, script e immagini utilizzando AI Writer for Work all'interno di ClickUp Docs e creare un elenco di argomenti per i vostri video

per argomenti, script e immagini utilizzando AI Writer for Work all'interno di ClickUp Docs e creare un elenco di argomenti per i vostri video Scrivere script e didascalie per i video con AI Writer for Work utilizzando semplici prompt di testo

e didascalie per i video con AI Writer for Work utilizzando semplici prompt di testo Utilizzate le integrazioni video di IA con Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides e altro ancora per migliorare i vostri progetti e aumentare la vostra portata globale

con Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides e altro ancora per migliorare i vostri progetti e aumentare la vostra portata globale Gestire i progetti e le attività video con AI Project Manager. È possibile automatizzare i riepiloghi del progetto e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, gli elementi di azione, la pianificazione delle attività secondarie e il riempimento automatico dei dati.

Ma non è tutto: ClickUp vi fornisce anche la possibilità di Modello di produzione video ClickUp . Si tratta di un modello di elenco pronto all'uso che include attività, stati, campi personalizzati e visualizzazioni predefinite per ogni fase del processo di produzione video.

È possibile utilizzare questo modello per

Pianificare e organizzare le attività di pre-produzione, come il brainstorming delle idee, la stesura delle sceneggiature e la preparazione dell'attrezzatura

Programmare egestire le attività di produttività dei videocome riprese, registrazioni e regia

Tracciare e ottimizzare le attività di post-produzione, come modifica, monitoraggio e pubblicazione

Scaricare il modello

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Facilmente centralizza tutte le comunicazioni relative al progetto in modo che tutti siano sulla stessa pagina

in modo che tutti siano sulla stessa pagina Generazione di capitoli di video, idee di sceneggiatura, didascalie e così via, utilizzando l'IA con ClickUp Brain

con ClickUp Brain Eliminare riunioni inutili e aggiornamenti ripetitivi. Ottenere chiarezza sui progetti in corso in tutta l'organizzazione con una piattaforma centralizzata, garantendo responsabilità e trasparenza

Utilizzare la Correzione di bozze di ClickUp per ottenere feedback e input sulle idee video da tutte le parti interessate

di ClickUp per ottenere feedback e input sulle idee video da tutte le parti interessate Utilizzate uno strumento di monitoraggio del tempo per tenere sotto controllo il tempo dedicato ai progetti

per tenere sotto controllo il tempo dedicato ai progetti Create la vostra area di lavoro e gestite tutte le attività in modo puntuale e più efficace

Scegliete tra un'enorme varietà di modelli personalizzabili per tutti i tipi di casi di utilizzo

Limiti di ClickUp

C'è una curva di apprendimento per i principianti

Prezzi di ClickUp

**Gratis

Unlimitato : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su qualsiasi piano a pagamento per $5/membro al mese

Recensioni e valutazioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

Inizia il tuo viaggio nella creazione di video!

Ora avete tutte le informazioni necessarie per fare la vostra prossima mossa e scegliere lo strumento di creazione video più adatto alla vostra azienda. L'idea migliore è quella di elencare alcune buone alternative a Synthesia IA, provarle e continuare con quella giusta.

Indipendentemente dalla scelta, potete sempre utilizzare ClickUp per gestire i vostri video video marketing strategia e attività, dall'ideazione alla pubblicazione, in un unico luogo. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso!